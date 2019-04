Flash Deportes SER de las 14:30 (26/04/2019)

Voz 1509

el Fútbol Club Barcelona se prepara para la posible celebración del título de Liga los culés reciben al Levante mañana a partir de las nueve menos cuarto y le vale con hacer lo mismo que el Atlético de Madrid que jugará antes concretamente a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano frente al Real Valladolid que se está jugando la permanencia en Primera División y no dejamos de lado el Barcelona porque hoy el equipo sub diecinueve disputará a las seis de la tarde el encuentro de semifinales de la John Lee en el que se enfrenta al Chelsea además de esto hoy comienza la jornada número treinta y seis de Segunda División y lo hará con el partido entre el Numancia y el Deportivo de La Coruña a las nueve de la noche ambos equipos llegan necesitados de puntos el Depor necesita puntuar para meterse en la lucha por los playoffs el Numancia para alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso Nos centramos ahora en el ámbito polideportivo concretamente en el mundo del baloncesto porque hoy tenemos dos partidos clave en la Euroliga al Baskonia recibe la visita del CSKA de Moscú a las ocho y media de la tarde y media hora más tarde a las nueve de la noche el Barcelona se volverá a medir al Anadolu Efes en el mundo del tenis hoy Rafa Nadal jugará su partido de cuartos de semifinal del torneo Conde de Godó frente al alemán Struck en el mundo de motor tenemos noticia en la Fórmula uno esta mañana se han suspendido los libres uno de del Gran Premio de Azerbaiyán debido a una alcantarilla mal sellada que ha destrozado el suelo del coche de Williams organización ha suspendido los libres para sellar todas las alcantarillas del circuito es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER