SER Deportivos: Dulce espera (26/04/2019)

Voz 0699 00:00 hola a todos qué tal buenas tardes bienvenidos al deporte en La Ser en esos tiempos de elecciones Zidane parece haber elegido en el bipartidismo de la portería ha votado por Keylor el tico era su portero en la primera etapa y los en la segunda y lo es por mérito propio sí porque a Zidane le ha sorprendido la piel fina de Courtois la llegado que las molestias del belga han sido muy débiles para estar un mes fuera y que no entiende del todo como llegó

Voz 0231 00:19 sí

Voz 0699 00:20 como titularísimo y su técnico ha promovido el casting así que Zidane vota con v por Keylor vota del equipo con Bea Ceballos Llorente Mariano las reiteradas ausencias de las convocatorias del trío lo que a la hora de elegir Zidane hace campaña por otros y entre tanta votación el que pegar botes es Brahim el malagueño esperaba su oportunidad para que se viera su discurso futbolístico ya ayer digamos que puso su programa sobre la mesa del coliseo son un poquito las elecciones del Madrid este año una temporada en la que más que el voto en blanco o el voto de confianza la mayoría de la plantilla lo que ha ganado es el voto de censura Lastras y uno comenzamos aquí ese reportero

con Francisco José Delgado y con toda la redacción de deportes de la cadena ser aquí estamos todos los de SER Deportivos hasta las cuatro cuatros vamos a acompañar con el resumen de lo que hemos consumido de viernes gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo del programa anoche parece que se salvó el último nuevo el que fue mejor en Getafe

Voz 0017 01:53 EFE

Voz 0699 01:54 Brahim encantado

Voz 2 01:56 el Real Madrid de nada voy un poco satisfecho pero quería la victoria y al final quedado con ganas de ganar como soy que disfruta en el campo nada más eh yo estoy muy muy contento con él y para mí es un placer es que él sea me ha dado hoy puede jugar con él ahora mismo estoy centrada en el Madrid así como he dicho quiero demostrar lo que puedo dar y quiero estar aquí con muchos años si jugar en el mejor club del mundo

Voz 0699 02:23 Brahim fue el único brote verde de el Real Madrid anoche en Getafe aunque el que manda es el del Betis hoy con un Setién que está al borde de la destitución no sé si quiera si se va a sentar en el banquillo el lunes ante el Español aunque antes del lunes llegarán los partidos del fin de empezando mañana por el Athletic Alavés siguiendo por el Atlético de Madrid Valladolid en Leganés Celta terminando en el Barça Levante al que al final el presidente de la Federación Luis Rubiales va a acudir a entregar la copa de campeón Sí Se proclama el Barça así de campeonatos el digo que no cesa entre Rubiales precisamente y Tebas en cuyo último capítulo se ha cruzado el Valencia y la Supercopa y luego os lo vamos a contar hoy nos vamos a pasar por Inglaterra por Suiza y hasta por Francia con unas declaraciones de Neymar hablando de que era jugar con Hazard que van a dar que hablar en el fútbol español así que menos cómodos hoy para lo que es fútbol no haría falta un programa en tenis juega Nadal en el Godó eso significa que ayer ganó David Ferrer i Ferrer ha terminado su último torneo en Barcelona

Voz 3 03:20 acabar contra Rafa es la la despedida perfecta no un honor despedirle

Voz 0765 03:23 aquí también momento triste no te va a engañar sumo

Voz 3 03:26 cuenta con un compañero

Voz 4 03:28 muchos momentos han venido de golpe entonces quién emocionado un poco oí Isabel que no voy a volver a pisar

Voz 0699 03:34 la pista central David Ferrer que la historia del tenis lo de hoy en Azerbayán en Fórmula uno también va a pasar a la historia un alcantarillas sea cargado un Williams y con eso nos hemos cargado los libres de Fórmula uno que han sido suspendidos recuerdo que se corre el domingo Si las alcantarillas no lo impiden lo que no impidió en la cita con el deporte en directo hasta ahora las tres y tres minutos ahora mismo hay semis de la Champions del fútbol sala en Azerbaiyán con el Movistar Inter como equipo español de momento cómo va eso al Matic Javier Saisó muy buenas tardes

Voz 5 04:01 hola Pacojo qué tal saludos desde la al arena pues le faltan doce minutos y trece segundos para el final del primer primera de la primera parte de este partido en empate a uno de momento entre el Sporting de Portugal y el Inter Movistar se adelantaba Humberto para el Inter ya prácticamente en la jugada siguiente de empataba el partido a uno por tanto de momento empate a un antro el Sporting de Portugal y el Inter Movistar

Voz 0699 04:24 volveremos a Kazakhstan en el programa hablaremos de los partidos vitales de Barça en la Euroliga que de perder esa adiós a la Final Four yo iremos a tres cracks del ciclismo que anoche dieron brillo al pero Indurain Contador Freire anoche con Manu Carreño

Voz 1906 04:37 eh corriendo hemos visto Barral yo siempre a rueda no

Voz 6 04:40 a pasar rueda de Lomas a reventar en la contrarreloj claro ya verdad que hoy que sea alguna emboscada o algo diferente osea afortunadamente no me tuve que enfrenta a las

Voz 7 04:49 eso hace mucho daño yo intentaba parecerse

Voz 8 04:51 siempre en el último momento está claro que me gustaría ser seleccionador porque creo que que bueno de mundiales se mucho cuando llega un Miguel Indurain tengan al Tour de Francia en cinco ocasiones

Voz 7 05:01 el luego llega Alberto pues hace más de lo mismo el el Altria decepciona un poco no es sitios donde quizás se podría mover la carrera Hay no se mueve un poco más de ataque y no tan controlado como algunos Tour que a veces incluso llegan un poquito a va a llegar a aburrir no si preguntar ahora mismo quién es el mejor corredor de la historia del ciclismo hombre

Voz 4 05:22 es por palmarés mismo pues se tienes

Voz 7 05:25 el mejor español también es difícil el él

Voz 9 05:30 te prometo que luego vamos a oír más ya veis cómo vamos

Voz 0699 05:33 yo lo cuento desde ya en SER Deportivos Dani Garrido lo hace el finde en Carrusel pero un dos por uno lo vamos a pasar por la redacción de Movistar para que no se están preparando hoyos para no movernos del sillón Iñaki Cano muy buenas tardes

Voz 1296 05:45 hola qué tal en Movistar Plus buscamos campeón de la Liga española el sábado a las nueve menos cuarto Barcelona Levante Movistar partidazo dial cuarenta y seis y los culés ganan

Voz 1694 05:56 ya tenemos campeón ojo al partidazo de segunda también

Voz 1296 05:58 la las seis Osasuna Albacete en Movistar partidazo fútbol femenino cita con la historia vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones Barça Bayern de Munich el domingo a las doce en vamos dial ocho en la Liga Iberdrola también en vamos también en el dial ocho a las once del sábado Levante Madrid C FF la Juve aunque ya es campeona visita al Inter el sábado a las ocho y media lo veremos en vamos en Inglaterra buscamos campeón a las nueve de la noche Liverpool

Voz 10 06:26 Holder Fele Movistar Liga de Campeones

Voz 1296 06:28 cincuenta y el domingo en el mismo canal a las tres y cinco Varley Manchester City doble cita en la Liga Endesa en vamos el sábado a las seis Real Madrid Cafés Candelas Breogán y el domingo a las siete y media divina aseguró Joventut Barça Lassa también le pondremos un ojo a los play off de la NBA

Voz 10 06:44 puesto la final del Barcelona Open Banc

Voz 1296 06:46 Sabadell de tenis el domingo a las cuatro de la tarde en vamos adiós

Voz 11 06:51 ya vale mucho crece pero echar un cable necesitada práctica palmesana Ndi sino con pelo natural pues lo mismo

Voz 10 06:57 Baquba estarán al nunca

Voz 1694 07:01 pues el viernes veinte del Eurojust yo ahí lo dejo

Voz 10 07:04 hay favores que sólo sesenta y tres millones de euros pueden devolver este viernes Bute de sesenta y tres millones en el Eurojust once millones para dar y tomar

Voz 0699 07:13 y si esta es con urgencia en Sevilla la canción os va sonar pero ha decidido el consejo de administración del Betis si Setién se sienta el lunes a dirigir al equipo contra Lloll cuéntanos Sabina Manolo Aguilar muy buenas Pacojó buenas tardes oficialmente

Voz 12 07:28 de no lo ha decidido aún si lo

Voz 13 07:31 lo que nos llega desde el propio club

Voz 12 07:33 es que existen muchas posibilidades de que Setién sea técnico del Betis hasta final de temporada muchísimas posibilidades de que esto sea así es posible que haya pronunciamiento oficial en los próximos minutos en este sentido una decisión que va a traer mucha polémica con la afición del Betis que la mayoría no quiere ya a Quique Setién y también con el director deportivo Lorenzo Serra Ferrer que no es partidario del técnico cántabro lo normal que ocurra en las próximas horas o minutos oficialmente el Betis confirme que Serra Ferrer perdón que septiembre seguir siendo el técnico del Betis hasta final de temporal

Voz 0699 08:09 fractura en el beticismo Setién que sigue cuestionado Zidane sigue cuestionando sé qué hacer con sus jugadores la próxima temporada y siguen la pruebas con su plantilla que ayer pasó Brahim suspendieron otros ya está hoy ha metido Neymar de por medio en las declaraciones con respecto al Real Madrid cuéntanos Antón Meana muy buenas tardes

Voz 0231 08:25 qué tal buenas tardes Pacojo el Real Madrid está ahora mismo pendiente del mercado más que de lo que pasó ayer en Leganés y eso quién lo de Brahim es una noticia buenísima y eso que el equipo está poco a poco recuperando sensaciones en el juego no en los partidos fuera de casa pero Zidane tiene el problema de la portería Zidane sabe que el club está buscando jugadores y que lo de poco was enfría poco a poco porque el Madrid no encuentre la forma de abordar el fichaje del jugador de Manchester sin pagar más de ciento cincuenta millones de euros y solamente la sonrisa de Brahim que no saben si cederlo dejarle en el año que viene marca este viernes en el conjunto blanco

Voz 0699 09:02 eso junto con lo que se ha complicado la vida al Rayo lo que se asoma al Sevilla la Champions y el paso adelante hacia la permanencia el Villarreal lo arrastramos de ayer ahora la jornada del fin lo primero de cara a la jornada de el fin de rectificar es de sabios rectificar Rubiales y nosotros la noticia que dimos sobre Rubiales y la entrega del título de Liga mañana que cambió de Ser Deportivos al carrusel sigue Rodríguez muy buenas tardes

Voz 1906 09:23 qué tal muy buenas Pacojó pues si el lunes era que Rubiales no venía el martes que si el miércoles que no estaban pensando el jueves por la mañana que el jueves por la tarde que si ya definitivamente mañana Rubiales va a estar en el Camp Nou ha habido presiones el Barça quería que estuviera en esto la fiesta y al final Rubiales irá al Camp Nou y entregará la Copa si el Barça es campeón será el colofón a una fiesta que el club ha preparando de manera eh sigilosa va a ver fuegos artificiales va a haber música va a haber Parlamento de los jugadores en el Barça nos dicen que el protagonismo lo tendrán los futbolistas y también la afición va a haber una camiseta y se trabaja en un lema ocho de once que son las ligas que va a conseguir el Barça lo extraordinario es que parezca normal

Voz 0699 10:06 sí no sí no al final sí he visto Margarita con menos pétalos eh todo dependerá de lo que pase en el partido entre el Barça y el Levante porque el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga última hora deportiva desechó que esperando a Valverde en la tarde Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 10:20 hola Pacojo qué tal buenas tardes bueno de cara a mañana se supone que Valverde y su cuerpo técnico estarán muy pendientes del partido del Atlético de Madrid porque la derrota de los colchoneros le daría la Liga al Barça sin jugar y eso evidentemente podría condicionar el once para mañana si el Barça no necesita ganarle al Levante para ser campeón podríamos ver un once con rotaciones pensando Uber Pool pero si es necesario sumar los tres puntos para sentenciar el título lo que se intuye es que el Barça saldrá con todo para finiquitar esta Liga Messi jugará seguro porque ya descansó en Vitoria Rakitic que ni siquiera viajó volverá también al once igual que Jordi Alba y Clement Anglet del Barça como decías va entrenar esta tarde a partir de las seis tras descansar ayer ya antes hablará Valverde en rueda de prensa en la previa de este partido que le puede dar ya su segunda Liga como técnico del fútbol

Voz 0699 11:07 el Barça estará pendiente del partido del Atlético de Madrid ante el Valladolid que se juega antes en un rato habla Simeone en novedades de ese encuentro Pedro Fullana muy buenas

Voz 0765 11:15 qué tal muy buenas un Atlético de Madrid que quiere ganar el partido para seguir metiendo presión si puede al Fútbol Club Barcelona paralelamente afianzar la segunda posición por encima del Real Madrid un Atlético que cuenta con casi toda la plantilla sólo son baja Jiménez por lesión dio consta por sanción entrenan a partir de las cuatro y cuarto de la tarde aquí en el Cerro del Espino en frente a un Real Valladolid que necesita la victoria para dar un golpe de efecto en la lucha por la permanencia no estará Kiko Olivas por sanción si ha entrado en la lista Calero

Voz 0699 11:42 pero en todos los partidos hay algo en juego el que abre fuego es el Athletic Alavés a la una de la tarde Verónica Gómez

Voz 1509 11:48 sí voy a la caza de las plazas europeas el Athletic es séptimo por La Sexta para evitar las previas tiene al Valencia tres puntos más en la verá si el Alavés que es octavo a por la séptima por un Athletic al que igualaría en caso de ganar mañana en San Mamés capítulo de bajas amplio en los locales a falta del último entrenamiento de esta tarde se lo pierden por lesión Yeray capaz Dani García e Ibai irreal

Voz 10 12:08 mira Garitano a Raúl García haya Velarde no podrá contar

Voz 1509 12:11 Nickon Mari Paz ni con el y si podrían estar Pacheco e inútil Pitu que ha dicho esta mañana por cierto que el partido de mañana es una auténtica final para volver a Europa la próxima temporada

Voz 0699 12:20 en medio de todo el Leganés Celta el partido más importante para el equipo vigués que para el dinero con Yago Aspas lanzado hacia la permanencia Paula Montes

Voz 1694 12:27 por qué el Celta quiere buscar Pacojó ese triunfo que de la tranquilidad que permita seguir poniendo tierra de por medio con el descenso recupera Escrivá bufa Ali pierda y aunque como dices sigue teniendo haya o Aspas convocatoria esta tarde que entrenan los vigueses Bryce podría ser la principal novedad en Butarque habrá homenaje a Callejo y en las redes sociales protagonismo para Aspas al que quieren votar pero con b votarlo debutar que este fin de semana

Voz 0699 12:49 ya veo eh gran jornada de fin de semana del carrusel gran número de noticias de fútbol todavía en SER Deportivos

Voz 0699 15:10 el les comunica que Setién sigue hasta final de temporada noticia de ahora mismo como nos decían iba a ver comunicación oficial y como adelantaba Manolo Aguilar la noticias esa Setién sigue hasta final de temporada preguntas de fútbol por el Valencia se ha metido en medio de la guerra entre Rubiales

Voz 0231 15:25 PIP Tebas Antón Meana porque considera que si el próximo lunes se aprueba la nueva Supercopa se estaría alterando el calendario en las bases de la competición firmadas hace un año y si eso ocurre el Valencia irá a los tribunales para denunciar ese cambio en la competición recordemos que el pasado miércoles Toño García avanzó en el Larguero que en la reunión de la Liga Mateo Alemán le dijo a Rubiales que si eso ocurría el Valencia podría negarse a jugar la Supercopa desde la Federación insisten nada manda más en el fútbol español que la asamblea de la Federación si lo vota la Asamblea la competición será oficial por cierto Pacojó lo confirma a la SER la votación del lunes será a mano alzada no secreto vamos a reírnos veremos cuántos dijeron que si el miércoles en la sede de la Liga Irán que no el lunes en la radio

Voz 0699 16:14 Nos lo vamos a pasar bien más preguntas el Valladolid puede estar planteándose hacer un estadio fuera de Valladolid José Ignacio Tornadijo señora Pacojó

Voz 1051 16:20 es una de las posibilidades ayer el director de gabinete de presidencia del Real Valladolid David Espinar mano derecha Ronaldo lo decía así en los micrófonos de la Cadena SER

Voz 10 16:28 lo estamos viendo todas las posturas incluso

Voz 1179 16:31 al ir de Valladolid algún pueblo cercano que nos facilite más que el Ayuntamiento de Valladolid

Voz 1051 16:36 bueno todo esto porque están intentando llegar a un acuerdo club y Ayuntamiento para la remodelación del estadio pero la remodelación que quiere Ronaldo parece que no recibe el impulso económico desde el Ayuntamiento necesario Ronaldo ha planteado incluso que el Valladolid compre el estadio deje de ser municipal pero todo está muy parado y por tanto del brasileño tiene en la cabeza la pasividad incluso de hacer un estadio nuevo en los alrededores de la ciudad

Voz 0699 17:00 fletán dos preguntas más cuida la premier a los clubes Champions más que la Liga cuando juega al Liverpool Álvaro de Grado muy buenas

Voz 21 17:07 hola buenas noches juega esta noche contra el Phil a las nueve de la noche

Voz 22 17:13 que para meter presión al Manchester City a falta de tres jornadas para el final lo de contra el colista de la Premier y ya descendido el equipo de Yepes

Voz 0699 17:20 vale hoy juega en Liverpool pero también juega el Barça está en la Champions pero el juvenil que abre el fuego en las semifinales de la Liga última hora desde el guión Santiago Valle muy buenas tardes

Voz 23 17:30 qué tal muy buenas a partir de las seis el Barça juega a la semifinal de la Champions juvenil contra el Chelsea es la reedición de la final del año pasado el Barça tiene siete bajas pero han bajado cuatro jugadores del Barça B para llevar cumple John Wayne Miranda Iceta jugando la primera semifinal que unan el Oporto uno cero al joven gente aquí saldría el posible bajara el próximo lunes para ganar la tercera Champions Juvenil de Pretoria

Voz 0699 17:51 pues mira que tenemos fútbol pero aún tenemos también mucho en la página polideportiva Fórmula uno los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbayán suspendidos por un fallo grave de seguridad Manu Franco

Voz 1385 18:02 hola muy buenas pues si los primeros entrenamientos libres lo que ha sucedido es que yo Russell el piloto de Williams pues has visto tu coche destrozado porque una de las alcantarillas del corazón y Kuyt urbanos ya ha salido y ha dejado el coche como escotado y han tenido que estar una una revisar no todas las alcantarillas lo que ha provocado que los libros no sé si no se celebrase diez los segundos Antonio bastante retraso ahora otra vez se han reanudado de momento es Lewis Hamilton que va primero

Voz 0699 18:30 madre mía baloncesto el Barça se la juega hoy en la Euroliga ante eh

Voz 24 18:32 perro González qué tal muy buenas y margen de error del Barça después de la sonrojante derrota del pasado miércoles sesenta y ocho ciento dos contra el Anadolu

Voz 1501 18:40 EFE Si quiere intentar estar en la Final Four de Vitoria está obligado a ganar los dos próximos partidos el Barça y el primeros hoy esta noche en el Palau Blaugrana a las nueve decía ayer en rueda de prensa que tienen que mejorar la defensa hay también atentos a los tiros libres porque hicieron un patético ocho de veintiuno el pasado miércoles así que el Barça ha obligado a mejorar la imagen a partir de las nueve si quiere forzar el quinto partido el próximo miércoles en el Sinaí de Turquía

Voz 0699 19:02 quien lo mismo se la juega ante el CSKA Javier Lekuona

Voz 10 19:05 eso es ganar o morir Granger es baja ya duda hábil Loza algo tocado tres cuáles son las claves para vencer

Voz 25 19:11 el Pato Gary no lo mentalidades la concentración los cuarenta minutos y salir agresivos den comienzo como les en el segundo juego salieron más agresivos que nosotros sino no podemos dejar que pase lo mismo

Voz 0699 19:22 ocho y media Bues Arena Baskonia CSKA ya antes de la pausa de veinte deporte en directo cómo va el Fútbol Sala Javier Saisó

Voz 5 19:28 de momento se mantiene igual empate a uno en el marcador quedan cinco minutos para llegar al descanso teniendo una gran ocasión el Inter pero de momento empate a uno aquí

Voz 0699 19:38 en quince segundos lo esencial del Godó de tenis Miguel Ángel Zubiarrain

Voz 21 19:41 bueno pues el otro al jugar y claro nació antes después quiero decir no hablar hice robaran

Voz 9 19:53 habla bajito porque está en la central de él cuando lo detenían

Voz 0699 19:56 hasta las cuatro montamos más noticias saltó en SER Deportivos

Voz 26 20:03 SER Deportivos Madrid

Voz 0699 20:07 no tenemos mil el noticias y media

Voz 9 20:10 que cuentan así que poneros cómodos aviso a los seguidores de

Voz 0699 20:12 el Real Madrid que vamos a pasarnos por el lugar donde se decide el futuro de Hazard deportiva de Eric de Jade Jones ancho avisa a los seguidores del Getafe que sea lesionado el jugador con peor suerte en la plantilla azulona en el último año se ha lesionado otra vez el hombre avisó a los seguidores del Rayo Vallecano que Raúl de Tomás no jugará contra el Real Madrid sin no paga elevó un pastón porque el Madrid no está por ceder avisa a los seguidores del Leganés que este finde puede sellar Se matemáticamente la permanencia del equipo en Primera división ante el Celta de Vigo aviso a todos los dientes que se van a pasar por aquí dos deportistas con una historia muy grande una de pasión y otra de solidaridad aviso os recuerdo que hoy el Atlético de Madrid cumple ciento dieciséis años de historia os hemos pedido en Twitter de SER Deportivos arroba SER Deportivos que hoy los atléticos nos dejéis cuál es el mejor momento que habéis vivido con el Atlético de Madrid desde que los ex ya aviso estas declaraciones de Neymar que acaba de hacer en Fox por Brasil la van a liar le pregunta el periodista con el jugador de los que no ha jugado Le gustaría jugar en el futuro y Neymar responde Hazard la respuesta la secuencia es esta

Voz 27 21:20 te gusta y foco a ungido facción duple cuele Theo quien un poco es que ocupa pues te gustaría hacer dupla

Voz 28 21:34 pausa escuadra

Voz 27 21:36 sí

Voz 28 21:37 chasis Cerén estoy distribuyó parecido comió

Voz 29 21:41 y el frío fueron Borut

Voz 28 21:44 Mari Mar Regueras que salud podéis drama de tres

Voz 0699 21:46 el jugador te gustaría jugar con llenaría una buena la pregunta del periodista pausa enorme respuesta de Neymar Hazard es un jugador que creo diferente y que tiene un juego parecido al mío seríamos una pareja que haría mucho barullo que haría mucho ruido concluye Neymar lo que van a hacer ruido son estas declaraciones ya las tres y veintidós

Voz 11 22:10 me escucha

Voz 10 22:26 no no voy una Levante

Voz 30 22:32 todos los blogs siguen otros que saben que este yo tampoco ahora acapara alrededor de la Liga pero doce Burgos

Voz 11 22:38 sólo quedan jornadas para asaltar el sí para mantenerse fiel porque describir

Voz 10 22:47 la alguien no

Voz 11 22:52 el Deportivo final de temporada

Voz 0699 23:01 la guerrilla que apenas se estamos en el principio del fin de esta temporada ahí lo vamos a contar todo cómo se deben el Carrusel Deportivo de la Cadena SER un fin de semana brutal vamos al desarrollo de lo más cercano ayer Getafe y Real Madrid firmaron un cero cero yo diría yo más chungo más positivo para el Getafe que suma hacia la Champions en el Real Madrid bueno pues en el Real Madrid la portería Brasil ya Asensio y las declaraciones de la gente de Asensio son lo que más llama la atención de una temporada que está haciendo eterna Antón al Real Madrid

Voz 0231 23:31 si tan eterna que no existe de acuerdo conmigo lo de ayer Pacojo es que emitan mal fíjate que fue malo pero ni tan mal con lo que había hecho el Madrid en Leganés o con lo que había hecho el Madrid en Mestalla pues ves a Zidane en rueda de prensa llegó a decir que el equipo jugó hasta bien ayer en el Coliseum es un poco la sensación que queda no de este tramo final de temporada que es un viaje a ninguna parte con el Real Madrid va a los estadios el equipo juega pero ni tienen ganas de jugar ni tienen ganas de hablar ni tienen ganas de contestar en rueda de prensa es una situación extraña con el debate de la portería que está a punto de estallar porque lo ha contado antes que nadie en este Radio Javier Herráez porque Zidane quiere a Keylor Navas el club quiera Thibaut Courtois y eso es un problema que va a tener solución porque no hay otra pero que genera rum rum dentro del vestuario dentro de la entidad porque lo mejor de ayer fue Brahim que es un jugador que llegó en enero con un talento enorme que no tuvo minutos pero que ayer demostró en un ratito que es diferente especial y que tiene cosas pues que se le ven a jugadores jóvenes con talento como es por ejemplo Vinicius yo creo que desde ya a ciudad le encantaría que ese acabara esto no tiene que responder a los periodistas porque mañana le doy otra vez

Voz 0699 24:42 hombre y el domingo otra vez porque en el fondo el dos

Voz 0231 24:45 mira Pacojó de lo que pasa este año porque no interesa no quiere hablar de lo de lo del año que viene porque no le interesa quinientos nueve conviene tampoco ofrecer muchas explicaciones

Voz 0699 24:53 bueno esto acabaría si volviéramos un poquito atrás y las ruedas de prensa no las diera todas el entrenador de del equipo porque al final han nombrado portavoz de los clubes a los entrenadores y los entrenadores muchas veces cuando no pueden hablar se encuentran con esto con que en las ruedas de prensa quedan ello fatal porque no pueden decir nada que se salga del guión Si de vez en cuando hablara un futbolista en las ruedas de prensa como se hacía antes no pasaba nada no nos encontraríamos ni los entrenadores ni lo peor listas ni los aficionados con este problema pero bueno

Voz 0231 25:24 pero me gustaría añadir una cosa rápido para que los oyentes se den cuenta mañana yo voy por parte de la Cadena SER a preguntar a Zidane si le pregunto por la alineación del domingo me va a decir mañana lo vas a ver si le pregunto por cómo va a jugar el equipo me va a decir mañana lo vas a ver si le pregunto por cómo han entrenado pregunta quién pregunten es decir que han entrenado bien aunque haya entrenado mal si le pregunto por el futuro me dice que no me quiere contestar entonces cualquier supuesto ya sea yo el periodista más cabroncete o el más futbolero no me va a contestar ninguna pregunta es una situación muy muy incómoda porque él no quiere contestar cualquier

Voz 10 26:01 Khedira tiene la obligación preguntar algo que sea medianamente

Voz 0231 26:03 noticioso es una situación kafkiana

Voz 0699 26:06 la situación el precio de del Real Madrid pasa por las salas de prensa en donde está Zidane por Valdebebas por el cásting el futuro en realidad todos los caminos pasan por Inglaterra Álvaro de Grado I en Inglaterra no

Voz 21 26:19 hola buenas tardes se vamos a pegar un repaso a todo lo que sea

Voz 0699 26:22 anda por allí de los futuribles de del Real Madrid

Voz 31 26:24 a pesar que se dice

Voz 21 26:27 bueno deja se va por hecho que es el jugador con más probabilidades de llegar al Real Madrid este verano se conoce su situación acaba contrato la temporada que viene todavía no se sabe hasta cuándo perdón cuando se va a hacer efectiva si se hace la sanción al Chelsea de dos mercados sin fichar eso terminaría exactamente cuando Hazard termina contrato que es decir julio de dos mil veinte aunque haya traspaso este verano sabemos que va a ser por mucho dinero y y la verdad es que es lo más probable ahora mismo que suceda lo dan por hecho los niños ingleses que quejar nunca ha escondido que quiere jugar en el Madrid continúan ahora mismo pues el Caramelos todavía más juegos

Voz 0699 27:04 Pogba y parece que es el que más titulares se lleva últimamente en la prensa no Álvaro

Voz 21 27:09 sí de hecho mira tengo aquí varios periódicos ahora mismo de del día de hoy salen varios por ejemplo en el Times donde se explica que bueno que Raiola no se quiere sentar ahora mismo a negociar la renovación de de popa donde se explica también que el propio jugador no cree que Solskjaer sea el hombre idóneo para para el futuro del Manchester United donde bueno básicamente expresan las dudas del francés en el en el futuro de del club

Voz 0699 27:36 Ericsson como se ve eso

Voz 21 27:39 bueno Ericsson es una de las piezas fundamentales del Tottenham en los últimos años el Tottenham no ha sido

Voz 32 27:44 el digamos no

Voz 21 27:45 a últimos desde la salida de Bale no ha sido un club a excesivamente vendedor todos los futbolistas que han triunfado allí se han quedado allí de leal y Hurricane el propio Eric en Lloris la portería todo otros centrales se han mantenido entonces a han pasado varios años de sacrificios por construir un nuevo estadio y ahora que lo tienen que han llegado lejos en la Champions yo creo que es el momento de que esos estrellas pos pos estén a gusto en el club se sientan un equipo de de semifinales de Champions como este año

Voz 0699 28:12 vale la última Jay Don Sancho ya sé que no juega eh pero no tiene una oferta del United

Voz 21 28:18 sí se ha comentado mucho que el United va a ir muy fuerte aporte de Don Sancho recordemos es ex canterano del Manchester City hasta hace un año y medio pero no tienen ninguna mayor vinculación con el que más allá de de ese pasado el nada le interesa mucho Jay Don tiene diecinueve años juega la selección inglesa está en el Borussia Dortmund costaría mucho dinero costaría casi alrededor de cien millones pero pero lo cierto es que el United necesita talento joven inglés te necesita nuevos futbolistas y ahora mismo Gerome Sánchez pues el gran talento inglés de del momento

Voz 0699 28:49 vamos a tener que me parece a mí este verano nosotros vamos a hablar mucho

Voz 9 28:54 o un abrazo hasta luego adiós así está la cosa

Voz 0699 28:57 todos los caminos pasan por Inglaterra en el Real Madrid en el conjunto blanco la cosa está sí ayer su rival fue el Getafe hizo del Getafe queremos dar un par de apuntes porque el hombre con peor suerte del Getafe ha vuelto iban Álvarez a lesionar

Voz 33 29:07 sí una nueva recaída Pacojó una más de Markel Bergara que sufre una lesión muscular en el recto de una de sus piernas la mala suerte se vuelve a cebar con el centrocampista vasco que el pasado domingo en el partido contra el Sevilla había entrado en una convocatoria seis meses y medio después en octubre se lesionó del hombro derecho en diciembre pasó por quirófano y ahora estas molestias en el recto que elevan a impedir volver a jugar esta temporada el próximo compromiso del Getafe es el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde contra la Real Sociedad defenderán Anoeta la cuarta posición sigue en puestos de Champions el Getafe tras empatar anoche a cero contra el Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez tuvo ocasiones para ganar también pudo perder fue valiente Bordalás que junto sobre el césped da hubo duro Ángel Molina Mata cincuenta y cinco puntos suman los azulones los mismos que el Sevilla pero el golaveraje beneficia a los de Bordalás aunque el técnico tiene prohibido hablar de Europa

Voz 1179 29:55 la gente puede hablar de Europa y vosotros

Voz 34 29:58 pues también eran pero yo no yo lo tengo prohibido pues puesto que iba a ser muy complicado es dificilísimo por lo que he dicho hay equipos que que se juegan mucho que tienen nuestros ese objetivo nosotros vamos a pelear hasta el final pero está todo muy igualado sea que hay tiempo para conseguirlo y hay tiempo para quedarte fuera

Voz 33 30:18 el mismo discurso que su entrenador comparten los jugadores uno de ellos Mauro Arambarri anoche en El Larguero

Voz 35 30:23 estamos en una buena temporada lesionó aunque creo que la gente te muy los sino un punto es punto

Voz 0699 30:29 entre el Real Madrid no no me entero de que

Voz 35 30:31 lo tuvimos posibilidad de gol pero bueno creo que no sabe gastar tiene como siempre digo no se no va a ser nada fácil es que sigan luchó allí pero bueno este lamento es estar en lo más alto

Voz 0699 30:41 en la lucha el Getafe por la Champions ahora mismo cuarto tercero el Real Madrid el segundo el Atlético de Madrid que en quince minutos Pedro Fullana dar rueda de prensa el Cholo en la víspera del partido ante el Valladolid no sí

Voz 0765 30:54 a la hora típica suele ser por la mañana o bien por la tarde pero como ha querido entrenar prácticamente a la hora de el partido de mañana a las cuatro y cuarto de la tarde pues como suele ser habitual antes la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone para hablar de este partido para hablar de lo que le resta temporal Atlético de Madrid quizás también de futuro con lo que pueda contestar o quiera contestar porque ya es habitualmente que no es muy de hablar más allá del próximo partido pero lo que está claro y lo que quiere es conseguir una nueva victoria gigantes eh que el partido del Fútbol Club Barcelona por tanto tiene que ganar o como mínimo empatar para retrasar el alirón del Fútbol Club Barcelona hasta su partido evidentemente todo pasa por ganar al Atlético de Madrid en su estadio un partido importante ante el Valladolid porque el Atlético también está jugando esa segunda posición que tras el empate el Real Madrid pues se ve con buenos ojos con esos seis puntos de ventaja ahora mismo sobre el conjunto blanco y uno de los nombres propios de los últimos días de los últimos partidos es Thomas limar mala temporada de el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid pero dos buenos partidos en las dos últimas jornadas está va reconociendo en el mar que es un año muy complicado para él pero sabe que en el futuro con el Cholo puede aprender más

Voz 36 31:59 en un poquito con muy complicado mirón m aportan muchas cosas defensivamente haciendo jugadores más singular y con su ayuda estoy siendo un jugador más completo

Voz 0699 32:16 los colchoneros agradecen el esfuerzo de Lehman en los últimos partidos y nosotros el escucharle hablar en castellano que en la primera temporada también es chungo vamos a volver por la rueda de prensa del Cholo Simeone en lo que habla Simeone esta mañana ha hablado Pellegrino el entrenador del Leganés que quiere ver supongo como este fin de semana queda sellada uso de cabellera de manera matemática la permanencia no

Voz 37 32:35 sí porque tras esa derrota el miércoles ante el Athletic se sitúan duodécimo con cuarenta y un punto si quieren sellar la permanencia en el encuentro que mañana les enfrentará al Celta hoy ha hablado el técnico argentino ya ha dicho que tiene calma y que el equipo está preparado

Voz 7 32:46 es difícil analizar el nerviosismo

Voz 1530 32:49 de devolución a Europa al nerviosismo no yo creo que nosotros tuvimos trece jornadas en en puesto de descenso pero lo que puedo decir que el equipo está trabajando muy bien con mucha humildad y estamos preparados para empujar la suerte hacia nuestro lado ahora de mucho tengo calma y la calma no quiere si sinónimo de que no le forzamos a fondo no sino calma en lo que tenemos y lo que queremos nosotros y empujar hasta el máximo para tratar de desligar lo más arriba posible

Voz 37 33:15 Pelegrino también ha dicho que el tema de su renovación está como siempre sin novedades y que espera se solucione lo más rápido posible para el choque de mañana tiene a todos sus jugadores disponibles y también te cuento Pacojo que hará el saque de honor en Butarque Mariano Callejo su histórico fotógrafo que ha contado durante décadas la historia delega con sus fotos

Voz 0699 33:30 mira qué chulo los constipado invaden la redacción es para finalizar la peor noticia de las últimas horas que es la derrota del Rayo data del Rayo en Sevilla que deja una depresión gorda en Vallecas y la opción de la permanencia

Voz 1179 33:40 dejas Álvarez si una nueva decepción en Vallecas el equipo cayó goleado cinco cero ante el Sevilla en un partido en el que necesitaba puntuar con este resultado el conjunto de Paco Jémez se complica mucho la permanencia ya que ahora mismo es colista con veintiocho puntos su próximo encuentro será contra el Real Madrid escuchamos a Paco Jémez ya Jordi Amat tras la derrota

Voz 7 33:57 no está imposible pero está más difícil no obliga a ganar practicamente casi casi todo lo que lo que queda casi los cuatro partidos que queda muy bueno de hecho a medida de que pasan partido y que no no somos capaces de sumar de tres en tres pues todo sale jamás físico una de las cosas yo creo que ha pesado mucho también había sido todos los resultados de ayer no el ver que que todo ganan aunque todos puntúan y que cada vez

Voz 38 34:15 entonces se van haciendo más grandes a pesar de la dificultad

Voz 7 34:18 tenía el partido de hoy contra el Sevilla y eso también afecta no

Voz 39 34:21 Navas muy jodidos porque no queríamos este partido se ha puesto muy difícil ahora quedando eso cuatro partidos hoy no queríamos ser nosotros para nada más ganas de ganar el partido se ha hecho precipitarnos un poco arriba no hay margen de error oí nada afrontar esos cuatro partidos sin nada que perder

Voz 1179 34:36 recordemos que el partido ante el Real Madrid será el domingo a las nueve menos cuarto y quién no estará el Raúl de Tomás por la cláusula del miedo a no ser que el club

Voz 0699 34:43 en realidad hay dos equipos que juegan partidos peligrosas este finde el Rayo Vallecano es muy peligroso el partido de este fin de en fútbol el Estudiantes en baloncesto de un partido también peligro si yo porque los colegiala juegan ante el Herbalife Gran Canaria que son dos grandes el tu hoy el Granca en un momento muy chungo porque el que pierda será a ver con un problema mayor Iñaki de Miguel ex estudiantil de pro os Iñaki muy buenas tardes hola

Voz 32 35:09 qué tal cómo estás cómo te va la vida

Voz 1763 35:11 pues muy bien gracias me va bien me afortunadamente

Voz 0699 35:15 sigue siendo con tu padre verdades tú

Voz 1763 35:18 sí señor sí señor se le abonado aceptar tú sabes yo sí yo evidentemente con él se en primera fila oyendo oyendo la pista de

Voz 32 35:29 porque hay equipos lo estáis sufriendo mucho este año lo estamos sufriendo mucho lo que estamos sufriendo la verdad es que sí porque además estamos en esta dinámica viva partidazo contra él en casa así parecía que yo estoy arriba ya se me pasaba en Burgos todavía vosotros mala pues no entonces bueno pues seguimos ahí seguimos ahí peleando pero muy cerca de la línea de extensos estamos bueno pues como todos los que seguimos Iker después preocupados

Voz 0699 36:03 en un análisis desde la primera fila de Erwin Center porque dirías tú que que el equipo está sin aquí

Voz 32 36:10 es difícil porque si sirvió pudieran al equipo pues bueno pues es que esto es lo que hay el equipo es decir no pero ha dado muestras ha tenido partidos si no le falta al día cuanto será el día cinco no no recuerdo si a Reyes cuando se gana el Madrid

Voz 0699 36:28 si no las calles

Voz 32 36:30 pues el equipo ha demostrado que que puede ya no es cuestión de voluntad todo porque no podría atender que no quiero quisiera no las dinámicas afectan afectan muy negativamente en cuanto a las cosas sale pues la presión es mucho mayor especialmente cuando se juega en casa esa a tu público se sufre pero bueno ya te digo que el equipo ha dado muestras de que de que puede hacer un gran baloncesto de que poder la cualquiera que en casa con la afición se hace fuerte no pero encadenar pensaba enlazar esas Grace de atrás eran tiene difícil explicación eso te lo más psicológico yo creo

Voz 0699 37:07 tú sabes cómo somos a los que no gusta el basket que da morro de hitos en la cabeza a ver si encontramos explica

Voz 31 37:11 acciones en los que estamos aquí en la relación

Voz 0699 37:15 decimos renunciará un espíritu de cantera por extranjeros que no marcan la diferencia

Voz 31 37:19 a lo mejor es un poco error

Voz 0699 37:22 te parece que estoy exagerando te parece que no es así porque claro siempre la gente puede rebatir diciendo si estuviera bien ya veríamos cómo iba al equipo

Voz 32 37:31 claro la cosa posiblemente sería diferente no no no lo mejor o para peor la verdad es que tenemos lo que tenemos claro no son todos los que seguimos estudiantes y todos los aficionados que toda una vida pues si no esa identidad tensa

Voz 21 37:47 de ese espíritu de cantera dada pues

Voz 32 37:50 o es que aquí hay un dilema sin intentan mantener ese espíritu de cantera puedes perder un poco de competitividad intentas ser más competitivo escuchando a extranjeros pero claro lo unos cuatro mil extranjeros no marca la diferencia INAR superan en calidad para que puedas tener por debajo pues realmente se pierde ese espíritu de estudiantes es está estamos ahí en lo intenta que lo intenta pero cuando llegan mal dadas pues se intenta recurrir a los de fuera no te lo mejora IS esa crisis identidad que yo creo que tiene el mismo estudiantes los que estamos ahí en el día a día y los que llevamos bastantes años y tenemos al club pues quizá echamos un poquito más en falta no es espíritu de canteras ahí arriesgar un poco más

Voz 0699 38:38 a Iñaki Si fueras un jugador de fútbol te diría que te voy a meter un gol Si en todo un ex jugador de baloncesto no sé si voy a intentar de tratarte colar un triple pero si tú fueras mañana Berrocal que les dirías a los jugadores antes de empezar un partido que en serio no quiero ponerle el calificativo de final pero me parece clave en la temporada

Voz 32 38:56 es un es un partido importantísimo es la mañana yo intentaría siempre en estos casos hay que buscar el lado positivo y la motivación pues eso intentar recordar las cosas buenas que es muy similar esa alegría esa esa esa esa esa confianza esa esa comunión con el público no intentar recuperar esas imágenes ver lo que si bien olvidar un poco lo malo no centrarte en las cosas que todos y cada uno sabe hacer y en conjunto saber hacer que hay que focalizar se recordar e intentar repetir las cosas bien

Voz 0699 39:36 la última es muy personal te gustaría pasar un día de esa primera fila de el espectador a la primera fila de la cancha darle la charla tú al Estudiantes

Voz 32 39:47 hombre sería el sueño sería el sueño morir

Voz 21 39:49 lo bajó la verdad que lo sabe club

Voz 32 39:53 saben que hicieron yo estoy un proceso de de formación

Voz 0699 39:57 está claro título de entrenador batiera me encanta

Voz 32 40:00 ya pues hacer mis primeros pinitos que lo está haciendo que es echar una mano saben que me tienen para cuando la tele yo por lo por supuesto me estoy preparando para después si me llega el momento poder ayudar en la medida que pueda

Voz 31 40:13 apostaría yo a que te vamos a ver ahí seguro

Voz 9 40:17 el ojalá ojalá oye cada vez que hablo contigo me viene a la cabeza la defensa sobre Sabonis no es que no lo bien

Voz 32 40:25 es bueno que grande la verdad que sí

Voz 31 40:29 que sí es verdad que fue eh

Voz 0699 40:32 es verdad que te que hace dos semanas y que lo ahí te dijo mira Iñaki tú par de la cara si te parte de la cara a Sabonis yo te pago a la cirugía estética

Voz 32 40:40 totalmente cierto así fue así fue en la charla previa por y lo hilo

Voz 0699 40:46 pues mucho lo que nos rodeado el equipo y bueno pues

Voz 32 40:49 por eso expresa porque estaba adueñarse en él

Voz 0699 40:51 en todo el mundo pensaba que Dueñas iba a hacerse cargo eh

Voz 32 40:54 lo que dice que soy yo dijo eso está literal tal cual ha dicho parte de la cara con el que no te preocupes por la boda que os me encargo yo me encara

Voz 21 41:02 eso de que es mañana alegría bien y a la gente

Voz 0699 41:07 el Estu tener a ver entre comillas gente que ese partido el equipo y estoy seguro de que de que va a ser así Iñaki que

Voz 32 41:13 el qué muchísimas gracias por el análisis que está

Voz 0699 41:16 Nos en contacto hoy que estamos seguros de que estamos ante un futuro entrenador del esto

Voz 32 41:20 ha sido un placer un fuerte abrazo para todos muchas gracias

Voz 0699 41:22 un abrazo Iñaki de Miguel la opinión de humo

Voz 10 41:25 futuro entrenador en este SER Deportivos bueno de un entrenador futuro de desvió ya entrena en categorías inferiores de la opinión de uno que lo va a ser

Voz 0699 41:34 a la opinión de uno que lo es en el metro

Voz 42 43:37 con la serie lo que pase