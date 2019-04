Miguel Vázquez: " Las máquinas nunca podrán sustituir al alma"

Voz 1 00:00 qué saben hacer ustedes con las manos en celo que habilidades tiene que ir cosas saben hacer con las manos

Voz 1995 00:06 lo lo mismo el desarrollo tecnológico este tan amplio y tan rápido que el único hueco que nos deja la única salida que nos deja es precisamente la tecnología recuerdan pues de las clases de Tecnología en curiosas bueno pero se lo preguntaba porque si quedarán en pegar lentejas a un folio como hacer un pozo con la madera de las pinzas mal vamos las últimas noticias que llegan de uno de los últimos disgustos de Europa son las siguientes la famosa frase española en todos los trabajos se fuma sigue siendo cierta y se busquen artesanas el pasado lunes como saben el pasado lunes quince de abril un incendio devoraba la catedral de Notre Damme corazón de Europa

Voz 1335 00:57 al día siguiente uno de controlado el fuego el presidente francés Emmanuel Macron se dirigía a la nación con tono solemne somos un pueblo de emprendedores tenemos mucho que reconstruir y si no

Voz 4 01:12 haremos que la catedral de Notre Dame sea aún más bella y quiero que lo consigamos en cinco años Podemos

Voz 1335 01:18 Gerome uno la primera piedra

Voz 1995 01:22 se colocó el veinticuatro de marzo del año mil ciento sesenta y tres se terminó de construir casi dos siglos más tarde en el año mil te sientes cuenta a Macron quiere reconstruirla en sólo cinco hemos ganado apresuramiento quizá hemos perdido tenacidad y esto tiene que ver con los ciclos electorales en los que se mueve nuestra Ximo gracias ya una obra con doscientos años pues es impensable los encargados de reconstruir Notre Dame serán los compañeros del de haber in sin nombre compañeros el de haber una asociación de artesanos que existe en Francia desde hace seiscientos años y cuya misión no sólo mantener vivos los oficios sino también proteger el patrimonio canteros pintores carpinteros herreros tapicerías toda una serie de oficios que a veces la sociedad nuestra mira por encima del hombro a pesar de que ese trabajo manual es imprescindible extrajo muy exigentes íbamos a rendir homenaje a las manos vamos a rendir homenaje a los oficios queremos reivindicar el trabajo manual preguntarnos quién reconstruirá nuestro patrimonio si seguimos despreciando el trabajo de los artesanos Miguel Vázquez muy buenos días o la

Voz 5 02:27 es se me olvidaba mencionar los canteros Los

Voz 1995 02:30 pistoleros carpinteros los ceramistas porque usted es maestro ceramista

Voz 5 02:34 exactamente soy profesor desde Navidad

Voz 1995 02:36 en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo desde hace más de treinta años me gustaría que en explicar la diferencia entre arte y oficio

Voz 5 02:44 bueno es una línea difíciles una línea muy fina que en otras épocas no existía digamos que pues buscar una explicación a esa diferencia digamos que el oficio es una maestría es una habilidad excelencia no pero cuando es oficio es acompaña de concepto de Di de idea de una expresión mucho más individual lo mucho más allá que el oficio podríamos llamar de arte pero ya te digo esto es una línea bastante complicada y fina

Voz 1995 03:20 la escuela donde usted trabaja la escuela de oficios de arte de oficio de Vigo Se inauguró hace ciento treinta años y segundo para enseñar oficios de manera gratuita a obreros mujeres sí

Voz 5 03:30 sí sí sigue siendo

Voz 6 03:32 igual sí exactamente somos una

Voz 5 03:35 pequeña isla él la docencia en dentro de las artes aplicadas de hecho no es una escuela oficial no sea no pertenece al organigrama de la Xunta sino que es una escuela municipal

Voz 1995 03:48 si se han fijado en esta conversación hablamos de plazos muy largos oficios que existen desde hace más de seiscientos años catedrales que se construyen doscientas que tardan doscientos años dos siglos en construirse una escuela fundada en mil ochocientos ochenta y cinco el tiempos importante en en su tarea

Voz 5 04:06 sí evidentemente el tiempo es muy importante en mi tarea como docente en la tarea de de las personas que se acercan a aprender el oficio es difícil en un mundo donde las cosas van muy rápido no la gente pues que quiera aprender un oficio se necesitan mucho tiempo se necesita mucha práctica se necesitan muchos errores para llegar a un nivel digamos de decía que excelencia

Voz 1995 04:31 vale entonces voy igual que pregunte qué diferencia hay entre arte y oficio qué diferencia hay entre tener un trabajo o tener un oficio

Voz 5 04:40 bueno yo creo que no es grande depende del trabajo y todo el mundo me dice qué suerte tengo no por dedicarme a lo que me dedico me dedico tampoco fue gratuito fue una búsqueda hasta que me encuentro con con este material que lleva tocando olor hombre desde el Neolítico iba a parte de eso de trabajar es impropio material pues enseño a trabajar ese material no entonces para mí es un verdadero lujos a trabajar en algo que te gusta y que lo disfrutas después de estar mucho tiempo como son treinta y tres años ya dedicado a la docencia bueno

Voz 1995 05:18 hablamos de tiempo pero también hablamos de gente mira le voy a presentar no sé si lo conoce me voy a presentar Miguel a Julian tiene veintisiete años es carpintero a pesar de que tiene una doble licenciatura en empresas en marketing pero Julián de todo se sale

Voz 7 05:33 eh hola buenos días sí de momento de todos es la ley de momento bien vaya

Voz 1995 05:37 vale eso que esto ya en impresores en marketing de ayuda identificarse una maderas de erróneo de castaña

Voz 7 05:44 la verdad que no hay todavía me cuesta un poquitín cuando la madera es muy vieja te cuesta un poco identificar

Voz 6 05:48 bueno todo a poco y a base de como dijo Miguel que desde aquí lo saludo a Juliano buenas

Voz 7 05:55 que de todo se aprende y a base de errores se va aprendiendo como todos

Voz 1995 05:59 vale cuánto tiempo llevas aprendiendo

Voz 7 06:01 pues ahora llevo cinco años ya

Voz 1995 06:03 y cuando crees más a menos que empezarán a saber algo

Voz 6 06:06 todavía me queda mucho todavía

Voz 7 06:09 por encima es lo que Demirel que todavía a día a día se va aprendiendo y nunca se puede decir que es que eres un buen carpintero eres un buen no sé cómo está ceramista tal hasta que alguien alguien sino es que tú te lo mismo te lo estás leyendo algo que no es verdad porque todos los días aprendo algo cuando te

Voz 1995 06:27 bien pues yo estoy haciendo un máster en conducción

Voz 1335 06:31 son autónoma robótica

Voz 1995 06:34 y tú contesta a yo estoy aprendiendo carpintería que como te mira la gente bueno las

Voz 7 06:40 me mira bueno en mi mi familia todavía a día de hoy todavía hay veces inmediatamente su buscar algo más serio en lo que trabajar digo yo es que esto no es algo serio esto es mi pasión yo yo vivo de ello y por suerte puedo vivir bien si quiero seguir osea a mí por las mañanas no me cuesta levantarme entonces ese que está estudiando robótica Madrid con tal igual sí que le cuesta levantarse hacer algo que igual no les gusta tanto como el piensa

Voz 1995 07:01 y cómo es la gente la gente que va a aprender a a la escuela de oficio en Vigo es como como Julián que tiene carreras y depende de no yo lo que quiero hacer es trabajar con las manos

Voz 5 07:11 pues sí estoy de acuerdo con todo lo que dice Julián yo creo que bueno estos años me dan así una visión desde que yo empecé pues digamos que en aquel momento la gente que se acercaba se acercaba de una manera mucho más ocupacional

Voz 6 07:24 eh

Voz 5 07:25 hoy en día digamos que el perfil ha cambiado que las personas que se acercan pues en el caso de la cerámica pues llevamos ya unos años pues que se acercan arquitectos que no era una profesión que se acercaba al mundo de la cerámica es quite se acercan por ejemplo diseñadores gráficos se acerca gente de de de con como como habla Julián no de que tiene sus carreras pero están insatisfechos no porque a veces nos olvidamos de las manos no muy claro el mundo de hoy en día tan digitalizado tan tampoco material cuando se redescubre es la verdad es que experimenta un placer que muchas veces los engaños

Voz 1995 08:09 no tengo aquí a un bueno a mi buen amigo troncal en Buenos días hola buenas de Julian él es sueco lo de Ikea como artesanía no está no que es el punto contrario véase figura es por definición no que me me

Voz 4 08:25 quería saber qué deseos vosotros sabéis montar lo más rápido que que que que no gente entre comunidades que uno tiene

Voz 1995 08:32 no me con vosotros y con los muebles de montaje de has montado alguna vez y claro yo tengo donde dan urticaria mal vamos a hacer una una pequeña pausa el muy breve y seguirá seguimos hablando con dos artesanos dos hombres uno hace poco yo otro lleva mucho tiempo que se han dedicado a trabajar con las manos a crear bueno con las manos y con el tiempo que no se dice pronto a crear algo que solamente se puede hacer con los días luego hacemos en unos segundos Toni Garrido la Cadena SER mañana viernes está convocado en España un consejo de Patrimoni co de patrimonio histórico extraordinario mañana a ver si va a ser verdad que el dicho de cuando la catedral de tu vecino veas arder bueno no se tomara el patrimonio histórico se protege ese reconstruye gracias a oficios con muchos siglos de historia gracias a canteros pistoleros regueros carpinteros alfareros hoy estamos hablando con Miguel Vázquez que es veterano maestro de ceramistas en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo muy buenos días otra vez Miguel hola buenos días y con el joven carpintero y ebanista Julián Mora que nos escucha desde la emisora de la Cadena Ser en Avilés vivían muy buenas de de nuevo trabajáis con materiales que en el fondo son son parte de la humanidad desde siempre Miguel

Voz 5 09:55 pues sí en el caso de la cerámica la relación del hombre con ellos se pierde en la noche de los tiempos no hay que me dice que desde el Paleolítico el hombre es expreso en sus primeras manifestaciones artísticas con este material con este material construye sus casas con este material me hizo los primeros garabatos las primeras escrituras también esos relacionó con el con el más allá es decir que va llevamos pues casi toda la vida rodeados de este material aunque a veces no nos damos cuenta no

Voz 1995 10:29 yo ha variado mucho la forma en la que trabajemos que el material

Voz 5 10:33 pues la cerámica es un material con una capacidad de reinvención muy grande seguimos combinando eh procesos ancestrales con procesos muy tecnificada los no la cerámica está hoy en día pues en aeronáutica está en la medicina cerámica está en la automoción a parte de nuestra cerámica no con la cual pues pues la cerámica artística se expresa las cerámica diseño pues nos hace objetos cotidianos para para nuestro uso

Voz 1995 11:03 porque estamos rodeados de cerámica do veamos en uno lo veamos

Voz 5 11:07 exactamente yo salgo que intento situar a los alumnos durante

Voz 4 11:11 no me estoy refiriendo Miguel Jiménez un gesto señalándose la cadera tú tienes una carrera se Dame que ese Dame ca frases perdón yo quería española pero bueno es médico sabía lo que eh

Voz 1995 11:26 en el centro de ingeniería europea a Miguel fleco y en España doctor español hace era alemán pero está en todas partes de Miguel que no nada nada

Voz 5 11:36 sí sí está en todas partes hacemos nuestras necesidades en cerámica como vemos en cerámica no esto revestimientos interiores y exteriores son de cerámica que abarcan mucho más de lo que somos conscientes no

Voz 1995 11:50 Julián tú haces muebles sí correcto todo tipo de muebles

Voz 7 11:54 bueno en con unos diseños especiales pero sí más o menos casi todos

Voz 1995 11:58 tú te consideras artista o artesano

Voz 6 12:00 el artesano más artista

Voz 1995 12:04 pero el objetivo es que se conseguí ser artista

Voz 7 12:07 bueno no porque tú estás tú estás haciendo una pieza pero que no tú no la ve John Paul Jones algo como un arte la veo como lo que decía antes Miguel del oficio sea en qué momento el oficio pasa a ser ofició ayer algo de arte pues eso según como se mire no

Voz 1995 12:22 estudiado dos carreras madre mía el esfuerzo que supone eso trabajar con las manos qué tipo de placer TDAH

Voz 7 12:29 más de un placer infinito salió de lo tuve suerte que desde pequeño también practicó un deporte que ya hace mucho con las manos que es el tiro con arco y ahí las manos es también son fundamentales como la carpintería y es que es un placer que echa no sé yo lo hoy en día no cambiaría me

Voz 9 12:44 de oficio por otro trabajo por ninguno por el momento ninguno por dinero con dinero a mí eso

Voz 7 12:52 desde cuando cierra los ojos disfrutar del día eso es difícil que te lo de otro trabajo

Voz 1995 12:57 porque está claro Miguel que el que se que quiere estudiar cerámica no lo hace por dinero

Voz 6 13:04 no en realidad no el dinero salgo a posteriori no lo hace porque ahí

Voz 5 13:10 así pues la llamada de la tierra no hizo descubre su docilidad que la diferencia de otros materiales que necesitan como más herramienta la relación con la tierra es una relación muy directa yo creo que ahí radica tampoco poco que el enganche que la gente cuando la conoce pues queda ahí

Voz 4 13:28 no estamos hablando de la diferencia de arte hay artistas y artesanos tal ves es que el artista tiene tenencia de firmar sobre casi siempre firmas sobre vosotros no trabajáis más del como anónimos no e incluso los grandes artesanos catedrales no sabemos qué generan no ese es en ese sentido tal vez es una diferencia entre arte y artesanía

Voz 7 13:51 Miguel no yo creo que los artesanos siempre

Voz 5 13:53 firmaron lo que pasa es que firmaron de otra manera no digamos que no es ancha que conocí cómo estás pero cuando ponían un NASA la ponían de una manera determinada no IS de alguna manera pobre por cómo esa persona ponía una esa de esa manera podemos saber que son piezas de él

Voz 1995 14:11 algunos ustedes seguro ya se han dado cuenta porque Miguel Miguel Vázquez no solamente es una persona real sino también es un personaje literario aparece en el último barco la última novela de Domingo Villar que se presentó el pasado siete de marzo precisamente en la Escuela Municipal de artes y oficios de Vigo

Voz 1335 14:28 a a la escuela de oficios de Vigo a presentaré pasa presentarán el propio escenario hay una cosa que me encanta que es mezclar la ficción con la realidad

Voz 1995 14:38 Miguel esto es en un personaje literario cómo cómo lo llevas

Voz 1335 14:43 claro es una

Voz 5 14:46 a mí me siento extraño no ahora ya lo hubiera asumiendo un poco como pero al principio cuando fue la presentación mundo totalmente que desconozco el mundo de la literatura todo eso no pero bueno fue muy enriquecedor todas las tierras que tuve con con domingo oí hablamos y tal y como él digamos un artesano de la palabra el tiempo que le dedica el tiempo que haga falta como el tiempo que nosotros dedicamos con esa paciencia que a veces hay que tener con las cosas no fue una experiencia muy enriquecedora

Voz 1995 15:22 se refleja uno en el libro osea

Voz 4 15:24 le dices sí sí ese es el asesino no

Voz 5 15:29 entonces yo no soy quién el estar tan cerca no de eso no tengo distancia como para decir la gente dice que si dice o escribe tal por lo que dice la gente yo no sé si en realidad no me viables pero de esa manera no

Voz 1995 15:45 bueno me cuando tiempo lleva usted trabajando con la cerámica

Voz 5 15:49 pues la verdad yo soy como como Juliano yo empecé biológicas yo empecé Ingeniería Técnica pecuaria no antes de llegar a la cerámica digamos cuando estaba escribiendo diseño de interiores en una escuela aplicada de Santiago maestro Mateo me tropecé con la cerámica por azar no fue una y a partir de ella no los hemos abandonado

Voz 1995 16:10 in ya lo sabe todo de su profesión

Voz 6 16:13 que va que va que va todo mide

Voz 5 16:16 el otro barrio sin saberlo todo una protección nunca se acaba de aprender no si es que tiene sensatez necesidad a cerámica es algo muy amplio hay mucha cocina ahí hay que tomárselo con mucha paciencia la verdad el aprendizaje

Voz 1995 16:30 in Julian tú dirías que cada vez disfrutas más de tu trajo porque es una pregunta que no nos hacemos pero debíamos preguntarse seriamente hoy que ha salido los datos de la epa y que en este primer trimestre una además vuelven a ser malos y la gente siguiera simple teníamos también nosotros preguntaros por un buen salario mínimo unas buenas condiciones de trabajo poder compaginar la familia trabajo sino también la felicidad que no otorga tú dirías que cada día es más feliz en tu trabajo

Voz 7 16:54 yo de momento yo creo que siga día me como que es más fecha hago cosas que me sí que me hace sentirme más violencia al anterior explotó cuando vas acabando piezas a lo mejor nunca tú puedes hacer que Jover sabes que te tienes antes era ministro activo ir a mí los días era un día a otro ahora papeleo ordenador y aquí no como dicen aquí con artesanía de la madera trabajo la madera estoy contacta con el cliente que quiere esto de otra manera entonces como que es muy dinámico todo es muy distinto claro

Voz 1995 17:25 que en qué está trabajando ahora ahora estoy haciendo uno

Voz 7 17:27 muebles para completar Correderas por una casa en Madrid

Voz 1995 17:30 unos muebles con puertas correderas del más orgulloso que ya has hecho hice mejoras en una silla yo de que mueble estás más orgulloso

Voz 7 17:38 es lo que estoy es de una mesa que irte con la madera de Elorrio de mis abuelos

Voz 1995 17:43 además como si se tus abuelos tener sede ese desmentido Icon es una mousse en una mesa

Voz 7 17:48 eso es y se que se vino abajo el tiempo que hoy no hay llegó a caer entonces aproveché todo ese era esa manera de castaños dice una mesa y yo estoy

Voz 1995 17:58 en la mesa mi casa o y sentarse a comer ahí tiene que ser sentarte a comer venga va de vino lo que sea sentarte converso tiene que ser la felicidad completa

Voz 7 18:08 si te llamas en la mesa en la que como luego que da madera tiene casi trescientos y pico años porque lo río era de mil ochocientos noventa me parece es que esos tiene unos tonos y tal el castaño duro como una piedra que me fastidió cuchillas muchísimo y cuando tuve tirándolo es que estoy super orgulloso de esa mesa

Voz 4 18:24 pues aquí queda corto que se

Voz 1995 18:27 no conozco yo a un artesano de cerámica buenísimo pues si quieres llegar a ratos bueno con esto yo no buenísimo eh hay relación entre los distintos gremios Miguel

Voz 5 18:37 sí yo creo que si durante un mes épocas vivieron un poco así de espaldas pero en la actualidad es hay muchas tangente realidades no hay muchas colaboraciones no entre gente de otros materiales piedra madera metal y cristal incluso materiales suficientes

Voz 4 18:59 como los plásticos no y cuando trabajando si es requiera obviamente mucha concentración pero se puede por ejemplo escucha la radio

Voz 6 19:08 mientras se trabaja yo

Voz 1995 19:11 yo personalmente no por otra en radio muy bien inglés Mike Dean esta radio verdad fíjate yo no me digas a ver un momento con todo respeto a escuchar Máxima FM chunda chunda

Voz 7 19:25 no escucho otro de de Radio Nacional y encima es que es muy bueno porque una marca las horas ha dado ahora tienen tiempo cada ahora tienen programa pues bien cuando tú tú lo mejor me nevado un poco de de la música de de lo que estoy escuchando cuando vuelvo así a sentirla ya pues ahora son entregas entre la la una y las dos

Voz 1995 19:47 pues yo lo mismo este finde voy a Julián Chaves porque Miguel os gusta mucho y hoy lo defendemos y debemos hacerlo además con con uñas y dientes el trabajo manual el trabajo artesanal los oficios y nos damos cuenta cuando realmente el otro día veíamos esas imágenes esa catedral se nos damos cuenta del valor de los artesanos te lo importantes de los fundamentales necesita el funeral que se trabajo todo cuando dicen que van a sustituir máquinas y robos van a sustituir y que España además vamos a contar aquí no sé dónde va a tener más incidencia yo imagino Miguel imagino tu media sonrisa diciendo a todo que vengan aquí los robos hacer cerámica

Voz 5 20:29 no bueno las impresoras estas tres D ya trabajan con con fluidos cerámicos llamas comprar motines cerámicas pero bueno nunca poder substituir alarman no a los otros podemos comunicar a las piezas esa impronta ese momento

Voz 6 20:47 pues dudo dudo dudo mucho eh no sé

Voz 1995 20:51 y hay algo además imagino que él pueda sustituir pero vaya algo hay una pieza que va a sobrevivir te es decir que dentro de cien años la etapa a alguien seguirá mirando esa esa vasija plato de cerámica que siga seguirá ahí vivo y tendrá una parte de sí claro

Voz 5 21:07 cuando cuando la cerámica es un material que combine esa fragilidad por un lado parece que es muy frágil pero cuando vamos son Museo de Arqueología vemos que la mucho materiales que se conserva es Cerámica mientras otros materiales le ha costado un poquito más sobrevivir no entonces vemos esa impronta no ese gesto no esa en la tanto el natura como la superficie cómo era la piel no pensamos en esas personas pensamos en esas condiciones no se han enseñado mucha historia la cerámica gracias a ella hemos podido conocer mucho acerca de nuestro pasado no creo que también es muy importante

Voz 1995 21:45 y ojalá ese pasado nos lleve al futuro Miguel Vázquez ceramista maestro de cerámica de la Escuela Municipal de artes y oficios de Vigo encantadísima de conocerlo un abrazo muy grande

Voz 5 21:55 un abrazo un placer Julián Mora

Voz 1995 21:58 este años dos carreras marketing empresariales y carpintero ebanista y carpintero en San Cristóbal en Avilés Julián un abrazo enorme cuando pues muchas veces genera mayores cuando quieras vamos a comer ahí a la mesa de Elorrio eh

Voz 7 22:11 cuando queráis pero no voy a decir

Voz 1995 22:13 vino lo ponemos nosotros un abrazo un abrazo

