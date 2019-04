El Larguero: Hablamos con Induráin, Contador y Freire y el debate de los jueves (25/04/2019)

Voz 0746 00:00 cada atunero XXXIV en primera división sólo quedan cuatro para que se termine la Liga sólo cuatro y todavía no hay nada decidido ni qué

Voz 1375 00:46 Mayo Huesca Girona semana segunda que ahora mismo seguiría

Voz 1 00:49 pero ninguno está descendido matemáticamente aunque ahora mismo son los que peor lo tienen ni que el Barça es campeón aun

Voz 1375 00:55 es evidentemente el que lo va a ser en los próximos días puede serlo este mismo sábado ni quién va a ocupar esa cuarta plaza que ahora mismo sigue manteniendo el Getafe a pesar de no haber pasado del empate a cero ante el Real Madrid partido que acaba de terminar en el Alfonso Pérez antes ha ganado el Villarreal cero uno Donosti en Anoeta Real Sociedad cero Villarreal uno gol de Gerard Moreno pegado un buen salto en la tabla el Villarreal que se pone decimocuarto con treinta y nueve lleva tres victorias seguidas y la Real se queda en mitad de la tabla con cuarenta y uno una zona muy tranquila y además el Sevilla ha goleado al Rayo Vallecano

Voz 1 01:30 Sevilla cinco Rayo Vallecano cero

Voz 1375 01:33 el Rayo ahora mismo es farolillo rojo sube impuesto el Huesca después de su victoria de ayer el último es el Rayo de Paco Jémez con veintiocho el único que podría descender matemáticamente este fin de semana repito a falta de cuatro jornadas Huesca Girona todavía tendrían opciones aún perdiendo en lo que queda de aquí al final lo último lo que decimos en Getafe acaba de terminar Getafe cero Real Madrid cero hablemos está contando en Carrusel con Dani Garrido y de ahí lo ha narrado a Antonio Romero y Antonio qué tal qué tal Manu muy buenas a todos hasta el final lo ha intentado el Getafe

Voz 0334 02:04 sí yo creo que el Real Madrid parecían

Voz 0239 02:06 en la segunda parte de la los pies de Brain iba a intentar hacerlo mejor que en la primera pero prácticamente no se ha asomado con ninguna oportunidad clara durante los noventa minutos a la portería de Soria y en la segunda mitad el Getafe sobretodo a tener una doble oportunidad en los pies de Molina y en los pies también de

Voz 1 02:22 Ángel que dos buenas intervenciones de Keylor Navas

Voz 0239 02:24 ha evitado que el Getafe se quedara con los tres puntos un partido para mí mediocre del Real Madrid un partido serio del Getafe yo creo que el cero cero no le vale del todo al equipo de Bordalás el conjunto de Zidane que sigue con su cásting

Voz 1375 02:35 la travesía del desierto es tremendo se va a hacer se está haciendo en observaciones está haciendo eterno e Real Madrid sigue tercero pero ya a quince puntos del Barça el Barça con ochenta al Atlético segundo a nueve con setenta y uno el Madrid con el empate de hoy ha quince del Fútbol Club Barcelona quedan cuatro partidos y como digo el Getafe mantiene la cuarta plaza aunque empatado con el Sevilla los dos con cincuenta y cinco ya tres de ambos el Valencia con cincuenta y dos también entraría jugaría en Europa ahora mismo el Athletic Club que séptimo esa séptima plaza daría opción a jugar en Europa da opción a jugar en Europa porque la final de Copa la van a jugar Barça Valencia que están los dos clasificados para Champions y otro en las esta plaza para Europa League así que el séptimo Athletic Club Bilbao también jugaría en Europa bueno enseguida repasamos todo lo que ha pasado en ese Getafe cero Real Madrid cero enseguida le pregunto a Pedja Mijatovic y luego tendremos sesión de sanedrín

Voz 1201 03:26 con Romero Gallego Pulido Álvaro Benito Mario Torrejón y también por a Javi Herráez y Antón Meana hola a Herráez los jugadores todavía en la lucha no

Voz 2 03:34 bueno algunos porque lo bueno aquí a dos metros a Fede Valverde que va a comparecer con las radios nada en dos minutos

Voz 3 03:40 es casi casi a decirte

Voz 2 03:42 de los fijos para el próximo año al menos la idea que tiene ciudadanía que esté en la plantilla el uruguayo así que bueno ha jugado de inicio veremos lo que decide finalmente Zidane así que te pide paso nada en un minuto para bueno pues habrá que algún jugador me parece que Brown ha sido lo mejor Cross de lo peor jugó poco es verdad pero lo que hizo lo hizo con desgana

Voz 1 04:00 yo no peor que puede hacer un futbolista Bien Keylor Navas

Voz 2 04:02 destapando un par de ocasiones del equipo local estaba Ryan

Voz 1375 04:05 Ana también han dado muy buenas exenta

Voz 4 04:07 Carreño buenas noches

Voz 1501 04:09 dónde estás es que está hablando Bordalás en rueda de prensa esta Ejido con él si te parece escuchamos un poco abordará claro que sí vamos a verlo

Voz 5 04:15 ya al final pues un punto seguimos sumando seguimos estando

Voz 0097 04:19 hay una ilusión felicitar a los chico

Voz 5 04:22 porque han hecho un desgaste tremendo no no es fácil jugar contamos

Voz 6 04:27 el Real Madrid le ha sabido a poco no ha dicho que no quiere hablar con la buscaba que todo seguimos mano

Voz 7 04:33 ya sé que le ha encantado el trabajo defensivo el equipo que en algún momento el partido jugado con cuatro delanteros

Voz 1375 04:38 no está jugando con Portillo con Ángel con Jorge Molina con Mata

Voz 1201 04:43 ya volvemos a esa sala de prensa dos está hablando en directo al Werder José Bordalás a que nos pide paso

Voz 2 04:48 Albert en zona mixta Herráez sea aquí estamos concede Valverde qué tal buenas noches buenas bueno pues un partido en el que el Madrid siempre le cuesta entrar al al encuentro en la segunda

Voz 1 04:57 arte en un poquito mejor y que al final mejor el Getafe

Voz 2 04:59 la sensación vuestra después de casi casi esta travesía del desierto que tenéis con este Real Madrid que bueno no puede ganar nada pero que quiere dar la cara

Voz 8 05:06 sí Garay que da la siempre como siempre fue un partido duro que obviamente esperábamos así eso tiene muy buenas segundo Balón y ahí salen para el ataque trabajamos durante la semana para poder ganar eso creo que lo hicimos bastante bien bueno esto último se nota un poco el cansancio de de algunos jugadores Si bueno Len del equipo mejor dicho voy gente que eso el Getafe se ganando hoy fue más para adelante

Voz 9 05:34 si eres nervioso hace unos días la última ojalá con nosotros qué crees

Voz 1 05:37 seguir en el Madrid el míster parece que

Voz 9 05:39 lo que coincide con tu pensamiento parece que lo tiene claro que que te quieren el futuro en el equipo

Voz 8 05:44 eso es muy bonito obviamente que el mister bueno me tanta confianza trató de aprovechar al máximo después lo que él se lo que pase en el futuro será tema ahí el club esos datos a cada entrenamiento para seguir aprendiendo y sacar el máximo de este cuerpo técnico por

Voz 9 06:03 hay un mensaje claro más cuando mucho más por ejemplo que Llorente que Ceballos que se ha quedado fuera el equipo en las últimas cinco jornadas juegas cogida el año que viene prefieres quedarte en el Madrid donde

Voz 8 06:20 en qué se quiere ir Madrid porque algo le pasa en la cabeza anímicamente está mal creo que está en el Madrid puede eso es lo mejor que te puede pasar cuando mejor que obviamente que siendo juega en manos tengo que disfrutar luego no voy a hablar de compañero que bueno no solamente a pensarlo cuando no está y cuando les toca jugar es darle también el acoso que se merece

Voz 0298 06:41 pero tú miras con mucho marcado por ejemplo el Napoli te quiere Ancelotti y le le gusta esa tieso que te dice

Voz 8 06:47 qué te hacen una cosa bien que usted gana como siempre como dije tanta calidad que tanta de otros sectores tenga que metiera para su equipo es algo muy bonito pero obviamente que tiene Madrid

Voz 1 07:01 todo en Madrid Illes Jean

Voz 8 07:03 me voy porque es una lo mejor está en tú pides tú a tú

Voz 2 07:08 el representante le dices vamos a escuchar ofertas otro dice mira llame quien llame yo me quedo aquí con Zidane juegue poco

Voz 6 07:13 pues mucho ojo cojo mucho

Voz 8 07:16 obviamente si me dan la oportunidad de que no me me voy a quedar en lo que más quiero en lo que luché toda mi vida para sea este club ahora tiene la oportunidad de de por ese puesto luego ya sea yo obviamente si el míster quiere que me que me había quedado sin ninguna duda

Voz 10 07:30 nada pues decimos alto Manu pero lo tiene que encanta pido si te piden un minuto con Brahim que lo tengo la izquierda así

Voz 1 07:35 está muy bien con lo que tenga el mejor prime pues si Valverde que está

Voz 1375 07:39 encantado y que ha dicho que si te quieres desde Madrid es que te pase algo en la cabeza que no es normal que te quieras entre Madrid claro salvo que no Nogués que es lo que te pasa Llorente ya Ceballos que a los que les está dejando claramente Zidane que se busquen la vida porque no va a contar con ellos el año bien lo mismo que Mariano Ceballos Llorente Mariano fuera de la lista de convocados establece el presidente el Getafe que sigue en zona Champions ahora mismo en directo en Movistar Plus comunica marchantes

Voz 0185 07:59 no ha sido posiblemente nuestro mejor partido pero se veía que no queríamos perder ninguno de los dos Si bueno soy un partido igualado al final yo creo que bastante bien y hemos tenido nuestras ocasiones pero bueno contento

Voz 11 08:12 si alguien podía pensar en algún momento que el Getafe firmaba el empate los últimos minutos han ido arriba a por el partido

Voz 0185 08:19 no no nosotros no podemos firmar ningún empate después de estar ahí arriba toda la temporada es decir ahora no podemos intentamos ganar a todos los rivales pero no hay que olvidar que el Madrid que por muy mal que digan que está ya está

Voz 11 08:31 cero tuvo sus ocasiones no sobre todo en ese esa doble ocasión del Getafe

Voz 0185 08:36 sí sí hemos tenido las ocasiones pero bueno en no querer el balón entrar Di bueno contento seguimos cuarto esta noche y mañana Dios dirá

Voz 11 08:44 se reclamó un penalti en cada área osea que no

Voz 0185 08:48 no yo no he visto nada nada claro lo tendrá que ver detenidamente pero igual que el día en Sevilla se ve que las manos para arriba pero hoy la mano abajo es más difícil verlo detenidamente no

Voz 11 08:59 lo peor eran muy le queda mucha ilusión al Getafe de quedan dos partidos en casa supo que firmaría la entrada que ya había en el

Voz 1 09:06 a ver qué sale Brynner sí ha vamos a escuchar a encantado

Voz 8 09:13 el Madrid nada voy un poco satisfecho pero quería la victoria y al final no se me he quedado con ganas de ganar mucho

Voz 9 09:27 anti te gustaría quedarte en tu mami

Voz 2 09:33 ya estoy centro Marie quiero jugar rain volviendo al partido de hoy eh bueno haces un sombrero tiene un caño tienes un desparpajo producto de un futbolista que tiene mucha fe mucha confianza en tu juego te ves en esta plantilla años

Voz 8 09:47 ahora mismo estoy centrada en Madrid así como he dicho quiero quiero demostrar lo que puedo y quiero estar aquí muchos años si jugar en el mejor club del mundo

Voz 0298 09:57 la empresa jugada yo creo que vamos a espectacular Novo esa especie de ruleta de ETA con que te ha salido un caño que el balón le llega Benzema tres marcas no te ha visto ante la pasado y te hemos visto muy desesperado no como querías con ganas de finalizar no sé cómo cómo es visto todo desde que has hecho la la jugada la filigrana que ha pasado por la cabeza hasta ese momento que que ves que Benzema no debe

Voz 8 10:17 no me me mal lo ve todo es un jugador increíble di no vaya a ningún momento sólo que que he hecho eso he hecho lo que lo que podía hacer ahí es nada y al final pues como estamos una contra pues hemos intentado hacer lo mejor posible para poder marcar gol continuamente estoy estoy estoy con Zidane y estoy muy muy contento no voy a hablar de los que normalmente no no no no voy a hablar de los que no está

Voz 2 10:44 oye por la conexión que tienes con Isco con Benzema con gráfico lo jugones con futbolistas que con los que te asocia perfectamente Eto'o y te sientes eh vamos muy cómodo en este equipo

Voz 8 10:54 pues muy fácil asociar te porque hay jugadores

Voz 2 10:56 con mucha nieve Eli todos eh

Voz 8 10:59 bueno un juego parecido al de todo así que es impresionante Juan

Voz 1 11:03 por ejemplo en que te dice Zidane te al lado más

Voz 2 11:05 confianza en estos entrenamientos desde que ha llegado porque hoy se ha visto con mucho desparpajo con mucho descaro haciendo esa jugadas de mucha calidad técnica

Voz 8 11:15 como soy que que disfruta en el campo nada más yo estoy

Voz 1644 11:19 muy muy contento con él y para mí es un placer

Voz 8 11:21 así poder jugar pues es que él se ha dado hoy puede jugar con él

Voz 0298 11:27 la titular hoy ha dejado buenas sensaciones

Voz 1 11:30 las de Rabin el delantero del Real Madrid que ha sido hoy el

Voz 1375 11:32 el chaval que mejor ha jugado con diferencia vamos del chaval el futbolista al Madrid el once titular y entre los que han entrar luego en la segunda parte el más destacado bueno enseguida estamos ahí son sonidos en directo de protagonistas en directo ahora mismo en el Alfonso Pérez Pérez te recuerdo que además hoy ha habido otro capítulo en la guerra Rubiales Si Tebas ha habido reunión con los modestos de segunda B de Tercera ciento cincuenta han estado en la reunión de Tebas trescientos veinticinco en estado con Rubiales y además anunció al presidente de la Federación que habrá tres partidos los viernes que esa su intención la próxima temporada se quita el partido los lunes que también el partido de los domingos a las cuatro cuarto para reservar esa franja para el fútbol modesto luego contaremos la última hora y fuera del fútbol tres titulares en el tenis Conde de Godó David Ferrer ha jugado su último partido ha caído ante Nadal seis tres seis tres sólo le queda el Master mil de Madrid que será la semana que viene ahí se va a retirar iba a terminar su carrera en baloncesto Felipe Reyes ha renovado un año más hasta dos mil veinte cuando tenga cuarenta años en la Euroliga ya conocemos al segundo integrante de la que se Faina el que será el Fenerbahce ha eliminado a Zalguiris ya hay dos Fenerbahce Real Madrid mañana juega el Barça Baskonia su cuarto partido de momento van perdiendo los dos dos uno once y cuarenta y dos hora menos en Canarias os recuerdo que además hoy tenemos el debate de los jueves en el novecientos cien ochocientos el teléfono gratuito de El Larguero que puede llamar ya para debatir sobre la portería

Voz 4 12:50 sí sí

Voz 1375 12:50 quién crees que debe ser el portero titular del Madrid la próxima temporada Keylor Navas que hoy ha sido titular otra vez o Courtois novecientos cien ochocientos vámonos

Voz 12 13:01 desde con los tramposas no

Voz 14 13:09 lo felices dos tres y es que ahora con our renting un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año lo cambia oferta saquen renting consulta condiciones embolsando en puntos en lo has en Montserrat

Voz 1375 13:24 Borja está por ahí Pedja Mijatovic de que saludamos ya nuestro comentarista en la Ser hola muy buenas hola

Voz 15 13:31 buenas y te pregunto rápidamente cuatro

Voz 1375 13:34 antes del partido pero ha terminado Bordalás en la sala de prensa Oscar

Voz 7 13:37 sí ha terminado y sobre todo ha creo deja claro un mensaje que nunca la gente seguía hablando de Europa el objetivo de este equipo no es esa que entiende que la gente está ilusionada y que el Getafe va a luchar hasta el final pero que el precio meterse esa presión y piensa en el próximo partido ante la Real el domingo

Voz 1375 13:52 ahora volverá a micrófono de Óscar Egido al traspaso cuando comparezca Zidane en esa sala de prensa estamos esperando que no

Voz 1501 13:57 me han dicho que estaba en el vestuario con los jugadores que no había terminado su charla que como ya estaba preparado para salir pues no hubiera primero su rueda de prensa y luego la decidan pues

Voz 1375 14:05 quedamos con vosotros con Óscar Egido con Antón Meana Javi Herráez pendiente que salga algún además del Madrid o del Getafe y crees que hay debate lío llámalo como quieras en la portería del Madrid la temporada que viene o que está todo bastante resuelto

Voz 10 14:18 no debería haber ningún lío creado días

Voz 15 14:21 hay que planificar bien las cosas si hay que dejarle entrenador que tome sus propias decisiones en este caso la portería evidentemente Zidane pues ha conseguido varias cosas y muy importantes con con con aval de titular le está dando la oportunidad de nuevo parece ser que este tema pues está bastante claro no a cara próxima temporada sino hay algún cambio radical pero Zidane ya tiene ciertas cosas muy bien definidas crees

Voz 1375 14:49 crees que su portero será Keylor yo creo

Voz 15 14:51 que si en un principio sí luego ya la temporalidad puedes pedir a varios sentidos

Voz 1 14:56 yo no falla sino falla el portero titular será kilos

Voz 15 15:00 yo creo que sí fíjate nos Zidane es el típico entrenador que cuando ya tiene confianza en la entrenador un jugador pues suele ponerlos siempre no pues ha demostrado que también tiene confianza en Marcelo y yo también pienso que barcelonés es recuperable así que Zidane seguramente lo pondrá Marcelo del titular próximo año teniendo también en cuenta otros jugadores que pueden jugar en esta posición pero Zidane las ideas eso tiene muy claras claras y eso es una cosa muy importante para para Eli interesante

Voz 1375 15:29 hombre esta sí esto estos partidos ya están sirviendo también para para mucho aunque parezca que el Madrid ya no tiene nada que está medio de vacaciones ya medio de pretemporada en a ver si se acaba ya esto pero estamos viendo pues pues un Gareth Bale que no da respuestas así que no reacciona un disco que hoy lo pone titulares que tampoco elevemos practicamente invisible bueno un C Bayos Llorente Llorenti Mariano que se han quedado en la grada y que también bueno creo yo no les dan la convocatoria y que también queda claro que no entran en los planes de Zidane yo creo que eso va aclarando todo bastante no

Voz 15 15:57 si además esos partidos son importantes para el entrenador supongo que él también tiene que tener la edad las ideas claras con quién puede contar y no en esos partidos que que quedan de aquí a final de temporada seguramente meter algún jugador más para probarlo ver el grado de compromiso que tiene no

Voz 1 16:14 luego ya son salvas fichajes

Voz 15 16:16 es cada cada cada día sale algún nombre nuevo yo creo que hay Zidane pues también tiene las cosas muy claras luego también alguien me tendrá que explicar eso de que si no me atraen los jugadores y sino tranquilo por qué va a pasar bueno eso ya lo veremos porque muchas veces los entrenadores tienen los deseos pero son deseos no se pueden cumplir hay diez ir hay alternativas pero bueno hay todo dará no para para pensar en estas cosas

Voz 1375 16:43 las Ari paga te parece suficiente para rearmar del centro campo hacia arriba o traería es además a un nueve sea Jobbik sea otro también para acompañar

Voz 15 16:52 bueno pues vence más según el entrenador pues va a ser de lo principal para el año que viene y además está haciendo una buena temporada oí me parece bien

Voz 16 17:01 luego también hay que fichar hay que fichar un delante

Voz 15 17:04 pero sea yo Wiese a cualquier otro que que que a priori iba a ser suplente no hablar de la pregunta es cuánto dinero quieres gastar para un suplente oye eso también es una cuestión que hay que va a ahorrar no hay muchísimas cosas que va salir por el camino de todos modos esta temporada yo creo que se han salvado muy pocos jugadores pues salvado Benzema que hecho del temporada Sergio Ramos también Luka Modric arresto no no han estado en su mejor

Voz 4 17:33 pero la última que dejó huella Brahim

Voz 1375 17:36 en el primer equipo o cederlo a otro hay que tenga más minutos

Voz 4 17:40 bueno también hay que ver qué qué opina

Voz 15 17:42 en el propio jugador no esta esta tarde hecho un buen partido ha demostrado un par de detalles que que es claramente demuestran que es un jugador con mucho talento todavía tiene muchas cosas que que hacer para hacer un día titular de de del Real Madrid yo creo que lo para los jugadores jóvenes quizás anti momento era una buena solución Zerolo no cederlo etcétera pero yo ahora ahora pienso que entrenar con unos grandes jugadores jugar Pacho inquietas con ellos y luego jugar algunos de los partidos en el Bernabéu con mucha tensión les sirve quizás más que estar oírme

Voz 4 18:16 el otro equipo y ser titular indiscutible no porque lo Cedex para hundir

Voz 1375 18:22 poder hay hacerlo jugado daría creo que

Voz 15 18:24 mejor quedarse aquí siempre cuando jugador también lo acepta

Voz 1375 18:28 un abrazo Jean placer escucharte amigos

Voz 1 18:30 CEAS hasta luego Pedja Mijatovic en el Larguero de la casa

Voz 1375 18:33 la SER ha comparecido está empezando la rueda prensa Zidane Antón Meana

Voz 17 18:36 Justo ahora esta ciudadana hablando en rueda de prensa escuchamos al preguntamos ahora

Voz 11 18:40 ya veremos lo importante es lo que puedo hoy

Voz 18 18:47 qué tal tu santo Santomera Anagrama la Cadena SER quería preguntarle del partido de hoy porque para este partido ha elegido a Keylor Navas ya con Courtois recuperado Itzik que lo repetirá el fin de semana en el partido

Voz 1994 18:58 ha jugado hoy que Laurie veremos el domingo el eso el entrenador tenemos que ingirió pronto

Voz 17 19:08 hola les gusta ha quedado claro Antoni sobre todo me quedo con lo que le gusta mucho el tema de los porteros tan canta con el tema de preguntan por el futuro de disco

Voz 1994 19:20 bueno como todos cómodo todos Si aquí son son todas importante y con las alineación que que que estoy haciendo todos tienen minutos y es es miente yo hay contento con con con con su trabajo por ejemplo el parte de hoy igual hay hicimos un muy buen partido hoy la pena es es porque merecíamos nosotros mucho más hoy y hemos tenido ocasiones para hacer gol mismo en la primera parte bueno no contento por el resultado pero pero de juego de de de de de concentración muy muy contento hoy en particular

Voz 17 20:13 no ha querido mojarse con el tema de Brahim Manu y todavía no sabe qué hacer en el año que viene si cederlo piense que de aquí más preguntas sobre a por regalo le preguntan a ver qué dice qué le pasa que se reguero en Le pasa más gente

Voz 11 20:32 hombre no estoy uno de cada uno

Voz 1994 20:35 tanto yo saben que tienen que está a disposición del entrenador ni yo creo que entrenamos bien todas las semanas y luego con algunos cuando tiene la oportunidad de jugar intenta hacer lo de hacerlo bien todos que hay ya está además

Voz 18 20:55 Alberto le quería preguntar por el tema Benzema llevaba una racha goleadora bastante buena esto significa que continuará como nueve titular el próximo año se fichará a otro grande

Voz 11 21:07 la verdad es que a mí me estoy aquí veremos lo que vamos a ser jugador

Voz 17 21:14 o pregunta de la rueda de prensa muy bien escuchamos la última va a dejar a Estados a ver

Voz 4 21:26 obtuvo de Valverde

Voz 18 21:30 como ha hablado con mucho que verde

Voz 1994 21:34 no

Voz 18 21:35 el Nápoles tampoco interesa no

Voz 17 21:41 la última la última decirlo

Voz 1375 21:42 no ha hablado con Ancelotti y sobre es medieval

Voz 17 21:45 no va a ser decir low cost en primera fila a ser que mira escuchamos así te sacaba

Voz 18 21:49 o los voceros que parece que todo el mundo quiere pregunto al pueblo ha cambiado un poco de turno y preguntarte por el rival le voy por el por el Getafe

Voz 17 21:56 ah pues mucho más interesante si te parece es increíble vamos

Voz 18 22:02 que ver vuelta de estudiado para este paté después de que te explicas tú que que el Getafe esté donde esté

Voz 11 22:11 bueno si están ahí es por algo yo creo que es lo es lo que han hecho esta esta temporada lo están haciendo bien tiene cincuenta y cinco puntos parece falta jornadas así están están cuarto entonces hay que visitar por lo que han hecho hasta ahora hay y le deseo deseo de esta vez más alto en la tabla posible para para ellos

Voz 17 22:39 pues hasta aquí la rueda de prensa de Zinedine Zidane sí SIT mucho más interesante no preguntar por el Getafe que póster

Voz 1 22:46 mira ante lo tuve ocasión te quiero decirlo claro un abrazo de Ourense

Voz 1375 22:54 está bien que te hace dile que sí que ha estado bien la pregunta

Voz 1 22:57 has portado increíble quería quería romper el tema de la portería de discos pero hasta seis se reía como ha sido el bueno termina la rueda de prensa de Zidane además de Romero que si en la posición de

Voz 1375 23:09 comentaristas está también Javier qué ocurre algo en el Alfonso Pérez saludamos a Jesús Gallego o la Gaye muy buenas noches le queda mucho

Voz 0334 23:17 de de de escuchar preguntas

Voz 1375 23:20 pero me si lo va a haber pocas haber muchas más de la portería B da la impresión hola Julio Pulido qué tal qué tal buenas noches está por ahí

Voz 19 23:29 que viví de la ciencia

Voz 1 23:30 es la radio además que nadie piense que ha habido ningún mal rollo que todo lo contrario es lo de Antón Meana ahí sin acabar ya que con el paso de la espalda a esta también hay Álvaro Benito Álvaro Goicoechea tan a tiro

Voz 1375 23:49 disco y entramos en el sanedrín de este Getafe cero Real Madrid cero con mucho que hablar con mucho que hablar

Voz 20 23:54 también del Getafe con veinte sólo

Voz 21 23:58 para salir de clases pero a partir de los treinta te apuntas a una maratón es el Nueva York mejor

Voz 9 24:06 está siendo mejor momento equipado con todo para tenerlo todo escapar por catorce mil trescientos euros

Voz 22 24:17 muchas gracias por echar un cable necesitada práctica palmesana en sino con pelo natural pues lo mismo

Voz 10 24:24 esto nunca

Voz 23 24:27 pues el viernes Eurojust pot yo ahí lo dejo

Voz 10 24:30 no hay favores que sólo sesenta y tres millones

Voz 24 24:32 de euros pueden devolver este viernes bote de sesenta y tres millones en el Eurojust Portela once millones para dar y Tamada

Voz 20 24:49 ser más Madrid ciento cuatro punto tres en brinco de por tenemos todo lo que necesitas para reformar tu casa esta semana puerta interior ex Moore por sólo cincuenta y cuatro con noventa y cinco euros venga a tu tienda vírico EPO precios bajos todos los días

Voz 26 25:05 este señor está practicando el tranquila del servicio porque la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres los administra Illes dan gratis el certificado energético practiquen tranquilizar con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte

Voz 27 25:28 te once mira que tranquilo

Voz 16 25:31 está

Voz 28 25:34 sabías que Roca Rey torea tres tardes en San Isidro y además

Voz 10 25:38 el Juli Paco Ureña Cars de Vito

Voz 28 25:41 todas las figuras emergentes en un San Isidro de máxima expectación comprando bonos y entradas en las

Voz 10 25:47 mientras punto com

Voz 6 25:53 alquile su piso con seguridad y garantías renta garantizada la única empresa que garantiza el cobro del alquiler y gestiona su vivienda ya menos novecientos diez diez noventa y cinco o renta garantizada punto es unir comer leer

Voz 29 26:06 qué haces cuando vas en presentamos cien años en metro una serie de ficción sonora que conmemora el centenario de su inauguración descubre cada martes y jueves los secretos mejor guardados de la ciudad sus personajes emblemáticos di mucho más cien años en metro el polcas del centenario metro de Madrid ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 13 26:25 todavía no has visto el vídeo de la gimnasta perfecta es que ha vuelto a repetir su atlética pero dicen que no usa de las toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 10 26:49 elecciones generales del veintiocho de abril

Voz 20 26:52 si quieres estar bien informado

Voz 30 26:55 vota por La Ser nuestra mis planes e intentar pactar con un partido que lo que ha hecho ha sido poner un cordón sanitario al partido

Voz 28 27:00 la lista

Voz 13 27:01 este viernes a las nueve una hora menos en Canarias Pedro Sánchez en Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 31 27:08 vota por la Ser la radio en la que caben todos los programas

Voz 1 27:13 la elección

Voz 32 27:16 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1 27:22 es tiempo de sanedrín pero me pide paso Óscar Egido con jugador del Getafe y no dale Óscar el

Voz 3 27:30 muy buenas el hombre que ha provocado la primera parada

Voz 7 27:34 a falta no sea seguir el empate te sabe a poco

Voz 1 27:37 aparte de Getafe ha merecido un poquito más

Voz 4 27:39 bueno yo creo que un punto contra el Real Madrid no hay que verlo no obviamente lo de equipo tuvimos posibilidad observó el pero bueno creo que no sabemos no tiene punto

Voz 1 27:50 pues no te escucha en sintonía del Larguero a Mauro qué tal

Voz 4 27:53 qué tal bueno quedan cuatro jornadas seguir

Voz 1 27:55 en zona Champions Si bueno

Voz 4 27:58 como siempre digo este no hacer nada fácil es que siguen luchando allí pero bueno este lamento es estar en lo más alto posible

Voz 1375 28:06 yo no he dicho Bordalás en El Vestuario

Voz 4 28:08 nada el míster no no digo nada porque no no entró el vestuario mañana seguramente tenemos con el eh

Voz 2 28:14 eh

Voz 1375 28:15 te Oscar os ha sabido a poco sobre todo porque viendo este Madrid que que no se juega nada que suene

Voz 33 28:21 bueno bueno pues con Mittal

Voz 1375 28:22 la titulares con mitad chavales que se está dando oportunidades es es un buen día para haber sacado más

Voz 4 28:29 bueno si lo miro por decirlo así pero todos los jugadores que ellos tienen el plantel son muy bueno este aporte como decisivos están jugando un puesto y creo que lo hacen de buena manera

Voz 1375 28:41 oye cómo está la afición eh cómo estás cómo está la ciudad con vosotros al final casi acabando ya el partido que se daba por bueno el cero cero y gritando Geta Geta sean los tenéis a todos a vuestros Peer no me extraña

Voz 4 28:50 sí bueno no está acompañando creo que estamos en una buena temporada de eso no hay que dura lados lo yo creo que la gente está muy ilusionada

Voz 1 28:58 puede ser un partido de Champions el año que viene Real Madrid Getafe ojalá si no estaría mal un abrazo Arambarri

Voz 4 29:05 gracias hasta luego Javier alguien

Voz 1 29:07 por ahí bueno pues que tiene Courtois antidoping habrá

Voz 2 29:11 es que no ha tenido suerte el hombre no ha jugado ya la tocado anti doping así que se va a ir autobús y ahora

Voz 1 29:16 en la mesa electoral el domingo porque que no es que este Bélgica no sin ponerse en la mesa electoral

Voz 2 29:22 yo así que bueno hemos visto muy serio a Gareth Bale que esa iba de este estadio hacia el autobús y otros bueno también hablando entre ellos como el caso de Rafa habrá más sonriente el francés junto con Karim Benzema el Madrid que se va ya para Valdebebas a coger sus vehículos mañana a entrenar el domingo a jugar frente al rayos

Voz 1 29:40 bueno puede ser un ratito vamos a debatir

Voz 1375 29:43 en El Larguero teléfono gratuito al que puede llamar ya gratis IBI reservar cita

Voz 4 29:47 para

Voz 1375 29:47 a debatir sobre quién crees que debería ser el portero titular del Madrid la próxima temporada no sabemos qué va a hacer ciudad supongo lo sabe como decía antes P ya lo tiene decidido seguro pero tú qué crees debería ser Courtois o debería ser Keylor Navas el portero titular del Madrid de Zidane la próxima temporada novecientos cien ochocientos novecientos cien ochocientos llamadas gratis esta sonando los teléfonos y enseguida debatimos en El Larguero de la SER te recuerdo tamén que mañana a las nueve está aquí Pedro Sánchez candidato a la Presidencia del Gobierno cambiado el Partido Socialista con Pepa Bueno a las nueve aquí en La Ser en Hoy por hoy están sonando los teléfonos ya para el debate pero estamos con Romero Gallego Pulido Mario Torrejón y Álvaro Benito están por ahí Hernáez italiana también es que quitando Brahim hoy pues otra vez más de lo mismo yo lo yo creo que decidan ya tiene asumido que de la tecla es aquí va a tocar para ver si motivaba determina jugador ya ya no hay que tocarlo porque ya pues muchos ese toque e Romero ya no hay que tocar nada lo que hay que es ir viendo quiénes se descartan que cada vez está más claro quiénes valen para el año que viene claro yo creo que hay trajes tan claro

Voz 6 30:52 por diferentes motivos pero con un punto

Voz 4 30:56 están o no leyeran el ojo a Zidane que son Mariano Marcos Llorente dice va

Voz 1 31:00 los tres ya se pueden ir buscando claro que Shakira fuera

Voz 0239 31:03 he ahí el recado del entrenador es clarísimo a día de hoy el portero de Zinedine Zidane es Keylor Navas luego veremos a ver cómo termina la situación porque los plenos poderes deportivos del entrenador veremos a ver en qué quedan pero es evidente que el portero de Zidane es Keylor Navas que hoy con Brian ha sido el mejor en la segunda parte con esa doble

Voz 4 31:19 nada y luego yo empiezo a notar un Zidane que ha pasado de de la sonrisa perfecta al hastío general en rueda de prensa yo hoy en en el tono de las respuestas

Voz 0239 31:31 le noto cansado se lo está haciendo largo también sale está haciendo bola

Voz 4 31:34 yo creo que él pensaba que no se le iba a hacer tanta

Voz 0239 31:36 bola como se le va a hacer de aquí a final de temporada queda a pocos son cuatro jornadas son cuatro jornadas peligrosas para el Real Madrid porque va a jugar contra equipos que cada

Voz 4 31:44 todos están jugando todavía algo

Voz 0239 31:46 y eso significa que va a tener al menos ocho rueda de prensa todavía complicadas al margen de las decisiones que todos tenemos más o menos en mente

Voz 1 31:54 hoy otra oportunidad desaprovechada para mí

Voz 0239 31:57 te de Gareth Bale aunque ya aunque las aproveche es un futbolista que se tiene que buscar mercado la próxima temporada para no

Voz 0334 32:02 decía de los dos últimos partidos de campeonato

Voz 0239 32:04 la final de Liga en el Real Madrid es que empiezo a notar a Zidane hastiado ICO muchas ganas de que termina

Voz 1375 32:10 sobre todo una cosa y la palabra todo el que quiera pero es que se fue Lopetegui o echaron a Lopetegui porque el equipo se iba ya descolgándose ponía ocho del Barça venga llega a Solari pues no lo deja ocho lo deja once ahora decidan que están ya quince y al final es una sangría que es verdad que ya da igual que más la Trinidad quince que a diecisiete que doce vale pero al final dices es que no mejora según han ido produciendo cambios no mejora nadie don Marcelo titular bueno hoy no pero venga vamos a dar a Portela Marcelo vamos a dar cariño AVE y lo vamos a dar cariño disco es que al que se lo da no responde ninguno entonces es como que venga que acabe ya esto porque al final a veinticinco puntos hombre tampoco es plan

Voz 4 32:45 eh

Voz 1375 32:46 pero bueno digo salvando a Brahim que sacar cuanto antes

Voz 4 32:49 sí

Voz 0334 32:50 es que pero Se veía venir si es que de nuevo no hay motivación para estos partidos asegurada la plaza de Champions que Zidane es incapaz de sacar un cien por cien de los jugadores pero yo creo que es comprensible no entre los que se ven fuera entre los que no estarán Justo entre los que están acostumbrados a jugar partidos de Champions a estas alturas y jugándose lo todo y no ir a Getafe a que te muerda un equipo rival con el campo lleno sí es que yo no he visto brotes verdes casi nunca desde que llegó Zidane y coincido con Romero el tiempo de la

Voz 33 33:26 la felicidad hoy de las

Voz 0334 33:29 el año que viene ha pasado y además sabe que al margen de los partidos ahora viene un tiempo en el que tiene que demostrar unas condiciones de gestión que hasta ahora yo creo que no tenía que hacer hay gente que se va ir gente muy importante hay que decírselo a la cara hay que decirle a Courtois a Bale a Isco vete tú a saber a quién que no quiero que cese aquí ese trance no nos olvidemos que Zidane no ha pasado nunca porque solamente ha entrenado al Real Madrid tres veces

Voz 1375 34:02 teniendo el bloque tres años mal teniendo en lo que tres años

Voz 0334 34:05 lo lo que viene ahora para Zidane es nuevo

Voz 19 34:08 yo yendo un poco más lejos de esto de que a Zidane se le está haciendo bola cosa que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Romero Gallego se nota en la rueda de prensa otro tono distinto al de el inicio

Voz 1 34:20 lo del Madrid

Voz 19 34:22 se nota completamente distinto yo adivinado yo me imagino que lo que estará ese enfadado por lo que está viendo sin si lo que estaba

Voz 6 34:29 pretendiendo hacer Zidane es el denominado caso

Voz 19 34:32 sin para ver quién estaba a la altura de seguir el año que viene se pone a ver partidos como éstos Zidane es que dime tú a mí qué méritos están haciendo algunos para que Zidane o tenga confianza en ellos la próxima temporada ya descartados por supuesto como decía Romero Mariano Ceballos si Valverde que insta claro que ellos no van a seguir ilustró Llorente que no van a seguir el año que viene de los que hoy han jugado dime tú a mí quién ha hecho méritos salvo Brahim para que tenga confianza en ello luego entonces

Voz 1 35:03 fíjate latidos más que blancos

Voz 19 35:05 lo que entiendo es que estará diciendo hice madre mía de mi vides así yo esto lo estoy haciendo para aprobar a ver quién se queda el año que viene aquí quién está en el nivel del Real Madrid dime tú a mí después de partidos como el de hoy quién está mereciendo que Zidane confía en la próxima

Voz 1501 35:20 pero nada pero Julio yo voy yo parte de esas tio que no lo dudo y además yo yo creo no sé lo que pensaba ciudad al principio yo estaba seguro de que era un suplicio seguro los que quedaban de Liga porque estaba claro a los once partido me parece que fue cuando cuando llegó ciudad lo que quedaba que iba a ser un suplicio con felicidad e infelicidad con golpe de efecto con ilusión au sin ilusión tenía pinta que esto pues eso era muy difícil arrastrar una plantilla ganadora a esto a esto de no jugarse nada me parece que es el de juega partido ahí ignoto jugarte absolutamente nada percibirán

Voz 4 35:52 no hay parte de sufrimiento

Voz 1501 35:54 de las tío que es que es un poco voluntario quiero decir a mi me parece perfectamente normal que no confiese sus planes de futuro pues muy claro de lo tenga el perfectamente normal pero bueno tampoco puede sufrir por eso quiere que eso voluntario si quiere lo puede comunicaron si quieren no lo que yo comprendo perfectamente que no lo comunique pero que tampoco es una cosa que lo tienes en la mano oye si si te parece un sufrimiento cara que haya quince preguntas sobre la portería de las esto es muy sencillo mi portero titular será seguramente no lo diría quiero decir porque porque entonces entiende que te pregunta sobre todo sobretodo en ciertos casos porque yo creo que la portería por más que pareja tan claro yo estoy convencido de que no está nada claro absolutamente nada claro todo lo contrario que ya es una cual que ya es una noticia con lo cual

Voz 1375 36:34 quién no esté nada claro es una nota cual no me refiero

Voz 1501 36:37 lo que parece muy claro que parece me claro para un signo yo no tengo tan claro que sea cual es así entonces sí sí hay cierta dudado si hay yo entiendo que no lo comunique pero bueno es un sufrimiento digo más o menos voluntario lo que pasa es que nadie en el Real Madrid o casi nadie bueno de la plantilla a lo mejor algún joven pero nadie está acostumbrado a este peregrinar en la nada más absoluta en el desierto evidentemente está haciendo caso normal incluido y especialmente al final

Voz 0097 37:03 yo ya vaticina que cuando se anunció su fichaje que esto podría pasar si yo lo dije que el desgaste era innecesario oí bueno pues está produciéndose yo creo que decidan no está quemado con con las preguntas que se hacen en rueda de prensa sino con el juego del equipo se le nota se nota que no está satisfecho obviamente con con lo que está mostrando jugadores en el campo es difícil es muy es prácticamente imposible tocar la tecla de la motivación cuando te juegas absolutamente nada a un grupo de campeones no es muy difícil entonces pues estos partidos que pasen rápido ya pensar el verano lo que si la parte positiva de que Zidane haya llegado es que esto no sea pasa no le pasa el año que viene quiero decir que el que él sirviese venía en verano pues tiene el el recuerdo de algunos jugadores que tuvo en la anterior etapa ya lo mejor tiene decisiones tomadas de antemano y luego durante la temporada dices baños y este no es el jugador que yo yo recordaba o que yo tenía no me da el mismo rendimiento entonces ahora yo creo que ya por lo menos tiene todas las cartas sobre la mesa das la vuelta girada ya sabe perfectamente con quién cuenta que le está dando uno cuando vienen las cosas mal que porque eso es muy importante también eh que ya sabemos cómo funciona el fútbol y la vida que cuando la corriente a favor todo así que vamos fenomenal de la manita todos juntitos yo cuando empieza a soplar el viento en contra pues mucha gente no

Voz 1 38:25 bueno bueno

Voz 1501 38:26 no recuerdo que llegó un cuatro de enero

Voz 1 38:29 el viento no no contra lo lo siguiente ha encontrado a era era era marejada

Voz 1501 38:34 ante todo junto y furia saque gota fría

Voz 1 38:37 que cogió sí pero no había cosas en juego hoy desacuerdos más frontal las charlas

Voz 19 38:44 en eso de que los está jugando nada sea evidentemente no se está jugando nada en cuanto a títulos pero Isco se está jugando que Zidane cuente con el temporada Weill a lo mejor se está jugando un último voto de confianza de Zidane e Nacho que no se Valverde todo osea que yo eso de que no se están jugando nada Jo está jugando si es que les importa que me imagino que les importará seguir la próxima temporada en el Real Madrid la opción de que Zidane siga

Voz 1 39:11 no es algo que ya sepan que lo intuía algo que disco sepa o intuye que mira va a venir poco va va a venir Hassan más Modric hasta azotaban si mejor si me miró

Voz 1501 39:22 aceptaba Albert cuando ha dicho lo que acredite el Madrid algo te está pasando en la cabeza claramente eso es lo que de verdad es que estoy acuerdo con Julio eso es que eso debería pasar por las

Voz 1 39:29 maleza yo entiendo que cada uno yo entiendo que haya jugado

Voz 1375 39:31 en el Madrid de cualquier otro equipo del mundo

Voz 1 39:34 si no cuentan contigo no no puede haber XXVIII Juegos de la plantilla que eso se bueno entiendo cayeron en el Madrid lo magra

Voz 1375 39:40 de qué le puede pasar a muchos futbolistas de estar en el Barça el Madrid

Voz 4 39:43 cuál pero sí pero si estás ahí

Voz 1501 39:46 luego no te ponen nunca ahí te están dejando en la grada pues entiendo que haya una

Voz 1 39:48 quería ver pero yo veo una decepción clara perdona noveno

Voz 1501 39:51 en en Llorente en mayo Ceballos en como lo están asumiendo te Mariano Mariano realmente están frustrados porque ellos quieren continuar el Real Madrid que quién triunfar en el Real Madrid sin embargo hay otros que tienen la vitola de titularísimo que yo esta temporada no he visto eso sino todo lo contrario

Voz 4 40:05 Herráez por ejemplo Llorente no quiere una cesión ya quiere que le vendan entiende que

Voz 1375 40:10 os acordáis no se parecen en diciembre no Antón sí sí

Voz 4 40:13 ante y hoy cuando escuchaba de Ride con Pacojó a las tres me llamó la atención que ya le Cannes en la situación en la forma de que le trata Zidane y que él quiere que le lo vendan que no le cederán que le traspasen y empezar otra vida en otro sitio jugar al fútbol y que esto no acaba aquí ya ha dado su viaje también es decir que no

Voz 1375 40:31 en un caso concreto no hay Navidad era lo contrario él que estaba jugando aquí y me quiero quedar cuando estaba se hablaba de que podía salir cedido en diciembre tal no yo me quedo pero claro llegaba Zidane no te pone y te te abre la puerta de salida dejando en la grada semana tras semana tendrás que ir si es que normal y además hay que respetar la decisión de como el Madrid porque parece que es normal ahí un jugador que puede gustar

Voz 1501 40:50 lo que no hay jugado con como te o que siempre hemos hablado que tienen potencial para hacer lo que quiera incluso ser candidato a lo que sea Balón de Oro eh como es un ejemplo claro de de titulares que no que este año no han cogido la bandera como en Marco Asensio ya hay un jugador más joven que tú qué cuidado no vaya a ser que te pega la cornada y te te deje fuera de de los planes del Real Madrid que es Brahim que no digo que vaya a ser así porque yo creo va salir frío pero bueno me refiero que que el Madrid de Esperanza aunque tengan veintidós años es queda igual si llega un momento que te pasa por encima

Voz 1 41:21 hoy ha sido lo mejor del partido Brahim pero claro ahora que es volverte loco claro con un rato pero yo digo un rato digo por poner proyecto vale no no cójase no concede Brain coge el de Vinicius no hay mucha muchos futbolistas