Galletas o pollo

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes y supongo que muchas muchísimas de las personas que no estén escuchando ahora mismo habrán pasado por la experiencia de quedarse a comer en el cole Montserrat Domínguez buenas tardes director de El País Semanal anulaciones no no sé mucho tiempo poco tiempo sobreviví sobre este que no es poca cosa muy bien pues les pido que imaginemos concretamente eso un comedor escolar con un montón de chavales con su deja sus platos el ruido con lo que sea hoy toca por ejemplo espaguetis y pechuga de pollo y fruta de postre pero de repente vemos a una cría que se alimenta sólo con una lata de atún galletas saladas que está pasando cuál es la explicación es alérgica al pueblo la niña detesta los espaguetis está cumpliendo alguna promesa quizás se trata de de una apuesta que ha hecho con los compañeros pues no no no nada de eso la niña es hija de inmigrantes no puede pagar los cinco euros que cuesta cada día la comida en el cole y como no puede pagar pues no la alimentan igual que al resto esto que les cuento no es de ninguna Olvera dediquen ni de ninguna película del neorrealismo esto ha ocurrido en un pueblo que sepamos igual en masa pero ocurrió por lo menos en un pueblo de Italia y no sólo eso es que los vecinos la opinión pública está dividida uno se llevan las manos a la cabeza pero a otros les parece que está muy bien que tiene toda la lógica del mundo no paga bueno hay que prestar mucha atención a Italia ya lo que está ocurriendo con la inmigración porque hay tenemos a un tipo ministro vicepresidente ya lo sé un tipo llamado Salvini ideólogo y promotor de estas barbaridades al que la ultraderecha española con su líder Santiago Abascal a la cabeza presenta día sí día también como el modelo a imitar lo digo porque ahora que falta tan poquito ya para las elecciones es algo que como ejercicio práctico nos lo podríamos plantear una simple pregunta mirándonos al espejo qué le daríamos a la niña que no paga galletas latas de atún o paquetes igual la respuesta ayuda a algún indeciso y anima a votar el próximo domingo bienvenidos a La Ventana