El Larguero (25/04/19): Primera parte

Voz 4 00:45 qué Rayo Huesca Girona semanas

Voz 3 00:48 segunda que ahora mismo irían pero ninguno está descendido matemáticamente aunque ahora mismo son los que peor lo tienen Mike el Barça es campeón aunque es evidentemente el que lo va a ser en los próximos días puede serlo este el mismo sábado ni quién va a ocupar esa cuarta plaza que ahora mismo sigue manteniendo el Getafe a pesar de no haber pasado del empate a cero ante el Real Madrid partido que acaba de terminar en el Alfonso Pérez antes ha ganado el Villarreal cero uno en Donosti en Anoeta Real Sociedad cero Villarreal uno gol de Gerar Moreno pega un buen salto en la tabla el Villarreal que se pone decimocuarto con treinta y nueve lleva tres victorias seguidas y la Real queda en mitad de la tabla con cuarenta y uno en una zona muy tranquila y además el Sevilla ha goleado al Rayo Vallecano Sevilla cinco Rayo Vallecano cero el Rayo ahora mismo es farolillo rojo sube impuestos Huesca después de su victoria de ayer el último es el Rayo de Paco Jémez con veintiocho el único que podría descender matemáticamente este fin de semana repito a falta de cuatro jornadas Huesca Girona todavía tendrían opciones aun perdiendo en lo que queda de aquí al final lo último lo que decimos en Getafe acaba de terminar Getafe cero Real Madrid cero volvemos está contando en Carrusel con Dani Garrido y de ahí lo ha narrado a Antonio Romero o Antonio qué tal qué tal Manu

Voz 0239 02:02 buenas a todos hasta el final lo ha intentado el Getafe sigue yo creo que el Real Madrid parecía que la segunda parte del a los pies de Brain iba a intentar hacerlo mejor que en la primera pero prácticamente no se ha asomado con ninguna oportunidad clara durante los noventa minutos a la portería de Soria y en la segunda mitad el Getafe sobretodo a tener una doble oportunidad en los pies de Molina ahí en los pies también de Ángel que dos buenas intervenciones de Keylor Navas han evitado que el Getafe se quedara con los tres puntos un partido para mí mediocre del Real Madrid un partido serio del Getafe yo creo que el cero cero no le vale del todo al equipo de Bordalás el conjunto de Zidane que sigue con su casting

Voz 3 02:36 qué va a hacer se está haciendo en observaciones está haciendo eterno e Real Madrid sigue tercero pero ya a quince puntos del Barça el Barça con ochenta el Atlético segundo a nueve con setenta y uno el Madrid con el empate de hoy ha quince del Fútbol Club Barcelona quedan cuatro partidos y como digo el Getafe mantiene la cuarta plaza aunque empatado con el Sevilla los dos con cincuenta y cinco ya tres de ambos el Valencia con cincuenta y dos también entraría jugaría en Europa ahora mismo el Athletic Club que séptimo esa séptima plaza daría opción a jugar en Europa da opción a jugar en Europa porque la final de Copa la van a jugar Barça Valencia que están los dos clasificados para Champions y otro en las esta plaza para Europa League así que el séptimo Athletic Club Bilbao también jugaría en Europa bueno enseguida repasamos todo lo que ha pasado en ese Getafe cero Real Madrid cero enseguida le pregunto a Pedja Mijatovic y luego tendremos sesión de sanedrín con Romero Gallego Pulido Álvaro Benito Mario Torrejón saludo también por allá Javi Herráez y Antón Meana hola a Herráez los jugadores todavía en la lucha no

Voz 5 03:34 bueno algunos porque lo hago aquí a dos metros a Fede Valverde que va a comparecer con las radios nada en dos minutos es casi casi va a decir que de de los fijos para el próximo año al menos la idea que tiene ciudades que están en la plantilla el uruguayo así que bueno ha jugado de inicio veremos lo que decide finalmente Zidane así que te pide paso nada en un minuto para bueno pues habrá algún jugador me parece que Brain ha sido lo mejor Cross de lo peor jugó poco es verdad pero lo que hizo lo hizo con desgana y es lo peor que puede hacer un futbolista Iban Keylor Navas tapando un par de ocasiones del equipo local estaba Antonio

Voz 8 04:15 ya al final pues un punto seguimos sumando seguimos estando ahí con la máxima ilusión feliz

Voz 3 04:21 este chico porque han hecho un desgaste tremendo no

Voz 9 04:25 qué con del nivel eh

Voz 10 04:29 las ha habido que como ha dicho que no quiere hablar con la otra cara que todo seguimos la misma noche que le ha encantado el trabajo defensivo el equipo que en algún momento el partido jugado con cuatro delanteros

Voz 3 04:38 está jugando con Portillo con Ángel con Jorge Molina y con más

está jugando con Portillo con Ángel con Jorge Molina y con más

volvemos a esa sala de prensa Don está hablando en dirección José Bordalás saber qué nos pide paso Valverde están amistad sea aquí estamos con fe de Valverde qué tal buenas

Voz 5 04:51 noches buenas bueno pues un partido en el que el Madrid siempre le cuesta entrar al al encuentro en la segunda parte un poquito mejor y al final mejor el Getafe pues la sensación vuestra después de casi casi esta travesía del desierto que tenéis con este Real Madrid que bueno no puede ganar nada pero que quiere dar la cara

Voz 11 05:06 sí hay que a la siempre como siempre fue un partido duro aunque obviamente lo esperamos así eso tiene muy buena segundo balón ya y salen para el ataque trabajamos durante la semana para poder ganar eso creo que lo hicimos bastante bien lo último se nota un poco el cansancio de de algunos jugadores Si bueno bien del equipo mejor dicho así obviamente que eso el Getafe se agrandó hoy fue más para adelante

Voz 12 05:34 si hace unos días la última ojalá con nosotros y es seguir en el Madrid el míster parece que que coincide con tu pensamiento parece que lo tiene claro que que te quiere en el futuro en el equipo

Voz 11 05:45 eso es muy bonito obviamente que el mister bueno me tanta confianza trato de aprovechar al máximo después lo que se lo que pasa en el futuro será tema I el club eso aprovecha cada minuto cada cada entrenamiento para seguir aprendiendo y sacar el máximo de este cuerpo técnico mejor

Voz 13 06:03 mi mensaje claro que has jugado mucho más puesto en lo que Llorente que Ceballos que se ha quedado fuera del equipo en las últimas cinco jornadas con juegas conceda el año que viene prefieres quedarte en el Madrid

Voz 11 06:20 me que se quiere y en Madrid porque algo de paz a la cabeza anímicamente está mal creo que está en el Madrid puede ser lo mejor que te puede pasar cuando mejor que obviamente que siendo joven mal lo tiene que disfrutar luego no voy a hablar de compañero que bueno no solamente acusarlo cuando no y cuando les toca jugar es darle también el poso que se merece

Voz 13 06:41 yo estuve por con mucho marcado por ejemplo el Napoli te quiere Ancelotti y le le gusta esa tieso que te dice

Voz 11 06:47 qué otra una cosa que usted gana como siempre como dije tanta calidad que tantas de sectores tenga que me quiera para su equipo es algo muy bonito pero obviamente que tiene Madrid y para el Madrid decían me quiere obviamente porque es un a lo mejor no tú pides tú a tú

Voz 5 07:08 representante le dices vamos a escuchar ofertas otro dice mira llame quien llame yo me quedo aquí con Zidane juegue poco

Voz 11 07:14 juegues mucho ojo cojo esto obviamente si me dan la oportunidad de que no me me voy a quedar en lo que más quiero es lo que luché toda mi vida para ser a este club ahora tiene la oportunidad de pelear la por ese puesto luego ya sea yo obviamente si el míster quiere que me que no había que hace bien ninguna duda pues pues si lo saltó Manu pero lo tiene que encantado

Voz 3 07:32 pero si te pide un minuto con

Voz 14 07:40 ha dicho que si te quieres que te pase algo en la cabeza que no es normal que te quieras y Telemadrid claro salvo que no Hodges lo que repasa Llorente ya Ceballos que a los que les está dejando claramente Zidane que se busquen la vida porque no va a contar con ellos el año que viene lo mismo que Mariano Ceballos Llorente Mariano fuera de la lista de convocados está hablando el presidente al Getafe que sigue en zona Champions ahora mismo en directo en Movistar Plus comunica Marchante

Voz 0185 08:00 sí posiblemente nuestro mejor partido pero se veía que no queríamos perder ninguno de los dos sí bueno un partido igualado al final hemos terminado de oro que bastante bien y hemos tenido nuestras ocasiones sí pero bueno contento

Voz 15 08:12 si alguien podía pensar en algún momento que el Getafe firmaba el empate los últimos minutos han ido arriba a por el partido

Voz 0185 08:19 no no nosotros no podemos firmar ningún empate después de estar ahí arriba toda la temporada es decir ahora no podemos intentamos ganar a todos los rivales pero no hay que olvidar que el Madrid que por muy mal que digan que está del State

Voz 15 08:32 pero tuvo sus ocasiones no sobre todo en ese esa doble ocasión del Getafe

Voz 0185 08:36 sí sí hemos tenido las ocasiones pero bueno en no querer el balón entrar Di bueno contentos Seguimos cuarto esta noche y mañana Dios dirá

Voz 15 08:45 se reclamó un penalti en cada área osea que no

Voz 0185 08:48 no yo no he visto nada nada claro lo tendrá que ver detenidamente pero igual que el Sevilla se ve que las manos para arriba pero hoy la mano abajo más difícil verlos detenidamente no

Voz 15 09:00 no lo eran muy le queda mucha ilusión al Getafe de dos partidos en casa supongo que firmaría la entrada que ya habían

Voz 0031 09:07 a ver qué sale Brynner Brynner sí a vamos a escuchar

Voz 13 09:27 estoy confiante tienen ustedes al quedar tu mami

Voz 11 09:33 yo estoy centrado en el Madrid y quiero jugar Brahim volviendo al partido de hoy bueno es un sombrero tira un caño tienes un desparpajo

Voz 5 09:41 producto de un futbolista que tiene mucha fe mucha confianza en tu juego te ves en esta plantilla años

Voz 11 09:47 ahora mismo estoy en Madrid estoy centrada en Madrid así como he dicho quiero quiero demostrar lo que puedo y quiero estar aquí muchos años si jugar en el mejor club del mundo

Voz 13 09:57 pero esa jugada yo creo que la más espectacular Novo esa especie de ruleta de ETA con que ha salido un caño que el balón le llega Benzema tres marcas no te ha visto ante la pasado y te hemos visto muy desesperado no como querías con ganas de finalizar no sé cómo cómo has visto todo desde que has hecho la la jugada la filigrana que te ha pasado por la cabeza hasta ese momento que que ves que Benzema no debe no

Voz 11 10:17 no me enteré mal lo ve todo es un jugador increíble de no verse en ningún momento sólo que que he hecho eso he hecho lo que lo que podía hacer ahí y nada y al final pues como estamos una contra pues hemos intentado hacer lo mejor posible para poder marcar gol sí continuamente estoy estoy estoy con Zidane y estoy muy muy contento no voy a hablar de los que no no no no voy a hablar de los que no está

Voz 5 10:45 oye por la conexión que tiene con Isco con Benzema con gráfico lo jugones con juristas que con los jetas hacia perfectamente Eto'o y te sientes eh vamos muy cómodo en este equipo es muy fácil asociar de porque hay jugadores con mucha

Voz 11 10:57 a nivel I todo se juegan a un juego parecido al de todo así que es impresionante

Voz 5 11:03 por en que te dice Zidane te ha dado más confianza en estos entrenamientos desde que ha llegado porque él se ha visto con mucho desparpajo con mucho descaro haciendo esa jugadas de mucha calidad técnica

Voz 11 11:15 como soy que que disfruta en el campo nada más eh yo estoy muy muy contento con él y para mí es un placer Si poder jugar pues pues que él se ha dado hoy puede jugar con él

Voz 13 11:26 el Huesca titular hoy has dejado buenas sensaciones son Palau

Voz 3 11:30 tras de Griffin el delantero del Real Madrid que ha sido hoy el chaval que mejor ha jugado con diferencia vamos chaval el futbolista al Madrid en el once titular y entre los que han entrado en la segunda parte el más destacado bueno enseguida estamos ahí sonidos en directo de protagonistas en directo ahora mismo en el Alfonso Pérez pero te recuerdo que además hoy ha habido otro capítulo en la guerra Rubiales Si Tebas ha habido reunión con los modestos de segunda B y de Tercera ciento cincuenta han estado en la Reunión de Tebas trescientos veinticinco en estado con Rubiales y además anunció al presidente de la Federación que habrá tres partidos los viernes que esa su intención la próxima temporada se quita el partido los lunes y también el partido de los Domecq dos a las cuatro y cuarto para reservar esa franja para el fútbol modesto luego contaremos la última hora y fuera del fútbol tres titulares en el tenis Conde de Godó David Ferrer ha jugado su último partido ha caído ante Nadal seis tres seis tres sólo le queda el Master mil de Madrid que será la semana que viene ahí se va a retirar iba a terminar su carrera en baloncesto Felipe Reyes ha renovado un año más hasta dos mil veinte cuando tenga cuarenta años en la Euroliga ya conocemos al segundo integrante de la faena que se faenas que será el Fenerbahce ha eliminado a Zalguiris ya hay dos Fenerbahce y Real Madrid mañana juega el Barça y Baskonia su cuarto partido de momento van perdiendo los dos dos uno once y cuarenta y dos hora menos en Canarias os recuerdo que además hoy tenemos el debate de los jueves en el novecientos cien ochocientos el teléfono gratuito de El Larguero que puedes llamar ya para debatir sobre la portería quién crees que debe ser el portero titular del Madrid la próxima temporada Keylor Navas que hoy ha sido titular otra vez o Courtois novecientos cien ochocientos vámonos

Voz 3 13:26 está por ahí Pedja Mijatovic el que saludamos ya nuestro comentarista en la Ser hola muy buenas a la y te pregunto rápidamente cuatro detalles del partido pero ha terminado Bordalás en la sala de prensa Oscar

Voz 10 13:37 sí ha terminado y quiero creo dejan claro un mensaje que con con la gente seguía hablando de Europa el objetivo de este equipo no es esa que entiende que la gente está ilusionada y que el Getafe va a luchar hasta el final pero que el precio de esa presión y piensan sólo en el partido que es ante la Real el domingo

Voz 14 13:52 ahora volverá a micrófono de Oscar a pedir las paso cuando comparezca Zidane en esa sala de prensa estamos esperando

Voz 7 13:58 ha dicho que estaba en el vestuario con los jugadores que no había terminado su charla y que como la dará

Voz 14 14:02 ya está preparado para salir pues la primera rueda de prensa y luego la decidan pues enseguida vamos con vosotros con los Egido con Antón Meana Javi Herráez pendiente que salga algo además del Madrid o del Geta

Voz 3 14:10 hace espera crees que hay debate lío llámalo como quieras en la portería del Madrid la temporada que viene o que está todo bastante resuelto

Voz 6 14:18 no debería haber ningún lío

Voz 18 14:20 creo que hay que planificar bien las cosas

Voz 6 14:23 si hay que dejarle entrenador que tome sus propias decisiones en este es la portería evidentemente Zidane pues ha conseguido varias cosas y muy importantes con con con Abbas de titular le está dando la oportunidad de nuevo parece ser que este tema pues está bastante claro no aclara próxima temporada sino hay algún cambio radical pero sí Dania tiene ciertas cosas muy bien definidas claro

Voz 3 14:49 la crees que su portero será Keylor yo creo

Voz 6 14:52 que si en un principio sí luego ya la temporalidad puedes pedir a varios sentidos pero yo creo

Voz 3 14:57 no falla sino falle el portero titular será Keylor

Voz 6 15:00 sí yo creo que sí fíjate Zidane es el típico entrenador que cuando ya tiene confianza en la entrenador un jugador pues suele ponerlos siempre no pues ha demostrado que también tiene confianza en Marcelo yo también pienso que barcelonés es recuperable así que Zidane seguramente lo pondrá Marcelo del titular próximo año teniendo también en cuenta otros jugadores que pueden jugar esta posesión pero Zidane las ideas eso tiene muy clara claras y eso es una cosa muy importante para para Eli interesante como una estos partidos

Voz 14 15:30 pero ya están sirviendo también para para mucho aunque parezca que el Madrid ya no tiene nada que está medio de vacaciones ya medio de pretemporada venga a ver si se acaba ya

Voz 7 15:37 esto pero estamos viendo pues pues su

Voz 3 15:40 claro que no da respuestas así que no reacciona un Isco que hoy lo ponen titulares que tampoco elevemos practicamente invisible bueno un Ceballos Llorente y Mariano que se han quedado en la grada y que también bueno yo no la convocatoria y que también queda claro que no entra en los planes de Zidane yo creo que se va aclarando todo bastante no

Voz 6 15:58 si además esos partidos son importantes para el entrenador supongo que él también tiene que tener la edad las ideas claras con quién puede contar y no en esos partidos que quedan de aquí a final de temporada seguramente meter algún jugador más para probarlo ver el grado de compromiso que tiene no

Voz 3 16:14 luego ya salvas fichajes ha hecho

Voz 6 16:17 cada cada cada día sale algún nombre nuevo yo creo que hay Zidane pues también tiene las cosas muy claras luego también alguien me tendrá que explicar eso de que si no me traen los jugadores y sino traemos por qué va a pasar bueno soy

Voz 5 16:31 hemos porque muchas veces

Voz 6 16:34 los entrenadores tienen los deseos pero son deseos que no se pueden cumplir hay que ir a alternativas pero bueno hay todo el verano para para pensar en estas cosas

Voz 3 16:44 Sari paga te parece suficiente para rearmar del centro campo hacia arriba o traería es además a un nueve sea Jovovich sea otro también para acompañar a ver

Voz 6 16:51 llevan bueno pues vence más según el entrenador pues va a ser de lo principal para el año que viene y además está haciendo una buena temporada oí me parece bien luego también hay que fichar hay que fichar un delantero sea Jovi sea a cualquier otro que que que a priori iba a ser suplente no ahora la pregunta es cuánto dinero quieres gastar para un suplente que eso también es una cuestión que hay que va a ahorrar no hay muchísimas cosas que van salir por el camino de todos modos en esta temporada yo creo que se han salvado muy pocos jugadores pues salvado Benzema que hecho del temporada Sergio Ramos también Luka Modric resto no no ha estado en su mejor

Voz 3 17:34 pero bueno la última que dejó huella Brahim que se quede el primer equipo o cederlo a otro hay que tenga más minutos

Voz 6 17:40 bueno también hay que ver qué que opine el propio jugador no está esta tarde hecho un buen partido ha demostrado un par de detalles que que es claramente demuestran que es un jugador con mucho talento todavía tiene muchas cosas que que hacer para hacer un Mundial titular de de del Real Madrid yo creo que lo para los jugadores jóvenes quizás anti momento era una buena solución cederlo no cederlo etcétera pero yo ahora ahora pienso que entrenar con unos grandes jugadores jugar Pacho inquietas con ellos y luego jugar algunos de los partidos en Bernabéu con mucho pero sí sí John les sirve quizás más que el otro equipo y ser titular indiscutible no porque lo es para un día volver Lee hacerlo jugador yo creo que mejor quedarse aquí siempre cuando jugador también lo es

Voz 3 18:28 brazo Jean placer escucharte amigos un abrazo gracias hasta luego Pedja Mijatovic en El Larguero de la Cadena SER ha comparecido está empezando la rueda prensa Zidane Antón Meana

Voz 7 18:37 Justo ahora está ciudadana hablando en rueda de prensa escuchamos al PS preguntamos ahora

Voz 1994 18:41 nos veremos por lo que pasa pues bueno lo importante es lo que ha pasado hoy

Voz 19 18:47 qué tal buenas noches Santomera Anagrama la Cadena SER quería preguntarle del partido de hoy porque para este partido ha elegido a Keylor Navas ya con Courtois recuperado Itzik que lo repetirá el fin de semana en el partido

Voz 1994 18:59 ha jugado hoy que Laurie veremos domingo el queso el entrenador estamos que ingirió

Voz 7 19:10 les gusta ha quedado claro pero sobre todo me quedo con lo que le gusta mucho el tema de los porteros tan encantado con el tema de preguntan por el futuro de Isco

Voz 1994 19:20 bueno como todos cómodo todos si aquí son son todas importante y con las alineación que que que estoy haciendo todos tienen minutos así es es miente yo hay contento con con con con su trabajo por ejemplo el parte de hoy igual hicimos un muy buen parte hoy la pena es es porque merecíamos nosotros mucho más hoy y hemos tenido ocasiones para hacer gol lo mismo en la primera parte bueno no contento por el resultado pero pero de juego de de intensión de de de concentración muy muy contento hoy en particular

Voz 7 20:13 no ha querido mojarse con el tema de Brahim Manu y todavía no sabe qué hacer el año que viene si cederlo piense que de aquí más preguntas sobre por regalo le preguntan a ver qué dice qué le pasa que debe le pasa más gente

Voz 1994 20:32 no sé hombre cada no estoy a la cabeza al cada uno lo importante es yo en saben que tiene que está a disposición de del entrenador y yo creo que entrenamos bien todas las semanas y luego cada uno cuando tiene la oportunidad de jugar intenta ser lo ha de hacerlo bien todos eh hay ya está nada más

Voz 20 20:55 Alberto Jiménez hubiera Getafe le quería preguntar por el tema Benzema llevaba una racha goleadora bastante buena esto significa que continuará como nueve titular el próximo año José fichará otro grande

Voz 1994 21:07 la verdad es que a mí me está que veremos lo que vamos a ser conductor jugadores

Voz 7 21:15 última pregunta de la rueda de prensa muy bien escuchamos la última va a dejar a Estados a ver

Voz 20 21:26 sí de Valverde como ya ha hablado con mucho color verde no aportaron poco interés pero

