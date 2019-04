Especial elecciones: ¿Nos defiende mejor la derecha o la izquierda?

Voz 1853 00:00 hombre partiendo de que la izquierda es la que se preocupa en teoría cuando de verdad es izquierda de los intereses de los ciudadanos de los derechos sociales supone que si gobernara bloque de izquierdas o de centro izquierda o de derecha izquierda bueno en teoría lo harían menos mal que la derecha o bloque de derecha ultraderecha también es cierto que hemos tenido años de gobierno socialista donde nos ha hecho casi nadie marquetería de protección al consumidor llevamos legislatura tras legislatura sin avances informativos no habido leyes prácticamente muy muy poquitas cosas que hayan avanzado que hayas mejorado ya ha habido más pérdidas de control

Voz 1 00:36 creemos que tiene que haber un consenso un consenso que se ha centrado que mide a los ciudadanos sino por los extremismos que últimamente los populismos está muy de moda no sé si te estoy respondiendo pero consenso y que se mire por el ciudadano por ellos mismos

Voz 1397 00:50 los dos grandes partidos que han mandado en España siempre a la hora de abordar los problemas de los consumidores financieros a la hora de abril va a abordar las telecomunicaciones la energía los transportes abiertos los grandes problemas siempre acaban concertados se para dar razón a los grandes poder esto no puede ser una

Voz 2 01:15 gestión de izquierdas y de derechas los consumidores somos de izquierdas de derechas de centro somos ateos somos creyentes somos hombres somos mujeres no puede ser una cuestión de política tiene que haber un pacto de Estado todos somos consumidores ellos los primeros tenemos que defender lo que es nuestro

Voz 3 01:30 los gobiernos de derecha han sido particularmente proclives a hacer políticas de especulación con la vivienda en un gobierno en el Partido Popular en plena crisis ya no sólo rescató a la banca con más de sesenta mil millones de euros sino que además no exigió ninguna contrapartida y permitió que volviesen a especular con la vivienda no sólo eso sino que además les dieron privilegios fiscales tanto a bancos como a fondos buitre para poder especular con los alquileres al mismo tiempo es cierto que el Partido Socialista gobernando no ha sido lo suficientemente valiente con los fondos buitre como cabría esperar de un Gobierno supuestamente de izquierdas lo cierto de las que hay que avanzar en en derecho a la vivienda Ike ahora mismo es una minoría de partidos en el Congreso los que defienden ese derecho

Voz 4 02:28 bueno pues pensamos que la izquierda puede ser más favorable aunque bueno esto lo lo pensamos porque en la época de gobierno del Partido Popular ha sido cuando más desahucios ha habido porque últimamente incluso están promoviendo una una ley de desahucios y de prisión para gente que no tiene no tiene otra alternativa que la ocupación iniciada nos ha hecho otro tanto de lo mismo he otra con otra ley de desahucio exprés de tal manera les exigimos también a la izquierda que sea mucho más ambiciosa de lo que lo ha sido en la legislatura que que termina

Voz 5 03:02 bueno pues fíjate el históricamente en España tanto la izquierda como la derecha han defendido muy mal al consumidor desde el punto de vista de energético de las facturas de San ninguno de los dos lo ha hecho bien en cuanto a la subida de la luz que hemos tenido las facturas vale Dicho esto lo renovables claramente en las los dos únicos partidos que han gobernado el Partido Socialista ha fomentado mucho más las renovables que el Partido Popular claramente que vale ahora me preguntas quién va a hacer mejor a partir de ahora la transición energética no bueno pues yo lo que espero es que como en el en el en el parlamento seguramente no va a haber una mayoría sino que va a haber que conflicto configurar las según los pactos espero que haya visión de Estado por parte de los partidos lleguen a acuerdos en algo tan sensible como esto están aquí hay que es a largo plazo de forma que al final gobierne quién gobierne finalmente se pueda sacar adelante los proyectos no dicho esto ya digo que soy en principio eh creo que es más fácil que el desarrollo de renovables salga adelante con los partidos de izquierda que no es la derecha pero está por ver porque en otros países de Europa no ocurre necesariamente esto

Voz 3 04:02 pues bueno hasta tres coma organizada

Voz 6 04:05 la sociedad civil no nos posicionada decidir de qué partido político señalar a qué partido político digamos eh se adecúa a nosotros a principios y valores lo que sí que hacemos de ser muy claros cuáles son nuestros principios y valores señalar que quién está detrás de los costes sociales y ambientales exigible a los políticos que le en el el nivel de ambición para solucionar estos problemas evidentemente apoyamos a una ciudadanía crítica y que con los hechos encima la mano y con los programas también encima la mano las actuaciones de los distintos actores pues pueda vivir libremente en función de sus intereses evidentemente no todos los partidos son iguales sí yo creo que bueno es bastante evidente que que que tienes está más a favor o más en contra de las cuestiones que nosotros estamos reivindicando

Voz 7 04:57 bueno tradicionalmente las propuestas de la izquierda son más ecologistas más proclives a dar prioridad al medio ambiente y las de la derecha es siempre han tendido a supeditar lo bajo el esquema de la acumulación económica o de o de los beneficios empresariales no entonces claramente las la propuesta de la Izquierdas coinciden más con lo que propone un grupo como Ecologistas en Acción

Voz 3 05:24 es nuestro derecho de setas de la derecha la absolutamente nada todos los ensayando no tengo ni idea de quién nos representa mejor no representará mejor el que él se medidas concretas para para solucionar los problemas de los

Voz 8 05:42 todos los problemas que estamos hablando lo nos vamos

Voz 9 05:48 viendo crecer con gobiernos o no es tener más sensibilidad con unos que con otros pero son problemas estructurales a los que hay que meterle

Voz 10 05:59 mano ya como un con una visión de país vamos a ver si individualmente estas una organización independiente es muy plural individualmente cada uno evidentemente tiene sus opciones pero como organización independiente y plural no nos podemos manifestar al respecto nosotros vamos a exigir a cualquiera gobierne la derecha gobierne la izquierda gobierne vaya coaliciones del tipo que sea a todos ellos vamos los mismos planteamientos las mismas exigencias y con el mismo carácter reivindicativo

Voz 11 06:30 sí sin lugar a dudas la izquierda sus políticas son políticas sociales políticas en las que por ejemplo no van a boicotear la sanidad pública tenemos una de las mejores sociedades públicas del mundo en parte por los gobiernos pero también en par de bueno sanitarios que asesoran dejando la piel con un sueldo horrible el unas condiciones dificultosa no puede sin una la izquierda está protegiendo la sanidad pública podría hacer lo mejor sin duda pero como vaya a la sanidad pública a manos de la derecha demostración

Voz 12 06:56 pues no me atrevería decir habría que estudiar a día hace el sin elaborado adelante

Voz 5 07:02 eso es hay monjas desde luego

Voz 12 07:05 las cuestiones alimentarias Obesidad Nutrición y Salud