La campaña en 'la otra televisión'

Voz 1727 00:00 venimos de dos debates de televisión pero la campaña ya no se limita a eso a los medios tradicionales casi un cuarenta por ciento de los votantes sigue la información política y electoral también a través de las redes sociales son datos del último CIS por eso vamos a ver que se está moviendo ahí cómo se está moviendo y empezamos con lo que se llama la otra televisión como Youtube porque muchos de los vídeos que nos llegan a través de las redes sociales están colgados ahí en esos canales también se libra una batalla por el voto Marisol Rojas buenos días

Voz 1508 00:31 hola buenos días empezamos con Vox queda con

Voz 1727 00:34 hacer a sus líderes y a sus programas sin apenas pisar los medios tradicionales no se da porque no lo hemos ofrecido como nueva en Youtube

Voz 1508 00:43 vox es el partido que consigue los mejores resultados gana en suscriptores tiene más de ciento treinta mil en los últimos treinta días cinco millones de personas han visto sus vídeos el más popular y más más más

Voz 1 00:55 pero ocupada hace si estoy preocupada por ciento mujeres lo

Voz 1508 01:00 esto más de seiscientas mil personas se titula Los mejores repaso de Javier Ortega a representantes progres en el Canal veinticuatro Horas

Voz 1727 01:08 en la mitad de la tabla están Unidas Podemos y Ciudadanos

Voz 1508 01:11 los de Ribera tienen menos seguidores pero han conseguido seis millones y medio de reproducciones en el último mes casi la mitad con este vídeo

Voz 3 01:22 en su anuncio electoral y la prueba de que hay una estrategia Gustavo entrada es experto en posesión

Voz 1508 01:27 me miento digital no y eso probablemente se deba

Voz 0748 01:30 a a que han invertido en publicidad para que ese vídeo tengan muchas visualización de lo que yo he analizado Ciudadanos es el partido que más dinero ha metido en Youtube para conseguir que sus vídeos tenga mucho tráfico

Voz 1508 01:40 Ciudadanos se ha tomado muy en serio él apuesta por Youtube es el partido que más vídeos sube una media de cinco al día

Voz 4 01:46 habla con todo el mundo explicarle explicarle a vuestros amigos a vuestros vecinos

Voz 0748 01:52 sí que son mensajes que están fundamentalmente dirigidos al público interno no para que la gente conozca bien los programas para que la gente se active para que mande esos vídeos a sus redes sociales y demás

Voz 1508 02:02 en el último mes Unidas Podemos supera el medio millón de reproducciones Marisol poder

Voz 1727 02:07 karate veo que PP y PSOE están a la cola

Voz 1508 02:10 Canal de los socialistas tiene diecisiete mil suscriptores y el PP no llega a los quince mil La Razón la encontramos en el fondo y en la forma

Voz 0748 02:17 muchos mensajes por ejemplo de los dos partidos tradicionales del PP del PSOE son meros enunciados contexto de su programa electoral no son vídeos muy profesionales muy elaborados no sea que yo creo que los aires de este nuevo tipo de comunicación todavía no han llegado a esos dos grandes partidos

Voz 1508 02:34 en este último mes le han dado al play a los vídeos del PP más de trescientas diez mil personas a los del PSOE casi ciento ochenta mil gracias Marisol hasta luego en este programa hemos hablado mucho de los bulos y vamos veces con eso

Voz 1727 02:46 yo cuando hemos aprendido a protegernos de ellos resulta clara también tenemos que preguntarnos si esa persona que está creando sobre un tema existe de verdad esa persona o es un perfil falso Mari Luz Congosto buenos días

Voz 5 02:59 buenos días es doctora en telemática

Voz 1727 03:02 la lista de datos sociales vamos a empezar aclarando conceptos que van a salir en esta conversación que no todo el mundo maneja no todo el mundo manejamos que es un voz

Voz 5 03:12 pues su botes un programa informático que es capaz de de simular que es una persona hay emitir mensajes de forma automática

Voz 1727 03:20 cómo podemos identificar un Bot cómo podemos saber si estamos hablando con una persona On o con esto

Voz 5 03:26 no es que hay como dos niveles sea el el botes automatismo que lo que hace es publicar como si fuera una persona normalmente son son fáciles de detectar porque lo que hacen son funcionan muy básicas como red Twitter claro o omitir algún mensaje que esté programado y bueno pues no no no su conversación una les les también es futuros supongo que serán pero por ahora no son conversación no simplemente emiten mensajes repetitivos repite a perder

Voz 1727 03:55 no tiene una conversación como un humano quiénes de

Voz 5 03:58 no tiene humano luego es tal lo que es el perfil que es una persona está detrás de una cuenta que que no es real y eso sí claro y una persona que es capaz de de hacer todas las funciones interactivas puede regatear puede publicar y puede interactuar contestar establecer conversaciones

Voz 1727 04:16 todos los partidos utilizan perfiles falsos

Voz 5 04:20 yo creo que todos los utilizan lo único que a unos se les nota más que a otros no pero si es una una práctica de de marketing de de intentar aparte de los perfiles reales que apoyan la posición política pues se incrementarla con una serie de perfiles que ya sabes que va a apoyar te seguramente en momentos de campañas en estrategias concretas

Voz 1727 04:46 asunto un caso que en fin resulta muy sorprendente lleva apuntaba Marisol Rojas cómo es posible que una cuenta que apoyaba haya Carey pase a defender a Belén Esteban termine haciendo campaña por el referéndum del uno de octubre esto ha ocurrido

Voz 5 04:59 sí de haciendo sigue tutelando pues lo tiene difícil el explicación Losada es como aparentemente parece como la cuenta en una agencia no de que apoya un programa habla un artista lo apoya un programa de televisión cuando acaban esas dos acaban esas dos y como contratos funciones pues te encuentras con una cuenta que tiene muchísimos seguidores y le das una reutilización eh borrar los mensajes y reconvierte es el personaje en otra cosa hay ya parte apoyando una causa con un montón de de seguidores

Voz 1727 05:34 ya las con las caras que aparecen en esos perfiles quiénes son

Voz 5 05:40 bueno hay de tres maneras tras la con la imagen que ponen en el perfil los perfiles falsos la hay una manera que escoger fotos robadas puede escoger foto de otro perfil o la foto de un de un repositorio de de de de imágenes o ahora hay una aplicación ASEM hacéis el PP que lo que haces generan una cana juntando varias caras no generan una cara nueva que no existe esas fotos pues se ponen los perfiles luego hay otras cuentas que lo que hacen es poner como un dibujito una banderita o un dibujo que pillan por ahí que no no es foto de de persona lo una tercera que son los votos menos cuidados pues que tienen el el avatar que te ponen en cuando creas un perfil por defectos como una imagen de una persona así ensombrecida

Voz 0568 06:28 Enric Juliana Mariola Urrea Teodoro León Gross

Voz 1727 06:32 os invito a participar de esta conversación sois todos usuarios de redes sociales tropezamos todos los días con con perfiles que no sabemos realmente qué quiénes son o qué son y qué nos dicen cosas no siempre agradables

Voz 0568 06:47 Richard yo creo que en estos últimos días hay hay que distinguir cuando lo sufrimos las redes sociales si su la influencia en la campaña electoral en dos tomos de división estaba las redes abiertas es decir aquello que cualquiera de nosotros que pueda acceder a una red social tiene acceso sabe lo que se está discutiendo y que por lo tanto puede ser debatido contrastado negado reafirmado sea en Twitter sea en Facebook tú puedes decir esto no es da puedes discutir pueden incluso a intentar abrir una discusión sobre un determinado tuteló está el circuito cerrado que es yo creo que es donde estos días se cosas que además vamos ciegos en los demás punto cerrado que somos mensajes las cadenas de mensajes de Whatsapp unos grupos ahí sí que el conjunto no sabes lo que está pasando allí dentro aquí yo creo que es donde en esto no hay una pauta de trabajo que la instauró tras las elecciones norteamericanas las últimas cuarenta y ocho horas apretar muy fuerte apretar fortísimo en los grupos de whatsapp para llevar a votar aquella gente que básicamente está contrariada por la por el puesto me me he referido antes cuando hablábamos de de de Garrido hay una sector de la sociedad que considera que la política ya no ofrece solución a los problemas que ya no no en la derecha la izquierda sino la política tal como está organizada ya no se solución a este a este grupo social Se va a dirigir Vox en esta su último en este último tramo de campaña creo que Rivera le ha dado Molina con el episodio

Voz 1727 08:34 eso es muy incontrolable Mariluz lo que un partido político dirige a un segmento de la sociedad

Voz 5 08:41 claro la la parte oscura es incontrolable y no sabemos lo que está pasando y en las redes abiertas podemos ver como con la mirilla de cuando miras con la mirilla de la puerta ves algo pero no ves toda la panorámica eh puedes ver cosas que se están moviendo pero de lo que circula hay muchos bulos que van por Whatsapp también se pueden ver en redes abiertas pero lo que circula por las redes ruedas no lo podemos saber eso pues es lo que va a ser la incógnita de qué va a impactar en lo que va puede influenciar en resultó fin

Voz 1727 09:14 claro que puede sorprender es de amigos cuando

Voz 5 09:17 estamos ciegos SAE cuando se abran las opciones no

Voz 1727 09:19 estamos en una campaña tan

Voz 1 09:22 eh digamos reñida como esta no con un volumen

Voz 1505 09:25 precisos tan importante yo creo que hay dos estrategias que son las que se están imponiendo uno la micros segmentación de tal manera que tú puedas llegar a ese votante que te interesa con él con la parte de tu programa exclusivamente la parte tu programa que le interesa a escuchar el resto obviar en provocando dos cosas movilizar a los tuyos y sobre todo particularmente desmovilizar a los del partido contrario eso hacerlo con algunos formatos es muy efectivo y uno de ellos es el whatsapp no sólo con las listas de distribución a las que hay que suscribirse sino también confiando en que esos suscriptores sean embajadores de tus propuestas con los envíos que hagan ya fuera de la red de distribución no amigos y familiares etcétera etcétera yo creo que esta campaña ha sido la de la es la de la micro segmentación es la del imperio

Voz 1727 10:19 si se cumple lo que dice Giuliana lo que aprendimos de las elecciones en Estados Unidos es en los próximos días en los dos próximos días cuando esa campaña de micro segmentación va a ser más intensa puede Mariluz alguien recibir en su en su teléfono algo que parece información y que en realidad es publicidad electoral esto puede pasar como distinguirlo hay alguna manera distinguirlo

Voz 5 10:49 bueno no lo sé en en en en Twitter y si se distinguen cuando mensajes promocionados sí pero vamos se cuando te llega no es una cosa que no se puede no se puede distinguir bien

Voz 1727 11:06 porque no porque no tiene nada encima que diga esto es

Voz 5 11:10 claro

Voz 1174 11:11 ya es curioso sí

Voz 1505 11:13 me perdone es el enfoque también a veces de algunos vídeos lo que intuitivamente te puede hacer pensar que tiene un mensaje subliminal pero desde luego no es fácil identificarlo y una cuestión más un un dato es que es asombroso el volumen que utilizamos los españoles de manejo del whatsapp que estamos en índices de uso equivalentes a a países como Brasil pero muy alejados de democracias homologables como la nuestra que es como Francia por lo tanto yo creo que también un elemento de auto contención en el whatsapp creo que no sería más libres a la hora de tomar

Voz 1 11:48 bueno bueno bueno lo que estás piden si si bien que el whatsapp bueno bueno bueno

Voz 1174 11:54 Teo no quería añadir porque es curioso cuando empezó la campaña todos señalamos aquello de que en fin era ya un poco veinte h el modelo de campaña no estas últimas semanas sin sondeos la propia jornada de reflexión que discutida en fines varios factores llama la atención que la Junta Electoral Central intervenga intervenga para cuestionar actos de partidos que hacen utilización abuso institucional para cuestionar por ejemplo vallas que que que que tienen mensajes inadecuados para cuestionar la participación por ejemplo de boxes los debates la Junta Electoral Central trabaja en el marco de la política tradicional yo lo que me pregunto es si los partidos no denuncian acciones de campaña a la Junta Electoral Central de las redes sociales porque ellos mismos están anticuados y no no son conscientes o no están a la altura de de la guerra que está librando en las redes sociales o por que todos asumen que como ellos mismos hacen ese juego más o menos inadecuado más o menos sucio en las redes sociales más vale no no nombre a claro aparte

Voz 6 12:57 el de el de las doce de la noche de mañana