De Buenas a Primeras (26/04/2019)

Voz 1491 00:48 hola qué tal vamos a estrenar este viernes veintiséis de abril este viernes preelectoral con diez grados en Oviedo con suelen casi todo el país está noche todavía va a llover en el Cantábrico pero tenemos por delante un fin de semana de buen tiempo máxima suaves y hasta veraniegas en el sur de treinta grados los que aún no hayáis podido votar por correo por las colas estos días ya sabéis que tenéis hasta las dos de esta tarde para hacerlo y además ya sin lluvia así que un pequeño alivio si os toca esperar en la calle que sea vuestro tour

Voz 1643 01:29 no es el último día para enviar el voto es el último día de campaña sí que podemos decir que ahora sí ya está casi todo el pan vendido

Voz 1491 01:36 eso es la suerte está echada el último sondeo del CIS hablaba de un récord de indecisos no sabemos está prohibido ya publicar encuestas si esas dudas han ido despejando Isabel ya

Voz 1643 01:46 o no sabe a quién votar o

Voz 1643 01:51 dispensando en yerros en casa votar en blanco o votar nulo que son otras opciones que están a nuestro alcance

Voz 1491 01:56 opciones que sin embargo aunque pueda parecer que no tienen efectos muy distintos el voto en blanco por ejemplo es un voto válido así que influye a la hora de determinar qué partidos van a tener o no representación algo que se calcula en función del total de votos escrutados por traducirlo muchos votos en blanco perjudicarían en principio a partidos pequeños porque el escaño costaría muchos más votos

Voz 1643 02:20 sin embargo el voto nulo no se cuenta como su propio nombre indica como un voto válido así que no influye en ese reparto no afecta a la hora de determinar el precio por así decirlo de un escaño y lo mismo pasa con la abstención aunque en realidad hagamos lo que hagamos no nos estaremos queda al margen nuestras decisiones van a influir en el resultado del domingo

Voz 1491 02:41 así que todos tendremos parte de responsabilidad en el Gobierno que salga de las urnas este veintiocho de

Voz 5 02:46 pero Julia Amorín trescientos setenta y cinco millones de papeletas impresas esperan su momento para llegar el domingo a las urnas los más de treinta y seis millones de electores van a tener que utilizar dos la del Congreso y la del Senado los valencianos una más aunque lo que finalmente acaben en sobre depende únicamente de la imaginación de los votantes

Voz 5 03:08 entre votar una de las mil ciento ochenta y seis candidaturas a votar en blanco hay quien prefiere ir al colegio electoral para votar nulo es decir que su voto no se cuente como válido tiene sobre se han visto desde rodajas de chorizo hasta fotos de Iniesta presidente votos para estar Bob Esponja o Carmen de Mairena opciones hay para todos los gustos partidos políticos sobre vacíos o llenos de cosas absurdas votar cualquiera de ellas e incluso no votar está en la conciencia de cada uno porque diferente a otros países en España el sufragio es un derecho pero no un deber así que elegir lo que queráis pero pensarlo bien para que cuando el domingo sepamos los resultados no se diga lo de siempre que esto ya lo predijeron Los Simpson viendo hacia Monvui más rodados

Voz 6 03:52 ya te dije que fuera a Motta Homer me habría cambiado narra esta medida aprobada por la diferencia de un solo voto

Voz 1491 04:04 todos los votos cuentan a las cinco y media a las cuatro y media en Canarias vamos a resolver bueno todas estas dudas que resurgen cada vez que tenemos elecciones y es lo mismo votar en blanco que no votar si el voto nulo beneficia o perjudica a algunos partidos nos lo va a contar Javier Padilla que es jurista y doctorando en Ciencia Política

Voz 1491 04:40 qué pena que no podíamos retransmitido el programa porque ahí

Voz 1643 04:43 este ha marcado una pirueta

Voz 1491 04:51 nadie ha hecho piruetas como la de Aitor pero todo el mundo ha hecho ya la bromas sobre todo en redes sociales puede que haya llegado incluso a vuestros teléfonos móviles bueno la broma comparando las declaraciones de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid sobre que añora los atascos con la película La la la han con el principio de la película La La Land cuando los conductores atrapados a entrada de Los Ángeles se montan toda una coreografía de musical

Voz 1643 05:15 hombre bercianos ha sorprendido no que alguien pueda extrañar los atascos así que nos hemos propuesto averiguar si a vosotros también os pasa Hirai la encuesta de hoy en arroba de buenas

Voz 6 05:23 seis ocho tres tres dos tres

Voz 1491 05:26 siete cero cuatro hola Ana

Voz 6 05:28 Madrid bueno yo por supuesto los atascos bueno es que se me pasó

Voz 8 05:32 cuando el tiempo pensando en Isabel Díaz Ayuso que los echa tanto de menos ya digo pobrecita mía como echas de menos los atascos y empiezo así oye que enseguida arrancan los coches se debe de ser

Voz 1491 05:47 no se mágico un beso Ana no más de incluido la opción de pensar en Díaz Ayuso en la popular no hemos incluido esta opción en nuestra encuesta pero nos encanta que amplíe es las propuestas

Voz 1643 05:58 ahora mismo la encuesta estatal que así bajando el voto yo diría el voto Terol el voto boicot porque gana la opción de que os sentís orgullosos de vuestra ciudad cuándo estáis atrapados en un atasco con el cuarenta y cinco por ciento

Voz 1491 06:11 aunque empata es prácticamente cuarenta y cuatro por ciento con los que Coti llegan lo que hacen otros conductores que están también atrapados

Voz 9 06:22 estás co hirió alrededor Iñico qué hago yo con mi coche concesionario todo el mundo con sus supe coches brillante super limpio y esos cripta a través de los cuales veo los navegadores GPS yo en mi coche que médicas así lo mismo año que lleva que da o de cuatro generaciones ya que pasa más tiempo entrañe queda

Voz 1491 06:54 yo entiendo perfectamente porque mi coche siempre es el más sucio de cualquier atasco de cualquier calle en la que lo apaga

Voz 1643 07:01 que sólo estará más perdido por ahí no me hacen pintadas y toda de malos bueno seguimos con los resultados porque muy lejos con el seis cinco por ciento de los votos estás estáis los que os dais un paseo salir del coche a tomar el aire también los que aprovecha para hacer realmente la lista de la compra

Voz 0531 07:18 buenos días Julia de Alicante cuando en medio de un atasco yo llamaría la señora Díaz Ayuso les diría hola estoy en medio de un atasco SPRI llorando de emoción me siento tan especial porque vivo en una ciudad de la que me siento muy orgullosa gracias por hacerme apreciar los beneficios del Aire limpio el que estoy respirando en este momento la calidez que me ofrece el asfalto pero bueno como hay que votar pues voto por la lista de la compra

Voz 1643 07:46 un abrazo Julia podéis seguir contando no sé qué hacéis vosotros cuando os quedáis atrapados en un atasco cotillear y a los otros conductores hacéis la lista de la compra como Julia mentalmente os vais a estirar las piernas Woo sentís orgullosos de vuestra ciudad seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro también podéis votar en Twitter

Voz 1491 08:04 sí que la encuesta sigue abierta y quedan mucho programa por delante Sergio diez están la producción y Borja González en la técnica todos listos que fluya la circulación empieza de buenas a primeras

Voz 1210 09:53 qué tal buenos días cómo estás como muy bien estoy muy bien es que nosotros vivimos aquí en nuestro remanso de paz en un oasis nocturno que que esto es una maravilla pero durante el día hay muchos compañeros de la SER que lo están pasando muy entero fatal

Voz 1643 10:05 sado algo en concreto

Voz 1210 10:07 pues que se la política Aitor y hablar en la radio es algo muy cansado hoy vamos a homenajear a la jefa de política de la SER Nieves Goicoechea empezamos por un fallo técnico que bueno le puede pasar a cualquiera

Voz 1 10:17 sin embargo Moncloa contempla también otras opciones Nieves Goicoechea muy buenas noches

Voz 10 10:24 hola Nieves qué tal Pedro buenas noches digo que contempla otras opciones y básicamente la contempla la opción contraria pero es que tenemos un retardo excesivo al tanto ahora voy a terminar la frase y esperaremos dos o tres segundos

Voz 1210 10:37 ondas digo que contempla básicamente la opción

Voz 10 10:40 entraría que es no llevar los presupuestos al Congreso

Voz 11 10:44 bueno sí cubra además puenting

Voz 5 10:47 cobra cada vez más fuerza pero es verdad que el Ejecutivo va a seguir negociando estos próximos

Voz 1491 10:51 en cuanto a si esto esto te puede pasar a cualquiera

Voz 1855 10:54 y es que la tecnología es muy traicionera nosotros

Voz 1491 10:56 Nos paso bueno en una de las últimas conexiones con Sergio cuando estaba con con un taxista además en marcha

Voz 1 11:02 que que que donde falló el no no les pasa

Voz 1210 11:06 no no no no no es que no es mala suerte es que aquel día que pasó tú te acuerdas de lo que pasó aquel día con Sergio yo no exactamente no pero también había mucha retardo un semáforo que pasó venga venga

Voz 1491 11:19 y a esta hora el miércoles ahí afuera suena así no suena porque hemos tenido un problema de la concesión porque lo que tendría que sonares Sergio diez que es nada en rutas subido bueno ha subido a uno de los mil desde taxi de taxis que a esta hora hay muchas ciudades españolas bueno está aplicando la tarifa nocturna luego volvemos a ver si tenemos esa conexión que me dice Borja que ya tenemos aquí estoy chicos

Voz 1491 11:59 la frase nos ha pillado un semáforo como si los hubiera atropellado no

Voz 12 12:02 menos mal que no me acordaba de esto porque el Sergio lleva algunas conexiones un poco compleja viajes estaba a las te son poco

Voz 1855 12:07 no lo dirás el tanatorio no no no

Voz 1210 12:11 veinticinco años después de la creación de Radio Barcelona que es el germen de de esta casa de la Cadena SER E3 donde yo para descubrir que la radio en directo no se llevan nada bien con los medios de transporte el pobres Bélgica que con lo mal que lo paso además ahí va otra vez

Voz 5 12:25 no se fían de los nacionalistas catalanes y optaran en ese caso por hacer la prorroga Pedro

Voz 10 12:30 bueno será un contraste no sería un contraste con lo que el Gobierno dice en público de hecho con lo que está resultando un poco extraña entre el retardo que tenemos la próxima estación Aravaca que hemos escuchado dar cuando has escuchado teniendo de los oyentes también

Voz 6 12:45 nos estamos tanto en el Congreso como podemos estar cubriendo una información en la calle como podemos esta información desde el tren de cercanías te queda mucho para llegar a casa bueno me pero si quieres así se escucha muy mal podemos utilizarlo era mucha perfectamente

Voz 1855 13:04 que también estas cosas son los que le ganaba a la ratios esa cercanía a mí no me molesta en absoluto que me cuenten algo desde las cercanías como Nieves

Voz 1643 13:14 Nieves que llevaría todo el día cubriendo pues de alguna manera tiene que volver a

Voz 1210 13:17 bueno hay que decir que el de Nieves estas últimas semanas pues ha cambiado Cercanías por los mítines electorales y claro hay que tener en cuenta que no es fácil lidiar con todo lo que tiene encima pero bueno

Voz 1491 13:27 Nieves Goicoechea puede con todo

Voz 1210 13:30 a eso está claro que yo lo digo porque al final el mundo pues es un sitio muy caprichoso tiene a dos Pablo Iglesias y Casado sobre los que tiene que influye y luego tiene a Pedro Sánchez y en Hora Veinticinco también tiene a Pedro Pedro Blanco y a Pablo Pablo Morán

Voz 1491 13:47 viajando entre tanto hombre con el mismo nombre

Voz 1210 13:50 pues al final se confunde

Voz 6 13:52 habrá dos debates el lunes en Televisión Española el martes en Atresmedia en Atresmedia Nieves Goicoechea buenas noches buenas noches Pedro

Voz 1643 14:02 más

Voz 1643 14:06 bueno pues si la gran madeja de los dos debates de Pedro no se ha resuelto por fin a Pablo pero también nosotros estamos mal acostumbrados porque aquí somos un equipo pequeño

Voz 1855 14:16 la Pablo Juan Mora a veces con tenemos

Voz 1491 14:22 sí pero aquí no nos resulta más difícil de Vigo Carlos no tenemos repetidos nombres repetidos pero tenemos que siempre me encanta decirlo dos zurdos

Voz 1210 14:30 un perro muy hito

Voz 1491 14:33 la diversidad es verdad que ese Silent

Voz 1210 14:35 yo hace después del buenas noches Pedro es un poco raro Nieves siguió la crónica lo que pasó después sólo está imaginando

Voz 6 14:43 había que pinchar esa burbuja dejar claro que nosotros queremos debatir decían en las últimas horas en el entorno del presidente realisaría electoral Pedro Pablo perdón quedará

Voz 1855 14:52 más que una este te mete una idea en la cabeza es difícil

Voz 1491 14:57 por eso yo procuro no decir bueno procuro no no he vuelto a decir nunca nunca más en la radio fuertes lluvias sin pensarlo Gastón sí

Voz 1210 15:08 vamos a cerrar este homenaje Nieves con la despedida de Pablo Morán vais a anotar que se carca recalca cierta palabra

Voz 6 15:15 ha sido una pésima gestión de una herramienta

Voz 1643 15:18 política convertida en bumerán para el próximo

Voz 6 15:21 entre del Gobierno atrás Neves sesión de yo sé no

Voz 12 15:26 sí sí que es cierto que todas maneras aplauso y también enhorabuena para todo el equipo de política que ha hecho muy bien

Voz 1643 15:36 la campaña les espera un fin de semana potente

Voz 12 15:39 luego ya hablaremos de formación de Gobi y que mayo repiten eh quién sabe si luego no habrá

Voz 1210 15:46 más una repetición en lo que sea que aquí

Voz 1855 15:49 ya porque últimamente unas elecciones no garantizan nada a ver si va a ver que exiliarse buena desde aquí nuestra enhorabuena

Voz 1491 15:56 todos nuestro ánimo para el domingo cuando unos cruzaremos las caras porque es lo que pasa con esto de las elecciones que se juntan los horarios gracias Juan adiós

Voz 1491 16:12 pasan minuto a las cinco menos cuarto de las cuatro menos cuarto en Canarias la primera piedra de la catedral de Notre Dame se colocó un veinticuatro de marzo de mil ciento sesenta y tres y se terminó de construir casi dos siglos más tarde en el año mil trescientos cuarenta y cinco

Voz 1643 16:29 ahora Macron dice que quiere reconstruirla en cinco años no sé si será posible lo que sabemos es que los encargados de esa reconstrucción van a ser los compañeros del deber una asociación de artesanos que existe en Francia desde hace seiscientos años

Voz 1491 16:42 ante Eros pintores carpinteros herreros tapicerías una serie de oficios que la mayoría de las de los casos no no tienen el suficiente reconocimiento o no reconocemos como se merecen y a los que han querido rendir homenaje en Hoy por

Voz 1643 16:57 Miguel Vázquez es ceramista y maestro en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo desde hace más de treinta años

Voz 9 17:03 qué diferencia hay entre tener un trabajo o tener un oficio

Voz 15 17:06 yo creo en grande depende del trabajo y todo el mundo me dice qué suerte tengo no tampoco fue gratuito fue una búsqueda hasta que me encuentro con con este material que lleva tocando dolor nombre desde el Neolítico entonces para mí es un verdadero lujo se trabajar en algo que te gusta y que lo disfrutas después de estar mucho tiempo como son treinta y tres años ya dedicado a la docencia

Voz 9 17:32 yo voy a presentar Miguel a Julian tiene veintisiete años es carpintero a pesar de que tiene una doble licenciatura en Empresariales bien marketing pero Julián de todo se sale

Voz 16 17:42 de momento de todo esas esa ley de momento bien

Voz 9 17:44 por eso que esto ya estoy siempre en marketing pie ayuda identificarse una maderas de roble lo de Castaño

Voz 16 17:50 no la verdad que no todavía me cuesta un poquitín cuando la madera es muy vieja te cuesta un poco identificar pero bueno

Voz 9 17:55 cuánto tiempo llevas aprendiendo porque ahora llamó a cinco años y cuando crees más o menos que empezará a saber algo todavía me queda mucho cuando te dicen pues yo estoy haciendo un máster

Voz 6 18:06 conducción autónoma robótica

Voz 9 18:10 tú contesta mira yo estoy aprendiendo carpintería que como te mira la gente

Voz 16 18:14 en mi mi familia todavía a día de hoy todavía hay veces que me dicen buscar algo más serio en lo que trabajar y es que esto no es algo serio esto es mi pasión y hoy día vivo de ello hoy por suerte puedo vivir bien si quiero seguir osea a mí no me cuesta levantarme entonces ese que está estudiando robótica y con tal igual sí que les cuesta levantarse hacer algo que igual no les gusta tanto como siempre

Voz 1491 18:35 artesanía no estés ya de otros tiempos que también oficios muy antiguos que requieren además mucho tiempo algo que al ritmo al que vamos Últimamente resulta chocante pero claro mirando a Notre Damme parece evidente que hacer aguas diez dije que no horas ni días no sino si los mucho

Voz 1643 18:50 no tiempo mucha dedicación y luego los materiales con con los que trabajan que la mayoría son igual de antiguos

Voz 9 18:57 trabajáis con materiales que en el fondo son son parte de la humanidad desde siempre Miguel

Voz 15 19:02 acaso era cerámica la relación del hombre con ellos se pierde en la noche de los tiempos no el hombre es expresó sus primeras manifestaciones artísticas con este material construye sus casas hizo los primeros garabatos las primeras escrituras la cerámica está hoy en día pues en aeronáutica está en la medicina cerámicos tan de automoción aparte de nuestra cerámica no con la cual pues una cerámica artística se expresa las cerámica diseño pues nos hace objetos cotidianos para nuestro uso estamos obligados de cerámica veamos en los lo veamos exactamente yo salgo que intento situar a los alumnos durante

Voz 9 19:42 ergo que estime a milicias perdona Miguel Jiménez un gesto señalándose la cadera tú tienes una carrera de cerámica capaz ese Dame que ese Dame ca francesa de pero donde yo quería española pero bueno médico lo eh

Voz 15 19:57 entonces parte partes hacemos nuestras necesidades en cerámica como hemos en cerámica no esto revestimientos interiores y exteriores son de cerámica quiere decir que abarcan mucho más de lo que somos conscientes no

Voz 1643 20:11 de la veteranía a la juventud Julián el joven carpintero tiene hemos escuchado antes hace muebles a su

Voz 9 20:16 tilo pero muebles de todo tipo y tú te consideras artista o artesano artesano más artista trabajar con las manos qué tipo de placer tengo

Voz 16 20:25 es un placer infinito la yo lo tuve suerte de que este pequeño también practicó deporte que hace mucho con las manos que es el tiro con arco y ahí las manos si también son fundamentales como la carpintería y es que es un placer que cada no sé yo lo hoy en día no cambiaría mi oficio por otro trabajo a mí eso desde cuando cierra los ojos disfrutar del día eso es difícil que te lo de otro trabajo

Voz 9 20:46 porque está claro Miguel que el que se que quiere estudiar cerámica

Voz 6 20:51 no lo hace por dinero no realidad

Voz 15 20:54 dinero es algo a posteriori no lo hace porque ya siente la llamada de la tierra no ir descubre su docilidad adquiere a diferencia de otros materiales que necesitan como más herramienta la relación con la tierra es una relación muy

Voz 16 21:10 exacto yo creo que ahí radica con poco que Elaine

Voz 15 21:12 enganche que la gente cuando la conoce

Voz 16 21:15 pues qué

Voz 1491 21:44 bueno esto algunos les va a doler pero a los veintidós años hay quién ha vivido lo suficiente para escribir cinco libros sacarse una carrera y estar trabajando además

Voz 1643 21:53 seguramente muchos piensen que la poesía pues ya no es cosa de jóvenes que no interesa que las nuevas generaciones están a otras cosas y es verdad que que en algo tienen razón las cosas han cambiado pero pero no en esto porque ahora los poetas ya no se encuentran en cafés míticos sino en

Voz 1491 22:08 están Loreto es es mala que escuchábamos hace un momento acumula casi sesenta y nueve mil seguidores en esa red social su perfil parece el de cualquier otro usuario con éxito en esta plataforma en Instagram fotos bonitas fotos muy muy cuidadas pensadas pero la diferencia está en el texto que las acompaña una reflexión o un poema desde que describen

Voz 1210 22:29 pregunta con veintidós años hay hay gato encerrado o pasa algo hay

Voz 19 22:33 bueno el gato encerrado es que si de siempre una niña raro una raro pero escribir escribe desde muy pequeñita de hecho yo mi primer recuerdo lo tengo como con diez once años menor estudiaba en San Sebastián me acuerdo en el monte Igueldo se ve todo el horizonte que es impresionante y ahí escribí una canción porque yo quería cantar luego me di cuenta que va a ser imposible lo de gestar y me aclara que son enseñé a mis padres me dijeron Hoppe qué bonito donde las copiado yo gracias a que venza pero simplemente sería haciéndolo no porque creo que yo estoy llegaba como a la conclusión hace poco que creo que es una manera que yo cree para canalizar una sensibilidad que yo creo que si no controlas llegar a destrozar te no creo que lo lo desarrolle eso como mecanismo para para aprender a conocerme muy bueno estar bien con el resto también

Voz 1643 23:27 a Loreto la conocen por ser una Book tuve que es a esta gente que que sube vídeos a Youtube hablando de libros y en su caso se dedica a recitar sus poemas

Voz 1210 23:36 para nada mal entre todos sus vídeos acumula veinte

Voz 1643 23:38 cuatro millones de visualizaciones veinte igual

Voz 1491 23:41 pero millones de una barbaridad bueno como Loreto otros poetas jóvenes han conseguido compartiendo sus textos son las redes que las editoriales se fijen en ellos pero algo más importante han conseguido atraer a gente de su edad a la poesía

Voz 1210 23:54 que han conseguido la hazaña de ponerla pusiera de moda ya los bares a la radio llevarla las listas de éxitos renovar de una manera inaudita en los auditorios de poesía están llenos de juventud y hacer que la gente haya salido de los sitios donde ellos leían diciendo

Voz 1643 24:11 pero si me gustaba la poesía ya les encanta

Voz 1210 24:13 a todo el mundo quiere seguir poesía algo que de repito muchas veces pero es que hay que decirlo es que cuando yo estaba escribiendo soñábamos con

Voz 1643 24:20 que nos musical a un cantante y ahora están todos los cantó

Voz 1210 24:22 antes publicando libros de poemas hasta ese punto está de Paul género y es gracias a estos

Voz 1643 24:26 bueno es que Zara Nacho Vegas Carlos apneas Rayden la lista de los cantantes convertidos a poetas es bastante larga

Voz 1491 24:32 sí aunque no es la única forma de llegar a la poesía Miguel gane con veinticinco años ya ha publicado dos poemarios

Voz 1 24:38 pues a mí fue la curiosidad en este caso y no quería ser cantante tú y yo no quería ser cantante pero quiero ahora sí ahora yo quiero ser cantante pero claro tengo el límite de la voz obviamente hay en por la verdad a mí no me miro si no nos

Voz 1855 24:52 pero

Voz 1643 24:53 no lo digas por Dylan que sigo diciendo que es el mejor cantante del siglo veinte

Voz 1 24:58 pues fíjate mirado poesía me me llevó cuando cuando está aprendiendo el idioma no en Castilla mis padres me pusieron una especie de profesor particular que era un amigo de la familia Rafael Inti él escribía poemas pero escribía pues de una forma amateur por así decirlo solamente por placer y por si por literatura entonces él usaba los poemas aquellos de en su libretista me acuerdo para para hablar sobre palabras para explicarme cosas pues no se usa es era muy clásico entonces hablado mucho las flores y entonces me iba explicando no ir pues me picó ahí no ha curiosidad y dije pues yo también quiero escribir poemas sobre cosas escribí un poema o Manzano que yo tenía allí en Rumanía yo hoy aquí en España unos cuatro años nunca había comido una manzana tan buena como en ese Manzano entonces pues escribió un poema sobre sobre eso osea que fíjate Easy de allá pues desde entonces han pasado doce años

Voz 1643 25:57 llegó a España con nueve desde Rumanía ya a los trece años ya había escrito su primer poema después llegaron muchos más hasta completar dos libros que hablan de amor desamor o de lo de la violencia de género

Voz 1 26:10 la poesía tiene que dar respuesta al ser humano como decía Benjamín no oí tenemos que que que entender que los inmigrantes que van a a Europa hay del sueño europeo no es gente que

Voz 1491 26:23 está bien en su tierra pues nadie se va

Voz 1210 26:25 su tierra no sabes qué pasa que ahí ese estos gusto no esto es todas estas criaturas ahora están llegando al Teatro Real pero hay que contar de dónde vienen porque tienen mucho que ver con uno con lo que está diciéndome

Voz 1 26:36 del te viene de leer

Voz 1210 26:39 además en en bares vienen de leer poemas en cualquier sitio donde les pusieran un taburete y un micrófono la gente que los escuchaba veía que tenía enfrente no a figuras a las que había que sólo se le podía ver si se miraba hacia arriba sino a gente como ellos a gente de su edad utilizaba su lenguaje que hablaba de temas que a ellos les preocupaban también y eso es lo que ha hecho que la poesía ha habido que sacarla a la calle tenía razón Albert un buen poeta siempre es un poeta en la calle decía la poesía vio que sacarla a la calle para que ahora de la calle puede ir al Teatro Real no está mal el tránsito

Voz 0084 27:10 devuelves a primeras calcular el efecto de las cosas resulta complicado hay ocasiones en las que la mejor de las intenciones acaba siendo ridiculizada eso le pasó a Phil Collins cuando quiso retratar las consecuencias de las políticas de Margaret Thatcher

Voz 20 27:30 eh

Voz 0084 27:32 el otro día en el paraíso es un tema publicado en octubre de mil novecientos ochenta y nueve que retrataba la vida de los sin techo en Reino Unido tema fuera de la agenda social británica y con escasa repercusión en los medios ingleses pero toda la buena intención de Collins tocó hueso fue duramente criticado por esa mirada a la calle de un tipo cuya música se asociaba entonces a los gustos de los yuppies capitalistas que representaban la codicia en la ambición de aquellos años salvajes de los ochenta a pesar de las críticas injustas también absurdas Another day in Paradise tuvo un enorme éxito llegó al número uno en Estados Unidos dos en Reino Unido ganando varios premios que legitimar en esa mirada a las consecuencias de las políticas de la derecha conservadora británica

Voz 20 28:39 eh

Voz 1491 28:45 el peligro de las buenas intenciones que no siempre se interpretan bien o que no siempre tienen un buen resultado en este caso finalmente el tiempo justo al menos a esta canción en su sitio en lo más alto de las listas de éxito Another day in Paradise de Phil Collins en el sofá Sonoro de hoy de Alfonso Cardenal

Voz 22 30:06 hay daba o buenos días buenos días los partidos políticos aprietan antes de la jornada de reflexión de este sábado haciendo kilómetros para arañar todos los votos que les de tiempo Pedro Sánchez cerrará hoy la campaña en Valencia junto a Ximo Puig las elecciones generales y las valencianas en las últimas horas ha

Voz 23 30:20 ha ido directo a por el voto indeciso pero entre lo que nos estamos jugando ahora mismo el próximo domingo tres avanzado retroceder ese voto puede ser un escaño por eso es muy importante no relajarse no confiarse optar al Partido Socialista el próximo domingo

Voz 10 30:35 Pablo Casado que cerrará hoy en Madrid ha prometido que si llega a La Moncloa aplicará el ciento cincuenta y cinco en Catalunya de forma inmediata hay pide evitar a los chaperos

Voz 24 30:43 ya no sólo apoyo a Sánchez sino que fue el Congreso en su investidura el le dijo a Iglesias Pablo Iglesias apoya Sánchez les dijo al Partido Popular Partido Popular abstenga se para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno por tanto unos cambian de opinión unos no son fiables unos son Chuck heteros nosotros somos un partido serio no vamos a apoyar a Sánchez

Voz 22 31:05 Pablo Iglesias despedirá la campaña electoral al sur de Madrid y precisamente por los votantes socialistas se han ido en Podemos Irene mono

Voz 6 31:11 Trump lo de Andalucía es clave tenéis que contárselo a toda España votar al paro

Voz 25 31:17 pido socialista no sirve para frenar a la derecha porque cuando consiguen gobernar gobiernan conciudadanos que es la derecha y cuando no consiguen gobernar dejan que pase la derecha más extrema

Voz 1491 31:29 los naranjas que también estarán hoy en Valencia como es

Voz 22 31:31 populares insisten con el conflicto catalán Albert Rivera

Voz 26 31:34 os prometo que si soy presidente España no haber un solo pueblo de Cataluña donde no podáis ejercer vuestra libertad no haber una sola escuela de Cataluña donde no se estudie la Constitución se cumpla la ley no haber una sola televisión pública que no cumpla y respete

Voz 1855 31:49 todos los catalanes y los de Vox cerraran hoy

Voz 22 31:52 los ocho de la tarde en la Plaza de Colón de Madrid los que todavía no hayan votado por correo que recuerden que el plazo para hacerlo dura hasta hoy a las dos de la tarde en las oficinas de Correos de la crónica internacional el presidente francés Emmanuel Macron cede ante la crisis de los chalecos amarillos y anuncia una batería de cambios promete mejorar las pensiones una bajada de impuestos no subir la edad de jubilación que están sesenta y dos años corresponsal Carmen Vela

Voz 0390 32:12 buenos días el presidente de Francia anuncia mejoras del poder adquisitivo para sueldos medios y jubilados para ello habrá una rebaja del IRPF de cinco mil millones para los asalariados esto sumará los once mil millones de recortes impositivos ya efectuados en los hogares en los dos últimos años se revalorizaron también las pensiones más modestas y el Estado garantizará el pago de las pensiones alimenticias de las familias monoparentales hay un profundo sentimiento de injusticia fiscal territorial y social que tiene raíces profundas admitió el presidente francés que hacía un poco de mea culpa pero no reniega de sus reformas al contrario

Voz 27 32:47 su cuando se funde motu fundamentales en la legislatura deben de ser preservadas continuadas e intensificada

Voz 0390 32:54 ante los retos del empleo ha insistido en mejorar la escuela y sobre todo la formación permanente de adultos además de lograr una administración más eficaz y más democracia participativa

Voz 1491 33:04 de momento es todo más información en una hora y cadenas

Voz 1210 33:06 el punto com Cadena SER

Voz 1491 33:25 la campaña electoral nos da saber con qué tiempo enfrentamos las elecciones Luismi Pérez buenos días

Voz 28 33:31 hola buenos días Marina pues con un tiempo bastante tranquilo de hecho el fin de semana vía que vaya pasando día que será más despejado días en los que irán habiendo menos precipitaciones de momento hoy todavía quedarán algunas lluvias algunas tormentas incluso que de hecho siguen cayendo en gran parte de Galicia y del Cantábrico así como en el norte del Pirineo pero esas precipitaciones Marina van a ir a menos esta tarde van a ser mucho más locales aunque ya X sobre todo en el Cantábrico van a seguir cayendo bastantes nubes también esta mañana en las montañas del Sistema central de la Cordillera Ibérica de Castilla y León pero es nubes Irán deshaciéndose en Canarias va a quedar un día bastante nublado sobre todo al norte con algunos chubascos en el resto del país tiempo ya mucho más tranquilo el viento va a seguir siendo fuerte en Galicia y el Cantábrico así como las costas mediterráneas y el fin de semana irá girando poco a poco a Levante bastante fuerte en el Estrecho las temperaturas Marina van a ir subiendo todavía hoy le va a costar pero mañana hay sobre todo el domingo días de casi treinta grados otra vez en el Guadalquivir por las noches fresco cuidadito ahora mismo seis grados por ejemplo tenemos en Granada siete en Cáceres también en Ourense doce en Zaragoza y Castellón también en Logroño trece grados tenemos en Ceuta Marina

Voz 1491 34:43 ayer mismo una cosa porque en la jornada electoral en otras elecciones siempre se habla mucho no de cómo influye en que la meteorología no sé si tanto en sí la gente va más o menos a votar pero desde luego en la hora a la que va eh bueno ir muy tú qué dices como meteorólogo como experto podemos hablar de mayor participación o menos en función del tiempo

Voz 28 35:08 a ver si tengo que decir que por experiencia personal por unas por unos pequeños datos que miré hace tiempo de algunas selecciones en este caso catalanas y en los días que llueve se suele ir a votar más porqué los días que se suele al menos el el

Voz 1491 35:23 yo veo votamos más sí así es

Voz 28 35:26 el factor meteorológico es ese luego lógicamente hay un montón de factores sociales o las ganas de votar o como este la situación del país en cada momento o las comunidades autónomas pero es de hubiéramos

Voz 1491 35:35 sólo a la meteorología

Voz 28 35:37 eso sí si llueve es más fácil que la gente vaya a votar básicamente va a va a ir a votar tarde va tarde a votar mejor dicho

Voz 1491 35:44 pero acaba yendo porque sabe que sería no se aprovecha

Voz 28 35:47 para estar al aire libre en caminos ya es que hace bueno salimos muy temprano

Voz 1643 35:51 ya no pensamos en volver temprano también para

Voz 28 35:53 la votar por ejemplo a las seis de la tarde sino que ya se nos pasa al día por tanto si hace sol es más fácil al menos con esos pequeños datos que mire que que se vote menos

Voz 1643 36:03 ya bueno será que la gente pues eso se relaja tal

Voz 1491 36:06 masiva entonces bueno pues viene con buen tiempo si a ver si no va a tener que hacer la danza de la lluvia también

Voz 1 36:14 de que con la situación social que hay las ganas de ir a votar me parece que eso se va

Voz 12 36:18 no se va a cumplir predica Predictor electo

Voz 1643 36:21 era bueno al margen de lo que pase lo que pase el domingo estamos muy pendientes de Mozambique uno de los países más pobres del mundo y además apenas unas semanas Sevilla azotado por el ciclón que dejaba cientos de muertos pues bien ahora estamos pendientes de Kenneth un nuevo ciclón que incluso la ONU ha advertido de que puede ser peligroso tiene algún dato al respecto Luismi que como está la cosa ahora sí

Voz 28 36:41 sí de hecho ya ha tocado tierra ya se está empezando a notar en gran parte de esa zona Nordeste de Mozambique y hay que decir que hasta aproximadamente el mediodía de hoy por tanto todavía seis ocho horas esa zona va a ser bastante castigada además castigada por otro que por ese otro ciclón que comentas Aitor que ya tuvimos hace más o menos un mes el IDAE el IDAE que ya

Voz 1643 37:03 tengo con más de mil muertos por ejemplo tres millón

Voz 28 37:05 es de de afectados pues bien se prevé que las próximas veinticuatro horas aproximadamente la zona afectada también sea aproximadamente de quinientas mil personas lo que es peor es que está afectando a la misma zona que la otra vez Ia además

Voz 1 37:20 estamos hablando de una es muy poco tiempo de diferencia para poder básicamente

Voz 1643 37:26 a construir la zona en las infraestructuras ya tocadas

Voz 28 37:29 esa zona también claro muy muy deprimida y hay que decir que él mismo Huracán ya tiene la misma categoría que que estamos hablando categoría tres cuatro con vientos sostenidos que llegan hasta los ciento setenta ciento ochenta kilómetros por

Voz 1491 37:42 ahora sostenidos eso significa que hay rachas de más de

Voz 28 37:45 doscientos por hora y además lluvias muy intensas que ya os digo justamente ahora se están dando en esa zona Nordeste de Mozambique castigada hace un mes por el ahí

Voz 1491 37:54 vientos de más de ciento setenta kilómetros por hora

Voz 28 37:57 sí así es una barbaridad esos

Voz 1491 38:00 Murad Khan un ciclo no sí sí

Voz 28 38:02 han un ciclón cuando hablamos de esos fenómenos cuando pasamos de ciento veintiséis kilómetros por hora sostenidos por tanto a partir de aquí podemos tener hasta huracanes categoría cinco que estamos hablando de de vientos sostenidos de más de doscientos cincuenta kilómetros por hora cuando decimos sostenidos eso que no deja de soplar a esa velocidad pero puede tener rachas de trescientos por hora como hemos tenido

Voz 1 38:25 grandes huracanes pero no es lo mismo que un que un tornado no no no tienen nada que ver de hecho un tornado

Voz 28 38:32 hoy un huracán muchas veces se confunden y lo que es peor Marina y aquí sí que tengo que dar un toque a los medios de comunicación

Voz 1 38:37 lógicamente me incluyo no

Voz 28 38:40 es que se confunde muy fácilmente que la gente los confunda vale pero que los medios de comunicación lo hagan pues no el tornado no tienen nada que ver con un huracán un tornado no deja de ser un embudo que se forma en una simple tormenta simple me refiero a nivel muy local y muy pequeño y un huracán es una esto

Voz 1 38:56 Tura muy grande de grandes

Voz 28 38:58 tanto sostenidos de vientos con picos muy fuertes en los que hay muy mala mar durante varios días en los que hay acumulaciones de lluvia muy destacables y que para que nos hagamos una idea un tornado puede afectar un barrio simplemente de Madrid o una pequeña localidad imaginemos de Soria pero en cambio un huracán afectaría a casi toda la Península Ibérica por tanto las estructuras y formaciones no tienen nada que ver Tornado es una cosa de una tormenta huracanes como una gran tormenta pero inmensamente grande

Voz 1643 39:29 cada una de las cosas que pasó con por ejemplo en Mozambique hace un mes también fue que cayó el ciclón justo antes de recoger todas todas las cosechas un par de semanas antes de la temporada a que la conoce ya es también el

Voz 12 39:41 qué alimento también ha quedado completamente estropeado

Voz 1491 39:44 bueno y ahora pues el Kenneth no se llama este nuevo ciclón que que va a afectar otra vez a la misma zona ya medio millón de personas bueno Luismi y y esperemos que no te da tan tan grave la cosa como como parece que puede ser de todas formas el lunes lo hablamos vemos a ver qué ha pasado con la participación y con el tiempo

Voz 28 40:11 a las elecciones porque el domingo va a ser un día completamente radiante y soleado bastante caluroso Easy vamos a encontrar nubes las veremos sobretodo en Canarias al norte de sus islas especialmente

Voz 1491 40:22 gracias Luismi buen fin de semana igualmente un abrazo hasta luego

Voz 1491 41:47 cinco y doce cuatro y doce en Canarias escribe Blanca Blanca Esther Gil en Twitter que cuando era pequeña y todo Madrid bullía en Semana Santa en su caso hacia Extremadura jugaban al parchís sobre el capó del coche con otros niños aprovechando la caravana que se formaban salir de la ciudad cuando la cosa se movía simplemente levantaban el tablero ir retomaban la partida contra los coches se volvían a parar seis ocho tres tres dos tres siete cero cuatro Nos estáis contando cómo pases vosotros el tiempo cuando estáis atrapados en un atasco todo porque Nos ha sorprendido saber que hay quién se siente orgulloso de su ciudad en ese tipo de de momentos es la encuesta de hoy en arroba de buenas buenas

Voz 1643 42:28 bueno que tiene trabajar de noche eso precisamente

Voz 30 42:30 no tenemos ataco podemos conducir tranquilamente por la ciudad como aquí en Málaga no tenemos la suerte que hay en Madrid ya que en atasco a las tres de la mañana pues trabajamos muy tranquilo si tengo que salir por la mañana siempre utilizo mi moto o andando

Voz 1643 42:44 mira qué bien José de Málaga nos gusta además que no recordáis que no todas las ciudades es verdad tienen tanto Lillo al volante como otras eso sí cuidado nos chuletas tanto porque a ver si nos vamos a acordar de vosotros o los oyentes se van a acordar de vosotros cuando esté en en el próximo atasco hay encajados en el coche y te lo decimos también a ti

Voz 15 43:03 como de Zaragoza días bueno Ros voy a dar un poquito de envidia en Zaragoza los atascos como que brillan por su ausencia en los que son de aquí os pueden decir puede haber algo de tráfico alguna vez que cuando hay colegios autobuses tal

Voz 27 43:18 poquito más de tráfico denso pero lo que son atascos como

Voz 15 43:22 de haber en Madrid o en Barcelona en una M30 o una ronda Litoral olvidarlos olvidarlos de Zaragoza atascos cero

Voz 1491 43:30 bueno pero una cosa buena que tienen los atascos es que por ejemplo le puedes después desechar

Voz 31 43:38 Madrid paciencia con todo el atasco la radio de apagar informa y está entretiene olvídate de los que pronto va a llegar y no te vas a quién él buses te has metido el teléfono los cascos y algún libro de bolsillo

Voz 1491 43:55 no hace falta que arrime porque estará al nivel de José Luis es muy difícil

Voz 1855 43:59 pero podéis seguir mandando notas de boda e6 ocho tres tres dos tres siete cero cuatro que la encuesta sigue abierta y nos quedan todavía cuarenta y cinco minutos de programa por delante son las cinco y catorce las cuatro y catorce en Canarias

Voz 1491 44:12 el carpetazo ya la jornada treinta y cuatro de Liga con estos resultados Sevilla cinco Rayo cero Real Sociedad cero Villarreal uno y Getafe cero Real Madrid cero en un nuevo partido que el Madrid no no ha sido capaz de ganar el equipo de Zidane está ahora mismo quince puntos del Barcelona una estancia que sigue aumentando incluso después de la llegada del entrenador francés

Voz 0390 44:34 sí fue una Lopetegui porque el equipo se iba ya descolgándose ponía ocho del Barça venga llega a Solari pues no lo dejamos ocho lo deja once para que España quince y al final es una sangría que es verdad que ya da igual que más la Trinidad quince ya diecisiete doce vale pero al final dices es que no mejora según han ido produciendo cambios no mejora nadie del Marcelo titular bueno hoy no pero

Voz 0919 44:55 que vamos a dar a Marcelo vamos a dar cariño AVE y lo vamos a dar cariño

Voz 0390 44:58 disco es que que se lo da no responde ninguno entonces es como que venga que se acabe ya esto porque al final acabara veinticinco puntos hombre tampoco es plan pero bueno digo salvando Brahim que sacar cuanto antes

Voz 0919 45:11 es que pero se veía venir es que de nada

Voz 1643 45:13 no hay motivación para estos partidos asegurada la plaza de Champions

Voz 0919 45:18 que Zidane es incapaz de sacar un cien por cien de los jugadores pero yo creo que es comprensible no entre los que se ven fuera entre los que no están a gusto entre los que están acostumbrados a jugar partidos de Champions a estas alturas y jugándose lo todo y no ir a Getafe a que te muerda un equipo rival con el campo lleno sí que es que yo no he visto brotes verdes casi nunca desde que llegó Zidane y coincido con Romero el tiempo de la

Voz 1643 45:47 la felicidad de las

Voz 0919 45:49 Risas Rafa año que viene ha pasado Isi y además el sabe que al margen de los partidos ahora viene un tiempo en el que tiene que demostrar unas condiciones de gestión que hasta ahora yo creo que no tenía que hacer

Voz 1643 46:04 bueno este sábado el Barça puede proclamarse campeón de Liga lo va a ser si gana su partido frente al Levante en el Camp Nou pero ahora hay que hablar de ciclismo Borja mete la super síntoma indicada de ciclismo

Voz 1855 46:46 una compuestas Pinto no unos se prepara para una buena siesta en julio en el sofá

Voz 1643 46:53 a ver si con Íñigo Marquínez ahí de fondo dándole caña Borja Cuadrado pocas noches ese tiene la visita que hemos tenido hace un rato en la Serra han estado Alberto Contador Óscar Freire y el gran Miguel Indurain los tres participan mañana en la Mallorca tres doce una marcha cicloturista que va a congregar a miles de ciclistas en la isla y que tiene sorprendido al propio Alberto Contador héroes impresionante lo que está movilizando la Mallorca tres docenas

Voz 28 47:18 esa es que mires donde mires únicamente ves bicicletas sea cuando vienes de del aeropuerto que acaba de llegar aquí vienes para únicamente es pasar grupo se supo Si grupos de ciclistas es paralizar por completo la isla por y para la bicicleta no porque el ambiente es es impresionante desde luego que contentos encima por Madrid estaba haciendo muy mal tiempo o qué tal

Voz 1491 47:46 entre los tres suman atentos e siete Tours cuatro tiros tres Mundiales pero claro eso en su época dorada ahora son como cualquier otro vecino gente que sale con la bici a entrenar y que si llueve bueno pues se intenta hacer alguna trampa esto es una confesión de Óscar Freire sobre una de sus participaciones pasadas en esta prueba

Voz 0919 48:04 empezó a llover y me metí en un coche un problema el problema fue que cuando íbamos a llegar a meta salimos antes de justo unos un par de kilómetros antes de la meta bueno estaba con Fernando Escartín en aquella ocasión dijimos venga habrá que entrar ya cuando nos dimos cuenta pues si vamos a entrar antes de los que hacían las doscientos setenta entonces dijimos vamos a esperar un poco más de José acaso ganamos y luego los cicloturistas en nuestra en el que iba a ser un canto pero lo que va a ser esa esa era será la táctica a yo creo que relajarse un poco y ver el tiempo y disfrutar de conserva muy bien eh

Voz 1643 48:38 ese último era Borja Cuadrado pelo oteando un poco a Freire para el que no lo sepa estas pruebas no son carreras no son competiciones al ganador no le dan nada eso no quiere decir que que no haya piques gente que que se enfade todo loco eso es cuando otro ciclista adelanta bueno imaginad que adelantado a un señor el sábado en Mallorca y resulta que es Miguel Induráin

Voz 0390 48:57 estas pruebas uno corre con cierto pique también para o estáis un poco de cachondeo venga lo importante es animar a la gente y el acto no que es lo importante pero luego uno se pican poco en la carrera o no

Voz 1643 49:06 yo he salido muchas ido muchas pruebas

Voz 12 49:09 yo siempre salgo con la idea no saben lo caro es haber hay tensión y eso disfrutar Pedro siempre te vas así de relajado tal te pasa

Voz 32 49:17 bueno lo mira si este cómo me va a ganar ya empieza a picar picar el siguiente qué te pasa ya te la rueda ya si te va a pasar otro ya no lo deja vemos que has no dice ella siempre

Voz 12 49:29 estás a tope ya siempre llega poquito fastidiado

