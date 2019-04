¿Dilapidación? In rubio pro reo

Voz 2 00:00 plenamente de vino vemos arrollando sabemos que usted me habla muy mal

Voz 0827 01:07 sí señor Hafiz hagan buena estamos además aquí en esta jornada de reflexión el domingo se despejarán las dudas las incertidumbres los políticos han hablado muchísimo en estos días es lo que toca y tenemos una cierta sensación de nostalgia el gran Isaías y la verdad es que

Voz 7 01:25 sí porque echamos mucho de menos a Mariano Rajoy

Voz 0827 01:28 si no puede recordar por ejemplo cosas como estas pronunciada en unas elecciones municipales es el vecino el que elige al alcalde el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde tomó clarísima desde luego bueno ningún candidato ha llegado al nivel de Mariano Rajoy pero cosilla sí que ha habido por ejemplo Pablo Casado comenzó la campaña Un poquito desubicado estaba en Bilbao

Voz 8 01:54 hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir

Voz 9 01:57 ya a Guipúzcoa a Guipúzcoa vamos

Voz 8 01:59 Nos a visitar hecho

Voz 0827 02:02 yo que como todo el mundo sabe está en Vizcaya y no está en Guipúzcoa y resulta que después se recorrió España viajó a Melilla que aunque él se empeñe no es la única ciudad española en África

Voz 10 02:14 bueno Juanjo pues como otra vez más se complace estar en Melilla el orgullo de de la bonito ha sido unas la único ciudad

Voz 0827 02:24 española y europea les concierto bueno pues lo más divertido es que la víspera había estado en Ceuta la verdad es que no quedó nada en con los que útiles Illa puesto Pablo Casado se lanzó a reformar la organización territorial de otros países de Suiza por ejemplo esto lo escuchó Juanfran López pues lo lógico es que esto te pasan

Voz 8 02:41 cualquier condado suizo condado eh suizo en cualquier departamento francés o en cualquier lander alemán

Voz 0827 02:49 pues muy bien departamento en Francia y Alemania qué es lo que viene siendo Cantón en Suiza e también Cartagena tuvo cuando pero bueno en Suiza se habla de cantones más frescos tiene Pablo Casado los insultos

Voz 11 03:03 el Gobierno es el mayor traidor felonía ilegítimo y un desleal es un mentiroso compulsivo chantajeado deslegitimado rehén tan incomprendido verdad

Voz 0827 03:13 que desde Paquita la del seguido nada igual

Voz 3 03:21 Javi a D

Voz 1 03:25 sí

Voz 12 03:28 aparte del no

Voz 0827 03:29 de los insultos también fue bastante raro lo que hizo Albert Rivera en el debate a cuatro en Antena tres nota que afirmó que iba a mentir oye sin heridas aún político que no falte

Voz 13 03:39 basura todos los contra te has ganado Carreño te gusta meter tratado también

Voz 0827 03:43 ya acabado usted de mentir ahora me toca a mí mentir hundirse supone bueno es de estas construcciones estrafalarias que nos lleva a decir justo lo contrario creo creo a lo que queríamos decir también fue curiosa esta otra propuesta que hizo en plena campaña

Voz 14 03:57 D'Rivera nos plantan objetivo para dos mil veinte nosotros queremos ser un país

Voz 15 04:02 líder en la lucha contra el medio ambiente líder en la lucha Conte

Voz 14 04:04 a medio ambiente y en la lucha contra el sida

Voz 0827 04:07 líder en la lucha contra el medio ambiente hombre no sé no sé no sé si parecía una buena idea tal y como estamos

Voz 16 04:16 citando un poquito

Voz 0827 04:18 no

Voz 16 04:21 y tenemos también

Voz 0827 04:23 en a Pedro Sánchez que aspira a repetir como presidente del Gobierno a pesar de que estos meses Portos meses parece que se le han hecho muy largos esta es la historia

Voz 17 04:32 que ha contado la derecha durante estos diez cien e de cien eh eh diez meses hay en el Gobierno del Partido Socialista

Voz 0827 04:40 no eran cien meses a lo mejor se lo aparecido pero han sido solamente diez El rectificó a tiempo bueno y antes que al propio Sánchez su Gobierno ya se les hizo muy largo a los tres meses a los compañeros de Radio Nacional de España esto lo escucharon en su día Luna Dame es Cándida Altagracia

Voz 18 04:56 presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asistido hoy en Oviedo a su primer acto político del PSOE desde que accedió a la presidencia cuando se cumplen cien años de gestión se cumplen cien años de gestión al frente del Ejecutivo

Voz 0827 05:09 cien años de gestión al frente del Ejecutivo y se quedó tan campante pero resulta que a nosotros también nos pasó un poquito lo mismo a Pepa Bueno esos tres meses también se hicieron un poquito largo

Voz 1727 05:20 es decir que se organizó con mucha prisa ese acto ayer para celebrar los cien años para celebrar los cien años

Voz 0827 05:30 pero GL parecencia era diez días sí sí si hay gobiernos de tener ya ahora ya estaríamos en tres siglos al ritmo que estábamos marcando Buendía ya los cien días también dimitió la ministra de Sanidad Carmen Montón no se acuerdan de ella y vuelta la burra el trigo según escucharon en su día Jesús Rivas José Manuel García pedido

Voz 1509 05:48 ha dicho también que lo va a seguir defendiendo ninguna irregularidad lo defenderá ya fuera del Ministerio de Sanidad donde estado cien años de Sanidad donde estado cien años dimite después de esa exclusiva que les estamos contando

Voz 0827 06:01 bueno hay también que lo ahí como titular no hubo rectificación ya también Francino aquí no cabemos todos y también se escapó

Voz 6 06:07 Lisboa Mary funeral pero sí estamos reflexionando hoy sobre el mundo de las celebraciones por ejemplo hay quien celebra que en conmemoración años de años en cien años cien días de gobierno mucho tiempo Novés diez días de Gobierno

Voz 0827 06:19 bueno los errores que también se contagian a veces no reíamos con la palabra aniversario también ya cualquier celebración ya la llamamos aniversario Mario Suárez por ejemplo sólo escucho a Mara Torres en el inicio del programa número cien del faro

Voz 15 06:33 cuatro temas a la semana porque ya sabes que los domingos hacemos resumen han hecho que hoy estemos aniversario estemos de aniversario

Voz 0827 06:40 bueno en todo caso de centenarios y nos referimos a los cien programas que ya había cubierto excelentes programas en el faro Pero volvamos con los políticos Pablo Iglesias también entra en la unidad habló en el segundo debate de las cloacas del Estado bueno quiso hablar de las cloacas del Estado pero habló de otra cosa porque

Voz 8 06:59 este ex presidente del Gobierno todavía es qué medidas implementado su Gobierno para limpiar las croatas para limpiar las corbatas y que se ha hecho con los policías implicados

Voz 0827 07:09 pues no ha hecho nada para limpiarlas croatas e para limpiar las cloacas del Estado de decía que en Serbia suponemos si las hay serán serbo croatas dos años bueno seguro que te acuerdas de esta cantada

Voz 3 07:23 perdí Bazán en tu pantalla vas a pillar toro

Voz 0827 07:33 inmerso en tu pantalla bueno Andoni Ortúzar empleo también está palabra así en campaña

Voz 19 07:39 es una tortilla creo que es una tortilla

Voz 3 07:41 premonitoria porque no me dejan

Voz 19 07:44 a la derecha

Voz 0827 07:45 y claro el problema es que esto como lo de los cien años pues también se contagia ya contagiado incluso a Pepa Bueno y mira que la tortilla colista no se contagia esto lo escucharon Eduardo Carmen Espinosa email

Voz 1727 07:58 a Gaviño que el señor Ortuzar tiene cura alto que el día de comienzo de la campaña electoral impedían mirar a la derecha

Voz 15 08:06 aquí la derecha física puede mirar desde ahora la eso es la Tort y con Luis física llame apurado afortunada madre es apolítica pero la tortilla tal todavía la tengo al

Voz 0827 08:20 pues nuestro demuestra que Pepa Bueno se ha contagiado y que además Andoni Ortuzar no escucha a la Unidad de Vigilancia bueno quizás tengan tortilla Solís porque sean vegetarianos que a lo mejor comment brócoli brócoli que dice Javi mayo tras escuchar a Begoña Arce esta mañana a documentar cómo puede afectar el Brexit

Voz 15 08:39 a los murcianos por ejemplo el británico es el segundo mayor mercado al que exporta Murcia después de Alemania en los supermercados aquí es muy habitual encontrar por ejemplo coliflor es el tomates pimientos calabacines berenjenas en fin de todos brócoli rock muy dinámicas limones melones sandías

Voz 0827 08:57 bueno la verdad es que suena raro se atraganta un poquito la verdad pues Francino tenemos que salvar a Begoña sí sí sí porque la palabra brócoli está registrada en el diccionario pero en esta registrada recientemente está desde la primera edición del diccionario en el siglo XVIII después dentro la palabra Brexit y la última en entrar ha sido brócoli pues ya triunfó en la última edición ya que antes de ayer más o menos seguramente que la derivación así sido esa de brócoli hemos ido a brócoli y al final es la palabra que queda pero las es están en estos momentos registradas en el área sí que salvamos a Begoña Arce a Ortúzar Le vamos a tener que hacer miembro de esta unidad de vigilancia pues Javier Simón y Juan García nos envían además este otro escondite

Voz 15 09:42 a partir de las selecciones se abre un nuevo tiempo no podemos estar cuatro años jugando al escondite jugando al escondite

Voz 0827 09:49 yo había subido alguna de nunca jamás nunca es bueno

Voz 15 09:52 de Eric escondites pues es verdad que la palabra no

Voz 0827 09:54 figura en el DRAE pero sí que en algunas zonas del norte de España en La Rioja en Cantabria en el País Vasco yo creo que hasta en Palencia tenía compañeros y amigos que usaban la palabra es condenado te en vez de escondite eh pues no haber escuchado nunca en algunas zonas pero desde luego es una palabra que no está registrada en el itinerario pregunta en este caso tenemos que salvar a medias a Ortúzar ya antes del debate me enviaron también algunas palabras desde el equipo colaborador el equipo colaborador del todo por la radio

Voz 0230 10:22 los debates son oportunidades para que surjan palabras nuevas para gran Isaías por ejemplo el verbo que abrir la forma importante es la primera persona del plural nosotros que abrimos lo explica Pablo Casado que abrimos los brazos

Voz 15 10:36 ah

Voz 0827 10:39 no nosotros abrimos los brazos

Voz 0230 10:42 otro verbo nuevo dar una recomendación Magda una recomendación de mierda vamos sería el verbo recomendara que lo incorpora Inés Arrimadas

Voz 20 10:50 claro yo si fuera asesora del Partido Socialista también les recomendaría al señor Solbes que se se el bajo una piedra en los debates electorales son palabras nuevas

Voz 0827 10:58 para Isaías hace tiempo metimos en la Unidad de Vigilancia Un recomiendo pero no he podido localizar no lo he podido rescatar a la mujer en futuras unidades lo hacemos cuando los políticos hablan y los analistas también hablan sobre lo que dicen los políticos y unos yerran pues nosotros también Manuel Paz y María Vela escucharon por ejemplo a Mariola Urrea crear un neologismo una especie de mix entre respaldo espaldarazo que quedó al final en respalda Erazo hablaban de lo que escribió The Economist sobre el PSOE

Voz 22 11:32 está claro pero recibir una pero no lo ha provocado

Voz 0827 11:36 ayer a recibir

Voz 22 11:38 el espaldarazo espaldarazo

Voz 0827 11:41 un espaldarazo pues eso entre respaldo y espaldarazo el espaldarazo es un bonito neologismo seguro que todos se acuerdan de esta canción infantil

Voz 23 11:50 cuando Fernando VII usaba paletos

Voz 0827 11:56 eramos la canción que después se cantaba con cada una de las vocales más o menos algo nos pasa en la radio cuando hablamos de la prohibición de lo que hizo TV3 de casta que construyó para eludir la prohibición de la Junta Electoral Central de hablar de presos políticos se produjo este momentazo de la radio

Voz 24 12:16 sí utilizó una etiqueta hashtag que Hastings era crisis Pili dice Clavería entre pares de prepara precoz pero es así entonces los espectadores comentaban el programa con hasta no os riáis hombre bueno pues de lo que el Partido Popular es que la Junta Electoral declare crisis Politics sustitutivo de presos políticos y ahora a ver quién

Voz 15 12:51 Mariela Rubio buenas noches es menudo papelón para hacerlo

Voz 0827 12:54 luego la taquilla bueno pero se solventó bien oye la campaña es dura a veces hay miedos incertidumbres pero también hay buenos momentos buenos momentos de radio como este buen y José Luis Bermejo invita José Antonio Zarzalejos por este doble mortal mira aquí la Palau habrá caricaturiza acción ya es difícil mucho bueno pues se la hace todavía más difícil

Voz 25 13:15 sí con Gloria que muchas veces hay llegamos una caricatura iniciación caricatura iniciación es que lo pone en pie

Voz 0827 13:25 de Unai más Cary K T utilización que la verdad es que es tremendo bueno pues con la otra es más que suficiente esto de alargar palabras ya sabemos y luego comentamos aquí constantemente en la unidad que es un mal extendido Cándida Altagracia y Mario Suárez no es un día cualquiera pues se escucharon como un colaborador sería abra con la palabra a el miento que también es un poquito complicada le ayudan aunque lo dicen también Mali sólo al final Pepa Fernández es la que consigue atinar

Voz 8 13:53 ahí se ve a una pareja se ve una foto de una pareja en estado de ex

Voz 26 13:58 premio a Qal a cara a cara

Voz 0827 14:01 joder lo Meshal

Voz 15 14:03 o eso parecía que tenía

Voz 0827 14:06 un caramelo en la boca pero al final Pepa resuelve en nuestro Toni Garrido pues sería también con la palabra jubilación que de forma también por extensión esto lo escucharon Nuria Ruiz Marina García Lahoud

Voz 27 14:17 en la tiene aquí a la esquina ir tengo que hacer tengo que hacer algo ya sí pero pienso de más poder estar contando las utilización encontrando la movilización la jubilación

Voz 0827 14:27 la jubilación bueno la jubilación podría ser una jubilación que produce júbilo jubilado citó las suelen ser así pero bueno ya tenemos la palabra jubilación tampoco hay querellarse más ya sabes tú lo has comentado en el comienzo de la ventana que hay una cierta preocupación una preocupación cierta por la irrupción de Vox en el Congreso que es un partido que parece que quiere hacer retrasar el reloj de la historia y no sabemos si la cosa le afectado en este caso a Begoña Arce que repiten la unidad Begoña nos informaba sobre la detención de Julian Assange y la decisión de la justicia británica que le ha acusado de un delito que según nos dicen nuestros vigilantes Diego Parador Gregorio Tébar Francisco López Manuel Mendoza Patricio no soy Fernando Sánchez bueno es un delito que se cometió hace tanto tiempo que habría prescrito

Voz 15 15:14 le ha declarado culpable del delito de no haberse entregado a la Justicia como estaba obligado a hacer el veintinueve de junio de mil doscientos doce de mil doscientos dos y violando las condiciones de libertad provisional

Voz 0827 15:26 a Shams que no te enteras bien tendría que haberse entregado en mil doscientos doce Las Navas de Tolosa hace ochocientos siete años pero bueno pues creemos que nuestros vigilantes tienen razón el delito de ser estaría ya prescrito también está lo del Brexit la primera ministra Theresa de la primera turista por resumir Nos dice Mario Suárez

Voz 15 15:47 ese acuerdo in extremis de esta madrugada para prorrogar el proceso hasta esa fecha límite del treinta y uno de octubre

Voz 29 15:53 hablábamos de él la primera tenista

Voz 15 15:55 la primera tenista la primera ministra Theresa May

Voz 0827 15:59 oyes si es ahí exprimera ministra pues la primera tenista lo dejamos así bueno ya sabes que los políticos en campaña tienden a exagerar todo desde la oposición por ejemplo uno les escucha hablar de la economía actual con Pedro Sánchez parece que la economía está cadáver pero Fernando Martínez cree que a nuestro compañero Adrián Prado pues también le ha pasado un poquito lo mismo

Voz 30 16:18 tal buenas tardes mitin que acaba de terminar hace unos minutos ante un grupo de empresarios asturianos el líder del PP

Voz 15 16:22 es una autopsia una autopsia de la situación económica española

Voz 0827 16:25 ha hecho una autopsia de la situación económica española bueno tiene razón Fernando en que una autopsia es el examen anatómico de un cadáver pero Francino también es en general según dice el diccionario un examen analítico minuciosos mira aquí hoy estamos Salvador en Buenos días a mejor pero hemos descubierto esta acepción más abierta en donde cabría aunque hombre llama Un poquito error desde luego no sabemos si el lunes a alguno de los candidatos quedara en paro veremos qué es lo que pasa ese día pero si las encuestas no fallan sin un ganador con mayoría absoluta habrá que intentar combinaciones que casi buscarán la cuadratura del círculo algo que logramos ayer aquí en este programa en La Ventana nos lo dice Víctor Grande

Voz 15 17:15 la presentadora comenzaba a hablan en inglés y comenzaba con mucha energía en un cuadrilátero en forma circular un cuadrilátero en forma circular donde se encontraban los seis finalistas que se debatiera en el duelo final por parejas

Voz 6 17:26 sorprendente lo decía esto no estamos ahí

Voz 0827 17:30 para eso tenemos a Víctor grandes nuestros vigilantes e hombre todavía un ring circular nos dice nuestro vigilante podría haber sido buena pues estamos salvadores te digo Francino eh es verdad que en geometría un cuadrilátero como su propio nombre indica es un polígono que tiene cuatro ángulos y cuatro lados imposible que sea circular pero cuando hablamos del espacio en el que se Vox sea la definición que recoge el diccionario es espacio limitado por cuerdas con el suelo de lona donde tiene lugar combates de boxeo idea otros tipos de lucha en este caso tras

Voz 15 18:01 así que podríamos hablar en este caso

Voz 0827 18:03 de el cuadrilátero circular eh nada se dice de que tenga que ser Cuadrado en la definición que recoge el diccionario

Voz 15 18:18 vamos con algunos verbos destrozados o lapidados Obi lapidados Joseba Varela

Voz 0827 18:22 Nos dice que Robin Food esta misma mañana debe de tener un alto concepto de sí mismo porque decíamos Se valora mucho y esta mañana ha dicho que sus amigos cuando él es gasta bromas a veces no es que lo la piden lo dilapida no

Voz 32 18:38 mira yo una vez a mis amigos les hice fabada y les engañe era de bote de quitarle embutido me tiene mutado nuevo les dije que era una Java que me habían traído de de de de de el es la ley tal alucinado les dan médula pívot clase me me me dilapida

Voz 0827 18:56 es casi me dilapida en bueno por si acaso para que no haya contagios recordemos que dilapidar es malgastar los bienes propios o los ajenos que alguien tiene a su cargo eh no creemos que tampoco le quisieran apedrear sus amigos que es lapidar pero sí que creemos que metafóricamente es lo que quería decir que a veces lo quieren lapidar Hinault dilapidar pero tenemos más cuando hablamos de algunas cuentas falsas creadas en Twitter se nos coló aquí en la Ser una comparación un poquito estrafalaria que escucharon Carmen Espinosa y Fernando Carlotto

Voz 15 19:25 uno de ellos trabaja en el equipo de redes sociales

Voz 33 19:27 el PP y el otro es miembro de Nuevas Generaciones durante un mes estallaron durante un mes estallaron

Voz 0827 19:33 durante hubiese están creando no estuvieron creando mucho mejor es frecuente que se los cuelan estas conjugación de raras a pesar en algún caso en el que las hemos corregido una y mil veces Teresa Colomer Paloma Navas Ramón Alcarria pues escucharon otra vez lo del Prever

Voz 0255 19:47 el cerebro que hace funcionar el músculo y con una precisión absoluta a anticiparse prever prever dónde va ir la pelota el tenis no está mal tampoco esto que nos envía Miguel Celada

Voz 0827 20:00 Sandro Rosell al final no ha sido condenado después de haberse comido casi dos años de cárcel pero lo peor es que el delito del que le acusaban en un escucho Miguel en Radio Nacional de España

Voz 15 20:11 ha pasado casi dos años en prisión preventiva Araceli Sánchez

Voz 34 20:16 si las él aplica el principio de in Rubio pro reo entren Rubio pro reo en caso

Voz 15 20:20 eso de duda el fallos a favor del acusado

Voz 0827 20:23 improvisó otro reo en favor del acusado eso sí si el acusado es en todo caso acusado Rubio sabes que soy un tipo

Voz 10 20:33 otro recomendable

Voz 0827 20:36 bueno el pasado día veintitrés celebramos el Día de Castilla y León celebramos el Día de Aragón y cómo no el día de los libros se sorprendió por cierto mucho Mario Suárez que dice que es que hacéis cosas un poquito raras

Voz 6 20:47 no estamos en Barcelona Estamos en la plaza Cataluña estamos en el día de Sant Jordi la gente pasea entras a la sala de compra libros entrada que señala

Voz 0827 20:57 sí sí estaba echando sal por las calles bueno pues pongamos un poquito de sal pimienta antes de acabar en la Unidad de Vigilancia a los libros que bueno son malos siempre son un tesoro un gran tesoro de palabras e Ignacio Barrón abierto ese tesoro esta semana se poderes que ver un libro

Voz 17 21:12 la palabra libre en un lugar de la RAE

Voz 35 21:15 de cuyo nombre no quiero acordarme viene recogido que la raíz de libro puntual

Voz 17 21:20 a ello que ya lo el origen de la palabra libro es el ateísmo Live que hace referencia a la corteza de la planta con la que se construía el papel pese a que el papel chino su nombre viene del griego papiro el papiro salen una planta que sólo existían Egipto cuando un griego la vio por primera vez preguntó que qué era les respondieron no lo toques es del faraón no jeroglíficos escribí como P R Higuaín hace la palabra papi

Voz 36 21:49 el principal puerto comercial con este material era el de la ciudad conocida como la ciudad del papiro llamada Byblos los griegos coger su nombre para denominar a los libros creando la palabra Vivien de la cual derivan biblioteca o bibliotecario de hecho los cristianos que totalizaron papiro en esta ciudad para escribir su libro sagrado lo llamaron en su honor Biblia

Voz 3 22:08 eh eh eh

Voz 37 22:11 con la invención de los libros podrían recoger muchas historias que se trasmitían de manera oral y así no se perdían a veces eran tan largas que se tenían que dividir en varias secciones llamadas tomos en varios rollos de papel llevados volúmenes

Voz 38 22:26 en inglés como todo en esta vida está invadiendo el vocabulario revalidar la literatura los libros ya no son superventas son

Voz 17 22:33 hoy en día está de moda los fans que no son más que

Voz 38 22:36 lecciones escritas por los fans pasadas en la historia hasta existen You Tube sea especializados en los libros

Voz 0827 22:42 sí

Voz 17 22:45 pero por mucho que los ingleses nos intentan imponer sus palabras sea Shakespeare donde este Cervantes que se quita el resto

Voz 39 22:53 sí sí sí vi

Voz 0827 23:24 hablando de palabras y de libro sin tutelas afirmar cuando oye la radio me voy ahora aquí al la al Fnac de Callao y la calle Preciados allí vamos a firmar libros de esclavos pues hoy se celebra la Noche de los Libros aquí en Madrid hay autores que es que estamos ahí en la calle firmando los libros y el mio creo que se puede comprar hoy viernes mañana sábado porque es un libro para para acordar reflexión eh sobre todo para reflexionar sobre aquellos que quieren dar marcha atrás en el arreglo en nuestra historia pues nada acabamos que me tengo que ir hasta aquí la Unidad de Vigilancia recordamos la dirección de correo V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin alma equivocado que seguro que sí