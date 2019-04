Manu Carreño: "Ninguno de los jugadores a los que da cariño Zidane responde"

Voz 1375

00:00

sobre todo una cosa y la palabra a todo el que quiera pero es que se fue Lopetegui echaron a Lopetegui porque el equipo se iba ya descolgándose ponía ocho del Barça venga llega Solari no lo deja ocho lo deja once ahora habido decidan que están ya quince que al final es una sangría que es verdad que ya da igual que más la Trinidad quince que a diecisiete doce vale pero al final dices es que no mejora según han ido produciendo cambios no mejora nadie Marcelo titular bueno hoy no pero venga vamos a dar a Portela Marcelo vamos a dar cariño AVE y lo vamos a dar cariño a Isco es que al que se lo da no responde ninguno entonces es como que Doña que se acabe ya esto porque al final acabará veinticinco puntos hombre tampoco es plan pero bueno digo salvando a Brahim que sacar cuanto antes