Voz 1515 00:14 con el periodista e investigador David Zurdo vamos a conocer este viernes el nuevo skate Run de moda en Madrid dedicado al Triángulo de las Bermudas desde hace bueno pues más o menos más de un siglo David Zurdo qué tal hola cómo estás Marta yo creo que bueno esta es una de las regiones del mundo que más se asusta preocupa inquieta e interés genera en aviadores en navegantes mucho se ha especulado sobre sobre ella está comprendida entre Puerto Rico el sur de Florida y las islas Bermudas yo creo que es el misterio mundial por antonomasia no

Voz 2 00:46 hombre si hablamos del planeta Tierra pues por lo menos uno de los más grandes desde luego hombre que otros misterios muy muy grandes no pero desde luego el triángulo de las Bermudas decide que Sage popular que que es con un vuelo que luego hablaremos del Vuelo diecinueve Un vuelo de Estados Unidos es cierto que que que bueno pues ha suscitado muchísimas que ríos de tinta prácticamente por qué porque han desaparecido una enorme cantidad de barcos de aviones y claro todo esto pues algunos busca la explicación que otros dicen que no la tiene ABC explicaciones parciales pero pero hay hay un poco claros de todo ello

Voz 1515 01:17 explícanos porque Vuelo diecinueve si lo enmarcamos dentro de la historia yo decía esto lleva un siglos siendo uno de los mayores misterios en el misterio por antonomasia que yo creo que lo es en tanto que ahora mismo se acaba de abrir en Madrid que es estas salas que te meten te empiezan a dar pistas vas con un grupo de amigos y a raíz de esas pistas tú tienes que conseguir es que aparte hay una que se ha dedicado a Vuelo diecinueve que tiene buena diecinueve

Voz 2 01:40 bueno el triángulo de las ventas en general pero es verdad que tiene mucha relación con el vuelo diecinueve o relación indirecta porque es un avión un avión se pierde la la caja negra hay que encontrarla Irán sesenta minutos para resolviendo una serie de las efectivamente esto que está tan de moda

Voz 1515 01:54 nosotros en el programa hemos metido en varias ocasiones en directo algunas compañeras y a lo largo del programa el reto que les poníamos a Virginia Sarmiento y Elena Jiménez era conseguir en un en por récord establecido por ellos que además era prácticamente la duración del programa conseguir escapar entre si vemos conectando con ellas a lo largo del programa no se van dando las pistas bueno es muy interesante si en este lunes Pruna hágalo con amigos con familia porque es muy divertido efectivamente pues esto es esa propuesta que que bueno que ahora mismo está está disponible en Madrid que nos pone de manifiesto lo famoso que es en el mundo entero el triángulo de las Bermudas cuyo nombre se debe precisamente o empieza a que se popular con este vuelo diecinueve vamos a saludar a un hombre compañero de esta casa que presenta hoy el libro como él les de estos que le encantan los retos a dicha por qué no me voy a hacer un triángulo de las Bermudas un vuelo diecinueve José Antonio Ponseti hola qué tal cómo estar buenas tardes es ya la aventura máxima sí sí sí

Voz 1025 02:48 pero la aventura han sido cinco años de investigar sobre el vuelo diecinueve Perelló empezar al revés que yo empecé buscando si alguien había sobrevivido al vuelo diecinueve porque el cinco de diciembre en mil novecientos cuarenta y cinco estás es el que sea pago catalogado como el primer la primera gran desaparición del triángulo las bermudas cinco pero tenemos las bermudas usted es decir que nace como tal en mil novecientos cincuenta a cinco años después de haber desaparecido orgullo diecinueve en el cinco de diciembre el cuarenta y cinco desaparecen cinco aviones catorce hombres que desaparecen que decir que no encuentran nada pero nada es nada ni un trocito de aparato nada esa misma noche empiezan a buscarles desaparece otro avión más con trece hombres ya ese cinco de diciembre desaparecen veintisiete hombres en total y seis aviones pero el problema hasta que veintiún días después el hermano de uno de los dos desaparecidos recibe un telegrama que le dice te están informando mal estoy muy vivo firma con el sobrenombre que le llamaba de pequeño la madre a él con lo cual el hermano dice mermando el hermano informa a las autoridades norteamericanas le dice oye recibe un informe un un telegrama Germaneau es de mi hermano

Voz 1025 04:07 y y hay que contar que luego tiene desde entrenando un poco todo esto que obviamente las fuerzas norteamericanas que estaban buscando que hacen la búsqueda más grande de la historia con trescientos aviones y casi cuarenta barcos para no encontrar nada que ver eh que se llevan la sorpresa de que no entra en la investigación de este telegrama mientras la familia dice que el que está vivo y los familiares piden que se investigue si ha podido caer alguno de los aviones han podido caer en algún lado donde hay alguien haya sobrevivido las las autoridades norteamericanas no serlo

Voz 1025 04:44 de ahí para adelante te cuento lo que quieras para no desvelar te la novedad novela que la novela está basada absolutamente en hechos reales me ha llevado cinco años que

Voz 1515 04:53 en qué momento te das cuenta cuando por primera vez te llega la historia que ahí hay una

Voz 1025 04:56 novela uf eso se dan cuentan por el camino porque yo no iba mi primera intención no era hacer una novela como tal sino que al hacer un un relato real de qué pasó cómo pasó donde están los fallos y donde no están los fallos pero González al ver de la editorial que contigo un primer guión porque es hacer un podcast ahora puede también ser un podcast sí puede ser un podcast ahora también pero él ve el primer guión se queda impresionada dicen no esto es una novela esto es una historia no Niceto ocurra y ahí me tienes que me casi dos años escribiendo más los cinco años de investigación

Voz 1515 05:32 eres una de las acciones de hoy en la Noche de los Libros es madre un día precioso que es la noche libros siete de la tarde

Voz 1025 05:37 daré en El Corte Inglés de Goya firmando a quién le apetezca acercarse a sólo Boyan empezaba a dar las gracias todo el rato porque ya estén una semana después ya estoy en la segunda edición el a la gente es maravillosa la gente sólo puede tener por mi parte agradecimiento y cariño ya que ahí estaré mira esta leyendo ahora mismo bueno diecinueve te han informado mal sobre mí este es el SUC claro no estoy muy vivo es que yo en pie yo arrancó en el telegrama es que el telegrama es la clave en el telegrama es lo que nadie ha pensado en setenta y cuatro años que podía ser verdad nadie se preocupó en buscar si alguien había sobrevivido todo el mundo está buscando al vuelo diecinueve

Voz 4 06:21 a los cinco aparatos la cara claro de fascinación de David Zurdo claro

Voz 1025 06:26 pero por el camino me ha tocado ir ir a ver a la familia de Pavón a hablar con John Mayer que ha sido uno de lo de las personas que más me has me ha ayudado que durante décadas que ayer John Mayer es un ex militar fue derribado en Vietnam trabajo para la gente

Voz 1515 06:40 esto pasa cuando uno se sabe mucho un tema que está tan metido en el tema que entonces

Voz 1025 06:45 ayer era el en cuanto como ayer a ex militar e insisto trabajó para la CIA el tipo hizo el cálculo a raíz de los números que hicieron los guardacostas para intentar encontrar al vuelo diecinueve todo eso durante los cinco días posteriores que te busca el hizo el mismo cálculo vientos tormentas donde se habían podido quedar sin combustible donde podían haber caído él es el primero que les dice a la Marina de los Estados Unidos ojo porque a lo mejor a lo mejor dos de los aviones cayeron en tierra en mitad de los Everglades que es el parque natural de pantanos más grande del sur de la Florida extensiones de kilómetros y kilómetros de Puras bestias porque hay caimanes panteras y que es territorio nativo territorio de los seminarios y por eso no es tan fácil buscar por ahí porque necesitas el permiso de los nativos para poder entrar

Voz 1515 07:35 voy a pedir vosotros que os sobre todo tú Ponseti pero también a David Zurdo a nuestro investigador y periodista esta tarde dentro de la noche los libros que hagáis

Voz 5 07:46 es que no no quiere utilizar el término apuesta pero bueno

Voz 1515 07:49 no si tuviese que darle alguna explicación de por dónde intuir por dónde sospecha que pueden ir los tiros de éste

Voz 1025 07:55 qué misterio una de las resuelto pero

Voz 1515 07:59 bueno qué qué palpito qué sensación tenéis Ponseti

Voz 1025 08:03 yo personalmente y sin desvelar nada de del libro yo creo que todo fue eh todo lo que tenía que salir mal salió mal todo fue un día de desastre absoluto por parte de la gente de tierra de los mandos de este hombre por parte del vuelo en sí porque en instructor de vuelo que por cierto era compañero de George Bush padre durante la guerra George Bush padre estuvo hablando mucho tiempo de él sí que tuvo hay un lío mental

Voz 2 08:31 por tanto David sorda José Antonio eso es digamos la explicación del Vuelo diecinueve Triángulo de las Bermudas claro que sí

Voz 1025 08:37 Thomas es ahí hay otra historia ahí es donde entrar

Voz 2 08:40 pues en algo que es muy curioso no porque hay varias explicaciones posibles hay explicación que han dado científicas por ejemplo las famosas bolsas de metano gigante y se extienden desde las profundidades tragan a barcos o incluso de tienen los motores de los aviones es verdad que hay una estadística que dice que en el triángulo no desaparecen más barcos más aviones que en otras regiones del mundo

Voz 1025 08:57 pero y aquí el pero creo que es la clave

Voz 2 09:00 en lo que no tiene explicación por lo menos para mí es por qué tantos aviones o barcos han desaparecido hay habiendo arrasado justo antes un mensaje de todo perfecto todo está despejado no hay ningún problema estamos perfectamente un minuto después eso había quedado destruido o desaparecido para siempre

Voz 1025 09:15 te voy a dar un guiño más os voy a poner a todos en una situación mil novecientos ochenta y seis despega de Cabo Cañaveral shuttle el Challenger explota mueren los siete astronautas la NASA organiza la búsqueda de piezas más bestial que se ha hecho nunca para reconstruirlo y saber por qué explota hay porque mueren los astronautas en esa búsqueda encuentran un avión ese avión lo identifican no como una Benger que era los del Vuelo diecinueve sino como otra vía John Mayer de quién te hablaba antes no le cuadran las cosas organiza una expedición saca del agua es una Benger pero está tan hecho polvo que no puede identificar

Voz 2 09:57 Vuelo diecinueve

Voz 1025 09:59 hay aviones debajo del agua la NASA sabe que haya vivido en ese la o de la porque lo ha estado buscando para encontrar todas las piezas que necesitaban para reconstruir esa historia que fue una de las grandes tragedia naif

Voz 2 10:11 este que no solamente te fascina a ti y a mí bueno ya todos los oyentes feo es que Spielberg utilizó también el mito de Triángulo de las Bermudas el famoso barco el taxi que aparece en Encuentros en la tercera fase en el desierto y que hubo hace poco una noticia falsa de que había aparecido pues digamos de repente no y luego no era cierta pero a Spielberg también les fascinó por algo será

Voz 1515 10:30 José Antonio tengo una más Spielberg

Voz 1025 10:33 de Encuentros en la tercera fase con el vuelo diecinueve es el primer vuelo que se encuentra Mittal desierto

Voz 1515 10:38 les encanta bueno pues esta tarde se lo va a contar José Antonio Ponseti a qué hora ahí donde

Voz 1025 10:42 a las siete en el Corte Inglés de ahí estaremos a quien quiera firmando hoy haciéndonos fotos sigue hablando del Vuelo diecinueve

Voz 1515 10:49 Ponseti gracias gracias a vosotros David Zurdo te ve llevar a otro de los grandes misterios también universales aparezca

Voz 7 11:23 unos lo cantaron ayer

Voz 1515 11:24 aquí en estos estudios en directo las manidas hoy les decimos que se celebra en Madrid la Noche de los Libros hay muchas actividades previstas entre otras la lectura de Carmelo Gómez esta tarde a las ocho y media en la Residencia de Estudiantes de la charla que Federico García Lorca ofreció charlas sobre teatro así la llamó en el Teatro Español en febrero de mil novecientos treinta y cinco Carmelo Gómez nos acompañó hace muy poquitos días en el programa le cogimos casi al hace en antena para que nos recita desde la presentación de esta noche de los libros en la sala Joy Eslava

Voz 3 11:53 un fragmento de Poeta en Nueva York es esponja gris ese marinero recién degollado ese río Grande esa brisa de límites oscuros ese filo amor ese filo estaban los cuatro marineros luchando con el mundo con el mundo de aristas que ven todos los ojos con el mundo que no se puede recorrer sin caballos estaban uno cien mil marineros luchando con el mundo de las agudas velocidades sin enterarse de que el mundo estaba solo por el cielo el mundo sólo por el cielo sol

Voz 7 12:26 que bueno esta tarde hay una actividad que les recomendamos

Voz 1515 12:32 comentamos mucho porque semana juntar tres personas que sobre misterios lorquiano se lo saben todo es el Museo Reina Sofía nos acompaña ya el periodista investigador Víctor Fernández recién llegado Barcelona Víctor qué tal hola hola te tan bueno Víctor les decías periodistas investigadores uno de los máximos expertos Lorquiano así que lo de esta tarde con Ian Gibson y con Luis Avial uno de los máximos expertos en georradar que hay en nuestro país no se lo pueden perder cuáles son los misterios lorquiano que quedan por desentrañar Richter

Voz 8 13:02 pues vamos a empezar en principio la mesa redonda haremos titulado crisantemos blancos que es el título del primer poema que publicó Lorca en mil novecientos dieciocho en una revista que renovación no aparecido nunca en la revista no sabemos cuál fue el primer publicado por por Lorca todavía no ha aparecido ningún hemeroteca ningún archivo con ese punto de partida debemos recorrer pues lo que nos queda por saber que todavía nos queda mucho por saber hay archivos que todavía no han abierto hay papeles que San perdido

Voz 1515 13:36 cómo cuáles por ejemplo es que todo lo que rodea David Zurdo en torno tú quieres especialista en el misterio todo lo que rodea a Lorca genera o sea no no hay otro autor y además ni siquiera es una cuestión nacional es que es un tema internacional no hay otro

Voz 5 13:49 autor ni Miguel Hernández

Voz 1515 13:52 del XXVII el noventa y ocho que haya generado ese efecto con con esos vacíos no

Voz 2 13:57 podemos y casi a Leonardo da Vinci si queremos comparar esos vacíos porque realmente el la cuestión es ésta como a veces el mito se entremezcla con con la realidad se aumenta yo creo que todo lo que sea hacer que el lector se acerque a la obra es lo que más cosas quedan Torres saber inglés

Voz 8 14:15 mira por ejemplo y hablamos de destrucciones ejemplo sabemos que Lorca hizo un texto bastante largo autobiográfico que se me entregaba un amigo suyo que se llama Félix cuando él está Nueva York lo va a haber un día lo dice oye te oye estoy si me pasa algo lo destruye es estamos hablando el año veintinueve Philippe comenzó en los años cincuenta en los años sesenta encuentra el sobre lo abre claro color que ha pasado algo hiel claro asesinado evidentemente hiel de cien

Voz 9 14:52 salvo al fútbol el manuscrito

Voz 8 14:56 hizo a lo mejor una copia limpio hizo algún resumen parece ser que hizo un resumen pero él dice que destruyó el manuscrito pues eso es una de las cosas que no sabemos

Voz 1515 15:06 por ejemplo el misterio el gran misterio de sus restos y vosotros estáis pilotando ahora mismo estábamos estabais pilotando bueno una búsqueda en Alfa Carlos III

Voz 8 15:17 sí

Voz 8 15:20 bueno nosotros hacíamos un punto de partida que yo creo que era bastante convincente sabemos que en el año ochenta y seis aparecen una serie de restos humanos muy cerca de famoso Olivo que hemos visto todos esos restos son trasladados ilegalmente a a otra zona del parque es donde está la fuente que hay en el Parque García Lorca de Alfacar en nosotros presentamos en su momento toda esta documentación a la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía en los estuvo toreando durante casi un año el tema luego pasó a ministro justicia sabemos que se hizo una búsqueda por parte de la Universidad de Granada aunque el informe sigue siendo secreto no sé porqué

Voz 1515 16:08 esta tarde no vais a contar todo todo esto en el Museo Reina Sofía yo creo que es uno de los en la librería del Reina Sofía en la librería va por especificar en la librería del Museo Reina Sofía Ian Gibson Luis Avial Víctor Fernández periodista e investigador a qué hora

Voz 8 16:22 las siete vamos a hacer ahora competencia Ponseti pero sí

Voz 1515 16:27 bueno a las siete de la tarde no lo vais a hacer la competencia Carmelo Gómez que creo que es a las ocho y media de la Residencia de Estudiantes

Voz 8 16:32 a L ahí contáis todo eso

Voz 1515 16:35 qué crees Víctor que todo lo que se mueve en torno a a Lorca tiene esta cosa como entre la fascinación el misterio casi el negacionismo no

Voz 8 16:47 pues yo creo porque sigue siendo a lo mejor poeta más leído con el que más conectamos todo lo queremos saberlo todo de él

Voz 10 16:58 ya es dolorosa

Voz 8 17:00 tú ausencia de manera tan precipitada que nos da la sensación que a lo mejor cuando no siguen faltando informaciones como si se estuviera todavía asesinando no

Voz 1515 17:10 eres optimista con respecto a que un día se sepa la verdad

Voz 9 17:14 yo no conozco secreto que se puede aguardar ochenta años

Voz 1515 17:19 bueno esta tarde no se lo pierdan vayan librería del Museo Reina Sofía allí tres tótems Lorquiano iban a celebrar la Noche de los Libros eso mismo siete de la tarde no hay que perdérselo claro tendrán que decidir entre el triángulo de las Bermudas Vuelo diecinueve y Lorca

Voz 2 17:38 no existe una opción es muy difícil que conste pero hay casos en España de misterio la monja azul María Jesús de Ágreda Sevilla tocaba si te vi locas puedes estará no es una opción

Voz 1515 17:48 hace difícil a difícil bueno es un placer terminar así el programa tan misteriosos celebrando anticipando Nos a lo que va a ser la celebración esta noche en Madrid de la Noche de los Libros Víctor Fernández compañero un placer

Voz 8 17:59 muchas gracias a ver tener aquí a las siete de la tarde

Voz 1515 18:02 en la librería del Reina Sofía Luis Avial Ian Gibson Víctor Fernández no se lo pierdan Víctor gracias

Voz 8 18:07 gracias David Zurdo Nos encontramos la semana que viene