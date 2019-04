Las Noches de Ortega: Sola en la nieve (26/04/2019)

Voz 1 00:00 en la capital las una buenas noches oyentes de la SER el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cuatro hace veinticinco años las portadas de todos los periódicos recogían la proeza de una mujer Josefina Rubio en la cumbre leíamos en La Vanguardia Josefina Rubio conquista el Everest por quinta vez rotulado a El País en su portada el monte Everest a los pies de Josefina en reíamos en ABC todos los diarios nacionales y también los internacionales daban razón de esta proeza realizada por una persona en solitario sin pan sin equipo sin cuerdas ni arneses sólo con la fuerza física hoy veinticinco años después Josefina Rubio está en nuestros estudios para contarnos

Voz 2 01:06 sin prisas con calma su proeza Josefina Rubio buenas noches el noche un cuarto de siglo ha pasado un cuarto de si Dios como pasa tiempo lo recuerda con nostalgia inevitablemente inevitablemente pienso en esa época con nostalgia pero también con ilusión también con con la certeza de que lo que yo hice en aquel momento pos ha configurado lo que yo estoy en todo el mundo decía que era imposible que no se podía ascender al monte Everest sin ayuda sin equipo ese pero usted dijo voy a hacerlo como fue ese momento ese día es ahora en la que usted dijo voy a por todas no hay no hay un momento concreto realidad es es la suma de de muchos momentos mucho momento vivido mucha reflexión ello toda mi vida he querido sentirme unida a la naturaleza es entiendo unía al al monte a montaña nevada sentirme fusionada con con ese espectáculo de la naturaleza yo había ascendió ya al revés con ayuda como como suele hacerse no pero

Voz 3 02:34 un día dije

Voz 2 02:36 necesito algo más falta necesito más contacto necesito unirme al unirme china sin aparataje sin ningún tipo de aparataje lo consultó con con gente como compañeros suyos con otros alpinistas yo yo estaba tan segura que no no no lo consulte lo lo lo comuniqué lo dije dije mira a Matthew clowns es bueno

Voz 1 03:02 el compañero con el que siempre alpinista con aquello

Voz 2 03:05 había ascendió vigilia Matthew voy a hacerlo sola puede hacerlo sólo quiere que le llama sin arneses in art agarrándome a la a la montaña con las manos subiendo hay Air los veo la pierna día pase lo que pase pase lo que pase que dijo Matthew Cross cuando se lo dijo se llevó la mano a la cabeza igual Josefina eso eso no puede hacerse no no lo ha hecho ningún ser humano por algo será claro yo le dije a mi amada tengo esta determinación me sean metió entre ceja y ceja hacer el Everest escalando con las manos ni tú ni nadie me va a quitar es de la cabeza más me dijo tu decisión divina tu decisión pero Deluxe quemando lo que te puede ayudar te voy a ayudar pero que sepa que yo estoy en contra de esto tenía miedo Matthew tenía miedo Matthew tenía miedo yo de teníamos miedo que analizando fríamente con la cabeza España va a tener miedo porque las condiciones

Voz 4 04:20 sí sí sí eh los peligros

Voz 2 04:24 en deberes sin equipo yo tenía miedo pero era más mi deseo de sentirme unida al monte bares y además ese deseo de sentirme fusionada con el Monte Nevado

Voz 5 04:38 más eso que el miedo que yo podía tener

Voz 7 04:44 y emprende la aventura emprendo

Voz 2 04:47 dura

Voz 8 04:48 salgo de mi casa un día cojo un avión sin a penas equipaje

Voz 9 04:54 sí me planto en La Farga de Dermot

Voz 5 04:56 te bebes que sintió al al verlo

Voz 10 05:00 vértigo vértigo y emoción

Voz 9 05:03 pensó que se había equivocado que tal vez nunca

Voz 11 05:07 yo siempre confié en mil fuerzas

Voz 2 05:10 pensaba intruso que él

Voz 10 05:11 si moría en el monte eso no iba a ser un error porque si esa era mi destino pues allí moriría en en la montaña

Voz 9 05:21 y emprendió el ascenso Ndi el ascenso que alimentos

Voz 2 05:25 llevaba una bolsa con mandarinas

Voz 12 05:28 es un poquico

Voz 2 05:30 esa sea todo lo llevaban en una bolsa ata atada a la cintura poco alimento y poco alimento veo yo tenía previsto hacer el ascenso rápido no yo no quería perder el tiempo

Voz 1 05:45 empieza a subir imanes crónicas ya recogen lo que sucedió una avalancha de nieve

Voz 2 05:52 ancha

Voz 1 05:52 al poco tiempo de salir un minuto

Voz 2 05:55 ha de empezar ya a la subida llano ya ya me ve una avalancha yo digo empezamos bien empezamos bien la avalancha yo veía venir la veía venir yo me dije a mí misma Josefina por mucho que corra no esto no noticia escapatoria ya había hecho igualmente ahí la avalancha me cubrió totalmente yo pensaba que ya que acabo un minuto veo que que sigo viva que hizo cómo reaccionó sin sin pensarlo sigo sigo queriendo

Voz 1 06:30 de momento no había empezado la escalada propiamente dicho no está de aumento estaba subiendo

Voz 2 06:36 da era era una una inclinación de veinte grados Josema CDL a cabo de una media hora ya me topé con lo que la montaña pobre Josefina empieza esto empieza esto me arremangarse y dije para arriba para arriba palio pensar para rival sin pensar para arriba con la Manu ayudando me ama llegó la segunda avalancha llegó la segunda avalancha y entonces yo ahí me dije Eva Anita Anita yo la nieve me cubrió arrastró me dejó de nuevo en el punto de partida en la falda de la al al al en la falda de la montaña otro vez de cada falta voy a voy a pedal esto no no hay avalancha M que me frene mil mi deseo

Voz 1 07:36 empezó de nuevo a subir la escalar la montaña pero ya con más

Voz 2 07:42 quizá porque yo dije sal pedido tiempo ya no esto no no que va a eternizar el dos no quiero eternizar su vida quiero llegar

Voz 14 07:52 en un tiempo más normal trazado

Voz 10 07:55 hablen yo pensé Si

Voz 2 07:57 esto va a ser avalancha a cinco minutos tómese más el eterno yo me puse ya manos a la obra y empecé ella la escalada propiamente dicha ya ahí con las manos Dome con los pies bien bien bien hay algo

Voz 1 08:15 que a usted siempre la costado mucho contar de lo que ocurrió

Voz 2 08:19 de sirve

Voz 1 08:21 también me cuesta a mí sacarle el el tema porque sé que no es agradable ya ese poder

Voz 15 08:27 pero yo creo que

Voz 1 08:30 es necesario contarlo si uno está dispuesto a narrar todo lo sucedido en esa ascensión no por supuesto hubo un momento determinado en el que la comida en Chile pierde se cae al vacío caer durante la cala y se ve obligada

Voz 15 08:46 la DIN a comerse la mano me me llaman en ese momento no no había otra opción de comerme a mano

Voz 2 08:57 sé que esto escuchado Asín por la radio pues la gente puede decir es una locura pero que pueden ser se trata de la vida la muerte toda la vida la muerte

Voz 15 09:09 todo de Yola la única

Voz 2 09:12 la única opción que tenía en la comerme mi propia mano

Voz 15 09:15 si la mente deja momentos es

Voz 10 09:19 es algo increíble vi un

Voz 2 09:23 una piedra afilada que asomaba en una montaña y empecé a rastrear a la mano izquierda está cortada y una vez cortada Manon que comió su propia mano me comí mi mi propia mano que luego hizo un torniquete con mi camiseta ante la manga de mi camiseta hagan muñeca ahí hice el torniquete que se pasaba por la cabeza pues que había que seguir ascendiendo eso es lo que el uno veo pensaban que había que seguía ascendiendo den tenía yo que cumplir mi sueño de alcanzar la cima la deberé sin aparataje y entonces fue cuando llegó la la tercera avaló avalancha Jake ya que pensó allí cuando llegó la tercera avalancha ay ay ay ay ya empezaron a bañarse el conducto empezaba a estar harta de ellos harta ya ya hay ya ya diez vasca hasta en basura pero al momento habrá que empezar a empezar porque le dejó en la falta de la montaña siempre me dejó de nuevo en en en la en la par de la montaña bueno pues las veces que haga falta las veces que haga falta de nuevo a subir que yo lo que me dije yo ahí no hay elementos de la naturaleza no hay fuerzas de la naturaleza no hay accidentes naturales sin que me que a mí me fe en en El deseo que yo tengo de del al monte Everest si empecé con más dificultades porque solamente ya tenía una mano con con los pies en la mano que tenía derecho a su ir a su ir a su día Sue en Jaén en esa mañana me hice yo por uno doscientos metros la altura doscientos metros de altura con con unas

Voz 1 11:21 hola mano con unas horas de los pies impresionante

Voz 2 11:24 pero cuando uno que un deseo fuerte no hay no hay avalanchas hostias que que frenen

Voz 9 11:34 que le algo fuerza es el camino para lograrlo escribió Josefina Rubio sea con una sola mano sin comida emprendió uno de los ascensos más difíciles de la naturaleza la imaginamos allí sola temblando rodeada de nieve intentando cumplir su sueño Josefina donde dormía

Voz 2 12:04 dormía a la encontraba una piedra horizontal en la subida pues ya me me pone yo allí echaba

Voz 9 12:14 minuto Un cuarto dormía trozos a mí me iba echando ya ven no dormía una cinco horas vendiendo cada dos horas ascendiendo minuto no sano o no no dormía yo a pierna suelta en ningún momento era era atroz Josefina sitios duro de nuevo pero Jaycee pueden el hambre volvió a hacer de las suyas fisio por donde va

Voz 2 12:41 no

Voz 9 12:42 tuvo que que comerse un pie que comerme un pie porque no no había otra opción

Voz 2 12:53 me corté el pie izquierdo

Voz 9 12:56 siguiendo el mismo mecanismo que que había utilizado un una piedra angular tal

Voz 16 13:07 algo

Voz 9 13:10 se lo comió ya sé yo esto que con Tao sorprende creo de verdad que les pueda haber te come una mano comerte un pie ya no es tanto tanto tan aparece a B agradable noes no nosotros no nos vamos a engañar aquí o al menos estaba yo en mi ambiente estaba yo en mi montaña en el Monte Nevado cumpliendo un sueño yo pensé me me he quedado sin Manu sin pie pero la esencia del ser humano no está en la mano la esencia del ser humano no está el pie sino en el en el en el alma en el alma

Voz 2 13:48 en ese en ese sentido en el sentido real

Voz 9 13:52 yo seguía estando entera porque el alma seguía incólume me faltaba algo del cuerpo pero mi alma estaba más entera que nunca más plena que nunca porque jamás está más entera un alma que cuando se está cumpliendo un sueño llegó la cuarta avalancha llegó a la cuarta manchego que pensó que sintió me cago me Kareem todo lo que se puede Kagan en en en una montaña Meca again volvió apareció de nuevo en

Voz 1 14:27 falta de la montaña no tuviera falda la Montano otra vez

Voz 9 14:30 yo dije bueno ya basta ya da la bromitas las avalanchas empecé a rezar rece de los ojos rezo empezado Heidi

Voz 3 14:41 yo mío

Voz 4 14:44 entiendo que ascender el Everest sin aparataje

Voz 9 14:50 tal vez es una locura pero está

Voz 10 14:53 exponiendo difícil

Voz 2 14:57 Dios me lo está poniendo muy difícil por favor a partir de ahora comer las cosas aún un poquico no digo yo que me que me lo ponga fácil no digo yo Dios Todopoderoso que me pongas una alfombra

Voz 9 15:11 Paz Bye bye llegara a arriba la montaña no

Voz 2 15:14 no te pido eso pero al menos que un no no no juguemos con conmigo hombre no juguemos conmigo vasca avalanchas volvió a subir volvió a escalar volvía a su vino no no no no me quedaba otra

Voz 9 15:29 yo empecé a a Treball

Voz 2 15:34 cuando para mi sorpresa pasó lo que yo no lo que yo no podía esperar que que pasó porque a a doce metros de mí calando también estaba Felipe González quién pero Felipe González el que entonces ya presidente del Gobierno Felipe González estaba escalando escalando escalando ha instado a Felipe González

Voz 15 15:58 a ver Josefina me está diciendo que

Voz 1 16:03 el que era entonces presidente del Gobierno Felipe Ojeda Max estaba a dos metros de usted en el monte Everest sí

Voz 2 16:09 calando en en en en Monte también sin pero ese es ir aparataje ahí con la con la fórmula con la fuerza con la fuerza de su brazos pero José quiere sorprendidisima yo le dije usted Felipe González mal me dijo no

Voz 1 16:28 estamos en directo en la cadena SER conociendo algo que jamás se había narrado en torno a la ascensión de Josefina Rubio al monte Everest en el año mil novecientos noventa y cuatro algo que nunca había visto nunca lo había querido Iggy pero no pasó unos años

Voz 2 16:46 es conveniente que la verdad se sepan pero era él seguro no había ninguna duda sin ninguna duda ya digo Felipe González Márquez

Voz 15 16:55 hablaron ustedes hablamos a ha

Voz 2 16:59 estuvimos hablando bastante yo yo yo le pregunté como es normal en ese momento que cargo te aquí señor presidente dijo que estaba ahí para desconectarse teníamos mucho en fin que necesitaban a que haga pilas y que había decidió hacer una escapada van a hay Paideia sepan contase con encontrarse yo mismo me pidió por favor que no dijera a nadie que que la había visto yo en aquel momento le prometí que no que no vivía nadie mantenido esa promesa hasta hoy qué qué ocurre a partir de de de

Voz 1 17:35 el momento empate ese momento de lo que yo digo

Voz 10 17:38 mire Felipe yo mi

Voz 2 17:40 mi misión es hubiera arriba yo si te también quiere hacerlo podemos y juntos yo tenía previsto Le dije acepto en solitario pero las cosas han venido como han venido está usted aquí su suban juntos me dijo tiene tiene usted algo de comer no come no en una en mire me comió la mano y el pie IER dijo que tengo mucha hambre

Voz 1 18:06 yo no tenía alimentos Felipe no tenía primero porque si me me contó que también había sufrido una

Voz 2 18:11 algunas avalanchas que era la habían le habían hecho perder la mochila GER tenía como Mortadelo OPE con jamón cocido quince cayó una él tenía cosas nuevas se cayó una Filippo claves en cabeza de jabalí me dijo que ella que llevaba mucha perdió todo el dinero que lo había perdido todo yo dice yo no poda a claro cuando él me me lo me lo preguntó con mucha delicadeza Hay dejando salir voy Le Cocteau yo Checa esto a Felipe González le costó pero me pregunto si podía comerse un pie mío Josefina le preguntó Felipe González si podía comerse un pie de usted bien me lo pregunto con educación eso que quiere dijo usted cómo reaccionó

Voz 10 18:59 en ese momento no se sabe cómo reaccionando yo

Voz 2 19:04 el que también de buena gestión soy tonta yo en coma que vas a decir dijo una persona que lo comida que ha perdido hace Cayón dejaba el época

Voz 1 19:17 Josefina Comas como asimilable

Voz 2 19:20 se puso él abajo de mi bajó un poquico Iggy directamente con con los dientes fue con menos depende directamente directamente mordiendo en el pie Si abocados abogados que en son momentos en los en los que el el el espíritu humano se lleva al extremo en en el monte veréis que no haya están al monte Everest viviendo al límite notó no puede entender esto el momento Gonzales tenía hambre el chiquillo pobre empezó a pie hasta que acabó bueno pues al menos un torniquete me hizo un torniquete sí lo hizo con su chaqueta de pana me hizo un torniquete

Voz 15 20:09 de esa manera pues madre mía

Voz 2 20:12 el decidimos seguir ascendiendo PGOU siguiendo tenía pies claro ya yo no tenía pies en esto me ayudó mucho porque se sentía culpable de alguna manera claro

Voz 1 20:24 cómo fue el el resto de la de la ascensión hacia arriba

Voz 2 20:27 muy bien entre tenía buen fue un ascenso muy entretenida porque ya hemos los dos me contó coja pueden el aparato del partido socialista empecé a contar cosas del Congreso el diputado me contó de su vida se habló mucho se abrió mucho a mí me contó cosas de su vida privada de chiquillo y habrá que fue fue muy ameno fue fue muy a menos yo quería hacer la ascensión sola pero bueno le dije mira las cosas es amigo mío lo lo lo disfrutemos lo todos lo disfrute lo disfrutemos dos

Voz 17 21:06 bien de unir

Voz 2 21:09 eh

Voz 18 21:12 año mil novecientos noventa y cuatro la escaladora Josefina Rubio se encuentra con Felipe González en el monte Everest

Voz 19 21:21 deciden subir juntos niños van a venir

Voz 18 21:31 el que entonces era presidente del Gobierno necesitaba

Voz 1 21:35 desconectar cargar pilas mi hijo cargar pilas y sin que nadie lo supiera con una mochila llena de chóped seca Jona muerto de lado Olivas mortadela de oliva jabalí decide emprender una de las cumbres más difíciles del mundo allí se encuentra con nuestra invitada Josefina Rubio se come un Pierre de la escaladora o que no se dediquen juntos prosigue en la ascensión cómo fue Josefina a esa ascensión es decía que muy entretenida pero entendería como fue técnicamente la ascensión dificultosa en técnicamente fue fue fue muy dificultosa porque no no Peugeot otra avalancha más otra avalancha otra avalancha que nos dejó a Felipe González y a mí de nuevo en la falda de la montaña otra esto no esto no puede se sabe cuando ya estaban muy cuesta arriba ya tiene sesenta por ciento vemos ascendió de nuevo otra vez en la falda de la menos fiero

Voz 10 22:33 eh yo renuncio ya

Voz 2 22:36 yo soy una persona un fin con mucha tenacidad pero yo llegado un punto en el que cuando la naturaleza o Dios lo que fue te pone tantas trabas que pone a prueba digo no lo mejor es que esto no tiene que ser lo mejor es que esto está pasando porque porque no no no no no recurrir claro Felipe se portó como un caballero lo que hizo Felipe o me dijo que me me subí a hombros que se se se puso de pie hijo Josefina súbete AMISOM pero yo me subí a los hombre Felipe emprendemos la ascensión con Felipe González escalando con humanos iba a hombros como una reina como una

Voz 20 23:25 el grupo de Tomás Campos Espinàs Rubio

Voz 1 23:37 hombros del que fue presidente del Gobierno español desde el ochenta y dos hasta el noventa y seis ascendiendo el monte Everest venciendo el frío la nieve las avalanchas el hambre y el cansancio a nadie y los imaginamos a Felipe González trepando con sus manos ese monte gigantesco y misterioso cambió Felipe el peso sobre sus hombros de la responsabilidad de Estado por el peso de Josefina Rubio subieron y subieron subieron ya está donde llegaron Josefina hasta la puta Nos imaginamos a Felipe y a usted en la cumbre del monte Everest votando el frío mucho frío sintiendo el viento que hicieron allí no deseamos Se besar no me seamos apasionada

Voz 2 24:35 veinte

Voz 1 24:37 realizamos un acto sexual completo en la cima

Voz 3 24:43 yo mire a Melitón sales Le dije yo esperaba

Voz 2 24:48 unirme a la montaña esperaba fusionar me con la naturaleza pero he conseguido algo mejor unirme y fusionar me con el presidente del Gobierno español Felipe González Marques

Voz 3 25:03 todo de Felipe clavó

Voz 2 25:07 una bandera del Partido Socialista allí en la décima montaña y me dijo ya podemos bajar Josefina ya podemos bajar como bajaron Rouen robó rodando Rodin rodando Rodin nos hacemos los dos himnos no vemos ahí lo va a rodar hasta llegar a

Voz 1 25:28 para qué emocionante es el alpinismo Josefina es lo más emocionante que que hay en la vida tiene relación con Felipe González ahora años después teníamos mucha relación no llamemos de vez en cuando alguno domingo nos vamos a comer por ahí han tenido que pasar veinticinco años para que conociéramos la verdadera historia de la ascensión de Josefina Rubio al Everest una odisea repleta de dolor de miedo de constancia la semana que viene volvéis aquí yo sí que volveré y os contaré otra historia dentro de otra semana más otra y luego otra otra y otra otra que se terminen mis fuerzas esta noche hemos arrojado luz a un deporte lleno de nubes negras la semana que viene os espero que dioses