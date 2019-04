Voz 1

00:00

cree usted que yo no soy actor que la mímica del cine no es arte es claro que no interpretaron personajes expresar sus reacciones con palabras magnífico la cita se dígame tan elevada es la misión de usted en la vida que la lleva a despreciar mi humilde profesionales yo creo que el Teatro Real pero me gustaría verla trabajar en qué pieza actúa ahora procuraré perfeccionar medición no llevaré un intérprete es decir si es que dejan pasar a un actor decías