¿Quién debería ser el portero titular del Real Madrid la próxima temporada?

cinco que momento de de escrache con Induráin y con Alberto Contador corregía Freire foto irrepetible momento gracias a los que hablar de ciclismo pero ahora más difícil todavía hay que juntar a Induráin a Óscar Freire ya Contador juntos se es reunir estos cuatro

Voz 4 00:23 eh tertulianos

Mario Torrejón hola qué tal muy buenas noches de nuevo Julio Pulido muy buenas de nuevo qué tal buenas noches de nuevo es Jesús Gallego muy buenas de nuevo

Jordi Martí qué tal muy buenas

Voz 3 00:37 a quién va con quién porque no te digo ahora no tengo ni idea cómo no reparar pero yo veo yo voy lógicamente con varios

Voz 1375 00:44 que el portero de la temporada que viene debería ser Courtois Jordi Julio creen que el portero del Madrid titular la temporada que viene debería ser Keylor Navas enseguida a los oyentes arranca el debate olido y Martí es como Abascal Hay Rufián sabes

Voz 3 00:57 es una frase dos es una cosa muy complicada eh yo voy a Pablo por ejemplo como otro cualquiera

Voz 0985 01:09 en la primera de turno así no no no pero horas por perdido pero eh pero la primera recuerda que la primera decisión que tomó Zidane cuando quedaban once partidos para terminar el campeonato fue la de Keylor Navas se ha hecho es decir teniendo acusado abordó a Taborda como es que al día siguiente Musa ocupa pero atiende M Si alguna cosa necesita Zidane visto lo que he escuchado esta noche es empezar a cerrar debates de la portería me temo que es el primero que ha cerrado hoy Keylor con una magnífica actuación creo que le ha dado la razón de nuevo eh

Voz 5 01:43 el presidente Florentino Pérez pero sacamos manos que sus muy interesantes presidente Florentino Pérez me parece fue el nueve de agosto de del año pasado presentó a Courtois en el palco del Bernabéu dirijo llega al Real Madrid uno de los mejores porteros del mundo sino el mejor llegas aquí Portu constancia por tu trabajo por tu calidad demostrada por por lo que has hecho los equipos anteriores porque he sido el Guante de Oro en el Mundial

Voz 0985 02:06 después de eso de fichar a un portero de veintiséis años vas a tener que quitar ese portero

Voz 5 02:13 para quedarte con el que tenía desde hace cinco años que ya tiene XXXIII para treinta y cuatro es que es una decisión tan irracional que aunque se ponga ciudad cómo se ponga hay que decirle mira cultura es de lo mejor del mundo es siete años más joven que Keylor Navas no podemos porque te pongas tú cómo te pongas empeñar el futuro de la portería del Real Madrid y meternos en otro lío

Voz 3 02:34 entre los argumentos aplastantes no no empieces el eh no no no digo por aclara no ha Gallego

Voz 1375 02:42 he entendido que sería un consejo del Madrid hacia Zidane pon a corto no estuvo recomendaciones son consejos sobre una decisión decida pero antes de que se fuera del Real Madrid ya sabía que el Real Madrid está

Voz 1501 02:53 va a punto de cerrar la contratación de Courtois como portero para los próximos en este caso seis años pues que es el contrato que firmó pero para toda la vida vamos para que no se estamos entonces si eso ya lo sabía Zinedine Zidane porque era perfectamente consciente por cierto decisión que se tomó durante los meses en los que ahora la gente se olvida pero el debate en la portería el Real Madrid era que por qué seguía Keylor Navas cuando ya no estaba al nivel que estaba aquí lo Navas que eso es así literal después ha empezado la de esta temporada con la alternancia en la portería recuerdo pero también los desmemoriados que el Real Madrid ha llegado vivo a la mayoría de los partidos sólo en lo que no ha sido tanto durante la temporada pero muchos no ha llegado vivo gracias a las paradas de Courtois y que sólo se le puede achacar un fallo un error que es el cuarto gol del Ajax es el cuarto eh Mi el primero en el segundo y el tercero el cuarto gol del Ajax en la vuelta de la de aquella eliminatoria

Voz 3 03:38 pero si no se puede poner en duda pero pero pero

Voz 1501 03:40 mucha Gallego es que para cómo no puedo decir nada más lo que han dicho tú en cuanto a la lógica aplastante de ese argumento sobre todo la cuestión la voy a decir una cosa

Voz 3 03:49 pues también lo voy a hacer una cosa más solo sin de aquí

Voz 1501 03:52 la prueba más que Courtois es mejor portero que Keylor Navas ya está esa sí que la lógica aplasta

Voz 6 03:57 yo lo primero que quería decir es que este debate no debería haberse producido nunca no sólo porque no le parezca oportunas y Loud que también

Voz 3 04:05 si no por supuesto fácil que tengo una duda o sea no sólo por eso sino también

Voz 6 04:11 que yo creo que no no no tenemos que debatir sobre algo que es evidente que que que el portero de la próxima temporada del Real Madrid ya se ha decidido que sea Keylor Navas lo era yo sólo digo una cosa me voy del debate si me dais una razón pero me voy pero así fue

Voz 3 04:29 a ver si quisiera históricos me voy me voy del de lo lindo no sólo si me dais sólo una razón

Voz 6 04:36 la diva y me voy de verdad lo digo si me dais una sola razón deportiva por la que Keylor Navas debió de dejar la portería del Real Madrid

Voz 3 04:46 esta temporada en tu memoria pulido pero tengo una sola razón deportivo otro tiene memoria pero yo no lo voy a recordar durante

Voz 1501 04:51 dos años consecutivos que ya este año último me refiero justo el último antes de que se que lo dejara Zidane ya se tomó la decisión irrevocable de fichar otro portero pero irrevocables se pusiera como se pusiera quién se pusiera

Voz 6 05:01 no pero que me deja ese deportiva que no

Voz 1501 05:04 dos años seguidos antes esa me he podido durante dos años seguidos de octubre a marzo la gente se preguntaba qué pasaba en la portería del Real Madrid Keylor Navas no estaba ni de lejos en su mejor forma luego verdad que el equipo enderezado el rumbo de mirada ganando la Champions lo cual evidentemente beneficiará por supuesto aquel Oramas que es un gran portero repito es un gran gran porte es que ha habido sin ninguna duda que en te digo más esta temporada cuando ya definitivamente perdió la titularidad Keylor Navas en favor de cuando lo decidió Solari el partido que jugó Keylor Navas después de tanta inactividad que fue frente al Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu en la Copa del Rey fue transparente tres tiros a puerta tres goles de los cuales dos pudo hacer mucho más de lo que hizo

Voz 3 05:45 no digo que no no digo que que que lo tengan un reconocimiento de San reconociendo descomunal por tenaza histórico para el Real Madrid pero ya es el momento de relevo

Voz 5 05:54 yo creo que hay una cosa que ese sentido común que tiene que mandar aquí hay un portero que tiene veintiséis años que reconocido por todo el mundo de estar entre los cinco mejores del mundo y otro portero que tiene XXXIII para treinta y cuatro años es decir si es suicidarse en peñas imaginemos que dice me he Vinicius fuera me quedo con Gareth Bale algún día pero vamos a ver si van por favor piensa hacerlo dos veces tal es que esto esto pues es

Voz 3 06:18 sólo buena analogía da igual que los cuarenta y cuatro años para

Voz 5 06:22 veintiséis años de edad

Voz 3 06:24 no no no además ahí las heridas

Voz 0985 06:27 yo quiero que conste en acta antes de que estás comentando que fíjate fíjate Manu lo que ha sucedido en este debate por más que al parecer según Zidane elegidos Keylor Navas

Voz 3 06:37 por ya no perdona pero cuál es mucho eso es el que más confianza

Voz 0985 06:42 merece es el que cree que funciona mejor como portero del Real Madrid como portero del ramo

Voz 5 06:48 sí como decía Álvaro Benito siempre muy sujeto

Voz 0985 06:50 al abordaje pero ahora resulta que por lo que escuchamos aquellos plenos poderes de los que al parecer disponía Zidane tanto gallego como Torrejón Torrejón gallego Yacla tanto monta monta no

Voz 3 07:03 a ver si

Voz 5 07:06 dice Jordi si Valverde los si van al verde tiene plenos poderes hice empeñan venderá Messi que vas a decir tú

Voz 3 07:13 oye esta comparación entiendo que no no no no no al mejor que mejor comparación a Ter Stegen si decide Valverde estén en casa en ese alguien en el en el Barcelona tendrá que decirle mira no contar es ya la cabeza deportiva de este club pero hay cosas no

Voz 1501 07:32 no se puede nos contaste yo no

Voz 3 07:34 la puntilla y me reafirmo me reafirmo plenos poderes yo me reafirmo

Voz 0985 07:40 me cambio perdona marido cabo resulta que las primeras de cambio se impone el criterio de o no lo será es todo lo contrario carácter mustio el brote verde no no habría o Moncayo

Voz 1501 07:51 me Zidane sin Feli Dine algo que me reafirmo punto por punto en el peso que tiene Zidane este año en las decisiones deportivas de este verano y con eso y con todo te digo te digo que muchos de los que te dando por sentado una cosa os vais a llevar una sobre

Voz 6 08:05 os recuerdo que este debate lo estamos teniendo porque en torno a no porque no hay margen de

Voz 5 08:11 nadie que la zona noble del club

Voz 6 08:14 una vez marchado Zidane se decidió fichar a un portero no lo pone mucho antes bueno pero pero muy tú lo necesitaba osea que el marino necesitaba un portero porque ya tenía un gran portero y ahora ese problema sea transporta

Voz 3 08:27 pero no tenía tres años y con falta de manera que el Tour rajaban porque no hallaba a Rajoy yo no ahí estado ahí Courtois nunca recuerdo perfectamente cuando salió de la lesión que costó casi cuatro meses cuatro meses volver a coger lo hacen eso sí casi cuatro veces volver a coger la forma que tu decías que el porque no tenía

Voz 6 08:48 portero tenía un gran portero in one tenía ninguna necesidad de tener otro gran portero porque ya tenía un que ahora ese problemas en la transportaba Zidane tiene que decidir Zidane ahora por quién apuesta las señas que está dando Zidane esta noche es una de ellas es que el portero que le merecen confianza es

Voz 3 09:07 a todos los oyentes y acabo de Barcelona

Voz 0985 09:10 si os empeñados en que joe Courtois a Keylor Navas en el banquillo si estos hace contentos por nosotros

Voz 3 09:19 por Barcelona tranquilidad no Gan bueno mientras que lo diga la misma persona que celebró que celebró el sorteo en el que me tocó la Roma al fútbol el año pasado en la Liga de Campeones el criterio está todo y luego ahí no que se puede ver la cinta hablo hablo de penas que no hay gallegos prisión de si si el Madrid

Voz 5 09:38 vende a Courtois este año habiéndolo fichado el año pasado con veintiséis años siendo uno de los cinco mejores porteros del mundo se queda con Keylor Navas se estará tirando piedras

Voz 1375 09:49 tu propio tejado para el año que viene a veces estaba bastante mejor que Pablo Pedro Albert y el otro Pablo me ha gustado mucho debate a cuatro pero vamos a ver qué dicen los oyentes hola Juan hombre Juan hola hola qué tal boas noites Londres llamas

Voz 7 10:04 y no les digo que me han dicho es un gallego digo no sé no sé dónde ya me da igual lo que pasa es que muy lejos pero bueno no lo malo para sale gofada legado

Voz 3 10:14 cero Oporto e donde está la leyenda

Voz 7 10:17 tira se hablarlo pero pero vamos que no acostumbra no hablarlo pero pues se yo creo que Courtois tú a tope clarísimo y lo tiene claro esta Zidane con lo que mata aquí bueno aquellos venderlo bien ustedes

Voz 8 10:35 está un poquito de escaparate bien Business de opinión e ir si Taylor Navas es un importe sembrado portero pero hombre no podemos compararle con Courtois las cosas como son

Voz 7 10:46 es que es evidente que no es todo lo que te parece evidente yo creo que es bastante evidente que si él en apunta te Inglaterra apuntaló

Voz 3 10:53 Irán manos a Antena como dice Manolete ya estuvo en el avión por otro eh deja poco más de una vez que tampoco estuvieron yo

Voz 7 11:03 mire yo creo que yo creo que hasta civiles en el mucho mejor portero que Keylor Navas

Voz 3 11:09 pues nada voto voto de Juan Carlos I

Voz 7 11:11 te descubren pero pero consideró que los Navas lo que falló Keylor Navas el año pasado en las cantaoras que tuvo una de las cosas como tu moto de Juana nerviosa Piñón yo pero yo quise tiene que que

Voz 3 11:25 perfecto muy bien explica abogó por Juan de Vigo hoy el Z el Celta viene promete no promete

Voz 1375 11:31 un un fue a ver a ver hacen falta

Voz 7 11:33 hay cuatro puntito se vamos a ver

Voz 1375 11:36 a ver si llegan un abrazo Juan un abrazo para Vigo gracias

Voz 7 11:38 chao gracias pero también para Gallego para Torrejón segunda llamada Marisa hola

Voz 9 11:44 hola buenas noches donde estamos Marisa llevo desde Salamanca

Voz 1375 11:47 desde Salamanca pues si tú eres de Madrid

Voz 9 11:50 en total totalmente el maniquí para una madre

Voz 1375 11:53 lista como Marisa creéis que debería ser el portero titular el año que viene

Voz 9 11:57 creo que el portero titular tiene que ser indudablemente Keylor Navas esté corto a habrá sido la mejor del mundo pero desde luego está haciendo una temporada para mí fatal no me ha gustado absolutamente nada ha estado muy viene en no sé qué de Inglaterra no no no me di cuenta el el equipo que jugaba en Inglaterra pero ahora está muy bien pero yo hago aquí en Madrid no me ha gustado nada yo soy madre y no no no mi forma de ser ni nada sí pero lo que sí yo digo que me parece que estoy de acuerdo con con Jorge Martín aunque no lo que está que les llame Jorge Martín

Voz 10 12:39 Marisa ETA Maris ETA me encanta que me llames Jorge Marisela ETA marioneta

Voz 9 12:46 pues yo te ya Marisol Marifé tome parte perfecto pero estoy

Voz 0985 12:49 te y cita como comatoso

Voz 9 12:52 todo lo que no es casi nunca de acuerdo contigo porque es que es un forofo del Barça

Voz 3 13:00 yo eso no lo sabes todo esto está bien que esta noche se unan Malí Saint ETA hay Jorge Justin Bieber viene Jorge Jordi Marisa voto para Keylor Navas que según Marisela

Voz 9 13:11 la red pero solamente quería decirle algo que que a Zidane le ha caido una gorda de esta no va a salir del Madrid en todos los sentidos y bueno si por regla general acierto

Voz 7 13:26 ves este este madridismo marítimo más pesimistas no tengo no no no no

Voz 9 13:31 os lo digo de ella y acordaron porque no va a tener no a parte del campeonato que ha hecho tan horroroso

Voz 3 13:40 sí me cuando estaba ganando

Voz 9 13:42 las copas de Europa el madrilismo jugaba bien también entenderéis

Voz 3 13:47 no las comparto

Voz 9 13:50 el grupo de fíjate yo he subido madridista vamos pero acérrimo e ir desde los seis años y tengo veinticinco

Voz 3 13:58 hasta luego Marisa a un beso voto para

Voz 1375 14:00 Julio para Jordi empate a uno tercera llamada ola Abraham

Voz 7 14:04 hola buenas noches dentro como desde A Coruña otro gallego

Voz 1375 14:08 qué bonito como como has dicho de punto por punto de Oporto

Voz 3 14:14 bueno me imagino que del Depor lo primero y luego del del Madrid también

Voz 11 14:20 pero está claro que siempre es un piel oyente que que usted

Voz 12 14:25 el recuerdo del anormal

Voz 3 14:28 Armando hombre muy bien aquí les das el voto a quién

Voz 12 14:32 todo ello después yo soy yo no soy de ello es que jugar la próxima temporada debería ser el titular fanático porque cultivaba para mí no tenemos plazos muy siete años con el objetivo no eres

Voz 3 14:55 vale el año que viene el portero titular de Madrid debería ser Keylor Navas

Voz 12 14:59 estamos bastante preside Donato campeón mucho mejor vale vale pues nada bueno por muy bien pero tú que es bueno para Jordi como un Valladolid Álvaro hombre muy bien habrá muchos un saludo muy fuerte también para ya

Voz 1375 15:19 saludo para luego adiós a hablar Álvaro adiós habrán Álvaro

Voz 6 15:25 Santi a

Voz 3 15:27 estamos y estaremos en todo el cuatro dos junto trabas Cantudo no no Julio Ortiz cuarto ya

Voz 1375 15:36 Jose hola José hola buenas noches el hombre donde nos llamas de aquí de Alcoy Alicante muy bien buena tierra objetividad pues tierra

Voz 3 15:44 Nuestro lema en los tres hombres borrador darle un abrazo

Voz 7 15:49 eso sí deberán por ahí seguramente lo todos los domingos más claro que sí que no es nada

Voz 1375 15:55 oye tú quién crees que debería ser el portero el Madrid titular el año que viene

Voz 7 15:59 pues que nos esperan si porque están alzando los que mejor en forma están si a ver estás tutela entonces Jesús Olmos ya como Marcelo Isco no hay respetarlo haberlos haylos está cien tiempo sea que no hay ni debate vamos no no Courtois pues mira voy a Jordi Coll Barcelona

Voz 0985 16:26 no no nosotros estoy tres agotó a Jordi no José nosotros tenemos un gran puesto esté en un segundo gran portero que Stiles en tú

Voz 7 16:34 bueno yo he ido a ver si ganamos la Liga Dame

Voz 1375 16:37 claro claro pues nada tres uno para Julio Pulido para Jordi Martí voto para Keylor Navas de Jose desde Alcoy un abrazo José muy bien Josevi igualmente hasta luego os una remontada eh pues terminamos con Iñaki vamos a ver si

Voz 3 16:52 remata la goleada iguala el marcador hola Iñaki ojo eh

Voz 0985 16:56 no Iñaki hola atención ya que maquilla esto no ya aquí tienes grillos Pablo

Voz 13 17:06 María el nombre para que hurgar en la herida grave

Voz 0985 17:12 pero para que se queden con el voto del honor no no mucho menos euro Iñaki

Voz 1375 17:18 aquí luego ya llegará viento Jordi que bueno aprovecho para recordar que mañana a las nueve está Pedro Sánchez candidato presidencial Gobierno mañana en directo aquí en la SER con Pepa Bueno y aprovecho para decir que ya está por ahí Mara Torres con todo el equipo de El para hablar esta noche de sexo pero antes de esto queda el voto de Iñaki está por ahí Pola Iñaki hola qué tal hombre que saber sabe cortado la línea de donde nos llamas del dorado vivo desde Javi buscar muy bien de Quique Flores vamos ya ves tú me no hoy no ha ido bien la cosa eh pues no has estado en el campo si has estado bueno oye tú quién crees que debería ser el portero titular del Madrid el año que viene

Voz 3 17:54 Keylor Navas hablando de te lo digo yo que eso tiene que haber cortado hablando de sexo

Voz 10 17:59 cuando vine aquí todavía queda en Internet

Voz 1375 18:02 el cuatro uno no tienes ninguna duda no

Voz 14 18:05 bueno no

Voz 0985 18:09 pero tú Iñaki crees que Florentino le va a respetar a Zidane su preferencia

Voz 3 18:14 no quiero que aquí tú como lo es otro tema

Voz 14 18:18 yo creo que va a respetar la esto porque la con tu cultual joven ya sabemos pero de ex portero muy bueno

Voz 1375 18:26 pues nada vas a llevar una sorpresa Iñaki para dar la puntilla ha rematado gracias Iñaqui un abrazo hasta luego Avon es bueno fijos esta

Voz 3 18:34 derrota inesperada pues elegidas como ya lo prometió en serán a a llegado sano digo Hay

Voz 7 18:49 si acaso aquí

Voz 1375 18:52 es acaso sea eso Pedro Pablo pero claro sea que queda Internet pues mira en Internet la cosa estado más igualada pero también ha ganado Keylor cuarenta y cinco por ciento de los votos para Courtois cincuenta y cinco por ciento de los oyentes de la SER creen que Keylor Navas debería ser el título

Voz 3 19:07 pues que que luego ya la temporada que viene me veo lo el debate todos los años pero luego no vale

Voz 5 19:14 si se toma la decisión que yo creo lo sabrá tomar esa decisión de que luego no pueda de casa el debate ha servido para escuchar una frase que puede que puede ser una sentencia Il ha dicho a la señora Salamanca a Zidane le ha caído un aborto

Voz 3 19:27 sí guardarla en el madridismo pesimista tome alguna promoción para otras podéis ir a