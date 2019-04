El Larguero: Tercera parte (25/04/2019)

Voz 1 00:00 bueno lo dejamos el fútbol dos vamos a Mallorca con

Voz 1414 00:24 Pedro Morlán que está poner compañero de Radio Mallorca o Pedro muy buenas qué tal muy buenas en una de esas fotografías que raras

Voz 2 00:30 desde puede juntar porque qué cantidad de Tour de Francia de vueltas ciclistas España de giros de Italia de medallas del Campeonato el mundo difícilmente vas hasta rodeó además títulos iré mejor palmarés de del ciclismo eh

Voz 3 00:43 sin ninguna duda ahí es que esta décima edición de la Marcha Cicloturista Mallorca trescientos doce ya hayan Taiwán pues se desarrollará este sábado con ocho mil participantes

Voz 1375 00:53 catalán sobre las carreteras de hasta veintiocho

Voz 3 00:56 municipios de la isla por cierto por la Serra de Tramuntana que es declarada Patrimonio Mundial por la Unesco así que un paisaje más que precioso para que nos hagamos una idea de cómo ha ido creciendo esta carrera la primera edición oficial de la Mallorca trescientos doce tuvo lugar el año dos mil diez tiene ya apenas participaron ciento noventa y nueve ciclista frente a los ocho mil de este año el importante éxito nacional e internacional experimentado ha sido tan grande que actualmente se calcula que tiene un impacto económico positivo para la isla superior a los nueve millones de euros IU Alberto Contador será el dorsal de honor de esta edición in lucirá el trescientos doce

Voz 1375 01:33 pues fíjate ocho mil ocho mil de de los poco más de ciento y pico que habían la primera edición a los más de ocho mil que además por cierto se han agotado los dorsales en sólo seis días correr al lado de Alberto Contador al lado de Oscar Freire y al lado de Miguel Induráin por ejemplo no está mal eh pues los tres están con nosotros en el Larguero Alberto Contador muy buenas hola muy buenas noches atrás animado hoy te querías ibas a perder todo esto me anima a lo que pasa es una idea no

Voz 4 02:02 bueno pero llevará un camión el coche escoba avituallamiento todo esto

Voz 0044 02:05 no la verdad que estamos haciendo ya era táctica porque tenemos la táctica cuando íbamos a correr estamos haciendo ya la táctica un poco sobre todo de los avituallamiento

Voz 1414 02:12 a lo era la parada de haber un pinchitos bichito está también Alberto Contador que se suma por primera vez a esta a esta carrera con

Voz 1375 02:21 con esos más de ocho mil participantes esta marcha cicloturista Mallorca trescientos doce está también Óscar Freire que no es la primera vez que la va a correr hola

Voz 1644 02:28 Óscar qué tal hola buenas noches tú ya sabes de qué va esto no si no nunca llegaba a los trescientos doce bueno todavía me quedan otras alternativas como la de ciento sesenta y siete Hay bueno ese es mi objetivo

Voz 5 02:40 tengo que ha dado mucho a Contador desde donde son las para ya te enseñará y completando el trío don Miguel Indurain está para Yola Miguel muy buena

Voz 1375 02:49 hola qué tal muy buena tú te apuntas a te animas a los ciento sesenta y siete doscientos veinticinco ó trescientos doce

Voz 6 02:55 yo he salido dos veces siempre a la larga y de hacer kilómetros

Voz 7 03:00 eh un año iba conozca de

Voz 6 03:03 más gente no puede acabar porque entre

Voz 7 03:05 de avistamientos paradas

Voz 6 03:08 eso que el empuje bien la verdad empujarle dije que puede tener que pujarán Miguel parece que va un poco tremendo a la parada serán largas y luego empezar era un suplicio al año siguiente a dije me escapó de ese grupito otro con la intención de acabar y a ver si este año lo consigues no he conseguido acabar otra vez vengo ya con más años pero con la intención de todas las

Voz 1375 03:33 vuelta pues ahí están los tres bueno además de los tres si no me equivoco Pedro corrígeme iban a estar también Sean Kelly Ivan Basso Óscar Pereiro

Voz 1644 03:40 te va a Beloki alguno más no eso es

Voz 1414 03:42 de todos ellos van a estar allí iban a participar de esta de esta carrera

Voz 1375 03:47 está por ahí Borja Cuadrado que nuestro hombre de ciclismo en la Ser o la Borja

Voz 0298 03:50 qué tal buenas noches Manu fíjate lo que va a haber en esa carrera

Voz 1375 03:52 en esa carrera de Mallorca dos Tours dos Giros tres vueltas entre otras cosas Alberto Contador el mejor sprinter toda la historia nuestro ciclismo con tres mundiales más cuatro etapas en el Tour siete etapas en la Vuelta unas cuantas clásicas esto Óscar Freire más los cinco Tour dos Giros un oro olímpico en campeonato del mundo encontrarlo eh esto es un poco Nos vamos Payá para Mallorca

Voz 0298 04:14 es una locura es para ponerse los pelos de punta con el palmarés que dice Si desde que empezó Miguel a correr hasta ahora pues practicante junto Alejandro Valverde pues tenemos un palmarés espectacular ganó Miguel su primer Tour en el noventa y uno Alberto Contador Se retiró en dos mil diecisiete a lo grande entre medio a los tres mundiales de Freire es decir que tenemos condenados XXV Años de centenares de éxito

Voz 1375 04:33 oye y los tres juntos lo vais a ir Polo como tenéis previsto hacer la carrera los tres hoy será en otro

Voz 6 04:37 el grupo de nadie dice tácticas

Voz 8 04:40 ha dado nueva libre yo creo que la táctica de de Óscar nombre está clara hasta

Voz 0044 04:45 de bien me agenda un poco últimamente estas últimas dos semanas un poco completa Hay con mucho viaje y además yo creo que la táctica de de os queda no me está seduciendo bastante

Voz 5 04:55 sí lo que pasa es que Alberto todavía viene muy fresco oí cuéntanos dejará tirada en la primera curva oye lo bonito lo primero

Voz 1375 05:05 tú eres el que debuta a Óscar y a Miguel que nos cuenten alguna una anécdota ya algo algo de la experiencia de de algunas ediciones que ellos ya han corrido pero porque te apuntas te que te que te animó a decir venga me voy con vosotros Alberto

Voz 0044 05:17 mira sobre todo porque me estaba hablando de que la impresionante no el el ambiente que se vive en lo que se movilizan en esta gran fondo oí y más ya desde que me retiré a finales de dos mil diecisiete pues bueno sido embajador de un montón de marchas de gran fondo de hecho de ASO organizador del Tour soy el embajador pero es impresionante lo que está movilizando la Mallorca tres doce osea es que mires donde mires únicamente ves bicicletas osea cuando vienes de del aeropuerto que acabas de llegar aquí vienes para allá únicamente es pasar grupos y grupos grupos de ciclistas es paralizar por completo la isla por y para la bicicleta no y lo la verdad que el ambiente es es impresionante desde luego que contentos encima por ahí por Madrid estaba haciendo muy bien

Voz 4 06:03 si habéis elegido bien y si no que

Voz 0044 06:06 Leal dan por fin de semana mejor tiempo ya es el frío

Voz 1375 06:08 la lluvia pero pero en Mallorca vais a estar muy bien y a ti te toca llevar este año si no me equivoco ese ese mayo trescientos doce porque cada cada año se reserva ese dorsal a a un corredor al que se homenajea este año

Voz 0044 06:18 tú no Si bueno es un auténtico honor no es un auténtico honor porque bueno al final simplemente ves en los otros dos sales trescientos doce no que que había en y antes precedentes desde luego que es un auténtico orgullo no además bueno encima está gran fondo pues está hermanada con con la mía la gran fondo contra por qué lo hacemos en Oliva nosotros no y entonces pues bueno pues una doble razón para estar aquí

Voz 1375 06:42 Óscar que te interesa llegar al esprín aunque no

Voz 1644 06:45 bueno yo hago la misma táctica dice en una ocasión fue llegar hasta el avituallamiento empezó a llover y me metieron coches problema el problema fue que cuando íbamos a llegar a meta salimos antes de justo unos un par de kilómetros antes de la meta bueno estaba con Fernando Escartín en aquella ocasión dijimos venga habrá que entrar ya cuando nos dimos cuenta pues íbamos a entrar antes de los que hacían la de cientos setenta entonces

Voz 1375 07:11 hemos vamos a esperar un poco más lejos ya acaso ganamos y luego los cicloturistas de nuestra un canta pero les va a ser un carta esta será será la táctica

Voz 1644 07:18 yo creo que relajarse un poco y ver el tiempo

Voz 1375 07:21 voy disfrutar de paisajes que conserva muy bien eh

Voz 0298 07:24 era muy bien Óscar que leímos en la en la Vuelta bueno también estuvo en Innsbruck en el Mundial que ganó Rey Oscar que ya tiene cuarenta y dos de tres está para pelear por el perdió en el Tour

Voz 1375 07:35 sí sigo dando pedales pero bueno más despacio quien coge más la bicicleta de los tres a quitando olvidando Nos de esta prueba de Mallorca del sábado quién coge más la bici de los tres

Voz 0044 07:44 no sé cuánto la acoge a ver a Óscar yo creo

Voz 8 07:46 te dejamos fuera ahora la cogido

Voz 1375 07:49 yo así la muchísimos y si estoy haciendo

Voz 1644 07:51 de ahí bueno pues ha sido poco tiempo pero muy intenso probablemente antes de eso

Voz 0044 07:57 la cogía mucho estaría está Alberto y Miguel te fuera yo por ejemplo en mi caso con la cojo nuevamente tres días por semana lo que sí que hago es cuando la cosa

Voz 9 08:06 jo es ir a tope a ello

Voz 0044 08:09 pues algo voy voy a tope de hecho muchos ya incluso acabó la acá acá pero nada por eso así medida tres más de dos horas y media o tres no pero eso sí a tope eso es dos mil nueve otro templo de la coges pero la sueltas no lo acoge la grabación

Voz 6 08:21 yo no lo absuelto hago horas horas a ritmo nada de series nada de esprines nada de esas cosas yo es disfrutar de la que ya tengo ya cincuenta y cinco años y eso es esprines

Voz 1375 08:36 los no era muy bueno a mi época pero tiene es ignorarlo todo yo les primero bueno cincuenta y cuatro años Miguel si no me equivoco cuarenta y dos cuarenta y tres ya tienes tres Oscar que has hecho cuarenta y tres se ha cumplido treinta y seis Alberto no poco tres esas tres generaciones casi tres tres corredores de tres etapas distintas de nuestro ciclismo en estas pruebas uno corre con cierto pique también para o estáis un poco de cachondeo venga lo importante es animar a la gente y el acto no que es lo importante pero luego uno se pica un poco

Voz 10 09:02 la carrera no yo he salido muchas He ido

Voz 6 09:05 muchas pruebas y siempre con la misma idea no saben no caerse haber hay tensión y eso disfrutar pero siempre te vas así relajado tal te pasa a uno le mira cómo me va a ganar la gente que viene y el siguiente qué te pasa ya te pueden dar rueda ya si te va a pasar otro ya no lo dejaríamos que has no deben que siempre llegas a tope ya siempre llega un poquito fastidiado

Voz 0298 09:29 ya te digo una cosa Manu y tengo hay una anécdota a lo mejor Miguel la recuerda en una quebrantahuesos hace dos tres años para ver qué tipo de corredores mi primo que que no llegó a ser ciclista profesional pero casi iba escapado fueron escapados un montón de kilómetros IMI primo me dijo me ha dicho que no me va a dar ni un relevo de ochenta o noventa kilos

Voz 1375 09:47 actualmente corriendo me has visto Darra

Voz 6 09:49 pero yo siempre a rueda no atacaban a encontrarlo y luego a rueda hasta hasta meta bueno tú tú lo puedes hacer el mínimo esfuerzo posible claro llegando a lo más

Voz 1375 10:01 antes posible tu relevos no hubieras dado ni aunque hubiera corrido el cuatro por cien en atletismo no hubieras dado ni ese relé

Voz 6 10:06 no no a rueda siempre la verdad eso me enseñan desde joven

Voz 1414 10:09 el intentar llevarlo siempre a ahí Alberto y Óscar Qué piensan de esto de que no te diría un relevo Villel bueno yo en este caso cuando estás en competir

Voz 4 10:21 John Lennon sí que diferente no

Voz 1414 10:24 ha hubiéramos dicho Alberto oye Miguel Macho vamos a ver no es claro

Voz 0044 10:29 estás a rueda de lo más a reventar en la contrarreloj claro

Voz 4 10:33 Le diría soy va hecho un role evito oro Óscar

Voz 0044 10:36 la verdad que hoy Alberto que haya apreciado alguna emboscada o algo diferente esa afortunadamente no me tuve que enfrenta la El lector maneras ya mis tiempos la contra lo quitarán a muchos kilómetros de Eloy igual tenía que ver cogí

Voz 1372 10:47 doy iba a ver

Voz 0044 10:49 haber cogido otra estrategia porque ha habido algún Tour incluso de quince kilómetros contra sí

Voz 1375 10:54 tú Oscar

Voz 1644 10:55 yo no yo esto se hacían mucho daño yo yo intentaba parecerse siempre en el último momento parecía que no estaba nunca tapado no estaba pasaba por ahí de siempre de paso pero bueno tiene que tener siempre un poco de cuidado no ellos tienen otras características si sales veía todas

Voz 1375 11:13 las son testigos que no han dado tantas y tantas alegrías no han hecho pasar tantas horas pegados a la tele y la radio viendo como el ciclismo español estaba en lo más alto en en distintas carreras en distintos países en distintos campeonatos que que que es uno honor tener a los tres juntos pero los años pasan para todos para ellos para nosotros para los telespectadores para los que siguen el ciclismo le viene gente joven por detrás y unos sean retiraba antes otros han retirado después y ahora que porque de una manera otras todos siguen ligados también al ciclismo unos más otros menos bueno Alberto Contador eh que ahora mismo trabaja como comentarista en en euros por que

Voz 10 11:45 y que sigue cojín

Voz 1375 11:46 es la bicicleta tres días a la semana a Miguel Indurain que bueno quizás el que lo lleve más Astra kilo y Óscar Freire que no sé si si dentro de poco te vamos a ver como seleccionador nacional

Voz 1644 11:54 no lo sé difíciles es complicado no ahora

Voz 1375 11:58 verdad todavía me sigue gustando mucho la la bicicleta

Voz 1644 12:00 a lo que pasa que también pierdes un poco el hilo no de cuándo dejar la bici eh pues te olvidas de un poco de de seguir a los ciclistas Si cuando te das cuenta ya no conoces a nadie no

Voz 4 12:12 ya

Voz 1644 12:13 está claro que me gustaría ser seleccionador porque creo que que bueno de mundiales se mucho y sí claro y creo que corredores buenos en España también ganar pues es muy difícil sobre todo con con el listón que ha dejado no que es muy alto oí todo el mundo quieren que que sólo les vale la victoria no

Voz 1375 12:30 claro ahora mismo el es Valverde no evidentemente en este tipo de pruebas pero pero quién ves de los que vienen por detrás ahora mismo para para este tipo de pruebas cogiendo el testigo de Valverde Alejandro

Voz 1644 12:39 pues muy difícil no cuando llega un Miguel Indurain tengan al Tour de Francia en cinco ocasiones luego llega Alberto pues hace más de lo mismo el el listón muy alto no Valverde es un corredor pues eso que que es muy difícil de repetir no tiene una clase que que puede ganar en cualquier competición y ahora pues los que llegan lo tiene muy difícil no hay buenos corredores pero ganadores como como anteriormente es complicado

Voz 1375 13:08 pero no te y Alberto tú ahora como comentarista ves o entiendes el ciclismo de otra manera o CB exactamente igual que cuando iba subido encima de la bici

Voz 0044 13:17 a ver si has pegado

Voz 1375 13:19 Pablo alguno habrá o no

Voz 0044 13:21 un poco diferente a ver no porque intento todavía ponerme en la piel le del corredor y quiero oí tengo el objetivo de intentar no perder ese prisma no intentar ver a los siempre un poco desde el lado del corredor que al final es un poco

Voz 1375 13:34 algo diferente

Voz 0044 13:35 es quizá el espectador pues no tiene ocasión de de vivirlo no sí que es cierto que que en ciertos momentos pues ves a lo mejor ciertas tácticas que te decepciona un poco no sitios donde quizás se podría mover la carrera Hay no se mueve pero luego mira luego también es cierto que hay carreras como por ejemplo esta última Amstel Gold Reis que que fue preciosa no se lanza a la carrera cuarenta kilómetros siendo un poco kamikaze y fue todo ataque sí ataques y fue bonita no entonces ojalá Hay el ciclismo de esa manera no es que sea un un poco más de ataque y no tan controlado como algunos turca que a veces incluso llegan un poquito a a llegar a aburrir no

Voz 0298 14:14 Alberto le le quería preguntar que lógicamente como el ciclista más combativo cabido recuerda que se retiró en dos mil diecisiete el año pasado toda la temporada dijimos es que no hay nadie como Alberto Bueno pues este año por ejemplo ha salido este chico Van der Pool el nieto de Poulidor hijo

Voz 4 14:27 vaya vaya a acarrear otro error in

Voz 0298 14:29 junto a Alberto pero bueno por extensión también se quiere contestar ahora Óscar y Miguel

Voz 10 14:32 sí es un ciclista que yo que es como un soplo

Voz 0298 14:35 Aire fresco no es es ya dijeron que ganó porque corrió rematadamente mal porque atacó muy lejos de forma precipitada luego fue como un loco buscando la remontada remontó a que esto es algo que hacen SB

Voz 0044 14:46 ese corredor es un es un superclase yo mira de hecho sea ese corredor ha sido el que ha hecho que yo en Youtube me pusiese las las carreras de ciclo cross para verlas en el ordenador cuando yo nunca he tenido interés interés por el ciclo cross pero me cuento llevan las auténticas barbaridades y exhibiciones que hacía que tenía ganas de verlo en en persona Hay entonces lo estuve lo estuve bien no claras ha pasado a la carretera hay pese a que es una distancia de doscientos doscientos cincuenta cincuenta kilómetros completamente diferente Cross está dando

Voz 9 15:18 exhibición tras exhibición sí a verdad corrió mal

Voz 0044 15:22 pero es cierto modo salió bien que que atacó en un momento en el cual el pudieron neutralizar y luego los que realmente quizá detuvieron que dar más la cara fue pronta han tanto la Filippo falsa no los que en principio parecía que es una disputa la victoria ahí él estando en el grupo trasero pese a que era el que más tiraba pues puso al fin pudo al final conseguí la victoria no es un corredor con una clase tremenda y estoy seguro que ahora mismo tiene que haber una pelea tremenda en todos los equipos para intentar ficharle

Voz 1375 15:49 eh voy a terminar haciéndose así tres preguntas a cada uno a ver cómo

Voz 9 15:53 no a ver cómo a ver cómo

Voz 1375 15:56 a ver qué tenéis ahí dentro de de por ejemplo Miguel el mejor corre el mejor con esta Malbi dado esto es las entrevistas han olvidado ya hemos visto esto es una charla de amigos pero para preguntar ahora mismo quién es el mejor corredor de la historia del ciclismo tú quién dirías móviles tú larga sí sí hombre son dijeras

Voz 6 16:17 no hombre mes por palmarés el inmenso e Historia pues se tienes a mí es que me gustaba a ver una enorme dormido lo luego conseguir corregir dos años con él para mí era un poco al al referente en aquellos años como corría tiro pues depende si buscas sprinter ya ser el cante se corría más eso que vale para todo claro y luego ya sea hoy en día esa especializado ahí bueno muy buenas sprinters hay muy bueno encontrarlo gestas hay muy buenos escaladores lo que era más que un corredor completo buscase uno que haga las clásicas que todo esto no son las más difícil elegir

Voz 1375 16:59 el mejor español

Voz 9 17:01 el también es difícil el él

Voz 1414 17:05 Miguel clásicas ni una queja ha sido muy humilde siempre

Voz 6 17:11 no no de no digo ni uno es ahí en el póster sea

Voz 1375 17:15 venga bien poco podio de los tres mejores españoles no no me digas no me digas dime tres

Voz 6 17:21 no es difícil para gustos hay colores cada uno que elija que que más les gusta cada uno hemos hecho nuestra carrera a lo mejor posible cuando te retiras pues es el Palma es que has conseguido podría ser mejorable que no pero ahí está Hay lo para cada uno pues tiene una forma de ya de expresarse de correr que a uno le gusta uno ya lo todos otro a ver si a ver si escarceos

Voz 1375 17:45 además el mejor de la historia Oscar

Voz 1644 17:48 yo creo que no es bueno pues está claro que son diferentes épocas pero cuando ibas a una carrera porque siempre ha ganado en muchísimas ocasiones no una carrera de pueblos sino las más importantes el nueve y el mejor español el mejor español bueno yo viví la época de cuando era un crío de de Miguel ganando el Tour para mí era un ídolo pero es que hemos tenido también muy buenos no como Alberto que también practicamente todo lo que disputaba pues estaba ahí no no Xesco es complicado decir quién tiene el mejor porque bueno también son diferentes épocas cada vez es más difícil ganar bueno pues no hay que olvidarse también de de Valverde no que que es un corredor que

Voz 1375 18:35 menos sí pero

Voz 9 18:38 pero el estar tantos

Voz 1644 18:40 años de profesional ganando siendo el número uno de la UCI también hay que valorarlo no sí bueno pues lo lo bonito es que siempre siempre han dado espectáculo como Alberto que que bueno pues daba gusto ver cómo cómo corría no pero también era porque andaba mucho porque si si no andas nada está claro que el espectáculo no das no y eso era pues lo que lo que ha levantado el ciclismo los últimos años

Voz 1375 19:03 Alberto el mejor de la historia

Voz 1414 19:05 bueno yo creo que coincido con ellos no al final yo creo que que dime por tema de de Palma de

Voz 0044 19:11 pues es el mejor de la historia no al final acaba así con unos resultados tremendos no hay carrera de Alaquàs no iba a participar y me voy ellas que es un hombre estuviese inscritos no

Voz 1644 19:20 a ver el palmarés

Voz 1414 19:21 de de Vitoria el mejor español lo vais bueno vais a decidir el sábado en Mallorca pero bueno yo creo que el mejor español al final

Voz 0044 19:30 que también un poco pues diferenciar con clásicas con todo yo creo que afortunadamente España ha tenido un nivel tremendo ver yo creo que que el ciclista español pues que más ha marcado o no a la sociedad española ha sido Miguel no final los cinco Tours consecutivos que que consiguió vamos a quemar

Voz 1375 19:46 cinco seguidos

Voz 0044 19:48 si al final movilizaron entero a un país sí que afortunadamente pues para España ha conseguido muchísimos triunfos quizá pues más de los que quizá sean buenos para el tiempo que nos vienen ahora pero bueno bienvenidos sean de lo que lo que ha ocurrido

Voz 1375 20:05 hasta ahora se avecinan tiempos de crisis

Voz 0044 20:09 no a ver yo creo que hay que ser optimista no yo creo que mira además estamos aquí en tierras mallorquinas tenemos aún Enric más que tiene un potencial tremendo además ha salido de mira de la Fundación Alberto montado

Voz 1375 20:20 Nuestra hecha este lujo tú Enrique

Voz 0044 20:23 no es que yo lo veía clarísimo sea yo sabía chaval el potencial que tenía yo lo había visto en su XXIII y sabía que era un corredor que iba a que iba a marcar la diferencia además mientras más duras son las carreras mejor con recupera muy bien con el paso de los días en la Vuelta a España ya ya lo demostró por eso y además le gusta la presión yo creo que eso es algo bueno y los puede hacer ser optimistas de cara al futuro sobre todo pensando en en grandes vueltas

Voz 1375 20:49 pues nada chavales y me gustaría que si de alguna manera también es algo en lo que había estado implicados los tres más directa o indirectamente y también al margen de lo que es la pura competición y de lo que es el puro ciclismo y es que el la el mensaje de concienciar a los conductores el ciclista

Voz 6 21:07 a él

Voz 1375 21:09 lo desprotegidos que se ve muy que os veis muchas veces cuando se coge la bicicleta el fin de semana ha cuidado con el coche cuidado las penas el endurecimiento de las condenas el no atropellar a alguien y salir corriendo de arte a la fuga bueno me imagino es un tema que preocupa Alberto Miguel Ríos Cary que pasado mañana en Mallorca vais a participar en una fiesta en una idéntica fiesta que es un día muy bonito pero luego eso se acaba de esos ocho mil pues cogerá la bicicleta dos una mañana otros sale con su padre el domingo al amanecer a dar una vuelta en en Mallorca y en Madrid y en Barcelona y en Coruña en toda España hay mucha afición al ciclismo pero no sé qué se puede hacer para que esa lacra de los atropellos a los ciclistas termine Osés reduzca de manera drástica no

Voz 1644 21:51 pues pues es muy difícil porque bueno al final un poco la gente ya se está concienciando con todo lo que se está haciendo pero siempre hay unos pocos que no respetan no que no se dan cuenta que beben alcohol que van drogados en coche y eso

Voz 1375 22:06 eso es lo que

Voz 1644 22:06 los que normalmente causa en las muertes no porque el ciclista suele salir el el típico domingo y ellos llegan de madrugada de la chapado bueno ese problema yo creo que va a ser muy difícil de solucionar no pero lo que vemos es que está llegando pues a a todos a toda la gente bueno él ciclistas cada vez se va siendo más respetado hay mejores carreteras Si bueno el problema que sigo si sigue creciendo el tráfico no

Voz 1375 22:33 el caso pues no lo podemos evitar tú por ejemplo Miguel as está rodando estos días con tu hijo no sé si en ese momento uno sale con su Un paseo una vuelta en bicicleta ahí es consciente de los peligros au te olvidas au Vas muy pendiente de eso nada o qué

Voz 6 22:45 eh consciente del peligro desde pequeño cuando empecé yo también el ciclismo es un deporte que tiene su riesgo tiene o sea subiendo bajando en el llano una piedra un bache despiste sea tienes que estar todo el día atento con los cinco sentidos no puedes ir haya disfruta para estar viendo el paisaje para para ver algo mejor te aparcadas en la orilla disfrutas del momento y lo continuas hay que estar siempre con los cinco sentidos o cuando vas a coger el bidón no cuando ya

Voz 1375 23:16 vas a cambiar

Voz 6 23:18 Nuestro deporte siempre ha sido peligroso hoy en día pues es más más peligroso porque hay más coches hay más tráfico también hay más ciclistas claro es la esa mezcla es muy difícil de que no haya accidentes lo que dices que eso es intentar pues bueno

Voz 9 23:34 por como ciclista a respetar las normas los votos

Voz 6 23:36 claro y y tener cuidado con lo que estás haciendo y los conductores lo mismo respetada a los propios ciclistas y la circulación y entonces con respeto yo creo que aunque seamos estos más más conductores y más más ciclistas pues al final llegaremos a un puerto pues nada chavales

Voz 1375 23:57 ha sido un placer tenerle aquí no es fácil juntar estos tres monstruos por lo feos que son digo los tres mostró

Voz 4 24:04 Alberto Contador Óscar Freire Miguel Indurain no es fácil

Voz 6 24:07 qué faltas eres tú

Voz 4 24:10 a ver si va por los periodistas por la habitación pactados por eso sí

Voz 1375 24:18 pacas unas kilómetros kilómetros está estaría mal no estaría mal ese sábado por cierto que no se intente apuntaron además que es que los ocho mil dorsales han volado

Voz 1414 24:26 me parece que en cinco seis días Pedro no sabes si y una semana en seis días han volado oye hay muchísimas gracias y que que vaya muy bien

Voz 1375 24:36 este sábado en lo que venga por delante también Óscar Freire también a Alberto Contador

Voz 6 24:40 solamente

Voz 1375 24:40 es todo un placer gracias por estar en El Larguero un abrazo a los tres chavales

Voz 4 24:45 hasta luego adiós Pedro un abrazo

Voz 9 28:58 eh tertulianos

Voz 4 29:01 Mario Torrejón hola qué tal muy buenas noches de nuevo Julio Pulido muy buenas de nuevo qué tal buenas noches de nuevo eh Jesús Gallego muy buenas de nuevo

Voz 1375 29:10 Jordi Martí qué tal muy buenas

Voz 4 29:12 a quién va con quién voy bueno no te digo no tengo ni idea cómo pero yo yo voy lógicamente con vale gallego y Mario creen que el portero de la temporada que viene debería ser Courtois Jordi Julio creen que el portero del Madrid titular la temporada que viene debería ser Keylor Navas enseguida los oyentes arranca el debate Pulido y Martí es como Abascal oí rufianes esa no es una cosa muy complicada eh yo voy a por ejemplo como otro cualquiera

Voz 1414 29:42 sí sí sí

Voz 0985 29:45 que la primera dinero robo al turno así no no no pero era mayor porque eh pero la primera recuerda que la primera decisión que tomó a Zidane cuando quedaban once partidos para terminar el campeonato fue la de Keylor Navas se hay decir que viene acusa a bordo a abordar como que al día siguiente Moussaoui pero atiende M Si alguna cosa necesita Zidane visto lo que he escuchado esta noche es empezar a cerrar debates de la portería me temo que es el primero que ha cerrado por cierto hoy Keylor con una magnífica actuación creo que le ha dado la razón de nuevo eh

Voz 10 30:17 el presidente Florentino Pérez sacados manos que su presidente Florentino Pérez me parece fue el nueve de agosto del año pasado presentó a Courtois en el palco del Bernabéu dijo llega al Real Madrid uno de los mejores porteros del mundo sino el mejor llegas aquí por tu constancia por tu trabajo por tu calidad demostrada por por lo que has hecho los equipos anteriores porque he sido el Guante de Oro en el Mundial después de eso de fichar a un portero de veintiséis años vas a tener que quitara ese portero para quedarte con el que tenías desde hace cinco años que ya tiene treinta y tres para XXXIV es que es una decisión tan irracional que aunque se ponga ciudad cómo se ponga hay que decirle mira Courtois es de lo mejor del mundo es siete años más joven que Keylor Navas no podemos porque te pongas tú cómo te pongas empeñar el futuro de la portería del Real Madrid y meternos en otro lío

Voz 4 31:09 los argumentos aplastantes empieza con el eh no no lo digo por aclara no ha Gallego he entendido que todo sería un consejo del Madrid hacia Zidane ponga cortó

Voz 1375 31:20 no no estuvo cuestión recomendaciones son consejos sobre la decisión de Zidane pero antes de que son

Voz 1501 31:24 fuera del Real Madrid ya sabía que el Real Madrid estaba a punto de cerrar la contratación de Courtois como portero para los próximos en este caso seis años pues que es el contrato que firmó pero para toda la vida vamos para que no se

Voz 4 31:35 estamos entonces si eso ya lo sabía tiene Zidane

Voz 1501 31:38 porque era perfectamente consciente por cierto decisión que se tomó durante los meses en los que ahora la gente se olvida pero el debate en la portería del Real Madrid era que por qué seguía Keylor Navas cuando ya no estaba al nivel que estaba aquí lo Navas que eso es así literal después ha empezado la esta temporada con la alternancia en la portería recuerdo pero también los desmemoriados que el Real Madrid ha llegado vivo a la mayoría de los partido sólo en lo gesto vivo que no ha sido tanto durante la temporada pero muchos no ha llegado vivo gracias a las paradas de Courtois y que sólo se le puede achacar un fallo un error que es el cuarto gol del Ajax es el cuarto eh ni el primero en el segundo y el tercero el cuarto gol del Ajax en la vuelta de la de aquella eliminatoria

Voz 10 32:12 pero exigen no se va a poner en duda pero pero

Voz 1501 32:15 mucha Gallego es que para cómo no puedo decir nada más de lo que han dicho tú en cuanto a la lógica aplastante del argumento

Voz 4 32:20 pero no sólo la protección

Voz 1501 32:23 los tiempos también una cosa más solo sin desmerecer aquellos que Courtois es mejor portero de Keylor Navas ya está esa sí que la lógica plasta

Voz 24 32:31 yo lo primero que quería decir es que este debate no debería haberse producido nunca no sólo porque no le parezca oportuno así Bloc que también sino por supuesto

Voz 4 32:41 habido alguna duda no solo

Voz 24 32:44 por eso sino también porque yo creo que no no no tenemos que debatir sobre algo que es evidente que que que el portero

Voz 4 32:54 no me lo diga la próxima temporada en el Real Madrid ya sea de

Voz 24 32:56 ha pedido que sea Keylor Navas yo sólo digo una cosa me voy del debate Si me dais una razón pero me voy pero así

Voz 4 33:04 eso sí que sería histórico del templo

Voz 24 33:09 si me dais sólo una razón deportiva y me voy de verdad lo digo si me dais una sola razón deportiva por la que Keylor Navas debió de dejar la portería del Real Madrid

Voz 4 33:20 esta temporada de mira tiene memoria Pulido pero tengo una sola razón deportivo otro tiene memoria pero yo te lo a

Voz 1501 33:25 algún ante dos años consecutivos que ya este año último me refiero justo el último antes de que se que lo Zidane ya se tomó la decisión irrevocable de fichar otro portero pero irrevocable se pusiera como se pusiera a se pusiera

Voz 4 33:36 no pero que me Rice deportiva durante dos años seguidos durante escúchame podido

Voz 1501 33:42 ante dos años seguidos de octubre a marzo la gente se preguntaba qué pasaba en la portería del Real Madrid Keylor Navas no estaba ni de lejos en su mejor forma luego verdad que el equipo enderezado el rumbo de mirada ganando la Champions lo cual evidentemente beneficiada por supuesto aquel Oramas que es un gran portero repito es un eran gran portero es que ha habido sin ninguna duda que tiene en idiomas esta temporada cuando ya definitivamente perdió la titularidad que lo Navas en favor de ocultó cuando decidió Solari el partido que jugó Keylor Navas después de tanta inactividad que fue frente al Fútbol Club Barcelona en el Bernabéu en la Copa del Rey fue transparente tres tiros a puerta tres goles de los cuales dos pudo hacer mucho más de lo que hizo no digo

Voz 4 34:20 que no no digo que que que los hombres con un reconocimiento de San reconociendo descomunal porque Erazo histórico para el Real Madrid pero ya es el momento de relevo

Voz 10 34:28 yo creo que hay una cosa que es el sentido común que tiene que mandar aquí hay un portero que tiene veintiséis años que reconocido por todo el mundo de estar entre los cinco mejores del mundo y otro portero que tiene XXXIII para treinta y cuatro años es decir se empeñan imaginemos que dice me he Vinicius fuera me quedo con Gareth Bale un día pero vamos a ver por favor piensa veces tal es que esto esto pues es

Voz 4 34:52 pero lo que espero

Voz 0509 34:55 treinta y cuatro años para veintiséis años es la edad entonces no no no no además por ahí

Voz 0985 35:02 yo quiero que conste en acta antes de que consta que fíjate fíjate Manu lo que ha sucedido en este debate por más que al parecer según Zidane elegidos Keylor Navas bordeando por email

Voz 4 35:13 oh perdona pero cuando hace despachos es el que más

Voz 0985 35:15 confianza le merece es el que cree que funciona mejor como portero del Real Madrid como portero del Real Madrid como ya Álvaro Benito siempre muy sujeto al abordaje pero ahora resulta que por lo que escuchamos aquellos plenos poderes de los que al parecer disponía Irán tanto gallego como Torrejón Torrejón Gallego

Voz 4 35:35 claro tanto monta monta

Voz 10 35:38 a mí no me decía Jordi Sivall verdes los GAL verde tiene plenos poderes hice empeñan venderá Messi que vas a decir tú esta comparación entiendo

Voz 4 35:49 no no no no no no Gallego te a mejor comparación este no lo mejor comparación a Ter Stegen si decide Valverde Ter Stegen

Voz 10 35:57 Ikeda confiere ese alguien

Voz 4 36:00 el Barcelona tendrá que decirle a Mario Ernesto contagio eres pobres ya la cabeza deportiva de este club pero hay cosas que no se te puede nos contaste Mario pero no no juntillas me reafirmo me reafirmo plenos poderes Jordi reafirmo primero en marido acabo

Voz 0985 36:16 resulta que las primeras de cambio se impone el criterio de carácter mustio el brote verde en honor a Moncayo me felicidades

Voz 1501 36:26 sin Feli Dine aunque me reafirmo punto por punto en el peso que tiene Zidane este año en las decisiones deportivas de este verano y con eso y con todo te digo te digo que muchos de los que esté dando por sentado una cosa os vais a llevar unas

Voz 24 36:40 los recuerdo que este debate no estamos teniendo porque el retorno no porque no al margen de que la zona noble del club una vez marchado Zidane se decidió fichar a un portero no lo mucho antes pero permitió a lo necesitaba sea el marino necesitaba un portero porque ya tenía eran portero y ahora ese problema sea transporta

Voz 4 37:01 pero no tenía tres años

Voz 0509 37:04 alto bien Urra fallaba no dejó de Keylor no Inuncat vamos

Voz 4 37:11 Murtra nunca recuerdo perfectamente cuando salió de la lesión que costó casi cuatro meses que meses volver a coger lo hace eso sí casi cuatro veces volver a coger la forma tú decías que el cardenal aportaría porque no tenía ti

Voz 24 37:23 pero tenía un gran portero innoble tenía ninguna necesidad de tener otro gran portero porque ya tenía un y ahora ese problema será transportaba Zidane tiene que decidir piden ahora por quién apuesta y las señas que está dando Zidane y esta noche es una de ellas es que el portero que le merecen confianza es obvio

Voz 1375 37:42 oye que voy a todos los oyentes y acabo desde Barcelona Si os empeñado en que juegue Courtois y dejar a Keylor Navas en el banquillo si estos hace contentos por nosotros por Barcelona

Voz 4 37:55 tranquilidad no llegaban bueno mientras que lo diga la misma persona que celebró que celebró el sorteo en le tocó la Roma al fútbol club Alfredo el año pasado

Voz 1501 38:03 campeones el criterio está todo ahí no

Voz 10 38:05 tiene que actuar Nothing hablo de Pablo

Voz 4 38:09 más de las que no hay gallegos prisión de cursi

Voz 10 38:11 el Madrid vende a Courtois este año habiéndolo fichado el año pasado con veintiséis años siendo uno de los cinco mejores porteros del mundo se queda con Keylor Navas se estará

Voz 1375 38:22 cuando piedras en su propio tejado para el año que viene está bastante mejor que Pablo Pedro Albert y el otro Pablo me ha gustado mucho este debate a cuatro pero vamos a ver qué dicen los oyentes hola Juan hombre Juan hola hola qué tal bueno boas noites de llamas

Voz 4 38:39 sí que me han dicho es un gallego digo no sé donde ya me lo que pasa es que digo pero bueno a Halle falta alegado seguida de Oporto e donde está la leyenda

Voz 25 38:52 mira si hablarlo pero pero vamos que acostumbrada ya digo no hablarlo pero pues sí yo creo que Courtois muerto va clarísimo y lo tiene que es lo que mata aquí bueno a Keylor hay que venderlo bien ustedes yo y un poquito de escaparate bien visto y opinión es Taylor Navas es un es un portero siempre el portero pero reglado podemos compararle con Courtois las cosas como son

Voz 4 39:20 sí es evidente es esto existe pero es evidente yo creo que tuve la suerte de que se en apunta te Inglaterra apunta lo voy a manos ambos eran como hizo Manolete yo estuvo en el avión por porque no tiene bajar yo

Voz 25 39:38 mire yo creo que yo creo que hasta civiles en el mucho mejor portero que Keylor

Voz 4 39:42 como Yahoo pues nada voto voto dejó Mariló

Voz 25 39:45 no digo que no pero pero espero que el Lorna vas lo que falló Keylor Navas el año pasado las cantadas que tuvo en una de las cosas como tu voto de Juan olvido Piñón yo pero yo quise tiene que quedar

Voz 4 40:00 como bien explica voy por Juan de Vigo el Celta viene promete no promete un fue a ver a ver hace falta ahí porque entonces vamos a ver a ver si llegan un abrazo Juan un abrazo para Vigo gracias chao vosotros también votó para Gallego para Torrejón segunda llamada Marisa hola

Voz 26 40:18 hola buenas noches donde no seamos Marisa pues llevo desde Salamanca

Voz 1375 40:22 desde Salamanca pues el tu de Madrid en total totalmente el Madrid ni para una madridista como Marisa que debería ser el portero titular el año que viene

Voz 26 40:31 te veo el portero título tiene que ser indudablemente Keylor Navas corto a habrá sido era mejor del mundo pero desde luego está haciendo una temporada para mí fatal no me ha gustado absolutamente nada ha estado muy bien en no sé qué de Inglaterra no no no me di cuenta el el equipo que juega en Inglaterra pero habrá estado muy bien pero yo hago aquí en Madrid no me ha gustado nada lo entonces no y su forma de ser ni nada yo lo que sí yo digo que me parece que estoy de acuerdo con con Jorge Martín aunque no le guste que les llame Jorge Martín

Voz 0985 41:13 este tipo Marisa y me encanta que me llames Jorge Marisa ETA gracias a pedir marioneta

Voz 26 41:20 hoy yo te yo Maris Mario Iceta me parece perfecto pero yo estoy

Voz 0985 41:24 Iceta Marita mariquita

Voz 4 41:26 los venga adelante que no sí

Voz 26 41:29 nunca de acuerdo contigo porque es que es un forofo del Barça

Voz 27 41:33 ahora que no lo estaba todo esto

Voz 4 41:37 está bien que esta noche se unan Madrid Saint Mary's ETA hay Jorge viene de Jorge Jordi Marisa voto para Keylor Navas

Voz 26 41:46 no nada pero solamente es quería decir algo que que asiste a Zidane le ha

Voz 27 41:53 una Horta prestan no va a salir del Madrid en todos los sentidos momentos buenos en general aciertan del madridismo Madrid más pesimista que no no no no no yo os lo digo

Voz 26 42:06 de ella y acordar ahora

Voz 4 42:09 sí porque no va a tener no aparte

Voz 26 42:11 el campeonato que ha hecho tan horroroso es que en inclusive cuando estaba ganando las Copas de Europa el madridismo jugaba bien same entenderéis ganando las copas de grupo fíjate seguir subido madridista vamos pero acérrimo e de los seis años tengo veinticinco

Voz 1375 42:33 un beso

Voz 4 42:34 para Julio Ivana Jordi empate a uno tercera llamada ola habrán o no desde dentro A Coruña desde niña otro gallego

Voz 1375 42:44 concretamente favorito como como has hecho de Port

Voz 4 42:48 desde el punto de Oporto bueno me imagino que el el Depor lo primero si luego pero el Madrid también

Voz 7 42:55 ah claro que sigue en pie

Voz 4 43:00 Harmon después del abrazo para Armando hombre bueno muy bien aspira a ser el voto aquí

Voz 7 43:07 esto es después yo estoy leyendo lo que aquellos no sé si de verdad es que jugar una temporada sería debería ser el titular para ti que cultivaba para mí no mostró hace muy

Voz 4 43:29 vale el año que viene el portero titular de Madrid debería ser Keylor Navas

Voz 7 43:33 yo estaba bastante cuando Campion si es mucho mejor que vale vale muy y muy bien pero tú que es bueno ahora Jordi como para Jordi Álvaro hombre muy bien habrá muchos un saludo muy fuerte también para tie

Voz 4 43:54 saludo para Jordi para Álvaro Álvaro venga adiós adiós habrán

Voz 0985 43:59 no Álvaro yo soy Santi abrazar

Voz 1375 44:02 claro está en el cuatro dos junto trabas de cuarto ya

Voz 4 44:10 a Jose hola José hola buenas noches qué tal hombre donde no sea más de aquí de Alcoy Alicante muy bien buena tierra actividad tierra nuestro tema los hombres verás por ahí seguramente los tengo todos los domingos claro que sí tenemos nada

Voz 1375 44:30 oye tú quien crees que debería ser el portero el Madrid titular el año que viene

Voz 4 44:33 pues Keylor Navas nos están esperado sí porque bueno están alzando la voz que mejor en forma están si para mí que estas tutela entonces generosa como Marcelo Isco cero y respetarlos porque hay dónde está sí siempre no no hay Palatino ni debate vamos no no voy a Jordi por persona

Voz 1375 45:00 no no nosotros aquí lo estoy interesa a Jordi no no no José nosotros tenemos un gran estoy un segundo gran portero que estoy en tú

Voz 4 45:09 dos policías a ver si así ganamos lo alguna claro claro bueno pues nada hago tres uno para Julio Pulido para Jordi Martí voto para Keylor Navas de José desde Alcoy un abrazo José muy bien José igualmente hasta luego yo entonces una remontada eh pues fíjate terminamos con Iñaki vamos a ver si remota la goleada iguala el marcador bola Iñaki ojo eh

Voz 1375 45:30 pero Iñaki hola atención ya que maquilla esto ya aquí ya que lo siguiente hola tienes grillos Pablo

Voz 4 45:41 bueno nombre suele actuar aquí hurgar en heridas graves sirve para que se queden con el voto del honor no no mucho menos euros Iñaki Iñaki luego momento Jordi que bueno aprovecho para recordar que mañana a las nueve está Pedro Sánchez candidatura presencial Gobierno mañana en directo aquí en la SER con Pepa Bueno

Voz 1375 46:01 no y aprovecha para decir que ya está por ahí Mara Torres montó el equipo de El Faro para hablar esta noche de sexo pero antes de esto queda el voto de Iñaki ya está por ahí por ahí aquí hola buenas qué tal hombre que saber sabe cortado la línea de donde nos llamas de Dorado y Mutua desde Javi buscar muy bien de Quique Flores de la Real vamos ya ves tú me dio hoy no ha ido bien la cosa eh pues no has estado en el campo si has estado bueno oye

Voz 4 46:26 tú quién crees que debería ser el portero titular del año que viene que no te lo digo yo que eso tiene que haber cortado hablando de sexo así que aquí todavía quedan cuatro uno no tienes ninguna duda Garoña aquí no no no

Voz 0985 46:43 pero tú Iñaki crees que Florentino le va a respetar a Zidane su preferencia

Voz 4 46:49 he aquí tú como lo es otro tema

Voz 28 46:52 yo creo que va a respetar la esto porque la adhesión de Courtois joven llevábamos estábamos pero

Voz 4 46:58 el quedado muy bueno pues nada vas a llevar una sorpresa Iñaki para dar la puntilla os ha rematado gracias Iñaqui un abrazo hasta luego Avon es bueno llevo Torrijos esta vez derrota esperamos ser Joan Clos provenían frites perdedor y al verse las porque tú no te has equivocado pobre gallegas

Voz 1372 47:24 eso no es decir

Voz 4 47:27 es acaso sea eso Pedro y Pablo el sacan queda Internet pues mira en Internet la cosa estaba más igualada pero también ha ganado Keylor cuarenta y cinco por ciento de los otros para Courtois cincuenta y cinco por ciento de los oyentes de la SER creen que Keylor Navas debería ser el título Madrid luego no vale llorar Él quiere decir que que luego ya la temporada que viene aquí me veo lo el debate todos los años pero luego no vale