Flash Deportes SER de las 10:00 (26/04/2019)

no obliga a ganar prácticamente casi casi todo lo que lo que queda casi los cuatro partidos que queda todo sale jamás nuestras necesidades son hasta decir a mi me da igual hoy perder aquí por uno igual entre comillas Raquel cuatro esa va a ser la tónica final sólo nos vale ganar que vamos a ganar

Voz 3

01:03

no no no y no hacer nada fácil que siguen luchando allí pero bueno lamentaría