SER Aventureros: Atravesando Groenlandia (27/04/2019)

Voz 1025 00:45 qué tal aventureros muy buenos días bienvenidos a ser aventurero sólo una semana más un fin de semana más aquí estamos con toda la tropa algunos llegando a mí

Voz 1384 00:54 como en la lluvia que hace que algunos llegan tarde te lo que veía la emoción Chema Rodríguez día cuando de fíjate si somos respetuosos queremos dejar el hueco vamos a dejar hueco de nuestro compañero memoriam ahí espera que te abro el micro que no ha abierto ahora si tú habla tú a buenos días no te oigo

Voz 7 01:12 qué ocurre es que vengo agotado en Bogotá

Voz 1384 01:14 ocho reflexionando y no encuentro la solución

Voz 1025 01:17 pues no te queda nada mejor que hay en la noche reflexionando que haciendo otras cosas bueno que aquí estamos en ser aventurero gracias a dar la Cadena SER por acompañarnos hasta las horas de la mañana Easy lo hacéis a través de la voz de sesenta de Radio Caracol muy buenas tardes gracias por ciento dejarnos en este domingo mágico también en la costa este de los Estados Unidos todo nuestro cariño nuestro amor y nuestro respeto para nuestros hermanos ahí tan legítimo y tan cerca que eso es lo que mola bueno que a partir de ahora os voy a contar muchas cosas antes que nada voy a minuto seria de mi vida voy a darnos las gracias porque esta semana he tenido la suerte de estar firmando en varias ciudades en Barcelona en Zara se da en Madrid gracias a todos los amigos de Ser aventureros que sois una auténtica legión que os habéis acercado con del Vuelo diecinueve para compartir el libro conmigo muchísimas muchísimas gracias y sobretodo gracias por todos los comentarios no sabéis lo populares que sois y lo popular por ejemplo que John víspera no verdadero

Voz 1384 02:18 pero me extraña pero que la gente que la gente alucina con con la movida de visto también eh alucina yo también

Voz 1025 02:25 pero todos dicen y otros no dicen cuando de fuera

Voz 8 02:27 ay si víspera existe de verdad no

Voz 1025 02:30 Nos hemos intentado no he recibido varias preguntas de este tipo y hay gente hay de todo hay quién lo ponen Nueva Zelanda Australia está por ahí pero

Voz 8 02:39 no yo creo que es el momento de de despejar la duda y contarles que efectivamente es una voz que pongo yo

Voz 1025 02:45 como tú has to un imitador

Voz 8 02:48 Haro que yo soy la voz de vid pero eso es todo esto esto es absolutamente nada

Voz 1025 02:52 oye ahora que has esto de verdad o mentira el luego vamos con tu concurso esta semana nos ha pasado una historia que tengo que contar en el arranque del programa pedir disculpas aunque yo no soy culpable directamente pero porque tenemos un departamento que se encarga de la culpa no del departamento de culpa el departamento de redes sociales total que la semana pasada dijimos el concurso de Chema ha quedado desierto porque no había nadie que lo haya dado no mentira

Voz 1384 03:18 tiran había nos habían llegado tan a Talavera

Voz 1025 03:20 lancha que por cierto te vamos a decir que ha ganado para Camí de en Menorca los cuatro nombres de ganadoras ganadores del Camí de es que siendo sabían colado dos aciertos del la semana tuya famosa de de queda ya ni me acuerdo yo tampoco

Voz 1384 03:38 pero dos no

Voz 1025 03:40 no no que estaba el con con los entonces Julián Lázaro acertó que dilo elevamos que no había ningún barco

Voz 9 03:51 a la plaza

Voz 1384 03:54 es viable y no había nadie

Voz 1025 03:56 ya Arkaitz y nieto también acertó entonces a los dos les hemos mandado libro ya hemos hecho algo muy de las minas

Voz 1384 04:05 el rey Salomón sólo Salmon Salomon hemos convertido un error un error en virtud envenenado

Voz 1025 04:13 dado dos libros esta semana el nos pasa lo mismo nos han avisado hoy tenemos el mismo problema estamos saturados con las fotografías de Menorca con lo cual no sabemos quién ha acertado tu concurso Chema como cuando vamos a decir nada no voy a decir a que está desierto a lo mejor alguien lo acertado y entonces pero lo sabremos porque lo van a retirar durante la semana

Voz 8 04:36 sí tenemos si tenemos sección no se financia eh

Voz 1384 04:39 lo que tienen preparado veo toda la semana preparando

Voz 8 04:42 eso sí lo podemos decir no

Voz 1025 04:44 totalmente totalmente mire hacia me acaban de la gente y la gente de redes sociales que muy maja me acaba de demandar Un un tuit que dicen que si éste habría acertado te lo voy a compartir tu te acuerdas de de la respuesta

Voz 0882 05:01 la semana de que hable así que como no

Voz 1384 05:04 os acordáis liquidable después pero vamos a ver si me recordó la sección la de testuz

Voz 0412 05:11 sí pero yo soy de memoria frágil entonces no no recuerdo eso es fácil yo cojo y me voy al cada vez que acabamos yo te envío un mensajito a tu Whatsapp personal ir ahí aparece entonces yo lo que hago ahora es estoy entrando en Whatsapp miro aquí día vamos a ver la mentira José pues destruirlas porque digo la mentira es que el Baco de los no está en cola

Voz 10 05:35 este año hay dos encierros eso te la semana anterior no estoy hablamos tiene

Voz 1025 05:41 bueno pues lo vas pensando que nosotros vamos a ir pero lo voy a pedir a Schumi que me ponga un poquito de música porque vamos a llegar los ganadores del Camí acabáis

Voz 8 05:56 la música de antes estaba muy bien así que algo de ese

Voz 1384 05:59 no

Voz 11 06:04 bueno el os cuento

Voz 1384 06:06 lo que han que me está dejando Sordo también digamos

Voz 1025 06:09 don poco e os cuento que han llegado sí es físicamente Real cientos de A a acertantes de participantes al concurso para ir a Menorca al de para estar nosotros ahí estaremos estudió angel Hay bueno estaremos con Raúl

Voz 1384 06:26 estos no me extraña te lo prometo a gente que que corriendo

Voz 1025 06:29 hay una barbaridad entonces vamos a descubrir quién venga los nombres que han sido escogidos así al azar por el departamento

Voz 1384 06:42 lo de esto no

Voz 12 06:44 no sabemos si espera antes de que digas nada vamos a hacer un poco de misterio realmente están preparados sabemos que corren

Voz 1025 06:50 donde nosotros pedíamos cien metros

Voz 1384 06:54 nosotros pedíamos foto

Voz 1025 06:56 la FIA corriendo en alguna prueba desnudos pero no no no no no no no fotografías corriendo alguna puede va con dorsal y con contó una bueno vale voy por partes la primera es una mujer la primera que han sacado eso Jorge es Ainara Turney Ainara Tourné que pone por favor quiero correr Mi primer trae con vosotros pues lo vas a correr así pero vamos a han ido una pregunta es es el primer tal que va a correr con nosotros o lo que es la primera vez que ya corrió no no porque aquí viene con dos salí fotógrafa hace que ya no no sé si vale primera ganadora es ella segundo Pedro Sureda Pedro Sureda es el segundo ganador el tercer nombre a ver dónde está el tope no me estoy buscando tercer nombre que nadie se ponga nervioso que que está

Voz 8 07:53 yo sólo veo que se pueda hacer mucho más a vez

Voz 1025 07:55 tal chal CH a él dice que me toque por Dios era mi objetivo y me quedé con viaje sin dorsal yo invitará a las copas post carrera mira mira a esa señal

Voz 8 08:05 sabemos porque hemos elegido este no lo creo pero

Voz 1025 08:08 ahí está chal que es el tercer nombre y el cuarto nombre es Pedro Carbonell Pedro Carbonell es el cuarto nombre pues ya tenemos a los cuatro ganadores en sí no lo pone en la en formación de pasar los de redes no lo pone así que felicidades a las cuatro mucha suerte Nos vemos en Menorca y suerte para el Camí de ca bytes es

Voz 1384 08:33 pero no vamos a recordar que estamos buenos días sentí muy cuerdas vocales no

Voz 1025 08:44 qué pasa no ahora viene Llopis paquete pasa qué quieres es decir la semana que viene en honor precisamente

Voz 1384 08:49 Le Monde

Voz 1025 08:51 la semana que viene porque nos vamos al Gran Premio en Jerez porque ser aventureros Se ACS Jerez John Bisbe ha prometido que va a estar hola John qué tal estás

Voz 1241 09:01 está que esta gente como esta

Voz 1025 09:04 pues sigues es en Australia por lo que veo por esa voz en citando sí sí

Voz 1241 09:08 joe tenían unas ganas de ir por allí la vamos a liar en Jerez

Voz 1025 09:11 eres menos va bajando un montón de bombero si me han dicho que bajan para vernos un montón de monte

Voz 1384 09:19 ya tienes que ha visto en fin de semana

Voz 1025 09:21 que no te pase nada pero pero estás con Ghana John tú tú quédate directo cómo lo vas a hacer

Voz 1241 09:28 no yo llego pasó el Madrid

Voz 1384 09:32 muy al día siguiente Puy con nosotros

Voz 1241 09:36 nosotros que vamos a vivir

Voz 1384 09:38 en enero

Voz 1241 09:41 sí probablemente me dormí de Pedro

Voz 1384 09:45 sí tres ojalá Dios te oiga

Voz 1025 09:48 adiós brillan muy bien abrazado muy bien yo sé a quién estamos haciendo publicidad ahora pero que son los ha

Voz 1241 09:56 acción es una tradición local pues pasó también fui también fui este año también

Voz 1384 10:02 es verdad que que tomamos un café es verdad visto ya te toman porque sé que fue así

Voz 1241 10:11 me acordaría antes una tradición ahí va antes

Voz 1025 10:14 vale ya ya si eso yo a mí ya me en el vagón lo que has abierto baraja que estás haciendo

Voz 1241 10:22 no que que ahora estamos fuera porque Semana Santa los hemos ido fuera a pasar unos días ahí

Voz 1025 10:31 pero se celebra en Australia la Semana Santa también

Voz 8 10:33 en la semana pues se se aquí ahí

Voz 1241 10:36 eh una celebración impresionante lobo está saque de allí y también es una tradición muy buena y que cae

Voz 1384 10:44 que qué es eso de sanción

Voz 1241 10:47 de ahí es la gente que los soldados que murieron en las guerras mundiales

Voz 1384 10:51 se celebra muchísimo a osea que es como Memorial en EEUU que se hace tira de memoria

Voz 1241 10:58 si aquí se llama ancha de luego en en en Semana Santa hay una feria de ganaderos de ganadería impresionante a quién seny todos los ganaderos de de la zona bajan a Sidney con el ganado hay en una feria de Ghana o impresionante y luego en esa feria

Voz 1384 11:20 vamos que de tanto los becerros sí dime si existe se celebran City

Voz 1241 11:25 eh había competición de cortar troncos de

Voz 1025 11:29 sí claro pero qué me estás contando pero si estos Euskadi queden esos tíos ahí cortando

Voz 1241 11:34 pero espérate ir a quién se vende hay una hay un estadio pequeñito que se usa solamente para cortar troncos

Voz 1025 11:42 a mí Stadium de escolares

Voz 1241 11:45 sí estaba la bandera de Estados Unidos la ley Canada de Australia Illa de España y entramos allí fuimos con la familia se e ingenuo sostuvieron mira mi amiga mía ahí están los de España y tal había dos chavales se dos chavales jóvenes le dije a mi hijo venga vamos a hablar con estos costó son vascos fijo más cosas seguro eh

Voz 1025 12:14 tendríamos la ikurriña Camus sólo teníamos lo de no

Voz 1384 12:16 estaba la bandera de España

Voz 1025 12:19 vale vale ya entonces que bajar

Voz 1241 12:21 bajamos porque estaba lleno es común Coliseum que la cola competición pues se llena eso porque la verdad es que es espectacular y eran dos chavales hablé con ellos eran dos chavales

Voz 1384 12:38 mira todo Navarro sí sí eran vascos y de Navarra

Voz 1025 12:41 sí un abrazo muy grande a los de Navarra que no crean que vamos a tener hundido ya lo estoy viendo

Voz 1384 12:47 las cosas de los vascos de Navarra porque estaban hablando euskera entre ellos Álvaro vale vale vengan vascos de Navarra y si no no te digo nada si no la le yo no me equivoco yo México campo yo no me

Voz 1241 13:01 no

Voz 1384 13:02 toda la cosa es que era entre ellos sí

Voz 1241 13:05 han dos chavales jóvenes uno era de de Olazábal sentía me dijo Ibai Iker Se llamaba uno el otro era de Yates se desliza del pueblo de Iñaki Perurena

Voz 1384 13:20 claro

Voz 1241 13:21 el Le dije joder oye pues tú conoces a Iñaki Perurena hombre claro que ayer

Voz 1384 13:26 como los datos que se conocen se claro

Voz 1241 13:29 de todo el mundo Leza a los pequeños

Voz 1025 13:31 ahí es juntarlo todo el mundo como él conocíamos

Voz 1241 13:34 las al hijo que era era el que sea el que levanta ahora piedras muy bueno yo soy más de la edad del padre no

Voz 1025 13:40 claro yo no

Voz 1384 13:43 hoy el pavo más que del padre de Alba

Voz 1241 13:46 el Iñaki Perurena ya que lo menciono vasco de los de los de antes de los que había antes claro ahora ya no queda ese tipo de vascos

Voz 1384 13:55 no nos quedamos con lo has pero si no lo mencionó pero que no era lo suelto ya

Voz 1025 14:04 pero hondo porque dijo que él también era uno de los bajos de los eh

Voz 1384 14:08 Iñaki Gabilondo si no tiene ni idea pero con un abrazo muy fuerte y si no estás dando verás tú Iñaki Perurena

Voz 1241 14:17 si él cree que todavía hay vascos de las de antes yo no soy nadie para decirle a él que está equivocado dejemos la que piensa que el vascos de los de antes

Voz 1025 14:30 bueno ya están mandando mensajes ha dado total

Voz 13 14:33 esa esa realidad peso yo sé positivamente que ya no hay madres Pepe Moreno

Voz 1384 14:39 es uno de los que te los pocos que quedan que entonces que hable apretar el culo

Voz 1241 14:45 estos chicos se éramos chicos jóvenes Finito así se les veíamos fuertes tenemos ahí del garitos muy curiosos muy fuertes se eran jóvenes jóvenes y les dije oye pero vosotros a todos estos australianos de Nueva Zelanda había tamén o

Voz 1384 15:04 pero si les una visita

Voz 1241 15:06 sí y me dijeron bueno a estos no les ganamos a todos porque en realidad la competiciones cortar sólo un tronco sabes si no se no se empieza a la vez no todos empiezan a la vez sea los peores digamos que empiezan antes luego eh van corriendo los segundos van van contando los segundos en alta voz ya entonces ellos saben en qué segundo tienen que empezar no empiezan todos a la vez saludable

Voz 1025 15:36 qué pasó que no

Voz 1241 15:39 los estamos entrenados para una competición de escolares que que después de cortar veinte troncos igual que la competición de cuarenta y cinco minutos de una hora

Voz 1025 15:51 claro esas son poco con qué rapidez ya

Voz 1241 15:54 de fondo exactamente a esa competición nosotros les ganamos pero acortar un tronco pues hay algunos de los gozos con bandas con tripa de todos estos forzudos y tal pues nos ganaron pero yo sólo porque dan un tronco ya sabes

Voz 1025 16:09 y quién no

Voz 1241 16:11 no porque no es sólo cortar un tronco es es muchos troncos durante todo el día en que yo no me han dicho que estaban allí ser una semana entera estaba los

Voz 1025 16:23 pero los dos chavales durante semanas chato tronco

Voz 13 16:27 sí sí que sí que sí porque la la feria la feria hay no duró días

Voz 1241 16:34 eh como como en Santo Tomás ahí la feria dura una semana en Sevilla una semana entera entiendes tú puedes ir a la feria cualquier día de la semana es una feria es enorme de ganado de todo de todo hay de todo allí nosotros fuimos un día me encontré con la sorpresa de que había Hay a escolares

Voz 1025 16:57 vale vale vale vale lo vamos a dejar aquí

Voz 1241 17:00 el Estado no sé porque no me me apareció

Voz 1025 17:03 un poco larga la historia de una semana por lo tanto pero bueno es cosa mía que la semana que viene te veo físicamente me alegraba darte un abrazo

Voz 1241 17:11 oye pues a mí también la voy a la vamos a liar

Voz 1025 17:15 sí me estemos me temo que si me temo que si te has leíamos ya vez sí me acuerdo y por eso me da miedo contigo

Voz 1384 17:23 nos dijera que yo que cambiamos de Historia toser aventureros

Voz 1025 17:38 está me encanta sí maneja a verse más in Eyes aún malagueño Manuel Calvo atravesando Groenlandia con trineo y dieciséis perros tiene en Málaga alzaba estando en la India sí Ros también trineo también pues ahí lo tenemos alabando el qué tal estás con fue muy bien

Voz 15 17:56 venga aquí ya al calorcito de de la Tierra

Voz 1025 18:00 esto los perros Groenlandia aún

Voz 1384 18:02 qué se te ocurre los perros por ciento eran tuyos está en Málaga estos los pues yo en Groenlandia como se miras ustedes

Voz 15 18:10 con mi socio Ártico sabes porque bueno esto es un proyecto que tenemos de decir animal educa un proyecto educativo para la tenencia responsable de mascotas Si bueno para contar la historia la cultura del perro entonces pues llevamos cinco años llevo yo he ido hijo tal pero bueno están médico sólo vez para pues bueno para vivir una aventura con los verdaderos héroes

Voz 16 18:34 hace poco más sabes ahora a después a los chavales en los colegios hay pueblo todavía no sólo del norte de correr

Voz 15 18:43 la entidad que gracias al perro pues pues siguen yendo allí de aquellas latitudes sabes

Voz 1025 18:49 tú a parte por lo que veo es un nombre con una vida intensa e ha sido de todo el combate Marina Mercante padre que eso también dentro de las actividades duras de la vida

Voz 1384 19:01 no pero sobre todo todo en torno a un amor por los animales espectacular

Voz 16 19:07 pues sí aquel que bueno

Voz 15 19:09 entre el perro y aparte de ser el hombre que la la función que hoy realiza la historia de la humanidad

Voz 16 19:22 y entonces pues bueno eso está

Voz 15 19:24 esto lo vamos a los chamanes en los colegios que que en fin que el perro ha hecho mucho por el hombre que siga haciendo y que de alguna manera de de devolverle pues parte de lo que ha hecho nunca podremos devolverles todo lo que ha hecho por nosotros no

Voz 16 19:38 bueno Gemma así que

Voz 12 19:40 Manuel te quería preguntar cuántos días ha durado la travesía cuéntanos un poquito las dificultades con las que te has encontrado

Voz 0181 19:47 pues ya no solamente

Voz 12 19:49 lo que es lo atraviesen sino también pues con los propios perros no porque también sabe mal los perros tal que bonito y tal pero tiene muchos problemas también oye perros no hago mi trabajo claro

Voz 16 19:58 bueno yo por ejemplo no pero no me lo puedo llevar allí porque no mira llegando a ver hacer una lectura sabido otra de hecho este año pues bueno cuando me tocaba el día que que tenía previsto que no que el avión para salir de uno estuvimos siete días aislados por una tormenta desde entonces yo lo que hago cojo perro fallida amigos que tengo allí mismo pero el problema el obstáculo están perfectamente adiestrados para para junto no sí que es verdad que que el puede bueno con llevara están Lorca constancia uno así como los buenos toreros que están allí puesto encuentro lo hacen en bastante bastante complicado sabes temperaturas bajo cero refugios que tuvimos que siempre con con poco con picadillo sabes

Voz 12 21:04 yo estaba solo además que tu nueva nadie no ibas acompañado con todos

Voz 16 21:07 el virus suele salir sólo hubieran estado allí con la misma intención para cruzar a las ya llegar a cubrir hasta Cabo

Voz 15 21:20 estas son A

Voz 16 21:23 a casa pero bueno el cambio climático ha dicho que que no puede pasar que el optara por no haber totalmente roto el hielo muy peligroso facturó sólo es imposible no asistió ningún resto ponen otra ruta que tengo con mi allí dando vueltas por aquello

Voz 1384 21:44 oye y una una curiosidad que estamos muy amantes de los perros

Voz 0181 21:48 el sitar en el tema de la alimentación eso

Voz 1384 21:50 que claro es una vez al día o y luego tiene claro

Voz 16 21:54 este cualquier perro adulto y volvía allí pues bueno utilizamos también utilizamos pienso seco igual que aquí sabes aunque bueno la alimentación es pues también el cubriría casi cuyo de no que ellos casas la habitación lo reforzó bastante bastante escaso acierto hacen con unos doce lo que entorno les ofrece también

Voz 1384 22:23 más difícil para ti que has ido

Voz 16 22:25 pues lo más difícil buenas quizás estar dos días aislado refugio de transportistas con vientos de más a poder pues bueno sin poder salir ni hacer pis fuera porque era las piedras para Catalunya que hacen las piedras volaban al día siguiente escalón incrustada es La Magrana el refugio las situaciones poquillo complicada oye

Voz 1025 22:51 cuéntame para rematar la gente que quiere saber un poco toda esa experiencia o quiere saber algo más de lo que hiciste hay algún sitio donde lo que se pueda ver algo más en Internet entiendo

Voz 16 23:02 pues sí en Internet buscó psicosociológico no

Voz 1025 23:06 desafío artístico e desafío Ártico

Voz 16 23:08 sí sino al con el programa de cientas mal educa algo más

Voz 1025 23:13 bien pues lo apuntamos querido

Voz 17 23:16 Manuel llámanos cada vez que el Ali es que sabemos que muchas un abrazo enorme

Voz 1384 23:21 gracias gracias hasta luego Manuel Calvo ya su nombre

Voz 1025 23:26 desde Málaga pilló a el mundo de la aventura pero sobre todo para sensibilizarnos del maltrato animal es este caso haciendo esa travesía con perros disfrutando un montón y sobre el cambio climático casi nada

Voz 12 23:40 el maltrato animal que siempre lo decimos pero que está un poco olvidado en las campañas de bonito

Voz 14 23:45 de los animales el cambio climático

Voz 1384 23:47 cambiado yo no hablo de esto porque es lo que no vale vale pero el cambio climático animales no entrará en los debates seguimos con más historia ser aventurero

Voz 18 23:58 sí

Voz 6 24:04 Lady Estuardo vengo a recibir vuestras últimas órdenes la reina quiere que nada ha sido Reus injusticia gracias Mela

Voz 19 24:12 mi testamento encierra mis últimos deseos lo entregué al caballero Paulette Os pido que sea ejecutado con toda fidelidad descuidados por lo que a eso

Voz 6 24:19 a SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 1384 24:29 bueno oiga tengo empleo para usted pero antes quiero hacer un par de preguntas importantes que es una cosa que tiene cuatro pares de pantalones iba Philadelphia no llueve sino dilucidar si aventuré

Voz 20 24:44 viajar desde el sofá

Voz 21 24:47 las litros de Jose Luis Nkunda

Voz 1384 24:51 Angulo sale tenemos de viajes

Voz 1025 24:54 tienes espiando hoy a que está al teléfono señor José Luis Angulo qué tal está usted buenos días

Voz 22 25:00 muy buenos días caballeros como en la Semana Santa

Voz 1025 25:03 muy bien pues todos muy delicado si usted dónde anda hombre de Dios

Voz 0930 25:10 estoy en Santiago de Chile ahora mismo saque estado de viaje por el sur y a dar vueltas Santiago quedan todavía un par de semanita por por tierra

Voz 1384 25:18 pues yo que tu Jose no volvía de Cantabria es que poco y la verdad es que mete una depresión cada vez que llega a Madrid que me muero madre mía oye por cierto

Voz 1025 25:26 en Semana Santa en en Chile hay en Santiago celebra algo en el sur donde has estado

Voz 22 25:32 bueno se celebra pero poquito más claro

Voz 1384 25:35 no no hay procesión no

Voz 0930 25:38 Israel no ir realmente aquí la fiesta es viernes sábados domingos aquel juego que eso es un día laborable Un día normal aquí bueno como digamos en cualquier época del año donde hay tres días de vacaciones pues la gente la gente sale pues a la montaña estamos aquí hemisferio sur por lo tanto eh calendario cambiado con respecto a nosotros aquí estamos en otoño ya pues la playa pues obviamente no es la mejor época pero no no hay celebraciones precisiones no hay comidas especiales como puede ser España pues yo qué sé el potaje el bacalao las torrijas etc sino que bueno pues es una por supuesto la gente que se casi católica religioso y además pues van a mí se de más pero no no

Voz 1025 26:20 pero no hay no hay no hay proceso como al el que podemos vivir yo que sé en el sur de España ya no hago no

Voz 0930 26:27 nada nada no no hay no hay procesiones no hay nada callejero ahí bueno ese sentimiento nuestro sea o no sea religioso pero folclore algo divertido todo el mundo sus calles muy diferentes como dices tú de Sevilla o de las procesiones de Castilla es mucho más obvia no aquí no hay no hay nada curioso porque

Voz 1025 26:46 dicho eso sí de verdad con la Iglesia hemos topado

Voz 1384 26:51 que hay muchos más

Voz 0930 26:54 bien

Voz 1384 26:58 oye por cierto

Voz 1025 26:59 dame qué tal Chile qué tal porque parte has estado del sur

Voz 0930 27:03 pues mira yo he tirado este año bastante bastante al al suelo uno de los paisajes que a mi más me me gusta que a nuestros oyentes compartirán tienes las las tornas del pacto

Voz 1384 27:15 es maravilloso que me lo Villa

Voz 0930 27:17 me emblemáticos del país hasta hace unos relativamente pocos años era mucho más conocido por los extranjeros que veníamos al países europeos sobre todo

Voz 23 27:27 el chileno pues como que realmente al sur

Voz 0930 27:30 casi en Chile ha acabado en Puerto Montt entonces gran territorio de la Patagonia pues no era muy visitado hace años que ya lo propio chilenos han descubierto el maravilloso país que tienen de naturaleza y hoy en día bueno pues las Torres del Paine no voy a decir que están saturadas porque evidentemente es un territorio inmerso pero ya sí que he recibido muchísima gente local pues la gente de fuera y bueno a su territorio absolutamente maravilloso hay siete mes relativamente suerte con el tiempo porque bueno pues si algunos no no conoce ante lo que estamos hablando pues asume un parque nacional con animales y con paisajes y con lagos glaciares y sobretodo esas agujas granítica es absolutamente maravillosa yo espero plan

Voz 1384 28:10 te voy a decir una cosa que estoy pensé

Voz 1025 28:13 ando ahora a medida que estás hablando creo que

Voz 1384 28:15 la última vez que estuvo la de fútbol en el campo

Voz 1025 28:19 había ya un hotel lazos recuerda

Voz 1384 28:22 pero él lo se crían hay ahí él se pero yo veía no íbamos a ocho

Voz 0930 28:30 no se trata de hacer publicidad pero vamos a decir el nombre es el primer hotel que se hizo en todo el próximo hotel explora

Voz 1384 28:35 deseáis muy bien

Voz 0930 28:38 muy sobria por fuera pero por dentro es una auténtica maravilla pero hoy en día pues hay algunos delitos dentro de repostería dentro del Parque Nacional hay aún no éramos como Albert Yes y luego hay una gran cuestión pues muy muy yo desde muy interesante muy respetuosa con la naturaleza que sea unos campamentos con con dos módulos son esas tiendas de campaña con bastante lujo normalmente pues el techo es acristalados sino plastificado transparente

Voz 1025 29:05 sí sí son digo muy respetuosas con

Voz 0930 29:07 ambiente porque se montan desmontan por temporada no está en un sitio fijo no digamos estropean demasiado el el terreno no son baratas a pesar de que decimos de tiendas de campaña digo baratas para el que para el cliente pero bueno sí que hay un par de campamentos y luego por supuesto algunas zonas no

Voz 15 29:25 hay muchas afortunadamente acotadas

Voz 0930 29:28 a la acampada libre bueno al circuito clásico que nuestros oyentes conocerá el circuito francés que siete el siete días al caminando directamente de espectacular pero para una persona digamos normal turista que no nos no se cree estar en condiciones físicas de idóneas para ese tipo de bueno pues con un día saliendo de Puerto natales que sería digamos la la ciudad de entrada al parque donde está un poquito lejos pues en un día madrugado bastante saliendo tipo seis de la mañana y volviendo practicante noche cinco seis de la tarde pues se puede hacer una visita bastante bastante interesante antes de llegar al parque pues entraríamos en una cueva donde bueno pues se ve un Kun bueno una figura no siga un animal disecado que de un antiguo animal prehistórico que obvió en estas zonas el mil Odón funda animal ya extinguido y a partir de ahí pues ya entramos en el parque como digo pues el glaciar Grey el Ventisquero colgantes decir diferentes cuestiones Si el tiempo nos ayuda ahí esta época buena el el verano mata al mero es bastante complicado la zona porque cuando olía aceptar mejores pre mucho más viento pero en otras épocas del año pues la verdad es que como digo es maravilloso y si hace mal tiempo pues nada notar

Voz 1384 30:38 oye una verdad que no no recuerda es que una de las maravilló

Voz 0181 30:42 cosas aparte del paisaje tal son los cielos así

Voz 1384 30:45 la noche siempre impresionante y si la la noche es brutal lo que se puede ver ahí

Voz 0930 30:53 la noche el días ayer diría que es un museo de nubes al aire libre que de las nubes me presumimos siempre que Madrid todo el mundo que van desde el cielo de Madrid es impresionante lo que yo ahí no nos daba mucha cuenta

Voz 1384 31:07 sí lo de de de

Voz 0930 31:09 del del mundo y en concreto están ahogando toda España el montante de ayer por lo que hice Ponseti por la noche cero contaminación lumínica por tanto vamos a ver un cielo muy diferente está moviendo en cielo del hemisferio sur es decir no estamos viendo Vía Láctea que estamos viendo pues las tres Marías ha sido un cielo maravilloso de hecho algunas va mucho más al norte en el terror todo Loli además están los grandes laboratorio gastronómico del planeta y hoy en día los bares

Voz 1384 31:36 esto científico

Voz 0930 31:38 decía antes científicos para avistamiento de de bueno ese telescopio gigante que hundía comentaba Gregory Pérez sur tanto el día conocimos unas nubes absolutamente bueno algodones que están ahí colgados y por la noche pues por supuesto sí Si el frío nos lo permite y sino nos tapamos la noche son absolutamente de locura

Voz 1025 31:56 si hubiera Tey hablamos la próxima semana amigo

Voz 22 31:59 pues bien señales

Voz 1384 32:02 crack sótanos daba la vuelta a Chile nada hasta Haití Javier Gregory al espacio

Voz 7 32:08 está bien nos vamos a visitar el planeta sin nombre más grande del Sistema Solar

Voz 1384 32:13 cuidado entrara como dicen

Voz 24 32:22 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 25 32:43 mira yo no dio un planeta

Voz 0882 32:46 casi desconocido por lo menos para gran público porque hace más de diez años un grupo de astrónomos descubrió un planeta que tiene un diámetro bastante importante mil doscientos kilómetros su superficie es de color rojizo con lo cual se cree que puede tener Balcanes pues un poquito más pequeño que que Plutón Val poquito más pequeño que Plutón

Voz 1025 33:07 bien de hecho está catalogado como un pelele

Voz 0882 33:10 esta menor o dicho de otra manera como no

Voz 1384 33:12 todo el planeta enano no pasa nada lo iba a decir es sería un planeta enano mola mola pero es el mayor planeta

Voz 0882 33:20 sin nombre ahora mismo en el Sistema Solar que cuesta ponerle nombre claro pues ahí está la cosa claro

Voz 1384 33:26 están puestas han puesto a ello nos han hecho

Voz 0882 33:28 concurso internacional como siempre en el cual podéis votar nuestros oyentes pueden votar hasta el diez de mayo se puede votar porque según la Unión Astronómica Internacional en la zona del sistema solar en la que está hay que darle el nombre de un Dios porque esto va por modas y por lugares entonces se han propuesto tres nombres se puede llamar con que es el dios chino sí que es el dios sino de la agua Going con On o Hole que es una diosa europea

Voz 1384 33:57 muchas gracias al Gobierno no le sale otro

Voz 0882 33:59 Cole que es una diosa europea o el tercer nombre propuesto es Billie con v que es un dios no me gusta es que

Voz 26 34:09 Irene Carbó aún han quedado muy perdón a uno llamando a un gigante que era muy malo Elite este Dios te permiten

Voz 0882 34:18 bueno tenemos hasta el diez de mayo para para votar fijaros que está planeta aunque sea un planeta menor completa no es importante porque aparte de que puede tener volcanes de hielo tiene su propia luna con lo cual demuestra que es un planeta

Voz 1025 34:34 sabemos si es habitable si no en principio

Voz 0882 34:36 no es habitable porque es sería muy frío de hecho los volcanes en vez de expulsar lava como la tierra expulsaría Angelo de Winter es Coming home a corto madre mía es curioso Planeta así que hay que darle la Unión Astronómica Internacional da diez años para darle un nombre está a punto de agotarse el plazo saque hay que votar

Voz 1025 34:58 ya con ole Will te sólo si es verdad que antes alternan caro tiene tienes opciones añadieron no me va porque no nos podíamos ya vale el planeta Ojea chiquitito pero que

Voz 1384 35:09 curioso que todos los planetas sin vida menos nosotros que estamos aquí pues una de vida no pero sí está encontrado pero envió encontramos un planeta con vida

Voz 10 35:17 quería volvió a mi miedo miedo me daría ese planeta

Voz 1384 35:23 no era la noticia más importante de la estoy descubren los terrestres yo no sé dónde pero hace daba espacial

Voz 1025 35:34 sí si te cae alguno de los debates

Voz 1384 35:36 te sale la Cope por ejemplo hay poco

Voz 9 35:39 no bueno de Onda Cero me da igual me da lo mismo

Voz 1025 35:42 todo obispo Baby donde estamos

Voz 1384 35:45 era saludas Planeta dos mil siete o diez que pronto se llamará con golf Hole o Billy gracias amigo te has visto Alias

Voz 28 36:01 va a

Voz 14 36:12 hay algo que pueda arrojar más dudas sobre el resultado de unas elecciones que un indeciso una Fulton pues me quita lo necesita para misa de a cientos de miles de españoles se hacen pasar por indecisos pero ya han decidido y los muy cabrones no nos lo quieren con Rafa al de tu escondite a ocultar que estás detrás del cubo de basura enseña Mel vote hija ratas

Voz 20 36:56 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 29 37:02 te tienes para tener todo lo que usted quiera señor pues yo a tomar jugo de tomate jugo de naranja jugo de uva jugo de piña está bien les sacaremos el jugo a la compañía

Voz 30 37:10 trae uno de cada clase

Voz 31 37:14 Ser aventureros en tweed

Voz 1025 37:15 ver ser aventurero

Voz 32 37:21 tú

Voz 1025 37:28 acá hace unos días que por mensaje a una de mi redes sociales me llegó una historia que me mandaba Diego Marroquín sobre algo que había pasado en Iquitos en Perú y que habían asesinado religioso a un rigió inglés por Macaulay que no había salió prácticamente nada en la prensa en nuestro país y él me decía esta historia es tremenda Ponseti es muy de el aventureros te la paso porque creo que que tendría bosque contarlo del programa yo la ley exige tiene toda la razón así que hemos llamado a Diego hola Diego

Voz 1384 38:04 sabe estás buenos días bueno pues encantado esa

Voz 1025 38:09 darte agradecidos de que te has convertido en uno de esos corresponsales que de pronto veo un tema que es muy de ser aventurero sí que nos contacta con ganas de que nos cuentes esta historia esta historia que ha pasado en Iquitos en Perú esté asesinato de Paul Mccartney y quién era

Voz 1384 38:26 quiero saludar aprovechar saludar a la digo también porque no seguimos mucho en las redes y bueno pues saludo Diego y gracia estaba una puede enviarnos e toda esta información a ver cuéntame un poco Diego

Voz 23 38:37 hola soy pues mira pues porque eso me llegó la noticia de la el hermano con Macaulay era un religioso inglés que residía desde el año dos mil dos y bueno pues dedicada principalmente a Gemma medió ambientales hay temas relacionados pues con con la defensa de los derechos indígenas

Voz 1025 38:59 tú lo conocías bien no tú conociste a él

Voz 23 39:02 sí correcto si yo estuve en dos mil nueve rodando un documental de estuve allí a ocho meses bueno pues prácticamente teníamos contacto diario porque nos daba información y sobre un conflicto que hubo en el año dos mil ocho de un conflicto que ocurre yo en una comunidad indígena hay la policía alguna vez habéis hablado desde el dos mil nueve que bueno pues hubo un montón de Cécile de datos

Voz 1384 39:33 sí el de la

Voz 23 39:36 dirigía de los indígenas que había ya caso ocurrió un año antes que yo y bueno pues era una cosa que esperamos que no se repitieran estamos ahí ocurrió con tal mala suerte pues bueno ahora después de que obtuviera polaridad pues pues el dos de abril lo asesinaron Iker al cuerpo

Voz 1384 39:59 no se por qué si es que no lo sé

Voz 23 40:02 larvas ahí la información pues nuestra esclarecido nada puede está bajo investigación muy bueno cuestión de estas cosas que debemos y lo sabremos algún día o no pero lo cierto es que sí que había habido mucho las presiones vi sobre Paul especialmente que el Gobierno ordenó su expulsión del país hay ya que en el año anterior en dos mil nueve un nueve pues ha la sentencia del caso que estábamos grabando en esa en el documental que se llama a los de llanto la sentencia pues daba la razón a los indígenas en las protestas pues que dieron debido a la contaminación muy bueno ayer maltrato que casquería que sufren las tierras que no es algo nuevo que llevan cuarenta años lo que

Voz 1025 40:54 pero quién quién quién les está machacando ahí a los indígenas que hay alguna multinacional Leo quizá que hay que han encontrado ahí a algo habrás seguro claro

Voz 23 41:03 corrector si hay lo que hay son asentadas muchas zonas petroleras

Voz 0930 41:07 en la zona el Theroux el IBI lo han dudado

Voz 23 41:10 todo lo que lotes cada lote pues pertenecían a una compañía petrolera que se Terra extraer el crudo español

Voz 12 41:18 la implicada ahí si no voy a decir pero había una empresa española y que tenía que ver con el tema

Voz 23 41:24 más española no sabe que hay una español al lado de donde se produjeron los conflictos pero bueno esta era una empresa dinámicas estadounidenses hay y bueno pues cuando se produjeron los lo los conflictos estuvieron a veinticinco indígenas les acusaron pues de asesinato de disturbios bueno un montón de terrorismo también bueno al final la sentencia pues se declararon esto pues hizo un poco mi que el que ganaran por primera vez que fuera un poquito David contra Goliat Ike Ike ganarán pues cuando todas las cartas las demandas en su contra pues Paul recibió muchas amenazas dos mil diez incluso el Gobierno pues eso o una orden de expulsión pero óperas más se marchaba era igual de peruano que los que estábamos ahí

Voz 1025 42:21 a ti no te contó si se sentía amenazado por alguien au Si había recibido directamente amenazas

Voz 23 42:27 bueno sí que unas contó pero no le daba importancia porque era un poquito el el día a día no se Altuna creo que empiezas a vivir con esas cosas allá hay bueno del mismo modo que Pölten amenazas pues los abogados que también trabajaba dando desde hace a los indígenas a las amenazas incluso nosotros mismos estuvimos en un par de situaciones pues a mí la entrada del hotel donde se resigna y removieron todo para Vera pues imagino que buscaban las imágenes que iba grabando hoy buena dice que tuvimos un par de conflictos con la con la policía iraquí pero bueno al final era como un poquito la intimidación pero nunca pizzas que que bueno que va a ocurrir esto aunque ya ha ocurrido otras veces

Voz 1025 43:15 muy bien pues queríamos contar esta historia si participar de ella en Ser aventureros te agradecemos muchísimo

Voz 1384 43:22 Diego o que nos la hiciera llegar

Voz 1025 43:25 a través de nuestra redes sociales sí que desde aquí se hable de algo como muy bien tú me pondrías en red que que en España no ha contado no

Voz 23 43:33 sin aquí vivió la verdad es que no he encontrado formación encontrado a The Guardian a veces muchos periódicos en Perú pero pero aquí nada aquí desgraciadamente bueno pues si no es una persona española la que que opera pues no se hacen eco y bueno luego mucho menos de lo que está ocurriendo desde el motivo por el cual luchaba que era para simplemente que se respetaran los derechos de las comunidades indígenas allá ya que los dato que el equino firmado el tratado

Voz 0930 44:10 doscientos sesenta y nueve de la OIT

Voz 23 44:12 tratado exige que iba a haber una empresa que va a entrar en territorio indígena primero tiene que haber una consulta previa consulta nunca Perú aunque se tratara dado así que que bueno a partir de ahí pues sin lleva amo llevan cuarenta años sufriendo la contaminación que llevamos más de la mitad de la población pues tiene unos índices que están por encima del cincuenta por ciento

Voz 15 44:38 de de metales pesados como son arte seguí con mercurio plomo

Voz 23 44:44 hay un dato es que el protagonista de nuestro documental pues eran nueve hermanos y siete fallecieron de la contaminación

Voz 1384 44:52 en España no

Voz 23 44:54 eso del que no se habla porque por supuesto no interesa inicio está sacando pues bueno el petróleo prácticamente gratis allá a las seis de la gran corrupción que sufre pero ubique bueno estos días también pues en el reflejadas quizás con el suicidio de García

Voz 1025 45:11 pues denunciado que lo amigo y como siempre un placer que nos acompañe será aventureros un abrazo enorme

Voz 1384 45:16 otro normal hasta luego

Voz 1025 45:20 a veces esta historia que por cierto y queríamos hablar con Carlos Barrabés no no sé si vamos a poder hacerlo no porque teníamos pendiente una noticia de se producía

Voz 34 45:27 la semana pasada cuando estábamos preparando el programa

Voz 1025 45:30 a la muerte de tres de los mejores alpinistas del momento en la rocosas en Canadá David Lama Hans Mary el estado muy bien James Kelly muy bueno es una perdida porque estos tipos serán ese paso nuevo que hay en la montaña es

Voz 1384 45:48 la generación de lo que hablamos un poquito caro habían conseguido hacer cima ahí en la bajada les pilló

Voz 1025 45:54 dicha perdieron la vida estos tres Craxi

Voz 1384 45:57 luego aparece por ahí Barrabés comenzamos y bueno luego también bueno

Voz 12 46:01 lo lo del atentado de este de Sri Lanka que ha el terrible no te lo que decir que yo no sé si es porque quieres que te lo conviertan sección no no no no hace falta no no hace falta que lo que pretende es simplemente voy a recordar porque siempre que hablamos cuando nos pasa algo más cerca tal pero es que son casi trescientas víctimas creo que es uno de los más más Poveda vamos Varios Gordon todos los heridos que hay por eso te digo que que es así ha sido tremendo a ese en la sección quería comentar otra cosita bueno va

Voz 1384 46:26 el hallazgo del cuerpo con Chema

Voz 12 46:30 de un tema que está pasando con los jugadores de ajedrez

Voz 14 46:33 que he leído

Voz 1384 46:36 esto es como si te he visto aventura deporte no notamos sí sí vale vale pues dime y entonces pues pasa lo siguiente que hay

Voz 0181 46:44 en un torneo de menores de entre ocho y diez menores de dieciocho pues hay un crack que que ese iraní que que tienen que jugar contra un israelí estéis chavales uno de los posibles grandes campeones para el futuro aquí tuvo que perder o sea no no no no no jugó contra el y perdió sino que que no compareció después en su siguiente partido el chaval perdió la partida hizo un error y tal pero se sabe la gente los expertos dicen que fue intencionado pues porque estaba cabreado no porque le hicieron como no comparecer ante el israelí porque los iranís dicen los entrenadores comentaban dice Ellos pueden jugar por la noche en el hotel entre ellos unirá un iraní un israelí no pasa nada incluso jugar un partidillo de fútbol tal dice pero con banderas ir un partido oficial y tal Si yo dejo que mi jugador juega contra un contra un israelí me cortan el cuello cuando regrese regrese a Irán y eso dice que lo confía

Voz 1384 47:39 han Bayo varios entrenadores no

Voz 0181 47:42 bueno es es muy curioso no que que un chaval que promete y que puede ser

Voz 12 47:46 uno de los grandes campeones no no le dejan jugar contra cuatro

Voz 1025 47:49 más que no lo deja jugar el tío dio un paso hay dijo a ver si me va a nacer no no no no

Voz 1384 47:54 cada no le hicieron dijo no compareció a la claro claro claro si tú no vas yo suelo de entrenador tienen que a veces yo dejo jugar este chaval me cortan el cuello a al empresario entrenador no no has por dejarle contra un israelí pues estas cosas que contamos en Ser aventureros cuidado que viene que viene que me

Voz 6 48:14 no todo es mentira con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 11 48:26 cosa de equipo que tiene

Voz 1025 48:29 el equipo que tengo delante cierto porque no sabemos qué contaste lo contasen con el equipo está siempre pensando en lo que tiene por delante

Voz 1384 48:39 si pero alguien tiene que ganar bueno venga ya la semana que viene en el coso del juez que es a que me voy a poner alguien del equipo en visto a todo tu equipo claro entonces

Voz 8 48:56 esta semana bien vamos a Groenlandia al Polo Norte íbamos a hablar de Matthew Henson que no tenían ni tienen más bien tiene ni tan siquiera ves no sabes quién es no

Voz 1384 49:08 en esta sección se llama no

Voz 8 49:10 todo es mentira pudiera ser que Matthew Henson no exista sin embargo yo voy a contarle

Voz 1384 49:15 te lo digo de te digo el bien

Voz 8 49:18 de qué se hablaba porque si hablamos de Robert y todo el mundo sabe que de quién hablamos del descuido del Polo Norte mismas dentro do nueve pero sin embargo nadie nadie Sampe prácticamente no lo de Matthew Henson pues iba con él iba con con Robert Pires pero era negro y eso en una Estados Unidos de principios del siglo XX que era un país muy racista pues hizo que Piris como el resto de Matthew Henson pues como al resto pues no hablasen de él para nada Matthew Henson y Piris reconocieron de forma fortuita en un acto tienda de pieles en Washington Henson había sido marino durante varios años y se lo impresionó por su experiencia en el mar se lo llevó a para el manejo de perros y y la relación con los inuit tenían una una relación con los muy muy cercana de manera que aprender su idioma es un método de supervivencia solito muy cercano al igual que pery tuvo varios hijos con mujeres inuit de hecho los los los inuit a día de hoy todavía utilizan tienen un una palabra que Samad lo que es la que él utilizaba para despertarlos cuando iban en en expediciones de café y aún a día de hoy cada vez que los inuit quieren hacer una expresión para para darse ánimos difundirse Kalou utilizan esa expresión Él fue quién apoyó firmemente las esperanzas esas expediciones y quién hizo posible que se llegase a al al Polo Norte con la ayuda de de los inuit pero no tuvo ningún prácticamente ningún éxito como te decía nadie nadie lo reconoció y ni se acordó de él y terminó trabajando en una oficina de aduana casándose con una afroamericana que tuvo una hija que a su vez tú tuvo un hijo llamado Frederic Carlson Henson Luis apodado el hijo del viento

Voz 1025 50:56 ah amigo Karlovic más conocido como Paco

Voz 8 50:58 por Luis el abuelo de Carles participó con John

Voz 0882 51:02 estoy en

Voz 8 51:04 Fihri en el descubrimiento del del Polo Norte

Voz 0882 51:07 al final de sus días entonces él si al final de sus días Si sí

Voz 8 51:12 tuvo un cierto reconocimiento escribió un libro sobre su expediciones eso ártica titulado Un negro en el Polo Norte este libro eh pues se público hizo que algunas de la gente luego ya es de poco cuando ya se supo que que él de que Luis elude yo participó en una ocasión con con una con una en una de las Olimpiadas participó con una camiseta en la que ponía un cartel con el nombre de su con nombre de su abuelo de la expedición al Polo Norte para reivindicar precisamente la historia lectores óvulos de Matthew

Voz 1025 51:46 bueno pues de todo esto hay algo que no es verdad noblote descontar en arroba Ser aventureros arroba Ser aventureros en Twitter ahí nos contáis que queréis que no es verdad de la historia que ha contado hoy Chema entre todos los que hacerte y sortea haremos un libro espectacular la aventura de viajar de la editorial de lo he hecho bien

Voz 8 52:05 su muy bien

Voz 1025 52:08 yo cuatro cosas

Voz 17 52:20 el minuto de gloria expone que polvo la próxima semana que tenemos más historias que contaros que

Voz 1025 52:27 estaremos en Jerez Chuck que estaremos haciendo programa desde el circuito de Jerez no sé exactamente desde donde pero lo contaremos por redes rodeados de motos caros no sé si la gente podrá acceder hasta donde estamos Ángel Colina estará Raúl Ruiz estaremos la tropa lo que viene siendo la de siempre los de siempre disfrutando de todo hasta ahora Mela Chércoles iba a decir que como no tiene el finalmente no Raúl Raúl creo que viene de nombres con todos vosotros que sabéis cambiar porque tú tú has activistas de viaje yo no estoy yo estoy fuera turnando fuera por las bases

Voz 1384 53:02 secretos si aparece Beach eso me gusta pero no volverás me lo heterodoxo promete es que a ver si hay alguna pues que vuelva

Voz 1025 53:10 sabes muy bien por qué viene más era aventureros insisto programa especial desde Jerez gracias por acompañarnos por ciento Guijarro si por creernos un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de sesenta de Radio Caracol y a todos los que no sintonizáis en la Cadena SER muy felices

Voz 35 53:27 más son

