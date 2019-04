Brahim Díaz: "Estoy centrado en el Real Madrid y quiero jugar aquí"

Voz 1 00:00 en el Claver que Saleh Ibrahim Herráez si vamos a escuchar habrá Brahim

Voz 2 00:04 encantado puedes demostrar el Madrid hay nada voy un poco satisfecho pero quería la victoria y al final no se me he quedado con ganas de ganar está siendo mucho confianza tiene gustaría quedarte en tu casa

Voz 1 00:26 yo estoy centrada el Madrid quiero jugar Brahim volviendo al partido de hoy eh bueno haces un sombrero tira un caño tienes un desparpajo producto de un futbolista que tiene mucha fe mucha confianza en tu juego te ves en esta plantilla años

Voz 3 00:40 ahora mismo estoy dentro en el Madrid

Voz 1 00:43 como he dicho quiero quiero demostrar lo que puedo

Voz 2 00:45 quiero estar aquí muchos años si jugar en el mejor club del mundo

Voz 4 00:50 en esa jugaba más espectacular Novo esa especie de ruleta de ETA que te ha salido un caño que el balón le llega Benzema tres marcas no te ha visto ante la pasado y te hemos visto muy desesperado no como querías con ganas de finalizar no sé cómo cómo has visto todo desde que has hecho

Voz 5 01:04 hola la jugada la filigrana

Voz 4 01:06 ha pasado por la cabeza hasta ese momento que que ves que Benzema no TD

Voz 2 01:10 no me mal lo ve todo es increíble dijo no vaya a ningún momento sólo que que he hecho eso he hecho lo que lo que podía hacer ahí es nada y al final pues como estamos una contra pues hemos intentado hacer lo mejor posible para poder marcar gol este continuamente estoy estoy estoy con Zidane y yo estoy muy alegre muy contenta no voy a hablar

Voz 6 01:34 pero los que normalmente no no está lo vea

Voz 2 01:36 desde de los que no está

Voz 1 01:38 oye por la conexión que tienes con Isco con Benzema con gráfico lo jugones con futbolistas que con los que te has perfectamente Etoo y te sientes eh vamos muy cómodo en este equipo es muy fácil asociar te porque hay jugadores con mucha

Voz 2 01:51 a nivel I todo se juegan a un juego parecido al de todo así que es impresionante

Voz 1 01:56 para que te dice Zidane te ha dado más confianza en estos entrenamientos desde que ha llegado porque hoy se ha visto con mucho desparpajo con mucho descaro haciendo esa jugadas de mucha calidad técnica