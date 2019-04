"No sólo había muerto una librería, sino algo del alma de esa universidad, algo del alma de todos nosotros"

Voz 1

00:00

en la Semana del Libro quizá no sobre preguntarse sobre su futuro los que hemos ligado a los libros nuestros días tendemos a dar por sentado que siempre estarán ahí que no hay manera de erradicar una presencia tan querida y familiar que ni siquiera las diversas alternativas tecnológicas han logrado gran quitarnos de las manos ese volumen impreso en el que compartimos sueños y viajes con gente que no está con nosotros lo que ni siquiera está ya entre los vivos esta semana sin embargo traigo malas noticias desde el futuro la imagen se ha quedado grabada en mi retina con la amargura de una catástrofe la obtuve días atrás en la librería o lo que solía ser la librería de una universidad norteamericana en la entrada en efecto estaba el logo de una conocida cadena dedicada al comercio de libro qué tiene la contrata para explotar la tienda en el interior en cambio apenas había una decena de títulos de ficción y otros tantos de no ficción las novedades y los éxitos del momento el resto de la inmensa superficie estaba ocupado por entero por camisetas de los equipos de baloncesto