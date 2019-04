Soy torero cazador afiliado a Pacma y no sé a quién votar

ya pero no tiene ni una ligerísima preferencia mira cómo te llamas mis años único te quiero es un hombre quemada derriba mira yo ya estoy con la menopausia este año yo ahora quiero que me hagan terrible no quiero ni la sanidad pública me da igual Cataluña las pensiones el hambre en el mundo el cambio climático yo sólo quiero que me hagan debe y yo hoy en día mi vida

Voz 4

02:01

sí me encanta me encanta serlo porque la última yo te apartó Aragonesista tras una noche con lo billares y me encantó su rollo si vamos siempre junto a un grupo de de indecisos no sí a una nueva tribu urbana nada no sé si kárate Sapo no saber a quién votar por no sé qué tipo de música Nomura pena escuchar hasta metálica pasando por Iñaki de la Torre no ejecutiva otro Dagos revelado somos muy pesimista muy optimistas duras mucha indefenso