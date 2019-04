No existen libros de Javier Pérez Reverte

Voz 1610 00:00 Especialistas secundarios que pasa bueno lo dicho al principio

Voz 1 00:07 ayer San Jordi vivimos un día realmente

Voz 2 00:09 especial ayer se vendieron miles de millones de libros muchas palomas eh demasiadas para que sea más más cero ya son demasiadas para mí pero a mí me gustaría que los oyentes compartían con nosotros pues los títulos que que han recibido que les han regalado no ayer hizo Iker y sobre todo que han hecho que habéis hecho con los libros porque igual no no no lo sabes leído igual les aislado otro uso no sé yo lo pongo ahí mira yo tenemos alguien sí

Voz 1610 00:33 tenemos a gustaba al teléfono que va comentar nos que ha hecho con su libro regalado ayer hora gustaba tardes desde que desde llamas desde Salamanca Salamanca muy bien y que me cuenta Gustavo

Voz 3 00:47 a mí mi marido me ha regalado la la salvación de lo bello el filósofo coreano Jon Hamm y esto es un análisis ético crítico sobre la sociedad contemporánea

Voz 4 00:58 la salvación de lo bello y no yo ahí eso empezó a oler lo que no has hecho con él

Voz 3 01:05 pues te vas a reír de tú

Voz 1610 01:08 bueno vale vale vale eh

Voz 3 01:10 pero por qué perdonar pero es que él sabe él sabe que a mi me gusta muchísimo la sociedad occidental contemporánea a mí me encanta la sociedad contemporánea yo no le pongo ni un pero el amonal Jaime regala esta crítica la insustancial y de la sociedad occidental contemporánea pues vete a la mierda

Voz 1610 01:28 bueno bueno bueno está claro que no te ha gustado el libro lanzado a la cara tu marido vamos es tal vez el siguiente oyente sí que haya disfrutado más del regalo Edú qué tal

Voz 3 01:38 aborto

Voz 4 01:39 Eduardo vale perdona por lo de Edú desde Cáceres

Voz 3 01:43 pero entusiasmo porque conmigo no ha acertado de pleno a no han regalado el último Williams Williams autopsia púrpura buenos la última musa la última de la de los cinco novelas sobre el detective de Los Angeles duro pero esto se con un pasado traumático que no duda en plantar cara a la autoridad que se enfrenta tramas de misteriosos y corrupción es novela negra pura súper dice la formal lo que se conoce como el quinteto criminal la primera la la Dama Oscura la segunda de la tercera ejecutor

Voz 1610 02:17 te lo estás en todo esto verdad señor el Williams no existe no eso sí que no te regalado nada a nadie sólo quería llamar un poquito la atención verde ni te gustaría que te regala un libro no

Voz 3 02:32 a favor de medidas hoy

Voz 1610 02:35 pues esto que tengo aquí las aventuras de Magnus Cornelius el niño vampiro que quiere ser y todo vale

Voz 3 02:42 Kutxa no existe salero no

Voz 1610 02:44 por supuesto no existió

Voz 5 02:47 se gana talaverana no

Voz 3 02:49 kazajo Eduardo vamos

Voz 2 02:52 ahora con dinero privado a ver si Demetrio porque tiene un libro Demetrio

Voz 4 02:56 está Lola es eres tú llamas desde desde Pamplona que te regalaran Celati

Voz 3 03:02 me yo era una de Javier Pérez Reverte

Voz 6 03:05 el por Pérez Reverte es Arturo Javier Reverte sin Pérez entiendes

Voz 4 03:13 no no es que no no no estatuilla que Arturo Pérez Reverte o Javier Reverte pero no puede ser Javier Pérez Reverte

Voz 7 03:24 no no no no no no consigo

Voz 3 03:27 dónde vamos a Miranda vamos a ver a ver

Voz 1610 03:32 centrémonos cuenta a ver vamos a ir desde el principio me has dicho

Voz 4 03:36 pensé que te han regalado un libro de Javier Pérez Royo

Voz 6 03:40 yo te digo que Pérez Reverte sólo puede ser Arturo in Javier sólo puede ser Reverte que Javier Pérez Reverte no puede ser sigues ahí

Voz 3 03:49 sí lo soy masiva si esto pasa esta profesionales no nada no haber es que no estoy que preguntar es que hemos hecho con el libro

Voz 1610 03:57 sí sí sí sí sí

Voz 3 04:00 Qatar una mesa que tenía mi libro era muy gorda que he tenido que cerrar las otras tres patas igualaba seguido cerrando cerrando y ahora tengo en el comedor honrilla tatami japonés