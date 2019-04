"España es pionera en derechos LGTBI, pero sigue sin haber referentes lesbianas"

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 00:36 bueno les decíamos hace unos minutos que romper el techo de cristal es difícil es muy difícil pero si además de ser mujer lesbiana a la historia se complica infinitamente más este viernes se celebre en Madrid coincidiendo con la celebración de El día de la visibilidad lésbica una encuentro de mujeres lesbianas directivas en estos estudios nos acompañan Marta Fernández Herraiz ella es fundadora de les working Iker ICO directora general de Ready redes una red empresarial por la inclusión y por la diversidad Marta qué tal bienvenida muchas gracias al año el tan Marta también nos acompaña Eva Pérez por eso ya es CEO de ese es amplía abogados S P S P abogados vicepresidenta de Ready Eva qué tal bienvenida muchas gracias a ver cómo lo tiene difícil hemos hecho yo tengo la sensación de que mucho trabajo con el tema el eje TBI con los hombres queda mucho por hacer siempre al programa no los cuéntanos lo explican pero sí es verdad que de la realidad lésbica no se habla prácticamente Moon nunca y no sólo eso ser una mujer lesbiana directiva en un mundo como en el que hemos vivido afortunadamente ya las ventas están poco más abiertas pero tiene que costar mucho en qué momento nos encontramos Marta

Voz 1840 01:49 pues mira a Marta a nuestro país por suerte es un país pionero y referente en derechos LGBT como decías hemos avanzado mucho en dos mil cinco Se aprobó el matrimonio entonces es cierto que que que somos afortunados pero también es cierto que como bien decías los hombres gays ya cuentan con numerosos referentes no tenemos a cualquier persona yo creo en la calle se le pregunta le vienen a la cabeza pues jueces políticos empresarios abiertamente gays sin embargo cuesta más encontrar referentes de mujeres lesbianas

Voz 1515 02:21 por qué le cuesta más a las mujeres decir soy lesbiana

Voz 1840 02:24 bueno hay muchos factores el primero es que al no haber visibilidad en general pues claro las mujeres el ser la que lo dice se convierten en la lesbiana de la lesbiana de la oficina lesbiana del pueblo no es el final es un tema de valentía personal también es cierto que las mujeres como mujeres no las mujeres lesbianas como mujeres ya llevamos un poco esa mochila no de que ya tenemos una serie ahí de de retos por conseguir en la sociedad encima añades esto pues

Voz 1515 02:55 juega un papel importante el tema de los miedos inseguridades que ya traemos por ser mujer vosotras es decir que faltan referentes cuáles son vuestras historias vamos a empezar por Eva

Voz 4 03:05 personal diferían personal pues yo tengo cuarenta y cinco años y yo me enamora en la universidad y tenía en aquel momento veinte de una mujer por supuesto en este caso pues eso te cuento esa parte no había no había referentes en absoluto costaba montó a más allá de las películas de Almodóvar costaba encontrar películas literatura por supuesto series de televisión que tampoco es que tuvieran tan de moda en aquella época pero no había este tipo de referentes yo recuerdo de esquina o casi un poco una profesora de latín en mi colegio de monjas que luego con los años de identidad quede claramente debía ser lesbiana pero por supuesto jamás jamás se habló este verbalizó Ny nada entonces bueno pues no tener referentes te te coloca en una situación en la que tienes que tener una doble valentía porque tienes que ser capaz de investigar por ti misma qué es lo que te está sucediendo yo no tuve ningún problema con respecto a mí mismo hay o no no para mí no era un problema para mí era todo lo contrario era emocionante

Voz 5 04:06 y claro transgresor

Voz 4 04:09 es un reto no casi un reto pero es verdad que el reto supuso plantearme eso en mi contexto de vida en mi contexto debida donde no había ninguna referencia ni en familia ni en entorno ni nada donde por supuesto ser gay era un problema pero serles bienes que era inexplicable inexistente en bosques

Voz 1515 04:29 ahora está ocurriendo también mucho que como hay un movimiento por la mujer feminista femenino potente claro muchas lesbianas renuncian a hacer visible su propia condición sexo mal porque dice bueno primero está la mujer que bastante necesita ya como colectivo general luego ya iremos nosotras no eso también habla mucho de generosidad Marta sí la verdad es que tenemos tanto por lo que luchar

Voz 1840 04:57 es que hay veces que las mujeres lesbianas pues hay veces que que optan no por luchar por una causa o por otra ya no te hablo si encima tienen un tema pues de raza o de la intersección árida y es verdad hay hay mujeres conozco mujeres lesbianas que que están luchando en causas de mujer que no se visibilizar porque tienen miedo a que el hecho de decir públicamente soy lesbiana repercuta en que ya no se las vea como como bueno como portavoces de de mujer del movimiento mujer que ya se les encasillen dentro de del movimiento lésbico

Voz 1515 05:35 las empresas estuvieran se celebra el Día de la visibilidad lésbica hay un encuentro en Madrid de mujeres directivas que pueden hacer que deben hacer las empresas pregunta que os planteo las dos Eva

Voz 4 05:45 en nosotros desde Ready lo que proponemos es activar sistemas para que la la empresa digamos genere ambientes inclusivo esto que es una cosa un poco pomposa básicamente se trata de que desde cargos directivos preferentemente se apueste por un espacio donde cada uno pueda ser uno mismo detrás de alguna manera que tenga capacidad la la empresa de reflejar en sus empleados la realidad social la realidad sociales diversa no no es no es normal que seamos todos del mismo del mismo gusto del mismo estilo del mismo entonces en en en esa misma línea la empresa tiene que tener digamos que capacidad para generar el conversaciones o al menos un primer nivel lo hemos estos un primer nivel por supuesto evitar cualquier tipo de discriminación que sería como empezando por la parte básica

Voz 1515 06:36 para las mujeres que ahora mismo se encuentran que que estén pensando pues no pasa esto

Voz 5 06:39 me conozco a alguien de mi entorno

Voz 1515 06:42 a vosotras cuando se ponen en contacto cuando llegan a Ready que les ofrecía que les proponía

Voz 4 06:48 que formó lo lo que hacemos fundamentalmente en Ready igual que lo hacemos en Les Working gracias a la iniciativa de Marta que presente escoge pulso nos sentamos y hablamos entre nosotros somos conscientes como profesionales dentro de los sectores empresariales de que no somos no somos únicos que esto le pasa más gente y sobre todo que el tema de la homosexualidad y la y la Trans en este caso transexualidad son temas y digamos de transaccionales es decir que afectan a cualquier tipo de empresa en cualquier sector ya sean grandes pequeñas multinacionales de un de un sector que se dedica lo consumo de de cualquier ámbito porque las personas estamos en cualquier ámbito el trabajo es un espacio donde la gente tiene que encontrar dónde dignificar se no sólo encontrar un medio ganarte la vida sino desarrollarse profesionalmente cómo vas a hacer eso sino puede ser tú mismo ahí

Voz 1515 07:36 qué áreas os voy a preguntar por la parte buena en la parte mala pero

Voz 5 07:39 de cómo se diría

Voz 1515 07:43 les vean friendly dentro de las empresas hay sectores que son más Lesbian friendly y otros que son menos cuál es diríais que están en cada uno de los polos Marta

Voz 1840 07:52 sí yo creo que yo creo que antes incluso de hablar del es bien Fendi deberíamos hablar de LGBT fría

Voz 1515 07:58 la verdad es que sea inclusivo con todo el colectivo sí lo que pasa es que a quién queremos visibilizar que con el colectivo LGTB y hemos hecho mucho este viernes es el día de la visibilidad lésbica muy por eso os pregunto en concreto por eso porque hay un Encuentro de Mujeres Directivas lesbianas el viernes en Madrid

Voz 1840 08:16 en concreto con Lesbian friendly es verdad que hay pocos sectores que yo pudiera decir oye pues son Lesbian friendly más allá de LGBT y frío sacando algo específico con la mujer lesbiana es uno claro es el de la por ejemplo de la las clínicas de reproducción asistida pero porque es de los pocos sectores donde como lesbianas nos tenemos que visibilizar si y cuando vamos a a hacer un tratamiento no se dice queremos que las dos seamos las madres de del niño o la niña entonces las las filas de reproducción asistida en España ha mejorado muchísimo en general hemos hecho una guía que que está a punto de publicarse

Voz 1515 08:55 sí pero hoy porque os tenéis que visibilizar eso puedo entenderlo pero estaba pensando al mundo de las artes no en el mundo del teatro de la literatura que ya por lo menos presupone vemos que hay un cierto talante más abierto habrá sectores más duros que otros y otros más frío andino

Voz 4 09:11 el sector cultural por ejemplo con el sector industrial osea estamos hablando de bleus tocino en el sector industrial es que en cuesta encontrar referentes femeninos simplemente a efectos de consejeras de cargos directivos con que ya el hecho de detener detener a mujeres lesbianas que se utilicen tenemos ejemplos Si el sector financiero por ejemplo hasta hace muy poco era un sector difícil hoy por hoy está en entredicho gente común a empresas como Santander BBVA BNP que están haciendo una apuesta muy muy ande por por digamos por por apoyar al al colectivo no lo que pasa es que es lo que dice Marta que que en una compañera nuestra a veces te en sus intervenciones menciona que nosotras estábamos tan invisibilidad que no éramos ni delito cuando la homosexualidad era delito y es que esto es la realidad osea es que en también por el hecho de que de que bueno pues pues no no consideraban probablemente que tuviéramos un un marco donde donde manifestarnos porque las mujeres estaban invisibilidad en general no

Voz 1515 10:12 este viernes se celebra este encuentro es abierto al público todo el que quiera puede ir donde es a qué hora

Voz 1840 10:17 en la CEOE en la sede de la CEOE calle Diego de León cincuenta a la