Nadie Sabe Nada: Intestino básico (27/042019)

Voz 1 00:00 oye Berto y esto es un un falso inicio autor lo vamos a llamar así estamos en el exterior de del

Voz 2 00:07 como ya otras veces pero también

Voz 1 00:10 quiere decir porque no tengo secretos para Haití sólo arrancar ya el programa desde esta posición que me estoy arrepintiendo un poco porque si bien desde el interior desde Lyndon parecía buena idea ahora aquí tengo yo mucho frío

Voz 3 00:26 carísimo porque

Voz 2 00:27 es que no parece el día que eso a las alturas de año en que estamos tendría que hacer un adiós adiós buenos días buenas tardes tendría que hacer más más calor del que hace si también te digo una cosa

Voz 1 00:37 no

Voz 2 00:38 nosotros siempre claro estamos obligados a salir a la parte de esta calle que nunca me acuerdo del nombre no no es que no tiene nombre se va quitado ya veo la calle de Santo la calle delante del teatro quitan quitan muchas vidas pero no pero no nos llega el el micrófono inalámbrico al otro lado en cambio aquí Zacarías encima con todo el respeto y no pasa nunca nada no pasa nunca casi que saliendo más que pasan coches coches con el coche

Voz 4 01:04 ojalá pues nada la furgoneta para nadie

Voz 2 01:08 gracias ya lo hace ninguna gracia vamos a hacer la prueba les va les voy a preguntar al que sube al muchacho que que quiere hablar verás como dice que no es que no no a la gente no viene aquí a hablar bien el día pasacalle no sé pasado aquel hay tres personas si buenos días buenas tardes hola buenas tardes a que nos apetece habla no queréis hablar no es que está cayendo da Pabla bien hecho bien hecho es que ha habido tampoco llegó a tener nada que decir quita las ganas también ya muy voy con el moño arriba también la sensación que han tenido ellas si hay dos tíos con un micro la Cadena Ser que nos preguntan seguro que no queréis hablar claro claro claro sí sí bueno a nadie más otro coche de reparto nada uno juntos pensarse esto son minutos tirados bueno esos unos minutos de radio tirado ya es verdad

Voz 4 01:56 he para para bueno pero muy buenas tardes donde va vale es que no trabajaba donde no bajar una casa con una cosa

Voz 2 02:06 esto pero otros también estamos trabajando lo estábamos en la radio haciendo un programa Nadie nunca quiere hablar con nosotros en esta calle yo yo he dicho esto es que os engañen no tiene ninguna gracia que no es verdad que hay en el espléndida que está bien el estupenda una foto quiera una foto de muchachos y de hombre no amparado por el pleno hemos bajado oye encima lo tenéis que es el major siempre es muy importante poner parques bien la verdad

Voz 4 02:37 hola qué pistas sí sí

Voz 2 02:40 preguntaba una pregunta para Adelina bueno esto es es un selfie aún a una distancia otro igual como un metro más allá que bonito nosotros no podemos estar mucho rato aquí en vosotros tampoco parquet madera natural o sintético

Voz 1 02:55 no no no no me habías entendido que prefería sintético natural yo digo esto perfecto Mali entre ellos aclaró

Voz 3 03:04 el chico adiós a una señora señora adiós a usted de Vietnam

Voz 5 03:10 es un señor con una gorra de Vietnam

Voz 3 03:13 adiós puede Guerrero bien venga está claro que ellas

Voz 6 03:19 a su drama a priori con Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 3 03:31 muchas gracias aquí bien cuando estás afuera mientras otra vez dentro como en el útero materno no pues eso digo lo ha experimentado a nadie no el primero que ocurre no estar fuera del útero materno y volver a entrar en un Espinàs más de unos tuvieran conocimiento lo haría Quintero entero nadie

Voz 4 03:50 dentro de su madre bueno sin sin prisas

Voz 3 03:52 los muy bien vamos a empezar el programa ya convencional

Voz 5 04:02 después de este inicio a dos que hoy me ha gustado un poquito más que otros días eh yo no saldría a esa calle Nos da muy poco pero sabes que siempre Lazard te premia tío Nos premia hundía yo que se hundía puede pasar Mario Vargas Llosa imaginan que miedo que me sigo sin verle la gracia

Voz 3 04:20 pues tu tema gira que estábamos fuera los dos cómodos urracas ahí con Lomito allí pasó o cómo estoy Si bueno unos bueno como hable oiga

Voz 2 04:28 hola su

Voz 3 04:30 Callosa y su mujer detrás levitando porque la Price Leno pisa el suelo saben eso sí que es que no hay ninguna Nosferatu de Murnau

Voz 2 04:39 como el Nosferatu de Moore no quiero decir que tampoco tampoco pisa el suelo también se desliza el suelo

Voz 3 04:45 no no que sea un vampiro feísmo SIMO como la peli no no no no para nada ni que se alimente de la vida de de sus parejas para nada Mike duerma en una tan llena de tierra

Voz 5 04:59 no no no no bueno pues nada vamos a seguir ahora si seguir me voy a jubilar ya esto que llevo unas semanas aquí encima que es esto es terrible no no me motivan al son unas tijeras de caballistas unas tenazas de Calista que el letrado

Voz 2 05:22 con un vino podólogo

Voz 4 05:24 malo es que me da me entregó material para hacer la

Voz 5 05:27 la pedicura en mi casa pues yo esto no lo voy a usar que esto da grima verlo tío

Voz 2 05:31 tú uñas te las tienes que poner en remojo antes no

Voz 4 05:35 sí sí con cuidado de no de no a rajar el el

Voz 2 05:40 donde la dónde pongo el plato de plástico por ejemplo la uña lo puede común cúter romper que platos de plástico donde pone

Voz 5 05:47 los pies en remojo aún añitos

Voz 2 05:50 además de pensaba que les dabas tú tú tú uña y no no sepa que estoy trabajando

Voz 7 05:55 el

Voz 8 05:55 bueno pues yo me acuerdo de un había un bueno

Voz 2 05:59 vecina de mi pueblo que era el bedel de Mi de mi cole que ya te he hablado de él que se semana a jugar enroque

Voz 8 06:05 porque hay pues no sé

Voz 2 06:08 porque él decía que no me toque rock no me toques

Voz 9 06:11 no te lo llamaron Roque guardias Starlite a la contado cuando se murió en las que la ponía juegan y nadie sabe qué es habían muerto a ver pues él me decía a niños no tengo la uña europeo como local colocaba yo tengo que ponerlas en remojo cortarme la atenazan

Voz 2 06:25 el viernes desde que ellos decirle decía esas cosas los niños

Voz 3 06:28 el perfil más adecuado para trabajar en una escuela

Voz 2 06:31 el lo queríamos mucho menos cuarto tengo una imagen muy vivida del ciclo estimulando así ciclos tildando recuerdos infantiles bueno entonces ya

Voz 10 06:43 un dato que toda cuenta que esté

Voz 2 06:45 es un recuerdo precioso recordando juventud juventud si no va de otra cosa es que si siempre siempre me hacéis esto

Voz 4 06:54 hola tía hablando de algo yo me emociono y uno quiero hablar no no tiene nada que ver

Voz 1 07:00 escucha la cosa Berto perdona que te cortemos tu emoción pero existe muchacho a considera que podía pegarle un hachazo a la emoción

Voz 2 07:08 claro porque tiene una cosa que decir tiene que ser

Voz 1 07:10 muy un bueno Roques sigue ciclos

Voz 2 07:14 Castella Dani ni muy bien de qué valor

Voz 1560 07:17 sí yo básicamente es decir ya eh porque llevamos despiertos desde las cuatro y media de la mañana venimos desde Gijón

Voz 2 07:24 estás contando es que

Voz 1560 07:26 llevo ya varias horas digo yo como lo presento

Voz 2 07:29 la mierda la ciclos hostil

Voz 5 07:31 es un problema es un problema perdón adelante la considera que esto ya está quemando metro ya

Voz 1560 07:39 todo eso ya llevaba varios días preparándolo entonces a ver cómo lo cómo lo digo sin que me cueste un problema en casa no hacía nada en casa

Voz 3 07:47 como lo estamos levanta Mañero que como está un poco avergonzado creo bueno no se ve porque

Voz 1560 07:52 y es verdad

Voz 3 07:54 porque te conoce a lo mejor ya no hay secretos posibilidades de avergonzar no tenéis unas Askar muy graciosas los dos eh

Voz 4 08:04 hombre mí me parece entonces a ti depende que el nivel decirle tres puntos

Voz 6 08:17 parece que nos

Voz 2 08:18 particular

Voz 5 08:20 qué te parece aparcamos un poquito tuvo emoción el ibamos ya con este muchacho

Voz 1 08:25 por supuesto es que se lo quite ya que de tranquilo y siete incluso que si te quieres ir ya te puedes ir

Voz 6 08:31 no ha venido

Voz 2 08:33 adelante con lo tuyo básicamente parece una peli de los hermanos

Voz 4 08:36 como en un secundario de una peli de entonces

Voz 3 08:39 sí sí sí

Voz 1560 08:40 básicamente yo soy muy fan de de puestos programa muchas gracias no salgo de tu amigo

Voz 4 08:47 no lo está pasando estamos un poquito

Voz 2 08:49 pero criterios ya vamos entendiendo quién eres también parece seguro que saben de Office también tengo que decir que la americana la inglesa y americana

Voz 1560 08:57 a ver si te guapo te es es básicamente yo soy muy fan y entonces mi

Voz 2 09:06 mujer no lo es tanto de vosotros bueno pues no sabe que ha venido a tu mujer es a lo que voy es a lo que voy queremos gente que venga gente que no les gusta porque no ha dicho cómo se llama

Voz 4 09:16 hola como Ali hablarle

Voz 5 09:20 hola e hiciera adicto su nombre que le gusta

Voz 2 09:24 eso sí entonces yo

Voz 1560 09:26 yo he pues dos tres años muy metido algún programa viendo vídeos para mañana cuando pues en ratos libres incluso trabajando me pongo vídeos

Voz 4 09:34 Ana tienes no te gustaría otra

Voz 3 09:36 bajo lo mejor mucho

Voz 1560 09:38 me encanta ese se dice que estoy enfermo y que tenga un problema de verdad no entonces yo quería que me Lali

Voz 3 09:46 ya veremos la Liga la Ali la lista llamaré Lali la lista leamos nombre así como a eh

Voz 1560 09:56 es que ella dice que no le gusta pero luego fuimos hábiles haber abierto hace poco ir desde que ha salido abierto ya estaba llorando de risa a vimos también tú la primera temporada de tu ser estafados

Voz 4 10:06 entonces la Leach nuestra final

Voz 5 10:09 lo que pasa es que no entiendo Licht Leaks de Lichis estilo no Ilich dicho como la fruta está listo

Voz 2 10:19 eh

Voz 1560 10:19 entonces si me podía aconsejar cómo conseguir que que que sea aficiones también a este tipo de porque luego lo ve es lo que no entiendo si se parte de risa llora llora de risa pero

Voz 3 10:31 luego pues por ejemplo digo vamos a ver un capítulo de la serie de Bertone vamos a ver emotivo Raúl Cimas me da pereza vamos a ver resiste ya que por eso lo entiendo

Voz 6 10:43 aquí

Voz 5 10:46 hay que buscar por ejemplo pues un poco de consejo no digo quiero Samantha estaría de Ramarias amante

Voz 3 10:54 pero tenemos que respetar pero da por hecho que tenemos que respetar el criterio de de y Txell dicho yo eché Dios veremos

Voz 2 11:08 que respetar su criterio ya está tú sabes lo que es una ciclo Steele

Voz 4 11:14 bueno pues bueno yo volvemos a Roque porque estoy esto es a estos muerto a no ser que su amigo que lo está pasando mal tengo que decir es que no conocéis a la mujer tiene carácter fuerte

Voz 2 11:31 Trouble ya lleva los pantalones en casa

Voz 1560 11:34 tenemos que no vea esto luego bueno no que va

Voz 2 11:37 como no le gusta eso de llevar los pantalones a ese patriarca sí bueno

Voz 3 11:42 los a pesar para aprovechar que bueno hay rigiendo

Voz 6 11:45 exacto

Voz 2 11:45 algo para su sexo hetero patriarcado no ya porque los pantalones los podemos llevar los hombres y las mujeres también es verdad Bale se quedan tiene dicho concepto sí de hecho ahora ya es más adecuado decir que ellas llevan los pantalones y nosotros nosotros vamos con lo huevos colgando el ya ya

Voz 5 12:01 llevárnoslo la falda es ideal esa idea es idea vale vale vale yo creo de todas maneras bueno estamos otra vez con emociones infantiles Roque Roque inicia Roque III venga adelanta que el Colón por cierto no me cansaría de verla nunca eh

Voz 2 12:18 Roque ciclo estilaba mientras los niños entrábamos en el en en el efecto seguido saber lo que es una ciclo ciclos

Voz 5 12:27 como una impresora no pues es como antes de que

Voz 2 12:29 eh existieran las cincuenta perdona si ante de Gutenberg

Voz 6 12:35 la imprenta

Voz 2 12:38 ciclos titular ciclo oscilar antes de que existiera las fotocopiadoras cuando había que hacer copias de un papel lo que hacía era acoger este papel Le mira mira lo va a explicar usted Mariví es bueno tú vas a explicar tu perdona que lo estén lo que estás haciendo así como si planchar las llamas Carmen Carmen que se impone es que no

Voz 1560 13:01 se pintaba continental las letras que no es sólo papel Sabas y salían todas

Voz 2 13:10 exactamente gracias Carmen si se hacía como un negativo positiva el papel entonces eso no ibas dando vueltas así como el tambor de una lavadora que comprendan organillo entonces iba como que mojaba en la tinta yp imprimían el papel mojaba la tinta imprimían el papel cada vuelta que tiene la baza leal una copia ajá y ahora si te parece me gustaría hablar de que creo que puede que tenga de arrear

Voz 3 13:37 pero no es seguro no es seguro

Voz 6 13:42 la Ladd pues habrá que hacer una excepción de Medicina habrá que hacer

Voz 3 13:57 en buenas manos rápidamente enlazado con la nostalgia emocional mientras le daban ciclos Till experto sentido cosas o ha removido cosas

Voz 4 14:09 la diarrea dicha red Inger ya que tenga o no tenga

Voz 2 14:13 va todo lo sabremos cuando cuando vaya obra venga vamos ya vamos al tema estamos ya en la sección

Voz 5 14:19 de Medicina de primeros auxilios

Voz 11 14:26 bueno bueno

Voz 4 14:29 hola buenas tardes soy el doctor Brown Bartolomé Buenafuente ya con un doble doble bebé llamarme desde o la Bd B

Voz 3 14:46 yo soy o yo cómo me voy de baretos hoy Berto Aretha llámame también de B

Voz 4 14:53 pocos del hola hola bebés bebés

Voz 5 14:57 nueve bebé jefazos oye esto es cuatro ves póquer de vez en que que está notando Berto para saber un poquito te síntomas pues te pongan situación

Voz 12 15:06 es que antes de ayer

Voz 2 15:11 eso es que viste algo principito ya en el no no ya sabes que voy de vientre como como un reloj y cada día hago mis dos tres posiciones más bastante guapas más y siempre a nivel de consistencia de textura cantidad de parecen no no no son eso os lo digo en serio es de lo de lo que más orgulloso estoy

Voz 5 15:34 mi vida en mi vida viene gente de fuera de Albert a verlas

Voz 2 15:39 no porque no lo es porque no lo ha empezado a publicitar pero si yo ahora empieza a calar Instagram Acciona cuenta

Voz 3 15:44 eso

Voz 5 15:45 el experto excepciones que llame

Voz 2 15:50 pues te diré una cosa oye peores fotos en Instagram porque esa gente que se que se fotografió a los pies de una que no son más bonitos

Voz 3 15:58 bueno experto situaciones cada día cuelga

Voz 5 16:00 pues aquí sufriendo sabes

Voz 6 16:03 bueno la gente

Voz 2 16:05 la y la convierte en un influencia lleno de mierda aclara escucha

Voz 3 16:09 no

Voz 2 16:10 escúchame pues ese Diane cuestión hace dos días ayer no antes de ayer nos apetecía apetecido pedir a un tailandés que trae a casa ahí lo tienen ICOM y unos fideos

Voz 12 16:21 sí

Voz 2 16:24 no sé qué buenísimos oye pero como me gustaron que no veas tu cómo me gustan pero ese día no no de puse ese día no de puse al día siguiente tampoco en donde pusiste tú alto tu actitud y cuando llegó la hora de comer me había gustado tanto el día anterior que dije oye hacemos una locura me dije a mi mujer hacemos una locura y pedimos otra vez lo mismo que locos y ella eso no les acaba de gustar pero la eso por ejemplo checheno lo hubiera eso ha dicho dicho ciclo hacerla eh pues lo que nos ha contado verdad locuras me encanta el amigo porque el amigo está con los brazos cruzados y muy serio iniciando que no con la cabeza que no encanta bueno pues entonces poniendo a pedir lo mismo volvía a pedir el mismo plato simplemente cambiar un ingrediente lugar de pollo puse gambas el otro día

Voz 5 17:14 vino el mismo repartido el mismo repartiendo ya que bueno

Voz 2 17:17 todo igual era como el Día do Porto nombre Jaume que pasa Alberto no porque abrió ella la torpeza yo me oculte

Voz 8 17:25 vale entonces ese día comí ayer

Voz 2 17:31 entonces fui directamente al baño

Voz 1560 17:34 Guardiola casco hoy no

Voz 2 17:35 aquello fue sabes cuando echar a cola

Voz 3 17:39 sí

Voz 4 17:41 mrs aquello fue un Pollock no polos pues lo mismo ya ya ya lo mismo del Valle dije creo ahora tengo que acaba de tener diarrea

Voz 2 17:54 pues hasta hoy en Yili sigo sin haber depuesto entonces ahora puede que tenga o puede que no tenga

Voz 3 18:01 por esto no no había nada más eh que no se interesará más a estas horas del día

Voz 2 18:08 la seguridad del tránsito intestinal eh así que Si se normaliza lo que sea pues por favor pero es que no quiero culpar yo al tailandés que de verdad que estaba muy rico e claro claro lo que pasa es que mientras estaba comiendo el segundo día me pasó con unas

Voz 4 18:22 Sombra de algo algo algo nuevo

Voz 5 18:26 ya ya ya vale mira si te sirve de consuelo eh yo el otro día pedí un japonés por lo que fuera la soja me sentó mal lo pusieron los labios como Carmen de Mairena

Voz 2 18:35 qué dice usted va bien si te gustaba

Voz 5 18:38 tampoco eh los labios se no fuera porque me me me estaban doliendo un poco y no sé si la soja algo me sentó mal y estaba yo

Voz 2 18:48 yo como sabes que lo buenas noches

Voz 5 18:51 y luego en la cama como si la carne quisiera salir de la

Voz 2 18:55 yo vale mamá entonces como hacemos ahora

Voz 5 19:00 sea como quiero decir tú al baño no no pero qué planta una duda en el público la resumiendo una planta es otra cosa eh la semana que viene a decir P tú crees que en el transcurso programa deberá impulsado va a ir al baño no no estoy sintiendo la necesidad si eso pasara esto no ha pasado nunca la historia de la radio te tienes que llevar al micrófono

Voz 6 19:22 no

Voz 3 19:30 no quiero I más D más i me niego a la a la a la a la innovación está a ver

Voz 5 19:37 eso no lo ha hecho nadie un apaño escucho a todos los días Iñaki Gabilondo

Voz 3 19:41 en su época dorada Iñaki lo decía yo ahora perdona de poner descuento estando en Liga

Voz 2 19:54 son Andreo primero sabes que hay una cosa que has hecho eh hay una parte de mí se a la que le da miedo esto y otra parte que ve el abismo dice arrojar Isa y te te digo que si yo ahora fuera de lo intentara quizá sí tendríamos resultado venga

Voz 3 20:12 me digas más creo por otro lado que hace falta una música yo yo la calificaría de épica buscaría una música grandilocuente que esté a la altura del momento radiofónico mira si no nos dan el Ondas con esto vale obviamente sin cámaras estos momentos sólo radiofónico la música en si puedo me oye Berto si en su momento la Cadena SER Podium casi hizo Podium podcast hizo la el gran apagón

Voz 4 21:05 yo estoy a la gran cagada te parece venga adelante el lavabo necesitará es que de que te acredita pues no prevén conmigo si no no no no yo no

Voz 3 21:19 yo no te diré que yo no te hoy no no es que eso no puede ser Quique extra con la puerta abierta yo no yo no yo esa imagen a la que dejó la puerta abierta no no pues sí un poquito viendo ver todo se disponen a deponer a operar hay muchos hay muchos términos que deciden esto no qué tal

Voz 6 21:46 Berto me estoy sentando está sentando vamos a ver

Voz 5 21:54 yo de una una rendija en la puerta entreabierta pero de cortesía sabes estoy que pretendo que oiga mi voz pero que yo no oiga no note su olor

Voz 4 22:04 eso va a ser difícil eh pero vamos a intentarlo como va Berto pues parece que no está en la fruta

Voz 5 22:11 les escucháis bien aquí si escucháis vamos a menos un micrófono cerca

Voz 4 22:15 la de la boca concretamente que este que estoy hablando en las micro no me escucháis sí sí adelante adelante contó narración vértigo que parece que las frutas no está madura todavía si falsa alarma tengo que salir sí falsa alarma tengo que salir en este momento que tengo Pipi eh

Voz 7 22:40 sí Berto sigue el interior del baño de la sala en vives Teatro Lara de Madrid estamos en la Cadena Ser por si alguien se ha dado un golpe en la cabeza de dicen no de crédito pero esto es esto es así amigos y eso lo hace todo el mundo me acuerdo ahora de la frase popular que es Caca el Rey caca al Papa de que agarra escapa a qué dices coño que tono bueno chicos esto está en la cultura popular qué tal Berthold

Voz 5 23:03 estoy vistiendo estás ganando no

Voz 4 23:07 estás dando venga ya

Voz 3 23:10 queda mucho susto Jesús

Voz 6 23:25 la gente que celebra el riesgo

Voz 3 23:28 apuesta esto es como cuando llegó el Apolo XI a la Luna ha sintieron alguna extremistas ha sido más bien el Apolo

Voz 4 23:34 trece trece bueno sí pero no sé

Voz 3 23:37 la misión no se transmitió la primera hubo intentos fallidos lo que ha pasado ahora a posteriori en lo que pasa

Voz 4 23:43 no es que no había no había descarga no

Voz 2 23:47 lo cual me preocupa porque con lo regular que selló tres días en los que sólo ha habido un Coca Cola conventos una vez ya me parece preocupante pero al al colocarme y hacer fuerza si de repente a a ver

Voz 5 23:59 pero el el príncipes ya ya ya venía Peace

Voz 2 24:03 bueno entonces he tenido que bueno pues no ha sido en balde no sea venga vamos a sí que ver

Voz 4 24:07 venza

Voz 13 24:10 me da vergüenza

Voz 3 24:15 pues que rara porque tú trabaja las escatología a nivel premium pero hoy ha sido muy extremo eh ya ya un poquito sí

Voz 5 24:23 he Cristina Escorial de Segovia cuál es el límite de

Voz 3 24:26 bien y el mal

Voz 5 24:31 es una canción eh busca Alá que que ya verás

Voz 2 24:34 la frontera de la frontera el límite

Voz 5 24:37 esto es una de las primeras veces que me subían

Voz 2 24:39 escenario al cantar el límite del bien de la frontera así haciendo playback en una función escolar de mi escuela anda que viene y que estaba Roque ciclos oscilando al lado

Voz 14 24:52 iba

Voz 2 24:54 hemos ganado Bravo

Voz 5 24:56 hacer una pausa para la publicidad y volvemos a retomar la improvisación ya con tono quizá más luminoso y más digestivo

Voz 3 25:07 muy tiene sé

Voz 15 25:10 Juan

Voz 2 25:13 lo sabes

Voz 16 25:15 nada si no tienes nada interesante que decir ven siéntate con nosotros este es el programa idean para gente como tú

Voz 17 25:23 no

Voz 2 25:40 seguimos en nadie sabe nada en la Cadena SER soy Berto Romero quiero pedir perdón a mi mujer que me estará escuchando porque siempre escucha el programa y le habrá dado mucha vergüenza cuando de hecho esto de meterme en el baño y a toda la gente que me conoce perdonar me

Voz 3 25:55 bueno yo también quiero mandar un saludo a la a la a la mujer de chicle

Voz 5 26:02 Chi chi que diciendo ves porque lo escucho este programa se todo lo que está pasando acredita de revalida la opinión

Voz 2 26:12 bueno

Voz 5 26:12 verdad es amante Chi Chi también en Sitges

Voz 3 26:16 el mira mira mira mira mira mira yo voy levantando la mano a la vez que bonito parece la estrellita en aquellos que iban con con Julio Iglesia de venga vamos para allá pues micrófonos

Voz 2 26:27 qué referentes más viejo estoy empezando a usar pues si bien hecho que ni la conociste explica una vieja

Voz 4 26:35 hola cómo te llamas ella Natalia Itu tú Marina ida y Natalia que que traía regalos pues hay un chico que ésta desde la semana pasada

Voz 5 26:55 espera espera espera que sin el micro no se no se llena las tres compañías

Voz 1560 26:59 mí me pisa los digamos Alarte y eso no se quiere estaciones

Voz 2 27:04 es las tres ilustradores y las tres vivís en el mismo piso madre voy parecen un argumento de una sit com no

Voz 3 27:12 no vamos a ver venga lo comentaba desde allí muchas gracias pero el detalle

Voz 6 27:16 soy amigos

Voz 5 27:23 con más bonito piso les viene que ni pintada todos veo que todas las ilustraciones son como inspiración manga no negó como o no esto no estamos bonitas Santana Mangado un poquito es verdad muchísimas gracias

Voz 2 27:43 sabes hacer un poco de de porque ya que no sabían

Voz 5 27:47 no nos dedica profesionalmente a esto todavía si para entonces sois Natalia

Voz 6 27:54 ah sí

Voz 3 27:55 trabajo buscar Natalia en Google Buzz raro va ser que no lo encontréis ponen Natalia dibujos Natalia piso ilustradora

Voz 4 28:10 simpática puedes encontrar el tales Boris

Voz 2 28:15 voy a Jordi yo si roba Nat da da vale Nat tú ahí Valero vida Valero que es la que ha hecho el dibujo de este ese otro también tú yo si Marina Rubio Mariela Rubio nos ha sacado como de la ONCE

Voz 4 28:32 no tenemos muchas gracias y mucha suerte la verdad que está muy bien y ya de paso este chico que tenemos aquí que vino la semana pasada como ha pasado esta semana amigos puede bien haber detenido

Voz 2 28:49 tenía mejores porque la verdad es que me da un poco de vergüenza lo que ha hecho antes

Voz 4 28:54 me alegra que te alegra que haya tenido días mejores para su amante para Andreu

Voz 2 29:04 también que desde aquí Halle Venezuela Venezuela even chuches de ella esto para Andreo esto es samba que parece un Barquillo chocolate se llama Coco selle Coco siete que es otro Barquillo no

Voz 8 29:26 como Waffen no dio Ramón

Voz 2 29:32 Ali Ramón pero ellos no salen por la radio te tengo un reto en la temporada cuatro

Voz 1560 29:42 sí así como te dicen los Soprano este todo esto es que había aprobado un reflejo de Inglaterra que sabía mucho a Carmelo bueno si era aún

Voz 2 29:53 lo que que es el recuerdo que me corroe los dientes no me este la versión venezolana entonces es que hoy es el día para mí

Voz 6 30:01 sabes

Voz 4 30:09 no pasa lo primero por no haber un poquito más frío no Manuel no no

Voz 2 30:18 por Venezuela

Voz 4 30:19 hola hoy caliente Manuel

Voz 3 30:28 su madre mía cuatro programa más quisieron a todos los dientes va a partir por Venezuela un país hermano eh

Voz 2 30:37 esto abre el refresco

Voz 3 30:39 caramelizada caliente se

Voz 4 30:41 metió un trago Colita se llama o pero bueno

Voz 9 30:49 a habría que esas como las gominolas que Taher la semana pasada Si las tritura todas Illa mezclas con más azúcar

Voz 4 30:59 y esto lo lo lo veréis Venezuela o o es para desatascar cañerías oye que voy a que me lo comentó en serio esto

Voz 2 31:09 eh

Voz 4 31:09 a te comerciales

Voz 2 31:12 por lo general este explosión desarboló cuando se come pasta con carne molida Hay que eso no parmesano pasta con salsa boloñesa por ejemplo por lo general se comprende refresco paró frío no caliente como Manuel te diría que gracias pero no sé qué decirte gracias gracias oye mira esto es acostumbrar el paladar pero bueno dice gritos mejora acabamos el programa Sabine

Voz 4 31:39 yo tengo o no tengo hoy a veces niño niña no

Voz 3 31:46 Cobega e más cosas en el nadie vamos a intentar recuperar una cierta normalidad

Voz 5 31:59 Kevin de ese de Twitter

Voz 2 32:01 pero nadie sabe nada porque hay tres lugares

Voz 5 32:03 de nombre Durango en el mundo desde Durango México lo que el primeros vasco no

Voz 3 32:09 no sé si hay uno el primer Durango de Euskadi es Durango primer días luego ya salieron serias eh

Voz 2 32:20 el alero entiende que Euskadi explicación una impusieron pusieron es yo creo que ciudades mundo sí yo creo que es Durango porque la palabra es de las que más se pueden estirar porque por un lado Duran el pueblo to go

Voz 4 32:33 el que también yo

Voz 2 32:37 tú sabes cuando lo piensa dices creo que a que no va a funcionar no funciona no peligra no pasa nada se intenta oye Yordi y medio ojo Llor Half ALF es medio ojo no bueno nunca Hacienda has ahí Harald creo no sé qué es ll a media bici a tú lo has dicho es media a a vale Half Life si tú me bueno chico pero éste no deberían rebajar el precio de las entradas y no hacía en función de lo que deja no hacen cantar al público ya que están haciendo trabajo del cantante esas esa pero te has salido Roma esa pregunta ha salido que mala mala mala

Voz 7 33:22 mira la la pongo en el refresco de los sueño

Voz 2 33:25 Daniel Carreño de Hospitalet de Llobregat dice hoy ocho de diciembre

Voz 4 33:32 sí puede ser hoy ocho de diciembre

Voz 2 33:38 duelen los dientes he ido a un restaurante a reservar mesa para la fiesta de fin de año que es XXXI de diciembre no me dice la dueña que llevan dos meses que ya no quedan plazas iba y me dice que el diecinueve de enero hacen otra fiesta de fin de año con las campanadas cotillón todo eso pero porque mi pregunta es qué enfermo mental hace eso lo reserva encima me dice la dueña que enseguida Se agotan las plazas no entiendo nada aquí están haciendo ya una doble fiesta de fin de año

Voz 5 34:11 el diecinueve de enero Juana un innovador innovador alguien que ha dicho lo peto con en fin de año y siempre estamos otros hombres que decirlo no se va a dar cuenta en las

Voz 2 34:25 una de las galletas que ha traído Manuel de Venezuela se llama Coco Sete dice galleta rellena con crema de coco impone sabe a coco pero sabe más el

Voz 4 34:41 si quieres llevarte algunas para tu mujer pues igual igual con

Voz 2 34:47 dulce

Voz 4 34:49 sí claro te importa Manuel que les regalamos una Chuchi

Voz 2 34:54 los que les puede gustar más a Chi Chi Samba de fresa cocos Sete Samba de fresa o cocos City ocho Samba de fresa

Voz 4 35:02 yo el veo Achim más cobros opina tu amigo el circo Spector atención voy a crujir la Galdós

Voz 2 35:13 te vas a comer dos sabes

Voz 5 35:17 quiero toda la música

Voz 4 35:22 sabe más a Coco a Coco siete

Voz 3 35:29 venga trozo que voy a voy a meter aquí un lío

Voz 6 35:33 un día es un día vaga

Voz 4 35:37 buenísimo es bueno si no la hace nada mal

Voz 5 35:46 hola buenas noches buenas noches qué tal bien que voy desde

Voz 4 35:52 neta de Twitter

Voz 5 35:53 noches qué tal muy bien a neta es interesante

Voz 1 35:57 una persona sorda que sepa leer los labios distinguirá acentos andaluz francés Si CCA bueno saludos majos adiós adiós asintió

Voz 2 36:09 interpreta acentos o para esa persona es como cuando hay niebla en una retransmisión de de televisión no cuando hay interferencias sí pero claro situaba su poquito si sale guapa detrás un poquito se yo leo labios bien es un poquito sopas eh yo veo puso pero si alguien sabe leerlos la verdad aquí aquí cabe que mira Tony Cabrera desde Twitter dice alguien sabe cuánto tiempo le llevó a Talking elegir el nombre de árbol para un árbol andante cuentos para una reunión de Ence qué qué fácil es Tony venir aquí a cuestionar a la hora de

Voz 5 36:50 claro

Voz 2 36:50 D J J R R Tolkien duplican entonces me ha faltado unas errores son dos nunca está de más eh sólo porque a ti te parezca que es fácil ponerle a un árbol que que anda que por cierto sabes que ya que meció eres sabes que hay árboles que andan no

Voz 1 37:08 sí

Voz 2 37:09 hombre hombre pero andarán muy lento sí hombre claro no no pasan volando pero los árboles anotadores

Voz 5 37:16 llaman así que Colombia no quisiera

Voz 2 37:19 no pues me ha costado no recoge nervioso se como unos reconoció el acento porque era anda si eso más más tienen las raíces por fuera

Voz 5 37:31 entonces muchas raíces es de árbol tropical no ir de repente cuando él que muy listo el árbol le nota que no hay suficientes sólo a Celia

Voz 2 37:41 cuánta Levante como un trípode un poquito

Voz 5 37:44 esto se desplaza con pulpo pero sí se mueven los árboles

Voz 2 37:49 pero rápido que iba lo puedes ver mover que te he dicho que no ya antes hombre

Voz 3 37:54 si no no derecho de Spain a la gente mira pasó algo pero me refiero

Voz 5 37:59 ya

Voz 2 37:59 a vez me refiero a velocidad de que de Caracol más o menos porque si es un árbol que se desplaza un metro en diez años pues será fundador pero yo no me voy a dar cuenta

Voz 5 38:11 les tú tienes un jardín aquí acaba el año lo tienes veinte metros a la derecha ya seguro que tu mujer te dice que has hecho

Voz 2 38:21 qué has hecho andador maravilloso no no no sabía eh bueno muchas gracias a nada saber gracias por venir porque siempre aportan muchas cosas gracias por invitarme no mira María Gómez desde Twitter María Gómez es la presentadora no no se puede ser bueno pero es un nombre con todo el respeto para la presentadora ya que es común que puede compartir Se Puede María Gómez son apellidos no es como Buenafuente que como ya convenimos es más raro que un chollo bueno pero lo contaste el pelo en la tele María Gómez dice oye Buenafuente y Berto Romero y equipo de nadie sabe nada que si queremos otra sección de nadie ayuda a pues es María Gómez ha es María o si es la María con la presentadora porque en redes también lo dijo vale así que incluso mandó la pregunta dice aunque haya un anti vale firmado para que no vuelva a repetirse no nos hagáis abrir un Change punto org ya lo dijo Paulo cuantas cosas perdemos por miedo a perder María sabes sabes que me cae muy bien te aprecio muchísimo pero es que María tú no sabes lo que les cuesta Andreo hacer un nadie ayuda

Voz 4 39:30 le

Voz 2 39:30 ayude nada es que se se pone para morirse pero también te digo una cosa

Voz 5 39:34 yo por María por todos los seguidores que

Voz 2 39:37 sí yo estoy que me cago ya ya o no

Voz 4 39:40 hay que hacerlo

Voz 1 39:41 acaso tú crees que no no no no no rechaces tus sueños porque el miedo te frene

Voz 4 39:48 es que lo sabe no te gusta mucho me voy a meter ahí venga

Voz 21 39:58 nadie ayuda nada

Voz 4 40:00 te levantas la mano como preventivamente luego luego querrá intervenir

Voz 2 40:06 qué manía tenéis con entrar cuando las secciones estar empezó a ver es que no ves que estoy fregando esto es como estar fregando de querer pisar es que es hombre

Voz 4 40:14 la mano cuando empezamos otra cuenta con López

Voz 5 40:17 cuesta empezar bien

Voz 4 40:21 no me cortes cuando empiece porque acaba de cuando cuando aquí no me cortes cuando empiece o harás que empiece con mis cortes

Voz 21 40:38 no bueno vale venga otra

Voz 8 40:42 madre no el dulce y lo dulce

Voz 2 40:48 no en dulces lo dulce siempre negativo no es un ayuda muy negativa no cuidado dulces lo dulce con azúcar en duda el azúcar

Voz 4 40:57 eh

Voz 2 41:00 no dulces lo que ya es dulce grandes hoteles o

Voz 3 41:03 a lo mejor pues será salado

Voz 4 41:09 a los de dulce que no se sobrealimenta con puesta la madre que me parió pero me tiene que salía me tienen casa yo lo hago por María esto eh qué hago lo que me cuesta

Voz 2 41:29 habrá que no me cueste lo que hago no no no la hago lo hago lo que me cuesta para que no me cueste lo que hago este es un buen ejemplo

Voz 3 41:38 pero más tenía haberlo hecho yo porque todavía vas con Rodin en descargas voy con unos rodillas de la salud ya te quita de los rendimiento mira yo no te voy a ir ayudando mira vamos a hacer si cinco en las cuatro Prim en las no cinco y cinco Fito no tres tres tres tres o cinco como los niños cuando tiene que acabar de comer cucharada no tres tres a cinco vamos a tres yo te voy a ayudar en la última

Voz 2 42:06 hacer Tucson vale vale vale la primera que lance la primera tú todas las tu pero yo te ayudaré a la primera parte si me ayudas cuando yo no puedo cuando un mal más no ve que estoy aquí sangrando Simian ayudas cuando yo no puedo luego no podrás no podré eh cuando no me ayudes si me ayudas cuando yo no puedo no podré cuando no me ha hecho lo que yo quería decir

Voz 4 42:45 otra

Voz 2 42:46 pero alzó la primera sólo la primera parte yo hago la segunda vale venga

Voz 4 42:52 quiero acabar esto yo acabar esto antes que esto acabe conmigo el aplauso es un premio al riesgo

Voz 2 43:14 cuando el estas difícil porque metes tres factores es difícil

Voz 4 43:18 no sé lo que he dicho aplauso es un premio al riesgo se

Voz 2 43:22 eh cuando el riesgo los global el aplauso es un premio al riesgos cuando el riesgo no es premiado con un aplauso

Voz 9 43:35 bien pero mete dos factores solos no no no no no no no come poco

Voz 2 43:44 venga alimento para el Cebé necesito alimentar mi cerebro porque mi cerebro no me alimenta mi

Voz 3 43:55 no vamos con la última que claro vosotros también lo aplaudo todo eh pese y con muy motivado si yo ahora tú solo

Voz 2 44:03 venga venga Toxo no al revés tú dime la tú sola yo solo todo sólo anda es la primera tú resuelve la segunda venga me puedes dar un el concepto igual si es lo que sea ve que en seco pelado dos dos conceptos vale

Voz 3 44:22 aquí no te pone nervioso acelerado

Voz 2 44:26 no no te el sí sí sí he dicho común

Voz 3 44:28 sí tranquilo yo yo yo no lo he visto yo si tan quién no da igual

Voz 2 44:33 lo que dices no da igual lo que dices cuando lo que dice no te ha tocado ya más sencillo más en Si me ha abierto esto no me sale más

Voz 3 44:42 no dar a conocer sus limitaciones venga acaba lo tú como sí

Voz 4 44:45 ya no no da igual no todo eh no da igual lo que diga no da igual lo que dices lo que lo que no dices a lo mejor se queda igual

Voz 6 44:59 bueno el próximo día seguimos poco

Voz 2 45:02 Mac Maqueda o no es toma quedado por ejemplo Imbroda igual lo que dices si cuando lo que dices es igual

Voz 8 45:07 por ejemplo aplausos

Voz 2 45:10 que eh maestro

Voz 4 45:12 lo Yoda no había bloques

Voz 2 45:15 estos jodido Madrid vía que mal acabada la selección

Voz 3 45:18 claro

Voz 2 45:19 pero un momento que está muy bien y ahí sí sí María está en su casa y ahora se arrepiente y Pepa que habría propuesto estaban mejor quería lo volvemos a probar otra días venga muchas gracias lo aprobarlo no no ya ya

Voz 3 45:41 pero da igual lo que dices cuando lo que dices es igual estaba muy bien no

Voz 4 45:47 aplaudir y tenemos sensación de fracaso claro que venís aquí a manipular el programa

Voz 5 45:54 mira dice que llega desde el descampado descampado de Twitter a lo mejor es el mismo podcast que llama al descampado todo lo conoces no vale eh recordáis alguna vez dicen la que hayáis estado a punto de morir literalmente de risa de ver tu vida en diapositivas mientras no puedes parar de reír yo tengo que pensarlo yo tanto tanto no a mí lo que me pasa es que toda la vida como hemos trabajo con el humor entre no mucho la contención la gente me dice No te ríes nunca digo es que si me río yo no no hay programa ya

Voz 2 46:27 me entiendes lo pasas muy mal de espectador me he fijado si cuando vas a ver una peli un ahora te lo pasas mal yo sé cómo yo cuando vienes a verme una teatro a veces te pido que te pongan un sitio para no verte porque lo paso mal te voy a ti pasándolo mal pues mi yo lo empiezan a pasar por una espiral que no disfruta nadie a ver si este amigo que llevaba una camiseta de lo que guay

Voz 22 46:56 bueno qué qué quieres

Voz 2 47:00 yo quería darte una noticia que ha salido en las últimas horas que puede ayudar en tu vida en dos cosas un tránsito intestinal

Voz 5 47:09 a volver a usar tranquilamente

Voz 2 47:12 que ya ya lo sé pero esto esto hace ya como un mes sí bueno que apareció esa noticia si no me no me pongas caras

Voz 6 47:20 yo recuerdo

Voz 5 47:22 de que no se puede incluir ya gente sin su previo consentimiento de los grupos

Voz 2 47:31 muchas gracias por este momento de humillación y tenemos aquí con nosotros a Estefanía dinos

Voz 1560 47:39 es también para el día que tienen soy con con la barriga ya que sepan todo lo que te has comido no te no vas al baño de la manera que sea IBI viendo que antes ha intentado hacerte un masaje hay de hecho masajes intestinales para favorecer el tránsito

Voz 2 47:56 alguna manera te estás ofreciendo

Voz 3 48:03 allí sin por yo creo que es auto ayuda ayuda esto es ayuda nombre tienes que merece una profesional lo oye por esta mujer trabaja bien eh yo solo tenemos una silla que lo marcara

Voz 2 48:31 es un poco lo que lo marquen amagar

Voz 3 48:34 sí sí me cago

Voz 6 48:40 es el día del estómago

Voz 3 48:43 este es el estómago sólo marcase Stone tómate

Voz 22 48:46 que lleva desde aquí y ahora

Voz 3 48:52 no no creo que hay que hacer él tú sabes las manos

Voz 2 48:54 qué tiene este que es más torpe que me me me mata bueno me están preparando aquí una camilla conocidas vale

Voz 4 49:05 por favor un aplauso para la fisioterapeuta venga Stephanie entonces marcar bueno no va a hacer una sesión como debería marcar un poco según del reloj el intestino no el extracto si es que a favor de obra no

Voz 2 49:42 sigue el frío así como ponerlos las manitas sabes si nota salvó jodido dímelo

Voz 6 49:51 también

Voz 2 49:53 pero que a veces los médicos

Voz 5 49:56 un especialista tocáis decir que les está

Voz 6 49:59 las viene aquí viviendo

Voz 1 50:04 a mí lo que me flipa te digo en serio es como ha con el tacto como es el tacto no puede saber si está inflado

Voz 4 50:10 a mí aquí

Voz 5 50:12 no hombre a mí me flipa ya que lo notará con el codo pero con las

Voz 6 50:16 no

Voz 5 50:19 está está duro que ayer sí que está verdad

Voz 1560 50:22 campo

Voz 6 50:24 no no ya te digo que va

Voz 1560 50:26 vas a decir siguiendo pues eso en el intestino grueso movimiento

Voz 5 50:31 esto con un poquito de crema hasta que te está frenando la mano perdona el grueso va por fuera eh o intestino ir por fuera en un coche no yo digo por fuera de del dibujo que veo aquí que imagino que habiendo del que te estaba la tripa ahora con un cúter

Voz 8 50:52 para él fue muy bien bien como antes pero bueno supongo que que luego en el AVE cuando vuelva a Barcelona

Voz 3 51:10 que no se estamos ya marchando incluso alguien me proporciona y vea no pues muchas gracias hombre yo por lo que he visto si quieres te luego yo no todo innovador vamos yo soy uno más change por radio deposiciones en directo esto es la nueva yo que hayamos Navarrazo me parece muy bien yo estoy de cuidarme pero a veces también pienso un poco a prueba tu cuerpo ya mi cuerpo está decidiéndose entre la Dial

Voz 2 52:00 venga o no yo y le he dado motivos para que coja rape