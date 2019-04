Acento Robinson: 'Ana Rossell. impulsora del fútbol femenino' (28/04/2019)

Voz 1 00:00 es más esto me hizo ver mi mamá

Voz 1546 00:11 hola bienvenidos acento Robinson ha sido una pionera del fútbol femenino en todos sus facetas en el campo como jugadora era ganadora en serie que ahora preside Club Deportivo tacón pero verán Ana está involucrado el muchísimas cosas y no son todos los pies cuando podemos hablar con la mujer más influyente de la entusiasmo el deporte aquí en España

Voz 6 02:33 en Austria se desarrollan dos campeonatos que fútbol femenino hemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos la única nota optimista es que cuando se casen si se casan cambiarán este juego por una batería de cocina

Voz 0744 02:51 hábleme entre los espectadores del DO no se cuestionaron las palabras de este cronista en mil novecientos sesenta y uno Se puede decir eso de cómo hemos cambiado aunque en el caso del fútbol femenino este cambio no ha sido algo progresivo sino que se trata de una explosión en el siglo XXI el fútbol femenino ha crecido en cinco años tanto como en los últimos treinta desde nacimiento de la Liga en la última década las licencias federativas han aumentado un quinientos sesenta y un por ciento la selección vive sin duda su mejor momento la absolutas ha clasificado para el Mundial por segunda vez en su historia y las categorías inferiores arrasa subcampeonas mundiales sub veinte campeonas europeas diecinueve toda la cantera nacional sub veinte sub diecinueve y sub diecisiete cosechado más podios en Mundiales Eurocopas en los últimos cuatro años que en el resto de sus fondos Españas de Obama

Voz 7 03:40 no a ver Montevideo España que jugará el sábado la finalísima contra México o Canadá

Voz 0744 03:49 futbol femenino era antes un deporte de equipos de barrio en el que los equipos se financiaban a través de subvenciones y ayudas públicas el club pionero fue el Levante que a principios de los dos mil empezó a fichar jugadoras y les pagaba por jugar algo impensable sólo unos años atrás le siguieron grandes clubes de fútbol

Voz 8 04:04 español como el Atlético de Madrid el Barcelona o el Athletic Club

Voz 0744 04:11 los vuelos Atleti Barça son el mejor escaparate el diecisiete de marzo de este año estos dos equipos reunieron a sesenta mil personas en el Wanda Metropolitano lo que supuso el récord mundial la asistencia a un partido de fútbol femenino

Voz 8 04:26 hoy no se concibe a un equipo femenino que no dependa de un club de fútbol convencional se impone el modelo de la Liga Iberdrola con el objetivo de rivalizar en Europa con el Bayern de Múnich el PSG y el Olympique de Lyon

Voz 0744 04:37 pero hay un equipo que está intentando revelar contra esto el Club Deportivo tacón fundado por la ex futbolista empresaria e incansable impulsora del fútbol femenino Ana Rosell el tacón invicto en la Liga regular comienza este fin de semana un playoff que en un mes le puede convertir en nuevo equipo de la Liga Iberdrola

Voz 1546 04:58 no son todos los días cuando puedes charlar con un mujer que ha sido nombrada como la mujer más influyente del en tus desde del deporte en España a los él encantado de verte es un título llamó la atención a

Voz 9 05:15 pues encantada de estar aquí Michael la imitación y la verdad es que a mí me abruma eh cuando lo leo es como muy fuerte no sobre todo porque bueno tampoco llevo tanto tiempo la industria ahí la verdad que fue un premio y una sorpresa

Voz 1546 05:31 es que vilmente tocas todos los palos no ha sido un éxito ha jugando ahora ya ex presidente de tu club deportivo tacón a tiene su academia de A R son además un equipo de hispanos no han Easy nombramiento también cursos en la Universidad Francisco de Vitoria ya hay algo en industria un palco y nos toca entrenamos preside es

Voz 10 06:03 bueno al final nosotros pensábamos que había un nicho ahí en el fútbol femenino que no que no estaba ocupando nadie

Voz 11 06:11 pues gracias a la experiencia que tenía preciosa

Voz 1546 06:31 en el mundo del fútbol femenino donde te sientes más más cómoda cuando estabas jugando o o ente en despachos dónde te mueves más naturalmente

Voz 9 06:44 bueno echó mucho de menos en el campo no me encantaría poder seguir jugando y sobre todo hacerlo en mi equipo que me parece que que tenemos

Voz 10 06:51 es un equipazo y además el el modelo de juego

Voz 9 06:54 encaja a la perfección con con lo que yo hacía

Voz 10 06:58 pero es cierto que ahora estoy disfrutando mucho no desde otro punto de vista y creo que estoy aportando bastante más al fútbol femenino desde los despachos que como jugadora también me hubiera gustado nacer quince años más tarde para poder vivir lo que están viviendo ahora a las chicas

Voz 1546 07:16 ha pasado mucho en no tanto tiempo o y yo me acuerdo haciendo un informe sobre el fútbol femenino y todo en un momento cuando a una jugadora a un cheque de pasadas chic que ahora es algo que abruma a los demás eres jugadora es que la percepción del pueblo ha cambiado totalmente no ha pasado muchos años pero el auge es iríamos no

Voz 10 07:49 si tú cómo no en los últimos tres años yo creo que hemos avanzado más que los anteriores cincuenta es increíble la la entrada de pues de una marca patrocinadora como Iberdrola que ha apostado mucho y muy fuerte y luego también que las instituciones se han dado cuenta de que bueno sin hacernos demasiado caso hemos ganado un montón de títulos sobre todo a nivel de selecciones pues imagínate si si nos hubieran hecho caso antes no entonces ahora es verdad que el fútbol femenino está en un momento dulce tenemos que aprovecharlo porque somos el deporte rey practicamente toda la población española es consumidora de fútbol aunque no les guste oí yo creo que que tenemos que estar ahí sobretodo que esto no sea una moda no sino que realmente hemos llegado para para quedarnos

Voz 1546 08:39 las instituciones no simplemente a los patrocinadores sino la infraestructura del fútbol femenino está en acorde del momento enquista porque estamos hablando de de que se llenan estadios estadio te la da hoy iría pero aún no hay un convenio colectivo difícil para la mujer conciliar en momentos de dos mil llama poderosísima de la la atención de que en la Liga Iberdrola no hay madres entonces la infraestructura ahora está en acorde con el éxito que está teniendo

Voz 10 09:19 bueno yo creo que hay que ir poco a poco se ha es cierto que es necesario un convenio colectivo porque bueno las jugadoras tienen que dedicarse única y exclusivamente a entrenar y jugar no que es lo que como debería ser sobre todo para que lleguen los éxitos al final el Mundial de Canadá en el dos mil quince fuimos con jugadoras que trabajaban ocho horas y luego entrenaban no hay compites contra potencias que en eso pues nos llevan muchos años de venta pero bueno yo creo que los pasos que se están dando son pasos firmes son pasos que que siempre miran hacia adelante sí que a veces pues choca cosas como las que comentas no que que parece que en unas cosas estamos muy avanzados y en otras no tanto no el hecho de que sesenta mil personas vayan al Wanda a ver un partido femenino es brutal no pero ojalá esas sesenta mil fueran el fin de semana siguiente al Cerro del Espino no también a seguir a su equipo yo creo que que falta un poco eso no que que no sólo se de visibilidad cuando se consiguen éxitos au o cosas distintas sino que haya un seguimiento generalizado no y durante todas las jornadas

Voz 1546 10:27 en veo que estas asesorando otras federaciones para que creen sus propios Lake es también por ejemplo Colombia Croacia a un estás haya ayudado el les implantar eso con con qué modelo porque claro eso es hablando con ese es federaciones aquí en España la Federación va a impulsar su liga la temprana que viene no la la Liga actual digamos no realmente es el papel los federaciones

Voz 10 10:56 bueno sí en los modelos de los diferentes países normalmente la Federación es la que tiene la competencia no de la competición es el caso de España yo creo que hay países que son un modelo a seguir es el caso por ejemplo de de Inglaterra a mí es el modelo que más me gusta porque creo que qué piensan sobre todo en la sostenibilidad la competición no al final por ejemplo tenemos el el caso del Manchester City no que para poder entrar en la Primera división femenina pues tuvo que esperar varios años si no son dudosos de de no tener presupuesto no entonces al final yo creo que eso es lo que hay que impulsar no las estructuras dentro de los clubes que sean proyectos sostenibles que realmente sean autosuficientes y que perduren en el tiempo

Voz 1290 11:41 salgo irónico tú crees que puede haber un caso de que el fútbol femenino crezca ahora demasiado rápido y que no tenga las infraestructuras necesarias para que sea un caso de éxito para que luego no haya que deshacer todo el buen trabajo que ha hecho

Voz 10 11:55 sí a mí es algo que me da miedo porque bueno todo el mundo cuando entró Iberdrola decían que que entrarían más marcas pero la realidad es que no ha entrado nadie más entonces a mí realmente me da miedo si algún día Iberdrola se cansa y deja de invertir pues bueno que que los clubes también se están comprometiendo

Voz 11 12:16 no va a contratar jugadoras por dos tres años jueces

Voz 10 12:20 esos clubes descienden y bueno tienen que mantener unos contratos que que no perciben la misma cantidad económica por estar en Primera que en Segunda entonces bueno hay hay cosas que que hay que regular y sobretodo fijarnos en el fútbol masculino tenemos también la suerte de de saber qué es lo que se ha hecho bien con con los chicos sí y qué es lo que no hay que hacer no entonces ahí hay que ir con cuidado oí sobre todo sentar unas bases para que no pase pues eso no que es que esto sea una burbuja llega un momento en el que pueda explotar hay tengamos que dar diez pasos hacia atrás

Voz 1290 12:52 por ejemplo he leído que también ha habido una colaboración con con René Ramos que es creo que también demuestra que hay es un reconocimiento bastante importante de que de que entonces hay una Ojeda ahí donde la gente hay un interés importante en la institución pero él también estar aprendiendo mucho de aquí de cómo se maneja el fútbol femenino porque eso es algo completamente nuevo para él

Voz 10 13:15 sí además es que no deja de ser fútbol pero no tiene nada que ver no en la gestión y sobre todo de cara a las jugadoras sea tenéis que pensar que hay jugadoras que se han encontrado el profesionalismo de golpe no son jugadoras que han estado durante diez o doce años jugando como amateurs totalmente de repente les llega la parte profesional no hay normalmente el jugador le gusta la parte profesional de de cobrar a fin de mes no hay poder vivir holgadamente claro tiene que ser consciente de que eso conlleva también un montón de responsabilidades y de bueno y de cosas que tiene que cumplir no hacia el club muy muy bueno cuidarse y además no entonces a veces hay hay un choque de culturas no entre el amateurismo hay el profesionalismo que que es difícil de entender no y a René pues por ejemplo ese tipo de cosas pues él está acostumbrado a trabajar en un ámbito totalmente profesional y bueno yo creo que es una persona que en su día y se dio cuenta de que lo que está pasando o iba a pasar quiso quiso estar ahí posicionarse bueno entendió que el fútbol femenino acabaría despuntando y teniendo el lugar que se merece

Voz 1546 14:30 eh tú tú curso en la Universidad Francisco de Vitoria está enfocado en entrenadores etc etc también ofrecieron una beca parece estar sonidos etcétera etcétera A pero me llama atención has comentado antes desde el mismo deporte fútbol pero vista la forma entre mujeres

Voz 10 14:57 sí es es distinto no hay conceptos que son los mismos evidentemente pero bueno hay determinadas connotaciones que que sí que tienes que tener en cuenta nosotros ahora por ejemplo en el Club Deportivo tacón pues tenemos a un entrenador que viene de del fútbol masculino el pues claro que no vota las diferencias no desde el punto de vista físico evidentemente hasta bueno pues el tema psicológico no las mujeres en ese sentido somos distintas el el manejar un vestuario femenino bueno pues es es diferente hay ahí es donde nosotros incidimos en el curso no en en enseñar pues esas posibles diferencias y sobre todo a la hora también de la gestión no porque

Voz 11 15:40 bueno muchas veces es complicado fichar también a los directores deportivos no no tienes datos no tienen

Voz 10 16:27 bueno no sé si ha molestado yo creo que es un nombre que dé inicio a la gente les sorprende pero también es verdad que

Voz 1546 17:13 pero es inútil pues está con nosotros Javi camarero de Sacchi a la agencia a bienvenidos y gracias por estar en acento Robinson Hariri buenas tardes como cabezas vosotros por evitar este este Punset podemos hablar de Bumba a mí en los últimos años del del fútbol femenino ha sido capaz de llenar Wanda llenar San Mames meter a un montón de gente en el campo del Betis Si la cosa va el público está disfrutando de del fútbol femenino aunque es una forma física para marcas que aquí digo que es que tiene

Voz 14 17:51 hombre yo creo que a priori las mencionando tu antes el fútbol está empezando a generado audiencias el interés ya lo han generado ya hay un movimiento hacia eh que esas audiencias empiecen a crecer hay momentos puntuales como es el el partido en Ruanda que hay sesenta mil personas hay parece un flash pero bueno eso va creciendo a nivel estratégico a las marcas lo que le puede interesar es es primero estar en un momento clave de crecimiento es decir ahora mismo la inversión en la actualidad no será gran cosa según vayan avanzando las audiencias a las a las cantidades eran otras y luego sobretodo que ahora mismo yo creo que desde el CSD hay un movimiento claro de apoyo a desde la plataforma Universo Mujer e todas las desgravaciones fiscales de las inversiones que se hagan ahora a nivel patrocinio en el mundo fútbol femenino les van a ver muy bien aquellas empresas que estén enfocadas en esa estrategia corporativa pues se pueden beneficiar de ella es el caso de Iberdrola Iberdrola ya patrocinó el Desafío Español en la Copa América por la misma razón ahora está patrocinando la Liga Iberdrola por la misma razón yo creo que es una razón más que más que de sobra para e ir a por el patrocinio de del fútbol femenino

Voz 1546 19:08 hay ciertos marcas por mucho que el consejero delegado es fan de un equipo de fútbol masculino determinado no queda aquí su marca está ligado de vez en cuando comportamientos erráticos de los futbolistas los que sientan Pozo agresivos tal así el comportamiento Ana el futbol femenino es bastante más ético no o no

Voz 10 19:32 sí siempre se habla de el del fair play no yo creo que los valores que transmite el el fútbol femenino bueno pues son distintos quizá es un fútbol más romántico no no ha llegado ese punto de de negocio de Industria que

Voz 9 19:48 te lo hace tan complicado no entonces yo creo que vamos es un deporte muy muy atractivo para para cualquier marca no lo decíamos antes es el deporte rey y además cada vez son más las niñas que se animan a practicarlo

Voz 1546 20:02 creo que estamos en un momento de auge ahora les a que meter en un compromiso pero a bote pronto por ejemplo yo me acuerdo hacia un montón de años anteriores Canal Plus fue el delgado de euros por tenis todo mundo tenis le pido tal tal el mismo tenis masculino de tenis femenino a pie muchos anunciantes limpios quién es su marca está asociado con algo tan moral ético etcétera etcétera que marcas tú crees que puede apetecer el fútbol femenino lo mismos que el fútbol masculino

Voz 15 20:45 mira yo creo que ahora hay un movimiento de empoderamiento

Voz 14 20:48 mujer y hay muchas marcas que están asociando a él eh unas desde el lado patrocinio otras desde el lado visual merchandising como por ejemplo Bershka Bershka en sus escaparates está poniendo una mujer mucho más fuerte eh colgando escaparates de boxeo asociado a la mujer con lo cual yo creo que cualquier marca que quiera subirse al carro de este empoderamiento de la mujer que hay ahora mismo que es una tendencia muy bien vista por casi todas las eh los estratos sociales yo creo que ahí hay marcas que que seguro que quieren que quién asociarse quién es pues yo creo que tienen que empezar las grandes los bancos las aseguradoras e las eh las telefónicas y yo creo que estas son las empresas que ahora mismo deben subirse al carro apoyaran

Voz 15 21:37 el el el nacimiento de un fútbol femenino más profesional como el que se está a punto de suceder no ha habido

Voz 1546 21:45 algo en en el pasado cuando a las mujeres no tenía una posición que está teniendo a iría y lo que va a tener no eran del designen Michael sobre una compra el el de el hombre dice hombre que desembocó Sabah el dinero el que hasta el de la la mujer no hasta ahora eso está cambiando tanto eh tú pienses que se puede mirar a la Mujer hoy día publicitarse en el futuro

Voz 16 22:18 en femenino porque ya la mujer estas tomando las decisiones

Voz 17 22:24 bueno puede ser un factor

Voz 14 22:27 que favorezca a que haya marcas que se que se suban al al tren del fútbol femenino pero yo creo insisto que en en que es mucho más ahora mismo está buscando esa figura de mujer fuerte que compagina su trabajo su casa y hay marcas que sí seguro que se quién subiera a ese carro es decir que al final la mujer es que estamos buscando hoy día es una mujer como la que el fútbol te puede dar los iconos del fútbol que se puede que puede crear el fútbol femenino son precisamente los iconos que están buscando las marcas actuales e incluso las marcas de moda

Voz 5 29:02 escribe nos en Facebook acento Robinson hablando de sentencias deportivas para preguntar sobre tema de

Voz 5 29:18 porque con todo el trabajo que tienes ahora mismo encima para formar un club de fútbol

Voz 10 29:31 es a veces nos cuesta bueno pues conseguir recursos Si patrocinadores marcas y demás no entonces nos dimos cuenta de que era una tendencia que estaba en auge y que por qué no nosotros podíamos compatibilizar y tener un equipo de fútbol

Voz 5 29:49 de verdad no pueden competir contra los hombres

Voz 11 30:25 entrar en ese en ese mundo para quizá

Voz 11 30:31 los que bueno se nos resistía conseguirlo para él

Voz 1546 30:33 si el equipo normal indicaba que que que que juega igual que los hombres dotado tengo una curiosidad ver si ganáis más menos sólo pone las manos las mujeres son más rápidos

Voz 11 31:15 Nos ha costado acabar en las dos temporadas que que hemos jugado y de hecho ahora estamos replanteando un poco la situación para para ver cómo lo enfocados

Voz 38 31:32 cuatro kilómetros en la consigue aquí de noche problema ofreció a Sergio dos porteros quién sabe que para ganar este partido sido pagando absoluta Prachanda ampliamente

Voz 1546 31:45 uno finalmente para ti no es que te que años cuando hicimos un programa sobre los hispanos porque dice quedan deportista los Expo

Voz 14 33:20 para siempre y no lo sé pero desde luego para las próximas décadas seguro desde desde en sí Sacchi nosotros tenemos claro que

Voz 15 33:29 igual que el fútbol femenino es un es un

Voz 14 33:32 barco al que no queremos subir de hecho estamos en conversaciones con Ana para ver cómo podemos llegar a un acuerdo para desarrollar estrategias conjuntas desde los y es por trabajamos ya con equipos para para estar dentro con ellos y desarrollar estrategias de captación de ingresos sí son deportistas sonó yo creo que la el concepto y sports el otro día asistió a una conferencia en el que decían que es eso

Voz 15 33:55 es un un bar ven más tan cambiante es el medio ambiente tan cambiante que mañana mañana pueden

Voz 14 34:04 dejarse de llamaría sí pasar a divulgarse ni fútbol Si Battle hoy en día

Voz 15 34:10 yo creo que sí son deportistas y la definición de deportista y no no es no estar no va asociada al movimiento hay deportes

Voz 14 34:19 es que se que se eh

Voz 40 34:21 celebran sentados tienen más lejos el ajedrez no es fácil pero tampoco estoy seguro que es un deporte también existen de ese conversación es muy cambiante y entonces yo creo que si se van a quedar creo que tengo tenemos

Voz 14 34:35 unas cuantas décadas yo miro a mi hijo IS IS multitarea que es decir el puede estar viendo el Madrid Barça en la televisión jugando el Madrid Barça en el FIFA y haciendo comentarios en un chat grupal de cómo ha marcado Henin

Voz 1546 34:49 así que yo tengo dificultades caminar masticar chicle a vez hacer motitas Ken es tremendo Party Ana la Itu marca que a diez a turistas para la duración en eso estemos todo todavía probando la temperatura del agua

Voz 10 35:10 yo creo que sí Sports ya están bastante consolidados no y de hecho bueno pues es reúnen a multitud de gente en en grandes eventos que tienen sus propios canales de televisión al final yo creo que es la la nueva era no que que que lo decía Javier al final bueno pues los niños ya no consumen la televisión no o no leen como lo hacíamos nosotros no ellos ya tienen su Tablet te consumen a la carta es increíble el poder de influencia que tienen todos estos chicos bueno pues los influencer los youtubers demás no yo también lo veo lo veo con mi hijo que es increíble yo estoy segura de que irá más finales del futuro

Voz 1546 36:18 iba subiendo subiendo subiendo subiendo subiendo subiendo es cierto que el quedó ha dictado la leche necesita un buen día recibe un Inma él le fichó un equipo en Fráncfort en Alemania la a celebrar o ligue Jones en un auditorio que sí lleno de cinco mil personas lo que lo que la capacidad de lugar cuando él él entro había un montón de gente esperándole él y su toque Hydro pero él no tiene ni una noción de aquel equipo que él conocía su juego su dormitorio Isabel en su dormitorio hoy día gana no dijo cuánto dinero gana estuvo muy muy caro confesó que lo que cobran los Brice de primera división me parece poca pasta era realmente un fenómeno yo no puedo ganar esto ir precisamente por eso trabajo Javi llame ya de intentar contabilidad a contabilizar esto y hacer que estoy balón mueve porque no estamos hablando de sólo España no estaba

Voz 14 37:38 va tranquilo mira el otro día leía noticia creo que era en el Financial Times un equipo de la NBA creo que eran los Easton Rockets le día un porcentaje mayoritario a la XXVI Sixers de su equipo de Liga o Planes entonces un equipo de la NBA le vendía parte de su equipo de Liga o Planes a otro equipo de la NBA es decir que esto lo que demuestra es que de los y Sport para en este caso la NBA es una nueva línea de generación de ingresos mucho más allá de ser un deporte es ellos han visto una vertiente de generación que es un poco lo que es nuestro trabajo no es cuando nos dedicamos a los patrocinios y al desarrollo de nuevas líneas de generación de ingresos para clubes y entidades deportivas es visualizar esto es ellos han visto cómo ligón ligue Planes es algo que cautiva que llama a las masas y que una vez fundado Le pueden vender diecisiete millones de dólares un porcentaje mayoritario a otro equipo de la NBA no están hablando de baloncesto que es lo más curioso estaba hablando de un equipo un juego que se dedican a las batallitas no antes yo creo que que hay que mirarlo así no tanto hay que ser más destructivo no tanto enfocado como como el deporte antaño o como el deporte actual hay que ser un poquito más

Voz 15 39:00 en mente abierta Iber que bueno pues que los y sports son no son fútbol Lee sino que son las Royale son Players es él

Voz 14 39:10 Cornet y qué es lo que lo que los chavales empiezan a demandar eh están demandando ya no

Voz 1546 39:15 pero quiero empobrecer un poco las conversación pero

Voz 15 39:34 te ayuda a la concentración sí sí sí a ellos

Voz 10 39:36 Segura que tendrán sus técnicas y sus cositas no al final de hecho creo que se tienen que retirar en determinados juegos bastante pronto porque bueno en el tema mental y de concentración con la edad se va perdiendo oí por lo visto eso también lo escuché yo el otro día yo la verdad es que más allá del equipo no no tengo mucha idea de de lo que son los y es por eso desde el punto de vista de de jugar no tú has visto

Voz 1290 40:03 que y también parte de una base algo machista

Voz 10 40:07 sí totalmente hecho a nuestras jugadoras les les hicieron una entrevista en una ocasión porque bueno en el twitter del equipo muchísimas veces pues bueno tenía comentarios que que no que no venían a cuento y de hecho los propios hambre se quejaban de que fuese un equipo sólo femenino no decían que por qué teníamos que que sólo elegirá mujeres sino dejar la puerta abierta a los hombres no entonces bueno era una decisión estratégica nuestra pero sí que había comentarios pues como los que tenemos las jugadoras de fútbol normal no vete a fregar hay cosas así no que todavía parece mentira pero se siguen escuchando

Voz 1546 40:53 mira no va a Sintra en la política no porque estoy viendo aquí ir probablemente la única cosas el único palo que no te has tocado Irineo cuando me di cuenta que inclusive ya en el hispanos es muy ocupada en muy capacitada gana tú haces algo algún tipo de tope

Voz 10 41:21 entonces bueno yo creo que el secreto está en en rodearse de gente competente no al final la que la que sale en la foto soy yo normalmente pero pero a mi alrededor pues yo intento rodearme de los mejores porque creo que que ellos me hacen mejor y al final pues bueno tener un buen equipo que que te aporte esas carencias que que tú puedes tener y sobre todo que que vayamos todos hacia lo mismo

Voz 1546 41:48 la ir terminando la conversación tengo esa unidad acribillado a abra no al cuánto vale un futbolista bueno en el mercado restó a para subir a Primera División necesitas un con delantera una delantera a ir Baser fichar procedente de Athletic Club una cosa no cuento te puede costar

Voz 10 42:15 eh hay las bandas salario

Voz 11 42:17 Tales en el fútbol femenino son bastante amplias todavía no hay hay equipos que tienen jugadores que están muy bien pagadas y ahí

Voz 10 42:26 otros equipos que sus jugadoras pueden cobrar trescientos o cuatrocientos euros no yo creo que eso es lo que pretende

Voz 11 42:31 de salvar el convenio colectivo que todas tengan un salario mínimo no hay intentar igualar un poco pues eso la las plantillas pero pero sí es cierto que que bueno que una delantera buena pues sí que puede estar no ese los no se vende no es seis mil lo siete mil euros mensuales no netos una buena

Voz 1546 43:09 oye bastante a Ana para la temporada que viene a la Liga ha bueno ahora ligue dirigida por la Federación y la Federación Española de Fútbol no ha que realmente es la monarquía del fútbol español va a pasar con la Liga iba todo lo que hicimos hoy día lo que va a ser ese nueva Liga que por un lado me puedes corregir que instó equivocado a la que dirigirá la federación será evidentemente federada para tanto sus equipos pueden participar en fútbol europeo sus jugadores pueden representar la selección a cambio que el otro será más bien una una Liga la Liga Pedro que conocemos hoy sería un poco de de franquicias no porque realmente la Federación tiene

Voz 11 44:07 si las federaciones dueña de de la competencia de la competición y yo creo que que no va a coexistir dos Ligas sea yo creo que al final todos los clubes se acabarán sumando a la a la nueva competición que tampoco es nueva dos eh yo creo que es un una diferencia en cuanto a concepto no simplemente la Federación entiendo que que es lo que ha querido decir es que la competencia es suya que ellos quieren regularla Hay la intención es tender a la profesionalización yo creo que qué es lo que están intentando es incentivar a los clubes cada vez sean más profesionales trabajen con estructuras más profesionalizada y realmente es donde tenemos que ir no porque lo decíamos antes en unas cosas estamos como un en términos muy amateur y en otras no no entonces todo tiene que ser un entorno profesional y al final pues yo entiendo que todos los clubes acabarán entrando en esa competición que es donde donde tienen que estar no porque deportivamente se lo han ganado ay bueno hay y al final pues ojalá alta con el año que viene este ahí también con los grandes ausentes

Voz 1546 45:20 un grande no Real Madrid todavía no

Voz 11 45:34 bueno yo yo creo que cada club tiene sumó su momento no y yo estoy segura de que lo acabarán teniendo lo que no sabemos es cuándo

Voz 10 45:44 cuándo llegará

Voz 11 45:46 pero si lo están pensando es mejor que lo hagan cuando de verdad crean en ello oí que lo hagan por convicción por obligación porque para tenerlo hoy tenerlo abandonado pues no tiene sentido no entonces Ellos bueno tienen su política interna tienen sumó su manera de ver las cosas si cuando crean que es el momento conveniente pues lo harán y seguro que lo harán a lo grande y lo tendrán ahí peleando pues no sólo la Liga sino también la Champions

Voz 15 46:35 bueno a mí lo primero es que tampoco estoy tan al cabo de la información y trató de estarlo a través de de amigos como Ana yo creo que primero el movimiento que está yendo la Federación es muy inteligente para armar una competición mucho más solidaria hay mucho más fuerte en el largo plazo que ayude a captar ingresos por patrocinio y otras líneas de ingresos

Voz 14 47:02 que el Madrid se incorporase siempre y cuando tuviese plena convicción ayudaría a que la competición fuese más atractiva bueno al final son nombres son nombres propios yo creo que haría la competición más atractiva dicho esto con el Madrid yo creo que la competición que está tratando de armar la Federación es eso una competición más el final con un convenio para las jugadoras donde puedan ser profesionales donde la negociación de los derechos llega de verdad colectiva se nutren a todas las tanto a primera como la segunda al final se trata de atraer más ingresos para que las chicas puedan dedicarse exclusivamente a jugar al fútbol

Voz 1290 47:40 yo creo que lo único que hay es que después de dos pasos agigantados que ha pegado el fútbol femenino que los clubes ahora desafortunadamente sean rehenes por una disputa política deportiva ese es el único miedo que creo que que habría

Voz 1546 47:56 esa mira yo me antoje cuando me enteré de estoy hablando hablar pero que cuando me di cuenta que no había ni una sola madre jugando en la Liga Iberdrola sí es lo que tienen vino a mente estoy seguro que instó equivocado estaba imaginando que ha estoy imaginando mujeres casi esclavas con su propio cuerpo porque no puedo ser madre porque tengo quizá años son años buenos para mi carrera iré grupo que lo comentó Ana hace unos años hicimos de Informe Robinson sobre la deportista madre daba la casualidad de que cada vez que una deportista a pie dado luz suben de miento mejor porque había especie de dopaje natural en la mujer que le produce mejores resultados no a ir cuando me di cuenta de que no sabe en otros países ejemplo Estados Unidos en el Reino Unido e tal conciliar perfectamente en los entrenamientos hay harían si etcétera etcétera me pensé estoy seguro que habrá algunas jugadoras quién fondo quieren ser madres pero aman el fútbol tiene un contrato precario de digamos llegan a tomar la decisión que voy a posponer mi maternidad hasta azotó hasta otro momento no

Voz 11 49:31 sí seguro al final la jugadora lo que quieres jugar estar en el mercado en el mejor estado de forma posible ir tienes que sacrificar cosas no pero no sólo el ser madre no sino también el el viajar con los amigos el viajar con tu pareja o sea al final el deporte es sacrificio requiere bueno pues te muchas horas y también pues no ayuda el hecho de lo que decías no que si te quedas embarazada pues igual hasta dejas de cobrar en tu club no no tienes esa ese respaldo porque

Voz 1546 50:06 sí yo tengo la triada una de de día a mí me pagan si ha sido una jugadora sea enamorado o que se ha quedado embarazada tienes que estar con ella se titula quieres Si tú la tienes contratada debe tener esa libertad de ser se

Voz 10 50:26 además es que es una baja como como otra cualquiera no al final por eso también eh bueno desde desde la fe pues están peleando tanto también el tema el convenio colectivo no paro por este tipo de cosas al final también es justo que que tú puedas decidir cuando quiere ser madre y en qué momento de tu vida no porque muchas veces el fútbol sea larga ella pues oye igual consideras también que con treinta y tres o treinta y cuatro años eres mayor para ser mamá no entonces

Voz 1546 50:55 también es injusto bueno esto está bien porque como comente arriban proclama nosotros días cuando podéis tener una conversación con la mujer más influyente de la industriales porque aquí en España Icon Javi Guerrero de el si Sacchi muchísimas gracias por vuestra Companyia este rato acento Robinson ha sido un placer

Voz 10 51:15 gracias a vosotros

Voz 1546 51:43 bueno me gustó de dar las gracias a Javi Guerrero de verlos acompañado mientras hablábamos con Ana Rosell que realmente venir con el listón más alto no como la mujer más influyente de la Industria de deporte aquí en España es un listón muy difícil de saltar sin embargo en mi opinión Ana está a Tura ha he disfrutado muchísimo escuchando la a los planes que tiene para el fútbol femenino en el futuro no solamente no eso país sino también como nos ha contado en Colombia también en Croacia el futuro de fútbol femenino está en buenos manos teniendo Ana con nosotros esperamos que tenga un papel muy importante en el futuro del fútbol femenino en nuestro país Crack esa Ignacio ustedes para estar ahí al otro lado de la alcachofa a ser que va en contigo

