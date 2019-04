Play Segunda: Una final por la permanencia (25/04/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play segunda con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal bienvenido bienvenidos el capítulo ciento noventa y cinco de Play Segunda ahí bienvenidos a la jornada treinta y dos tres una jornada en la que ya no están ni Alberto Monteagudo en el Lugo ni Juan Antonio Anquela en el Real Oviedo les sustituyen Eloy Jiménez en el Anxo Carro vuelve Sergio Egea al Tartiere llevamos dieciséis cambios de entrenador entre once equipos mientras que diez clubes mantienen al técnico original de inicio de temporada Jagoba Arrasate Luis Miguel Ramis Diego Martínez Álvaro Cervera Vicente Moreno Pacheta Fran Fernández Cristóbal Parralo Antonio Iriondo López Garai son los únicos técnicos que empezó la Liga y que todavía siguen ocupando su banquillo curiosamente los cinco primeros de la tabla no han cambiado de técnico la mitad de los equipos han cambiado ya su banquillo inicial y alguno incluso lo han hecho ya más de una vez el que tiene el récord es el Córdoba hasta tres cambios cuatro entrenadoras distintos contando que Francisco ni siquiera empezó la pretemporada y les siguen Extremadura Real Zaragoza Lugo los tres con dos cambios y hasta ahora con tres técnicos distintos le servirá al Lugo el cambio para salvarse les servirá al Real Oviedo el cambio para jugar el play off no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Rubén Díaz a los mandos arranca a preso

Voz 2 01:57 pues esta semana tenemos alguna baja seguimos de alta

Voz 1643 01:59 es de cartera esta vez es subdirectora Play Segunda le toca a José Antonio Duro duro muy buena qué tal muy buenas subdirector y dentro de nada espérate que favorito es a la categoría de director que estáis haciendo méritos sí creo que hay un empujoncito más si a ver qué pasa a ver

Voz 1704 02:14 qué pasa en la próxima semana ganase muy importantes que diría cualquiera

Voz 1643 02:16 entrenador clases que semanas yo diría que ahora se prevé que en horas en días de duro hoy Paco dirijan a este programa aquí lo hemos fichado yo ahí lo dejo esta semana hemos fichado a pues una vez más a una persona que nunca ha llegado tan alto este programa tan bajo está con nosotros Amanda gala a qué tal chicos guarra en la primera queremos traer de la redacción aquí para esto pues es la primera vez que nadie limitada cuidado porque por aquí ha pasado ya Gonzalo ha pasado Sofía Uxue súper pero bueno tiene ya ha pasado tanta gente que lo mejor es llevar al estrellato a tanta gente y también a estrellarse a bastante baja estrellarse que al estrellato pero bueno depende cómo lo mires Amanda de aquí si te escucha Laura puede sacar un contrato fijo no o mejor aún si no te escucha puede sacar un contrato fijo de escucha lo mismo mañana sale a la calle tampoco problema voy a arriesgarme por valor el sesenta arriesgarme esa la actitud hay que jugársela

Voz 3 03:07 la jugarla cómo se juega está

Voz 1643 03:09 semana duró la jornada treinta y seis en seguro de división que es la que nos ocupa porque siempre si vamos a hablar

Voz 1704 03:14 a la semana con Joseba Etxeberria Sergio Sánchez con atención especial a los tres partidos que puede ser decisivos tanto por arriba como por la parte de abajo además vamos a hablar de la llegada de Eloy Jiménez al banquillo el Lugo y la vuelta de Sergio De Gea al Real hoy

Voz 1643 03:26 pero además también en la llamada del ascenso os vamos

Voz 0419 03:29 a contar la última hora y las novedades de dos de los partidos más destacados de la jornada treinta y seis el duelo entre primero y segundo del Osasuna Albacete y el que enfrenta a Málaga y Mallorca sexto y quinto clasificado además hablaremos de la final por la permanencia entre esté en Extremadura hice Neri

Voz 1704 03:44 ya esta semana os contamos la historia de Javier Jiménez el único aficionada del Córdoba presente en el Carlos Tartiere de Oviedo el pasado fin de semana allí estuvo para animar a su equipo un esfuerzo que han merecido el reconocimiento de club del Arcángel el aplauso de los jugadores que fueron a saludarle después del parto

Voz 0419 03:58 pero terminamos con los happy PIL de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda de vigor con noticias de todos los equipos y con todos los partidos del fin de semana y con el cierre de Jaume Negreira que pone la firma a una Segunda deprime

Voz 1704 04:10 esta jornada que es la XXXVI comienza el viernes a partir de las nueve Los Pajaritos lo hace con un Numancia Deportivo de la Coruña ya para el sábado a las cuatro y cuarto Málaga Mallorca a las seis el Osasuna Albacete Balompié y el Almería Real Oviedo a las ocho y media en el Francisco era era por abajo el Extremadura Tenerife ya el domingo al mediodía Rayo Majadahonda Cádiz a las doce el Real Sporting el charlas cuatro dos partidos a las seis Granada Nàstic Unión Deportiva Las Palmas Lugo el que cierra la jornada

Voz 1643 04:35 es el domingo pero a las ocho Córdoba Real Zaragón repasamos también la clasificación si os parece

Voz 0419 04:40 y en ascenso directo Osasuna con setenta puntos le sigue el Albacete cosas y cuatro después Granada empatado a puntos con el Albacete cuarto Cádiz con cincuenta y nueve quinto Mallorca con cincuenta y ocho in Málaga sexto con cincuenta y ocho también en los puestos de descenso en Lugo a treinta y siete puntos veinte en el puesto número veinte Nàstic con XXVIII Korda Veintisiete ir el colista sigue siendo

Voz 1643 05:02 de aprobamos duro no lo aprobamos yo creo veremos incluso casi un notable alto un notable alto un ocho menos tejiendo bastante duros que no porque el apellido yo es que soy así otra semana te invitamos al programa manda entre otras a sobresaliente vale me parece bien así pero la jornada treinta y el único en casa es una jornada que vamos a analizar desde ya aquí en segundos Osasuna dio otro paso más para conseguir el acceso a Primera y lo dio con una remontada fuera de casa ante el Elche los rojillos suman ya quince victorias en las últimas veinte jornada mientras que ningún otro equipo lleva más de diez en este tramo de competición este fin de semana puede ser además un paso casi definitivo porque recibe al segundo que es el Albacete además se enfrentan el quinto y el sexto Mallorca y el Málaga y hay una final por la permanencia en el Francisco de la Hera entre de Extremadura que has salido del descenso y el Tenerife que si pierde se puede complicar y no sólo la Liga sino a lo mejor hasta la vida porque cada vez queda menos nos queda mucho muchísimo prohibir y queda mucho por contar así a la jornada treinta y seis de la Liga es una jornada que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera que Joseba Etxeberria que hoy le hemos dado libre porque tenía otro compromiso pero sí que está por ahí nuestro compañero de Movistar Plus que es el tío que más sabe de segunda de toda España Sergio Sánchez va a ser muy buenas hola qué tal os suena yo no sé si decir que si Osasuna gana tu Albacete clásicas está en Primera aunque lo pueda valer el empate

Voz 5 06:38 sí hombre yo creo que le valdría hasta el empate lógicamente la que tiene y el hay que recordar que me faltan los tres puntos del partido frente al Reus y además estamos viendo que está en un momento en el que Al Nahda hacerlo bien les sale todo no porque en el partido frente al él sí subieron los de Pacheta un montón de oportunidades que no aprovecharon otra vez a reaccionar Osasuna como Le dimos ya en el último partido frente al Depor cuando dados los de mantita adelantaron las sensaciones que tramite son fantástica pero si encima le gana al inmediato perseguidor pues era dar un paso para que el ascenso sea más temprano no que llegue antes la verdad es que tiene pie y tres cuartos en primera división pero de solidaridad aquel ascenso pues practicamente esto que con la mano

Voz 1643 07:17 esta semana no te a preguntarle a qué partido va ser el último porque vamos viendo que el partidazo de Madrid Push tiene que ser este gen hay otro

Voz 5 07:24 eso es tiene que ser ese porque además estamos viendo que los dos equipos no sólo es que estén bien clasificados es que Osasuna como hemos visto hasta en siete ocasiones ha conseguido remontar un marcador a personas terminado ganando es que el Albacete junto con Osasuna son los máximos goleadores la categoría es que Osasuna Albacete son los dos únicos equipos que no han perdido todavía en casa vamos a ver goles segura ya viste por ejemplo en los partidos frente a la Unión Deportiva Las Palmas la capacidad de reacción de confianza que tiene ahora mismo nuevo Osasuna es una apisonadora trece victorias consecutivas Sadar pero el único equipo que se le pueda plantar cara en su estadio es el Albacete muy difícil pero bueno va a ser un reto para los manchegos el conseguir ganar nada más y nada menos que donde nadie lo ha conseguido para Osasuna si consigue ganar al Albacete igual termina temporadas siempre también sólo encuentran sabes

Voz 1643 08:11 luego hay otro dos partidos este fin de semana que son muy importantes es en Málaga Mallorca ese sexto contra quinto y por abajo es Extremadura Tenerife que es una final para el Extremadura una final mar de todas las que le quedan

Voz 5 08:22 sí y también la forma de poder complicar la vida a muchos porque fíjate que el el Tenerife la próxima semana centra el derbi canario frente a la Unión Deportiva Las Palmas pero es que esta semana Las Palmas viene de una mala imagen sobre todo en defensa en el partido del Carlos Belmonte recibe al Lugo que si el Lugo consigue sacar un resultado positivo con nuevo entrenar con Eloy Jiménez al frente en el Gran Canaria la semana siguiente va a poder aprovecharse de ese enfrentamiento entre Tenerife Las Palmas la madeja ese día no también el Rayo Majadahonda con los últimos resultados puede ver cómo se va complicando la situación el Numancia que tienen que visitar por ejemplo el campo del Albacete se pueden meter muchos ahí en la pelea yo creo que ahora mismo qué va de menos a más y ese estaba cogiendo aire es el Extremadura que Juan Manuel ha conseguido tres victorias consecutivas dos de ellas fíjate que han sido en Riazor y en La Rosaleda por el mismo marcador por un tanto a dos otro partido victoria en casa frente al Almería claramente a la dinámica es muy positiva y ahora mismo hay otros equipos que desprenden muchas pero sensaciones incluso teniendo más puntos que las que puede tener el Extremadura incluso en el partido entre el Córdoba y el Zaragoza el Córdoba decimos que está prácticamente desahuciado pero ojo al Zaragoza que como no gane los tres puntos después recibe al Deportivo de la Coruña y se une también a la pelea por abajo

Voz 1643 09:36 ya está todo apretado está todo emocionante claro alguna falta la paciencia Hay le pueden los nervios Iván ya Sergio dieciséis técnicos destituidos los dos últimos han sido Sergio Gea por Anquela y Alberto Monteagudo por Eloy Jiménez y claro dieciséis técnicos en once equipos de Segunda División empiezan a ser muchos sí demasiado son dieciséis

Voz 5 09:56 espero pero además dieciocho relevos no contándonos que han pasado en equipos que ha habido bueno con entrenadores que han estado durante unos partidos algunos que han hecho varios cambios de entrenadores equipos con más de un entrenadores luso con tres como la Unión Deportiva Las Palmas como en el Real Zaragoza y sobre todo yo lo que creo Óscar me llama la atención es que además que los cambios ahora los cambios tan pronto los errores que han llevado a esa falta de confianza para que en la quinta jornada de Liga nada más y nada menos hoy a Joseba Etxeberria que suele estar con nosotros acompañándonos desde haya culminarán del Tenerife cuando la Liga acababa de empezar y lo habían renovado al terminar la Liga que Dios cuando en la jornada diez llegan mi echan en a que espera el Real Zaragoza por un gol del Tenerife en el minuto noventa y seis con a disparate cuando en la jornada décimo cuarta el equipo de Manolo Jiménez la Unión Deportiva Las Palmas temple Dios que está esto dicen que hay quema amarrados más sigue el ascenso directo terminan echando Manolo Jiménez después lleva Paco Herrera después y todo va en declive constante hay que decir que no hay paciencia esto no es una carrera los directores deportivos yo creo que muchas veces me consciencia de dónde estamos de que esto es la segunda edición de Tengo una planificación paró un año todo lo contrario puede ser por ejemplo los ejemplos de Osasuna o Almería el Osasuna el Atlético Osasuna perdón empezó mal todo Atlético Osasuna confiaron mucho también que lo había hecho Vinton el Numancia que ha estado a punto de conseguir un ascenso le dieron necesita Dios le dieron el tiempo que hace falta sin embargo hemos visto a otros equipos que no lo han hecho en el Almería hubo muchísimo ayuda porque hubo muchos fichajes también incluso de Segunda División B mucho jugador que llegaron por ejemplo del Marbella ciento antes eran jugadores los que no había confianza dice parecía que era no parecía mucho me comentaban que era una posta demasiado arriesgada las cosas no comenzaron bien pues se confió en el que coincidió también en San Fernando esté había hecho un esfuerzo tremendo para el equipo le mantuvieron incidieron apostando por él yo creo que no siempre el acierto mantener o cambiar de entrenador porque eso sólo a los resultados a toro pasado como todos Manolete pero sí que la para

Voz 6 11:57 ciencia se echa de menos en una categoría en la que me das

Voz 5 12:00 sensación de que a veces que el director deportivo sino muchas veces lo que excluir Jaume a todo el entorno no es consciente de dónde está en de que la Segunda División es muy larga lo ven Nacho González es un ejemplo no un relevo no hubo gente tenemos que retirar al equipo y ahora mismo está en una dinámica que ha llevado dirime a dimitir hasta la directiva antes bueno ese demasiado demasiados nervios ya

Voz 1643 12:22 pues como he dicho antes creo que lo dicho vale voy a decidir bien cada vez queda menos pero nos queda muchísimo que muchas gracias y hasta el próximo jueves en Segunda

Voz 5 12:32 venga un abrazo gracias

Voz 1643 12:42 pues vamos a conocer las novedades y la última hora de algunos de los partidos que juega los primeros de la tabla empezando como siempre por el líder por Osasuna que recibe al Albacete en El Sadar o lo que es lo mismo juegan primero contra segundo el sábado a las seis de la tarde en Pamplona hasta Javier Laquidain hola aquí muy buenas tardes era muy buena en algún lugar de la Mancha Juan más Sevilla Juanma aquí estamos muy buenas la quinta victoria en los últimos veinte partidos remontada de líder en Elche la suerte del campeón golazo de Roberto Torres lo que quiera pero gana al Albacete no sólo suma catorce victorias seguidas en las sino que deja la tercera plaza nueve puntos con lo que hay en juego practicamente volver a jugar entre semana el próximo año en estas fechas

Voz 0689 13:25 podemos decir que en medio ascenso un bono para un mundo una porque como dicen los datos

Voz 1643 13:29 con espectaculares durante toda la temporada los somos repito

Voz 0689 13:32 viendo flor de un momento sino que se va repitiendo partido tras partido lo de las remontadas sí que es cierto que quizá Lezo entre un poquito la fortuna Direct X son ya siete remontada tendríamos de temporada hay once por lo menos con igualadas por lo tanto es que sea tu nadie récord pues va camino de la Primera División aquí la gran pregunta es cuándo pero el objetivo es intentar que sea cuanto antes y que mejor que te sábado poderla encarrilar ante un rival directo como el Albacete séptimo partido consecutivo en el que Osasuna cuelga el cartel de no hay billetes para el pueblo tanto la afición está enchufadísimo el equipo que decir después de haber encadenado como decía trece victorias de forma consecutiva en casa la principal duda ahora mismo está en el centro del campo donde el capitán folleto oculta el sentido que retirar con molestias

Voz 0888 14:19 musculares por lo tanto es seria duda veremos si continúa en el centro del campo Luis Perea y entonces entraría Fran Mérida en el centro del campo la principal novedad positiva para Iago bastantes que recupera a un jugador fundamental al extremo Rober Ibáñez y el resto pues en principio a lo dudan punta así Brandon o si el pichichi Juan Villar al que ya empatado también con once goles de Roberto Torres para un partido como decías en el que Osasuna en caso de conseguir la victoria dejaría al Albacete a nueve puntos más el golaverage así que sería casi el paso definitivo para ascenso a Primera División

Voz 1643 14:53 esa sería la alfombra rojilla que decía yo la semana pasada trece victorias consecutivas invicto en casa pero bueno invicto hasta en casa en Albacete aunque Juanma a un Albacete que viene supera ya el millar de goles de segunda división que no va a estar solo en el este fin de semana

Voz 1704 15:09 eso es va a estar acompañado por más de doscientos aficionados

Voz 1142 15:11 dos de la madrugada del sábado van a salir varios autobuses hay algunos que se van a meter el palizón viajan a Pamplona el partido y en cuanto acabe el choque se vuelven para Albacete y otros van a pernoctar en el domingo para poder llegar a Albacete y

Voz 1643 15:25 yo también votar por cierto en las en las elecciones

Voz 1142 15:27 el Albacete está invicto en su estadio pero fuera Oscar tampoco está nada mal es el segundo mejor visitante de la categoría tras el Granada fuera del Carlos Belmonte ha conseguido veintiocho puntos y tiene todas sus piezas clave Ramis disponibles puede poner el once de gala el sábado en El Sadar porque ya tenemos convocó notoria el Albacete que ya viaja a Pamplona entra Gorosito porque se lleva Ramis a diecinueve futbolistas a la capital navarra se quedan en casa lesionado caro hoy por decisión técnica Muntari Boselli iba luz así que el albacea

Voz 8 15:55 este va a intentar pues

Voz 1142 15:57 por lo menos conseguir un resultado positivo aunque es consciente de que Osasuna tiene pie y medio ya en primera división pero sobre todo lo que quiera es esa segunda plaza que da acceso directo a jugar la próxima temporada en Primera

Voz 1643 16:09 pues Osasuna Albacete el sábado a las seis de la tarde no lo contarás tú Lake en Carrusel deportivo no

Voz 0888 16:15 eso es ahí estaremos puntuales a la cita

Voz 1142 16:17 si tuviera Juanma sí sí si me marcho me voy a Pamplona de viaje futbolístico turístico familiar así que mató tres pájaros de un tiro

Voz 1643 16:25 pues bien bien recibidos como siempre si el primer cuarto Laquila aquí lo de luego ya da mal pues si pasas hoy despliegue en Carrusel deportivo para ese encuentro primero contra segundo el mejor partido del fin de semana ayer mismo a lo mejor partido de la temporada que Juanma muchas gracias hasta próximo jueves llega a lo mejor un abrazo gracias pues otro de los partidazo de la jornada es el Málaga Mallorca que se juega el sábado a las cuatro de la en el sexto de la tabla recibe al quinto en Málaga esta Justo Rodriguez a lo a gusto muy buenas

Voz 10 16:59 hola buenas cuarto

Voz 1643 17:02 cuanto antes ha dicho yo sola

Voz 10 17:04 otro recuerda cuatro apuntaba cuatro y cuarto

Voz 1643 17:07 no son cosa de la edad ya que tomaba la cabeza pues a las cuatro y cuarto partido de La Rosaleda ahí está preparado justo hoy estará preparado Pedro Molina Pedro muy buenas qué tal muy buenas cómo estáis justo en el debut de Víctor Sánchez del Amo en casa el Málaga apuesta además una promoción de cuatro entradas a cinco euros para los socios para buscar el apoyo de la Rosaleda en un momento fundamental para el Málaga después de cambio de técnico la semana pasada

Voz 6 17:34 bueno pues yo siempre lo ha tenido lo que falsos con los que todo lazo que en La Rosaleda no pero eh cuando vencía dos uno al Lugo seis

Voz 9 17:44 partidos sin ganar en La Rosaleda aquí quizá

Voz 6 17:48 o el ascenso directo también es verdad que les quedan cuatro partidos en el recinto de la avenida de Martiricos y que si lo gana logra bueno pues alguna victoria en los dos que le quedan fuera Albacete Ocariz puesto bien podría optar a la segunda posición de lo que pasa es que ya no depende de él es su campo La Rosaleda que existe mucha presión y como bien dices bueno pues la directiva queridos que que los abonados bueno pues para premiar la fidelidad tenga opción a a quien aparte de lo metían elaborados que hay pues fíjate que se han vendido ya casi cinco mil entradas a puede haber de entrada de de casi veinticinco mil espectadores que podría ser la mayor de esta temporada en cuanto a lo deportivo del Málaga sigue con las si te Pacheco con él se ha unido el día de ayer Harper que no sale de una y se mete en otra tiene molestias musculares a para el enfrentamiento contra el conjunto mallorquín recorremos Pinto Contreras esto debuta Víctor Sánchez del Amo en La Rosaleda ya lo hizo en Alcorcón en Santo Domingo la pasada jornada con o cuatro Iberia muchas veces lo que es capaz este Málaga Si va tocar alguna tecla a algunas teclas más Vitor Easy o si va a poner el mismo que

Voz 5 19:06 tipo verle

Voz 1643 19:07 pues el Málaga es el sexto y el quinto en la tabla es el Mallorca que yo llevo diciéndolo hace unas cuantas semanas incluso unos cuantos meses sigue ahí en silencio a la chita callando sin que nadie le tomó en cuenta sin que nadie hable de él pero Pedro allí son todo buenas noticias esta semana robado Xisco Campos Si bueno el Lago Junior lo ha dicho clarito quizás jugador con más calidad de esa plantilla ha dicho yo quiero hacer historia Higuero subir hubiera primera con el Mallorca

Voz 1622 19:31 sí he tú has dicho algo clave y es que Lago Junior y yo diría que también árida y Cabrera han sido claves en este Real Mallorca hay una estadística que es brutal un sesenta y cuatro por ciento de los goles que marca el Real Mallorca son de estos dos de esta pareja formada por Lago Junior con once goles siete goles lleva árida y Cabrera de ocho asistencias para el costamarfileño hay cuatro asistencias para para el canario es que además de lo bien que lo que lo hacen a la hora de marcar goles también llama la atención que sean destapar

Voz 1704 20:03 en otras facetas como como es la de asistente

Voz 1622 20:05 P que la dábamos siempre a Salva Sevilla pues no pues como Lago Junior que nunca había tenido estos números también los estamos los estamos bien

Voz 11 20:15 ahora como como un jugador que ya

Voz 1622 20:17 no sólo es capaz de anotar sino que también es capaz de de dar asistencias hoy Vicente Moreno decía que es una muy buena noticia aunque no sea titular en estos últimos encuentros que Xisco Campos haya renovado una temporada más con el Real Mallorca porque el capitán hace grupo y sobre todo de cara al vestuario es una pieza importante en tú decías que bueno sí sin sin decir mucho el Real Mallorca se ha metido allí es un poco lo que quiere el club al menos la directiva que la presión sea para otros equipos de ellos ya les va bien estar ahí sin sin hacer mucho ruido

Voz 1643 20:57 pues es que es así no pasa

Voz 12 21:00 nos en ellas no se seguirán meter un corte de o no

Voz 1643 21:04 antes de Callao que piensa que pese a que bueno más que recordamos pues es así el Mallorca pasando inadvertido en silencio pero si te pones a mirar la clasificación desde el inicio prácticamente jornada tras jornada el Mallorca siete ha estado en play off aunque casi nadie se haya dado cuenta y ahora es quinto visita el sexto puede también dejar sentenciado un puesto en el playoff de cara al próximo mes de junio comentarte un un

Voz 1622 21:31 otro aspecto breve y Vicente Moreno va a cumplir su tercer partido que no va a poder estar en el en el banquillo rojillo

Voz 1643 21:37 pues Moreno que vuelve al banquillo de un Mallorca que sigue haciendo números para subir a Primera pues decía partido el sábado a las cuatro y cuarto para que no me corrija otra vez Justo Rodriguez hubiéramos en Carrusel deportivo con justo y con Pedro compañeros gracias a las dos hasta la próxima semana un saludo

Voz 5 21:53 abrazo adiós esta semana

Voz 1643 21:55 me han caído dos técnico nuevos como hemos dicho al inicio ya van dieciséis cambios de entrenador porque el Lugo destituyó Alberto Monteagudo ya puesto a Eloy Jiménez después de caer a puestos de descenso mientras que el Real Oviedo ha echado Anquela que no acaba de meterse en puestos de playoff para intentar el ascenso han traído de nuevo eh a un tío que no subió al Real Oviedo a Primera hace dos temporadas porque dijimos siempre que se había pegado un tiro en el pie cuando parecía que lo tenía todo a su favor para subir vuelve ahora Sergio ojea un argentino que en su día dinamitó el vestuario de Oviedo Asturias Halle Gonzales muy buenas hola Óscar buenas tardes vuelve de Salvador vuelve como héroe que como digo hace dos temporadas fue casi como villano

Voz 13 22:38 bueno sí se puede decir en realidad fue una decisión del quiso marchar porque tuvo hay un pequeño motín en El Vestuario que no fue capaz de afrontar bueno pues hoy mismo reconoció que él mismo pues había dado un paso a un lado que no quería estorbar que lo primero de todo el Oviedo el entorno el club eh pues Arturo Elías que había apostado porel Joaquín Del Olmo los dos mandatarios mexicanos si no quería tampoco falló Arlés no sería capaz de sacarlo adelante y por eso se tomó aquella decisión ir dijo que con el tiempo se llegó a arrepentir un poco porque bueno en aquel momento así pues quedaban doce trece jornadas para el final el Oviedo estaba tercero a tres puntos del ascenso directo y ahora regresa Sergio De Gea que por parte de la afición siempre ha sido bien recordado de hecho en su salida tuvo una despedida incluso en el Tartiere que acudió mucha gente ya ahora pues es verdad que los ha pillado todos un poco poso

Voz 1643 23:26 a la salida de Juan Antonio Anquela con tan solo

Voz 13 23:29 de jornadas para el final pero es una forma un poco por parte del Oviedo de tener un tramo final de temporada si se puede decir más tranquilo porque si no se llega a meter en playoff con Juan Antonio Anquela el ambiente ya está un poco más crispado lo vemos en un partido contra el Córdoba que la grada pitó tanto la plantilla como al cuerpo técnico es bueno con la llegada De Gea no tienen la obligación si eso sí de entrar en playoff o al menos esa presión añadida si no lo hace si lo hace va a estar en un pedestal si no lo hace pues tampoco pierde mucho en su en su caso bueno en el caso de de Juan Antonio Anquela si destacar que hoy Joaquín Del Olmo y es lo que también ha sorprendido el asesor deportivo de lo no dejó que no había destituido Anquela por lo sucedido frente al Córdoba sino que había sido por un montón de circunstancias así que bueno ya pensando incluso en el futuro llega Serge De Gea Diego pensando porque todavía no se sabe si va a continuar aquí la temporada que viene ya dijo Joaquín lo dijo también Egea que va a depender mucho de lo que pase en estos siete partidos así que no se fijan en lo que pueda suceder la próxima campaña hoy ha sido presentado por fin el técnico en Sergio De Gea después de tres días ya en Oviedo ha dirigido tres entrenamientos todavía no había sido presentado ante los medios esto ha dicho en su llegada a la capital del Principado de Asturias

Voz 0689 24:45 digamos que

Voz 14 24:47 miramos los siete partidos hizo habrá tiempo en un en un futuro para hablar de otras cosas mi salida del pasado fue lo que fue pasado sometió un punto lo finales de Liga siempre hay sorpresas optimismo fe que crean creo que todos unidos podemos conseguir muchas cosas

Voz 13 25:04 pues ese es el mensaje que transmite para estos últimos partidos está claro que lo de Almería para tener un rayo de esperanza sólo vale ganar si lo hacen se pueden quedar a dos o tres puntos del sexto dependiendo un poco de ese Málaga Mallorca y ojo que ya estamos acostumbrados al sistema de carrileros y tres centrales por parte de Anquela esta semana Egea ha ensayado claramente con un cuatro cuatro dos

Voz 1643 25:25 así que cambiar el sistema de Oviedo para intentar llegar a fue el Oviedo es noveno con cincuenta y tres puntos visita a la casa del Almería que es el que viene detrás décimo con cincuenta y dos y como dice Cali el que gane sea quedar muy cerquita de los cincuenta y ocho puntos que son los que marcan la mimo Málaga y Mallorca en esas últimas plazas para jugar el play off así que el ganador va a poder seguir aspirando a primera pero perdedor tenga que decir adiós este año ese ascenso cale muchas gracias hasta luego Oscar un abrazo pues aparte de todos estos partidos que hay por arriba el sábado a las ocho y media hay lo que yo llamaría uno la final por la permanencia la juegan el Extremadura y el Club Deportivo Tenerife en conjunto extremeño que ha salido de la zona de descenso en esta última jornada inmerso escucha el centrocampista uruguayo de Extremadura ya fino llevo muy buenas

Voz 9 26:10 buenas tardes cómo estamos no sé si

Voz 1643 26:12 el primero porque habéis salido del descenso o por la sorpresa que te han dado esta semana por dónde prefieres

Voz 9 26:18 por ahora que la quedado cursos en Joy has prefiero

Voz 1643 26:23 bueno vamos a pasar por la sorpresa que creo que lo más agradable y ha sido un un bonito detalle de Extremadura pero casi que cuentes yo lo que pasó y cuéntanos cómo fue esa rueda de prensa que estabas dando y de repente

Voz 9 26:34 sí estaba bueno bueno estamos aquí es verdad la pregunta sigue estando como como es el habitual en una rueda de prensa y en ese momento sabía que venía pitillo que el Papa de pero no ahora cuando estaba ahí he sino que será a las diez y media once y a mi casa y después iban a ir en entrenamiento INAR resulta que fueron derecho con el al entrenamiento a nadie que quisieron el avión que fue el Madrid sólo ninguna entrenamiento injusto o se quiera casquería que se haga en rueda de prensa entraron Mi nadie Dune de ahí se cortó la verdad imaginada con ilusión y eso tiene que prever a mi tío bueno diversidad yo cuido fueron venir y encontrarme con eso fue algo que puede contener y fue algo muy emocionante para mí sí

Voz 15 27:29 además creo que era la primera vez que tu dio cogió un avión para para dejar luego luego señorías el estadio El Vestuario los compañeros

Voz 1643 27:37 sí

Voz 9 27:39 sí claro todo lo que lo que consigo no porque no solamente el hecho de que de que es conseguir muy un día tenía que quieran Jun donde una persona muy importante para mí ir personalmente un viaje de que él no era un sueño que tenía de que él venga a verme a un equipo os estoy jugando en Extremadura en España entonces era era un sueño Diesel siempre hago mi padre ir hacia Dios es decir si hice algo que no me enorgullece y entonces no sé una familia puede estar viendo este momento y más Ismael cómo lo viven en día a día en las cosas que que paras hay siente hay también que eso muy muy apegado tan lejos que lo está sintiendo yo está sí tiene mucho sino también pero bueno son cosas que hay que están sí

Voz 1643 28:36 yo creo que no había mejor forma para celebrar esos cuatro meses en descenso y de repente salir el pasado fin de semana supongo que se ve esta semana otra manera menos con otra carga mental no

Voz 9 28:51 calculan que prácticamente él como decimos mucho tiempo como en zona de descenso Luis Suárez clave lo que diez Mi padre que decir que sí que se a disfrutar doble no sé que esperemos que que quieto quieto guasa un puerto impidió como podamos hacer una buena racha político cuando tengan juntarme con una buena familia irme

Voz 1643 29:21 de todo a pesar de que el pasado cuatro meses ahí abajo en la zona de descenso las sensaciones que daba el equipo cuando jugaba no eran tan mala como para estar en en descenso no

Voz 9 29:32 qué tal cual cuál es entonces lo teníamos hemos perdido partidos y nos encontramos con un paso por encima no me pilla muy buenas sensaciones sabíamos que quiera que hicieron unos resultados iban monumental cabeza ahí bueno pues me resultaba muy caro engañando sí Irina no encontramos no como bien como como equipo eso es fundamental y esperemos esperemos seguir así para para esta recta final y lo más importante el campeonato para una categoría que teleobjetivo que llamamos ningún

Voz 1643 30:08 a lo de este sábado ante el Tenerife yo es es una final o es otra fin más muchas aún quedan

Voz 9 30:15 es otra final más he nosotros como partido que yo yo ahora que nuestro punto de Tenerife tiene lo que queremos es mejor manera Hinault pensar cuando te das cuenta que no hay no sabemos que que ganando este mismo de grandes posibilidades decidí creciendo y eso es lo que queremos todo junto que que podamos hacer un buen triunfo oí se ir al meta Reina

Voz 1643 30:42 alguna a lo mejor puede pensar que que gane el Extremadura por cuarto partido consecutivo sería una sorpresa yo creo que no sería tan sorpresas si miras las últimas semanas si ve que es Extremadura ha ganado equipos de arriba como en Málaga el Deportivo y el Almería

Voz 9 30:57 sí lo hemos ganado a a muy buen ambiente es de nueve puntos que jugamos el partido y que íbamos a ser ser no entonces estábamos confiados echaríamos que que podíamos sacar resultados positivos en este río contra que era muy buenos rival ir hacia yo y no dieron reconocieron que hoy puede afrontar el partido contra el Tenerife y qué es lo que dice que baila que le Acoruña ingeniería he pero no estamos consciente de mismo que seguir haciendo para poder a encontrarnos bien como buena bueno quizá lo tengo muy bien muy duro

Voz 1643 31:40 el Málaga echó a Muñiz a ver si os vais a cargar vosotros a Oltra en el Tenerife

Voz 9 31:46 bueno esto es lo que lo que ha pasado llevamos lo hemos comentado ahora pero pero bueno yo soy sale de dedicada al club de Prince tiene intachable entre ellos y me pero no tienen nada más que sea de de otro equipo

Voz 1643 32:00 claro que se va a jugar a ganar y luego los demás clubes

Voz 15 32:03 tome las decisiones que quieran en Tenerife no ha ganado nunca en Almendralejo

Voz 1643 32:07 trece partidos diez derrotas tres empates sólo anotó dos goles además de en ese estadio y encima se han vendido las entradas más baratas esas quedaban dos por cinco euros y se espera un lleno en el Francisco de la Hera pero este partido cuánto de importante es la afición en la salvación de la Extremadura

Voz 9 32:23 bueno repleto de lo que tú de estadística que siempre los saldrán con un jet adecuado a mí me lo dijo un aficionado te dice no ya Junco aquí pero son son números que hay que aparte yo lo voy con ánimo posible ir como lo que consiga una qué partido o que son unos putos muy para para para la zona de la salvación entonces se elaboran a nosotros dijo en este tío está pensando ni en Tenerife bueno yo creo que lo que hubiéramos ido carísimo de voy a tener lo mejor posible

Voz 1643 33:07 pues al de muchas gracias pero estos minutos en Play Segunda Hay mucha suerte para ese partido para lograr la temporada porque la está madura ha sacado la cabeza de ese pozo del descenso idea no volver a meterla

Voz 9 33:19 bueno muchísimas gracias a Deco irá como a la puerta

Voz 16 33:29 yo

Voz 1643 33:40 pues vamos a contar la historia de Javier Jiménez duro algún esa pregunta ahí quienes Javier Díez Javier

Voz 1704 33:47 pues mira Javier Jiménez es quizá

Voz 1643 33:50 alguien de los que nos está escuchando a esta hora si no él si no es él

Voz 1704 33:54 de manera personal pues seguramente muchos aficionados que se pueden llevar también Javier Jiménez

Voz 1643 33:58 si alguien que solamente se puede sentir identificado con que ha pasado a a Javier Jiménez el pasado fin de semana porque Javier Jiménez eso era aficionado del Córdoba que cogió carretera y manta Se marchó a Oviedo para ser cruzarse el mapa se apunta otra que partidazo yo era estéticamente hice vio partidazo de Teresa tres tres tres pero bueno es que llega allí se encuentra que su equipo empezar perdiendo el cordón pero además muy rápido una losa aún mazazos empresaria para que he venido yo aquí en el Tartiere la que está cayendo y qué bonito estadio pero que no están pegando y encima con el Córdoba estando como está que nosotras y al final el Córdoba empata a tres que tampoco les sirve mucho el punto bueno pero te va con otros avales boca pero consiguieron mira hicieron que echaran a Juan Antonio Anquela fíjate lo que provocó el empate del Córdoba que dicen en Asturias que no fue ese empate a tres sino que fue por toda la trayectoria bueno pues David Jiménez es el único aficionado del Córdoba que estuvo acreditado en la zona visitante del Tartiere

Voz 1704 34:49 lo que más gracia me hace de todo es que enfocaba a la zona visitante del Carlos Tartiere únicamente el que podía haber sentado en cualquier otra zona del campo y quizá esta historia nunca hubiera salido a la luz

Voz 1643 34:59 aquí pero estaba Javi Jiménez el solo en la grada

Voz 1704 35:02 arriba el Tartiere en la parte visitante trata el arte

Voz 1643 35:04 Campos sí tenía en la zona visitante donde elegir sí si te has sitio podrías sentarte donde quiera bueno pues Javier Jiménez pasó el pasado lunes por El Larguero de la Cadena SER estuvo con Manu Carreño y nos contó cómo fue Follies que quedó gracioso

Voz 17 35:16 la verdad que yo digo la verdad estoy en una estoy en una peña en la Peña Córdoba manía in hizo la EMA siempre siempre bastante gente junto se montó fechas de Semana Santa el equipo va mal yo tenía la oportunidad que tiene unos días librada habían dado en el trabajo voy tenía ha señalado este viaje poco Oviedo era duro dos poco sitio para los campos de Segunda División que nos faltaba porque no quería desaprovechar su oportunidad

Voz 8 35:43 no no te vigilaron mucho eso sí porque cuando a la policía no

Voz 17 35:48 mira si hubo un detalle curioso que me quedé a la a la espera de la llegada de la UVA antes de empezar el partido y estaba me dijeron entran por aquí por este este parking entran directamente vestuario me si de Jaycee allí se excavará verlo cuando le dijeron por el pinganillo a la Policía Nacional la ese que llegaba el autobús Hugo Boss por lo menos doce

Voz 18 36:10 Legia nacional las cosas yo me le solo

Voz 0689 36:18 desviaba inamovible los caballo

Voz 18 36:21 cómo montan el doce fiaban de pilas doce policías

Voz 19 36:27 sí

Voz 0689 36:29 en la segunda división Play Segunda

Voz 19 36:34 la la la la

Voz 1643 36:38 un dos tres cartas en los días que nos quedan para las elecciones generales para votar el domingo a qué viene esto es bueno alguna cosa que se me ha ocurrido ya veréis parador de veinte Gol TV compañero esto Ruiz muy buenas qué tal muy buenas esto viene porque pesado adiós las cuatro Happy Pilsen esta semana pueden tener hasta color mira a un una pastilla puede ser azul la otra Roja la otra morada y la otra naranja con los cuatro partidos que se enfrentan el próximo domingo en las elecciones generales eh

Voz 20 37:06 lo que a hacer algunos se moja con algún colonos o lo vamos a dejar en puntos suspensivos

Voz 1643 37:13 mira yo me mojo con dato con con lo tengo dos el blanquiazul el Club Deportivo Leganés sedes se ese en el que defiendo

Voz 20 37:22 buena te contaba esto porque sabes que

Voz 1643 37:24 Mario el Ales lleva toda la semana intentando votar por correo

Voz 20 37:29 algo he leído por ahí no no estoy indignado no iba a ir he visto o que por ahí por redes sociales iba sonando peinetas que creo que esta mañana lo ha conseguido

Voz 1643 37:39 pero no que ya consta la costa la costa además que la permanencia no te digo más sí

Voz 20 37:44 el extremis eh

Voz 1643 37:46 así que lo lo ha conseguido y ya votado lo que no nos ha dicho es el voto pero seguramente que ha votado por el Tenerife y porque el SICA Oltra una jornada más que eso es será buena noticia para conjunto tinerfeño que tiene un partido importantísimo ante el Extremadura que es como como una final

Voz 20 37:59 vaya ya además lo que va a venir la semana siguiente que ser el derbi canario así que imagínate cómo puede ser ese partido

Voz 1643 38:06 te digo una cosa no ha ido a Tenerife a votar para las selecciones pero lo mismo se que se va a Canarias a ver el derbi es otra cosa

Voz 20 38:11 no me diga si si ven vamos a ver si eso me voy cuando también voy

Voz 1643 38:15 porque la próxima semana ya te digo que lo está de vacaciones por ahí

Voz 20 38:19 pues ya te digo yo que lo voy a tener que dar un toque a ver si yo creo así no

Voz 1643 38:23 pues a ver si la imagen de Tenerife está estado Brito íbamos a animar a la gente con esas esas cuatro Happy PIL del pasado fin de semana los cuatro apuntes de la jornada treinta y cinco La dos tres

Voz 20 38:36 venga pues la primera para ver felices a unos que ven Polo Sur cerquita del mar Ibiza si Víctor Sánchez la oye

Voz 1643 38:45 la esperanza

Voz 20 38:47 el preparador del conjunto malacitano estreno en un lugar siempre complicado como es Santo Domingo y una resolución del caso que para ser su primer partido pues arrojó mucha luz al conjunto malacitano de cara a lo que puede ser la recta final de temporada que ganar en Santo Domingo ganar la Agrupación Deportiva Alcorcón uno a cuatro pues ya es suficiente este complicado pero si uno echa un vistazo al partido le exhibición de Ontiveros sin ir más lejos con toda su magia la aparición de nuevo de cara a portería de Adrián el golazo que anotó Renato Santos la actuación colectiva que tuvo el conjunto costasoleño puerta entender que parece que desde el primer día ha conseguido dar con la tecla veremos el recorrido que tiene propiamente tan sólo es el primer partido pero las señas las muestras de identidad que dejó son como para ser optimista para Humala que ya tiene a su nuevo en el banquillo

Voz 1643 39:38 sí que tienen partido este fin de semana importantísimo ante el Mallorca que es el equipo que le precede en la tabla por el sur ha venido la primera píldora para donde para acabar de España salvar a Segunda

Voz 20 39:49 la segunda dice algo así como estilismos Mosquera que nadie vaya a pensar además que sea Amado apellido tuvo como algo que ver con las peluquerías durante mucho tiempo nuestro país pero no va por ahí los tiros si es que si hablamos de Mosquera a día de hoy es un apellido ilustre por lo que está consiguiendo desde su llegada al Estremoduros deportiva y es que el conjunto de Almendralejo ya es capaz de permitirse a pesar de la que está atravesando todavía en peligro lujos como el de ganar en Riazor como el de imponerse en el campo del Depor de verdad que el Depor lleva una racha bastante negado te iba a nivel de resultados jornada consecutiva sin ser capaz de ganar pero para de Extremadura irá a Riazor un campo emblemático de fútbol español en su primer año después de la pensó jugándose los ser capaz de ganar de esa manera pues este que te voy a decir el estreno goleador de Olabe primer gol con la camiseta de Extremadura un gol de Pardo salir de la zona del descenso eso es el rédito que le ha dado al Extremadura poder llamen en Riazor gracias a ese nuevo estilismo y esas nuevas formas que les dio Mosquera

Voz 1643 40:53 ganar en Riazor ganara en Málaga ganar al Almería resultó clan serbio de Extremadura para salir de la zona de descenso la primera píldoras se fue a SUR la siguiente a servir un poquito por la izquierda por Extremadura la siguiente no vaya al norte os no sólo en el mapa

Voz 20 41:07 es que tú sabes que la representación sureña la Leo no estreses bastante importante así que a ver por ahí también sí dice feria en abril día Sevilla tres equipos andaluces tuvieron motivos para y a celebrar tuvieron motivos para ponerse el traje de luces para ponerse el sombrero de copa el Granada ganando uno a dos en su visita a la eso carro luego el cada dos a uno al Club Deportivo Numancia el Almería siendo capaz de tomar la isla de tomaba el Heliodoro a imponerse uno a tres así que los tres tienen motivos para festejar el primer caso el Granada porque sigue peleando ni igualdad de puntuación con el Albacete por el ascenso directo a pesar de que por un momento con ese resultado que tenía Osasuna se acercaba incluso todavía más la primera plaza al final se mantiene todavía a esa pelea por la segunda el club de fútbol con un estelar en el minuto noventa y cinco para darle una victoria al conjunto Álvaro Cervera para seguir en zona de paseo y quizás todavía mirando más arriba y la Unión Deportiva Almería sobre todo para no despedirse de sus opciones de play off todavía quedan puntos por delante de tres Si el conjunto almeriense es capaz de tener resultados como que tuvo el otro día también fuera de casa pues obviamente bastar más cerquita de conseguir

Voz 1643 42:20 pues un hat trick es lo que hizo el venezolano Darwin Machi pero la victoria de el Cádiz un hat trick también son el número de píldoras que lleva hasta

Voz 3 42:28 ahora Héctor nos queda para redondear la

Voz 1643 42:30 la cuarta

Voz 20 42:32 la última dice Moreno en fin de de Ramis y eso que no en toda la península de hecho buen tiempo pero esto haylos no a los entrenamientos dos entrenadores perdón de la categoría como son Vicente Moreno como es el caso también de Ramis el primero en Mallorca el conjunto de Palma fue capaz de imponerse por dos a cero al Rayo Majadahonda sigue intratable en casa y no de fondo ha logrado una victoria importante en esta segunda vuelta pero ahora le va a ir a tocar visitar Málaga hay si es capaz de esta carrera y también un buen punto una buena victoria estábamos hablando de que el Mallorca que en ese ritmo de puntuación por lo menos para garantizarse el leyó y luego el Albacete en Albacete que no baja los brazos que mucha gente auguraba que podía caer que podía pinchar pero es que a día de hoy el Albacete jugaba muy bien al fútbol tiene gol tiene llegada tiene multitud de caminemos para fábrica ocasiones tiene aún Eugène ni espectacular tiene un feo a que cada día parece un futbolista mayo orquesta que decir a pues se impuso cuatro dos a la Unión Deportiva Las Palmas así que tanto Real Club Deportivo Mallorca como Albacete Balompié en este fin de semana de Ramos en este fin de semana ha ganado seis museo moderno se ponía el sol no hacen más que brilla

Voz 1643 43:45 vaya partido el el Albacete bueno hubo un momento cuando empezaba esto porque pensaba que estaba jugando todavía el Manchester City Tottenham y un partido de la voz

Voz 20 43:52 esto

Voz 1643 43:54 tres goles en minuto dos minutos poco

Voz 20 43:56 iba de un lado para otro sin parar y además todos acertaban

Voz 1643 43:59 pues nada en partido emocionante y Ximo ICO muchos goles espero que los partidos que te dan ganas de fin de Thor tengan el mínimo tanta emoción quizá no tanto goles pagar te deja la garganta pero a menos que tengan esa tensión esa entrega

Voz 20 44:10 pues vamos a empezar el viernes mañana mismo íbamos a ver el tercer examen para José al frente del Depor de porque está fuera de play off the porque ve cómo la brecha es está empezando a ampliar además con todo lo que ha movido esa decisión del Consejo de Administración de dejarlo de presentar su dimisión it le toca visitar al Club Deportivo Numancia hace que veremos excede por cómo es capaz de reaccionar ante la mini crisis que está atravesando eso será el viernes rango de ir el partido al que hacia referencia anteriormente bajar el sábado a las cuatro de la tarde se va a disputar a La Rosaleda para enfrentar al Málaga y al Mallorca íbamos a tener el lujo de poder estar ahí para contarlo

Voz 1643 44:48 es un partidazo ese Málaga Mallorca decisivo para los play de ascenso a Primera división pues estos muchas gracias debemos y te escuchamos este fin de semana la tele

Voz 20 44:57 pues un abrazo grande a disfrutarlo de fin de semana tachado

Voz 1643 46:06 no pero tampoco yo te voy a decir que sí ya sé porque domingos Duarte macho menos dos tendría más puntos luego otro