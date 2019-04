El domingo, a votar

Voz 0881

00:00

procuren disfrutar del fin de semana pero sobre todo no se olviden que el domingo hay que votar en unas elecciones generales de las que debería salir la posibilidad de un gobierno estable libre de chantajes para que nuestra sociedad no siga sometida a los vaivenes de los últimos años ni se queden en casa como fiesta historia no fuera con ustedes ni se escude en la indecisión para pasar de largo de su colegio electoral quién no vote que sepa que no tendrá derecho a piar en la próxima legislatura el voto es un derecho pero también es un deber inherente a la propia democracia cuanto más se llenan las urnas más fácil será que pueda formarse un gobierno que ponga la proa del España mirando al futuro y acabe con ese falso el retrovisor que algunos han utilizado para paralizar las reformas serias dudas que son imprescindibles después de más de cuatro décadas de régimen de libertades pero para eso es fundamental que los dos grandes bloques de izquierda a derecha aparquen al menos en parte los agravios a convivir para ello hay una enorme herencia llamada transición que no se puede seguir despreciando