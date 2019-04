Canciones de McEnroe para desayunar

hoy sale el nuevo disco de Mc Enroe la banda de hecho una de mis favoritas no el tenista bueno como los quería presentar les he preguntado por los desayunos este Ricardo la pregunta que es como clave no cuando llegas al otro

Voz 1

00:12

el donde es es que esté incluido el desayuno no en silencio ahí porque suelen mirar en el ordenador y tal como tenso entonces dicen en Si es entonces Buffett molaba mucho pequeñas ilusión dicen si es cómo no aunque luego hay muchas que son decepcionantes pero hay otros que no de me gusta concepto buffet desayuno gusta