José Luis Gil: "Llevo en esto desde la primera secuencia que grabamos hace 16 años"

vamos a hablar de un fenómeno social porque ya es las canciones buenas no que ya no son de los autores de las canta grita bueno pues esto es más o menos más o menos lo mismo verdadero fenómeno social José Luis Gil muy buenos días buenos días señor Gil un placer que estés una vez más en este estudio desde tiempos inmemoriales que te admiro y que de éramos aún más jóvenes todo un fenómeno social de ese fenómeno pero no creo que sea bueno no de los bueno vamos a entrecomillado no vamos a comenzar esta entrevista como lo hacen las series de éxito

Voz 1 00:37 en el capítulo de ayer

Voz 2 00:40 Ahmed El Carmen Carrascosa presidenta agarrarse que viene culpa quita gay en Gates Kyle Hines

Voz 1995 00:46 ayer después de un año y medio de espera se estrenó por fin la nueva temporada de una serie a la que los espectadores han convertido a lo largo de los años tú tienes mérito elenco dice pero aquí el mérito es el espectador perdona es es es los espectadores lo han convertido en un fenómeno un auténtico fenómeno televisivo en una referencia en la ficción de humor de lleva diez temporadas sentando a más de dos millones de personas ante el televisor mostrando un reflejo Karim caricaturizado de nosotros mismos todos cabemos en esa comunidad de vecinas

Voz 2 01:21 es que necesito que me lave la ropa no entiendo a qué Berta que se cocinan cocina Nimes playa

Voz 1995 01:29 juego de Tronos ni fue que de trenes digna a el estreno más esperado del año ha sido el de la que se avecina José Luis Gil que es una institución ya no son es una institución un veterano actor en el reparto de una serie que que que ya excede la televisión José Luis muy buenos días muy buenos días es cómo fue cómo funciona funciona bien en audiencia pues por lo visto sí vengo viendo los datos veintidós con seis millones ciento y pico mil sabía ajenas a ver si teniendo en cuenta que que además

Voz 3 02:00 luego cuando son capítulos no son capítulos cortos

Voz 1995 02:03 sabéis un capítulos que estén de el de exceden los setenta minutos los ochenta y tantos minutos y que luego eso pues que comienza publicidad digital te metes en horas ante ya la gente se le Arakama cuentas cuantas veces te han pregón estado en este año y medio oye cuando vuelve la que sabes que ese es increíble pero muchas pero el en esto en la la la la la respuesta es muy sencilla nosotros hacemos la serie no la proclamamos emitimos damos al play ponemos el día de misión entonces sería ese hizo o sea la temporada se grabó en su día hizo grabar en tiempo y luego pues la cadena por las circunstancias que sea porque siempre me imagino que por intereses que de la cadena pues habrá otros productos que le han funcionado muy bien y que la cuando considera oportuno de hecho en empezado a emitir la temporada once y estamos lavando ya la doce hace meses entonces yo está ya hay otra medio grabado no es bueno si la siguiente la ONCE que ese es la que se omitir ayer más veces de la Baby estirando las siguientes la doce ya llevamos unos cuantos capítulos grabados para cuándo seda de verdad descaro después de tanto tiempo como sea tú porque crees que tiene tanto éxito igual insistir porque crees que se convierte en un fenómeno social que excede la televisión ya no es no es algo que viva solo en la tele bueno yo no tengo ni idea yo quiero decirte que yo me pasó ayer me fui incapaz de ver el capítulo estaba en casa pero no es una cuestión de nervios que tú ya te te de lo conoces lo sabe si Jacquire es que sea de otro que lo vean y que opinen y que veamos las audiencias de hoy no no sentarme allí a pasar nervios se cuenta que a lo mejor o peor pero a estas alturas José sí sí no pero lo dudo es pero si ya no pero eso eso les daba yo no entiendo yo creo que me queda naturalidad

Voz 4 03:55 al tema hay que ir a mí al me viene el capítulo a lo mejor la semana que viene en un rato

Voz 1995 03:59 tengo libre me lo pongo ahí lo veo tranquilamente sabiendo que lo vio yo solo y que no estoy viendo al a la vez que tres millones de personas que van a opinar mañana una audiencia u otra son me da una tranquilidad para ver las cosas que quiero ver que es como ha quedado realmente es que no estaba bien seguro que sí que los actores estábamos bien que la serie secuencias quedaron estupendas que ese es el ya él que el criterio que a mí que a mi más me interesa porque lo otro ya no es tuyo ya no ya no depende de Ci bueno bien lo lo vives con un concierto naturalidad hay un pequeño o la pequeña tensión que llevamos doce años seguiremos interesando sabemos que sí porque hay unas repetí peticiones constantemente en otras cadenas de del grupo que están funcionando cadenas que emiten hasta cinco veces si el día a día había signos no sé porque miles de de repeticiones llevaremos ya los ciento cincuenta capítulos de sesenta que debemos es con una extraordinaria fidelidad por parte de los espectadores sentir pero también por parte de del reparto estéis casi lo mismos desde principio se en el en este caso te ha extraído que yo creo que quizá al al exponente mejor llegó desde desde la primera secuencia que grabamos de la sería anterior no la llamamos la anterior realidad estamos en dieciséis años pues va a ser el dieciséis años Astún chaval estabas tú si vence no no yo me he conseguido es algo que ya estaba mayor pero viendo me ahora pienso que era posible hacerse más no por eso porque más siempre es más posible el formar parte que por otros motivos hoy hablamos de familia no porque la gente la verdad lo recordaba Iñaki Gabilondo que esto es una familia que no nos no sabes cómo llamar hermano primo no hay término pero en el fondo la radio genera o familia vosotros habéis conseguido pues de dieciséis años entre unas cosas y otras entre pitos y flautas dieciséis años sabéis consiguió ser alguien más en la familia de la gente sí eso tiene cosas buenísimas maravillosa estupendas fenomenales Hole yo traje de encantan tú eres el presidente de la comunidad española por antonomasia sí sí que ya no hace mucho en la serie da igual ya se concejal pero bueno bueno concejal que va y viene pero es verdad es verdad tiene tiene un componente que tú conoces y que que tú no eres consciente de que la gente se te acerca de una determinada manera con ese cariño con esta con esa familiaridad con esos ojos de cómo se

Voz 4 06:38 miran encontrado un primo Kittel de o a un hermano hubieran recuperado un hermano que encontró por la calle aún queda

Voz 1995 06:44 dado con él después de quince años sin verse intuí dices esto porque sino estamos invirtiendo ahora están los repetidos tal no no pero es que en todos los días y entonces sí claro que llegas a ser un personaje no del actor en sí sino más bien el personaje alguien de la familia al que le pasan cosas que ya es disfrutan con él o la sufren con él entonces no hay miedo convertirte tú José Luis Gil en él Enrique Pastor no no bienestar todo San Juan Cuesta no no no no no lo sé es que no hay peligro de que yo me convierta en no lo que yo quería preguntarme qué parte de Juan Cuesta cuánto hay de José Luis Juan Cuesta y cuánto hay de José Luis Enrique Pastor pues vemos Malik y cuánto pues seguramente mucho más que yo pienso a menos de que de bien no yo estoy depre pero pero yo no sé si yo me identifico mucho con el personaje no tengo nada que ver con él a nivel personal yo no creo que reacciona reaccionaría en las mismas circunstancias reaccionaría igual pero empieza a entender empiezan a atenderle P entiendo hace mucho porque se mete en esos hay que vivir y a mí me encanta Enrique Pastor me encanta me encanta porque es el en esa locura del vecindario de lo que pasa todo todo es posible en poco bueno no me tiro de piedra a a priori muy luego es muy divertido es el único es el punto de conexión con la realidad que procura mantener los pies en la tierra que les informa de que eso no puede ser digamos el más de en el que está más pendiente de que se cumpla la legalidad aunque luego la incumple hubo multa más poco acierto pero bueno es es uno de los fenómenos más extraordinarios de la televisión de nuestro país no se iba acompañado vivió hace muchísimos años y ayer se volvió a Aznar vamos a hacer una pequeña pausa sigan escuchando la Cadena Ser y volvemos en unos segundos con la que se avecina

Voz 1995 08:57 las José Luis La que se avecina en esta semana en la que estamos es es una frase buenísima para utilizarla para todo se echa la que se avecina ya está ya está queda queda muy claro después de un año y medio ayer volvía a la que se avecina sirio notan español puede el esperpento es una ficción con más éxito en nuestro país ha logrado mantenerse durante doce años por encima de los dos millones de espectadores algo con lo que ni tan siquiera pueden enseñar mucho muchas series a las que calificados como series de moda en estos momentos bueno no llegan a esas cifras ni mejor seguimos con José Luis Gil que que representaba que micrófono cerrado están sólo has que el fondo yo conozco a muchos mutan a muchos vecinos que ajeno que dar nombres que veo en la seria están ahí yo conozco los los reales es una exageración pero donde somos así la verdad es que sí yo creo que una de las sino el el el el la mayor razón de del éxito de las heridas eso es que tú te siente término que no es que te había reflejado la gente no se ve reflejado en los seguramente en lo mal en los personajes malos la serie pero si tienen un amigo tienen un vecino Aline que no les gusta que les cae mal y que es mía es es igual que este entonces claro está muy bien como referente de vez en cuando puede pues tomarán como referencia a lo que son las tramas como algo que sí les ha pasado en mayor o menor escala volver a veces te cuentan cosas que decirte esto lo metemos en un capítulo de la que se avecina inhibir la gente que nos hemos vuelto locos esa contando en un caso muy real vamos a incorporar a esta conversación a uno de los creadores de de la serie Alberto Caballero Alberto muy buenos días

Voz 6 10:43 hola qué tal cómo estás enhorabuena en primer lugar

Voz 1995 10:46 por las audiencias pasa el tiempo pero lo de ayer se demuestra en que la gente tenía ganas de que volviera a la que se avecina

Voz 6 10:53 sí sí nos seguimos quedando cara cada estreno sorprendido porque no sólo por la longevidad sino porque he incendio un entorno de industria con supo que está cambiando muchas entonces siempre al principio piensas bueno a ver qué pasa hace nos acaba el chollo pues no parece que sí

Voz 1995 11:14 comparando comprando Alberto con series que están en la imaginación de todos en el en el conocimiento todos en cheques en incluso en las diez temporadas de de esas no llegaban alguna tiene once vosotros estáis ya agravando la décimo segunda

Voz 1 11:34 sí correcto si se abierto cómo estás enhorabuena eh fíjate

Voz 6 11:41 la canción entre vecinos no

Voz 1995 11:44 lo primero bueno que es verdad y que has dicho esta serie para mí son siguen siendo sigue siendo referencia de lo que es una sit com no pero Duran veintitrés minutos que se avecina yo creo que podíamos hacerlas se podría proyectar en todos los cines de España cada semana porque tienen una duración de metraje de tiene películas de cine verdad Alberto que hay algunos que se nos han ido de las manos y han durado cien minutos

Voz 6 12:16 sí sí hay noventa estaba alguno que hay sí

Voz 1995 12:21 más crecen al ya todo se normaliza yo imagino que en tu comunidad de vecinos al saber que tú eres el creador la gente ya ha perdido el miedo contarte cosas pero como contábamos vencen segundo en la propia vida sigue superando por más disparatada que sea la propuesta de la ficción en la que se avecina la propia vida sigue superando día a día las cosas que ocurren

Voz 6 12:41 sí es que en realidad es una farsa cero cero es una parodia llevar ciertas circunstancias extremos no tantas cuenta en cosas que que no son viables para meterle la serie no que no porque no sería increíble eso porque son demasiado Geli fíjate lo estamos hablando lucra al que tenemos nosotros aquí

Voz 1995 13:04 sí es bastante divertida

Voz 6 13:06 sabes al final es la la convivencia humana no que es complicada y entonces a partir de ahí es una fuente conflicto permanente la máquina tiene la suerte de ser una serie contemporánea en la que practicamente puedes hablar de todo no yo creo que eso es eso es quizá el secreto de su longevidad aparte el compromiso de un equipo artístico creativo de los actores no pero sobre todo es el hecho de que de que puedes hablar de que ante cualquier cosa puede decir con los tiempos siempre vas a encontrar noticias cosas detalles que mantengan vivas no es en ese sentido es una suerte creativamente hablando burgués

Voz 1995 13:43 ya Alberto como como son ya muchos años y once ahora más lo de antes que son otros cuatro-cinco las sensibilidades sociales han ido cambiando esta sociedad afortunadamente evolucionando y ahora hay una serie sensibilidades distintas de ser las que había hace quince dieciséis años eso se exige claro a estar oyendo constantemente el aire de la sociedad para no equivocar el paso en una serie además recordemos muy incorrecta otra pretendidamente incorrecta como la vuestra

Voz 6 14:12 si sabes lo que pasa que afortunadamente por un lado se produce un movimiento de hacia hacia hacia el progreso y la apertura ahí por otro parte pues es realmente nosotros el gran cambio que hemos vivido la sociedad casi la irrupción de las tenga social y esa especie como de de de reacciones en masa de que todo el mundo tiene voz buena servirá virales y ciertas sabes ciertas críticas a lo ciertas ofensas hacia adelante y por otro lado que de repente herramientas que deberían ser liberadora así se convierten en poco instrumentos de censurar lo que pasa es que cuando te dedicas a la comedia de Skype punto divertido no pintarás el los jefe si la cadera no se lo mal el hecho de vez en cuando matizar un poco pues también me parece sano no es de de la comida

Voz 1995 15:07 es necesario bueno las Xevi arrancó un veintidós de abril del año dos mil siete vamos a escuchar la primera de las muchas reuniones de una comunidad de vecinos en Monte Pinar

Voz 7 15:16 nosotros hemos puesto ese toldo porque necesitamos sombra es de cajón estamos ya en plena canino

Voz 8 15:20 Lula y habéis dicho pues pasamos

Voz 7 15:23 comunidad por el forro le ruedo y pregunta es que eso no es un toldo

Voz 1995 15:29 pero doce años pues claro claro que han cambiado muchas cosas dentro y fuera de monte Pinar algunas luso como Los Simpson ya sabéis planteaba vosotros hace muchos años hace una semana se convirtió en viral esta escena

Voz 8 15:43 ahora busco innovar trabajando en un sonido nuevo a romper es una mezcla entre entre el flamenco reggaetón es el flamenco Anton

Voz 1995 15:54 el flamenco Atón y años después sabíamos a qué suena la Mencota el flamenco ton Alberto sea te pasa por dar ideas mira cuántas veces si tenemos la duda aquí José Labs yo cuántas veces se han visto los episodios la reposición de un episodio de la que se avecina

Voz 6 16:25 cada capítulo cada capítulo en número ya no te sé decir porque es muy difícil de controlar pero vamos a defender ese digamos que no estoy donde pasan unos cinco alegría pues calcula son más de mil ochocientos ocho treinta repeticiones al año estos esto de la te lleva sucediendo desde el dos mil ocho que empezaron pues no se le veinte mil veces es pensar y sentir pero luego la cuenta en cifras mareantes pero no sé yo creo que es el efecto karaoke no que el hecho de precisamente de conocerte el capítulo en vez de suponer un problema es un punto a favor

Voz 1995 17:02 pero eso lo habéis analizado pero Alberto habéis analizado yo con los críos sabes que no les gusta ver anima ve los mismos dibujo siempre porque les gusta saber que eso es verdad esa capacidad la perdimos con el con los años analizado alguna vez porque el fenómeno de volver a ver una y otra vez lo mismo que ya has visto pero la gente les gusta volver a verlos eso porque es

Voz 6 17:22 pues mira yo ya te digo que no lo sé decir yo desde la vecina quizá tiene d'habitude terapéutica a nosotros lo que más nos dice la gente es sin duda la desgracia no es tal y como hay mucha gente incluso que se duerme con ella se comillas sí que se va pone en la tele en el dormitorio de Talgo

Voz 1 17:42 pues gracias a ellas sino miembros de suplente

Voz 6 17:49 la gente a buscar un poco de buen rollo no y entonces ese buen rollo como lo puede elegir en el punto de quiera porque no no necesita llevar todo un hilo ni nada por el estilo pues entonces yo creo que simplemente es que hace bastante acompaña a rato desconecta al al final es como una especie de droga acogía drogas Ana te un rato oí ya está saber si miramos más allá de eso no me lo explico y me lo explicaré nunca casi nunca son muy muy

Voz 1995 18:18 ya nos dejábamos de Verano azul que la pusieron tras su cuatro eh

Voz 1 18:23 entonces diecinueve capítulos ahí

Voz 6 18:26 martes poco

Voz 1995 18:29 es cuando hablamos de evolución este año nos hemos dado cuenta que que las nuevas series de series vienen con personajes femeninos con poder tenemos a Claire Underwood a sala de los dragones

Voz 2 18:43 desde el poder

Voz 1995 18:47 día ahora añadan a esos nombres el de Mein nueva presidenta de TPI

Voz 2 18:54 se levanta la sesión que se me al niño

Voz 1995 18:58 personajes fuertes no Alberto

Voz 6 19:00 siempre en poner a mí tratamos es la actitud hay que darle esa ya hay que el atleta hay que ir con los tiempos como decías tú no te me ver muchas aparte de cualquier cualquier digamos jovencitas social ciencia siempre intentamos sacarle partido a retratar lo que está pasando no sí me resulta divertido no es la señora reseña ha caído una vida llamar a mi casa yermo este crudo hasta ahora me tocado a mí no es una especie como de Rivera y entonces es divertido pues pues pues con lo que no mando poco no que es lo que necesitamos que nos hagan caso

Voz 1995 19:35 pues si estas semanas además más

Voz 1 19:38 no nos ayudamos al viento Caballé

Voz 1995 19:41 pero uno de los creadores de la que se avecina al pie del cañón un abrazo y enhorabuena enhorabuena

Voz 6 19:46 un abrazo y un beso

Voz 1995 19:49 Alberto es que es imposible sino José Luis y no pensar en todas las veces vi yo creo que la gente me va a dar la razón cuando te esquí forma parte de nuestra vida llego tubos inscrita o cuántas películas cuantas películas nos han acompañado con la voz de José Luis Gil gracias a Boza Patrice así a Godín a Hugh Grant tus personajes Cyrano bueno mira que hablarte un abrazo todo el rato yo encantado es verdad que no soy he sido consciente para mí ha formado parte de mi profesión lo vivió con toda naturalidad sobre todo como que es el trabajo que me han mantenido ya ha mantenido a mi familia durante muchos años pero es verdad te das cuenta el tiempo pasaba el tiempo y cuando has trabajado tanto ahí tan a gusto de hecho cosas que han tenido se han prolongado en el tiempo y no te digo na los productos Disney o las películas de amor cincuenta mil doblajes yo estuve haciendo XXV años dobla genial te rápidamente fíjate película siempre sacan las mismas igual pues pero sí bucear un poco cuando entraría ahora es puesto Buzz Lightyear y mañana precisamente hubiera doblar Toy Story cuatro mañana empieza mañana y has leído algo yo no no no yo no lo he visto no me han contado Un poco bueno mañana me lo encontraré como con mi querido amigo Toni Lara que el director me me informara de todo pero vamos con ganas con tiempo contrastes centros personaje los tuyos es verdad si se encuentra con otro yo curiosidad lo hace más divertido sigues fumando este año no lo digo no no y no eso no presumo pues que durante muchos años su sostenía que para alguien que se dedicaba la voz el tabaco ayudaba precisamente a mantener el mismo tono bien bien no no no dije eso seguramente estaba tonto pues no lo dije yo veces cuando yo fumaba ha dicho el no lo que sí es verdad es que sí ha sido fumador toda tu vida el hecho de dejarlo te produce un problema de cuerdas vocales no no para mal pero sí que se resiente que repercute en la voz tu voz cambia tarda en limpiarse tardan muchos meses dejando siempre la tiene un poco en decida el tabaco con esto a él lo que te puede proteger ciertas cosas pero no es en ningún momento aconsejable yo no ha dejado de eso había censurado la pregunta habido censura simplemente curiosidad no no no lo sé lo sé y además el primero que se planteaban cosas así constantemente somos los fumadores que nos resistimos dice cuando empiece yo dije cuando empezamos a ensayar hay verdadera con la que seguimos de gira me el sábado en Vigo estaremos en Villarrobledo en Santander seguimos seguimos seguimos me lo propuse dije bueno cuando empecemos a ensayar poquito a poco hubiera dejar de fumar provisional novedad de hacer un Zidane no va a ser un horror tiene que moverse tiene que ser ágil que se que se bate para cómo se lo sube por los sitios de que hace cosas no y entonces cómo será la cosa pues muy mal porque cuando empezamos allá aquí en el proceso de ensayos de creatividad de estudiar verso y venga ahí venga ahí que digo pensé elegido mal momento para dejar de fumar y entonces pues hasta hoy José Luis Gil forma parte de nuestra vida y forma parte de uno de los mayores éxitos de la tensión nacional que sea un fenómeno que ayer volvieron seguir y millones de personas las que se avecina suerte con bueno yo es que claro esperando en casa estamos a que Gas la película que se estrenará a tu Cyrano yo todo lo que hagas muchísima suerte un placer un placer brote siempre venir aquí encontrar de amigos como minuto

Voz 9 23:38 no