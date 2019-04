SER Historia: Notre Dame (28/04/2019)

Voz 1 00:00 se historia con Nacho Ares

Voz 0772 00:23 el sonido del agua enfriando la piedra el sonido de las voces es de los bomberos intentando pasarse de la manera más acelerada posible órdenes e informaciones unos a otros en el interior de la catedral y sobre todo las sirenas el clamor de la gente entre llantos sorpresa incredulidad todo alrededor de la catedral de Notre Dame

Voz 2 00:49 el pasado quince de abril

Voz 0772 00:51 es un momento convulso para la historia de Occidente algo que muchos cuando estábamos viendo en televisión prácticamente en directo no lo creíamos porque se nos tocaba quizá uno de los aspectos más internos más sensibles también del ser humano nadie puede negar el significado real que tinte un monumento como la catedral de Notre Dame es parte de nosotros mismos es parte de nuestra historia es parte de nuestro recuerdo nuestro legado independientemente de la fe religiosa que se tenga nosotros vivimos en un continente en un país que está construido sobre los mimbres de unas creencias no podemos dar la espalda a ello ni mucho menos intentar alegrarse como ha habido más de algún estúpido de las desgracias ajenas por circunstancia es como las que se vivieron en Notre Dame a este tema fascinante desde luego intentar explicar cuáles son las causas simbólicas históricas que refuerzan la importancia de Notre Damme para nosotros como seres humanos del del siglo XXI a ello vamos a dedicar como digo él Cronovisor de nuestro programa como siempre en dos horas en las que intentaremos hacer un poquito más de historias

Voz 0772 02:20 SER Historia hoy vamos a tener un programa que lo vamos a focalizar en la primera hora practicamente al recuerdo de Notre Dame de esa catástrofe que por suerte se ha podido paliar en gran medida en uno de los mayores símbolos que tiene Occidente a lo largo de la historia vamos a hablar precisamente de la historia de esta catedral también hablaremos de los vestuarios de las gárgolas que no solamente protagonizan muchos de esas figuras más conocidas de Notre Damme sino de otras catedrales góticas también tendremos tiempo para hablar de el papel de las mujeres en la historia de la ciencia de la historia de la aviación y en concreto de la desaparición del vuelo diecinueve a mediados de los años cuarenta el código románico hay infinidad de temas más como siempre aquí en dos horas repletas de Historia soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 03:35 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 0772 03:41 pues fíjate teníamos pensado hacer otro Cronovisor pero los acontecimientos de la semana pasada Nos han hecho cambiar el tema porque yo estaba en León te juro que se me saltaban las lágrimas viendo las imágenes que se estaba viendo en la en la BBC

Voz 6 03:57 no me extraña yo creo que todos entramos en un estado de consternación porque también lo vi prácticamente en directo me mandó un pasa a un amigo al príncipe no te lo crees porque bueno ya está en la clásica broma no o el clásico atentado que luego resulta que no es verdad inmediatamente puse la televisión cuando en ti ciertos canales estaba refrendar artista de cobre para ser una broma está muy bien orquestada y ahí te quedas un poco perplejo no viendo cómo las llamas estaban al tanto es a esa altura me temí lo peor índice me teme que la estructura se iba a derrumbar y que nos íbamos a quedar sin un icono medieval artístico y sobre todo con el alma de Francia no que es la catedral de París al final

Voz 0772 04:35 es también un poco el alma de de de todos nosotros detrás de tantos claro porque no es no es patrimonio sólo de los franceses sino es un símbolo que me atrevería a decir del que hemos mamado y bebido nuestra propia Tura ya se sea creyente o no que yo no soy ni creyente ni no creyente yo no voy a misa ni nada parecido oí si tengo que criticar crítico a la Iglesia como institución pero desde luego que eso es el legado más que de una institución de de millones de fieles que trabajaron con una idea Icon unas creencias que en definitiva es lo que hemos heredado nosotros en lo que somos nosotros no

Voz 0680 05:07 totalmente de acuerdo cuanto algo se destruye no se quema de esta envergadura no se quema un lugar cualquiera ni siquiera

Voz 6 05:16 una catedral cualquiera porque bueno hay catedrales hay muchas no bueno estos la catedral gótica muy bonita pero no pasa nada es que hay lugares que son más que lugares son iconos son símbolos son tótems son arquetipos es decir está representando una parte el alma de Francia pero también una cosmovisión una forma de entender el mundo la espiritualidad la religiosidad en la Edad Media y cómo se gastaron auténticas fortunas pero que para que asombra a los ojos es decir son catedrales que están hechas no sólo para mirar o admirar sino también para saber ver entonces a partir de ahí cuando hay una serie de símbolos que se destruyen mucha información pues cada sesgada para las generaciones que vienen esos una pena porque es cierto que parece que entonces se quejan más por evidencia de una catedral que por la muerte de los niños de hambre en África no se pecamos un poco la demagogia una cosa son cosa yo tras otra diga aquí estamos hablando de una obra arquitectónica de una obra de arte pero de algo mucho más es decir todo una construcción espiritual todo una herramienta de conocimiento y por supuesto pues todo un libro pero que hay que saber interpretar y de hecho en este Cronovisor comentaremos algunas de las claves algunos de los símbolos que alberga que en poco también son representativas de las demás catedrales góticas tanto en Francia como en España por supuesto en el resto de Europa

Voz 0772 06:34 hace unas semanas en el Cronovisor que hacíamos en San Juan de la Peña el yo comenzaba hablando bueno manifestando no mi opinión de que la historia es una ciencia en donde dos y dos no son cuatro sino que son cinco y allí una unidad extra que es lo que le da ese factor humano esas creencias esa cultura esa idiosincrasia que en definitiva es lo que nos une a todos lo que nos da cuerpo y forma y en este caso pues es la la propia Catedral no que no somos de máquinas que comen procesa ni de ponen sino que tenemos sentimientos y tenemos pues a un bagaje una trascendencia estos monumentos estas ideas en definitiva esta filosofía es la que nos hace humanos

Voz 0680 07:15 totalmente eso es que no se inmutó con

Voz 6 07:19 estas llamas no con esta destrucción con independencia de las creencias estos va más allá no de que tú seas católicos has Cristiano óseas budista osea

Voz 0772 07:28 me estará igual pasa igual por ejemplo si sufre un monumento por ejemplo en mi caso que Egipto luego monumento faraónico pues claro que se me saltan las lágrimas igual yo no tengo que ver nada con la religión de Amón y de rango Seris sabes qué es exactamente lo

Voz 6 07:40 lo mismo cuando se destruyeron aquellos Bud hasta cuerdas con dinamita en fin con el da es y con todas esas burradas que se hace porque por desgracia cuando son atentados aquí bueno práctica queda descartado que un atentado al final así

Voz 0680 07:54 todo un error con pues es una chapuza con el soplete

Voz 6 08:00 como consecuencia pues ha ocurrido lo ocurrido pero cuando es un atentado todavía te duele mucho más porque de forma intencionada cómo puede haber gente que vaya a destruir lo que es los cimientos de una cultura de una sociedad las creencias y sobre todo lo más sagrado que tiene un pueblo que está representado en esa parte material que son las catedrales pero que es mucho más que una catedral como te decía es mucho más que un lugar mágico es mucho más que un lugar sagrado mucho más que un lugar de poder entonces cuando encima se hace de forma intencionada había te da más rabia porque des cómo puede llegar la estupidez humana tal grado tú pongas una bomba en unos budas de pongas una bomba en una catedral o como quiere no como querían antes los el ISIS no que uno de sus objetivos será destruir la pirámide de Keops en Egipto se quejan con eso qué satisfacción puede que Dios puede a dar el beneplácito a esa descripción que absurdo que estúpido y sobre todo pues eso que idiotez es la que albergan muchas mentes humanas para que en este caso que no ha sido una tentado sí que hubo gente que ese río se mofó de la destrucción de esta catedral

Voz 0772 09:00 lo que te digo hay gente que solamente come rodó piensa iba al baño no sirven para más de si no da más de sí pues si te parece Jesús cuál es la fecha que nos propones en este Cronovisor para recordar un poco el el entorno de Notre Dame

Voz 6 09:15 Nos vamos a hablar de media la fechas el diecinueve de marzo de mil trescientos catorce

Voz 0772 09:54 nota gradas no tan exageradas como veíamos estos días en el incendio de de la techumbre de de Notre Damme pero hasta dónde hemos traído porque la la catedral la tenemos aquí al lado

Voz 6 10:05 bueno pues estamos precisamente en eso en una al lado de la catedral que se está construyendo en estos momentos la catedral empieza a construirse la primera piedra en mil ciento sesenta y tres en este momento todavía se está construyendo todavía le quedan unos cuantos años hasta mil trescientos cuarenta y cinco para terminar la más obreros de una forma oficial ya sabes una catedral no setenta que pero ahora estamos en momento histórico importante en la ejecución de uno de esos hombres que ya que ha hecho correr ríos de tinta hay pues como inspiración de muchas novelas Jack este Mulet has de como bien sabes fue el último Gran Maestre el vigésimo tercer gran maestra de la orden templaria ir ya habían muerto otros cuantos en fin la orden ya se había disuelto ya sabes qué es

Voz 2 10:44 todo obra de dos pregón

Voz 6 10:47 tres caían en aquella época por una parte el rey de Francia Felipe IV el Hermoso por otra parte Clemente quinto que era el Papa que por entonces tenían la sede en Aviñón para los dos se encarga de destruir esta orden que por entonces les era bastante molesta ya este hombre que este mole por representaba un poco lo mejor y lo peor de la orden de los Templarios acaban como solían acabar en aquella época quemándolo entonces porque hemos traído a colación porque nos hemos acercado nuestro Cronovisor a este momento quema no es más o menos conocido este diecinueve de marzo de mil trescientos catorce parco cuando están preparando la pira la pira funeraria cuando están a punto de quemarlo ya que es de pole que está pues imaginar fama el ICO fin molido por los golpes y por las torturas que había sufrido durante estos últimos años el pide un último deseo pide que ya que elevan a quemar que le orienten mirando hacia la catedral de Notre Damme que en ese momento estaba construyendo

Voz 0772 11:41 era un símbolo de aquella época son catorce y todavía no estaba acabada

Voz 6 11:44 esa camiseta porque ten en cuenta que la catedral no se construye

Voz 0772 11:47 de la noche a la mañana se hizo más

Voz 6 11:50 antes había una catedral románica que antes había una iglesia rige a que antes había incluso dicen que un templo romano dedicado al templo de Júpiter y que antes había hay aquí viene lo curioso y luego lo podemos desarrollar un Isern un templo dedicado a Isis contó la iconografía que representa ISIS como Virgen Negra como Horus en su regazo luego la trasposición de Jesús en el regazo de que la Virgen con lo cual es una capital París que ya tiene sus tendencias históricas pero en este momento ya que demoler como católico que es el no entiende porqué acaban con su vida y cómo acabaron con la orden porque desde luego ellos sí que está a van sellando un poco los preceptos católicos pero bueno envidias por cuestiones económicas puestos de influencia por conspiraciones acaban con el pues último deseo es es por lo menos mirar a la catedral de Notre Damme el verdugo acepta a regañadientes porque ya tenía preparada la pila tiene que cambiar los haces de leña en otra de creció pero sí que le conceden su último deseo y aquí veré dos datos muy significativos Nacho por una parte el verdugo que es un experto que es un auténtico profesional

Voz 0680 12:55 lo bueno sabe como es él

Voz 6 12:58 el sufrimiento de morir a alguien quemado lo que buscas un haz de leña húmeda por qué porque sabe que con la leña húmeda provoca mucho humo ya antes de que su carne sea devorada por el fuego ha muerto asfixiado bueno una especie de muerte mucho más benévola pero el prebostes que estaba ayer es decir el que mandaba en la ejecución le dice que no que sufra que no ponga leña húmeda y que sea leña seca para que al final sí que eso consuma chamuscado con más dolor con más sufrimiento con más

Voz 10 13:32 mía

Voz 6 13:33 en otro incidente es que esto ya es leyenda es cuánto ya que este pone cuando ya está a punto de ser devorado por las llamas cuando todavía tiene consciencia lanza su famosa maldición mirando ya te digo Ana catedral de Notre Damme pero lanza la maldición aquel a estos dos hombres que te acabo de comentar les emplaza en el término de un año aquellos dos tanto al traidor Felipe IV como al que ha bueno pues un poco prostituir la Iglesia según él a Clemente quinto les emplaza al tribunal de Dios en el plazo de menos de un año como efectivamente ocurre esa es la maldición de jazz de mole por eso luego sea ha dicho muchísimas cosas sobre la efectividad de esta leyenda sobre si realmente ocurrió es verdad que la dinastía de los catetos desaparecen cuando al final ese gen mutado el último Rey la Revolución Francesa que ya lo hemos comentado que no en la plaza de la Concordia en la Plaza de la Revolución y ahí es cuando dice que esa maldición de jazz PC Molés se cumple de una forma definitiva hasta el punto de que alguien recoge la sangre no de Luis XVI sí dice por fin ya ha sido vengado justo en ese momento bueno pues la maldición empezaría en este momento que estamos ahora como ves un Cronovisor lo podemos juntar con el otro todo tiene un sentido todo tiene un propósito pero que importante que el símbolo que está presidiendo esta ejecución este momento histórico es ni más ni menos que la catedral otredad que se está construyendo en este momento y que el mil trescientos cuarenta y cinco es cuando se acaba de una forma oficial

Voz 0772 14:55 fíjate que la historia de las catedrales como tú decías no es una historia que tiene un inicio y un fin determinado sino que son monumentos que se van rehaciendo van reconvirtiendo Se van rey interpretando se van añadiendo se van quitando y en ocasiones también se van destruyendo y es lo que te miembros muchos no que el pasado quince de abril La la catedral de Notre Damme pues colapsara y acabará pues un estado absolutamente ruinoso que obligara a la construcción de una de una nueva nave gran nave de un nuevo edificio y es algo que a lo largo de la historia han sufrido muchas otras iglesias muchas otras catedrales si te parece Jesús vamos a escuchar a Gilles son que es historiador que nos habla un poco de los mismos problemas pero que hubo hace muchos siglos en la catedral de San

Voz 11 15:43 onírico que en el año mil ciento noventa y cuatro Se dice que el fuego devasta el conjunto de la catedral de Sartre aunque tal vez haya que suavizar los términos porque en realidad las llamas sólo afectaron a una parte del edificio no clérigos exagerar en el carácter apocalíptico del incendio para que la reconstrucción de la Iglesia se iniciara cuanto antes lo más importante era que las reliquias se había salvado ese era precisamente la razón de que quisieran que la catedral se reconstruye la de inmediato

Voz 0772 16:23 lo comentaba esta historiador James pues son el sentido de que son son reliquias espera en sí mismas no no pequeños objetos que no recuerdan abusando de la figura de Jesús de la Virgen de los Ángeles hay cosas supera esperpénticas no pero el el el edificio en sí se convierte en un objeto absolutamente sagrado de vital importancia para comunidades y en este caso como decíamos ahora la para para la cultura de ahí el el el entusiasmo a mí me emocionaba también ver allí a la a la gente rezando y llorando a al alrededor de de Notre Damme pues para que cesaran las las llamas no se me Puerta de la Carne de gallina recordando las las imágenes en la en la televisión es lo que a pesar de todas las brutalidades y todos los problemas que tenemos con la guerra en la la catedral de Reims también en los años cuarenta después de la Segunda Guerra Mundial que fue bombardeada Se reconstruyó es realmente esos aspectos en donde te das cuenta de que estamos todos unidos estamos todos juntos somos humanos

Voz 6 17:22 somos humanos por suerte todavía somos conscientes de que somos seres humanos Hinault bestias que al final si te genera una insensibilidad todo esto es que algo está pasando alguna tara tiene la humanidad por suerte todavía la gente sigue emocionando Silvestre metiendo sigue orando por colaboraciones internacional son los solos del ámbito cristiano pero fíjate cuando tú decías que la propia catedral es una reliquia voy más allá Nacho incluso la propia catedral es un talismán ya sí fueron concebidas en su origen las catedrales chateo son auténticos símbolos religiosos pero son como herramientas precedente para trascender para ponerte en contacto con la divinidad lo es

Voz 0772 18:00 hay que ser tu libro tu último libro exacto

Voz 6 18:03 hemos Un Cronovisor sobre los talismanes bueno pues la propia catedral en este caso no tarda es es un talismán además Tetro hay reliquias ya sabes que la túnica de San Luis

Voz 0772 18:14 la corona de espinas sin sin ningún así

Voz 6 18:17 Ana gracia y que yo lo pensaba

Voz 0772 18:19 la de que que vale pues es que nadie nadie admite que eso sea así sabes que sean las reliquias que que tiene la esa etiqueta pero son elementos mágicos que a lo largo de de de siglos de de miles de años la la gente lo ha creído lo ha respetado y merecen ser salvados como tales la idea salvaron

Voz 6 18:35 salvaron un clavo de cree esto será igual ya sabemos que los clavos las espinas la Corona hace todo eso son falsificaciones medievales de reliquias era igual lo importante es la fe la carencia que tu depositadas en eso bueno gracias entráramos por ejemplo las siete mil reliquias que tenerles Corea se salvarían muy pocas eso es lo de menos lo importante es que el propio o la propia estructural el espectáculo es un talismán hasta el punto de que siempre los franceses ha pensado que mientras esa catedral esté en pie nada malo podrá pasar y entonces aquí viene también esas curiosidades esos guiños históricos que se dieron en el momento te acuerdas que unos días antes retira unas cuantas estatuas estatuas de los apóstoles pero también gárgolas a unas qué función tienen y qué función tiene también las estatuas que están alrededor en la cornisa de un edificio sagrado

Voz 0772 19:21 proteger proteger pues eso cuando eso solo

Voz 6 19:24 se retira que tengo es una leyenda urbana no pero bueno es muy romántica y muy apetecible contarla cuando eso lo retiras es cuando ocurre la desgracia es decir quitas un elemento de protección quitas un escudo energético José Marley y en ese momento se produce la desgracia par pues eso los franceses los que saben leer entre líneas y además la catedral es simbólica al cien por cien lo interpretaron así dice justo lo retiran y aparece algo muy llamativo ITA cuenta Tomás Nacho Cain poca gente que lo sabe ese mismo día el quince de abril se produce un incendio en otro de los iconos de la religiosidad en el mundo en este caso estamos dando de la mezquita de Al Aqsa dentro de la explanada de las mezquitas en Jerusalén es verdad que fue un incendio que se sofocó rápidamente en un de

Voz 0772 20:03 él es más pequeño no fue algo más portero dos

Voz 6 20:06 tú sabes muy bien igual que yo que no existe la casualidad le costó en ese momento casi a la misma hora se producen dos incendios en dos iconos del mundo sagrado del mundo religioso uno del mundo musulmán y otro del mundo cristiano los dos por suerte han sido sofocados uno ha tenido más daños que el otro los dos van a seguir adelante pero nada es casual es decir es como que si determinadas protecciones tú las quitas lo del dejas una vulnerabilidad que es muy peligrosa no entonces pues látigos son detalles que pasa pesa percibidos que forma parte de la intrahistoria que no tiene mayor importancia salvo comentarlo aquí en una especie de tertulia de salón pero son muy llamativos cuando tenemos sobre todo ese concepto holísticas o de lo que es una catedral de lo que intenta proteger de las energías que hay se manejan porque dentro de una catedral como tú lo sabes bien están las energías lumínicas las sonoras las energéticas telúrica las cósmicas hay muchísimas cosas Si uno de esos elementos tú lo quitas se desequilibra ISIS se desequilibra pueden pasar cosas el caso ha sido un accidente fortuito pero siempre hay algo hay en lo que tú tienes que tener siempre la máxima atención la máxima consciencia de que la catedral es mucho más que una catedral Si algo se quema si se quemaran la catedral entera sea la de León la de Burgos ha de chárter sola ante pares algo en nuestros está quemando porque tú lo decías muy bien todos tenemos una especie de sintonía de simbiosis de armonía con lo que nos une y nos une a todos la divinidad y la divinidad se manifiesta ser presenta con basílicas catedrales con ermitas con mezquitas o con lo que tú quieras siempre con algún templo que no reconduce con la religión religión como tú lo sabes bien ecológicamente significa relegar unir te contigo mismo únete con la parte sagrada divina que todos tenemos

Voz 0772 21:50 lo que ha sucedido este quince de abril en la catedral de Notre Dame en los que somos de León hay metemos la cuña de nuestra hacía edad no podía faltar no puede faltar ya lo vivimos en el año mil novecientos sesenta y seis con un con un incendio en el que sucedió prácticamente lo mismo se quemó la techumbre de madera y las bóvedas de la de la catedral es lo que impidieron no que colapsara todo fue pero el otro día las crónicas nuestra compañera Ana Caballero a través de las redes sociales compartió algunos enlaces hay uno que recomiendo desde aquí cojines de León punto com donde aparece muchas fotografías y en nace de un vídeo a Youtube en donde aparecen también imágenes de de este de este incendio decidió como como decía lo mismo no es el momento en el que es la crónica de de los periódicos como absolutamente todo el país toda España se puso de lado de León para intentar salvarla a la catedral no fueron bomberos de de todas las regiones de lo que hoy es Castilla y León incluso de Torres jo de la nave de la de la los americanos de tanto de Torrejón como de del sur en en en Andalucía avisase Se removió absolutamente todo para que para que ese salvará la catedral como así fue finalmente no y además los bomberos actuaron de la misma manera inteligente que hicieron en París como Donald Trump que decía que había que mandar un hidroavión para tirar agua y los bomberos de León ya en el año sesenta sabían que era mejor dejarlo quemar la techumbre refrescar como se pudiera porque el agua

Voz 6 23:20 sí

Voz 0772 23:20 el exceso de agua iba a hacer que la la piedra pues es ensanchar hay acabará colapsando sobre sobre las madres no

Voz 6 23:27 hombre está bien los consejos de Donald Trump

Voz 0772 23:29 personas que por su ecuación fuerte electorales claro por tipo de motivos mejor que no consejos y mejor que no sé si gana esos el pensaba Si el tío dice esto sido un tuit a bote pronto esto es capaz de apretar el botón rojo y todos a tomar por saco caro vacía las bravas pesarlo

Voz 6 23:48 hombre que decías de la Catedral de León porque bueno que lo que más daño ha sufrido la techumbre de la catedral de de no tardar Isaacs que se llegaron a utilizar en su momento la mayoría de cosas son del siglo XIX en el siglo XIX con el arquitecto que por cierto era masón y por lo tanto también tenía una forma de no vender esta catedral pues con esas claves masónicas y simbólicas cuerpos cuando se quema toda esa techumbre en su momento se llegaron a utilizar o talar mil trescientos robles techo cada una de las oigas Herat un árbol un roble distintos a una auténtica burrada en una deforestación tremenda que no se va a hacer ahora evidentemente porque eso ya sería un atentado ecologista pero bueno para quedamos la importancia que tenía no tanto la aguja la flecha como se llama No esos noventa y seis metros de altura como toda la techumbre de madera estaba hecho eso de mil trescientos robles que segaron catalán en su momento es verdad que la mayoría de las cosas que se ha quemado esto es muy importante resaltar no son del siglo XIX con la Revolución Francesa en mil setenta noventa y tres hubo bastantes destrozos robaron quemaron no tenían otro concepto de la religión y ese es el gran problema no cuando mezclas la política coral eligió sobre todo cuando no respetar las creencias de los demás prácticamente todo se hizo en el siglo XIX prefiero todo lo que es la parte estructural de madera lo que es la parte ahora está claro que todo procede desde el siglo XII en adelante entonces pues por suerte me refiero cae la mayoría de las cosas importantes incluido los receptores incluir incluso el órgano hay tres órganos pero logra no precisó si que han salvado las torturas he mantenido ha mantenido gracias a lo que innova en su momento el arte gótico que fue votantes circundante por los votantes al hacer que las paredes la ese pudieran sujetar por la la techumbre tal elevada catedrales góticas está permitido también que el PSOE haya distribuido no se haya derrumbado las torturas y que todo al final ese arte gótico es el argot tiene una preponderancia en el futuro incluido este este milagro de que la la estructura sabía mantiene intacta

Voz 12 25:51 las catedrales góticas no tienen paredes burguesas los tirantes las bóvedas y los pilares de piedra son una estructura que se sostiene Sola la estabilidad de ese esqueleto es el mayor desafío para los constructores a diferencia de los edificios del románico los del gótico se caracterizan por la filigrana y la ligereza con unos pilares que soportan una fuerza descomunal si no se dirigieran Biden esas fuerzas partiría en los pilares por el empuje que ejercería hacia los lados como las patas de una mesa con demasiado peso encima así que hay que desviar las por medio de los votantes y contrafuertes que tienen cimientos propios a lo largo de toda la construcción sus funciones en recoger la presión son elementos estructurales fundamentales no un mero ornamento

Voz 0772 26:43 en este documental gigantes del gótico nos explicaban un poco lo que decías ahora no Jesús coronó la importancia de esos elementos arquitectónicos nuevos para sustentar una nave que también un edificio también estaba plagado de de esos símbolos de esas imágenes que en ocasiones también caracterizaron la iconografía del del románico lo que en estos días hemos podido ver no en en algunos en algunas fotografías en en la prensa en escenas el pesaje del alma a así costase ya que nos recuerdan a otras culturas ancestrales más novelas que esto por favor

Voz 6 27:24 pues así que si entráramos ya un poco en la simbología bueno fíjate que Canalis una obra

Voz 0772 27:29 en ambos si yo sé que

Voz 6 27:31 en tu programa se ha hablado bastante de eso

Voz 0772 27:34 José Luis Corral hicimos una vez

Voz 6 27:36 pero el primer testigo con él pero en aquella habrá que el publicó en mil centros veintiséis de las catedrales ya hablaba desde un punto de vista al químico de los distintos elementos que componen esta catedral no no vamos a entrar ahí si realmente está representando la gran obra o la piedra filosofal es verdad que hay muchos elementos que nos indican que es verdad que no el siglo XIX caraza Saviola y a otros arquitectos hay muchas claves masónicas que se pueda interpretar probar lo que es verdad es que tiene como tres grandes puertas de una de las puertas sobre todo el pórtico central en el frontón dentro de la puerta

Voz 10 28:12 de el Juicio Final

Voz 6 28:14 que es posiblemente el más llamativo no porque ves cómo se representaba el infierno en aquella época no como los reprobó como es su alma era pesada y al final eran devorados por una bestia no le veía tal y como los que se salvaba pues tenía les esperaba allí un Angelico con arpa Si cosas similares con lo cual par de que eran pocos osos hacia lo que nos presentaban y un poco morboso el infierno que representaba pero antes antes la costase a que tú acabas de comentar que es la pesada el alma de este caso hay un ángel no dicen quienes pero evidentemente deberías esas Miguel que es el representante de este pesaje de almas en el fotos como un plagio entre comillas

Voz 10 28:55 de representaciones me anteriores

Voz 6 28:57 tú no sabes bien en Egipto era Ubis el que hacía esa labor estaba la diosa Amat y luego estaba el la bestia que devoraba a aquellas personas que no habían sido virtuosas a lo largo de eso

Voz 0772 29:11 bueno es una balanza aparecen el pasaje ciento veinticinco el mal llamado capítulo de del Libro de los Muertos donde nubes como dices introduce al difunto en el salón del Reino de Osiris ahí está el dios Tot el dios de las humanidades del arte de la magia para tomar no nota del resultado del pesaje del alma in el ese realiza pues con una balanza con dos platillos en uno está la pluma de la Dios Samat que es la diosa del orden de la justicia de la verdad de la edad y en el otro se coloca el corazón lógicamente el corazón no puede pesar menos que la que la pluma de la todopoderosa Dios Amat tienen que pesar exactamente lo mismo una pesa más el corazón que la pluma es que está cargado de pecado es que es la misma idea que heredamos nosotros en nuestra tradición judeocristiana ir al lado esta ese monstruo la Mut que es una suerte de mezcla de cocodrilo hipopótamo en León que es el que el devorador Sagan hombre la traducción que podemos adaptar que se encarga de de lo peor que podía sucederle a un egipcio que es la segunda muerte no solamente haber muerto una primera ocasión sino no pasar ese juicio de Osiris no que era lo peor es exactamente las mismas ideas que hemos heredado nosotros en nuestra tradición judeo castellano

Voz 6 30:27 es la tesis de Canel es la ACS de cristal ya por ejemplo de tantos y tantos investigadores diciendo que muchas de esas ideas no son autóctonas no son genuinas del mundo cristiano sino que proceden posiblemente de Mesopotamia también proceden de Egipto es importante porque hay también sabiendo mutado Dion eh la simbiosis te viejas ideas que Separ reciclando y que en el fondo Si son ideas universales se tiene que representar distintas formas con independencia de los siglos que haya pasado bueno pues este es un ejemplo no de lo que podíamos ver en esta catedral de Notre Damme pero es que también se puede ver el zodiaco fíjate no está hablando de una prestación astro no la astronómica a la vez no hay catedral de de cada no trabajan además al culto a la Virgen muy interesante porque está dedicada a la Asunción de la Virgen el quince de agosto que a su vez todos los elementos que se de discurrió por ejemplo luchar y que Javier Sierra es en su novela Las puertas templarlas a su vez son catedrales no sólo ésta sino muchas más a mí es a ver ese ley que representan en en el suelo lo que sería larga la constelación de Burgos un dato muy interesante porque eso indica de que no son elementos aislados cada perdedora cata llamas también pasa de España exacto cosechó un estudio también sobre las catedrales góticas y aparece algo similar a lo que ha pasado en Francia Capek la catedral es una especie como de nada como

Voz 0680 31:49 de elemento de información

Voz 6 31:53 único por sí mismo pero nave parte de una información que sólo puede entender si las relaciones con las demás catedrales que se construyeron prácticamente a la vez sabes que más o menos entre mil ciento cuarenta mil doscientos setenta se construye más de cien catedrales y días entonces todo tenía una finalidad algunas de ellas representando la constelación de virus la de Burgo la que representa a la Virgen con la explica que la estrella principal no es tanto a la catedral de Chartres con su laberinto que por cierto todas ellas tienen un laberinto la catedral de Notre Damme desapareció hace tiempo pero algunas de siga manteniendo el laberinto que lo llamaban el camino de Jerusalen era aquel camino que hacías aquellos que no podían era peregrinando hasta Jerusalén por los peligros llena instancia evidente Cavia pero al en petit comité sí que podrías hacer ese peregrinaje y conseguir las mismas indulgencias que hubiera sido a Jerusalen esos laberintos ésa zodiaco estas y costase a todo esto en clave global enclave al química en clave Sota Erika nos está dando una información es una catedral en este caso las de la que estamos hablando es más que una catedral es más que un lugar de oración es todo una escalera al cielo porque hay te pones en contacto con la divinidad

Voz 0772 32:58 además muy yo estoy seguro de que muchos de los que nos están escuchando estarán pensando vaya gilipollez con perdón esto de relacionar el el Zodiaco con con otras culturas de del pasado Egipto por ejemplo este pesaje del alma bueno eso es una cosa muy mística muy misteriosa no no hay ciclos publicaciones científicas Egipto lógicas como cristal es noble Kut que no pasa por ser precisamente de un punto menor en la Historia la egiptología en Francia que murió hace poquitos años la mejor egiptólogo que ha tenido Francia en en el en su historia que ha publicado muchos trabajo sobretodo centrado en la iglesia de vez en ahí donde vemos estos estos iconos esta iconografía y lo relaciona pues con con esos y con eso conocimiento ancestral de los de los antiguos egipcios no son datos tangibles que medibles que es que están ahí que nos ayudan a ver esa conexión no que vemos entre las culturas del pasado y el presente porque Notre Damme como decíamos ahora no es efectivamente acabó de construirse en el siglo XIV pero sigue siendo parte del presente

Voz 6 34:03 se ha quise podría aplicar un refrán Nacho es que no hay más ciego que el que no quiere ver si no quieres ver este tipo de claves de simbología sino quieres ver que una cátedra al es un modelo a escala de la propia creación sino pero es ver que es una seis Mundi dónde está lo subterráneo donde está la superficie donde está lo cósmico no ha prestado con las agujas pues entonces pues vale no te enteras de la misa la media nunca mejor dicho cuando hablamos de una catedral yo creo que hay que tener esa la amplitud demente tener las antenas desplegadas darte cuenta de que además de lo material lo que podemos ver tocar y fotografiar hay otro mundo espiritual más sobrenatural más intangible pero igual de efectivo igual de real entonces y lo vemos desde la perspectiva yo creo con este Cronovisor hemos intentado dar una somera idea las catedral ya empiezan a adquirir otra dimensión es cuando empezamos a entender un poco su significado cuando entiendes algo igual que pasa cuando tú entiendes las reglas de un juego de piezas a divertir empiezas a notar que realmente a esas vibraciones esas energías que están a que de una forma inmanente las empiezas a apreciar las empiezas a disfrutar insistimos una vez más con independencia de tus creencias una cosa es que tú seas de una determinada religión y otra cosa es que sea sin culto que estamos hablando de que informa AP entran a catedral y entra con el conocimiento adecuado si además tienes este tipo de claves que acabamos de dar pues mucho mejor porque la información siempre te hace disfrutar y ser mucho más feliz en el enclave en que te encuentras

Voz 0772 35:29 claro porque estas vivencias les puedes tener dentro de una catedral dentro de una sinagoga hará dentro de una mezquita ya es parte del conocimiento no esa unidad extra que decía yo antes que nos hace humanos nos hace en definitiva protagonistas de la de la historia porque y es muy satisfecho de cómo ha quedado este Cronovisor dedicada a Notre Dame ya tenemos más cortes dicho a José María que los dejar ahí que no que no los utilizara que no me gusta me gusta así que yo creo que hemos estado los dos puesto hablando de de esta grandísima catedral de Notre Dame en París que como el Ave Fénix va a resurgir de sus cenizas aunque sean unas poquitas la que arriba en el en el tejado y dentro de muy poco seguramente seguramente va a brillar con el mismo esplendor la tal y como lo ha hecho hasta ahora Jesús Callejo coronó una UTA muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más hacer un poquito más de Historia

Voz 6 36:27 muchas gracias a T hasta la próxima semana

Voz 13 36:47 general Spínola pronto dispondremos de dineros para continuar con la

Voz 14 36:51 toma de la ciudad accionar son buenas noticias comandante desde luego pero mi querido amigo vos sabéis que la toma de vida

Voz 0772 36:57 se requiere algo más que dinero

Voz 15 37:00 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 16 37:10 góticas gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores como pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología llega mientras moderna rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi mil años

Voz 0772 37:48 comenzamos este el bloque de Ser Historia lo hacemos escuchando en Francia tanto de este documental de National Geographic que titulado Los secretos de las catedrales en donde se nos habla precisamente de esos métodos maravillosos que en el medievo tenían los arquitectos para levantar esas enormes paredes de cristal con esas techumbre es decoradas en ocasiones con con elementos que hoy podemos entender grotescos o que no nos encajan un poco con la mentalidad de la época aunque realmente si empezamos a leer entre líneas vemos documentación no os vamos a sorprender no por la realidad histórica la realidad incluso psicológica me atrevería decir que hay un poco detrás de ello en mis manos tengo el bestiario de las catedrales publicado por Almuzara un libro que dentro de muy poquitos días podemos disfrutar todos ya nuestras nuestras tiendas y que recoge un poco la idiosincrasia que hay al Fedor de la estética el simbolismo el significado de las gárgolas que hoy por hoy como sucede en Notre Dame han convertido prácticamente el protagonistas y en iconos de estas construcciones

Voz 1887 38:54 hola qué tal Nacho Mario lo

Voz 0772 38:57 la primera pregunta yo te conozco desde hace muchos años vinculado al mundo antiguo llevas una página web blog maravilloso que se llama Mediterráneo antiguo de dónde viene esta afición también por los misterios de las catedrales y la simbología de las gárgolas que vamos a desarrollar en estos minutos

Voz 1887 39:13 como dices yo estoy más especializado en el ámbito del mundo griego el antigüedad pero fui director durante cinco años de la revista románico fue un proyecto pionero de divulgación sería de arte medieval en que se abordó en España y que bueno pues después de haber formado parte del consejo editor que tuve la suerte de poder dirigir yo accedía a trabajar como director de esta publicación por qué el románico digamos que es una especie de coctelera en la que se recoge la iconografía anterior hice la dota el nuevo mensaje al mensaje el cristianismo pero las formas en muchos de los casos no recuerdan al mundo antiguo de hecho la palabra al románico acuñada por Charles Boyer del viene precisamente de arte romano no porque la estructura arquitectónica de la Iglesia romana románicas recuerda a algunos elementos arquitectónicos de época romana sobretodo en el primer románico no así que por ahí vienen los tiros

Voz 0772 40:14 bueno el pasado quince de abril y bueno pues éramos testigos con horror no de del incendio de la techumbre de la catedral de Notre Damme como decía ahora algunas de sus gárgolas son prácticamente la seña de identidad no de de esta catedral yo no sé si tiene información de el de el resultado de cómo han han podido sobrevivir au solventar el el el fuego algunas imágenes del interior de la Iglesia pues dentro de lo catastrófico que ha sido el el fuego nos permitían ver que realmente pues el edificio como decía Joan un comentario y redes sociales ha aguantado como una verdadera Jabato no coman coman res existido a las gárgolas de Notre Dame el fuego

Voz 1025 40:54 en yo no soy muy experto en

Voz 1887 40:57 en su arquitectura medieval pero sí que ha seguido el tema con la lógica preocupación de todo amante del arte por lo que he leído por lo que me han dicho algunos amigos que sí que son especialistas en la materia las gárgolas fueron retiradas pocos días antes de del incendio porque precisamente estaban en tareas de restauración motivo por el cual parece ser que se iniciaron las llamas no entonces las gárgolas habían puesto a salvo por lo que parece lo que ha afectado fundamentalmente ha sido la techumbre el famoso bosque de madera que que estaba por encima de las bóvedas góticas la aguja que era una construcción del siglo XIX que de que se estableció allí dentro de lo que era el proyecto de de restauración de Violet Le Duc que también se vino abajo

Voz 0772 41:47 algunas de estas imágenes como como decías el propio título de tu libro no el bestiario de las catedrales esas figuras un poco grotescas llama la atención no cómo nos enfrentamos Casia monstruos de de practicamente mitológicos no del mundo lo clásico del mundo mucho más antiguo pero que también en realizaron un poco en las querencias de los miedos de la Edad Media no

Voz 1025 42:13 precisamente por ahí empezó mi gusto

Voz 1887 42:15 por el arte medieval que yo veía en el arte medieval cosas que estudiaba desde la perspectiva griega no yo veía sirenas Béjart Pías ya he líneas yo decía cómo es posible que estos a estas formas paganas lleguen a al mundo cristiano no en el bestiario digamos que en todas las épocas de la historia hay un bestiario yo distingo entre lo que es el bestiario hilos ves vestuarios los bestiario eso es un tipo especial de obra que se propagan la Edad Media y que es una especie de comentario eh alegórico y de los animales y nos encontramos con el bestiario de Aberdeen y una serie de bestiario en los cuales se comenta que las particularidades de cada animal no es una clave e al alegó horizonte digamos que se hace un establece un paralelismo entre el comportamiento animal y el comportamiento del ser humano desde el punto de vista ejemplifica ante pues si tú quieres llegar ahora al a al reino de los cielos pues comporte como este animal que hace tal cosa o no hagas lo que hace este animal que ese pernicioso no y en este sentido se vacían de forma vacían de significado algunas formas mitológicas como es el caso de las sirenas por ejemplo o es el caso de las arcillas que aparecen como o elementos decorativos que a su vez tienen un mensaje que ya tiene que ver con el contexto cultural cristiano y quedan retazos de lo que significaron el mundo antiguo pero han sido tamizada con una nueva lectura y esto es lo que da lugar también ha a estas criaturas a las que tú te refieres es una especie de de criaturas monstruosas y que que se siembran el terror que tienen en parte esa función hay que tener en cuenta que el bestiario medieval estos vestuarios que comentado conforman a su vez lo que es el bestiario general de la época que es que el el sentido simbólico que tienen las imágenes de los animales en cada época histórica no entonces aquí nos encontramos aunque a veces el bestiario se trata de digamos de realizar un de transmitir el la doctrina cristiana el las gárgolas a las cuales estas referido pues empiezan a proliferar no contestó en el cual hay un gran interés por los vestuarios y por otro lado una gran proliferación de imágenes infernales de los castigos que sufren los reprobó en el infierno y en ese sentido cuanto más aberrante más de forma más fea es la figura que es testigo de nuestro paso por la catedral pues más sensación de amenaza vamos a tener aunque hay que recordar que la función básica de las gárgolas es simplemente la de decorar los las canales de desagüe de las techumbre en la Catedral pero al mismo tiempo se hace que sirven como alimento funcional digamos pues se les dota de una aspecto y eh pues tan amenazante no

Voz 0772 45:34 es lo que te iba a comentar no porque quizás estamos más acostumbrados tú lo conoces perfectamente por haber dirigido esa revista ambientada en mundo del románico en los canarios en el eh las fachadas de algunas iglesias románicas estas figuras grotescas estas escenas aleccionadora es en muchos casos están mucho más cerca del del del testigo no que está a pocos metros por por debajo al pie de la de la iglesia de la ermita sin embargo las catedrales están a decenas de metros de de de altura no se puede también bueno pues a entender quizá un aspecto más decorativo pero buscando también ese momento de instrucción yo de Al aleccionador para eh intentar avisar a que te puedes enfrentar en ese más allá en ese infierno sino sigues los designios de la Iglesia en esta tierra no

Voz 1887 46:23 sí en parte de la lectura podría ser esa también hay que partir de la base de que que tenemos es prácticamente imposible saber que pudieron significar esas imágenes ahora el hombre del medievo nosotros lo vemos con nuestros condicionamientos culturales de hombres del siglo XXI pero es muy difícil saber qué sensación produciría en un campesino de la campiña segoviana una gárgolas de una catedral o un conejillo de una iglesia románica lo que no nos tiene echar para atrás esa sensación es en unos tiene que no no tiene que hacernos que no damos no a la hora de buscar al que significado pudieron tener para eso es bueno echar mano de de las fuentes fuentes escritas e fuentes escritas tenemos de la época el medievo bastantes también de la época clásica y la pasiones explica el podemos concluir que significado simbólico tenían las sirenas las arterias y otra serie de de criaturas de este tipo

Voz 0772 47:18 imagino que están vinculados a una serie de de arquetipos no que el dentro de la mentalidad hay que pensar que en aquella época pues la mayor parte de la gente el noventa y nueve por ciento no sabían leer ni escribir Illa Danza ese trasmitía a través de esas imágenes no pues el la figura del leones la la nobleza la fuerza las serpientes el símbolo del del pecado etcétera son son animales no que están vinculados a una serie de arquetipos a una serie de ideas que son fácilmente identifica identificables o o o elegibles no por parte de de la de del vulgo podríamos decirlo así