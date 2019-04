Hombres y mujeres, naturaleza y cultura

Voz 2 00:00 de verdad

Voz 1363 00:13 nos acompaña una de las principales referentes del pensamiento eco feminista este doctor en Filosofía I directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid entre sus diferentes obras traducidas a varios idiomas destaca dialéctica de la sexualidad género y sexo en la filosofía contemporánea un libro con el que fue finalista del Premio Nacional de Ensayo acaba de publicar con la editorial Plaza y Valdés el ensayo ilustrado claves seco feministas para rebeldes que aman a la tierra los animales Alicia Leo buenas noches y muchas gracias por atendernos desde Radio Valladolid buenas noches Macarena Alicia para situarnos que propone el eco feminismo

Voz 3 00:57 en primer lugar yo diría que una cultura que se reconcilie con la naturaleza que sea una cultura y una sociedad de justicia igualdad por lo menos en mi planteamiento de igualdad entre los sexos

Voz 1363 01:17 decía estos días en las redes sociales nos preguntaban qué tiene que ver la ecología con el feminismo a usted se lo preguntamos después de tantos años de estudio y imagino que esa risa tiene que ver con en fin podríamos estar aquí hablando muchas horas no

Voz 3 01:41 pero sabiendo que es una respuesta siempre incompleta no la relación que son determinados puntos de contacto yo diría que lo lo principal es que el eco feminismo como como una hermenéutica de la sospecha como como una interpretación de la realidad y de la historia se plantea en qué medida el la sociedad patriarcal a través de sus diversas manifestaciones históricas ha ido dominando a la naturaleza y a las mujeres o sea que hay una dominación común que es la dominación patriarcal y después tenemos pues claro muchos aspectos específicos por ejemplo la devaluación de las tareas del cuidado por ejemplo una cultura de la dominación que privilegia hacía o considera importantes acciones o actitudes y vinculadas con el dominio Hinault con el cuidado que son atribuidas a los hombres por supuesto a aquellas mujeres que logran imitar esas conductas no

Voz 1363 03:15 existen varias corrientes dentro del eco feminismo pero en el ensayo usted se detiene en dos líneas de pensamiento

Voz 3 03:24 sí bueno trató de diferenciar los eco feminismo más esencialista que es lo que siempre le han producido mucho temor al feminismo y con razón porque pues han tendido a ver el una identificación entre mujeres y naturaleza entonces eso es problemático yo he tratado de elaborar un eco feminismo que pueda considerarse hijo debo o no sea Simon de Beauvoir nos nos enseñó Nos analizó como las mujeres habían sido naturalizado para justificar la dominación sobre ellas entonces un eco feminismo no esencialista no puede volver a decir que las mujeres son más cercanas a la naturaleza que los varones hombres y mujeres somos naturaleza cultura es ese sería mi planteamiento y algo que tenemos que reconocer

Voz 1363 04:39 toma el Jardín Huerto de picudo como inspiración para hablar de felicidad de justicia en qué consiste este concepto filosófico

Voz 3 04:49 el jardín era el nombre de la escuela filosófica de puro yo creo que es una escuela y que tiene mucho que decir hoy porque se basó en sea se centró en buscar la felicidad mostrar cómo se podía conseguir la felicidad mostrar que la felicidad no dependía del exceso de de bienes de bienes materiales sino que dependía de saber un identificar aquellos que realmente valen por supuesto tenerlas necesidades materiales satisfechas porque si tenemos frío Si tenemos hambre pues es difícil ser felices no pero aparte de eso el exceso la la sociedad de consumo hoy necesita que se le recuerde que la felicidad no se va a conseguir con ese exceso con esa búsqueda incesante de siempre algo más sujeto objeto más la amistad el disfrute de la naturaleza eso son claves para para los claves de la felicidad entonces elegí esa imagen de jardín y esa idea no de jardín para recorrer todo el libro tanto como una metáfora de Un lugar en el que nos podemos reunir para reflexionar como para disfrutar

Voz 1363 06:30 la clave seco feministas este ensayo es una obra que está ilustrada también por la artista eco feminista Verónica Perales ahora mismo acabo de abrir en la página noventa y dos y me encuentro a Jane Goodall observando un árbol como surge

Voz 3 06:45 este trabajo en equipo con Verónica Perales pues Verónica la conozco desde hace varios años como yo dirijo la colección feminismo de cátedra también he colaborado con ella solicitados su su trabajo para muchas portadas muchas cubiertas de la de los libros de la colección feminismo de cátedra entonces yo ya sabía cómo trabajaba es seguido su obra a lo largo de estos últimos años realmente la la presión mucho es vanguardista Illes es realmente una persona que siente lo que lo que hace no

Voz 1363 07:37 embellece el ensayo y lo cierto es que también lo aligera no es una manera de complementarse la imagen con con el texto que hace que lo que lo entre damos mucho mejor así como las frases que que destaca esto me ha me ha gustado mucho también el eco feminismo es un desafío al capitalismo entero patriarcal con el respeto como punto de partida para una sociedad más justa decíamos en este ensayo invita a proyectar Un mundo de igualdad y de paz con la naturaleza sin explotación animal cómo llevarlo a nuestra vida cotidiana en este momento en esta situación en fin creo que es se antoja difícil

Voz 3 08:19 sí lo es pero creo que a veces la práctica social antecede al al a la teoría no porque hay mucha gente hoy en día que tiene una práctica dijo activan una práctica vanguardista con respecto a la relación con los animales no pensemos que por un lado tenemos un infierno inimaginable no como cómo es el infierno de los mataderos de de las granjas industriales un una cantidad de sufrimiento animal que nunca se había dado en tales magnitudes porque el mundo está globalizado bueno y la sociedad de consumo sigue avanzando pero por otro lado también tenemos una conciencia emergente animalista una formas alternativas de vida de alimentación de familias no mucha gente considera a sus animales de compañía por ejemplo cómo como parte de su familia y eso es bastante común sin haber llegado a a planteárselo filosóficamente pero tenemos que hacerlo también no quién es el otro eh son como son que somos hoy en en la filosofía por ejemplo en la en las formas más vanguardistas de Filosofía hablamos de animales humanos y no humanos porque es una forma de recordamos que hay un Laso que somos animales que todos somos capaces de sufrir tenemos una vida y mental eh con compartimos con muchísimos animales la capacidad de amar de estar tristes de estar alegres en fin todo eso es algo que se sabe de alguna manera pero que todavía en en el terreno de la filosofía de la cultura y el está está desarrollándose con dificultad

Voz 1363 10:51 está desarrollándose es curioso pero bueno en esta campaña electoral lo hemos visto no los derechos de los animales han formado parte de las agendas de los partidos políticos lo sabremos el domingo pero según el último barómetro del CIS un partido animalista tendría representación parlamentaria estamos asistiendo a un gran cambio social en la sensibilidad la conciencia animalista ya no se sonroja los derechos de los animales no humanos interesan a la sociedad española yo creo que sí cada vez más

Voz 3 11:26 la sociedad española está en ese sentido avanzando a una velocidad increíble como como en otros temas también que puede que de repente pasar de no hablar nada a ponerse en la cabeza de de de lo de distintos países no en en en un tema determinado no entonces pues yo creo que sí que que está abalanzándose mucho pero que todavía falta mucho por hacer

Voz 1363 12:01 Alicia algo que me ha interesado mucho de este volumen es la importancia de la defensa el cuidado de los animales para transformar los enraizados estereotipos viriles de la dominación y la violencia estoy leyendo textualmente

Voz 3 12:16 sí sí yo considero que en el animal y en ese sentido ha asumido por asumido por las mujeres porque hay que todo hay que decirlo fundamentalmente lo los movimientos de defensa animal están constituidos sobre todo por mujeres pero también hay hombres y y bastantes entonces esos esos hombres que están rompiendo con estereotipos muy antiguos estereotipos que obligaba a los barones a separarse de los sentimientos a matar sus sentimientos a matarla capacidad en práctica esto ya desde la infancia entonces es una rebeldía una rebeldía frente al modelo patriarcales impuesto a los barones para hacer de ellos guerreros au cazador es lo que sea no y eficientes porque un un guerrero no tiene que sentir empatía por compasión por el sufrimiento del otro no entonces esa esa capacidad la tiene que eliminar lo más posible no entonces esa es gran cambio que se está produciendo y que lo vemos en las redes sociales a mí me ha llamado la atención por ejemplo cómo se insiste muchas veces en actos sobre todo en redes sociales en en en inglés ameno no es como si insisten en que los héroes ya no son los que matan sino lo que salvan los que cuidan a los animales

Voz 3 14:23 porque efectivamente es una gran heroicidad es un acto de valentía el romper con un con un mandato con un mandato tan antiguo

Voz 1363 14:37 un capítulo importante también en esta publicación es para las libertades con respecto al cuerpo de las mujeres tema que ha estado también muy presente ha tenido mucha importancia en la agenda política de los partidos en esta campaña electoral para hablar de libertades entra en el debate de la prostitución recoge de hecho palabras de Rosa Cobo la industria del sexo es una realidad del patriarcado de la economía global que expulsa a las mujeres hacia zonas de comercialización de sus cuerpos

Voz 3 15:06 sí efectivamente Ilie esta idea también ha estado en algunas feministas porque el empobrecimiento no sólo en este periodo de globalización neoliberal del siglo XXI no sino también ya en el siglo XIX a finales cada vez que hay un empobrecimiento general aumenta la Industria de la prostitución el recurso que que tienen muchas mujeres para sobrevivir entonces la novedad quizás hoy es que esa esa actividad es presentada como empoderamiento libertad de las mujeres sea Se se pervierte la lucha por la libertad del feminismo que porque el feminismo es una lucha por la libertad pero se pervierte esto diciendo que es la libertad de de de decidir incluso sobre la propia sujeción para libertad para someterse libertad para entrar en relaciones contractuales propias de la explotación

Voz 1363 16:39 Alicia Pulido lo voy a pedir que nos fijemos en Lass y en los más jóvenes en el movimiento impulsado por la sueca Greta Azón Wert de diecisiete años que se plantó solo ante su Parlamento para exigir a las autoridades una acción frente a la catástrofe medioambiental Greta acaba de ser nominado al Nobel de la Paz pero me pregunto si están más concienciados los jóvenes que no pueden votar por edad que la clase política que podría hacer algo contra la catástrofe

Voz 3 17:10 no yo creo que no se habría que hacer un estudio sociológico cuantitativo para ver cuántos jóvenes están en este momento concienciados pero lo cierto es que por los por la cuenta que les trae tienen que concienciarse porque son los que van a vivir lo más duro del cambio climático que va a trastocar todas toda nuestra nuestra forma de vivir entonces pues les corresponde por los intereses propios son los que más fácilmente tienen que darse cuenta del problema la clase política se mueve sobretodo por por el corto plazo no el cortoplacismo de no se puede decir aquello que la gente no quiere oir pues es problemático muy muy peligroso para el porvenir de de la humanidad de todo de todo el lío de toda la tierra

Voz 1363 18:26 Alicia Leo muchísimas gracias quiero para terminar para cerrar el libro con el epílogo que pregunta hacia qué futuro vamos en el que afirma usted que el presentes ya un anticipo del mundo posthumanos y que la crisis ecológica es una crisis de la democracia

