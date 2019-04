La historia de la misión Cassini

Voz 0772 00:00 continuamos en Ser Historia y atención al no no se les ha estropeado la radio el sonido con el que hemos empezado esto nuevo bloque en Ser Historia que parece que estaba yo aquí arrugado un papel de celofán Fano algo parecido frente al micrófono en realidad fue grabado el veintiocho de mayo de dos mil diecisiete de este año en el anillo de de Saturno es quizá uno de esos logros de como un planeta tan lejano a nosotros eh ha cautivado a muchos científicos a lo largo de de siglos de generaciones Galileo Galilei fue el primero en descubrir sus anillos en el año mil seiscientos diez todo este elenco de inquietudes juntas que nos hemos hecho a lo largo de de de los últimos siglos es lo que viene a confirmar la razón de ser de este de esta misión Cassini en una misión que ha durado veinte años desde el año mil novecientos noventa y siete hasta nuestros días hace pocas semanas la la sonda he Cassini pues ese auto destruyó en en Saturno con la idea de conocer un poco más la Historia el significado e el devenir científico podríamos decir del planeta Saturno José Francisco San Requena bienvenido a Ser Historia

Voz 3 01:41 hola Nacho bien hallado

Voz 0772 01:42 José Francisco cosas Requena es del departamento es miembro del departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid y también es físico e investigador en el grupo de investigaciones planetarias de la universidad del País Vasco él fue quien se puso en contacto hace unos meses conmigo pues para para ver cómo podemos tratar este tema no es quién realmente interesante en el sentido de que Bono él es un seguidor de nuestro programa hoy podremos pensar como un físico como alguien que se interesa por las estrellas tiene también su interés no por por por la historia es precisamente la primera pregunta que te quería hacer José Francisco el el ser humano siempre he intentado hacer historia en el en el contexto más cercano a nosotros no en nuestro planeta tierra sin embargo esas preguntas de quiénes somos adónde vamos de dónde venimos y quizá en muchas ocasiones hemos pensado que la respuesta puede estar en las estrellas más allá de nuestro de nuestra de nuestra ambiente más cercano y es quizá también un poco en ese esa Filosofía de la Ciencia donde también entre un poco vosotros los físicos no es así

Voz 4 02:48 pues sí yo creo que así es yo siempre me pongo

Voz 3 02:52 Boko en contexto con con Cristóbal Colón no cuando yo imagino que cuando él quería ir a a descubrir un nuevo continente pues lo pongo no sea así en él como los físicos o la gente que nos dedicamos a la astrofísica pues también tenemos interés por descubrir nuevas estrellas y los planetas investigamos en nuevas galaxias no sé si hago esa esa comparación que siempre para mi ha sido muy muy útil

Voz 0772 03:20 cómo nace este proyecto el proyecto de la misión Cassini antes decía el lanzamiento de la misión fue el quince de octubre del año mil novecientos noventa y siete no es así cuál cuáles son los objetivos que se plantaron en principio

Voz 3 03:32 bueno sobre todo pues estudiarlo los que dentro de nuestro sistema

Voz 4 03:36 o se denominan gigantes gaseosos no y y digamos que

Voz 3 03:43 hace ya bastantes años allá en los años setenta pues empezaron a mandar misiones espaciales como la Pioneer once la poner doce o la Voyager uno y la Voyager dos que mira precisamente pues ahora también se cumple cuarenta años de su lanzamiento y en ese viaje por nuestro sistema solar pues pasaron por a los gigantes gaseosos Júpiter Saturno

Voz 4 04:04 son planetas que tienen un interés es enorme

Voz 3 04:08 me para conocer cómo se ha formado en nuestro sistema solar para conocer cómo va evolucionando y algo muy interesante desde el punto de vista fíjate astro biológico el tema de las lunas de estos de estos planetas todo Saturno tiene dos lunas que si quieres después comentamos un poquito sobre todo una encerrado la luna Titán que son dos objetivos prioritarios a la hora de buscar vida dentro de lo que es nuestro Sistema Solar

Voz 0772 04:35 además a lo largo de estos años de estas dos décadas que ha durado la misión Cassini eh yo lo tenía aquí anotado porque el otro día documentándome un poco para la para la entrevista porque claro yo no tengo ni idea de Astronomía ya estaba allí un poco un poco perdido no pero hay algunas curiosidades que me gustaría comentar contigo por ejemplo que ese confirmó ellas ratificó la teoría de la relatividad de Einstein parece que ha tardado mucho no en en confirmarse

Voz 3 05:00 sí la verdad es que es que si no yo diría que es cierto que con esta misión pues parte de la teoría de la relatividad digo parte porque hay cosas que bueno en su momento pues fue capaz de mostrar pero sí que ha dado un espaldarazo importante a decir la teoría de la relatividad es cierto es decir Einstein tenía razón no solamente con este proyecto no sé si los oyentes pues están un poco pues al tanto de los avances en astrofísica pero hace poco el proyecto Lago que es un interferon metro láser pues también detectó lo que son las ondas gravitacionales y esas ondas gravitacionales pues también confirmaron que es la teoría de Einstein es decir una teoría que bueno ha necesitado y digamos un apoyo importante desde el punto de vista observa nacional para decir efectivamente que es cierta

Voz 0772 05:54 que estén tenía razón el nombre de la de la misión recibe es una especie de homenaje a dos astrónomos a dos científicos del siglo XVII Giovanni Cassini Christian siguen es una manera de reconocer como hace tres siglos no pues ya existían estas inquietudes no en relación a a intentar conocer que hay más allá de nuestra atmósfera

Voz 4 06:16 sí el nombre de la misión

Voz 3 06:19 debido a estos dos científicos astrónomos Casini era un astrónomo italiano que después curiosamente se nacionalizó francés joyas pues o juegue algo como

Voz 5 06:30 dirigida sino también bares amigos consigue muy común en los países va efectuar

Voz 4 06:35 me entera era holandés y bueno pues se dan dos astrónomos que digamos en dentro de sus observaciones pues se detectaron no Saturno y alguna de de sus lunas curiosamente casa

Voz 3 06:48 mi murió ciego desgraciadamente bueno triste este final casi como el que ha tenido la la misión la misión espacial

Voz 6 06:58 eh

Voz 7 07:01 o no

Voz 8 07:10 este ruido de fondo que insistimos no sí

Voz 0772 07:13 de nada en su aparato de radio eso receptor de radio pertenece a una de esas emisiones de de de radio de precisamente de de Saturno José Francisco José Francisco San Requena del Departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en en Valladolid y también físico e investigador en el grupo de investigaciones planetarias de la Universidad del País Vasco escuchando estos sonidos el el otro día de en este enlace no de de la NASA que me envía este para para intentar ilustrar un poco la la entrevista que mantenemos contigo sobre los veinte años de la misión Cassini el me daba cuenta de que en los años sesenta cuando en las películas de ciencia ficción utilizaban exactamente los mismos sonidos de alguna forma nos hemos adelantado un poco no en en el en el tiempo no escuchando esta este sonido de los anillos de Saturno de las emisiones de radio de de Saturno eh no nos damos cuenta de todo lo que nos queda por descubrir no de todo lo que nos queda asombrosamente por por quedarnos perplejos a la realidad de de nuestros cielos Si fíjate poner

Voz 3 08:18 lo la misión Cassini nos ha abierto una visión de el de lo primero de lo que es el sistema solar que era totalmente desconocido

Voz 4 08:28 solo fijarnos por ejemplo

Voz 3 08:30 Boko en los libros de texto de los años ochenta cuando hablaban de de las lunas de Saturno pues pues había pues una puso unas ocho o diez días ahora con la misión Cassini ya conocemos que Saturno en torno a él orbitan hasta sesenta y dos lunas o sea no no podemos hacer idea de la avance desde el punto vista científico del conocimiento de nuestro de nuestro sistema solar el colegio de nuestro a lo que ha supuesto esta esta misión espacial hay que pensar para que nos hagamos idea que vivimos en un universo donde hay doscientos mil millones de galaxias y que cada una de estas galaxias tiene aproximadamente cien mil millones de estrellas eh que nosotros nosotros nuestro planeta está dentro de una galaxia nuestro Sol es una estrella de lo más vulgar de lo más común dentro de otros cien mil millones de sobres que hay en nuestra galaxia que de momento no hemos abandonado desde el punto de vista de sondas o naves espaciales lo que son los confines de nuestro sistema solar tenemos un universo todavía enorme para para descubrir

Voz 0772 09:33 en el año dos mil la misión Cassini se aproximó a Júpiter eh claro esa aproximación lo podemos bueno el resultado final de de esa investigación fue sobre todo pues fotografías no de del del planeta desde una distancia bastante cercana que podéis decir bueno es que es una fotografía pero es que es mejor eso que nada no partir de fotografías S se puede aprender muchísimo de del de de de la historia propiamente

Voz 3 09:57 sí sí claro es que tú piensa que en astro en astronomía nosotros trabajamos con luz una imagen es en el fondo luz capturada en pues ven una cámara por ejemplo de tipo CCD no entonces a partir de esas imágenes podemos deducir obtener valiosísima información de lo que es el el el planeta por ejemplo de su atmósfera de las nubes de toda la meteorología que que tiene la mosca la de ese planeta que por cierto después es aplicable a lo que es la meteorología de la atmósfera de nuestro planeta de nuestro planeta tierra hay que pensar

Voz 4 10:33 porque el viaje de de Cassini

Voz 3 10:37 pues el tiempo de duración de viaje fue de siete años decir la misión espacial es de veinte pero siete años de viaje hay que pensar también que no se viaja en línea recta como vemos en muchas películas

Voz 4 10:48 de de ciencia ficción Si

Voz 3 10:51 hiciéramos un poco recorrido de lo que es nuestro Sistema Solar empezamos por Mercurio Venus la Tierra Marte Júpiter Saturno te hemos que haga las Saturno pero la nave espacial no fue lanzada directamente a Saturno lancé lanzaron directa primero a Venus hizo una serie de órbitas alrededor de de Venus salió lanzada hacia Júpiter en Júpiter orbitando de nuevo para salir después de

Voz 4 11:15 la hacia lo que es

Voz 3 11:17 el punto final que que fue Saturno es decir no viajamos en líneas rectas sino que lo que hacemos es viajar utilizando la gravedad del resto de de los planes

Voz 0772 11:26 a mí me me me sobrecoge me atrevería decir no que desde el planeta Tierra casi con un joystick como el que está manejando un una consola podamos manejar estas estas máquinas para ayudándonos un poco como decías ahora de la propia gravedad de los planetas alrededor de los cuales orbita eh podamos controlar no el el el el aparataje sobre lo sobre todo luego el funcionamiento no para recoger muestras hacer fotografías en definitiva un montón de de información y sobretodo no contaminar no contaminar Hinault destruir eh no trastocar la normalidad planetaria no porque la está sondas se auto destruyó hace relativamente pocas semanas de precisamente con con con esa idea no de de de

Voz 4 12:16 de no ensuciar la atmósfera así es

Voz 3 12:21 pueden haber dejado orbitando la la la sonda espacial alrededor de de Saturno pero bueno había cierta probabilidad de que la sonda choca se como te he dicho antes con algún alumna de interés rastro biológico enorme y por no contaminar esas esas lunas concretamente Ence y Titán

Voz 0772 12:40 pues lo que hicieron fue

Voz 3 12:44 hacer que la que la sonda espacial pues incidieras sobre la atmósfera de del planeta hay por por fricción pues pues quedó destruida totalmente porque qué distancia estamos hablando

Voz 4 12:55 vamos a ver a distancia te refieres a la distancia que hay de eso

Voz 0772 13:00 desde la Tierra a Saturno a voz mira están

Voz 3 13:03 estamos hablando del orden de unos mil quinientos millones de kilómetros en astronomía y no

Voz 9 13:10 sí sí

Voz 5 13:18 menos mal que funciona con otros juicios porque si en realidad

Voz 3 13:23 en realidad o sea el combustible que llevan las naves espaciales simplemente es para cambiar de de orientación sabes lo sea ya te dijo ya tengo que viajan por asistencia a gravitacional el combustible se utilizan pues eso para sí el lugar de y para de izquierda que yo quiero que vaya para la derecha pero pero para muy pocas muy pocas cosas no más para quizás estabilizar más más la nave espacial en fin que a pesar de que las distancias son muy grandes aprovechando pues un poco la la las leyes de Newton pues eso podemos viajar por el espacio que no gas tanto tanta tanta gasolina o tanto combustible no que

Voz 0772 14:02 no no no es ya la idea vamos es increíble y a tener la posibilidad y la capacidad de de casi tocar con la yema de los dedos los anillos de Saturno un planeta que

Voz 10 14:15 es cierto que bueno pues lo decíamos al principio no fue Galileo Galilei el que el que primero observó sus anillos en el año mil seiscientos diez

Voz 0772 14:24 pero que de alguna forma aunque no fuera conocido no fuera visto siempre ha estado muy presente en la en la mitología en la forma de pensar y sobre todo en esas inquietudes en ese desarrollo intelectual de muchos pueblos no la astronomía la astrología que hace miles de años vivan de la mano eh han sido casi la la razón de ser de de muchas culturas no y aquí en Ser Historia aunque parezca un tema mucho más científico al al uso más físico más astrofísico que la propia ciencia de de la historia pues queríamos dedicar aquí unos minutos yo creo pues tomando como referencia a los veinte años de la misión Cassini Huygens de la mano de José Francisco Sanz Requena que es miembro del departamento de Ciencias Experimentales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y también físico investigador en el grupo de investigaciones planetarias de la Universidad del País Vasco José Francisco muchísimas gracias por habernos explicado una manera tan tan cercana estos temas tan complejos si como digo siempre muchísimas gracias por habernos allí

Voz 3 15:28 puedo hacer un poquito más la historia gracias Nacho ahí simplemente recordar que la astronomía o la astrofísica no es algo tan tan lejano yo lo digo a mis alumnos que en el fondo vivimos en un planeta y que lo que nos da luz calor y de alguna manera favorece la vida es una estrella que es nuestro sólo sea es que convivimos con él