Guerra en la derecha y en la izquierda ante un resultado incierto

la campaña electoral ya no le queda nada

Voz 0194

00:03

con más de veinticuatro horas los líderes son conscientes del poco tiempo que les queda para convencer a los indecisos y evidencian cada vez más sus enfrentamientos en la derecha PP y Ciudadanos empezaron ya la batalla en los debates y la puntilla en modo de venganza o no depende de quién lo valore puñalada trapera ha sido la salida del PP del ex presidente madrileño Ángel Garrido hizo ingresó en Ciudadanos Albert Rivera quiere dejar en evidencia a Pablo Casado lucha fraticida por la hegemonía en ese bloque que tiene un tercer actor determinante que es vox determinante y el origen de todo su irrupción la fuerza de su irrupción en la escena política ha puesto nerviosos si patas arriba al PP y a Ciudadanos les ha hecho modificar sus discursos y utilizar todas las herramientas posibles para taponar la fuga de voto de votos hacia la ultraderecha la batalla se entiende por la lucha por la jerarquía en ese bloqueo en la izquierda la guerra se centra en los posibles pactos postelectorales ya los debates Pablo Iglesias preguntó irreal preguntó a Pedro Sánchez sobre un posible pacto del PSOE con Ciudadanos y el candidato socialista se escabulló como pudo ir por ahí le aprieta Unidas Podemos saber si luego los números dan Pedro Sánchez suavidad el pacto de izquierdas busca los apoyos en otro lado así están las cosas en las últimas veinticuatro horas de campaña muy marcadas además por los debates electorales que dejaron una imagen de políticos incapaces de entenderse y acusando se unos a otros de mentir constantemente y la verdad es que todos faltaron a la verdad en algunas de sus informaciones no sé desde qué perspectiva observan todo esto los ciudadanos pero sí es desde el hartazgo el resultado puede ser todavía más impredecible de lo que pensamos Ángels Barceló