¿Eres capaz de resolver el enigma de los deportes?

Voz 1 00:39 todo no

Voz 1995 00:41 el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán Señor letona muy buenos días al menos lo era hasta que usted ha llegado a subir las temperaturas pero le falta pero bien que suban las temperaturas poco no yo creo que sí yo creo

Voz 4 01:01 y que yo daba por la noche y no poner eso es lo mejor

Voz 1995 01:04 pues sí bueno te ese saludar a nuestro primer sado matemático hay que resolver el piensa mucho que usted planteó la semana pasada que dice así un pastor no sabe cuántas ovejas tiene pero sabe que la mitad de ellas serán sacrificadas que una tercera parte de la sacrificadas eran vendidas y que una quinta parte de las que no sacrifique Lass regalará cuál es el mínimo número de ovejas que puede tener el pastor

Voz 5 01:28 bueno este es un problema típico de matemáticas porque un pastor saber

Voz 4 01:33 que tiene a la sabe perfectamente la contará con los dedos de la mano o con los dedos

Voz 6 01:40 los pienso pero que sabe que tiene su lo Éste es sumamente bueno era que si no quería haya accedido usted pero bueno luego luego me dice hambre critica vale de acuerdo bien entonces el pasto no saben

Voz 7 01:58 qué tiene pero sí que es evidente

Voz 8 02:01 qué tiene que ser e indivisible por dos dirigible por seis indivisible por cinco que es lo mismo que decir que si uno Deportes por cinco que es lo mismo que decir que tiene que ser múltiplos de dos múltiple tres en múltiplos de cinco a siete mínimo mínimo múltiple de dos tres y cinco ustedes saben muy bien que son treinta

Voz 1995 02:24 pues claro nuestros oyentes también lo saben saben mucho de ovejas poder matemáticas porque he acertado casi todo el mundo entre ellos consuelo Vega no Domínguez y también iban Arellano que tiene doce añitos que Azata ahora es llaman de la escuela pues es ser vamos a andar la vamos a saludar a que no vamos no no manda la fuerza empresa demanda con la agua muy bien señor letona muy bien a quién no sé si íbamos a la escuela porque podía tener una edad esa David tienes llamadas de Valencia David muy buenos días hola buenos días amigos pues yo bien yo llevo fenomenal lo que no sabemos cómo estás tú

Voz 9 03:02 pues delante que bien días soleados

Voz 10 03:04 los de tanta agua ahí la primavera aquí hemos llena de de flores así que muy bien de momento libre

Voz 9 03:10 o sea que si todo va bien hicieron esto porque te has medido a hablar con todos de tú

Voz 1995 03:18 allá usted el presidente al señor letona señor letona señor David íbamos con los enigmas

Voz 4 03:25 lo único que me quiero pedir a David ya que es valenciano que no me gano un ninot y me quemen eh

Voz 6 03:32 vamos con los problemas del oyente

Voz 5 03:34 en una caja grande tengo un número par de bolas en otra pequeña un número impar cuantas Well bolas puedo tener en total cincuenta y cinco ó ciento veintidós

Voz 1995 03:48 en una caja grande tengo un número par de bolas y nota

Voz 11 03:53 porque qué porque el sumario número impar

Voz 1995 04:00 muy bien razonada pero tuvo estás celebrando la primavera demasiado no bien venga vamos a poner un poquito más Esther esto es con él de una secuencia son cuatro

Voz 5 04:13 diez dieciséis veintidós y veintiocho de repito la secuencia a esa formada por los números cuatro diez dieciséis veintidós veintiocho tenemos que añadir un término más sabiendo que no puede ser mayor que XXXI cuáles

Voz 12 04:33 hola buenas

Voz 11 04:35 pues iba a decir que cuatro por la suma de seis

Voz 1995 04:37 bueno para eso espero que vimos que no pueden ser mayores

Voz 9 04:41 de ayuno David es más

Voz 1995 04:43 faz tengo yo la soluciones sino no hombre claro es que luego ya es más ataques de lo que parece ya me extraña que no haya intervenido diciéndole te lo iba directo a directamente yo más fácil David si lo piensas las secuencias cuatro diez dieciséis veintidós veintiocho parece que es evidente que una secuencia de seis y es más fácil de lo que parece

Voz 9 05:07 ya me he cansado ya de que no nos

Voz 1995 05:12 no lo sabe pero todavía no y los jóvenes vais a habló poco Peraita no te para este que tener imaginación hay que pensar claro David se note que sois vais a lo loco con los jóvenes piensa que son seis donde y no puede ser por arriba abajo

Voz 9 05:34 pues trabajo goles metí veintidós saludó no nos pues para abajo menos era cuatro bueno todos los en cuatro

Voz 1995 05:46 menos dos

Voz 11 05:49 es una sino que estaba ahí en medio vale

Voz 1995 05:56 no son ganas de

Voz 11 06:00 son más de lo que Stefan letona de tocarla

Voz 6 06:10 venga los pensamiento lateral

Voz 9 06:17 no hay hay que pensar mal hay que pensar más bien eso es todo un poquillo es una película había muchas otras personas allí durante una cena tranquila Atón sacó un arma

Voz 4 06:28 yo he gritó no dispares pero todos le disparó cuando tono intentó marcharse detiene los espectadores lo retuvieron la policía estaba allí no le capturó porque

Voz 9 06:42 entonces vagancia

Voz 1995 06:43 y la respuesta es otra película también te digo eh

Voz 12 06:48 de dónde saca un enorme dispara

Voz 1995 06:53 todo millón fueron a ver una película había muchas otras personas allí durante una escena tranquila Tom sacó un arma Joe gritó no dispares pero Tom la disparo cuando tome intentó marcharse el cine los espectadores lo retuvieron la policía estaba allí no les capturó

Voz 9 07:08 la pregunta es porque ella películas ha montado también te digo una película qué

Voz 5 07:16 de pensamiento lateral no hay tantos problemas al tantos

Voz 11 07:22 y no hay que se haga profundo sino

Voz 9 07:24 has visto se a pensar algo que sea absurdo

Voz 1995 07:28 yo fueron a ver la película

Voz 9 07:33 pues no vamos a parar al tiempo no vamos a pero eso no ocurre

Voz 4 07:38 es que Tony yo en eran los protagonistas de la película halló en una escena de la película y entonces usted comprenderá cuando salen los retienen pero les retiene la gente para pedir el auto

Voz 9 07:50 la policía no aquí nacen personajes de la película

Voz 1995 07:56 vete vete a disfrutar de la primavera hondo vete a pasear por la playa y hombre que vais como locos los jóvenes un abrazo muy grande David

Voz 11 08:09 igual que para vosotros incluso para ser Dios letona venga

Voz 1995 08:12 al regula eh haremos te queremos igualdad está regular pero que vamos a hacer somos personas bien un abrazo muy grande antes expira el señor letona vamos deja el piensa mucho que resolveremos el viernes que viene vale venga si me da usted permiso que me gusta por su puesto vale dice así Ana Beatriz y Carmen una extenista otra gimnasta yo otra nadadora la gimnasta la más baja de las tres es soltera suegra de Beatriz es más alta que la tenista que deporte practica cada una

Voz 13 08:49 es tome ya

Voz 1995 08:52 bueno vamos a ponernos en redes porque es un poco complicado pero es Ana Beatriz y Carmen una extenista otra gimnasta hay otra nadadora la gimnasta la más baja de las tesis soltera a la suegra de Beatriz es la más alta es más alta que la tenista que deporte practica cada una cuando conozca la respuesta que lo harán hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com señor letona que creerle de verdad muchas gracias hasta la semana que viene