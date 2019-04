El Cine en la SER: 'Vengadores Endgame', la apoteosis de un fin de ciclo (26/04/2019)

Voz 2 00:00 el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 1463 01:59 bueno pues como decíamos vamos a empezar con el mega estreno de la semana Los Vengadores en Game que está basada pues eh los comics de Marvel cocina de esperar Iker recoge la acción de este grupo de superhéroes americanos dispuestos a salvar el mundo otra vez más después de ese trágico final de la entrega anterior Infinity Ward El universo pues ya saben está en ruinas por culpa de Tanos el villano y ahora los Vengadores que quedan unos que no murieron en la anterior de os sedes configuraron además que mueren más que morir tienen que restaurar el orden y como siempre pues un plantel de estrellas con Robert Downey Jr Chris Evans más Ruffalo Chris Hemsworth Scarlett Johansson Vilar son la última en sumarse al club con su papel de capitán Marta

Voz 4 02:43 conocí nuestros equipos y vuestras misiones es decir segundos intentos

Voz 1463 03:07 bueno pues son tres horas de duración de de vengadores eh creo que es la película número veintidós de esta nueva era que produce Kevin fe eh bueno pues él mismo este productor confirmaba precisamente que esta película supone un final de ciclo del universo cinematográfico de

Voz 5 03:26 eso es lo que son todos los actores que están y los que no están la familia que se ha formado en esta década Robert lo dijo muy bien en el tráiler parte del viaje es el final

Voz 6 03:36 cuatro o cinco años todos empezamos a hablar sobre cómo hacer algo que no se hubiera hecho antes desde la primera de Iron Man donde el héroe revela su identidad secreta en la última toma de la película nos decían no podemos hacer eso nadie hecho eso anteriormente que haremos en la siguiente no lo sé pero hagámoslo hace cuatro cinco años hablamos sobre quién no hemos visto en películas de superhéroes y dijimos no hemos visto un final una conclusión definitiva para toda una saga es por eso que se llama eh Game y es muy pero que muy especial

Voz 1463 04:04 bueno José Manuel Romero es el único

Voz 3 04:08 que es que yo voy a decir es que me sorprendió eso de las veintidós películas no que digo me he tragado veintiuno una película y a lo mejor me he perdido la buena no digo he visto veintiuna a cada cual peor que me has elegido mal digo a lo mejor me he perdido la última que es la buena a ver ilumina nos trance

Voz 1084 04:29 pero y hablábamos de las expectativas Las expectativas están cumplidas para los fans yo creo porque es una película hecha por y para los seguidores con muchos guiños con mucha referente a todo esto universos has veintidós películas en once años que han configurado este universo cinematográfico por no meterme en muchos jardines porque tampoco puede

Voz 3 04:49 eso es Juego de Tronos

Voz 1084 04:51 dura tres horas no hay escena pos créditos y la peli la película está configurada entre exactos el primero es como el humano terrenal diríamos entregado un poco a la emoción es una reflexión sobre el dolor la pérdida también el sentido de familia que han formado todos estos vengadores y superhéroes metáfora de la comunidad que fuera la pantalla de una familia de fans e millonaria el segundo acto te prepara para el conflicto juegan mucho con las referencias con viajes en el tiempo no diré más con el humor que también ha sido recurrente y el tercero pues es la apoteosis y la batalla Hay el espectáculo visual que realmente pues se nota que es donde han puesto todo el dinero sí veníamos hablando de capitana Marvel que se quedaba corta Se sabía precisamente eh que estaba toda la carne en asador puesta en esta película Easy es un fin de ciclo por mucho que digan que sí Fase I Fase II Fase III que yo ahí también me pierdo es el el fin de ciclo para muchos personajes para muchos actores se intuye que hay un relevo generacional orquestas ve películas estos diez años también ha sido lo han acompañado generacional un público yo creo que los tiros van pues por lo que hemos visto no por la paz por capitana Marvel mujeres negros y estoque dan recaudación en taquilla por ahí van los tiros de lo nuevo de Marvel

Voz 3 06:12 quedan otras veinticinco en esto no se desde luego claro pero sacaba caballa con estas al lado algo cero sacaba la reunión de los seis vengadores originales vale vale ahora empiezan los herederos esto es

Voz 1463 06:26 siempre uno para luego habrá seguro más rumiantes

Voz 3 06:28 bueno bueno hay transición bueno

Voz 1463 06:31 eh vamos a escuchar al director al Joe Russo porque bueno me decía que que esta película no pues es que ya es Historia del Cine

Voz 0335 06:43 creo que es un experimento única de películas es un gran mosaico dependiendo de la manera en que lo quieras contar once franquicias que han actuado hacia una gran narrativa mucha gente ha puesto todo su empeño y dedicación en estos personajes cuando vamos por el mundo mostrando las Nos cuentan que las han visto cuando eran compañeros de clase con diez años y ahora tienen veintiuno iban a ir todos juntos a verla o que mis padres me han llevado a cada película o Mis abuelos es un sentido de comunidad y compartir estas historias y creer en ellas con Game tenemos la oportunidad de cerrar uno de los más grandes experimentos de la historia del cine

Voz 1463 07:20 bueno esto es interesante porque claro en estos momentos en los que precisamente estamos en pleno debate sobre cómo ver el cine en Hoy es todo en la experiencia colectiva bueno pues todavía hay fenómenos que sí que mueven a la gente a gente muy joven para ver el cine juntos no casi como una película espectáculo

Voz 1084 07:37 sí es interesante lo de película evento acontecimiento que Marvel ha sabido crearlo y mantenerlo durante estos diez años que no ha sabido hacerlo

Voz 3 07:45 no es fácil y también es verdad que es una experiencia

Voz 1084 07:47 ya sobre lo colectivo ahora que se habla tanto hemos hablado mucho de este tema con Juego de tronos que dices vale es colectivo porque lo vemos y lo compartimos en en Twitter pero aquí sí que hay una colectividad en el cine físicamente de salas llenas con entradas reservadas desde hace no sé cuántas semanas estimaciones de qué va a hacer casi mil millones de euros el primer fin de semana mundialmente osea que es algo que no estamos acostumbrados en estos tiempos de fragmentación y plataformas visionados solitario

Voz 7 08:14 será muy interesante también ver cómo la próxima generación todas estas películas también no porque es distinto vivirlas y verlas en el momento crecer con ellas como decías tú y que luego haya una visión poster

Voz 3 08:26 Jordi la plataforma Sí las nuevas generación

Voz 7 08:30 se incorporen y que vean esto y que a lo mejor lo valoran de otra manera puede ser mejor incluso o puede ser que también pues como de otras generaciones han visto otros fenómenos cinematográficos de los sesenta de los setenta de los ochenta claro comenta no sea que que es algo

Voz 1084 08:44 es que es así indudablemente a lo mejor no aguanta el paso del tiempo pero sí que ha marcado un poco pues es casi dos décadas del siglo XXI los grandes Blockbuster han sido de de Marvel y eso queda ahí

Voz 1463 08:55 bueno pues creo que va en más de mil cuatrocientas cuarenta pantalla

Voz 3 09:00 cuarenta por cien el cuarenta por ciento bueno pero para

Voz 1463 09:02 en un sesenta por ciento de pantallas libres y hay más estrenos uno de los que se abre paso bueno pues es un rítmica americano de una película chilena un fenómeno que no es nuevo ya lo vivió Alejandro Amenábar sin ir más lejos con Abre los ojos y Vanilla sky la semana pasada pues veíamos cómo el cine americano había hecho suya la profesora de parvulario y todavía nos queda por ver el rímel y que hará Spielberg de Kore eda de momento lo que sí que tenemos ya los cines es Gloria Abel versión estadounidense de Gloria la película del chileno Sebastián Lelio que estuvo nominado a al Oscar como mejor que ganó el Oscar como mejor película extranjera el propio Lelio ha sido encargado de dirigir esta versión que cambiará lógicamente a la protagonista Julianne Moore se mete en el papel de esta mujer divorciada que busca su sitio

Voz 8 09:45 no dejo de pensar en lo que me ha ocurrido contigo creía que no volveríamos a ver estábamos fue una situación muy incómoda te busqué con la mirada yo no existiría quiénes

Voz 1463 10:08 ha cambiado pocas cosas Sebastián Lelio entre las cosas que ha mantenido ese el final de la protagonista bailando Gloria

Voz 7 10:14 lo cierto es que no que a mí es lo que más me ha sorprendido de la película que sea el mismo director que hacer una película prácticamente lo hace igual pero dada en Estados Unidos fecunda que indiferente la película se ve bien que no haya visto la primera

Voz 9 10:27 puede pues eso descubrir una un argumento de una mujer pues que ser redescubre que que busca pues una relación sentimental que no les sale bien y que se va descubriendo a sí misma de lo que realmente quiere en el mundo

Voz 7 10:40 todo está muy bien Julianne Moore pero a viendo las dos pues me decepciona un poco que no haya aprovechado para aportar algo más no digo bueno pues esta es la historia que que ya he visto no

Voz 3 10:50 claro García estabais tú

Voz 7 10:53 en da el Julianne Moore está estupenda pero es que prácticamente es la misma película no digo plano por plano pero casi Kathleen reduces digamos desde el punto de vista cinematográfico eso me me decepciona un poco

Voz 1084 11:05 Jose pues yo comparto con con Elio la decepción y entiendo que Julianne Moore buscara un personaje femenino con esa edad que le permitiera lucirse no y que quisiera que le Elio la dirigiera en la película pero es verdad que que no encaja el personaje al pasarlo por el filtro americano ambientar lo que culturalmente socialmente no me resulta creíble IB un poco también la construcción del personaje tiene momentos que lo veo desdibujado en el sentido de que no cuadra lo que creo que quiere contarme con el entorno en el que el melón quiere contar esa mujer de cincuenta cincuenta galo americana no es la situación de una mujer de cincuenta años en Chile entonces yo creo que el filtro americano desdibuja la historia y les resta credibilidad

Voz 1463 11:51 más que la gloria de Paulina García era tenía

Voz 3 11:56 cerca de los ya está en los sesenta creo crea al cincuenta y nueve ponía

Voz 1463 11:59 en el presbítero se que era una mujer mayor que ya quiero decir todavía más apartada de la sociedad Julianne Moore es una actriz que a pesar de que lo pongan unas gafas enormes y muy modernas sigue siendo así

Voz 3 12:10 a no Paulina García tiene un físico

Voz 1463 12:12 Tomás es normal no mucho más asemejaba a las personas de la calle entonces creo que Gloria la original era un retrato mucho más certero de la invisibilidad de de muchas mujeres a cierta edad de cómo pasan los hijos de sea de un poco de de no encontrar tu lugar tu momento pero querer vivir la vida a pesar de todo y creo que en esta todo eso no cuadra porque no lo vemos osa no no podemos pensar que un personaje que interpreté Julianne Moore que

Voz 3 12:36 claro está estupenda pero que tenga esos problemas

Voz 7 12:39 claro por eso yo digo que ese esperaba algo un poco diferente no la película también se apunta pues algunos digamos problemas laborales de sociales pero que no se desarrollan absolutamente nada no y luego me hace gracia el personaje más es lo que es un actor maravilloso pero también prácticamente es el mismo el mismo papel que veíamos en la película o sea que que que no haya no sepan a de la historia pues quizá pueda encontrar a algo algo que por descubrir pero los que ya la sabemos lo que hayamos visto la chilena yo creo que nos quedamos con la chilena

Voz 1463 13:14 claro estuviera muy bien para bueno el espectador americano que tradicionalmente no le gusta leer subtítulos pues es verdad que va conocen esta película bueno decía Sebastián Lelio que que más que una versión más una versión que un rey Make it que lo tuvo que adaptarse a la cultura americana y que fue la propia Julian Moore quién lo buscó para hacer esta vamos a escuchar uf

Voz 2 13:37 me quedo

Voz 10 13:37 muy conmovida cuando vi la película Hay quería conocer a Sebastián ley lo por encima de todo resulta que compartíamos Manager y fue más fácil nos encontramos en París porque tenía muchas ganas de trabajar con él pero le dije que no quería honrar email estábamos charlando en un restaurante y al final me dio las gracias y me dijo bueno entiendo perfectamente que no quieres hacer un primeiro yo le dije no no no claro que quiero pero sólo si lo diriges tú el hijo que bien porque yo sólo lo haría si interpretar astur

Voz 1463 14:08 a pie así fue como hicieron la película y la verdad que también es curioso porque claro la película la dirige El pero la producen los hermanos Larraín que ya han entrado en Hollywood de hecho el Elio de también hizo esta película con las dos Rachel Rachel macabro el resto de su obediencia a los Larraín están ahí hay un medio con Jackie y luego vuelven al cine chileno cheques como un poco sí también no sólo hubieran de toros mexicanos no que los chilenos también quieren reivindicar su pequeño espacio en Hollywood que eso es curioso también está también es interesante como entran en en el

Voz 3 14:42 la partir de va a ser Orfila comiendo

Voz 1463 14:47 les está haciendo les está dando buenos personajes para esos actores y actrices vamos con otro estreno es el Leto que es una película del director ruso que ha estado en la cárcel hasta hace unos meses Kiril Srebrenica of es un retrato de la escena rock de los ochenta en la ciudad del en inglés bueno pues ese rodada en blanco y negro es una película muy interesante que se presentó en el pasado Festival de Cannes donde director no pudo oír precisamente porque estaba en arresto provocó de ahora lo escucharemos un pequeño lío diplomático José te ha gustado

Voz 1084 15:32 me ha gustado muchísimo es muy muy pelicula la semana ha disfrutado mucho porque creo que retrata también muy bien como la cultura es capaz de desgastar a la a la política no especialmente pues como hemos visto aquí en la movida o vimos en el Festival de Málaga la movida mexicana de es Berlín en este caso son los ochenta y hay una juventud con un deseo de libertad de algo nuevo de Underground Iggy estos grupos que son muy fan pues de la poesía pero también de de de la música en las letras de Dylan de Bowie de Lou Reed y hay también como una especie de homenaje y la película está muy bien hecha a través de un trío protagonista de dos cantantes si yo una chica in retrata vienes a época en Leningrado como un poco largo se está desmoronando en toda la Unión Soviética y con ella muchos de los valores que querían mantener con la música a los jóvenes y la cultura tienen un papel fundamental para desgastar todas esas ideas que claro al final Occidente entra a través de de la cultura en algo tan cerrado como era la Unión Soviética

Voz 1463 16:39 sí es es un tema que hemos visto bueno en Good bye Lenin de otra manera parodiando o incluso en Coll Word estaba ese uso de la música por parte de las dictaduras no aquí vemos forofos como la Unión Soviética era muy reticente a que tuvieran los jóvenes rusos tuvieran ídolos occidentales y es muy curioso no pues en las persecuciones en el autobús y luego algo que me parece muy muy creativo por parte del director que es imaginar escenas que podían haber pasado no pasaron a ritmo casi de videoclip con grafismos otros K

Voz 1084 17:11 son como videoclip de no vamos hacer muchos prelados de canciones occidentales entonces está bien el la la relación no la tensión entre entre las dos músicas

Voz 1463 17:21 si decía bueno decíamos lo del lío diplomático que el ministro de Exteriores francés en pleno festival de Cannes escribió a Putin para que dejará al director acudir al certamen a presentar su película Putin respondió que la justicia en Rusia el independiente y que no básicamente y bueno pues fue el productor de la película el que explicaba la rueda de prensa como había sido ese proceso de rodaje de edición bajo arresto domiciliario

Voz 11 17:43 ves básicamente fue detenido en la noche del veintidós de agosto o llevado a Moscú desde San Petersburgo salió en los diarios esta tarde el día veintitrés Nos despertamos con que no tendríamos director nunca más en tres días bueno dos días tomamos la decisión de continuar con la segunda unidad de rodaje que ya habían empezado la mitad cumplirse y entonces nos tomamos un descanso hasta saber qué podríamos averiguar qué hacer después Kiril encontró una manera reeditar el material recibió el material en su casa en romper las condiciones de su arresto domiciliario y lo hizo el vivió para nosotros el resto fue crucial para que esto siguiera siendo una película de autor y así quedó hasta el final y esta es la historia corta su algo dentro

Voz 1463 18:25 bueno pues eh vamos ahora el cine español porque que se ha pasado la animación con Buñuel en el laberinto de las tortugas es una película de Salvador Simó que adapta el cómic de Fermín Solís es la historia detrás del rodaje de Las Hurdes tierra sin pan el documental que rodó Buñuel en el Año XXXII hiló pudo rodar gracias a que su amigo el artista productor Ramón Nothing le dio el dinero que le había tocado de un décimo de lotería para financiar la película es un homenaje a Buñuel pero sobre todo también a esta pareja de amigos

Voz 12 18:53 las Hurdes es el lugar más miserable y olvidado de todo el planeta vena va a dejar indiferente a nadie puede llamar la atención pero de verdad ya pero un documental tú El Rey del surrealismo haciendo un documental que porque no paro se toca hacerlo tengo que hacerlo Ramón

Voz 13 19:14 eh

Voz 7 19:18 Elio pues me ha gustado mucho la vimos en Málaga seguro Premio de la Crítica ahi ir a la de las sorpresas yo creo que una de las sorpresas de la temporada

Voz 2 19:27 para muchos descubrirá

Voz 7 19:30 a Buñuel el rodaje de una película mítica prohibida por la República ir a Isabel todo por utilizar la animación no es un making of que utiliza también imágenes de la propia película entonces pues vemos las dificultades de un rodaje de ese rodaje pero también de un cineasta muy particular muy peculiar cosas que ahora mismo sería inadmisible es eh pero que el rodaje mismo se convierte también un espectáculo surrealista no entonces yo creo que es una película encantadora que sí que es verdad que con más medios podría ser muchísimo más redonda pero ya te digo una grata sorpresa

Voz 1463 20:08 sí la verdad que sí además nos ha permitido conocer mucho mejor la historia desde ese productor no Jose

Voz 1084 20:15 sí es lo que decía él era la historia del un poco del cine dentro del cine ese viaje tan lo ocultan imaginario por una parte la el gusto por la realidad de forma de Buñuel en Las Hurdes como ese productor aparte de ser un buen amigo y un referente intelectual también es quién lo controla para para que que se mantengan en el tono documental que él había prometido para financiar la película y en todo ese ese viaje yo creo que está hecho con con mucha ternura con mucho cariño el animación está bien construida hay momentos que que sí que se nota que con más dinero hubiera sido una película estéticamente mucho más solvente redonda pero que funciona maravillosamente bien y es una delicia verla

Voz 1463 20:56 sí la verdad es que es muy a mi me parece un acierto haber cogido esa historia de amistad para contar luego el rodaje de un documental que que es tan importante en la cinematografía de Buñuel pero también en la cinematografía española no y luego como como intercala a mi me gusta mucho como intercala la parte de la animación con las imágenes de Las Hurdes lo bien hecho que está lo vi contado bueno es una ficción nuestra probablemente hubo problemas en ese rodaje que a lo mejor no fueron tales pero está muy bien contado me gusta mucho la entrañable historia el encuentro con con los con los lugareños y luego la figura de Buñuel normalmente cuando se hace una biografía de un artistas septiembre hacer una biografía de la perfección el genio que que es evidente que su está Buñuel era un genio genio atormentado están sus sueños sus tormentos sus locuras de vestirse de monja de repente no era muy habitual pero también está su carácter tosco la difícil digamos la parte la parte más huraño de un personaje que como todos los artistas pues tienen esa doble cara y a mi me parece que es un tipo que muestra el que te dan ganas de irse a tomar unos vinos con él decir unas cuantas cosas también no me no sé me parece que es una una de para mí esta es la la recomendación de la semana más que los ven caso dos veces la Javier

Voz 7 22:11 no hay Iber como también esa esa amistad pues también son las tensiones de director productor no vemos muy anarquista que te sea el productor sino que intente controlar si por otra parte el genio director pues también quiere imponer su propia visión de lo que está haciendo hoy indagar caminos por explorar no ese choque entre los dos también es muy interesante

Voz 1463 22:33 pues eh vamos a ver si ahora entrevistamos al director y al nieto de Ramona CIDE el el anarquista productor de esta película Buñuel en el laberinto de las tortugas Elio Castro adiós

Voz 7 22:45 adiós buenas

Voz 14 22:47 ah y

Voz 15 22:50 en España a cien kilómetros de Salamanca o Garde alta cultura se encuentran las Hurdes aisladas del mundo por montañas de difícil acceso cubiertas destructivos matorrales de y Jara

Voz 16 23:03 eh

Voz 12 23:07 las subsedes es el lugar mal miserable y olvidado de todo el planeta deben no va a dejar indiferente a nadie puede llamar la atención pero de verdad

Voz 2 23:18 ya pero un documental

Voz 15 23:22 atendido un cuerda a través durante ahí para colgar gallos para las partes

Voz 2 23:28 las

Voz 15 23:28 dura tiene que arrancar la cabeza de un año

Voz 2 23:31 a la fiesta Navidades nos toca la lotería

Voz 8 23:38 pago el documentales eso sí que sería surrealista

Voz 3 23:42 no

Voz 1463 23:49 pues veníamos hablando de Buñuel en el laberinto de las tortugas esa bueno ese país película de animación que cuenta como Luis Buñuel rodó su tercera película el documental Las Hurdes tierra sin pan y hoy nos acompañan desde Radio Barcelona Salvador Simo el director de la película también el nieto el el nieto de Ramona nazi Ramon García Bragado a fin horas qué tal cómo estáis muy bien no

Voz 3 24:15 ha sido un placer oir la voz de Paco Rabal sí sí sí la mezcla

Voz 18 24:21 son muy muy bien la verdad es que las voces de esta película es tan geniales igual que la música hay nosotros ir hablaran nuestro abuelo muerto en el año treinta y seis es fue una especie de de calambre unos recorrió la espina dorsal es decir

Voz 1463 24:34 que claro con con Salvador sí que habíamos hablado en otras ocasiones pero es la primera vez que te escuchamos se que estuviste en Málaga pero la prensa no no no no escuchamos cuál era tu tu primera primera impresión de esta película en Lac que bueno pues es un bonito homenaje a Luis Buñuel pero sobretodo a tu abuelo al productor Ramona CIM que te que te ha parecido la película que qué supone para vosotros para los nietos de de Ramón

Voz 18 25:00 hombre pues la película es es todo entre para nosotros es una conmoción e es decir es una figura que tenemos muy clara y muy determinante por y muy determinada por la imagen que nos trasladó nuestra madre y nuestra latía las hijas de de Ramón y de Conchita pero hoy está simplemente la habíamos visto en fotografías etcétera como un personaje histórico vamos a decir así por lo tanto verlo con vida y verlo moverse y verlo hablar y verlo discutir y verlo a actuar digamos pues fue un para mí fue que es el único que la vista de momento fue un auténtico shock y además me fui En seguida de Málaga porque tenía el avión pero dije que me voy antes de que me pregunten porque esto lo tengo que pensar

Voz 3 25:45 yo recuerdo que cuando cuando enseguida que acabó la película fui a ver a a a Ramón para ver quién si no me contestó diciendo no ahora no puedo hablar yo yo

Voz 1463 25:57 tensión bueno fue una maravilla

Voz 3 25:59 muy impactante muy impactante Salvador

Voz 1463 26:02 eh porque cómo se te ocurre centrarlo yo en esta historia de amistad entre entre Ramón y Buñuel poner el el enfoque ahí no en en esta historia conocíamos la historia de la lotería no de que Ramona de Lev le prometió a su amigo buñuelos dos aragoneses bueno si me toca la lotería yo te pago la película que esto es muy aragonés pero también es muy valenciano Valencia la realmente eso se hace realidad pero bueno es es es el cómo se hizo pero también es esta historia de amistad

Voz 19 26:31 sí ha para para mí cuando cuando cuando leemos esta historia pues la primera evidentemente la primera pregunta que me hice tengo que ser honesto puede decir bien yo no sé si hoy en día la gente cumpliría su palabra no pero después enseguida pensé no no espera espera yo creo que no sorprendería hoy en día la cantidad de gente que cumpliría su palabra yo creo que de alguna manera Ramón en esta película representa un poco una reconciliación con el género humano representa un poco la que existen buenas personas así en este caso Ramón pues tenían corazón que no le cabía en el pecho no oí no sólo cumplió su palabra sino que además tuvo una amistad con con Luis Buñuel que su padre unos los del nos decía no hay perdón su hijo nos lo decías tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Luis Buñuel que hasta hace muy poco pues vivía en París incide en los decía a su padre ese error se le rompía la voz cada vez que nombraba al el nombre Ramón Azimi él mismo al estos cabrones con le había un sentimiento ahí con con con la familia de Ramoncín muy importante

Voz 18 27:35 hay una parte también de de esta historia de la película que yo creo que merece la pena comentar las decir desde luego es la relación de una amistad que tenía Ramón con Luis Buñuel pues porque los dos estaban muy identificados con lo que eran las vanguardias de preguerra no es decir aquel primer tercio del siglo XX Espanyol fue una cosa extraordinaria descomunal igual que era amigo de García Lorca igual que era amigo de muchísima gente digamos que en aquellos momentos era la élite podríamos decir de la intelectualidad pero yo creo que además mi abuelo tenía una gran fe en el cine es decir sí a lo mejor lo hubiera querido hacer otra cosa pues a lo mejor no no no lo sé no tengo ni idea es una especulación pero no no es extraño nada cuando nos fuimos rascando en esta historia hay cuando en Éibar cifra la tesis doctoral sobre esta película etcétera no nos extrañó que Ramón hacinan apostara por el cine Él mismo había hecho algún pinito con el tema del cine ya había hecho estudios para una película cómica decir le atraía muchísimo

Voz 20 28:30 la técnica del cine para

Voz 18 28:32 explicar cosas así para explicar historias y por lo tanto yo creo que hay se juntaron varias cosas se juntó la amistad con Buñuel se ajustó se juntó desde luego ir a Las Hurdes a poner de manifiesto lo que estaba pasando él había estado ya en Las Hurdes en las escuelas de Las Hurdes explicando el método Freinet por lo tanto conocía sino las Hurdes si Extremadura después yo creo que era una confianza en el cine que iba a ser un instrumento de de de cambiar el mundo digamos y por eso financia una película vamos no tampoco es decir si crees en una cosa ostrás pues luchas todo allí no y si si tienes el dinero pues pone dinero insitiendo otras cosas hechas otras cosas

Voz 19 29:10 Chuck que además también Ramón en aquel momento era tener no no no

Voz 18 29:15 los que fue bastante humilde no le le tocó la lotería sino lo voy a tocar la lotería imposible claro no perdona que te interrumpa pero me recordó

Voz 19 29:24 qué recuerdo multimedia me comentase cuando nos conocimos

Voz 18 29:27 que precisamente Ramón en ese momento en Tall

Voz 19 29:30 tráfico de los intelectuales que iban y venían a París separaban muchas

Voz 18 29:34 a veces la mayoría en en Huesca verlo él no hombre si es que digamos si si miramos la historia la Historia de España hay una hay una circunstancia que bien conocida por todos y es que el golpe militar en Portugal fue unos años antes que en España Oliveres Salazar dio el golpe de su golpe militar golpe fascista antes que Franco por lo tanto los portugueses exiliaron antes que los españoles hilos en ingles y los portugueses exiliada en París pasaban por España ir todos traían digamos en la cartera las la referencia de afín de de Huesca porque antes de cruzar el Pirineo paraban en Casademont Ivi Vales acordaba de las tertulias que hacían con los exiliados portugueses cuando paraban ahí es decir era un poco un punto de referencia cultural en unos momentos en los que no había redes sociales no sea etc todo ese era el mecanismo de transmisión podríamos decir de las ideas avanzadas no

Voz 20 30:27 yo creo que el que el que el cine Iker

Voz 18 30:30 la preocupación social de Ramón vamos anarquista y por lo tanto y por eso lo mataron

Voz 1463 30:35 eso quería recordar que había dicho al principio que Ramoncín fue fusilado igual que que su mujer pues después del golpe de Estado de Franco por anarquista por intelectual por todas las cosas que que odiaba el nuevo régimen no irá de alguna manera de todo eso no ese fusilamiento también ha hecho no sé si pensáis

Voz 18 30:57 qué

Voz 1463 30:58 que no conozcamos la figura de Ramona que era muchísimas cosas había sido escultor explicabas ahora Ramón tú todo lo que había hecho no sé si de

Voz 1084 31:06 es una manera la falta de una memoria histórica di

Voz 1463 31:09 en nuestro país hace que no sepamos quién era el productor de una película tan importante como las

Voz 18 31:13 pobres bueno yo creo que hay varias circunstancias digamos a parte de las propiamente de carácter político podríamos decir pero Ramoncín pues cuando lo mataron tenía cuarenta y ocho años que es una edad en la que empiezas a hacerte notar empiezas a empieza la fertilidad digamos artística él era pintor escultor etcétera tiene obra ahí tiene mucha obra en el Museo de Huesca pero Dios empezaba a explotar en ese momento con lo cual lo mataron en el momento inicial después era Huesca Huesca eran Huesca Huesca era una ciudad catorce quince mil habitantes que decir que no tenía muchos amigos en Barcelona muchos amigos en Madrid fue el hecho de que cuando lo mataron a y después a Conchita Monroe de Barcelona pero que vivía en Huesca pues fue

Voz 21 31:54 es un acontecimiento es decir como fue

Voz 18 31:58 asesinado al inicio de la guerra el seis de agosto lo matara el dieciocho de julio fue el el levantamiento el seis grados todo lo mataron a él el veintitrés de agosto lo mataron a ella del año XXXVI es decir en el inicio de la guerra no por lo tanto se convirtió en una especie de santo es decir hay muchas a nosotros unos dirige gente pues en Cataluña sobre todo porque la CNT era muy potente en Cataluña que pusieron nombres de la calle de afín porque es el comité del mártir una bandera para todo aquello no yo creo que volviendo al mundo Buñuel y esto que explicaba Salvador te de Luis Buñuel Nos pasa es decir hemos conocido a muchos muchas personas que conocieron a Ramón

Voz 20 32:38 que pudieron exiliarse que

Voz 18 32:41 cuando piensan en que Ramón se quedó y que por lo tanto al quedarse y lo mataron tienen un poco una sensación decir cómo es posible que el se quedará y nosotros no suena pues no es decir es ese esa sensación que me imagino que tiene que ser durísima no si personas a las que quiere se quedan y tú te va así a ellos los matan latino pues te queda una sensación muy muy difícil y desde luego con con Buñuel se mantuvo esa relación mi madre se relaciona con sus hijos mantuvieron una relación muy buena y luego el reapareció en la vida de mi madre que emitía les devolvió el dinero de la producción mantuvieron una relación muy fluida Mi madre tiene unas cartas a Buñuel valorando su calidad humana porque claro uno El estábamos en los años sesenta y tantos es decir tampoco es que fuera ahora osea que Buñuel el gesto de Buñuel de de comercializar la película con Bloomberg en París y aportar el dinero y devolvérselo a mí tampoco era un gesto normal y corriente en aquel momento dice mucho de Buñuel eso

Voz 3 33:40 es decir cascarrabias todo lo pero un hombre cabal muy

Voz 1463 33:46 eres ante Salvador que la figura que tú muestras de Buñuel es maravillosa porque tiene ese tono cascarrabias no cabezón que luego hemos leído en incluso en el último suspiro o en la biografía que escribió Mark Shaw eh que era realmente así pero con un punto de ternura son punto de esnob casi también de artistas no pero también un punto de ternura no

Voz 19 34:08 sí a ver qué es que creo que que él también era asiduo salieron tenía una sensibilidad y sus películas lo muestran hay mucha gente que lo que en que que la conocido ya ha trabajado con él pues te lo cuentan no que que era una persona tremendamente sensible una persona que tenía el humor para él un día sin reírse era un día perdido que que claro evidentemente hay muchas dimensiones un personaje un personaje más más así como como Buñuel no llega tenían sus propias contradicciones sus propios sus propios trama traumas aquí su historia no que era importante pues mostrarla aunque solamente fuera un poquito para poder entender este personaje en una dimensión más completa no no solamente pues la imagen de de que todos pues tenemos de del del gran Luis Buñuel no

Voz 1084 34:53 ir al al idear la película Salvador que decidiste un poco la esa mezcla de de la animación con la imágenes de las

Voz 19 35:01 las Hurdes porque este este recurso contraponer no bueno porque yo creo que de alguna manera había que mostrar lo que ellos querían hacer y no había mejor forma que las propias imágenes que rodó Luis Buñuel en el XXXII XXXIII osea que que si nosotros hubiéramos perdón si nosotros hubiéramos dibujado aquellas imágenes la gente las hubiera cuestionado podríamos haber di podría haber dicho tranquilamente que eso nos lo hubiéramos enmendado nosotros nosotros evidentemente hemos hecho una ficción hemos hecho tal como dicen en la película nuestra propia representa representación dramática de lo que ocurrió allí pero lo que es incuestionable es lo que Luis Buñuel rodó allí ensayamos en la película porque es que no hay mejor manera demostrarlo que las propias imágenes de de Luis Buñuel no

Voz 1463 35:45 además imágenes que Buñuel no usó que esto es maravilloso

Voz 19 35:49 si en el conseguimos echar mano de casi veintidós minutos Descartes porque nos contaba su hijo que claro esto lo editó El en la cocina de su casa mirando los la película a través de una bombilla no claro muchas veces como a veces no veía bien pues se pensaba que habían planos desenfoque vamos ya hemos podido aprovechar algún plano inédito el bono a la que acompañan a los que realmente existieron a a existen en el en el documental pero yo creo que él también lo completan un poquito no

Voz 18 36:17 el ex ciclista a mí está está este recurso de Salvador de poner el dibujo con las imágenes de la película que es los que todos hemos visto la película digamos tenemos esa imagen dura esa especie de de de de pedrería en al que te va erosionando meterla mezclarlo yo creo que es una auténtica un auténtico hallazgo vaya es decir unas es es agradece una película pero eso el making of de la peli

Voz 1463 36:42 sí total es una cosa

Voz 18 36:44 absurda en que se se ha conseguido un efecto yo creo que que estás en el que los que conocemos la película Hay la hemos escuchado en la versión de Paco Rabal pero también en la versión francesa en etcétera pues todo eso no se agradece mucho la verdad es que es una película de animación que con esas entradas tan tremendas del documental original Se agradece coges la dimensión real de lo que pasó

Voz 1084 37:09 y hablando de del cine no de Buñuel que siempre fue un provocador desde su etapa surrealista no saben no me imagino cómo sería hoy el trabajo de Buñuel en tiempos un poco de autocensura Twitter no sé cómo lo si lo imagináis

Voz 3 37:24 no sé yo creo que sería sería divertido verlo encima eso sí estás esa última escena debería nada

Voz 19 37:33 a ver yo creo que Luis Buñuel yo una de las cosas que más he aprendido en mirar haciendo este trabajo con sobre él ha sido el hecho de que de que él era una persona que decía lo que pensaba sin importarles sin pelos en la lengua sin y sin importar sin importarle esa famosa frase que hoy en día está muy en boga no que es el políticamente correcto yo bueno políticamente correcto acabamos por no diciendo muchas cosas que es importante decirlas ya no le importa porque evidentemente tenía su forma de pensar ya había gente de puede gustar o no gustar pero eso es lo que él pensaba eso como artista era alcalde

Voz 20 38:07 día yo creo que que hizo muy bien así

Voz 1463 38:11 hay una cosa muy muy interesante en la película no que decía antes Ramón que era un making of y es verdad no porque vemos un poco las dificultades que tuvieron nuestros productores franceses Ramón y igual nueve el a la hora de de rodar en Las Hurdes de encontrar la imagen perfecta la cabra la cabra despeñado en el momento preciso no a todo esto pero hay algo muy bonito que son digamos como Ramoncín hace de Pepito Grillo en el sentido de cuando un artista se eleva no que hay momentos en los que a Buñuel se le olvida que está retratando una situación española muy concreta no es también muy interesante no esa visión del cine como como uso social irrenunciable la realidad del el cine como arte que que también están plagadas están en el cine de Buñuel y aquí vemos pues quizá las dos voces no la de Ramón

Voz 18 38:59 venga

Voz 19 39:00 claro yo creo que que en este caso pues evidentemente el papel que en que juega Ramón en la película no solamente es esta relación de amistad sino también un poco lo que encontraba Ramón no Nos el hecho de pues su compromiso social el el IVA ni para intentar cambiar las cosas y yo creo que de alguna manera Luis Buñuel también no pero pero también su sus conflictos de artista pues se ponían un poco con en el camino Inca evidentemente Ramón han estaba allí un poco para recordárselo allí fue pues un poco este donde se produce la trama está la discusión entre productor y director que muchas veces se produce de una forma divertida porque yo creo que también hay que decir que esta película también hay momentos para reírse yo creo que la combinación de los dos personajes pues da pie a todo esto hay yo creo que además es lo que hacen poco enamorar T de este personaje que era Ramón porque bueno se vuelven la conciencia el personaje hoy el que decía a Luis Buñuel un poco que es el estaban poco oye no lo acabé

Voz 7 40:00 esta no

Voz 18 40:01 es la parte para nosotros digamos hemos tenido que hacer una especie de de lava debe de reflexión interna profunda porque digamos no estábamos acostumbrados a ver a un personaje de ficción sino que estamos acostumbrados a verlo como un personaje histórico sabemos lo que azota al año no sé qué con quién sería donde estuvo etcétera pero aquí yo creo que Salvador y el bien los guionistas etcétera porque bueno pues oye han fraguado la historia allí y es una historia en que nosotros al final lo hemos hablado entre nosotros no porque somos a muchos hermanos hay mucho haber entendámonos esto es una ficción sea esto es una gente que ha acogido ha inspirado en el personaje y ha creado una historia historia formidable respetuosa extraordinaria pero nos tenemos que hacen empezará a verlo desde esa desde ese punto de vista nosotros desde desde el trabajo de Marsé Ibar día sabíamos que que Ramón había juega un papel más importante que el de Miró productor en la película es decir la idea de unos niños en las escuelas de Las Hurdes escribiendo en la pizarra hay que respetar los bienes ajenos es un escarnio eso sólo pues sólo puede concebir una anarquista dentro del guión por lo tanto es es obvio que que que Ramón estaba por allí no y que estaba influyendo en en el discurso ir la manera que lo han representa la película pues anotando es parecida al porque más es de mucho sentido común él había puesto el dinero el tenía no sé que el otro iba a la suya hilos francés es pues estaban allí haciendo su trabajo y por lo tanto esto no teme entre Acinipo uno El digamos y yo creo que eso queda muy bien reflejado Isabel no pues lógicamente la relación no sé

Voz 1084 41:38 siempre se recuerdan poco esa frase no de de Gómez de la Serna que ICS raro de Ramón Azim en porque realmente tu abuelo era tan polifacético y versátil que te pones a buscar y en la página web por ejemplo que tenéis de de la Fundación es que era productor profesor político escritor pedagogo activista pintor escultor ilustrador es como como vosotros miráis esa esa obra ingente de de vuestro abuelo

Voz 18 42:02 bueno pues es yo yo lo relaciono mucho con el momento en el que sea afín nace en el año mil ochocientos ochenta y ocho su mujer Conchita mi abuela nace con el siglo se llevan doce años mueren los dos en el treinta y seis y Mi madre no hacen el XXIII y muere en el dos mil cuatro es decir está familia digamos mis abuelos y mis padres pues fue son el siglo XX español del siglo XX española da para lo que da IU hubo una época extraordinaria del siglo XX que fue los años treinta hasta que los Mossos digamos declaran a la cultura ya ya al ya la democracia y se llevaron por delante no sólo bisabuelos llegaron a parte millones de personas liquidaron el magisterio español es decir mi paz mi abuelo era profesor de la Escuela de Magisterio ir los los aspectos más emotivo son sus alumnos que eran maestros y que todos murieron todos fueron asesinados digamos porque ese persiguió con saña a los maestros

Voz 20 42:57 y de alguna manera

Voz 18 42:59 Ramoncín responde a eso entonces efectivamente era un hombre que lo tocaba todo no tenía no tenía el digamos era un hombre de la CNT era un hombre de la organización iba a los congresos por lo tanto pintaba vaya aprovechaba que iban congreso de Madrid para hacer una exposición en el Ateneo de Madrid hacia otra exposición un aprovechando que iba a no sé dónde es decir era un hombre que se ganaba la vida como profesor de la Escuela de Magisterio iba a parte de eso pues era una persona inquieta

Voz 20 43:26 pero yo aparte de de de sus

Voz 18 43:30 la capacidad etcétera lo relaciono mucho con el momento era un momento creativo era un momento en el que los anarquistas y los comunistas tuvieron un debate extraordinario tenía un ex escritos cuando la famosa expedición Vance en Millet hay escritos del año diecisiete cuando el Arrebola son rusa la Revolución rusa deslumbró a todas las mentes jóvenes digamos de Europa no les pareció que era lo máximo no luego vivieron hasta el año treinta de hasta el año treinta vivieron todo el deterioro de la situación con lo cual eh con Sender que eran íntimos amigos y parientes además y con Buñuel también discutían el hecho de que uno serán comunistas y los otros anarquistas y por lo tanto en la la riqueza de ese debate la riqueza de ese momento cultural en el que se vivió pues Ramona es fruto de eso hizo un gran impulsor claro desde ese punto de vista pues lo vemos muy admirados y muy muy sorprendidos y la labor de la Fundación que tenemos es esa fundamentalmente abrir las puertas en poner a disposición de todo el mundo que todo el que quiera inspirarse en Azim para ver lo que hizo etcétera pues pues ahí ahí tiene todo el material

Voz 1463 44:34 pues muchísima suerte que vaya todo muy bien que vaya muy bien el estreno es rama

Voz 3 44:40 qué le gusta a tus hermanos hermanas y Salvador muchísimas gracias y muchísima suerte con Buñuel en el laberinto de las tortugas a vosotros gracias a vosotros hasta luego esta semana tenemos mini espacio para las series de televisión pero lo tenemos Dani Garrán hola hola qué tal esta semana un estreno de una serie española que ya está disponible y que nos viene muy bien para esta época antesala de la Feria de el estoy además que une a lo que más nos gusta a los dos el terror que tu género favorito y la feria para que Jose es es un género favorito un poquito como en casa verdad bueno ya podemos Werther

Voz 0457 45:30 Ari Feria la serie creada escrita dirigida por verja de la Rosa producida por los Habib los seis capítulos independientes que la componen están ya disponibles Fluxá la plataforma de Atresmedia todos comparten el género de comedia y un terror muy costumbrista para abrir boca en en el primer capítulo conoceremos a Marifé una muñeca folclórica homófoba que hará la vida imposible una pareja chicos

Voz 8 46:00 qué haces ahí tan solita

Voz 22 46:03 aunque esté en Urnieta flamenca es que no es Portilla Marifé que Andy a veces bueno

Voz 23 46:12 tras mucha esposa has estar aquí con dos seis mis tiempos no bajaba el ruido que hacía esta noche bandos calculo carteros dime

Voz 3 46:32 pudimos generalísimo abrirlo pasadas elecciones bien

Voz 0457 46:39 pero es verdad que las folclórica siempre

Voz 3 46:40 pido fachas que no es verdad que no

Voz 0457 46:45 pues como habéis dado un tono muy cañí para para esta ficción en la que su creador dice que está muy influido tanto por Hitchcock como por Chicho Ibáñez Serrador en ella podemos encontrarnos a caras muy muy conocidas del panorama nacional actuando pues desde los propios Javi hasta

Voz 19 46:59 Benja Itziar Castro valorar

Voz 0457 47:01 Bray Sefes una brigada o también Sandra cena que protagoniza un capítulo bastón interesantes sobre el uso de las redes sociales los influencer si los peligros que que esto conlleva una especie de Black Mirror muy castizo

Voz 2 47:13 los a Internet primer pues todo el Talía chalés

Voz 24 47:20 es suicide chales estás dispar

Voz 3 47:22 esta sí sí totalmente a suicidar de mis directos pues para hablar de terror y feria tenemos al teléfono a su creador a Benja De la Rosa hola qué tal

Voz 25 47:37 hola buenos tardes pues es muy bien aquí ya en capilla

Voz 3 47:42 somos nosotros bueno cómo surge esta idea de esta locura maravillosa que este error cañí el cómo consigues y sacarla adelante aquel locos te has metido por el camino vamos

Voz 26 47:55 bueno los grandes locos han sido Javier Calvo y Javi Ambrose y los Javi que han sido ellos un poco los los grandes impulsores si esto era una idea que tenía yo que lo estaba haciendo unos teatros alternativos zonas Grau Masó en aún un homenaje a Chicho y a Alfred Hitchcock gritó este tipo de series fervor ya te digo yo andaba más Underground lo vieron los Javi it fue como pero esto es una seria esto lo fue tal Illa ellos se encargaron un poco de pues eso de contactar con Plus en Atresmedia y de impulsar el proyecto no

Voz 3 48:36 yo no sé si te da terror que mañana la muñeca Marifé pueda convertirse en emblema de una nación

Voz 26 48:44 estoy un poquito asustado con la muñeca Baby fe porque madre mía se

Voz 3 48:49 sí es que es muy gracioso

Voz 26 48:51 sí es muy tremenda perdedor para mí como autor no deja de ser una B

Voz 3 48:56 porque sería más allá de la mujer

Voz 26 48:58 no Marifé pero si aplica Paris es verdad

Voz 0457 49:03 claro hablando hablando de eso venga más allá de lo sobrenatural aquí es pones pues algunos peligros que que que más nos acechan que son reales más de una muñeca que hable no como la homofobia las redes sociales y son son estos tus miedos es esto lo que te quita el sueño lo que bloque que plasma en en la serie

Voz 26 49:23 exacto sí la muñeca varicela sino en un vehículo para hablar de la homofobia que siga existiendo inherente a urge también era de la veréis que la ultraderecha hay esas cosas que dicen tan tremendas en pleno siglo XXI que eso es lo que asusta no y de ir por debajo del terror y Federica que es menos frívola que Figa hay frívola ay ay ay circo y hay feria no pero por debajo siempre subyace un mensaje y pues ese tipo de terror da la homofobia late Dance fobia que se sigue hay un capítulo que son dos actrices extras hemos querido que que lo que lo hiciera mella es un poco duro ese capítulo y habla de eso no porque sea el colectivo trans también es un colectivo muy maltratado todavía en pues todo todo esto que está pasando con las redes esta locura está obsesión de los jóvenes por los light que a veces lo youtuber llegar a unos extremos tremendos no una serie de errores que tenemos ahora mismo que va más allá de zombi o de una posesión no son eso es ese día a día actos todas estas cosas pues eso es lo que me da más miedo no

Voz 3 50:30 es justo que