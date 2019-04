Azucena: "Mi madre empezó a leer a los 72 años libros de El Barco de Vapor para gestionar la soledad"

Voz 1

00:00

me llamo a Azucena Castro nací en con tal de un pueblo del ayuntamiento de la isla interior da Costa da Morte quería contaros la historia de mi madre Marina ella vivía con mi padre ambos se dedicaron sin para las tareas del campo y el día cuatro de mayo hace trece años que mi padre se murió después mi madre se quedó sola tenían ese momento setenta y dos años y medio un poco obligada busca para algo con lo que pudiese matar el tiempo y combatir la soledad que entonces recopilar todos los libros que tenía de cuando yo era pequeña del barco de vapor tendría que empezar a leer entendía que los libros con letra grande y lectura fácil y Mena serían más fáciles para que poco a poco fuese leyendo y empezando amarla hay que tener en cuenta que ella con doce años dejó el colegio para ayudar a las labores del campo a sus padres nunca había leído un libro en su vida ahora mismo tiene ochenta y cuatro años si sigue viviendo sola hiriendo yo no me creía que fue Saler pero cuando regresaba a casa a los fines de semana me contaba todo lo que había leído esa acordaba de los nombres de todos los personajes y ahora es capaz de leer cualquier libro eh ahora a ella a dejar libros a sus vecinas en este pueblo que ahora mismo hay solo cuarenta personas in de esos cuarenta hay nueve viudas entonces ella pues se dedica a dejarle los libros para mí es una historia de superhéroes de superación nunca imaginé que mi a mi madre leyendo libros a sus setenta y dos años pero gracias a estos libros han sabido gestionar la soledad de supongo que porque leer pues nos da un sitio al que ir cuando tenemos que quedarnos donde donde estamos