Entrevista a McEnroe: "La gran belleza está en las cosas más pequeñas"

Voz 0335 01:02 bueno pues ahí tenemos en el estudio a Ricardo Letonia Gonzalo Izaga dos de los componentes de Mc Enroe una de las bandas preferidas de Fuego y Chinchetas porque han venido a presentar la distancia que sale este viernes una un grabado entre Vizcaya

Voz 3 01:18 a finales de del año pasado

Voz 0335 01:20 y que la verdad voy a hacer una pequeña confesión yo escuchándolos he sentido algo parecido a lo que se siente cuando estás buceando por fin sale a la superficie coge aire después de una gran la cantidad de grupos Festival Eros de música urbana de repente reencontrarse con una banda como MacCain Roque no tiene prisa por llegar a los estribillos que se toma su tiempo que hacen la música muy bonita pues así todo un placer vamos a hablar de todo eso con con vosotros con Ricardo con Gonzalo quiero que me empezó hablando un poco de del título de la distancia que distancias esa que es lo que está separando o lo que está viendo

Voz 3 01:58 bueno lo primero gracias pues la introducción tan bonita que es la buena la distancia es un concepto muy muy amplio no recoge muchas cosas no es una palabra que que que puede significar muchas cosas no en este sentido el sentido con el disco pues no sólo no estemos un siempre hemos tenido una una cualidad au bueno siempre ha estado presente la distancia número hemos vivido todos siempre hemos estado separados físicamente uno viviendo en Madrid y otro en diferentes sitios pero sin embargo esa distancia pues queremos que que ha sido incluso buena bueno nosotros lo hemos sabido convertir

Voz 6 02:45 el disco empieza con como entiendo que es como como Marc en una sala de conciertos no sé muy bien qué sonidos ese poco a poco la música va creciendo y se acaba imponiendo no sé si es un poco metafórico ese efecto en sí mismo el hecho de que con tanto con tanto ruido tanto alboroto a nuestro alrededor al final la música lo que cuenta

Voz 0157 03:09 eran poco un homenaje a una canción de Schmitz que empieza exactamente igual con Wii pero sí es verdad que también nos gusta hacer también en un descanso orillas principios de discos suenen que sorprendan de primeras y creíamos que esta canción podría sorprender bastante porque no sabes muy bien dónde por donde arrancará con empieza a parecer poco a poco la canción cambiando el ritmo y aparece ya la canción nos gustaba como un artificio para empezar el disco

Voz 0335 04:02 no sé si hay muchos más homenajes ocultos en este disco a otros músicos que os gusta

Voz 3 04:15 es algo de de homenaje a los Smiths aunque también tiene mucho de comienzos una canción que cómo comienza he sido tal cual Sara era era todo junto un comienzo no lo creo que hay algún otro homenajeado alguna alguna influencia pero son las cosas son más las hemos vista posterior o la por ejemplo el final de de Luz de Gas creo que que hay mucho de Stevenson

Voz 0335 04:44 de hecho una de las canciones se llama buen invierno que seguramente mucha gente va a pensar enseguida en en en volver bueno ahí ver cómo cómo se les llame no sé si es coincidencia o también hay un pequeño homenaje al no no no fue premeditada pero es verdad que

Voz 0157 05:01 cuando trajo la canción Ricardo había compuesto y empezar a ensayar la banda sabemos muy poco fue casi al estudio a a pelo sin que había un riff de guitarra que no recordaba igual no se parece nada tiene guardado un poco nivel como una voy a título pues seguimos pues bueno invierno no hay nada premeditado

Voz 0335 05:20 este disco está saliendo a a finales de abril en plena primavera y la canción más primo era el del disco seguramente es cerezas la vamos a escuchar pero me gustaría que me contaba es algo de

Voz 3 05:29 pues cerezas era una canción que se nos complicó ahora mismo

Voz 3 05:40 darle una forma la teníamos muy claro que ibas a que iba a ser el que era bonita pero no sabíamos muy bien cómo cómo agarrarla no y al final pues yo llevé una parte Gonzalo hizo la parte final Hay prendió bueno es una canción sobre las sobre una canción de amor como todas las del disco pero lo hablan poco de fondo o no todavía que que vamos que con el amor basta no cuando queda eso es que es bastante explícita es más difícil de explicar a que cantarla que bueno de éxito ya tendría la primavera pues la sangre pues Si todavía de la otra persona

Voz 8 06:28 una canción desconocida pues que todo fluye todavía

Voz 0335 06:32 ya que no les gustan las cerezas además no vamos a Atenas

Voz 4 06:36 el silencio de los para

Voz 0335 07:32 llevamos ya cinco años sin sacar un disco de estudio como tal como MacCain Raúl no sé si claro entremedias habéis hecho otras muchas cosas nosotros sacar un disco en solitario establezco con con Dani Rey Reymond una banda sonora no sé si de alguna manera este tiempo ha marcado un punto de inflexión y esto es bueno un cambio de ciclo Sí Se acabó algo hace cinco años y ahora ha empezado otra cosa no se tienes esa sensación no simplemente todo ha ido bien bueno yo creo que cuando terminan cuando acabamos

Voz 3 08:06 es la gira rugen las flores esa es mi percepción por lo menos no tuvimos mucho la sensación de haber llamado a algún sitio no sabíamos muy bien cuál ni tampoco me gusta llamarle cubrió una etapa pero pero sí que fue como que había que parar no en un poco esperar a que en los bienes abuso a buscar otras todas las ganas que toda la fuerza para para hacer todo disco y sin no venían pues esa es mi percepción no se Gonzalo la misma Villalobón es verdad que hasta más en la música y el resto es menos a nuestras vidas

Voz 0157 08:48 sí es verdad que hay un impulso que de repente nos llama y cuando tienen unas canciones escritas Ricardo Roy y el resto nos juntamos y ahí empieza

Voz 3 08:55 encargo cada una sus cosas pero cuando cuando

Voz 0157 08:58 se llama ese impulso pues los nos juntamos

Voz 3 09:01 uno dato no tan lejos tampoco porque edad me acompañó en el disco en solitario metería Gonzalo compuso la banda sonora Escobar ellas osara hemos estar siempre a parte del grupo tenemos contacto con personal personas ese ese impulso que dice es que

Voz 0335 09:19 llamo llamó por teléfono y con la voz de Ricardo cómo cómo fue esa aparición del impulso de repente un día estaba comiendo y surgió la idea como Ricardo

Voz 0157 09:29 va componiendo las canciones va diciendo cuentas tiene otras que tampoco se sabe si es decir que son para él por su disco en solitario o algún proyecto en solitario para otros pero es tú más el que dice esto es Mc Enroe ver si esto tiene que ir para de aquí y entonces es cuando nos juntamos

Voz 0335 09:45 no me acuerdo muy bien guardado en una cena de seguras de Luis Prieto no se había dado fe surgió de manera natural no se seguramente yo tenía canciones bueno

Voz 3 09:57 yo creo que fue un asfalto en tu casa ni agredir a enseñar que tengo una canción en Italia y de ahí prende todo en musicalmente

Voz 0335 10:08 es obvio es obvio que hay una continuidad respecto a los discos anteriores pero quizás me ha llamado la atención un tono un pelín más onírico sobretodo por los teclados de fondo no que a veces recuerdan a esos grupos de de dream pop no es el primero que se me viene a la cabeza es es Beach House pero esos esos teclados esos sintetizadores que están como de fondo marcando una un tono no transmite a potencia esa sensación en América no sé si vosotros también

Voz 3 10:36 se percibir algo parecido sigla la idea era

Voz 0157 10:41 dar más protagonismo en los teclados siempre hemos sido muy quitarse aunque en directo se hagamos sigamos siendo el grupo de guitarras no no podemos evitar pero sin que tuviese más peso al piano porque también pero fue una forma ensayar el disco y eso ha hecho seguramente que la voz de Ricardo estoy más en primer plano que tenga más más presencia incluso de cantes de una forma distinta yo creo que este disco es una forma distinta de cantar a quitar un poco pesado las guitarras y que en más las canciones y al final ha quedado

Voz 9 11:31 sí

Voz 6 12:44 hay momentos en los que parece que que estas casi

Voz 3 12:47 quitando con con una música de fondo no sí

Voz 6 12:50 si tú te has sentido así también grabando un disco

Voz 3 12:52 yo me he sentido muy cómodo y yo creo que el que ha sido clave más de todo esto no siempre hemos sido siempre he tenido la sensación es que éramos un impulso no hemos sido los partidos son

Voz 3 13:09 pero un poco como desbocado Gonzalo es de más visión tiene de la música y el que más tiene una más llamas Clara Isabel llevar a cabo en este y ha cogido el tema de los teclados del piano Él es Egipto el toca el piano creo que se ha notado mucho yo he estado muy cómodo cantando creo que las las letras también en tema lírico también ha ido con son letras llegó un poco más más críticas notan notan descriptivas OTAN según son descriptivas pero de otra manera creo que todo aquel que un todos ha ido contagiando todo

Voz 0335 13:49 vamos a escuchar la distancia del lobo que es otro de los temas que que habéis adelantado el disco a mi me parece que quizá es más Mc Enroe uno de los los McCain rodó uno de los que podrían haber estado en en discos anteriores pero me gustaría que no hablar es de esta canción bueno

Voz 3 14:04 sí sí a mí me sonaban poco a es una editar un poco en el guión y como no sonaba un poco diferente también pero tiene un estribillo también poco extraño al final una subida creo que es una canción muy que tiene mucha personalidad

Voz 7 14:23 sepa hará por constan son las más eh que nunca miedo a que dar yo ahora siempre muy clara que la realidad con D récord nada qué está haré

Voz 0335 15:54 bueno y sale el disco hoy viernes el disco el domingo hay elecciones mañana mañana es jornada de reflexión en ese Si creéis que es un buen disco para para reflexionar para escuchar en esta jornada de sábado

Voz 0157 16:07 es igual se te quitan las ganas de arropar a estar a gusto en casa escucharlo además con la lluvia bueno mañana se supone que mejoran pero bueno lo mismo en disco para para reflexionar

Voz 0335 16:21 cuando has llegado a a la radio Ricardo hemos dicho que esto de venir a Madrid tiene tiene sus desventajas no que te está muy lejos Gem mucho tráfico además hoy era un día lluvioso y y me han dicho que sobre todo siendo del pueblo y donde estamos hablando mucho también de de esa España debatía o España va triada no de la poca atención que muchas veces le prestamos a a los núcleos pequeños a las zonas rurales en recuerdo que tuviste en una temporada en Soria bueno hay mucha presencia de de la naturaleza en general en las letras no sé si tú tienes algo que decir sobre sobre ese tema alguna reivindicación en para la gente que quizá no no ven más allá de de dónde sacaba la línea de metro

Voz 3 17:08 que tengo que decir pues que a mí lo que me gusta es eso entonces es políticamente incorrecto decirlo no pero nos gustaría que estuviese más cuidado que hoy semanas que hubiese más más atención que no tuviesen los problemas que que había hay que es es verdad que que los hay pero me gusta que estés por está me gusta nos gusta el soy más de de pueblo no sé como explicarte lo para músicos problemático en un pueblo o lo es más para otro tipo de profesión a ver Dios que yo me fui a un sitio que era realmente muy aislado no entonces por ejemplo yo no tenía conexión wifi entonces entiendo que eso para otras profesiones pues Internet se ha convertido en algo vital para un músico yo estaba a una hora y cuarto de Madrid que eso es lo que increíble con una hora y cuarto de Madrid que es casi lo que tardas o lo que te puedes tirar en una caravana no quiera sino porque otros y la verdad pero bueno yo te a mi me gusta eso yo entiendo que que que que es que es complicado que pueda haber gente que prefiera a mí me preguntan mucho como puedas vivir ahí ya la pregunta que me asalta siempre minuto aquí es son maneras diferentes todavía no los problemas que veía ahí está claro que está que está dejado de la mano

Voz 8 18:45 pero pero bueno a mí me lo compensaron otras cosas muchas muchas otras cosas no

Voz 3 18:53 pero la verdad es que ahora que se ha puesto de moda en tema electoral sacarse de la chistera cuente la España despoblada cuando no en portón

Voz 8 19:03 eres no ha es difícil decir pero lo son está mucho aquello me gusta como está aunque se habría que mejorar muchas cosas

Voz 0335 19:13 la música igual que la literatura es un buen lugar en el que refugiarse de todo este ruido político antes te decía que hay canciones en las que parece que que recitan desde luego asfalto por ejemplo

Voz 11 19:25 da una imagen muy potente no muy muy literaria parte

Voz 0335 19:28 que estás leyendo un relato además tiene un final muy emocionante en la que aparece la voz de tu hija de Jimena no es la primera vez que que colaborase se está empezando a convertir en miembro de Macron rotación

Voz 11 19:44 no que

Voz 0335 19:45 bueno desde que empezamos no siempre hemos siempre nos ha gustado la idea de una voz femenina como contrapeso no

Voz 3 19:53 la mía hemos trabajado con miden Tulsa bueno

Voz 0335 19:59 desde que apareció y me di cuenta de que Jimena canta

Voz 8 20:03 bien está mucho su voz y tal pues

Voz 3 20:07 la verdad es que hace hace esa haces aparte es bonito no yo la verdad es que hay canciones en las que ya pienso echaban femenina teniéndola Jimena ambos es un es un lujo Nos la verdad es que no es pedir permiso al resto MacCain Romero pero le jubila y espero que espero que me jubile a que coja el relevo no

Voz 0335 21:19 deberíamos esperar un disco de Jimena próximamente

Voz 3 21:22 pues me encantaría la verdad me encantaría poder escribir un disco para ella o o más todavía que lo es la misma pero ella de momento tiene la música como algo tangencial así como me gusta les gusta mucho pero tiene claro que que primero hace que otras cosas y cuántos años tienes porque tiene dieciséis dieciséis claro no tiene tiempo para pensarse lo de grabar el disco en en diciembre creo que fue en diciembre no

Voz 0335 21:50 está se se dio así dijeramos o está elegido porque era una época del año en la que de alguna manera favorecía

Voz 3 22:01 pues el contenido de el disco

Voz 0157 22:04 cien por logística porque nuestro bajista Pablo vive en Méjico y entonces aprovechando Navidad la semana estamos todos en Bilbao incluido él aprovechamos y ahora vamos parte del disco lo que podía grabar El especialmente iba Ibi batería en Bilbao lo bajamos a a Sevilla donde Raúl que se ha convertido en nuestra productor el también amigo hoy el que el a los los los tres últimos disco entonces fue más por todos los de intendencia y logística que se ahí luego la fecha pues porque también había que es una fecha somos así si se lo vamos dejando al en dos mil veinte pero por esas dos razones la verdad es que escuchar

Voz 0335 22:41 en el disco me sorprendería saber luego que está grabado en en agosto por ejemplo que sí que pega mucho no esa esa oscuridad esa lentitud de esa tranquilidad e incluso esa nostalgia navideña no parece que son son cosas que seguramente se descubre yo siempre he creído en eso que también el sitio

Voz 0157 22:57 lo grabas la el la fecha y la gente que algo se queda impregnado el disco y algo habrá de invierno ahí no hay de Navidad

Voz 3 23:05 vale es verdad que que no aquí a mí ha sido con toda la rapidez con la que lo hizo

Voz 8 23:11 no es porque nos cuesta mucho modernos Pablo México aquí con niños con trabajos con todo

Voz 3 23:20 sin haber podido ensayar mucho yo me diga nada menos que de que la grabación se podía encallar en algún momento no o que iba a ser un poco más tortuosa y sin embargo fue no muy grande fue rápida salía todo súper natural igual era pues eso Papa Noel

Voz 0335 23:41 hablemos un poco de del arte del disco porque la portada vemos una casa ardiendo a nosotros nos encanta porque esto es juego y Chinchetas si hacemos culto a al fuego pero de hecho también aparece en la contraportada del mar en la que alguna manera la espuma de del agua se mezcla un poco con con esas llamas porque es una imagen en blanco y negro no sé si era una una petición expresa así son imágenes que están que han salido directamente

Voz 3 24:11 veo au habéis delegado esa esa parte bueno la la portada todo el tema de imagen es que es Villagrá es un artista de la que ha que admiro mucho unos fotógrafa a tener mucha admiración bueno nunca pensé que que ella podría o querría sé que a ella le gusta MacCain rodó alguna vez hemos hablado insta a Mittal pero bueno fue ella la que me ha que me dijo que le encantaría hacerlo a mí siempre me gusta de las canciones que me gusta siempre es que que más más que estar pensando yo lo que quiero es lo que letras y ella ha habido fuego y esta imagen de la contraportada sabes dónde está tomado yo creo que está todo en ella vive en Los Ángeles

Voz 0335 25:04 la costa California en imaginación al ver aquí el fuego rodeado de del océano leído inmediatamente a Juego de tronos que es el otro gran acontecimiento de de este mes de abril no sé si si vosotros sois fans también he visto como si lo ves si te he visto no te habla de ella me gustaría saber el final para desvelarlo a lo bestia

Voz 3 25:29 bueno está ahí en

Voz 0157 25:32 la Noche Hache claro

Voz 3 25:34 claro se ha convertido era un sitio precioso ya ha convertido en lugar de peregrinación

Voz 0335 25:42 es decir siendo precioso no no se ve casi no hay tanta gente quién quiera verlos en directo se que me vais a tocar hoy mismo en en Bilbao que a Madrid bendición junio pero bueno tenéis por ahí algunas fechas apuntabas no

Voz 3 26:08 si tenemos la Fnac que estaríamos en bueno Gonzalo no puede venir y Pablo tampoco pero haremos siete de unas pocas canciones y luego nos vamos a Valencia el sábado yo Olías el día cuatro de mayo estaremos en Azpeitia más en un sitio muy bonito una iglesia allí en chulo luego nos vamos a vendremos a Madrid a al Círculo de Bellas Artes día siete de junio y además tocaremos con Nebraska nos hace mucha ilusión e medio paisanos y luego es el veinte de julio creo que tocamos en el Festival Ribera Sacra Guillem en Pontevedra creo que estas Pontegadea no Lugo Lugo Lugo o perdón Ford Deluxe y luego tocamos en en diecinueve octubre en Pontevedra el veintisiete de septiembre en Bilbao hilo en diciembre tenemos a las a Ramon Romagosa en Cornellà y lo que surja no lo que surja sienta veremos además mexicana

Voz 0335 27:15 Nos vamos a despedir con la gran belleza me gustaría que me que me presentar también esta canción para acabar

Voz 3 27:21 pues bueno la gran belleza en una canción que que yo yo era muy de cantautor o Gonzalo gustaban nada decía estés un rayo pero les leímos una vuelta no de no se hundía aprendió hay las guitarra se convirtió en en otra cosa bueno a mí es una de las canciones que más me gusta el disco oí bueno cuenta una historia muy sencilla de es una canción de amor muy sentía muy encontrarte con alguien y volví a encontrar a temas más arena que en realidad es recuerdo tiene un poco de el título remite un poco a la película narra la belleza realmente la belleza esta eran como por ejemplo más cerebro

Voz 0335 28:13 Ricardo el Estado encontrarla Izaga Mc Enroe muchas gracias por venir

Voz 3 28:17 ya a la Cadena SER ha entre otros

Voz 12 28:21 no sonríe