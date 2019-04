"¡El domingo a votar! O luego no te quejes..."

Voz 1 00:00 su

Voz 1727 00:31 quizá el sol con acento catalán porque es el que ha adoptado en las últimas horas la campaña electoral abrimos la barra libre político

Voz 4 00:39 la abrimos con la tarjeta de shekels que es como se llama este grupo y la abrimos precisamente con Marga de Barcelona que está harta dice

Voz 5 00:45 harta del club se harta de la inacción en ciertos aspectos del Gobierno de España harta de la violencia de género por supuesto harta de que no nos juntamos todos para tener una educación magnífica yo estoy harta de que nuestro sistema sanitario que es de bandera cada día esté más recortado vayamos apenas yo estoy harta de que haya muchos políticos que llegan a la política para gestionar el bien público como si fuera bien privado yo estoy harta de que no se pongan medidas para mejorar el hecho de que haya que Elise que se tienen que arrastrar por los hoteles para sacar un salario mínimo yo estoy harta de muchísimas cosas y me manifiesto siempre que puedo

Voz 4 01:23 gracias Marga aún abrazado Marga invita a todos a manifestarse el próximo domingo mencionaba a la sanidad Marga vamos a dar la bienvenida con otro de los asuntos de la semana

Voz 6 01:33 buenos días Pepa hay equipo raza de Granada hoy sería momento para celebrar que un niño has salvado esta semana gracias a un equipo de del sistema público de salud español es un tema para pensar tan mal estamos tanto tenemos que ser novios de la muerte quizá nuestro sistema político aunque imperfecto no han sido tan mal vamos a ver si votamos con ilusión y esperanza Hinault tanto con miedo y odio venga un abrazo

Voz 1727 01:58 alegría oírte Rafa es la noticia sin duda del día la noticia que demuestra el país que somos y que podemos efectivamente empecé

Voz 4 02:05 así decenas de oyentes invitando a votar como Diego de A Coruña

Voz 7 02:09 bueno pues como gallego tendrá que comparar la política en globo la política en general ya no hablo de partidos con la la empresa es que Mann dejar que se dice que es manjar pero cuando ves a Elvis dicho y lo pruebas que para ambos así que ya sabéis lo que tenéis tan decidido no ir a votar ir a votar porque después quejarnos quejamos todos los que vayamos a votar por favor no metamos rodajas de chorizo sabes queremos que estén te lleva les Pérez buenos días Kiel radical al

Voz 1727 02:44 la empresa dio dejar a pesar de ese aspecto

Voz 4 02:48 terminamos con quién no va a poder votar es Julen de Irún que desde hace unos meses nos escucha desde Bolivia

Voz 8 02:53 a los que unas elecciones que me pilla fuera que unas elecciones en las que no podré votar porque nuestro sistema electoral es el que es y nadie se atreva reformarlo los votos llegan tarde como siempre entonces a mí a esa persona que esté pensando en abstenerse Le diría que Bode aunque sea por un desconocido porque no me apetece llegar dentro de un año encontrarme con un estado en el que se me discrimina por ser quién soy un beso a todos a votar

Voz 1727 03:15 voten voten por Julen que no puede hacerlo porque está en Bolivia gracias a todos siete menores diez seis menos diez en Canarias

Voz 10 03:26 diez vemos a nuestros hijos y nietos a votar bien hemos las mesas de las terrazas de color con un vermú democrático y de paso ayudamos a la economía del país votemos

Voz 11 03:35 con Reilly adoptar porque creo que hay que ir pero madre mía tengo claro a quién no votar pero todavía no

Voz 5 03:43 la raqueta

Voz 4 03:45 terminamos de escuchar sus reflexiones a dos días de las elecciones buenos

Voz 12 03:48 días buenos días Carmen desde Málaga camino del trabajo hoy y no voy sola sólo quiero decirle una cosa sí por favor además de llevarte el voto para votar la cabeza memoria por favor mucha memoria un beso un beso Carmen y compañía todavía

Voz 4 04:07 en esa provincia

Voz 14 04:10 de de Málaga ojo alzó el plazo de dos cero dejar tras más de uno y a más de dos en dos en el Pazo de Vox

Voz 4 04:20 buen día Paco estaremos atentos el domingo damos la bienvenida a Rubén

Voz 15 04:24 bajó hace poco nos enteramos que para recibir propaganda electoral deberemos notificarlo cuando creo que debiera sea contrario notificarlo quién quiera recibirla por otra parte millón y medio de españoles que viven en el extranjero tienen problemas para depositar su voto yo me pregunto recursos mal empleados

Voz 4 04:40 hay muchos oyentes se siguen acordando de Paloma Tortajada sólo nos cabe el recuerdo de José

Voz 16 04:44 hola conocía Paloma en el instituto Goya de Zaragoza quisiera recordar una anécdota uno de nuestros profesores nos propuso participar en un programa de radio debíamos elegir un personaje formular le una serie de preguntas solamente tres de nosotros podían acudir a ese programa y una de las elegidas fue Paloma yo creo que fue su primer contacto con la radio y quizás la semilla lo que luego ha sido una carrera profesional tan brillante tan apasionante y tan intensa un fuerte abrazo a todos sus amigos compañeros y familiares descanse en paz