Gerard Moreno: "Esta victoria nos acerca un poco más a la permanencia"

Real Sociedad cero Villarreal uno hola Roberto

Voz 1825 00:09 hola qué tal mano muy buenas pues la verdad es que vale su peso en oro e ese gol de Gerard Moreno cuando quedaban nada a cinco minutos para terminar el partido de quien en Anoeta parecía abocado el partido para el empate a cero pero apareció Santi Cazorla puso un centro de esos maravillosos y quién sino halal Moreno lo sometió él íbamos todo Villarreal al fondo de la de la red aquí en Anoeta para escaparse de esa zona de peligro Gerard Moreno hola muy buenas noches

Voz 1 00:35 buenas noches vaya gol vale su peso en oro

Voz 1825 00:37 a una permanencia casi casi

Voz 1 00:39 bueno sí que es un gran paso sobre todo porque en la zona también se estaba apretando oí necesitábamos salir victoriosos de de Aquino de un campo complicado oí bueno evidentemente el equipo está muy feliz por esta victoria porque vamos es un paso grande pero no definitivo no porque evidentemente aún quedan cuatro jornadas y bueno hay que luchar hasta el final intentar cerrarlo cuanto

Voz 1825 00:59 Méndez han celebrado Manu como si hubieran ganado la Champions no es para manos no es para menos te escucha

Voz 1375 01:04 ya bueno Gerard Moreno hola Gerar muy buenas enhorabuena hombre es mira que innatas KO tres o cuatro partidos entre la Liga y el de la ida del Valencia si no recuerdo mal que en el descuento o lo empatado y sólo perdía seis y ahora gracias adiós para vosotros encadenar su tercera victoria seguida

Voz 1 01:21 sí sí muchas gracias creo que que bueno estas tres victorias llegan en el mejor momento de la temporada por la situación que estábamos y está apretando todos los equipos también pues van ganando no iban sumando oí y bueno estábamos contentos felices de de esta victoria porque evidentemente bueno nos aleja un poco más de de de nuestro objetivo de la permanencia Hay bueno vamos a intentar el domingo pues semanal para una estar mucho más cerca

Voz 1375 01:46 tener a Cazorla es como tener un comodín no en el equipo

Voz 1 01:49 sí porque lo tenemos nosotros

Voz 1375 01:51 que tienen a Messi en el Barça dice no tenemos a Messi que es como tener un comodín un as en la manga el Madrid el suyo pero tener a a Cazorla en el tal en el estado en el que está es la leche

Voz 1 02:01 sí ya no por por lo que lo que aporta dentro del campo que es una barbaridad sino por lo que aporta también fuéramos es es nuestro timón no es la alegría no para para el estuario es un jugador muy importante como te he dicho no tanto dentro como fuera Hay que bueno lo estamos disfrutando nosotros está a un nivel altísimo y bueno también pues toda todo el nivel que que está alcanzando esta temporada es es muy bueno y muy grande para nosotros y muy feliz de desde tenerlo cerca del equipo

Voz 1375 02:28 treinta y nueve puntos con estos nueve que habéis sumado seguidos tenéis por debajo ya al Levante al Celta al Valladolid Girona al Huesca y al Rayo muy mal se tiene que dar no

Voz 1 02:38 bueno hay hay bastantes equipos pero pero bueno igual que nosotros hemos ganado tres seguidos también pueden hacerlo otros no oí por eso no hay que relajarse hay que intentar el domingo pues seguir sumando de tres en tres para cerrarlo cuanto antes has final cuando hemos estado todo el año y sufriendo no pues cuanto antes se lo consigas mejor sabrán oí bueno esta victoria evidentemente no han ayudado para dar un paso de gigante hay esperemos que el domingo pues podamos hacer la cuarta domingo contra

Voz 1375 03:05 el Huesca luego vais al Bernabéu luego recibís al Eibar hice Rice en Getafe y eso es lo que os queda

Voz 1 03:10 cómo lo ves si difícil al final ya con con los equipos de jugándose cosas no pues es difícil de cada partido como han sido durante toda la temporada porque este año la clase la clasificación así lo demuestran oí bueno vamos a por el primero a ponerle el Huesca con toda nuestra gente y esperemos que nos apoyen como hacen siempre que iba a ser un partido muy importante

Voz 1375 03:32 qué tal qué tal tu vuelta Villarreal no está no está fácil jugar esta caro eh fíjate hoy con con con vaca titulares lo has entrado tuvo las aprovechando un descanso para hacer el gol de la victoria pero mucha competencia mucho nivel sorprende ver al Villarreal

Voz 2 03:45 hay ahí abajo pero tú contento

Voz 1375 03:47 con los minutos extras teniendo

Voz 1 03:49 evidentemente ahora mismo creo que que no es momento no de de prensa los minutos que tenemos es momento de pensar en equipo no de de salir cuanto antes al final no podemos ser egoístas a estas alturas no oí hemos de aportar lo máximo desde dentro desde el banquillo desde fuera muy creo que también les está haciendo la clave de que de que todo el mundo suma en los entrenos cuando vienen aquí jugadores que a lo mejor no están convocadas no hay bueno estamos intentando y es que como hemos hecho siempre ser una piña para salir de ahí lo antes posible

