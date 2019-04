Alejandra: viajar para descubrir que quieres cambiar el mundo

Voz 1 00:00 tú vayas donde vayas con varias y mercancías

Voz 3 00:17 alguien tiene que dos años y estoy viajando sola por el mundo de un momento y que llevo nueve meses casi diez países y ahora mismo estoy seguro bueno los países que visitó antes son China Hong Kong Vietnam Tailandia Malasia Singapur Indonesia Filipinas Taiwán y Corea bueno la verdad es que está siendo ya increíble

Voz 1 00:43 bueno es que es que ante de ADE de la Universidad Valencia y acabé en junio en Juli directamente PG está gratamente pasado eh

Voz 1491 00:55 desde luego menuda aventura imposible recordar esta lista de destinos diez países en nueve meses vamos a quedarnos con Corea del Sur de momento lo acabamos de escuchar es donde ha recalado Alejandra nuestra protagonista de hoy en vayas donde vayas Marina García buenos días buenos días

Voz 4 01:10 que me hoy no tengo veintidós años y estoy viajando

Voz 5 01:14 Solà por todo el mundo yo también quiero fue es ya empieza bien esta historia no es que os pelearme porque vais a a terminar de alucinar con lo que nos cuenta ahora Alejandra nos habla desde Corea del Sur desde su capital Seúl una de las más pobladas en el mundo diez millones en el área metropolitana veinte con los alrededores para que os hagáis una idea que es muchísimo su densidad por kilómetros cuadrados es de diecisiete mil habitantes una auténtica locura considerando que es el doble que en Nueva York que les que poblada no

Voz 1491 01:44 compararlo en Madrid la densidad de población es de cinco mil diecisiete mil kilómetro cuadrado o sea tres veces más pues

Voz 4 01:54 tienen que estar muy apretadito codo con codo

Voz 5 01:57 se encuentra a más de diez mil kilómetros de su cambiarán tal como nos contaba y aunque ahora se encuentra allí estas semanas por una historia que luego entenderéis ella recorre el mundo y lo explica con

Voz 6 02:10 de una fueron decidí hacer un año viajando

Voz 7 02:14 por qué podríamos decir que yo soy la típica estudiante mediocre que bueno que empezara estudia de porque no sabía qué elegir pero cuesta cabe seguía sin saber pues cuál dirán mis sea cuál era mi pasión no cuál en cuál será mis habilidades debilidades todo eso osa como me da la sensación de que me quedan muchísimas cosas por aprender cosas que no estaban en los libros NYSE podía aprender en la universidad así que fue el momento que que decidí aprender de una manera diferente ahí decidí pues es empezar a viajar yo sola bueno el viaje el enfoque de una manera que que eso sano para aprender todo lo que sea la universidad no me había enseñado entonces quería vivir un mes en cada país allí trabajando de cosas totalmente diferentes entre ellas para realmente explorar un poco mis límites no Isabel pues eso qué cosas me gustaba más que cosas me gusta menos

Voz 1491 03:08 pues cedía una estudiante mediocre pero pero Alejandra una muy inteligente tanto lo que dice y cómo no la forma en que en que lo dice por no entrar además en la envidia ya ya lo apuntaba Aitor en la envidia que seguramente está despertando en muchos oyentes nosotros desde luego porque esa idea de dar la vuelta al mundo de de ir probando de salirse del carril establecido a todos nos ha rondado la cabeza y bueno el noventa por ciento no hemos tenido valor

Voz 4 03:35 claro porque yo siempre suelo decir yo creo que todos en

Voz 8 03:38 es un día hundía simétrica el Euromillón haría rico

Voz 4 03:41 pero hay gente bueno pues le viene la idea día

Voz 8 03:44 ya decir pues ponerlo fin

Voz 5 03:46 pero millón esa es la clave no es porque ese valor de dar el paso sin tener la vida asegurada los oyentes estarán pensando qué plan tenía Alejandro o tenía plan y efectivamente lo tenía Mina

Voz 7 03:58 bueno para empezar este viaje inició durante toda la carrera había trabajado en tenía un poco de ahorros pero de todas formas no es un viaje que me iba a gastar mucho dinero tampoco porque yo en cada San cada país iba a trabajar y lo tenía clarísimo que no podía

Voz 6 04:14 sin trabajar

Voz 7 04:16 entonces pues eso hay muchas páginas webs en las que puede está bajar a cambio alojamiento comida o historias así entonces pues yo por ejemplo empecé siendo profesora de inglés en Vietnam eh después el llevando un restaurante y un estar en Tailandia así no pero quería ese tipo de trabajos porque realmente quería explorar en un poco pues esa a mis habilidades no como mi carácter y a ver si me gustaba estar frente al público etcétera

Voz 1491 04:45 todos Claris todo flanqueado trabajar a cambio de alojamiento y comida yo no sabía que existían han estas webs donde encontrar este tipo de ofertas en en países además como los que Alessandra ha visitado mira eh otro motivo por el que envidiar sanamente alejando a tenerlo todo tan claro parece fácil Chi escuchándole parece parece fácil lanzarse a una aventura así

Voz 4 05:10 sí y además bueno que empezó como como contaba con un pequeño colchón económico pero luego también tiene que Molar el ir adaptando te hacer yo que sé convertir las dificultades en virtudes y hacer eso de un modo de vida aunque sea durante

Voz 5 05:23 ante una temporada pues de eso de todos esos viajes de todos esos trabajos no ha enviado un montón de fotos que dejamos a los oyentes en nuestro Twitter para bien países de nuevo para que puedan verlo

Voz 10 05:35 aquí en Seúl no está por casualidad entre todos estos países se fue gestando una historia

Voz 7 05:42 que termina muy bien pues realmente que explora a ti misma y te llevas a tus límites en todos los sentidos iba buscando estos trabajos pequeños me aparte siempre mío apuntando a competiciones de de emprendimiento por el camino porque me encanta el emprendimiento desde siempre bueno nada por ejemplo en Malasia gane una competición de emprendimiento y entonces una de los sponsors en me ofreció unas prácticas después en Singapur que bueno gente que va conociendo como les pedía tan puede hacer un proyecto con vosotros pero todo fue yo un giro de ciento ochenta en Filipinas el país está pues a ver no quiere decir tampoco destrozada no pero como que como que no hacen yo está muy impacta por el subdesarrollo yo misma me dije que no podía salir de ese país sin sin hacer algo no por usar sin hacer algo que tuviera impacto así que me decidí que iba ponderará jóvenes a través del emprendimiento porque los jóvenes aprendería nacer marketing finanzas hablar en público hablar con inversores todo eso Iguana la verdad es que fue genial Ésa fue espectacular este año a mí me pareció super bonito y la gente pues súper súper agradecida y nada la verdad es que me gustó tanto a organizarlo Iggy no sé como ya he dicho fue tan bonito que que decidí que aparque y que desde ese país en adelante iba a imponer para jóvenes a través del emprendimiento la verdad es que voy cambiando el formato de los eventos en función de la cultura El país entonces nada en Corea estoy ahora mismo estoy organizando el evento también así que nada eso es la Historia veo mentón

Voz 5 07:20 esta es la historia de momento tendrá veintidós años gane un concurso de emprendimiento mi vida dio un giro de ciento ochenta grados en Filipinas y desde entonces decidí llevar a todos los países pues eso mis eventos

Voz 6 07:37 para ayudar a jóvenes

Voz 5 07:40 de países en principio menos desarrollados que que en nuestro a emprender bueno ojalá

Voz 4 07:47 de Alejandra mola y lo que hace también porque yo creo que también con esas cosas pequeñas vayas donde vayas nunca mejor dicho haciendo esas cosas pequeñas pues terminas también cambiando las cosas no no puedes verla Alejandra

Voz 5 07:57 las cadenas de Marina y Aitor Cotano estábamos cuando estaban escuchando tu voz es impresionante yo dije si me estaba claro

Voz 4 08:06 así porque además si diciendo con veintidós años pero y supongo también que entre todas todas estas cosas que está haciendo no les da ni tiempo para echar de menos algo de K

Voz 1491 08:14 no claro no le dan nada de tiempo de echar de menos me dijo la FAO tiene pinta es ver a esas personas que echan de menos noble luego sea cuando eres tan echada para adelante tan apasionada

Voz 5 08:25 lo lo gestionan todo esto lo has de unas de una forma muy distinta pues cuando le pedía una recomendación que era siempre lo que cerraba la sección de vayas donde vayas ella me dijo que su recomendación IVAs especial que no iba a ser un sitio que ya tenía una cosa más importante seguro que lo es tenía que decir una cosa más importante

Voz 3 08:43 bueno a raíz del evento de Taiwan el pues una organización más grande eso puso en contacto conmigo como que me pidió que si podía poner su nombre detrás en el muy próxima evento y bueno

Voz 7 08:57 más cosas que en estado pasando no pero con que que espero que que pueda inspirar a más jóvenes a a que no se rindan sabes que no que no trabajen de cosas que no les gustan o todo porque no eso porque yo creo que somos demasiado jóvenes y que tenemos demasiado talento muchísimas ganas con para dedicarnos a cosas que no nos gusta no que no se que no se adaptan a nuestra personalidad

Voz 6 09:23 así que nada que bueno

Voz 7 09:25 que por favor que cualquier persona que se pongan en contacto conmigo si necesita cualquier ayuda para viajar para no se consejos de cómo lo he hecho que es no sé lo que sea que estaré encantadísima responderá todo un saludo a todo el mundo

Voz 6 09:39 buenos días

Voz 12 09:46 estamos entregados

Voz 1491 09:49 no nos podemos dar más su historia no nos puede gustar más Alejandra ofreciendo su ayuda a España para para para organizarnos de repente un viaje un viaje como este

Voz 13 10:01 qué mensaje eh somos demasiado jóvenes para

Voz 1491 10:05 dedicarnos a algo que no que no nos gusta

Voz 13 10:08 un mensaje que si algún joven escucha

Voz 1491 10:10 cuando de verdad que tomen nota los padres que esté escuchando que tomen nota también a veces es bueno este presiona mucho a los chavales para que elijan un camino cuando todavía es demasiado pronto e hice queda muchísimo talento por el camino fíjate de Janda decía era una estudiante mediocre

Voz 4 10:29 sí sí tendrá and dry directamente en el top una de vayas donde vayas mola también que la recomendación no sea un sitio o algo material sino sea más una actitud ante ante la vida que hombre haber suena muy bonita pero no hace falta también un poco

Voz 5 10:42 pues claro que sí destaca lo decimos el el futuro es una cosa muy extraña lo que crees que va a ser tu vida luego no

Sandra te damos las gracias por haberte puesto quedarte con nosotros a ver qué estamos entregados Alejandra pero a todos nuestros oyentes todos los protagonistas de vayas donde vayas nos acercan historias que Nos apasionan y queremos seguir sumando más

