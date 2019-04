"Quería hacer una campaña en la que los futbolistas fuesen partícipes activos"

Voz 2 00:00 sí como si habla soy libros y la verdad es que eh

Voz 1558 00:16 algo muy poco habitual en este programa en El Larguero que hablemos de libros y es quizás pues más propio de otro tipo de programas de Faro cámara Torres o de La Ventana con Carles Francino pero tiene una vertiente especialmente en algunos clubes y aprovechando que ésta ha sido la semana de de Sant Jordi te San Jorge donde por ejemplo en Barcelona y en otros muchos sitios también de España se entrega una rosa y un libro El arte de fomentar la lectura que parece que nuestros tiempos está cayendo ciertamente en desuso la verdad es que hay que resaltar la iniciativa de algunos clubes como el Athletic Club de Bilbao nuestro club más antiguo en España de fomentar la lectura entre los aficionados y también con los equipos masculino y femenino de de fútbol quizás has escuchado hablar de esta iniciativa que propulsó Galder Reguera hace ya cuatro años pero por si no lo sabes pues de lo vamos a recordar en estos minutitos en el Larguero hola Galder buenas noches

Voz 3 01:10 hola buenas noches está también por ahí Ainhoa tira

Voz 4 01:13 no que es jugadora del Athletic femenino

Voz 3 01:17 y que también ha participado en alguna de las ediciones que se ha celebrado insisto del club de lectura del Athletic de Bilbao o la ira

Voz 4 01:24 hola buenas noches buenas noches Galder para todos aquellos que

Voz 3 01:28 no estén escuchando estén escuchando por primera vez y no sepan de qué hablamos cuenta les cómo surgió esa idea de hacer un club de lectura por parte de la Fundación del Athletic que desde hace ya unos cuantos años preside Estu ligueras

Voz 5 01:42 pues nosotros desde hace nueve años es el décimo año organizamos un pequeño festival que se llama letras y fútbol que lo hacemos en noviembre y teníamos un programa principal en el que traemos a escritores a cineastas a poetas músicos hablar de la relación de la literatura con el fútbol desde el primer día teníamos la idea de de organizado alguna campaña de promoción de la lectura pero pero queríamos rescatar cosas que que generalmente nos ha resaltado que haces no a jugadores y jugadoras interpelado a la gente diciendo que lea sino ellos mismos encarga encarnando el acto de leer porque generalmente se relacionaba lectura como un acto solitario cuando en realidad la lectura es un acto social no tú cuando terminas un libro pues lo recomiendas a la persona que más quiere y se nos ocurrió la idea de organizar un club de lectura a través del cual nuestros jugadores nuestras jugadoras comer recibían recomendaciones de la gente que les quiere que nuestra afición y entonces bueno durante todo el año en la página web de de letras y fútbol hay un jugador con una jugadora a la que puede ofrecer una una lectura ahí de todas las sugerencias recibidas el jugador o la jugadora y se compromete a leer una lo hace en el plazo de un mes a partir de esa lecturas nosotros hemos un club de lectura con la presencia del jugador o la jugadora muchas veces también el escritor muy bueno y la gente que ya la ley del libro

Voz 3 03:10 lleváis cuatro ediciones con esto cuatro veces Clovis celebrado no llevamos

Voz 5 03:14 cuatro años yo creo que en total tendrá llevaremos acumulados unos veinticinco veintiséis clubes de lectura con miembros de

Voz 3 03:20 a osea que cada año o sea que cada año hacéis tres o cuatro si vale vale vale perfecto y los jugadores son ellos los que dice quiero participar

Voz 6 03:32 o que o les además si decís no sé

Voz 3 03:36 Iker Muniain o Ibai Gómez au Ander Iturraspe Ander te apetecería participar como la hacéis también con las jugadoras del equipo femenino

Voz 5 03:43 no no nosotros queremos que sean voluntarios y voluntarias porque no puedes forzar a la gente a hacer algo en lo que se puede sentir incómodo y la verdad es que el compromiso de las primeras plantillas tanto la masculina como la femenina con las fundaciones máximo en los programas sociales también los culturales también y lo propusimos el primer año necesitábamos dos voluntarios se presentaron cuatro cuatro jugadores tres jugadoras creo que fue el primer año Sanidad el primer año ellos mismos nos forzaron a hacer más clubes de los que teníamos dichas

Voz 3 04:16 IU Ainhoa participase

Voz 7 04:19 has participado Jean varios Sandro este año también

Voz 5 04:24 ah pero los las que desde el principio

Voz 7 04:28 este proyecto cuando nos lo propusieron el vestuario porque es pues así llegan al vestuario oye el club la Fundación va lanzar esto quién está interesada y ahí levanta la mano quién quiere participar fue así además me acuerdo que al final acabamos haciéndolo dos porte

Voz 5 04:41 es curioso heredados

Voz 7 04:45 si es muy típico

Voz 5 04:48 pero bueno el dinero no

Voz 3 04:51 no no le iba a preguntar a Galder Si no tiene que ser necesariamente un libro sobre fútbol

Voz 5 04:56 no no no al contrario cualquier libro no yo sí es cierto lo que dice y no hay una tendencia en la parte de atrás del campo porteros portera as defensas centrocampistas es algo curioso curiosísimo digno de análisis yo creo que los que juegan un poco más replegados más tendencia a la reflexión

Voz 3 05:17 fijas que me estoy acordando ahora de un preparando un poquito el el tema estaba recordando libros que he leído recientemente pero de deporte yo tengo uno del Athletic que que leí hace ya muchos años que es a mí el pelotón Galder no sé si lo recuerdas de Pachón Suede

Voz 5 05:34 tú sabes por supuesto

Voz 3 05:37 yo recuerdo de ir a la universidad que a la Universidad Complutense cuando hacía la carrera siempre con el país debajo del brazo yo los lunes no me perdía las histerias de Enrique González

Voz 4 05:46 que después sacó todos sus miedos

Voz 3 05:50 llegados todos sus artículos lo saca un libro y me acuerdo que uno de esos episodios uno de esos artículos hablaba como en la plaza del campo y en Roma

Voz 4 05:59 jugaban pues son unos aficionados jugaban ahí unos chavales están

Voz 3 06:02 la el fútbol lo típico de que en vez de atacar lo típico de que en vez de querer marcar gol se quedaban todos atrás en plan como defensas y me estaba recordando precisamente eso sala pasión del defensa del del portero también incluso aquí por por la lectura Ainhoa y fue tu caso y también la de que compañeras que han participado últimamente contigo o cómo se llama tu compañera la portera

Voz 7 06:26 bueno pues yo no Marchena pero también han participado en ahí Maite el año pasado que hicimos el club de lectura entre rejas compañera sí estuvo muy bien

Voz 3 06:35 sí fue en torno al empoderamiento

Voz 7 06:38 G y demás y la verdad es que fue muy bien requiere enriquecedor yo este año he tenido la suerte de de participar como lectora con unos niños que leímos un libro que se llama incluya que viene a decir el club de los valientes en castellano que era sobre El Bulli y también fue muy enriquecedor al final normalmente en este tipo de iniciativas también pues tenemos la oportunidad de elegir igual unas temáticas que de normal no le diríamos no no me veo yo leí

Voz 8 07:04 un un libro infantil en mi tiempo libre pero sí

Voz 7 07:07 si me lo proponen veo que puedo tener el el momento de de compartirlo con unos niños pues ya me lo planteo transforma y creo que al final acaba siendo enriquecedor tanto para mí como para eh

Voz 3 07:19 por ejemplo en el último club de lectura y quiénes participaban es eran aficionados del Athletic de todas las edades cuánta gente erais

Voz 7 07:27 eran niños de un colegio setenta niños y entonces

Voz 5 07:30 Korda

Voz 7 07:32 que estuvimos en en San Mamés además lo celebramos que para ellos fue un día muy especial estuvimos en la sala de prensa no subimos arriba pues a algunos de los niños si yo oí me hacían preguntas debatimos sobre sobre el tema del libro no se fue un día muy bonito

Voz 3 07:51 Galder la literatura futbolera vive su mejor momento ahora mismo crees bueno

Voz 5 07:57 sí yo creo que si en España si no España ha costado porque bueno ha habido cuarenta años de dictadura en la que los intelectuales entendían que el fútbol estaba siendo utilizado por el Estado como para dormir al Milán al pueblo algo hace la tradicional Inglaterra o los países sudamericanos es mucho más larga pero aquí a partir de ese momento que tú señalas que es una explosión en el diario El País con textos de Vázquez Montalbán Enric González de sí para mí es Jordi Puntí Enrique González por supuesto parece que la gente empezó a salir del armario y ahora mismo oímos un momento muy bueno hay libros buenísimos de fútbol que no que no están para nada calidad literaria al al asunto

Voz 3 08:41 y en el último por ejemplo qué que futbolistas de la primera plantilla masculina Galder participan

Voz 5 08:49 pues haberte memoria porque es que me coges yo creo echando un cable lo refiere la vida si ven que San José leyó el libro Open sí sí legal de Andhra Abbasi hicimos un club de lectura compadres de futbolistas en Lezama porque es un libro Open que bueno que Andre Agassi cuenta que él llegó a odiar el tenis por culpa de su padre que estaba obsesionado en crear un campeón Un libro como crear un campeón si es un libro muy bueno y logró crear un campeón pero aún campeón infeliz Si y entonces cuando Mikel eligió ese libro nosotros lo que hicimos fue proponerle a la dirección de Lezama que abriera la posibilidad de padres y madres de jugadores y jugadoras de Lezama para estar en el club de lectura y hubo también no sesenta setenta padres que se habían leído el libro y estuvimos debatiendo con Miquel sobre esa idea no sé cuál es el éxito en la vida muchas veces confundimos con el éxito en el deporte no ahí sin merece la pena realmente hacer pagar muchas ver el precio excesivo a al niño o la niña porque porque cumple a nuestros sueños no no no los de él que es un poco lo que Andre Agassi plantea en el libro

Voz 3 10:03 además Vico de San cosa que es una persona muy comprometida que de alguna manera también nos asemeja ese estereotipo de futbolista que parece que que seguro que existe por desgracia existen un tanto por ciento bastante elevado y no es precisamente el caso ni Ainhoa Nieve Mikel San José que no le interesa otra cosa que no sea el fútbol

Voz 5 10:24 con la experiencia que tengo con los jugadores y los y las jugadoras del Athletic es que muchas veces eso son prejuicios de la gente del aficionado que vuelca y que el jugador o la jugadora muchas veces prefiere no ponerse a desmentir por no estar trabajando un tópico pero nosotros desde luego en fundación y estamos súper orgullosos el planteamiento que tienen nuestros jugadores en nuestras jugadoras con los actividades que nosotros hacemos porque nos fuerzan muchas veces a como he comentado no incluso en los clubes de lectura a hacer más de los que teníamos previsto porque afecta en voluntarias a la primera

Voz 3 10:58 el y el próximo Galder cuando tenía previsto hacerlo

Voz 9 11:03 pues vamos a ver en septiembre porque teníamos previsto uno para ahora pero

Voz 5 11:08 en los en los coge el final de temporada porque estamos en una sean con muchísimas actividades di no nos daba tiempo entonces teníamos un voluntario de la primera plantilla pero lo vamos a dejar para para la vuelta de vacaciones Ainhoa

Voz 3 11:21 qué libro tiene ahora mismo en la mesilla

Voz 6 11:23 no te vas a costumbres a extendiendo

Voz 7 11:26 no de novela negra que se llama

Voz 5 11:29 que es un poquito así con mezclado con arqueología que mi hermana de arqueóloga y como me cuentan muchas historias al final mataba metiendo en la cabeza también el gusanillo lo cuenta todo con tanta pasión que era imposible no seguirle hay libros que después

Voz 3 11:43 has aplicado al al terreno de juego alguna cosa pues que hayas leído no sé alguna cosa de psicología o dale no sé algo que que lo hayas aplicado después al terreno de juego

Voz 7 11:53 si te digo la verdad soy más de desconectar a través de los libros que desconectar a lo que ella hago bien

Voz 3 11:59 el problema de nuestra sociedad aclara vivimos demasiado conectados

Voz 7 12:04 prefiero tener momentos de desconexión si la lecturas pues asociado también a mi actividad diaria no lo tomaría tanto como un hobby creo que sería diferente que cuando estado estudiando alguna cosa así al final acabando leyendo cosas relacionadas no es diferente pero para mí la lectura es el momento de desconexión entonces intentó buscar temas externos

Voz 3 12:28 qué tiene esto la mesilla

Voz 9 12:31 yo acabo de terminar un libro que se llama a

Voz 5 12:33 que es madre en euskera de un escritor Bilbao José Ignacio Carnero editado por por caballo de Troya ahí me voy a tirar a otro de caballo otro la cruz que es una escritora magnifican mexicana Bilbao que se llama cambiar de idea sobre su experiencia con con el feminismo y con los nuevos feminismo sin se

Voz 3 12:53 pero tengo varias y haces bien y me gusta que haya grandes consumidores de libros también en el ámbito del fútbol que durante mucho tiempo parecía que había sido tabú pero me alegra escuchar a Galder que habla de que

Voz 4 13:06 cuando ha ido a hablar con los jugadores del Athletic y las jugadoras del Athletic se ha encontrado

Voz 3 13:11 pues hay muchos que te quieren participar en esos clubes de lectura que organiza insisto desde hace cuatro años al Athletic y queríamos hacer un buen en esta semana de San Jordi también en oral al libro Galder Reguera un abrazo muy fuerte que vaya todo bien gracias un abrazo muy fuerte buenas noches Ainhoa mucha suerte cuando cuando tenéis el partido mañana sábado no contra quién

Voz 10 13:29 mañana sábado a las seis contra el Málaga pues en el último de esta casa muchísimas gracias

