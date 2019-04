Voz 1100

00:00

buenos días Pepa en menos de setenta ahora sabremos los resultados de unas elecciones que van a marcar el futuro de los españoles tiene usted usted decía usted a esta ultraderecha que no ha salido desde las cavernas desde lo más profundo y negro del pasado les importa más España que los españoles según dejó gritado porque los fachas fachas fachas nunca dicen que sólo gritan ese claro político que Santiago Abascal amamantado y bien pagado con nuestro dinero por el PP y su liberal lideresa Esperanza Aguirre durante años y años así que piensen ustedes si quieren mirar al futuro o ha pasado de la Edad Media siempre en un Estado de Derecho o la vuelta al franquismo si quiere mantener el Estado del bienestar o la prueba situación salvaje de la sanidad la educación o las pensiones lo primero que deberíamos hacer este domingo será llenar las calles los colegios y las urnas de votos de ciudadanos responsables que el uso de su inteligencia decidirán cuál de las papeletas que se ante sí conviene más a los jóvenes a la clase media o los jubilados sobre todo los engañen y entierren esa funesta expresión de son todos iguales no es cierto uno son unos reaccionarios y otros no es igual Sánchez que Casado Rivera que Iglesias verdad que uno a las urnas todos a las urnas