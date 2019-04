De folclóricas fachas a la estupidez 'youtuber': el experimento cañí de 'Terror y feria'

Voz 1315 00:00 esta semana tenemos mini espacio para las series de televisión pero lo tenemos Dani Garrán hola qué tal hola qué tal esta semana un estreno de una serie española que ya está disponible y que nos viene muy bien para esta época antesala de la Feria de Abril

Voz 2 00:25 sí además de la feria que une lo que más les gusta a los dos el terror que esto género favorito la feria para que es es un género favorito un poquito como en casa verdad bueno ya podemos ver terror y feria las series creada escrita dirigida por Borja de la Rosa y producida por los Habib

Voz 0457 00:44 seis capítulos independientes que la componen están ya disponibles en Fluxá la plataforma de Atresmedia todos comparten el género de comedia y un terror muy costumbrista para abrir boca en en el primer capítulo conoceremos a Marifé una muñeca folclórica homófoba que hará la vida imposible una pareja chicos

Voz 3 01:03 está pero Marifé qué haces ahí tan solita

Voz 4 01:11 que ahora esté durmiendo cajón flamenco Portillo Marifé es que Andy a veces buenos elevado

Voz 5 01:20 tengo mucha esposa

Voz 6 01:23 nazi que has comentado estar aquí con dos seis mis tiempos no pasaba el ruido que hacía esta noche tan dos por culo convertidos Nimes

Voz 5 01:38 o no iban generalísimo abrirlo para las elecciones

Voz 0457 01:47 pero es verdad que la folclórica siempre han sido facha que no es verdad

Voz 1315 01:50 qué color

Voz 0457 01:53 pues habéis da un tono muy cañí para para esta ficción en la que su creador dice que está muy influido tanto por Hitchcock como por Chicho Ibáñez Serrador en ella podemos encontrarnos a caras muy muy conocidas del panorama nacional actuando pues desde los propios Javi hasta Benja Itziar Castro valora Bray CF Brigada o también Sandra cena que protagoniza un capítulo bastón interesantes sobre el uso de las redes sociales los influencer si los peligros que que esto conlleva una especie de Black Mirror muy castizo

Voz 7 02:21 vamos a utilizar Internet primer por Harlem luego el Talía chalés que ahora va a llevar

Voz 8 02:28 es suicide chales estás dispuesta sí totalmente

Voz 1315 02:37 ha surgido art mil directos pues para hablar de terror y de Dios al teléfono a su creador a Benja De la Rosa hola qué tal

Voz 9 02:45 hola buenos tardes es muy bien aquí ya en capilla

Voz 1315 02:50 somos nosotros bueno cómo surge esta idea de esta locura maravillosa que este error cañí el cómo consigues sacarla adelante aquel locos te has metido por el camino vamos

Voz 10 03:03 bueno los grandes locos han sido Javier Calvo y Javi Ambrose si los Javi que han sido ellos un poco los los grandes impulsores si esto era una idea que tenía yo que lo estaba haciendo los teatros alternativos y personas el Grau Masó en aún un homenaje a Chicho y a Alfred Hitchcock y este tipo de series fervor ya te digo yo andaba Underground lo vieron los Jarvis y fue como pero esta Stosur asedia esto lo pues tal Illa a ellos se encargaron un poco de pues eso de contactar con en Atresmedia y de impulsar el proyecto no

Voz 1315 03:44 yo no sé si te da terror que mañana la muñeca Marifé pueda convertirse en emblema de una nación

Voz 10 03:52 estoy un poquito asustado con la muñeca Barbie fe porque madre mía Cabaret

Voz 1315 03:58 es muy gracioso

Voz 10 03:59 el es muy tremenda perdedor para mí como autor no deja de ser una B

Voz 1315 04:04 por qué lo hacen

Voz 10 04:06 llega Marifé pero sí es verdad

Voz 0457 04:11 claro hablando hablando de eso allá de lo sobrenatural aquí es pones pues algunos peligros que que que más nos acechan que son reales más de una muñeca que hable no como la homofobia las redes sociales y son son estos tus miedos es esto lo que te quita el y lo que lo que plasma en en la serie

Voz 10 04:31 exacto sí la muñeca varicela sino en un vehículo para hablar de la homofobia que siga existiendo este a urge también era de la Derek que la ultraderecha hay esas cosas que dicen tan tremendas en pleno siglo XXI que eso es lo que asusta no y de ir por debajo del terror y feria que es menos frívola que Figa hay frívolo ay ay ay circo y hay feria no pero por debajo siempre subyace un mensaje y pues ese tipo de terror da la homofobia la transforma que se sigue hay un capítulo que son dos actrices tras hemos querido que que lo que lo hiciera mella es un poco duro ese capítulo y habla de eso no porque sea el colectivo trans también es un colectivo muy mal todavía en pues todo todo esto que está pasando con las redes esta locura esta obsesión de los jóvenes por los light que a veces lo youtuber llegan a unos extremos tremendos no una serie de errores que tenemos ahora mismo que va más allá de zombi o de una posesión no son eso es ese día a día estos todas estas cosas pues eso es lo que me da más miedo no

Voz 0457 05:38 es justo que que habla

Voz 11 05:41 ah sí es un homenaje a Chicho y reivindicar también a como decías antes a Hitchcock

Voz 10 05:47 no sé cómo ves la sí

Voz 1084 05:49 lo hace porque mezcla un poco el terror cañí no había social diríamos entonces en esta mezcla tú cómo crees que es tal el terror el género en esta mezcla de géneros porque en España es verdad que que no ha explorado tanto en Estados Unidos estamos viendo nosotros no Jordan pista cielos Maravillas políticas y sociales a través del cerebro a través del género

Voz 10 06:08 totalmente además Jordan Bill justo ha hecho ahora un rímel de The Twilight son sí que para mí también fue una gran referencia para esta serie esa sería que todos los capítulos son auto conclusiva hay uno que es muy muy muy de género que es el que protagonizan Ana Morgade que está súper dice Gemma hice la casa rural y es un homenaje a a Evil eh de Sandro y mi idea es es muy muy es ha quedado muy terror muy género pues muy posesión infernal no y luego todos los demás pues eso tienen su cosilla hay terror hay comedia hay mucha referencia mucha cinefilia y un poco es es es es que hay un poco de todo sea ahí de Hitchcock ahí de Waters hay desastre y fui a este Gaspar Noé

Voz 1315 06:54 lo mejor de cada casa

Voz 10 06:56 no yo creo que todo el cine que yo he visto que hagamos de repetir y a hacia un exorcismo hacia esa serie

Voz 0457 07:04 bueno mejor uno de los Javi Javi caló lo lo escuchamos decir que que te costó un poco entrar en en lo mainstream porque porque eres muy Underground quiera saber qué como ves no a estas plataformas como Fluxá en la en la que has podido al al final colocar tu serie si has cambiado de idea o que te ha hecho cambiar cambiar

Voz 10 07:23 que hay es que si soy sincero la y muy contento con con y con todas esas plataformas la verdad es que esta plataforma a que puede uno explayarse un poquito más y expresar su un poquito más dar pasos y un poquito más arriesgados no yo tengo la sensación todavía en las cadenas generalistas se está aplicando un poco de convencional es como que quieren arriesgar quieren quieren en un principio que luego no

Voz 1315 07:54 no se atreve no sé

Voz 10 07:56 hicieron una cosa que no lo digo como crítica pero tengo la sensación de que a su vez iban al público luego el público y de les pones cosas aparentemente fuerte Si ellos las ven incluso aunque en un principio era rechace luego de repente piensa el públicos muy inteligente entonces yo creo que hay que dar pasitos y esta plataforma ser me ha permitido pues más adhesión más incorrección empezar a hablar ya de de género instruidos pues eso protagonizas trans cositas que yo creo que pues que hay que ir dando pasitos y ahí habría abriendo caminos pues porque sale la sociedad más que nada y la gente la gente es lo que te digo el público no hay que subestimar luego les cuentas y ellos y yo tengo la sensación de que las aceras necesitaban ahí

Voz 1315 08:43 pues sí y además creo que que que tú lo has conseguido hoy has abierto el camino así que te damos la enhorabuena te quería disponible ser gracias Benja De la Rosa

Voz 9 08:54 hace poco oro queda un beso o grafía