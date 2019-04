Carrusel Madrid: Sevilla 5-0 Rayo Vallecano (25/04/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid

Voz 1269 00:08 siete y cuarto hora Madrid qué tal muy buenas a retransmisiones en Radio Madrid Liga entre semana con partidos de la jornada treinta y cuatro son tres los que quedan para este jueves que comienza a primera hora de esta tarde con un choque que es el no va más para el Rayo Vallecano en apenas un cuarto de hora comienza en Sevilla la jornada menos cinco para el conjunto de Paco Jémez que si así

Voz 2 00:26 necesita sacar algo más que buenas sensaciones de él Sánchez

Voz 1269 00:29 con la verdad se desaprovechó la ocasión del fin de semana y esto es lo que tiene que ahora la obligación de lleva vencerá un Sevilla que se juega el todo por el todo pero en este caso por ocupar puestos europeos y sobre todo porque el acuerdo posición de Champions siga tiro en el equipo de Joaquín Caparrós después tenemos un partidazo vamos a contar por supuesto en Carrusel deportivo el Getafe Real Madrid que la verdad es bastante vistoso en la parte de arriba de la clasificación pero lo nuestro lo dicho comienza a partir de las siete y media vamos a ello Sevilla Rayo Vallecano

Voz 3 00:56 viaja

Voz 4 00:59 pues una quedando

Voz 0684 01:01 Pepa siete seis esta barato cruce mete Darius hizo la bandeja Juan

Voz 1269 01:29 esta a la asistencia técnica de Carlos días Marjaliza de Manuel Arenas en el campo lo primero conocemos las novedades porque además hay revolución en el once de Paco Jémez estamos en Sevilla allí nos jugamos Sánchez Pijuán José Palacio iban Álvarez Palacio qué tal muy buenas

Voz 0684 01:44 hola qué tal muy buenas dudo bienvenidos al Sánchez Pizjuán bienvenidos a un estadio qué quieres ser de Champions pero un estadio que tiene que ser el salvavidas desde Radio bueno claro que se ha complicado la lucha por la permanencia como tú en diez y limite para el equipo de Paco Jémez no es definitivo pero ahora mismo está a7 fundó la permanencia ganó el Huesca ganó el Valladolid ganó el Levante sacó un punto esteta de Vigo así que no tiene margen de error el equipo de Paco Jémez que a siete punto la permanencia con quién el fuego tiene que ganarlo todo o echan cuentas y sobretodo echa humo la calculadora en Vallecas dicen que tienen que ganar uno de los dos siguientes partidos Sevilla Real Madrid casi nada el aparato y sobre todo siendo colistas después de esa victoria del Huesca ante el Eibar el pasado martes para ello tiene dos bajas clave fundamentales Paco Jémez en su once la es Raúl de Tomás vio la quinta amarilla ante el Huesca se pierde este partido y lo más probable casi lo más seguro es que tampoco es el próximo domingo nueve menos cuarto de la noche el domingo de elecciones ante el Real Madrid por la cláusula del miedo del conjunto blanco y además Apelación ha desestimado a las cinco de la tarde se lo hacía oficial al Rayo Vallecano el recurso por la quinta amarilla que también vio Álvaro Medrano así es que cuando hemos conocido la once Nos hemos llevado casi las manos a la cabeza porque ha hecho una auténtica revolución Paco Jémez para esta final en el Sánchez Pijuán el once lo tiene el IRA abrigo de Carrusel Madrid vibra Alvarez qué tal muy buenas hola Palacio duro qué tal oyentes de Carrusel Madrid revolución hasta cinco cambios en el once de Paco Jémez dos obligados lo ha dicho Palacio por sanción Raúl de Tomás impedirán que no pueden jugar este partido y además entran otros jugadores como Di Santo y hucha Mo que debutan hoy como titulares con el Rayo Vallecano y además Álvaro García se quedan fuera hombres como Tito bebé medirán Raúl de Tomás y Abdulá lleva veremos si forma con defensa de tres centrales con defensa de cuatro en principio lo vamos a colocar con esos tres centrales

Voz 4 03:44 el once del Rayo que suena así con Alberto García

Voz 0684 03:46 ella defensa de tres centrales con Emiliano Velázquez Álex Gálvez Jordi Amat el carril derecho es para Álvaro García el carril izquierdo para Alex Moreno dos hombres en el centro el campo hucha acabó y Mario Suárez va a enganchar José Ángel Pozo junto Adrián Embarba y arriba el mencionado el jurista argentino Franco di Santo el Sevilla que llegan con Joaquín Caparrós que ha sacado del fondo a este equipo que ha dado vida después de la salida de Pablo Machín gran fortaleza en el Pizjuán XXXIII de los en de dos mundos que ha conseguido el equipo hispalense lo ha hecho en su propia casa eso sí vienen cabreados por la derrota el Getafe y también cabreados como el Rayo Vallecano por el bar vuelves Sarabia la baja es Escudero y además ha recuperado Navas y el 11S Sevilla de esta manera Evan comback Leach en portería línea de cuatro atrás la banda derecha para Jesús Navas la banda izquierda para Quincy promesa pareja de centrales para Carriço y Gabi mercado dos hombres en el doble pivote Roque Mesa junto a Ever Banega por la derecha va a jugar Sarabia por la izquierda el Mudo Vázquez y arriba esa pareja ofensiva con Munir Hadad y el pichichi

Voz 1622 04:54 el Sevilla ceder aparte de la necesidad

Voz 0684 04:57 tenemos que romper una mala estadística y es que sólo ha ganado una vez en toda su historia el Rayo Vallecano una victoria en el Sánchez Pizjuán dos empate diez diecinueve derrotas luce el sol en la capital hispalense viviremos a partir de ocho minutos este Party que la permanencia Sevilla Rayo Vallecano

Voz 1269 05:15 bajas importantes Palacio Annie roble Thomas en el once de Paco Jémez pero claro miró al once veo lo de Uche también

Voz 2 05:23 buena Franco avisando arriba llamado mucho la atención

Voz 1038 05:26 once hoy del conjunto vallecano sí sobre todo clave hoy la baja de de Raúl de Tomás y teníamos la duda de si va a alinear un falso nueve que pudiera jugar Embarba en esa zona

Voz 0765 05:35 o por uno de los dos delanteros que llevan la convocatoria Enrique Franco di Santo también Javi Guerra verdad que Javi Guerra ha arrancado bola prácticamente toda la temporada que Franco y salto desde que llegó en el mercado invernal tampoco que haya hecho mucho comentábamos con Paco juego en SER Deportivos que los lo único que ha hecho reseñable de la mandíbula son malísimos el un partido Corchado que el Betis así que vemos hoy tiene que redimirse el delantero argentino y a ver si puede hacer algo en esa punta de ataque

Voz 1269 06:01 estamos aquí también nuestro comentarista Quini Álvarez da muy buena hola buenas noches y os has traído el paro

Voz 1038 06:05 las hoy de la niña

Voz 4 06:08 oye no te gustaba no es muy bonito el para una foto porque estás aquí en Radio Madrid bajo techo para ver este Sevilla Rayo Vallecano del que esperamos el que Quini

Voz 5 06:19 bueno esperamos que el rollo gane

Voz 1038 06:22 no porque la última en un campo complicado

Voz 5 06:24 las cuentas de Paco las tiene claras ganan todo ganar cuatro o ganar tres empatar dos bueno a priori parece parece fácil no y qué mejor manera que empezar en un Campazzo como como es Sevilla en un estadio donde han nadado muy pocos contrastes

Voz 6 06:42 el IVAC que va a meter muchísima intensidad me preocupa mucho

Voz 7 06:45 las pérdidas de de un rayo sobre todo con un equipo tan intenso como el Sevilla ni esas pérdidas y que sólo mover en en el equipo rayista la salida de balón

Voz 6 06:57 está colista al Rayo Vallecano que no lo hemos dicho que lo el fin de semana lo Huesca sí sí por supuesto que mira hay que mirar lo positivo y en este

Voz 5 07:07 pasó quedan cinco jornadas de estas cinco jornadas como bien ha dicho Paco quedan ganando a cinco están salvados ganando cuatro estarían ahí ahí ganando tres empatando dos

Voz 2 07:19 a todos sí pero bueno

Voz 5 07:21 el primer el primer paso está está te nuestro aquí se en Sevilla

Voz 1269 07:25 estamos con el Sevilla Rayo Vallecano que enseguida empieza pero ojo con lo que tenemos más tarde en el Coliseo

Voz 4 07:36 a las siete y media pero dentro de dos horas tenemos un auténtico partidazo quién nos lo iba a decir en el Alfonso Pérez de Getafe Óscar Egido qué tal muy buenas hola duro muy buenas Getafe Real Madrid quiere decir la verdad es que es incluso emocionante para el conjunto azulón lo que va a pasar esta noche en el coliseo pues es un partido importantísimo para el Getafe sobre todo no

Voz 1643 07:56 te teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid ganó ayer a Valencia los rojiblancos lo han hecho a favor de cara a intentar mantener esta noche esa cuarta plaza claros y cuándo aquel partido del Getafe va a saber ya lo que ha hecho el radiación en Sevilla imagínate que el rollo da la campanada aquí en el partido de Carrusel Marie a ver si puede ser que el Getafe está perdiendo con los blancos mantenga esa cuarta plaza sigue adelante dentro de sí mismo de cara luego dos partidos decisivos e importantes que hay que marcan en rojo en el calendario ese Real Sociedad Getafe del próximo domingo cuatro cuarto que vamos a vivir aquí en carros de Madrid y el siguiente domingo a las doce de la mañana en casa en el Coliseum Alfonso Pérez ese que ETA

Voz 4 08:30 p Girona yo creo que va a ser el clave y el decisivo

Voz 1643 08:32 EFE consigue llegar vivos el partido dependiendo de sí mismo yo creo que lo obtiene la Champions muy cerca de todas formas y aunque

Voz 2 08:38 poco se juega el Real Madrid yo creo que es un partido durante

Voz 8 08:41 toda la temporada marcado en rojo el conjunto azulón evidentemente estando en la oposición en las que se encuentran tanto unos como otros pues más en rojo todavía lo tiene que tener marcado tanto Besteiro Getafe como abordar

Voz 1643 08:50 sí sí es un derbi que además se perdieron ya en la primera jornada contra el Real Madrid que eso no se olvida el no se juega nada pero duro se juega la honrosa en juego el orgullo creo que el Real Madrid se deje llevar ante el Getafe esta noche luego contra el Rayo Vallecano en fin de semana y que se debe en el burrito y tener que aguantar con los dos equipos se sí que yo no creo que en Madrid hoy se vaya a dejar llevar y creo que va a hacer el Getafe para ganar el partido y que vivimos hace el equipo de Bordalás que ha ilusión y amoral

Voz 4 09:14 a nadie fue además es la primera jornada de Liga cuando perdió el Getafe en el Bernabéu si no me equivoco dos cero aquello

Voz 1643 09:20 además se dando una mala imagen en Getafe empezando muy mal la Liga de cómo son las cosas y cómo cambiará en septiembre empezaba pan mando con el Madrid hubiese frente al Madrid dependiendo de sí mismo para ser cuarto en la Liga

Voz 1621 09:29 estamos en la jornada menos cinco vamos a vivir por supuesto el partido del Rayo Vallecano también viviremos luego en Carrusel deportivo con Dani Garrido el Getafe Real Madrid que va a ser uno de los partidos sin duda de la jornada de esta

Voz 1643 09:40 la jornada entre semana vamos a decirlo así en definitiva ha partido a las nueve y media este Getafe Real Madrid en el Coliseum importantísimo para el Real Madrid pero importante también para el Getafe Club de Fútbol de José Bordalás te escuchamos en Carrusel Óscar hasta luego de cuarenta Gallego

Voz 2 10:05 evidentemente escuchan la retransmisión de Radio Madrid en Carrusel Deportivo en nacional con Dani Garrido buena escuchar los partidos empezando por esta Sevilla Rayo Vallecano continuando luego a partir de las ocho y media con el Real Sociedad Villarreal también a partir de las nueve y media con ese partido de que vamos a dar buena cuenta ese Getafe Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez Iván que han dicho

Voz 1269 10:23 esta semana o en la previa mejor dicho los entrenadores Paco Jémez Caparrós antes de que comience este Sevilla Rayo Vallecano

Voz 1622 10:29 pues Paco Jémez un mensaje optimista y a la vez contradictorio optimista porque confía todavía en la salvación del Rayo Vallecano pero es un poco contradictorio porque dice que sólo les vale la victoria aunque si hoy no la consiguen en Sevilla todavía les quedaban opciones Paco Jémez

Voz 0696 10:42 exigencia grandísima por ganar los que que poco a poco se acaban los partidos si somos capaces de entrar por no vamos a tener posibilidad de llegar al final con con con el fin de permanencia no todo pasa por Sevilla es verdad que si no somos capaces de ganar allí pues es una bala menos es mucho más complicados pero todavía quedarían opciones para poder salvar no pero no te engaño si te digo que sí que lo que pasa es que no ganemos el partido que estamos más más atrasado no eso es lo que más difícil se pone si ya estaba complicado pues supondría mucho más complicado pero todavía no es una opción de decir si no gano aquí estoy en segunda John todavía no sería eso

Voz 1622 11:13 de tres en tres quiere sumar Paco Jémez para el Rayo y lógicamente lo mismo quiere Caparrós para su Sevilla que está a dos puntos de la Champions y que dice que el partido de hoy contra el Rayo es el más importante es el partido más importante que tenemos

Voz 0956 11:25 de la Liga el más inmediato tres puntos muy importante de esa forma lo afrontamos pero no solamente para nosotros somos consciente también para para el Rayo por lo tanto la alta competición hay que está al cien por cien y nosotros tenemos que estar cien por cien porque somos conscientes de que el Rayo bastarda ese porcentaje

Voz 2 11:42 eso es lo que decía acabar nuevos también Paco Jémez en definitiva lo que venimos diciendo durante toda esta previa lo que venimos diciendo durante toda la semana y me atrevería decir que durante todo el mes son finales ya lo que se juega el Rayo Vallecano porque sino de aquí a un par de jornadas el Rayo que va a estar en Segunda División

Voz 0684 11:57 no queremos evitarlo por eso están ya los protagonistas lo contamos en Radio Madrid en el Carrusel deportivo Palacio ya está el Rayo ya está el Sevilla sobre el césped a los veintidós protagonista sobre el césped del Sánchez Pizjuán espectacular como siempre ahora la afición sevillista cantando el himno ascenderá violín no de la arrebato por ciento no hemos comentado que hoy arbitral cuadra Fernández el balear sobre el césped hizo el bar Sánchez

Voz 1038 12:21 tiene que estar muy atentos de ambos porque las críticas de los dos equipos Álvarez

Voz 2 12:26 la medida

Voz 1038 12:27 y a ver si tenemos más suerte sobre todo que ayer

Voz 2 12:30 ni porque el arbitraje de Iglesias Villanueva en Butarque fue

Voz 1038 12:33 a dos entre otras cosas que no esto no estuvo humo acertó

Voz 5 12:36 bueno tampoco hay que achacable al árbitro allí la derrota

Voz 7 12:40 si decía decía Palacios que

Voz 6 12:42 estos dos equipos están fijando el bar que equipo no se queja del bar no te digo una cosa sea el Rayo con razón pero que el Sevilla no tenía razón el otro día el domingo con lo que el domingo el domingo encima lo vimos aquí también hizo claro

Voz 1038 12:55 el si Polaris Sejima fue súper gracioso como Mateo

Voz 6 12:58 tú hacia el espectáculo oyendo por un lado para otro logo sacando tarjetas quitándose yo creo que el Sevilla no se debe de queja de va te digo que la semana duro en Vallecas ha sido muy complicada ya no sólo por él

Voz 1038 13:09 las amarillas que reclamaban de Raúl de Tomás

Voz 6 13:12 bueno me dan la de Álvaro en la verdad es que colosal osea yo he visto es la repetición tren

Voz 1038 13:16 da a veces primero pude ser duda de que sea faltas Goya que sacó una amarilla en esa acción es terrible y no se la ha quitado ni competición ni hoy apelación que a las cinco la tarde la comunicado al Rayo Vallecano que no podía jugar al Boro medrar que había bajado a Sevilla no había viajado Raúl de Tomás porque sigue saber de Raúl de Tomás era más difícil que se la quitaran Illán los penaltis es que el Rayo impide o al menos se queja de cuatro penaltis en la segunda parte de ese Rayo Huesca yo veo uno clarísimo que es el de Raúl de Tomás hace Xabi Etxeita y luego otro dudoso Embarba

Voz 7 13:46 tú fíjate piden cuatro penaltis

Voz 6 13:49 de esos penaltis que hubiese sido dos huy sacado tres puntitos estaría puntito a observación instruiría a seis puntos se fíjate mayor importancia que te puede tener

Voz 1038 13:59 te pones a sumar el fuera de juego raro que le pitan a Mario Suárez en San Mamés te pone a sumar que afortunadamente el Valencia no marcó su penalti en ese penalti que le hizo Gálvez a Rodrigo que ni le tocó no era claro el cabreo en Vallecas es absolutamente bestial

Voz 1269 14:14 bueno va a comenzar el partido en el Sánchez Pizjuán va a comenzar este Sevilla Rayo con retraso sin la verdad es que llevo una semana que no ha empezado ni un partido a la hora ayer el delegan en dicen cuando llevaba

Voz 4 14:25 cinco minutos de retraso pero bueno ya está todo el mundo prepara

Voz 1269 14:28 no Palacio si no me equivoco va a comenzar este Sevilla en el Pizjuán

Voz 0684 14:32 va a sacar el Rayo Vallecano además se centro lo va a hacer Franco y Santo una de las novedades primera titularidad el argentino pone en marcha ya en la el balón en rueda el esférico sobre el terreno del Sánchez Pizjuán la tienen posición defensiva al Rayo Vallecano ahí está moviendo los tres central que yo creo que es bastante claro Paco hoy con esa línea entre y sobre todo su mano mucho arriba a la Álvaro García hay también Álex Moreno la bola que tiene que llegar Alberto que será Cuba hay en cortito tocando a Emilia novela que vela que que tiene buscar una salida pero tiene que tocar otra esta atrás hacia Alberto Alberto tiene que despejar pelotazo largo la Mola la gana el Sevilla ojo porque metía la cabeza el jugador del Rayo bollera falta de vender jugo peligroso Iván

Voz 1622 15:13 a primera falda que señala el colegiado en el partido era juego peligroso del delantero francés del Sevilla ya hemos visto claramente a disposición tres centrales con Álvaro García en el carrilero derecho ya les Moreno en la banda izquierda

Voz 1038 15:24 ver sobre todo si tiene un poquito más de llegada a Quini Mario Suárez porque yo creo que

Voz 0684 15:29 está jugando un poquito más se ancla

Voz 1038 15:31 ea pues ya hemos visto que Mario en apenas tres meses que llevan al Rayo Vallecano dos goles y uno Angulo sí

Voz 7 15:38 que es un jugador que que posiciona el equipo

Voz 6 15:41 en recupera bastante bien sabe donde se coloca así y luego ofensivamente siempre a balón parado crea ocasiones les viviendo este año sobretodo en el Rayo que ofensivamente a juego el movimiento ese suele incorpora bastante bien

Voz 0684 15:58 un minuto y dieciocho segundos ya hay veinte segundos de la primera mitad y el balón es completamente rayista ahora sí que lo tiene que despejar la zaga del el Sevilla ya que ha salido mandando el Rayo eso sí con balones horizontales y balones que sólo movían entre los tres centrales veíamos ahí enganchando en posición de medio centro defensivo claramente a Uche Abu ya que le tiene que llegar balones para crear juego sobre todo Pozo el hombre que va a jugar un poquito más por dentro a la intenta más en largo esa Álex Gálvez el pelotazo tiene que despejar de cabeza Carriço la bola cae en el costado izquierdo donde aparece Munir que se marcha de dos hombres en Radio Valle Cano ojo Munir porque puede encarar adentra del Rayo el pase tiene que despejar lo bien a la Jordi Amat de la corrección defensiva la bola de en posición de lateral diestro tocaba rápido el Rayo Vallecano llegó al corte el defensa del Sevilla saque de bar

Voz 1038 16:45 da para el Rayo llevamos dos minutos de juego de momento

Voz 1610 16:48 Dent sobre el Sevilla me da un poco de cosa el inicio de partido quienes sí mira

Voz 6 16:53 no era un cambio en el en el Rayo que que yo achacaba en los últimos partidos primero dos minutos no se ha querido jugar Amar ha pegado un pelotazo en largo que en los primeros quince minutos tienen que sea es de seguridad no tiene que perder ninguna pelota tiene quién trato poco a poco al partido diésemos gustado y que me digan anti fútbol anti fútbol que me digan lo que lo que tú quieras pero los primeros quince minutos no deben perder valores ajustado al pelotazo cantaba manda

Voz 2 17:18 a ver si somos capaces de ahorrarnos los errores sobre todo

Voz 6 17:21 el inicio Palacio sí porque

Voz 0684 17:23 el lo tenían el balón el Rayo Vallecano bajo porque ahora estaba viendo que se dolía un jugador del Sevilla no para el juego del colegiado pero sí que la tiraba fuera Iván

Voz 1622 17:32 en El Roque Mesa que está tendido sobre el césped se lleva las manos a la cara con las rodillas acerca para preocuparse por el Mario Suárez que le ha golpeado un poco con el codo izquierdo en un balón dividido y Barclays que ha lanzado la pelota fuera porque no había detenido el juego el colegiado cuadran Fernández se volverá al Rayo el Sevilla cuando ya se reincorpora Roque Mesa esa nadas

Voz 6 17:50 dónde marcar un poco va posición no Quini mirada dura pero

Voz 4 17:54 eso sí eso eso sí porque estás hablando con uno de uno setenta y eso

Voz 6 17:59 no pero es verdad que Mario Suárez bastante más alto que Roque Mesa Illa dura del todo le queda la cara al jugador es evidente que un jugador va a chocar con Air con con Mario en este caso elevada con el todo

Voz 1038 18:12 con una gran combinación era rápida el Sevilla Viena

Voz 0684 18:14 ahora Uche acabó para recuperar ese balón Ademar le pone cloroformo Tonga tras bola para Alex Gálvez da lo que tiene que tomar todavía más atrás a la posición de Alberto García no ha Alberto pero afortunadamente no tenía a nadie presionando y ahora como decía Gillis la quita Balón en largo que busca Frank Don Juan que se les echó Carriço quería llegar mercado para corregir buena a la llegada del central argentino la Jesús nada pero aprieta Franco Santo hay Vita Fall Tita cuadra

Voz 6 18:40 como como me gusta fíjate un pelotazo una media ocasión y luego todos apretando tres cuatro segundos en presión alta y sin dejarse salida al Sevilla me gusta disposición del Rayo Vallecano

Voz 1038 18:54 sí porque está moviendo ahí cómo se colocan sigue muy por dentro Pozo Embarba que son los hombres que tiene que generar más mar juego ya abiertos en banda Álex Moreno Alex por cierto debe que ha llegado Paco Ibáñez ha jugado el lateral de interior de extremo si borrando

Voz 0684 19:07 Portero le ha puesto por delante de Tito en algún partido

Voz 1622 19:10 lo que jugaba vincula por ejemplo en la victoria contra el Valencia vincula fue el lateral derecho Tito el lateral izquierdo ya les Moreno jugó por delante está muy participativo en estos primeros minutos es un jugador importante sí que es verdad que tú lo comentabas Palacio que no le termina de convencer a Jémez sobre todo en la faceta defensiva pero se lo está ganando base rendimiento y ahí está titular una vez más

Voz 1038 19:25 por cierto al que no le convence mucho ahora lo cometa aunque

Voz 0684 19:28 está atacando el Rayo Vallecano que que le deja en el banquillo que buena la acción de pozo pozo quería abrir a la banda izquierda ahora estaba atento Jesús Navas que ha recuperado el balón abre Jesús Navas la pelota para el Mudo Vázquez jugó con ese trago largo el ex rayista al pases malos no de llegar Beyeler así que saque de banda para el Rayo Vallecano

Voz 1038 19:46 lo que veías a Abdulá lleva en el banquillo casi a un alegrón no no Gemio un alegrón pero peligra me alegra que Paco

Voz 6 19:53 compense castigue entre comillas a jugadores que que no se lo merecen en este caso a tu lado va sobre sobre todo vincula dejándole fuera de la convocatoria en la última en el último partido contra el Athletic que que que que

Voz 2 20:07 no queremos ser malo pero sí que es verdad que cuando hemos visto que va se quedaba fuera un error yo creo que nos hemos ahorrado

Voz 6 20:14 mira y es un jugador potente que te da bastantes bastantes cosas buenas pero también te quita mucha Si sobre todo en primera división se paga a un error en primera división al final

Voz 0684 20:25 ojo a la salida del Sevilla la bola deben ya del toca con el Mudo Vázquez ahí tiene que hacer falta Mario Suárez la pita cuadra Fernández

Voz 1038 20:33 alta era de Alex Gálvez del central

Voz 1622 20:35 que sale hasta esa posición en falta peligrosa la pedía Sarabia veremos quién la lanzan el Sevilla pero está muy participativo se perdió el partido del otro día contra el Getafe el futbolista del Sevilla ya lo provoca esta falta será la primera ocasión del partido para el sevillano

Voz 2 20:48 la lejana pero no es mala del todo eh

Voz 1038 20:49 es una pena que esa contra natura que le impidió jugar contra el Getafe no se a unos días mal porque de lo de tez de lo buenos

Voz 0684 20:57 puede está alejada la de la portería estará como treinta y cinco metros un poquito más pero centrada

Voz 1038 21:02 y ahí ya están Éver Banega que tiene un

Voz 0684 21:04 guante en la pierna derecha también estaba

Voz 1038 21:06 Sarabia como decía Eva pidiendo será colocando la barra

Voz 0684 21:09 era de hasta cinco hombres que coloca

Voz 1038 21:12 Alberto García el portero el Rayo Vallecano Sarabia

Voz 0684 21:14 o Banega con la derecha la espada Banega con que para donde Alberto García iba a la escuadra sacó la manopla izquierda espectacular el portero del Rayo que desde Volpe volvió a la titularidad está haciendo unos auténticos partidazos quien paradones acaba de hacer Alberto Garzón muy a mano salvadora porque la pelota se colaba

Voz 1622 21:35 la escuadra que habían estado Alberto el capitán del Rayo será el primer córner del partido el primero para el Sevilla ahí estás

Voz 0684 21:41 pagándolo en corto el conjunto hispalense tocando humo a la hora hacia atrás hacia el medio árabe llega otra vez a Ever Banega que quería ponerla la bola le cae a Jesús baje su que la pone con la derecha remate

Voz 1038 21:51 el modo va que llega a las manos de Alberto García primer susto Quini que nos va a Sevilla

Voz 6 21:57 primero dos sustos no le primera falta di este remate que remata solo el otro talón de Aquiles del Rayo no lo centro lateral que siempre le remata espectacular la parada Alberto para mí va a estar entre las sí sí sí sí abajo el Balón de verdad que viene para adentro pero pero su espectacular parada para mí estar en el Top tres de de este país

Voz 0684 22:18 ahora le toca dar algún sustituir Rayo Vallecano el pase horizontal era malo de Mario Suárez quería buscar Adrián Embarba ojo que quiere salir otra vez veloz a la contra el Sevilla cojo

Voz 1038 22:28 bien le queda a medio de dar el disparo de Benger podrá era Pablo Sarabia que cogía el balón en la frontal del área

Voz 0684 22:35 seis accidentes Galve pel disparo cruzado con la izquierda del ex del Getafe se marcha fuera otro desajuste defensivo en el Rayo duro sí la verdad

Voz 1610 22:44 sufre el Getafe y además pedían corregimos

Voz 1622 22:47 sí pedía Gornal Sarabia es verdad que finalmente parece que no lo ató Gales Gálvez pasa por debajo de sus piernas y Alberto que vio muy bien como la pelota se marchaba fuera saque de Porta para el Ram

Voz 2 22:55 la curiosidad para los que han jugado tanto Uche algo que han sido dieciocho como Franco avisando que han sido ochenta y uno y lo que lleva ahora la verdad que me preocupo por este Rayo Vallecano

Voz 1038 23:04 Vito poquito pero a ver si hacen algo más hoy hall centro desde banda derecha Balenguera del balón

Voz 0684 23:09 bueno ha llegado de milagro en una indecisión de Thomas Bach Liszt del portero checo del Sevilla ha estado a punto de llegar el susto venga a ver si la tenemos ahora que es el que recuperaba el balón otra vez a a la falta falta que pita el colegiado cuadra de falta otra vez sobre Roque Mesa

Voz 1038 23:26 pero bueno al menos un que ha dado el Rayo

Voz 2 23:29 evidentemente va a sufrir el Rayo Quini pero bueno yo creo que las cosas claras

Voz 6 23:34 sí bueno no sabíamos no los primeros quince minutos en un campo muy difícil que que

Voz 1038 23:39 eso el Sevilla no estamos hablando se

Voz 6 23:42 no tendría que estar en Champions no sé por el temporada donde que tiene que está haciendo Getafe menos mal que sufra tiene que pasa esto primero quince minutos luego a sentarse en el campo y poco a poco y creciendo en el partido

Voz 1038 23:52 esa parece que están haciendo ahora los interiores de Sevilla

Voz 0684 23:55 están matando llega a corregir bien Emiliano Velázquez porque se había quedado dormida toda la zaga hay entraba sólo Jesús Navas por el carril derecho es otra vez es una base en que la pone hacia el Mudo Vázquez hace una ruleta al mudo se marcha de dos jugadores del Rayo pero llega enorme Mario Suárez para recuperar el balón hará entrega a Smara Banega que abre abre otra vez hacia banda derecha ahí están Jesús Navas que les dando dolía por ahora a Álex Moreno actuando más de lateral que de carrilero Aleix Vila volar ya la mueve un poquito con más calma el Sevilla abre de derecha izquierda estuviese es el que aparece por el carril izquierdo la toca hacia Munir bien Gálvez cortando saque de banda para el Sevilla va a ser el holandés el que habitualmente era extremo llegó prácticamente como delantero al Sevilla pero esto gajes del oficio o tiene que jugar de lateral zurdo por esa baja de pero creo que hay córner Iván el

Voz 1622 24:43 alguno del partido para el Sevilla va a jugar desde ese costado izquierdo y ha habido un cambio táctico en el rayos avenido Gálvez un poco más hacia la banda derecha allí Emiliano Velázquez a ocupar el centro de la zaga

Voz 1038 24:53 ahí está defendiendo hasta Franco di santones

Voz 0684 24:55 esta jugada porque el hombre salto la argentino en más de un metro noventa y tiene que ayudar en esa zona Banega toca en corto el balón hacia Sarabia Sara había con Quincy pro mi promesa abriendo otra vez hacia Banega Banega otra vez con el holandés el holandés puede meter en centro con pierna derecha despeja es buena para la zaga del Rayo Vallecano B el despeje va a ser saque de banda en la

Voz 1038 25:13 posición de Paco Jémez Iván que no se sienta no sé si

Voz 1622 25:16 da lleva desde el primer minuto de partido de pie Un Jémez que hoy que se convierte en el segundo entrenador con más partidos en la historia del Rayo ciento setenta supera a Pepe Mel y sólo está a seis de Héctor Núñez el más con más partidos en la historia del conjunto vaya

Voz 1038 25:29 con todos en primera división esperemos duro que sean todos aunque sea mucho más la temporada que viene en Primera eh

Voz 2 25:35 se quejaban de la llegada de Paco Jémez hace no tanto al Rayo Vallecano de nuevo y la verdad es que en cuanto a números está claro

Voz 1038 25:42 sí pero ha dado un poquito más yo creo que este equipo necesitaba mal carácter que otra cosa logo luego verá que ha perdido algunos partidos sobre todo en Le o no perderlo pero el de Huesca era era clave ganar de hecho ayer Paco ya cifró la permanencia en treinta nueve cuarenta que antes en la previa al partido y hueca la cifra treinta y siete treinta y está claro que el partido era importante y más importante quizá pero claro si tú ganas hoy aquí ese partido lo tienes entre comillas recuperado Kenny

Voz 6 26:09 bueno a mí así entrecomilla hace su rival Huesca hay sobrepasa

Voz 2 26:13 pero es en París donde oye lo bueno que aquí

Voz 6 26:15 sí la mentalidad que ve que va a tener el equipo vasco vamos importante para estas cuatro jornadas que les quedaría sabiendo que ya han ganado a un gran rival como es el Sevilla eso no es siempre

Voz 2 26:28 tú no eres capaz de ganar a Huesca sin ganar en el Sánchez Pizjuán si lo necesitas y al Real Madrid el fin de semana no sacan nada con Raúl de Tomás Vindel pues evidentemente la segunda avisó minuto doce Palacio si doce y estaba

Voz 1038 26:41 cuando ahora en faceta defensiva en kilómetro cero al Rayo Vallecano ahí está Jordi Amat que es el que tiene el balón abre hacia Álex Gálvez Gálvez tocando un poquito más sale queda ahora sí aparece en primera incursión en ataque de Álex Moreno al hecho de que se incorpora con José Ángel Pozo buena la el movimiento del andaluz

Voz 0684 26:59 a llegar Álex Moreno llegó al corte

Voz 1038 27:01 Daniel Carriço lo comentabas Quini la cuenta que tiene el club es sacar

Voz 4 27:07 a pocos puntos compartidos o ganar mínimo uno

Voz 6 27:09 los dos

Voz 4 27:11 pero ve factible ganar a Sevilla o Madrid

Voz 6 27:13 sí hombre claro

Voz 7 27:15 entiendo de este de este de este partido

Voz 6 27:18 con ese Sevilla tiene que ganárselo si sabe que tiene un Getafe yo plantearía el partido planteó el partido de un cero cero y sin cometer errores porque Sevilla loco luego tiene que ganar recordemos que el golaverage con el Getafe lo tiene perdido en triple empate no tendría ha perdido ya que el empate no le vale tiene que ganar si pienso es a favor del Rayo estando con la tranquilidad que diciendo

Voz 1038 27:40 bueno gorda pero aún aún Sevilla

Voz 9 27:43 que venga hay que sacar

Voz 1621 27:47 bueno pues en el Rayo en la directiva el Rayo creen más

Voz 1038 27:51 qué es más fácil la victoria ante el Madrid que ante el Sevilla pero que quieren que puede sacar puntos aquí Llull a lo del domingo no volvería hasta que acabáramos aquí pero bueno veremos porque ahora mismo el que tiene

Voz 0684 28:01 más el balón en que hasta atacado más es el conjunto hispalense lo intenta otra vez todo volcado la banda derecha la banda de Jesús Navas que es el que está apareciendo más está haciendo una gran temporada tanto que ha vuelto a ser llamado por la selección pero a ver si lo cogemos ahora la espalda lo intentaba Álex Moreno pero rap

Voz 1038 28:15 Pimentel devuelve a recuperar el balón el conjuro

Voz 0684 28:18 no hispalense quince meses en que toca el balón

Voz 1038 28:21 hacia Carriço Carriço abriendo otra vez al extremo holandés ahí la pone siempre me hubiese ha dormido defensa Rayo aparece Munir El disparo de Munné y se marcha arriba la bola para saque de portería para Alberto catorce la primera Sevilla cero Rayo cero

Voz 2 28:36 el momento más incisivo en Sevilla la verdad el Rayo que lo intenta intenta jugar intenta enviar balones a Franco y hoy lo comentábamos ahora al final del campeonato además a este partido y el el Real Madrid el fin de semana Quini al Rayo le queda el Levante el Valladolid Vigo que bueno sí que es verdad que saca van acabando la jornada si alguno pienso en el Celta B con el conjunto celeste seguramente llegue salvados y sigue así al final de campaña pero bueno en fin el Rayo tiene director levantó Valladolid Celta eh

Voz 6 29:02 sí sí sí ello jugándose la vida nosotros también en este caso finales siempre es es siempre se dice no a cinco finales este realmente sí que son a finales pero bueno todo parte acá puntuando aquí o contra el Madrid dudamos eh lo mismo a esos partidos llevamos casi matemáticamente sin opciones

Voz 2 29:20 queremos ya con vida hay que sacar algo positivo del Palacio

Voz 0684 29:23 sí ahora tiene el balón ya en territorio hispalense el Rayo Vallecano centro Adrián Embarba llega Thomas Berdych llega rápido porque quería llegar al remate por cierto descolgado hay Mario Suárez que Zelaya aparecía ojo la porque el contragolpe bueno en Sevilla la bola de Banega hacia vender vender el disparo fuera era al disparo del Mudo Vázquez afortunadamente no era el más rápido en sí Villa lo intento el ex el Rayo con pierna izquierda el disparo horrible saque de portería para Alberto

Voz 1622 29:50 la cuarta ocasión del Sevilla en apenas quince minutos de juego el Rayo es verdad que está llegando por las bandas poniendo centros pero de momento ningún disparo del equipo de Paco Jémez sobre la portería Eva

Voz 6 29:59 click es en la segunda en la segunda filtración no por así decir por

Voz 7 30:04 zona entre entre Emiliano Velázquez Gálvez

Voz 6 30:08 la segunda podía que tiene muy parecida creo que eso tienen que corregirlo no sé si los tres centrales junto a poco más cobertura pero tengo Regino que ya la segunda filtración que tienen

Voz 0684 30:17 ahí está volviendo a tener el balón el Rayo pero uno Le dura nada vuelve a recuperar era Banega con Roque Mesa

Voz 1038 30:23 cuando la bola hacia banda derecha hay así que llega

Voz 0684 30:26 a corregir Jordi Amat que se apoyan Alberto Alberto tiene que quitarse la exterior de la pierna derecha y ojo que busca la espalda de Álex Moreno Alex el ha hecho Se la llamó Álex Moreno el balón para Franco y Santo quería dejarle fuera como la defensa Sevilla y parece que sí lo pinta iban cuadra

Voz 1038 30:40 dónde estaba adelantado el delantero del Rayo

Voz 10 30:43 qué va a llegar a Franco y Santo lo estamos viendo bastante móvil en estos primeros minutos Quili aunque es verdad que te aporta algo muy muy difícil muy contraria lo que te aporta Raúl de Tomás no socavar más de área de aguantar el balón y Raúl se mueve toca case asocia

Voz 6 30:55 es que muy difícil no modifica a la baja de ramos de todo mal pero bueno me parece que no lo es un partido complicado para eh juego directo que aguante que aguante la pelota que aguanta que pueda porque luego cuarenta sí que tiene jugadores que pueden acceder realmente daño bueno de momento los viviendo bastante bien plantado eh

Voz 0684 31:15 jo Roque Mesa apoyaba con mulo va que parecía de venían fuera juego al argentino kilo Pita cuadra Fernández fuera de jugo del mudo cuando quería desgarrar a banda derecha donde aparecía Pablo Sarabia

Voz 1038 31:25 está mucho mejor el Sevilla pero bueno

Voz 0684 31:28 en el partido el Rayo Vallecano que ha visto como un paradón estratosférico de Alberto García les salvaba el primero en el minuto siete pero vamos a tener vamos a necesitar alguna ocasión de gol que se acerca un poquito más a portería contraria al Rayo Vallecano John pueden ser hoy muy importantes con tres

Voz 1038 31:44 Tales y con gente tan alta como Uche Mario Suárez o o el propio Franco y santo

Voz 0684 31:49 los córneres y esa puede ser una de las armas

Voz 6 31:51 el del Rayo a balón parado es importantísimo y creo que es el setenta por ciento no que de los goles lo que es a balón parado y más teniendo pues el luego tú has dicho centrales gente de altura y un Sevilla que que recordemos que tampoco tiene Torres pero luego son jugadores pequeñitos muy rápidos arriba

Voz 1038 32:09 sí lo lo que lo dos defensas más altos bueno o los dos jugadores más alto en Sevilla son Carriço huy mercado el tampoco son ninguno uno noventa o sea el más santo el del Sevilla o creo

Voz 0684 32:18 qué Welcome arriesgaba ahora al Rayo Vallecano saliendo jugándose Balón de Alberto directamente a Theo Mario Suárez pero ojo que la combinación ha sido buena legal ya banda izquierda vaya esta Álex Moreno quiere percutir quiere marcharse de de Jesús Navas ahora llega la recuperación Banega parece que no se ha atrevido del todo ha de que tenía que haberle Djukic

Voz 6 32:38 creo desbordado un poquito más por fuera buscado el interior multando

Voz 0684 32:42 a Franco y y hará parada en falta falta sobre esa

Voz 1622 32:44 David Evans falta táctica porque salía muy bien el Sevilla rápidamente a la contra han cortado a Sarabia ahí llegando Jordi Amat falta jugará el Sevilla lo que comentas hoy quizá a Luis Moreno tiene un buen espejo enfrente como Jesús Navas un hombre que ha sido extremo durante

Voz 10 32:57 toda su carrera y que fíjate cómo está rindiendo en el lateral

Voz 6 33:00 de todas formas puedo yo ahí la banda la banda derecha de Sevilla es espectacular con Navas Sarabia de Al el moreno tiene que convivir por cierto primer reto para incumplido Si yo fuese entrenador del Rayo yo no hubiese dicho minuto quince con portería a cero que nos hagan pocas horas

Voz 1038 33:16 tres pasar minuto quince y luego los centavos y posesiones lo dio

Voz 0684 33:19 porque la tiene Alvarito García centro desde la derecha ha despejado sugiere que ser correr el remate de Adrián que llegaban segunda línea sea ha tenido que esforzar Gabi mercado buena ocasión para el Rayo Vallecano buen fe dentro de Alvarito y casi marca hola o casi por lo menos encuentra portería de vanas han Embarba y es el primer córner del partido

Voz 1622 33:41 para el Rayo ha llegado en el minuto diecinueve ya van tres dos agotado el Sevilla

Voz 0684 33:45 el primero para el equipo déjeme ahí estaba colgarlo desde la banda derecha según ataca el conjunto de Paco Jémez diecinueve de la primera Sevilla cero Rayo cero queremos el bólido ahí está Adriana en para la poniéndola pero justo llega despejara el nombre del Sevilla era el Mudo Vázquez la bola que le queda José Ángel Pozo Pozo que se apoya atrapar a Jordi Amat Mcdonald ese Moreno Alex abriendo hacia banda izquierda ahí quiere driblar quiere desbordar Alvarito García que ven la toca con Alex al hecho de ese filtro de la posición de Inter por zurdo el centro de Ali reclutando jugadores del Sevilla al despeje todavía le queda abuchea vos hay que malo ha despejado Habbo llegamos al XIX casi veinte ya de la primera mitad Sevilla cero Rayo cero finalísima por

Voz 1038 34:28 la permanencia para el Rayo desde el partido de la jornada Ángel

Voz 4 34:31 el Deportivo Madrid aquí en Radio Madrid retransmisiones locales de momento así lo hemos un poquito más de suerte el Rayo Vallecano su partido en Sevilla estamos a parte de nueve minutos para llegar a las ocho de la tarde en este partido de la jornada el de Radio Madrid Dani Martín

Voz 11 34:47 bueno

Voz 1038 35:20 se había caído en el suelo Iván uno de los jugadores del Rayo eh era Jordi Amat en la

Voz 1622 35:25 con Benger dentro de Henares enfadaba mucho Paco Jémez porque no había visto esa falda el colegiado cuidado porque se quedaba solo pero finalmente el centro Navas iba directamente fuera juega ya al Rayo desde atrás

Voz 1038 35:36 me no fiamos del bar porque no podemos decir lo contrario pero si eso que era falta clarísima luego acaba en gol luego los revisaría ni debería anular gol pero deberían no debería

Voz 6 35:46 pero ya los con el Rayo es el Rayo

Voz 1038 35:49 lo del bar con el Rayo Stella ojo que al balón quería buscar

Voz 0684 35:51 a la visan vender llega bien Alberto García para detener el varón ahora parece que está mejor el Rayo Vallecano que le ha dado ese suscitó con el centro desde la derecha de Alvarito García con el remate de Adrián Embarba tuvo que despejar Gabi mercado a córner una pena que ese con mira que hablábamos antes que podía ser una de las armas del Rayo Vallecano sobre todo en este país

Voz 1038 36:09 tiro con los hombres tan alto que tiene para rematar

Voz 0684 36:12 marcar que no haya ido a ningún lugar porque el centro era bastante blandito ojo al muy bueno Adrián Embarba abre hacia la derecha ahí aparece Álvaro quiere hacer la diagonal de derecha izquierda a mercado expeditivo pelotazo del central portugués Daniel Carriço saque de banda para el Rayo Vallecano B buena conexión hay entre Embarba ahí Alvarito García

Voz 6 36:32 me está gustando me estaba usando el Rayo me está gustando como filtra pases por el centro sin riesgos pasando líneas enteras en este caso la allí hacen campo sobretodo solidez defensiva achacaba al Rayo mucho que que esa solidez defensiva sobre todo prión minutos así como repito antes de escribiendo bastante bien

Voz 1038 36:53 ahí la tiene que abre hacía banda derecha

Voz 0684 36:56 el taconazo de Emiliano Velázquez de ahora porque la contra el Sevilla al muy buena sepa Muniesa cada de tiene el lo Méndez lleva vende de pero has Arabia anticipados Sarabia fugas todo viene por una pifia espectacular por no decir otra cosa de Emiliano Velázquez se tiró el lujo de pegar un tiro con delante Munir robo Munir bien llamó muy bien la contra no llegó visado no pero sí en el segundo palo estaba Sarabia ya afortunadamente no tiene la puntería fina Pablo Sarabia el balón a saque de puerta una jugada con sucesión de errores el primero

Voz 1622 37:31 este taconazo de Velázquez luego no llegó a cortar el centro Gálvez tampoco a rematar Benger y finalmente la pega mordida Sarabia Se está salvando el Rayo con estas bodas al contrataque

Voz 2 37:40 el Sevilla Quini engañarle está visto prácticamente de todo

Voz 7 37:44 sí sí Icomos venido como ha venido

Voz 6 37:46 yo he estado un error una pérdida de balón un taconazo de un jugador que no está jugando