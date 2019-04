Nacho Guerreros: "Cuando me llamaron para hacer de Coque en 'La que se avecina' yo estaba interpretando un drama"

Voz 1 00:00 Sagitario cinco Sagitario cinco cinco quiero saber qué relación tiene con el mar cuando lo descubres por primera vez

Voz 2 00:12 era yo muy niño realmente creo que la primera vez que vi el mar fue en Cantabria en Laredo si no me equivoco debería tener dio como siete años aproximadamente entonces me gustaba mucho la playa luego ya de mayor me gustó menos pero porque no me gusta mucho la multitud del verano en la playa prefiero ver el mar

Voz 1 00:31 en soledad

Voz 3 00:33 cuando fuiste con siete años recuerdas si fuiste a unas vacaciones siente llevo lo recuerda

Voz 2 00:40 perfectamente porque con mis padres siempre alquilaban un autobús con los amigos y los y los hijos de los amigos íbamos todos juntos discusión entonces como La Rioja de Cantabria están muy muy cerca pues hacíamos el viaje en el día entonces vamos por la mañana muy temprano en tres horas llega allí a la playa o también a Donosti vamos mucho volvíamos era un plan dominguero en la playa yo me ponía rojo como un tomate

Voz 3 01:08 ahora que dices que lo disfrutas más en soledad que te llama la atención del mar la tranquilidad el olor

Voz 2 01:16 me produce mucha calma sobre todo fíjate en días nublados me gustó mucho más

Voz 1 01:20 ha citado la Rioja naciste en Calahorra afín Calahorra como era el lugar en el que te crea este yo tuve una infancia muy feliz siempre me de debería

Voz 2 01:30 Nos de de amigos sea una calle muy pequeña en en el Casco Viejo al lado de la catedral de Calahorra y jugábamos mucho recuerdo mi niñez muy muy feliz con con mucha calle porque entonces no había móviles ni había redes sociales no existía todo eso no entonces jugábamos muy en la calle yo lo recuerdo con detener vecinos como hermanos hecho fíjate han pasado los años si te ves polaca y te saludas con una con cariño tremendo no cuando cuando voy para allá y me los encuentro pues sí pues es es un cariño enorme ahí tenemos muchas vivencias juntos tienes hermanos Fernando tengo hermanos El único único si soy hijo único

Voz 3 02:12 porque el actor Nacho Guerreros sea puesto Sagitario cinco como seudónimo

Voz 2 02:17 cinco Es mi fecha mi día de nacimiento el cinco de diciembre de ahí soy Sagitario por eso Sagitario es un signo que a mí me atrae mucho fíjate

Voz 3 02:25 eso te iba a preguntar crecen los ahorros copos

Voz 2 02:29 no es que crea a pies juntillas a pies juntillas P

Voz 3 02:31 a él Guaino yo yo a veces que me da lo digo esto toda es verdad que el carácter sobretodo no Nacho m cuando decides o cuando sientes que quiere ser actor

Voz 2 02:48 yo creo que lo mío es vocacional yo desde que nací no recuerdo otra cosa creo que lo primero que recuerdo jugando es hacer televisión en realidad no quería ser actor quería pertenecer a la tele quería hacer televisión quería ser presentador

Voz 1 03:05 según mi fan

Voz 2 03:06 bueno a mí me gustaba mucho el dos tres pero yo no recuerdo por ejemplo aquí Colette GAR que fue el primer presentador donde esto no lo recuerdo pero a mí me encantaba jugaba a hacer hacer eso no hacer concursos y todo eso me gustaba mucho la televisión desde niño después también me gustaba mucho cantar de pequeño y tenía muy buena voz aunque luego estuve años sin cantar y luego lo recuperó hace poco con mis clases de canto y luego ya él

Voz 1 03:30 la adolescencia decidí ser actor pero yo

Voz 2 03:33 no he querido ser otra cosa que no pertenezca al mundo del espectáculo es muy curioso

Voz 3 03:37 beber algo hay en algún gen que que haya decidido que yo me dedique a este mundo no sé muy bien por qué hay gran acontecimiento que nos contaste a aquella vez que tengamos cuando dedicamos el programa a los vecinos que décimos una entrevista por teléfono para hablar de tu personaje Koke hay un recuerdo te Nos contaste que es tocó el gordo si ir sólo mucho más tarde de hecho más tarde estas ya no si llevaba diez años y aquí vamos a escuchar el momento en el que los niños cantan ese número no me tocó en tu pueblo

Voz 4 04:09 ocho mil ciento tres

Voz 5 04:24 porque yo no lo vi

Voz 2 04:26 yo trabajaba de noche en un bar de copas y me había acostado a las siete de la mañana porque en Madrid se salía mucho de la época

Voz 3 04:32 esto fue en dos mil dos dos mil dos sí

Voz 2 04:35 y entonces claro era ese fue muy madrugador está gordo porque estaba en mi compañero de piso golpeó la puerta Olli Pekka levántate levántate levántate que tu prima ha dejado un mensaje en el móvil en perdón en el teléfono tiene deleguen

Voz 6 04:48 que no teníamos móviles por si los teníamos ahora claro

Voz 2 04:52 que estamos todo el día conectados ir escuché Oye que por favor que nos ha tocado el gordo ya pude localizar los pues imagínate la gente empezó a salir cayó todo integró en Calahorra aquel año todo allí todos los amigos de sabía tocada la familia entonces fue una fiesta constante que me que me perdí porque yo iba iba a ir al día siguiente a pasar la Navidad Hilario ya era muy tarde yo tenía que trabajar aquella noche ya no puedo ir a celebrar Illes es algo que siempre me ha quedado la Spirit ahí porque es que ni comieron la a todo el día Hein gente por la calle por la que allí todo el día

Voz 3 05:27 y eso que dicen luego que la gente sea ruina cuando gana el Gordo en tu pueblo

Voz 2 05:31 es en mi casa mis padres lo emplearon muy bien mis padres se acaba de jubilar o estaban a punto de jubilarse quiero decir que habían hecho en toda una vida de trabajo y ahorros les vino muy bien ir y no nos hemos arruinado me ayudaron a mí con la compra de unos derechos de una función me ayudaron también en la empresa que puse que puse esa tienda de decoración fue uno de los socios de esa tienda de decoración que estuve cinco años con ella lo pudimos dar un empujón da mi carrera porque también es verdad que yo antes de hacer esta función no tenía una proyección de actor digamos la intermitencia en esta profesión siempre se ha caracterizado no entonces digamos que gracias a este a este gordo Mi padre me ayudó a comprar estos derechos si no hubiera tocado el gordo pues hubiera hecho otra cosa también no pero yo ya era actor y había pero porque también sale un titular en el periódico que que dijo que yo era actor gracias a este Gordon no es cierto ya había trabajado antes fíjate en mi primer contrato de actores del noventa y cinco saque faltaban bastantes años para para que tocas algo seca

Voz 3 06:31 todos teatro quién de estos dos verdes de todo

Voz 2 06:34 todo entonces no no el titular no fue muy acertada

Voz 3 06:38 bueno la cosa es que de repente cumples de alguna manera un sueño de una forma un poco más cómoda es que puedes dejar de ser mayordomo en casa de Cristo

Voz 1 06:48 sí es verdad es verdad esa ese capital de gusto

Voz 2 06:52 mucho verdad ese capítulo a mí también me gusta mucho porque además yo me me me había quedado sin trabajo que una de tantas veces entonces ahí también le había fallado la persona que que iba a hacerles la la las cosas en la casa la limpieza y tal y me di yo siempre he sido muy ordenado y para la casa y me gusta tenerla siempre muy ordenada y yo pues los lobbies a mi casa dijo vale perfecto y ahí fui estuve un año eh

Voz 3 07:17 Cristina es estilista Cristina Rodríguez

Voz 2 07:19 así si es estilista de muy conocida por televisión pero ella tiene una carrera al cine espectacular tiene cinco nominaciones a los Goya

Voz 3 07:25 alguna vez ha dicho que nunca ha tenido la casa tan limpia como cuando tú

Voz 6 07:28 has hecho pero es que es verdad no bueno verdad pero yo la tenía muy limpias y sí

Voz 7 07:39 nuestro nuestro saldo siempre hacerme daño podría ser que te esto grandes in Spain

Voz 9 08:24 Nacho te ha tocado un programa que habla de sexo entonces entre los múltiples trabajos como los que hemos hecho todos

Voz 3 08:33 tienes uno muy particular que es que trabajasen un teléfono erótico

Voz 1 08:36 no se cuéntanos cómo fue esa experiencia

Voz 2 08:40 pues es que yo creo que fue pura casualidad no recuerdo muy bien cómo cayó ese trabajo en Mi vida no no no lo recuerdo pero el caso es que demos el teléfono desde casa sea te llamaba a una centralita el teléfono fijo de tu casa estos días en el año noventa y siete o hay más o menos porque yo compartía piso con con unos amigos que todavía son amigos vivíamos por la zona de Huertas y por las tardes yo cuatro horas bloqueaba al teléfono porque me tocaba me digo no no no no puede llamar nadie porque me puede entrar una llamada de éste de de la centralita y me pasaba la centralita con un número de una casa no sé qué lío ir y ahí el señor o la señora pues me contaban sus fantasías au o o practicado sexo sexo ha hablado in situ que

Voz 3 09:28 decías que buenas noches ocurren Rocío y además yo tenía un tenía como un seudónimo como como aquí teníamos son buenísimos y se ha visto hace veinte años y a XXI eh que curioso cómo pasa el tiempo bueno ahora habrá ha cambiado lo del teléfono erótico por los mensajes virtuales

Voz 1 09:47 sí sí sí sí que que

Voz 3 09:50 yo creo que tenía más encanto fantasía yo ya

Voz 2 09:53 en claro porque no te ahora te puedes ver demandas imágenes entonces no entonces era tenías que imaginar cómo era la otra persona supongo que la otra persona se imaginaba cómo era yo

Voz 3 10:06 porque en ningún momento había tenías algún cliente o clienta no se llamaban así que estudiará verdaderamente enganchada Haití yo creo

Voz 2 10:14 pero no no me suena así que tú que tuviera era todo bastante lo que sí recuerdo que me me marcó bastante eso una llamada fue una pareja de hermanos

Voz 1 10:29 eso me llamaron unos hermanos juntos juntos chico y chica hicisteis nutrió sí pero ellos han romanos

Voz 3 10:39 ahora Nacho y que te parece que como te parece que es la relación que tenemos actualmente con el sexo te parece que lo tratamos con naturalidad crees que habría que distinguir el amor del sexo que es las preguntas que estamos haciendo a los oyentes

Voz 2 10:53 bueno yo creo que también hay muchas parejas que se aman pero que que Seaman realmente pero que luego no tienen sexo satisfactorio hizo sí que es verdad que puedes conocer a una persona en un determinado momento y tener sexo muy satisfecho y muy satisfactorio muy pleno sin con oferte prácticamente de nada sólo los misterios de del sexo el morbo también que despierta también no no sé si se debe ese para el amor del sexo no lo sé si porque no tienen yo creo que no tiene que ver que son dos cosas insista en las dos cosas es magnífico

Voz 1 11:26 Nacho como ya has el éxito de la que se avecina

Voz 6 11:32 vete al cuarto de los contadores le corto la lugar segundo está mojando resultas que fue primero una gallina está científicamente demostrado por no ser proteína de la Jara de huevos sola produce la gallina muchos dilema resuelto cerramos el expediente huevo pero hedge fund de donde salió la primera allí a lo mejor es la trajeron los pues a mí yo

Voz 2 11:56 cuando estaba estudiando lo la la carrera de Arte Dramático jamás pensé que iba a tener primero un trabajo fijo que en nuestra profesión es bastante complicado porque hay unos

Voz 3 12:04 índices de paro brutales ir luego

Voz 2 12:08 que de porque llegara unas es difícil que encima esa sería tenga éxito es más complicado pero que encima tenga éxito doce años es vamos es para la Historia para pasar a los anales de la historia entonces he tenido la suerte de estar en ese grupo privilegiado de de actores que trabaja en una serie de éxito

Voz 3 12:30 continua si no has tenido en ningún momento miedo al que te encasillen o agobio

Voz 2 12:37 qué asco me otras cosas sí sí que lo tuve porque yo yo entré en en Aquí no hay quién Alba que fue la cuando conoció a los Hermanos Caballero cuando la primera vez que tuvo contacto con ellos estuve catorce capítulos allí luego ya me llamaron para la que se avecina yo estaba interpretando un drama en teatro Bent que tuvo mucho éxito de crítica y de público tuvo mucho éxito pero luego cuando entre la que avecina llame en aquí ya me dejé el teatro lado y eso sí que me he arrepentido un poco tarde nueve años en subir a las tablas lo hice como una comedia de Mihura milagro en casa de los López y luego a la función de ahora juguetes rotos que ha sido casi de inmediato dejar una y coger la otra creo que ya va a ser mi mi tónica habitual porque el teatro creo que no se puede abandonar tanto tiempo IMI y en cuanto a lo de la serie me considero un privilegiado pero sí que es verdad que si yo no hubiera montado mi productor a mí no me ha llamado nadie para hacer un drama

Voz 1 13:35 en este país no creo que que

Voz 2 13:38 sí que es verdad que que los encasillamiento es en cierto modo existen que es una serie de gran éxito no no se atreven a llamarte porque el público igual te puede identificar con ese personaje pero ese personaje no existe yo soy actor Koke no existe ni ni existe ninguno de los personajes que he interpretado entonces dije bueno pues si no me llamáis voy a montar yo me productor hay y hecho juguetes rotos llevo un año con ella no puede estar más satisfecho más feliz

Voz 1 14:04 a quién dirías que eso ha sido Alfar tu vida Nacho que quién ha sido el Faro de Mi vida o es

Voz 2 14:12 yo creo que fundamentalmente el el pilar fundamental en que se basa Mi vida por todas la ayuda y el apoyo ha sido Mis padres totalmente mi familia profesional ha habido mujeres muy importantes fíjate en mi carrera han sido fundamentales saque y es más te digo que a lo mejor en la próxima función en sea de una autora también de una mujer siempre me he sentido muy muy a gusto con con las mujeres y ha sido en mi carrera fundamentales