Egeria: La primera gran viajera de la historia

Voz 0136 00:00 entre tanto llegamos andando a un lugar en el que aquellas montañas entre las que marchábamos se habrían formando un extensísima Ovalle enorme muy llano ya hermoso tras el valle apareció el monte santo de Dios en Sinaí este sitio por donde se extienden las montañas está próximo al lugar en que están las memorias de la existencia cuando llegamos pues a este sitio aquellos santos guías que iban con nosotros nos advirtieron diciendo es costumbre que al llegar aquí se haga oración tan pronto como se distinga en la distancia el monte de Dios cosa que inmediatamente hicimos

Voz 0772 00:58 un pasaje de un libro que yo conocí y realmente no hace muchos años pero que por el lugar de donde vengo por lo que cuenta por la intrahistoria que podemos ver en su protagonista siempre tenido especial predilección me estoy refiriendo a Nigeria esta mujer que a finales del siglo IV peregrinó por los lugares santos pasando incluso también por Egipto por desgracia parte de ese de esa descripción de de Egipto Se se ha perdido los detalles en ocasiones a lo largo de su relato lo vamos a a ver en los próximos minutos son bastante bastante profuso es muy muy intensos y nos ayuden a reconstruir cómo era incluso la vida cotidiana en muchos de estos lugares en esa parte de Egipto se ha perdido no pero todo lo que es la franja sirio palestina sobre todos los santos lugares relacionados con con la cristiandad pues aparecen perfectamente reflejados en este

Voz 0772 01:59 viaje de Geria precisamente ese libro que tengo en mis manos publicado por la línea del horizonte en donde se hace una nueva reedición de este de este texto de casi mil quinientos años de antigüedad con nosotros comparte micrófono Carlos Pascual que esa editor de esta obra Carlos bienvenido a Ser Historia hola qué tal Carlos como digo acaba de de de producir no esta esta edición magnífica de viaje de Geria donde nos retrotrae nos hace viajar en nuestra particular máquina del tiempo al siglo IV entre esos años trescientos ochenta y uno de trescientos ochenta y cuatro que seguramente fueron los años en los que eh Geria estuvo en en los Santos Lugares Carlos Pascual brevemente Kim fue Geria

Voz 1383 02:46 y bueno pues esté ha sido uno de los grandes retos de los estudiosos desde hace más de un siglo descubrir quién había escrito estas misteriosas cartas que aparecieron por cierto y metidas donde no les correspondía en un en unos volver un códice junto a otras unos sermones de San Hilario debatía y enseguida se vieron que esto tiene no tenía nada que ver era otra cosa ahí empezaron las investigaciones que podría haber escrito esto en qué época se había hecho ese viaje de donde procedía a etcétera es decir porque estas hojas con tú has indicado antes de estas hojas les falte el principio no sabemos de dónde venía luego se ha podido reconstruir es una reconstrucción faltan también las del final al final ella dice Si tengo fuerza y salud todavía quiero ir a ver tal tal tal pero no sabemos si fue es decir tenemos el cuerpo central de lo que era este este itinerario este viaje

Voz 3 04:42 pero también es amigas

Voz 1383 04:44 todo esto luego si quieres lo lo lo ampliamos dio origen a una grandísima confusión de que se pensara que era una monja un abadesa que escribía a las monjas que habían quedado en su patria no bueno eso son unas cartas entonces va describiendo lo que ya va viendo con una intención digamos piadosa estas cartas no son una cosa única en absolutamente sino que hay otros itinerario un como este que se hicieron uno de ellos es el por ejemplo el itinerario clásico célebre de de de Burdeos a Jerusalén ese itinerario por ejemplo ha servido para reconstruir parte de lo que nos faltaba de de estas hojas de Geria no entonces son unas cartas escritas en latín muy sencillo el serbio cotidianos el lenguaje que hablaba de la gente en aquel momento lo que yo echo en esta edición es primero traducirlo traducirlo muy al pie de la letra es decir una traducción literal muy exacta pero con unos ciertos guiños de anotar

Voz 3 05:56 Dion para que se pudiera leer más fácilmente dividiendo los los

Voz 1383 06:02 párrafos poniendo incluso los diálogos fuera de párrafo etcétera luego una gran introducción que yo creo que es la gran aportación mía hay la la la que lo importante ver lo que significaba esto que también habría que hablar de ello ahora hilo con unas notas para ya en cada línea concreta del texto pues aclarar esa ciudad a la que se refiere a que a que ciudad moderna corresponde y en fin si eso o sigue existiendo no es decir es ese tipo de cosas no

Voz 0772 06:33 Laszlo lo llamativo es que el el misterio que rodea a la figura de de Geria está lógicamente enmarcando su propia existencia osea no no sabemos ni quién fue Ny se cree no que venía de de del noroeste de la península de la provincia de Galán decía si todo esto sea con León se ha estudiado mucho se ha estudiado primero de donde procedía

Voz 4 06:55 yo no voy a través de una carta

Voz 1383 06:58 del siglo VII de un tal Valerio Abad en el Bierzo en precisamente pues ir donde daba el nombre este nombre de esta mujer por la o las coincidencias aparte de muchas otras cosas ya se pensó que esta mujer tenía cara el rostro y nombre no que podía proceder efectivamente de la de esa parte extrema del Imperio que era la provincia gala decía que era en Geria hay unas variantes púrpura los problemas de grafía en la Edad Media en todo esto ir eh en y luego todo lo demás que podemos saber de ella es digamos con una

Voz 4 07:41 la columna Un estudio del propio texto es decir una eh

Voz 1383 07:47 sabemos por ejemplo que tendría que ser una mujer de edad mediana porque sino no hubiera podido hacer y las caminatas Si es subir a los montes y y y tú me decías que ha subido al al yo he subido al monte

Voz 0772 08:01 gente de ochenta y cinco años y bueno pero él sí

Voz 1383 08:03 ahí sabes dónde está el monasterio de Santa Catalina luego hay otra subida todavía más todavía más complicada que la gente hacia el amanecer para ver ayer sueltan esas caminatas no las podía hacer una persona muy mayor y de hecho cuando oye cuando Geria hace estas prevista sus viajes esta peregrinación

Voz 3 08:21 hay monjes que viven allí

Voz 1383 08:23 el sitio están allí en estos sitios santos que no pueden acompañarla porque no tienen ya fuerza

Voz 3 08:30 ella va a visitarlos a sus ermitas

Voz 1383 08:35 que por cierto los llaman en latín Monasterio pero evidentemente no tiene nada que ver con los monasterios de ahora eran eran prácticamente ermitas

Voz 0772 08:44 Cuevas no lo singular de este relato es que ya va describiendo lo decía usted un poco al principio Carlos Pascual editor de este viaje de Geria publicado por la línea del horizonte que ingería va describiendo desde el punto de vista piadoso desde el punto de vista cristiano todos estos santos lugares no los que es una información en definitiva muy valiosa para reconstruir cómo era en esos lugares pues hace casi mil quinientos años no

Voz 1383 09:08 bueno y si no porque haya realmente tampoco le interesaba digamos descripción una descripción como a nosotros nos hubiera gustado una expedición yo que sea arqueológica una descripción más eh desde nuestro punto de vista moderno ella lo que le interesa

Voz 4 09:25 va era la Piedad era a sus amigas cristianas que había quedado en la patria pues

Voz 1383 09:31 es decir decirles es lo que veía lo que sentía a cada sitio donde llegaban hacían una oración leía en el texto sagrado que se había producido en ese mismo sitio etcétera no no nos da muchos detalles pero sí que se le cuelan algunas cositas sin que casi ella se diera cuenta no esto es lo que nos daban poco el perfil humano de esta mujer porque externamente podemos saber su nombre su procedencia su edad etcétera pero como era ella ella misma lo dice en muchas ocasiones dice su satisfacción a como soy muy me tomen todo muy curiosa pues les dije a los santos monja si tal que me llevaron a ver algo que me habían dicho que quedaba por allí cerca no le importa tirarse una semana más por unos trotando allí por unos montes por donde fuera para ver exactamente a un santo ermitaño para ver un un lugar vivo el ICO etcétera no en otra ocasión muy divertida el un obispo nada menos de la red de la zona le dice que vaya a cuando vaya al mar Muerto va a ver a la mujer de Lot convertida en estatua de sal cosa que iban a ver todos los peregrinos bueno que estaba allí toda la familia incluido el perro entonces Geria va y luego escribía sus amigas de Se supone que gallegas es decir a mí me dijeron todo esto yo fui qué queréis que diga amigas no puede engañados yo no vi nada

Voz 7 11:06 no

Voz 0136 11:10 casualmente Nos acaeció una cosa estupenda como fue que llegando a la mansión de Arabia era la víspera de la Santa epifanía en que se iba a celebrar en la Iglesia la Vigilia por lo que no retuvo allí un par de días el santo obispo un hombre de Dios verdadero Santo ya bastante conocido mío desde que estuve en la te bailan habíamos despedido ya a los soldados que como escolta no sabían proporcionados según la disciplina romana mientras estuvimos por sitios conflictivos en vista de que existía una vía pública por Egipto que pasando por la ciudad de Arabia se dirige desde te Baida apeló a no no será ya necesario molestar a los soldados

Voz 7 11:48 ah

Voz 0772 11:59 en este luego fragmento de viaje de Geria de esta mujer que siempre será tildado

Voz 4 12:06 lo de de monja de religiosa todos los

Voz 0772 12:11 las comillas del mundo porque no creo que en el siglo IV hubiera este tipo de de órdenes ni nada parecido pero bueno el caso es que ella describe

Voz 3 12:19 en lo que era el extremo

Voz 0772 12:21 dental del Imperio romano estamos como digo entre el año trescientos ochenta y uno y trescientos ochenta y cuatro y el detalle de que la llegada de de la ciudad de Arabia ellas el grupo decide pues no seguir compartiendo la esa suerte de escolta de legionarios de soldados ya no está diciendo no está hablando de una persona seguramente

Voz 1383 12:43 este noble una persona importante exacto de puntualizaciones muy rápidas primero efectivamente en aquella época para decirlo de una manera un poco bruta las monjas no se habían inventado haría otra cosa que eran unos inicios de algo que con el tiempo llegaría a pero no existía para nada segundo es impensable que si hubieran existido las monjas a una monja se lo hubiera

Voz 3 13:10 ha podido hubiera podido pero

Voz 1383 13:13 emitir el viajar como hay yacía con una escolta de servidores de guardianes de incluso presbíteros un caso obispos y que al llegar a eh

Voz 3 13:25 los sitios más peligrosos

Voz 1383 13:28 cierto es por donde lo había Calzada usarla calzado no estaba asegura les acompañaba una guarnición de soldados

Voz 3 13:36 esto evidentemente sólo se se lo podía permitir

Voz 1383 13:39 una gran dama muy adinerada posiblemente pues de de de la nobleza de la nobleza romana no esto en esto es interesante porque demuestra que en ese momento del siglo IV hasta que se cerraron las fronteras de mejor dicho está aquí cayó el Imperio Romano por el imperio se podría tras transitar de una manera que realmente se parece bastante a lo que hacemos hoy en día es decir que los tiempos no han cambiado tanto lo que hoy son grandísimas autopistas de peaje pues entonces era en las vías la vía de mi tía concretamente ella siguió la vía do y como eran unos unas es vías estandarizadas por eso sabemos porque sitios había ido pasando allá donde se Nos ha perdido los los papeles no

Voz 0772 14:28 en estas vías tenían unos digamos lugares de de de

Voz 1383 14:36 de descanso como el motel de la época no que estaban puestos justo en el el espacio que se puede hacer en una jornada a unos treinta kilómetros en términos actuales no cada cada treinta kilómetros aproximadamente había una mansión Amancio que era digamos el sitio donde podían dormir podían a reposar dar cambiar los caballos etcétera Entre manso y mansión es decir entre creo que se podía recorre en un día había lo que llamaban mutaciones mutaciones que podríamos llamarlo las gasolineras de la época donde simplemente pues se cambiaron

Voz 4 15:14 de caballos el había roto la herradura lo que fue

Voz 1383 15:17 era iban a hacer pipí es decir este tipo de cosas paradas técnicas paradas técnicas y entre manso y más yo las mutaciones para moverse por ahí cómo se movían pues con un pasaporte pasaporte que se llamaba diploma y y que naturalmente no se lo daban a al primero que pasaba por la calle decir tenías que conseguirlo de alguna manera para poder transitar este Agger público esta esta vía pública quienes tenían pasaporte digieren ni quiénes podían hacerlo pues estas estas grandes personajes de la nobleza por supuesto las legiones por supuesto comerciantes que también obtenían este pasaporte y sobre todo esto es lo importante porque el mundo no ha cambiado tanto los cobradores de impuestos para eso es hacían muchas de las grandes vías no es decir el modo de viajar y de cambiar en ese momento era extraordinariamente fácil hasta que efectivamente el imperio romano cae se cierra la frontera a cal y canto lo afrontó ambos lados se cierran los santos lugares hay ya hasta la época de las cruzadas los digamos los cristianos no pueden ir a venerar a los santos lugares que no sé si lo hemos comentado antes todo todo esto comienza por Santa Elena Santos

Voz 0772 16:37 si la la Madero tenía que ha notado que hay gente que ha dicho incluso que que Geria podía ser familia de Santa Elena la madre de Constantino que estuvo visitando los santos lugares recordemos que fue la que redescubrió la Lacruz en esas primeras excavaciones arqueológicas de aquella forma no en signo presenta pero que en definitiva no deja de ser bueno pues el punto de partida de una tradición de una creencia

Voz 1383 17:03 la sala perdonas Elano emparentado también con Teodosio Teodosio el Grande sabes que hay varios negocios emperadores pero Teodosio el Grande era español Koke de la provincia de coca efectivamente que posiblemente hasta ahí llegaron a la provincia

Voz 4 17:19 la ganancia de hasta esa

Voz 1383 17:21 demarcación no entonces curiosamente en la época de Teodosio en la Corte romana de Oriente que era Constantinopla ya ya ya llevaba el nombre de Constantino en Constantinopla había una cantidad enorme de mujeres hispanas esto todavía un profesor canadiense que lo ha estudiado muy bien aquí y habla de digamos para decirlo en términos modernos el el el poder el poder de las mujeres hispanas en la corte de Teodosio hasta el punto de que su propia mujer llegó a recibir el título de Augusta algo que solamente recibían los emperadores pero eh su mujer llegó a ostentar este título es decir hay ahí había una especie de de de de camarilla de grupo de presión no de lobby sería la palabra moderna un lobby femenino hispano en la corte de Teodosio entonces claro lo lo tiene nada extraño pues que una de estas mujeres ricas Si acaudaladas de de de Hispania viajase ir ir cumpliese con esa moda que se convirtió en una auténtica moda es decir en el a finales del siglo IV a los Santos Lugares había santos padres que estaban allí ya digamos afincados Ike se escandalizaron porque vamos decían que aquello parecía aún no les gustaba el turismo no les gustaba aquel turismo sobre todo porque había algunas de estas señoras que iban digamos con una cosa demasiado ostentosa no que iban se pasaban eje es decir llevaban demasiados vestidos perfumes caros y sirvientes y claro a estos santos padres que se lavaban poco y que estudiaban mucho y rezaban muchísimo más pues no les parecía lo más correcto ni lo vas adecuado en Hoy protestaban protestaron Bruni en la vida de Geria

Voz 0772 19:21 desde luego es una de las más fascinantes que podemos relatar de nuestra propia historia de la historia de de Hispania en el siglo IV a finales del siglo IV y prueba de ello es este viaje de Geria acabo de publicar La línea del horizonte cuyo editor Carlos Pascual ha compartido con nosotros micrófono aquí en Ser Historia en la en la Cadena Ser también quiero recordar que hasta el siete de enero hay una exposición en la Biblioteca Nacional en donde se puede eh poner escenario poner a casi rostro no a todo este tema que estamos contando de la vida de de Geria Carlos Pascual una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia gracias a los otros tachó

