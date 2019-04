Sant Jordi 2.0 es youtber y va en patinete eléctrico

la hora Especialistas secundarios al ruedo a todo el mundo bueno todos conocéis todos conocemos un poquito a la leyenda de Sant Jordi no que es preciosa no los habitantes

el no tiene que comer pero en todo cuanto saliva comer llevo Sant Jordi al leyenda pues amigo este exclusivo para aquí en la Cadena Ser vamos a hacer un remozado a la a la historia una modernización digamos por eso pido un fuerte aplauso para Sant Jordi

hágalo nada estamos en Barcelona no no Badalona con Badalona Barcelona también rima como balón eh verdad Barcelona también había caído en el Star de Barcelona estamos grande Agra de San Jordi Sant Jordi ha venido aquí para dar a conocer una versión modernizada de La leyenda

Voz 4

00:57

la asigne en Sant Jordi dos punto cero junto junto a uno no sé en cuál andamos lo que sí entonces ya no me llamo San Jordi Anguera Sant Jordi pasó llamarme Sein Jay Jay vale que Yáñez de Jordi Jade