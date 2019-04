Voz 1

00:00

yo me he cruzado muchas veces con quién no quería en las balas han silbado demasiadas veces CSKA en mi cuerpo estoy desvaneciendo los atajos de la casualidad no quieren verme en lo que las pocas neuronas quién no han muerto bañadas en alcohol desean en mis pensamientos sus que anhelan nunca acuerdo pasado cae una y otra vez no consigo respirar nítido ni ver más allá del olor de verte amanecer en una habitación a oscuras que descompone cada silencio silencio cada silencio que sólo soy yo esta camas vacía llena de mi de asfixió en mi aire libre de invierto en mi todo el tiempo que me necesito aspiro y suspiro el vértigo de verme amanecer y en obtener un atardecer a quién dar la mano enamorado me deshidratado con cada uno de los pesos que me faltan sedes instalan todas las actualizaciones de los recuerdos que no guarden debidamente y se pierden en el fondo de la papelera de las constantes que he dejado de usar por tu culpa tu ausencia negó esta los debidamente que tu presencia si me infectan las heridas que sin sentirte sienten cada vez es más lejos de los versos y de los sorbos de las cervezas que emitan caos irreverencia pero sobrevive aunque a veces no quiera o no haya querido leer veneno con cada pulsación te aseguro que me he preguntado a mí mismo porque si con esta historia me responde una y otra vez mi cuerpo con la misma respuesta