"Uno se convierte en editor literario gracias a los libros que lee y le entusiasman"

Voz 1363 00:24 en el oficio de editor vamos a hablar con el hombre que ha descubierto los autores ya las autoras más relevantes de las últimas décadas entre ellos varios premios Nobel es el padre de la editorial Anagrama que cumple cincuenta años y con la que publica Un día en la vida de un editor y otras informaciones fundamentales Jorge Herralde escritor y editor muy buenas noches y muchas gracias por atendernos

Voz 5 00:48 buenas noches me decía usted que

Voz 1363 00:51 Justo después de estos días de de Sant Jordi que han sido muy bonitos muy especiales pero agotadores

Voz 5 00:57 Santiago paradores a suele Claudia de libro aquí nadie escritor tradicional yo estuve firmando en varios sitios incluso primeros bastantes debo decir aparcando la falsa modestia

Voz 1363 01:14 esta es una autoedición señores

Voz 5 01:17 exactamente algo muy mover

Voz 6 01:19 contemporáneo nunca mejor dicho

Voz 1363 01:23 nada más empezar el libro sabemos de usted que casi nunca apaga la luz antes de las tres o las cuatro de la mañana y que se levanta a las nueve y media como es la vida un la vida de un editor que además es escritor y que trasnochar

Voz 5 01:39 bueno pues bueno es una vibra a que lo explica la pasión por los libros por la adicción a prosiguió que empieza con la lectura uno se convierte Aitor es decir literario gracias a los libros que le entusiasman E intenta contagiar entusiasmos primero a los amigos hijo dando una vías editor pues a al público en general esto es lo fundamental y entonces el día en la vida de un editor que es un oficio un poco opaco para la sientes el primer capítulo es bastante didáctico donde voy explicando las mil y una cosa es que hace un año

Voz 1363 02:26 que son muchas por cierto en este volumen usted recupera artículos discursos entrevistas con las que repasa la historia de la editorial desde los años sesenta a la actualidad pero podemos decir que el libro es un autorretrato incluye fotografías habla por ejemplo de su vocación por la lectura mientras se recuperaba de una enfermedad de una tuberculosis de sus experiencias durante la transición de sus viajes de los diferentes premios recibidos de oficio de editor que como bien decía ustedes enigmático Fabra para el resto de la manera que tiene de entenderlo

Voz 7 02:59 pero

Voz 1363 03:00 que sea guardado señor Herralde porque

Voz 5 03:03 quieren guardado si tuviera que se saldó tomo este libro que tienen ya cuatrocientos de cien más seria yo te digo no es de cuatrocientos cincuenta páginas hay muchas cosas sin explicar también he intentado en mi omitir al igual que me anteriores los ajustes de cuentas ciertos actores con ciertos agentes que podrían ser bastante suculentos pero a los dejo para almorzar con copas

Voz 1363 03:36 entiendo que en ese caso en el caso del ajuste de cuentas la escritura no es terapéutica

Voz 7 03:44 no

Voz 5 03:44 sí a mí me ha me divierte mucho escribir sigo mucho escrito a decir decía decía una asistente mía Paula nadie a que no es que se decía bromeando pero sí hizo muchísimo muchísima cosa Inés dicen bueno presentaciones de libros digitales parece libró debo decir que ha me he recuperado a bastantes cosas pero la mayoría son inéditos inéditos de esos que no se habían publicado en euros a aparcados un homenaje sólo por ejemplo un gran escritor lo también sobre los años sesenta en en Barcelona que ponen guías unos años de gran ebullición cultural que está también duró unas años después se fue apagando y en conocidas

Voz 7 04:46 bueno

Voz 1363 04:48 entiendo que las publicaciones cambian al ritmo de los tiempos lo he escuchado contar que al principio publicó libros muy de izquierdas como ha sido la progresión

Voz 5 04:59 mira cuando empiece aunque mi primera vocación fue literaria hidrantes décadas de juventud practicamente sólo leía novelas en los años sesenta que era de la gran excitación política con el mayo francés cómo va lo hacemos en China a Irán quise más cosas en España Franco a creíamos que se moriría ante unos años pero la censura sabía aflojado un poco siento que es mi primera vocación durante los cinco primeros años de la editorial sobretodo fue ah muy político y entonces qué gran textos muy combativos la izquierda heterodoxa que allí dijo un crítico en Agra tarde todo el pantalones estaban tras tierras Alonso Paul y en fin te iba a decir practico a los malos e ir luego hagan con la democracia digo desencanto saldrá al famoso desencanto político mucha mucha gente muchos jóvenes muchos autores también muchos lectores a que estaban muy interesados en la política en una política radical soñando con la ruptura total un hombre nuevo a cambiar el orden es etcétera etcétera Esto se reveló inviable han como era previsible pero lo preveíamos y entonces la resolución y viajaba pasión por la literatura empezamos a la coalición Panorama de narrativas y luego narrativa de hispánicas quién así que bueno publicando los siempre bajo el criterio de la coherencia de autores que queríamos mejores a veces a voces nuevas rescatando autores negligir todos Ibra y las hijas dos colecciones se impusieron rápidamente en España y en América Latina porque ellos tenían una gran vocación latinoamericana Mi primer viaje a México fue la parada

Voz 1363 07:12 fijándose en algunas de las principales apuestas de la editorial Marta Sanz algunos los hemos tenido aquí en el programa Luis G esa remesa

Voz 5 07:21 en la última jornada de la generación de la segunda década de este siglo y que son esas me has dicho otros como a Miguel Ángel dos a la mesa es que son ya más que promesas ya son realidades estar en primera fila de su generación

Voz 1363 07:43 este libro también toca usted dos cuestiones políticas que afectaron a la industria cultural la basura franquista y el intento de Aznar de abolir el precio público algo que no consiguió no

Voz 5 07:55 algo los dos grandes momentos en el diva de la política nacional a Anagrama pues quizá editorial la más damnificada diría que lógicamente pero finalmente se acabó la censura entonces ya un periodo digamos matar políticamente hasta que hubo el intento de Aznar eso no me través de guardia intentaron a dijo que se había demostrado que era una catástrofe como había pasado en en Inglaterra en EEUU entonces fue una especie de Fuente Obejuna no sólo de editores reunimos a editores libreros distribuidores todo todos los inició entonces ante ante el escándalo que llamamos pues el Gobierno ha decidido eh a a dedicarse a cosas que tienen menos ruido que yo que no dieran esta imagen tan pobre no había

Voz 1363 09:06 usted habla con orgullo de sus autores de los que están de los que se fueron como un éxito editorial Jorge Herralde como lo lo lo mide usted lo marcan las ventas la acogida el talento bueno

Voz 5 09:21 bueno hay hay hay muchas gradas es matrices yo en el libro acaba con un homenaje por ejemplo al cinco autores que triunfaron a la a menudo después de inicios difíciles en que pudieran hace unos pocos años empezando por la gran Carmen Martín Gaite a que después empieza o como que tuvo unos años de silencio con familiares murió su hija única trágicamente etcétera etcétera se empezó a publicar en Anagrama con usos amorosos de la posguerra española que resultó un éxito enorme al igual que esos cuatro novelas posteriores se convirtió en la reina de las partes repercusión internacional otro era lo Bolaño Roberto Bolaño un escritor desconocido casi es una tiene poeta básicamente que debían Blanes chilena Italia de repente publicar cuando se mueve ya se está convirtiendo en una estrella internacional de primera magnitud en Estados Unidos fue un poco más arreglador pues se le comparó a con Cien años de soledad su sabia casi el único escritor en lenguas comparable era Gabo con están a ver quién iba a ir con los tiene salvajes y dos mil seiscientos sesenta y seis otra gran satisfacción fue a Ricardo Piglia un grandísimo autor argentino que por misteriosa ratones en el año dos mil no se había editado en España a leí un libro suyo me puse en contacto con él cuando conocimos ya que es publicamos todas obra anterior posterior que recuperamos del anterior teníamos un par de años ya convertido en un grandísimos dedicados a ir por ejemplo a Sergio Pitol un autor mexicano gran amigo mío desde en mil novecientos setenta cuando vivió en Barcelona y que también ha lentamente a cuando murió en un par de años había ganado el Premio Juan Rulfo el Premio Cervantes y Galán les previas a la carrera a un escritor en lengua española hijo de Rafael Chirbes uno de mes más queridos amigos también que también también un grandísimo autor pero con una literatura poco complaciente el aun a menos complaciente con la prensa iconos al e iconos codazos etc etcétera y es que costó triunfar en España triunfo ante en América Latina de una manera estrepitosa porque un gran crítico Ángel Cani que llevaba un un espacio televisivo las literario el cuarteto literario y qué escritor que aparece cría harán los alemanes pues disciplinado precipitaban a las medidas para comprar el libro alabado en ese espacio el venir centenares de miles de ejemplares y luego en España en su triunfo comercial porque el prestigio lo tuvo siempre fue más tardía con crematorio que es eso supone la última novela a última gana el Premio de la Crítica infinidad de premios y se convirtieron en dos bestsellers también de cañas eh trabajar arduamente sin hacer concesiones podría ser un quinteto de grandes autores grandes amigos que a pesar de de las inclemencias Igor lograda un triunfo apoteósico con los años y con su trabajo sin bajar la guardia jamás

Voz 1363 13:31 Mao Tse Tung fue uno de sus primeros bestsellers cuál podría decir usted que ha sido el gran éxito de la editorial Anagrama en estos años

Voz 5 13:39 en estos años yo repartiría como libros únicos la

Voz 8 13:50 cómo se llama

Voz 5 13:53 tú la conjura de los de que no Button Baricco una autovía accidente

Voz 1363 14:00 se da parecidos se interés

Voz 5 14:02 es un libro que va recitando añade los años se la conjura de los necios son los máximos responsables en el dialecto editorial se han vendido más a través a los años de la editorial y luego al fenómeno de Patricia Highsmith que fue muy importante para la ley de editorial en el año ochenta y uno con los tres tomos de cautivaron la mutismo sectores

Voz 1363 14:32 un día en la vida de un editor se suma libros anteriores de Jorge Herralde como opiniones muy canas y por orden alfabético me pregunto si está usted trabajando ya en su próxima publicación

Voz 5 14:42 bueno es que te casi tendría que hablarle recopilación porque tengo aún muy inéditos que más me sería fácil armar otro volumen en un par de días Paloma de momento mantengo la calma

Voz 1363 14:59 señor Herralde en este programa preguntamos a los autores ya las autoras porque escriben cuáles son motivación como editor usted porque edita

Voz 5 15:09 lo edito básicamente porque soy un lector apasionado me encanta contagiados

Voz 7 15:17 no me entusiasmos