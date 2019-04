El Larguero (25/04/19): Segunda parte

Voz 1375 00:00 Larguero con Manu

Voz 1501 00:05 es tiempo de San Eloy pero me pide pasos jugador del Geta y no da le Oscar

Voz 1 00:11 no me dentro del Getafe Mauro muy buena

Voz 2 00:14 hola buenas tardes

Voz 1 00:15 el hombre que ha provocado la primera parada

Voz 2 00:17 como lo estamento de falta el empate te sabe a poco viendo que en la segunda parte se ataja merecido un poquito más

Voz 3 00:22 bueno estoy creo que un punto es un punto contra el Real Madrid no hay que valorarlo este obviamente lo de equipo tuvimos posibilidad de hacer gol pero bueno este creo que no sabe bastante

Voz 4 00:33 pues no te escucha sintonía del Larguero Aurora hola Mauro qué tal bueno quedan cuatro jornadas seguís en zona Champions Si bueno

Voz 3 00:41 como siempre digo este no hacer nada fácil este siguieran luchó ahí pero bueno este lamento es estar en lo más alto posible

Voz 1501 00:49 yo Savic Bordalás en El Vestuario

Voz 3 00:51 nada el míster no no digo nada porque no encontró el vestuario mañana seguramente tenemos la condena y he

Voz 1375 00:59 Decía Oscar os ha sabido a poco sobre todo porque viendo este Madrid que que no se juega nada que es un equipo bueno pues con mi ta titulares con a chavales que se está dando oportunidades es es un buen día para haber sacado más

Voz 3 01:12 bueno si lo miro por decirlo así pero todos los jugadores que ellos tienen el plantel son muy bueno este aporte de hecho vale como exiguos están jugando un puesto y creo que lo hacen de buena manera

Voz 1501 01:24 oye cómo está la afición eh cómo estás cómo está la ciudad con vosotros eh al final casi acabando ya el partido que se daba por bueno el cero cero y gritando Geta Geta sean los tenista todos a vuestros Peer no muestra

Voz 3 01:33 pero sí bueno está acompañando creo que estamos en una buena temporada de eso no hay que dura lados lo y yo creo que la gente está muy ilusionada

Voz 1375 01:41 eh pues en un partido de Champions el año que viene Real Madrid Getafe

Voz 3 01:44 ojalá ojalá que sí lo estaría

Voz 1375 01:47 al un abrazo Mauro Arambarri Rusia hasta luego chao he Javier ahí queda alguien por ahí bueno pues que tiene Courtois anti doping

Voz 0006 01:54 verdad que no tenido suerte el hombre no ha jugado ya ha tocado anti doping así que se baila autobús ya

Voz 1501 01:59 ahora la mesa electoral el domingo porque porque no español que este Bélgica no sin poner en la mesa electoral dominio así que bueno

Voz 0006 02:06 estuvo muy serio a Gareth Bale que se iba de este estadio hacia el autobús y otros bueno también hablando entre ellos como el caso de Rafa Varane más sonriente el francés junto con Karim Benzema el Madrid que se va ya para Valdebebas a coger sus vehículos mañana entrenar y el domingo a jugar frente al rayos

Voz 1375 02:23 bueno pues en un ratito vamos a debatir en el Larguero teléfono gratuito al que puede gratis IBI reservar cita para debatir sobre quién crees que debería ser el portero titular del Madrid la próxima temporada no sabemos qué va a hacer ciudad supongo lo sabe como decía antes P ya lo tiene decir seguro pero tú qué crees debería ser Courtois o debería ser Keylor Navas el portero titular del Madrid de Zidane la próxima temporada novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos llamadas gratis todos los teléfonos y enseguida debatimos en El Larguero de la SER a te recuerdo tamén que mañana a las nueve está aquí Pedro Sánchez candidato a la Presidencia del Gobierno cambiado el Partido Socialista con Pepa Bueno a las nueve aquí en La Ser en Hoy por hoy están sonando los teléfonos

Voz 1501 03:07 la el debate pero estamos con Romero Gallego Pulido Mario Torrejón

Voz 1375 03:11 para bonito y están por ahí Hernáez y Meana también eh es que citando Brahim hoy pues otra vez más de lo mismo yo lo yo creo que decidan ya tiene asumido que lo delató Claes aquí va a tocar para ver si motivaba determina jugadores ya ya no hay que tocarlas porque ya muchos ese toque e Romero ya no hay que tocar nada lo que hay que es ir viendo quiénes se descartan que cada vez está más claro quiénes valen para el año que viene claro

Voz 0239 03:33 bueno yo creo que hay trajes tan claros por diferente motivos pero con un punto un universo comunes que no te gustan o no le elogió a Zidane que son Mariano Marcos Llorente dice tres ya se pueden ir buscando claro queréis han quedado fuera de la convocatoria y el recado del entrenador es clarísimo a día de hoy el portero de Zinedine Zidane Keylor Navas luego veremos a ver cómo termina la situación porque los plenos poderes deportivos del entrenador veremos a ver en qué quedan pero es evidente que el portero de Zidane es Keylor Navas que hoy con Brain ha sido el mejor en la segunda parte con esa doble parada y luego yo empiezo a notar un Zidane qué ha pasado de de la sonrisa perfecta al hastío general en rueda de prensa yo hoy en en el tono de las respuestas Le noto cansado

Voz 1375 04:15 está haciendo largo también sale está haciendo Bola

Voz 0239 04:18 lo que él pensaba que no se le iba a hacer tanta bola como se le va a hacer de aquí a final de temporada queda poco son cuatro jornadas son cuatro jornadas peligrosas para el Real Madrid porque va a jugar contra equipos que casi todos están jugando todavía algo y eso significa que va a tener al menos ocho rueda de prensa todavía complicadas al margen de las decisiones que todos tenemos más o menos en mente hoy otra oportunidad desaprovechada para mí por parte de Gareth Bale aunque ya aunque las aproveche es un futbolista que se tiene que buscar mercado la próxima temporada para mí la noticia de los dos últimos partidos de el campeonato nacional de Liga en el Real Madrid es que empiezo a notar a Zidane hastiado aún ICO muchas ganas de que termina

Voz 1375 04:53 sobre todo una cosa y la palabra todo el que quiera pero es que se fue Lopetegui echaron a Lopetegui porque el equipo se vaya descolgándose ponía ocho del Barça venga gallegas Solari no lo deja ocho lo deja once ahora alguien decidan están ya quince y al final es una sangría que es verdad que ya da igual que más la Trinidad quince que a diecisiete que a doce vale pero al final dices es que no mejora según han ido produciendo cambios no mejora nadie Marcelo titular bueno hoy no pero ven

Voz 1501 05:18 la vamos a dar reportera Marcelo vamos a dar cariño a lo vamos a dar cariño

Voz 1375 05:21 disco es que al que se lo da no responde ninguno entonces es como que Doña que se acabe ya esto porque al final acabara veinticinco puntos hombre tampoco es plan pero bueno digo salvando a Brahim que sacar cuanto antes

Voz 0239 05:33 es que se veía venir es que de

Voz 0334 05:36 no hay motivación para estos partidos asegurada la plaza de Champions que Zinedine Zidane es incapaz de sacar un cien por cien de los jugadores pero yo creo que es comprensible no entre los que se ven fuera entre los que no están a gusto entre los que están acostumbrados a jugar partidos de Champions a estas alturas y jugándose lo todo y no ir a Getafe a que te muerda un equipo rival con el campo lleno sí que es que yo no he visto brotes verdes casi nunca desde que llegó Zidane y coincido con Romero el tiempo de la la felicidad de de la sonrisa

Voz 1375 06:12 hasta el año que viene ha pasado Easy

Voz 0334 06:15 además el sabe que al margen de los partidos ahora viene un tiempo en el que tiene que demostrar unas condiciones de gestión que hasta ahora yo creo que no tenía que hacer hay gente que se va ir gente muy importante hay que decírselo a la cara hay que decirle a Courtois a Bale a Isco vete tú a saber a quién que no quiero que cese aquí por ese trance no nos olvidemos que Zidane no ha pasado nunca porque solamente ha entrenado al Real Madrid tres veces manteniendo

Voz 1375 06:46 pero tres años mal teniendo en lo que tres años es decir lo

Voz 0334 06:48 qué viene ahora para Zidane es nuevo

Voz 5 06:51 yo yendo un poco más lejos de esto de que a Zidane se le está haciendo bola cosa que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Romero Gallego se nota en la rueda de prensa otro tono distinto al de el inicio

Voz 4 07:03 a los del Madrid

Voz 5 07:05 nota completamente distinto yo adivinado yo me imagino que lo que estará ese enfadado por lo que está viendo en sí lo que estaba pretendiendo hacer Zidane es el denominado casting para ver quién estaba a la altura de seguir el año que viene se pone a ver partidos como éstos Zidane es que dime tú a mí qué méritos están haciendo algunos para que Zidane tenga confianza en ellos la próxima temporada descartados por supuesto como decía Romero Mariano Ceballos si Valverde que está claro que ellos no van a seguir ironizó Llorente que no van a seguir en el año que viene de los que hoy no jugado dime tú a mí quién ha hecho méritos salvo Brahim para que tenga confianza en ello luego entonces

Voz 1375 07:48 el más que hablar si lo que entiendo es que estará diciendo

Voz 5 07:50 dice madre mía de mi vida yo esto lo estoy haciendo para probar a ver quién se queda el año que viene aquí quién está en el nivel del Real Madrid dime tú a mí después de partidos como el de hoy quién está mereciendo que Zidane confían en la próxima

Voz 1501 08:03 pero nada pero Julio yo yo parte de esas tio que no lo dudo y además yo yo creo no sé lo que pensaba ciudad al principio yo estaba seguro de que era un suplicio seguro los partidos que llegaban de Liga porque estaba claro los once partido me parece que fue cuando cuando llegó ciudad lo que quedaba que iba a ser un suplicio con felicidad e infelicidad con golpe de efecto con ilusión no o sin ilusión tenía pinta que esto pues eso era muy difícil adaptar una plantilla ganadora a esto a esto de no jugarse nada me parece que que es que es terrible juega partido ahí ignoro Juana absolutamente nada percibirán hay parte el sufrimiento de las tío que es que es un poco voluntario quiero decir a mi me parece perfectamente normal que no confiese sus planes de futuro por muy claro de lo tenga es perfectamente normal pero bueno tampoco puede sufrir por eso quiere que son voluntario si quiere lo puede comunicaron que quieren no lo que yo comprendo perfectamente que no lo comunique pero que tampoco es una cosa que lo tienes en la mano oye si te parece sobrevive cara que haya quince preguntas sobre la portería quítate las esto es muy sencillo se mi portero titular será seguramente no lo diría quiero decir porque porque entiende que te preguntes sobre todo sobretodo en ciertos casos porque yo creo que en la portería por más que pareja tan claro yo estoy convencido de que no está nada claro absolutamente nada claro todo lo contrario que ya son cual que ya es una noticia con lo cual que esté nada claro es una nota y no me refiero que que parece muy claro que me parece muy claro para un signo yo no tengo tan claro que sea para que entonces sí sí hay cierta dudado si hay yo entiendo que no lo comunique pero bueno eso en sufrimiento digo más somero voluntario lo que pasa es que nadie en el Real Madrid o casi nadie bueno de la plantilla a lo mejor algún joven pero nadie está acostumbrado a este peregrinar en la nada más absoluta en el desierto evidentemente está haciendo caso normal incluido y especialmente a los aficionados

Voz 0097 09:46 yo ya vaticinó que cuando se anunció su fichaje que esto podría pasar si yo lo dije que el desgaste era innecesario y bueno pues está produciéndose yo creo que decidan no está quemado con con las preguntas que se hacen en rueda de prensa sino con el juego del equipo se le nota se nota que no está satisfecho obviamente con con lo que está mostrando jugadores en el campo es difícil es muy es prácticamente imposible tocar la tecla de la motivación cuando no te juegas absolutamente nada a un grupo de campeones no es muy difícil entonces pues estos partidos que pasen rápido ya pensar el verano lo que si la parte positiva de que Zidane haya llegado es que esto no sea pasa no le pasa el año que viene quiero decir que el que él sirviese hubiese venido en verano pues tiene el el recuerdo de algunos jugadores que tuvo en la anterior etapa ya lo mejor tiene decisiones tomadas de antemano y luego durante la temporada dices bueno es el jugador que yo que yo recordaba o que yo tenía no me da el mismo rendimiento entonces ahora yo creo que ya por lo menos tiene todas las cartas sobre la mesa das la vuelta girada ya sabe perfectamente con quién cuenta que le está dando uno cuando vienen las cosas mal que porque eso es muy importante también eh que ya sabemos cómo funciona el fútbol y la vida que cuando la corriente a favor todo así que vamos fenomenal de la manita todos juntitos en cuando empieza a soplar el viento en contra pues mucha gente no

Voz 1501 11:09 recuerdo que llegó un cuatro de enero con el viento no no en lo lo siguiente ha encontrado a era era era marejada viento de levante y todo junto y furia osea que gota fría me refiero que cogió no

Voz 0097 11:22 ya cosas en juego

Voz 5 11:24 hoy como forma de acuerdos más afronta la charla en eso de que los está jugando nada sea evidentemente no es está jugando nada en cuanto a títulos pero Isco se está jugando que Zidane cuente con el temporada Weill a lo mejor se está jugando un último voto de confianza de Zidane e Nacho eh no sé que Valverde todo osea que yo eso de que no se están jugando nada Jo están jugando si es que les importa que me imagino que les importará seguir la próxima temporada en el Real Madrid la opción de que Zidane siga

Voz 1501 11:54 algo es algo que ya sepan que se iban a Pilar y a decir algo de lo que es algo que disco sepa o intuye que mira va a venir poco va va a venir Hassan más Modric e hasta azotado casi mejor si me dio está la Valverde cuando he dicho lo que te va a querer del Madrid algo te está pasando la cabeza claramente eso es lo que verdad es que estoy aquí Julio eso es que eso debería pasar por la cabeza yo entiendo que cada uno entiendo que haya jugadores que se quieran del Madrid de cualquier otro equipo del mundo sino cuentan contigo no no puede haber XXVIII Juegos de la plantilla que procedió eso se bueno me entiendo cayeron en el Madrid lo más grande que le puede pasar a mucho fútbol

Voz 1375 12:25 de estar en el Barça el Madrid llevar pero sí pero si estás ahí

Voz 1501 12:29 si luego no te ponen nunca ahí te están dejando en la grada pues entiendo que haya uno que dio una decepción clara perdona noveno en en Llorente en fallo Ceballos en como lo están asumiendo fíjate Mariano Mariano realmente están frustrados porque ellos quieren continuar dado Madrid quién triunfar en el Real Madrid sin embargo hay otros que tienen la vitola de titularísimo que yo esta temporada no he visto eso sino todo lo contrario

Voz 1375 12:48 el contaba Javi Herráez por ejemplo Llorente no quieren cesión ya quiere que le vendan entiende que es algo parecido Llorente en diciembre no mantón sí sí perfectamente y hoy cuando escuchaba de Ráez con Paco a las tres me ha llamado la atención que ya le Cannes en la situación en la forma de quién le trata Zidane

Voz 0239 13:05 Miguel quiere que le lo vendan que no les

Voz 1375 13:07 eran que le traspasen y empezar otra vida en otro sitio jugar

Voz 4 13:10 fútbol y que esto no se acaba aquí

Voz 1375 13:12 ya ha dado ese viaje también es decir eso

Voz 1501 13:14 en un caso concreto no hay Navidad era lo contrario él que estaba jugando aquí y me quiero quedar cuando estaba se hablaba de que podía salir cedido en diciembre y tal no yo me quedo pero claro llegaba Zidane no te pone y te te abre la puerta de salida dejando en la grada semana tras semana tendrás que ir que es que en normal y además hay que respetar la decisión de cigala como el Madrid porque parece que es normal ahí un jugador que puede gustar o no hay un jugador con como te o que siempre hemos hablado que tienen potencial para hacer lo que quiera incluso ser candidato a lo que sea Balón de Oro y como es un ejemplo claro de de titulares que no que este año no han cogido la bandera como Marco Asensio ya hay un jugador más joven que tú qué cuidado no vaya a ser que te pega la cornada y te te deje fuera de los planes del Real Madrid que es Brahim que no digo que vaya a ser así porque yo creo va a salir cedido pero bueno me refiero que que el Madrid le esperan y aunque tengas veintidós años es queda igual si llega un momento que te pasa por encima

Voz 1375 14:04 hoy ha sido lo mejor del partido Brahim pero claro ahora que

Voz 1501 14:08 no es volverte loco claro pero con un rato pero yo digo por un rato digo por poner a Vietto vale no no cójase no con el de Brahim coge el de inicios no pero remarcó

Voz 0097 14:16 hay muchos muchos futbolistas en toda su carrera en han tenido ratos a sí correcto correcto quiero decir que el que el talento hay que saber hay que verlo hay que saber apreciarlo hay que detectarlo y hay que saber evolucionar lo yo yo creo que jugadores así no no se ven a menudo a no sé hasta dónde puede llegar lo mismo se quedan en en en un en es un proyecto de gran jugador pero talento talento así talento así diferencial no son un jugador diferente el fútbol tiende hacia lo hermético hacia lo cuadriculado hacia futbolistas que son un siete en todo pero ya ese tipo de jugador imaginativo que que aporte soluciones creativas a las jugadas de ataque que sea capaz de

Voz 1375 14:58 de regatear con esa facilidad no abunda

Voz 0097 15:00 yo no sé si es el entorno de ya acabo muy muy brevemente no sé es el entorno ideal para para que terminen de crecer yo tan yo tengo dudas eh tengo dudas porque ella pues me ha manifestado da una opinión diferente a la mía yo siempre creo que el jugador joven tiene que jugar que prefiero soy para crecer tiene el el pensamiento de que al lado de de cracks mundiales pues puede aprender el tema es cuántos minutos va a tener en ese crecimiento es muy jóvenes tiene diecinueve años entonces es muy muy joven todavía sobre todo Álvaro que viene de ahí

Voz 0239 15:30 pagar doce ratos desde claro en el City saca llave no es que haya llegado al en el Real Madrid no vaya jugaran la normalidad que ya viene de una primera experiencia profesional de élite en el City no jugar

Voz 1501 15:41 está claro que no hubiera por ser titular

Voz 0097 15:46 es el primer año al City no han jugado apenas nada tampoco pero que sería un tercer año jugando

Voz 0239 15:52 muy pocos sabes entonces a lo mejor un tercer año jugando muy poco claro sus información es complicado

Voz 0097 15:56 pero talentos así no se ha sido

Voz 4 16:00 es una maravilla bueno hombre a mí ahora me parece una maravilla

Voz 1375 16:03 seis goles en un fútbol Romero

Voz 4 16:05 que os encanta hermético en el que la gente pelea pero que se nos encanta desgasta por ejemplo responde al Getafe en la transmisión llegó por eso sí dime Ana te juegan once Hall no lo que me cuesta descifrar es que el fútbol tienda a esto nos lo que me cuesta abajo solo pero eso son cosas diferentes son diferentes no siempre ponderado juega cinco minutos bueno es que esto

Voz 0239 16:30 tiene veinte años ya que ha hecho más que que muchos

Voz 4 16:33 pero es algo bonito es cuando jugaba poco bueno yo yo creo que creo que ha existido para sacarlos los yo creo que es salvo

Voz 0239 16:42 que que Zidane piense que Brahim tiene que ser la figura sobre la que Grabriel del Real Madrid la próxima temporada yo creo que no pero sí creo que es un futbolista con una gran proyección y que Iker molesta que puede tener sitio en la próxima plantilla de la decisión es tener el sitio XXI que que va a tener Brain la próxima temporada dieciocho diecinueve veinte o cederle a un equipo de élite que jugar cuarenta partidos la decisión que tiene que tomar el Real Madrid con Brahim con el permiso de Meana yo creo que la decisión es mollar es del Madrid la próxima temporada está muy alejadas

Voz 4 17:13 el cuidado con Antón que fue el primero que dijo lo te quiero saber yo que no sabe además que

Voz 0097 17:18 a esa hora la onza de oro

Voz 4 17:20 pero saber si lo de los plenos poderes

Voz 0239 17:23 sigue sigue tan vigente como el primer día que llegó Zinedine Zidane que regresó al club porque Zinedine Zidane ya ha demostrado que en jóvenes le viene muy bien para completar la plantilla pero que que que que para marcar la diferencia en tiempo como dice Álvaro de urgencia del todo no quiere que la cosa no está clara quiere Jafar iba a tener

Voz 1501 17:42 la cosa no está clara no no porque

Voz 4 17:45 se los lleven sino porque no es un fichaje fácil no porque pero pero lo que quiero jugar ayer y eso eso es ir mucho más de lo que se lo que quiero es decir casi todo lo que ha pasado por eso aquí lo que quiero

Voz 0239 17:56 no es que hombre solo faltaba que un mes después de haberle prometido plenos poderes ya se los estén quitando es evidente que el luego el mercado pone a cada uno en su sitio y no vas a poder traer todo lo que quieres pero yo noto en Zidane en la cara decidan la sensación de que todo lo que le parecía que iba a ser sencillo

Voz 1375 18:17 Ello se le está complicando un poco no le gusta yo creo que no lo determina

Voz 1501 18:22 me imagino que yo me imagino que un centro campo puede ser el año que viene jugando a

Voz 1375 18:26 a ese nuevo esquema que tienen en la cabeza un Casemiro Modric por va poco a pasar

Voz 4 18:30 mira cuando este tema eh pero más con Benzema y con Asensio somos Marcos Llorente que sepamos lo tienes

Voz 1375 18:37 va a valer pero vaya sentenció Valverde unos cinco Benzema de inicio será bueno

Voz 4 18:43 sí por delante Vinicius claramente vamos a inicios y luego ya sencillo después y que tenía todos los pensábamos que la apuesta del club

Voz 0239 18:51 bueno

Voz 4 18:51 todos sabíamos que la Usal club has te te iba yo he dicho no hay porteros Keylor

Voz 1501 18:55 ahora vamos a hablar de otro rollo ahora vamos a hablar del la autoría en el debate de los jueves pero voy a terminar con una porra para todo

Voz 1375 19:00 los a quién pondrías de portero tú el año que viene quién crees que va a poner Zidane Romero quién sería tu portero quién crees que debería ser portero en Madrid y quién crees que va el ciudadano me importa no sería Keylor yo creo que va a poner aquello gallego mi portero sería Courtois no tengo claro que en el año que viene a Mario

Voz 1501 19:20 mi portero sería Courtois iba a poner en julio

Voz 5 19:23 mi portero sería Keylor si decide Zidane el portero será que

Voz 1501 19:28 y Álvaro con mucho

Voz 0097 19:31 sí sí más dudas mi portero sería Kheyl

Voz 1501 19:33 por

Voz 0097 19:34 sí que creo que va a poner a Keylor

Voz 1375 19:38 y hay Herráez están porque también Antón yo Keylor Keylor Keylor Javi cien por cien Keylor Keylor pues yo creo que el portero debería ser Courtois quién fichado con veintiséis años el club y me parece que es el portero de futuro y que creo que la inversión que ha hecho el Madrid en un portero como cortadas para que sea el portero titular

Voz 1501 19:59 y creo que va a poner aquello pero lo que está en la cabeza de Zidane guardamos aquí la porra eh ahora vamos a debatir ha con los oyentes de Benzema en el resto viento no lo he visto desempolvar a la por la X de los goles de Benzema al principio está guardada aguarda desde guardara no no lo he visto la porra de Benzema hasta Guardo

Voz 4 20:18 chaval chavales algo que nadie por ahí cerramos en el Alfredo Pérez quedan dos a todavía no ha salido de antidoping no no no es están Courtois Asensio sabiendo autobús del Real Madrid y estamos aquí esperando a que les faltaba conductuales Jan pipí puedan Pini podía marcharse a una furgoneta de del equipo menos mal que no les ha tocado a aquello

Voz 1501 20:38 antiguo

Voz 4 20:39 interesantísimo y lo fue a mano antes de Ferrari ponderar

Voz 0239 20:45 le molesta Meana pero ponderar el el trabajo de para mí el entrenador como mérito de primera división que es Bordalás

Voz 1375 20:50 totalmente creo que con la plantilla

Voz 0239 20:53 la limitada en recursos técnicos que tiene ha hecho un trabajo maravilloso creo que el fútbol se juega de muchísimas maneras Se trata de sacarle el máximo provecho a lo que manejan en eso Bordalás creo que ha sido el mejor en favor de la temporada el Getafe pase lo que pasa que al final de la temporada me parece que tienen un mérito hizo bueno de ser de ser el equipo revelación para mí ser el mejor entrenador de la temporada

Voz 1501 21:18 es muy quedan cuatro jornadas y sigue ahí no lo podemos cuatro más pues a a este Getafe crees que va a montar la cuarta plaza Álvaro para acá

Voz 0097 21:26 pues va a ser difícil llevarlo a la lona del calendario estado está relativamente equilibrado para para los tres equipos que se están jugando eso oye lo hemos visto al Real Madrid defender muy bien al Getafe al Getafe normalmente te crea muchos problemas en ese juego directo te lleva al partido un límite físico importante y está muy bien Nacho muy bien Casemiro en en defender ese ese juego directo es la segunda jugada pero para mí hilo y me mojo claramente obviamente si lo mete en Champions pero ya para mí es la gran gesta de del fútbol europeo en las grandes ligas os da porque es que tú analizas si no hay otro caso igual y lo digo con todo el cariño porque porque así saben que lo digo con con los mimbres que tiene el Getafe estar peleando a falta de cuatro jornadas con con Sevilla con Valencia me parece increíble absolutamente increíble

Voz 6 22:14 un abrazo a todos chavales vengan a alguno

Voz 1375 22:18 o escuchar de nuevo en el debate que enseguida vamos a debatir sobre la portería de el Real Madrid quién ves que debería ser el portero del Madrid titular la próxima temporada novecientos cien ochocientos teléfono gratuito en la viola aquella no oculta que revienta la centralita vale que no lo digo más

Voz 7 22:34 que está por ahí Santi Ortega

Voz 1501 22:36 y en Sevilla hola Santi muy buenas queda hermano buenas noches cinco cero le ha hecho en la segunda parte el equipo de Caparrós

Voz 1375 22:42 sí tuvo más ocasiones en la primera

Voz 1870 22:44 que la segunda lo que pasa que la eficacia parecía la segunda pro mes Munir Munir y derivarían Gil le dan al Sevilla la posibilidad de recuperarse le daban la posibilidad recuperar la cuarta plaza cosa que ha conseguido obtenía hasta que el Getafe ha empatado equipos diferencia de goles ocupa esa posición así que tiene todavía opciones obviamente por delante para conseguirlo pero tiene que sumar un punto más que el Getafe porque a diferencia de goles el equipo de Bordalás después de repaso del otro día se lo gana en todo lo contrario Manu que el Rayo prácticamente sino ha Preciado su descenso a Segunda División poco va faltar acaparó han preguntado por lo suyo Ia Jémez por lo suyo cuarto

Voz 8 23:23 es esto dentro de nada un vez que terminó aquí en Xixona estrenó totalmente Historia Historia Hay a recuperarlo futbolista porque tenemos dentro de unas horas dentro de unas horas tenemos otra otra final

Voz 9 23:35 no obliga a ganar practicamente casi casi todo lo que lo que queda casi los cuatro partidos que queda como de hecho a medida de que pasan partido de que no no somos capaces de sumar de tres en tres pues todo sale jamás

Voz 10 23:46 Nuestros necesidades son eso es decir a mi me da igual hoy perder aquí por uno igual entre comillas Raquel cuatro esa va a ser la tónica final sólo nos vale ganar vamos a ganar

Voz 1870 23:56 pues nada sólo le queda eso ganar los puntos

Voz 1375 23:58 próximo partido fijaros el domingo a las dos de la tarde

Voz 11 24:01 Girona Girona Sevilla vaya partidito para el Girona vaya partidito para el Sevilla y el Rayo y el Rayo veinte cuarenta y cinco también el domingo contra el Madrid coincidiendo con los resultados electorales y con toda la jornada electoral que por supuesto lo contaremos aquí en la en la SER también hasta mañana por cierto por cierto dime de inglés Etienne nada nuevo de momento parece que llega el lunes

Voz 1870 24:22 reunir esta mañana entrenado a todo el día por cierto durante la tarde ha sido en casa del vicepresidente del Betis López catalán porque anda convaleciente de una operación no sería pero que

Voz 1375 24:31 no le permitía salir

Voz 1870 24:32 hay reuniones durante todo el día en principio mañana entrena en principio efectivamente más se acerca al lunes más parece que va a estar pero no demos nada cien por cien y no cosa ni otra porque podemos equivocarnos dando las dos noticias

Voz 1501 24:45 es una que va a seguir y otro que basó Ángela

Voz 1375 24:48 no lo quiere echar lo que pasa es que sabe que le pueden pitar a él sino lo echa en el reglamento pero igual merece la pena aguantar que te piten dos partido porque ya dos dejar que se tiene acabe la temporada después del trabajo que ha hecho en el Betis

Voz 1870 24:59 para cerrar luego intentar cerrar el acuerdo de las dos cosas

Voz 1375 25:03 en fin un abrazo de momento parece que llegará al partido del lunes

Voz 1501 25:08 Puerto Ramajo para cerrar los partidos de hoy para cerrar los partidos de esta jornada trigésimo cuarta está con protagonista en el Real Sociedad cero Villarreal uno hola Roberto

Voz 1375 25:15 no

Voz 1825 25:16 hola qué tal mano muy buenas pues la verdad es que vale su peso en oro eh ese gol de Gerard Moreno cuando quedaban nada a cinco minutos para terminar el partido quién en Anoeta parecía abocado el partido para el empate a cero pero apareció Santi Cazorla puso un centro de esos maravillosos y quién sino halal Moreno lo cometió él íbamos todo Villarreal al fondo de la de la red aquí en Anoeta para escaparse de esa zona de peligro Gerard Moreno hola muy buenas noches

Voz 0006 25:41 hola buenas noches vaya gol vale su peso

Voz 1825 25:44 bueno vale una permanencia casi casi

Voz 0006 25:46 bueno sí que es un gran paso sobre todo porque en la zona también se estaba apretando oí necesitábamos salir victoriosos de de Aquino de un campo complicado oí dije bueno evidentemente el equipo está muy feliz por esta victoria porque vamos es un paso grande pero no definitivo no porque evidentemente aún quedan cuatro jornadas y bueno hay que luchar hasta el final intentar cerrarlo cuanto

Voz 1825 26:06 donde han celebrado Manu como si hubieran ganado la Champions no es para manos no es para menos te escucha

Voz 1501 26:11 ah bueno Gerard Moreno hola Gerar muy buenas Arenas enhorabuena hombre mira qué bien atascado tres o cuatro partidos entre la Liga y el de la ida del Valencia si no recuerdo mal que en el descuento o lo empataba y sólo perdí seis y ahora gracias adiós para vosotros encadenar su tercera victoria seguida

Voz 0006 26:28 sí sí muchas gracias creo que que bueno estas tres victorias llegan en el mejor momento de la temporada por la situación que estábamos se está apretando todos los equipos también pues van ganando no iban sumando oí y bueno estamos contentos felices de esta victoria porque evidentemente bueno nos aleja un poco más de de de nuestro objetivo de la permanencia hay bueno vamos a intentar el domingo pues semanal para un estar mucho más cerca

Voz 1501 26:53 da Cazorla es como tener un comodín no en el equipo si lo tenemos nosotros los que tienen a Messi el Barça dicen no tenemos a Messi que es como tener un comodín un as en la manga el Madrid el suyo pero tener a Cazorla en el tal en el estado en el que está es la leche

Voz 1375 27:08 sí ya han aún por lo que

Voz 0006 27:10 lo que aporta dentro el campo que es una barbaridad sino por lo que aporta también fuera no es es nuestro timón no es

Voz 1501 27:15 la alegría no para para el estuario es un jugador muy

Voz 0006 27:18 portantes como te he dicho no tanto dentro como fuera Hay que bueno lo estamos disfrutando nosotros está a un nivel altísimo y bueno también pues toda todo el nivel que que está alcanzando esta temporada es que es muy bueno y muy grande para nosotros y muy feliz de desde tenerlo cerca de

Voz 1501 27:35 con treinta y nueve puntos con estos nueve que habéis sumado seguidos tenéis por debajo ya al Levante al Celta al Valladolid al Girona al Huesca y al Rayo muy mal se tiene que dar

Voz 1375 27:44 no

Voz 0006 27:45 bueno ahí hay bastantes equipos pero pero bueno igual que nosotros hemos ganado tres seguidos también pueden hacerlo otros no oí por eso no hay que relajarse hay que intentar el domingo pues seguir sumando de tres en tres para cerrarlo cuanto antes al final cuando hemos estado todo el año y sufriendo no pues cuanto antes se lo consigas mejor sabrán oí y bueno a estas tres victorias evidentemente nos han ayudado para dar un paso de gigante y esperemos que el domingo pues podamos hacerla cuarta domingo contra

Voz 1501 28:12 el Huesca luego vais al Bernabéu luego recibís al Eibar hice Rice en Getafe eso es lo que os queda

Voz 0006 28:16 cómo lo ves difícil al final ya con con los equipos eh eh jugándose cosas no pues es difícil de cada partido como han sido durante toda la temporada porque este año la clase la clasificación así lo demuestran hoy bueno vamos a poner primero a Huesca con toda nuestra gente y esperemos que nos apoyen como hacen siempre es bueno va a ser un partido muy importante

Voz 1375 28:39 qué tal qué tal tu vuelta Villarreal no está no está fácil jugar esta caro eh fíjate hoy con con con vaca titulares luego has entrado tuvo las aprovechan el descanso para hacer el gol de la victoria pero mucha competencia mucho nivel sorprende ver al Villarreal ahí ahí abajo pero tú contento con los minutos estas teniendo

Voz 0006 28:56 evidentemente ahora mismo creo que que no es momento de pensar los minutos que tenemos es momento de pensar en equipo no de de salir cuanto antes al final no podemos ser egoístas a estas alturas no oí hemos de aportar lo máximo desde dentro desde el banquillo desde fuera muy creo que también les está siendo la clave de que de que todo el mundo suma en los entrenos cuando vienen aquí jugadores que a lo mejor no están convocadas no hay bueno estamos intentando y que como hemos hecho siempre ser una piña para salir de ahí lo antes posibles

Voz 1501 29:27 la buena Gerard un abrazo muchas gracias enhorabuena por el gol y por la victoria para ese Villarreal que se pone por cierto Roberto a dos puntos de la Real Sociedad que es verdad que ya está salvada ya está relajada

Voz 1375 29:36 hoy se ha ido de vacío pero que con los deberes

Voz 1501 29:38 de hecho estampó convendría relajarse mucho no

Voz 1825 29:41 es que ese es el miedo que tenemos aquí en Donosti humano en la cosa parecida muy muy Clarita pero están metiendo el Heliodoro trabajo de verdad como su como les Depor suma hombre un empate a una victoria está claro que está hecho pero la realidad es que la Real ha sumado una victoria en los últimos diez partidos eh yo ya no ETA esta noche ha despedido con pitos a este proyecto que es el más caro en la historia de la Real por cierto Gerard Moreno ha marcado un gol o tres goles las tres últimas veces que se ha enfrentado a la Real y el Villarreal ha sumado ocho victorias en sus dieciséis visitas a Anoeta algo tienen cuando nos

Voz 1501 30:15 un chico un abrazo Roberto me abrazo mano hasta luego dejamos ahí a Roberto Ramajo y los partidos de la ley

Voz 1375 30:24 dejadme que salude el y cinco minutos al director de la revista GQ fantástica revista que lleva ya un montón de años con nosotros y que nos acompaña todos los meses de hace ya un montón de tiempo está por ahí Daniel Borrás hola Daniel muy buenas qué tal mano buenas noches pues felicidades por la entrevista a Benzema en la la revista de este mes que no es fácil conseguir una entrevista de de Karim que lleva diez años en España pero da pocas eh

Voz 12 30:46 muchas gracias y si no la verdad es que estuvimos estuvimos bastante tiempo detrás de él tenía muchas ganas porque yo creo que él tiene un poco la sensación de que no suele que no hacen todo es verdad que esta temporada en la que ha pegado cambió yo creo que tanto como como deportivo contenía estén tenía muchas ganas y lo hemos conseguido

Voz 1375 31:04 se lleva casi diez años en España pero siempre además con esa imagen de de un chico muy tímido te ha parecido así o luego las distancias cortas se abre mucho más

Voz 12 31:12 es muy curiosa porque él lo reconoce el reconocen editado cuando entrando a mí me decía yo cuando entra una habitación normalmente me quedé un poco eh sólo esperando en Hoy no es realmente lo que me gustaría pero soy así pero no cuando convives un par de un par de minutos con él abre completamente la verdad que es un tipo

Voz 1375 31:29 claro es un tipo muy cercano sobretodo preguntáis de fútbol no que se abre más porque por ejemplo moza le mola mucho la moda la música es un tío muy al muy al día en todo eso no la música

Voz 12 31:39 inciden además fue fue fue increíble prenda cuando puede cuando empezamos la cesión el el compañero que estar estilismo puso música de Cani West pensando un poco que bueno entonces Coopera una música que probablemente la tralla a Karim ahí le parecía bien pero al rato dijo dejadme que voy a poner yo la mía

Voz 1375 31:57 sí sí

Voz 12 31:57 sí sí te giras nos sorprendió porque acusó además a Tupac la salud es un es un rapero americano de mediados de los noventa que la verdad es como es como muy all school damos a como un rapero como muy bien considerados sólo para gente que sabe de qué va a que está muy muy al Dj absolutamente absolutamente tanto internacional como como francés tiene varios amigos que son raperos ir improperios y también nos vamos nos ofreció hay una lección

Voz 1375 32:23 qué bueno qué bueno podría pinchar no podría ser dj Benzema

Voz 12 32:26 absoluta podría ser

Voz 1375 32:28 tampoco hay Benzema de dijiste que del Valencia o no

Voz 12 32:31 si es que no todo es que sabe lo que pasa es que mira me está pasando mucha aquí en Madrid que es como balinés desvanecía pero de que de que otro equipo eres claro claro exacto yo a mira no puede ser un equipo eso es sólida el Valencia lo del Gobierno

Voz 1375 32:43 claro todo el mundo con todo el mundo para que confiese es que además del Valencia seres del Madrid del bar claro pues no tanto pero tengo que las dos mil

Voz 12 32:50 a reconocer que Benzema en el fondo me ha reconciliado poco ya no sólo con el con el Madrid sino con poco en el fútbol de élite no porque además yo creo que desde fuera sobre todo cuando no estamos acostumbrados a tratar con con deportistas como vosotros no sí y a veces pensamos que ya lo tienen todo ganado no hay que les importa muy poco que su trabajo no las victorias en las derrotas y hablando con Karim y bueno cosas que nos pasaron porque no es la primera vez que íbamos a hacer la cesión coincidió que fue justo ya después del partido de Champions contra contra el haya eh tuvimos que que retrasar la sesión obviamente

Voz 1501 33:19 no digo bueno es que ya no es una cuestión de quiere

Voz 12 33:21 a finales que estoy jodido yo no voy a poder hacer

Voz 13 33:24 acertó claro lo que pueda no no echaron pendiente eso once

Voz 1375 33:28 pero echaron de la Champions y la sesión de fotos ese canceló bueno

Voz 1501 33:31 ah claro en la entrevista mola eh merece la pena

Voz 1375 33:33 la los futboleros que le echen un ojo idea habla bueno tiene muy clara su futuro que que seguirá ligado al fútbol posiblemente como entrenador como Zidane

Voz 12 33:42 sí porque le preguntamos si se va a dedicar a capear porque había hecho algún pinito en en ese sentido nos dijo que no que no que que el fútbol es lo que eliminaba hay que que lo haría hay una cosa que la gente podrá ver en la en la entrevista en el vídeo de la entrevista que pues publicaremos durante fin de semana ejecutó comen en otra web es la manera en la que habla de Zidane no hay hay una frase que yo creo lo deja clarísimo que dice cuando Zidane habla nosotros escuchamos una mediadora de de de garante del respeto que el

Voz 1375 34:12 oye la última estoy destrozando la entrevista pero ya ha batido hoy hemos metido algún vídeo en cuatro también a mediodía pero me medalla me ha llamado la atención lo que dice de pequeño no que la vida de un chico musulmán en su infancia con tendencia que estaba un poco gordito y además sufrió bullying en el en un colegio católico

Voz 12 34:29 totalmente claro es que su situación fue complicada justa porque es musulmán católico ella además un chaval criado en un suburbio bastante complicado de Lyon sí sí cuenta que bueno que tuvo que decidir entre se irá los amigos que a veces es significaba no voy por el camino más adecuado o dedicación porción al fútbol y que y que eso probablemente le salvó de hecho en el lo reconoce abiertamente que esto que él pudo padres es su

Voz 1501 34:53 pues nada a Daniel Borrás director de la revista GQ que lleva una interesante entrevista con Karim Benzema ponía además un reportaje quitó con Brahim Díaz que fíjate cómo ha jugado el chaval hoy también

Voz 13 35:02 no tanto tan estamos me ha venido bien eh red Benito yo creo que todo lo que toca

Voz 14 35:07 ah

Voz 12 35:09 ahora a todas las futbolistas sí

Voz 1375 35:13 un abrazo Daniel muchísimas gracias a debatir gracias por estar en el Larguero doce y treinta y tres nos están esperando en el larguero antes de ir al debate de la portería del Madrid ojo hacer un pequeño paréntesis en el fútbol Miguel Indurain Alberto Contador y Oscar Freire los tres juntos sentados en la misma mesa para hablar de ciclismo en El Larguero porqué donde van a coincidir vamos con ellos tres

Voz 15 35:38 esta eso sí